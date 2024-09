Última actualización: 5 de junio de 2013

Términos Especiales de Servicio

¿Qué son estos Términos?

Estos términos representan un contrato vinculante entre usted y nosotros ("estos Términos") con respecto a su acceso a y uso de cualquiera de nuestros sitios web, aplicaciones móviles y/o en línea, servicios y productos y Software que contienen un enlace a estos Términos (individual y colectivamente, el "Servicio"). Estos términos incluyen las disposiciones abajo y los términos y condiciones especiales relacionados con el Servicio (como, por ejemplo, cómo otros pueden usar Su Contenido, cómo contactarnos, los términos con respecto a la membresía y las suscripciones [de haberlos], los "Términos Especiales del Servicio "), que se pueden encontrar en el enlace de Términos Especiales del Servicio arriba. Nota: Estos Términos sólo cubren el Servicio. Si utiliza cualquiera de nuestros otros productos y servicios, se aplicarán diferentes términos y condiciones. Por ejemplo, cuando utilice uno de nuestros productos o servicios de Autodesk 360, su contrato con nosotros no estará regido por estos términos, sino por los siguientes términos: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=17752585.

Si tiene preguntas sobre cómo recopilamos, almacenamos y usamos los datos, diríjase a la Sección 9 abajo (Consentimiento de Recopilación y Uso de Datos) y también lea nuestra Declaración de Privacidad en: www.autodesk.com/privacy.

1. ¿Quién debe tener acceso al Servicio? Usted debe tener 13 años o más para acceder o utilizar el Servicio (o cualquier parte del mismo). Si usted no es un adulto, lo que significa que no tiene por lo menos la edad legal de consentimiento donde usted reside, debe hacer que sus padres o tutor legal den su consentimiento a estos Términos en su nombre y supervisar su acceso a y uso del Servicio. Si usted no cumple con los requisitos anteriores, no está autorizado a acceder o utilizar el Servicio.

2. Cambios en el Servicio o a estos Términos. Podemos hacer cambios a, actualizar (o no actualizar) o descontinuar cualquier parte, elemento, funcionalidad, disponibilidad u oferta del Servicio. También podemos hacer cambios o actualizaciones a estos Términos en cualquier momento y por cualquier razón a nuestra entera discreción, incluyendo el cumplimiento de la ley aplicable. Si hacemos cualquier cambio significativo a estos Términos, proporcionaremos notificación a usted de cualquier manera que consideremos razonable incluyendo, por ejemplo, mediante la publicación de una notificación del cambio en nuestro(s) sitio(s) web o en servicio, o mediante el envío de una notificación a su dirección de correo electrónico si usted nos la ha proporcionado. Si usted no acepta estos cambios, vea la Sección 19.g. abajo (Cambios o Actualizaciones a estos Términos).

3. Su Contenido.

Propiedad. Estos Términos no nos otorgan (y no reclamaremos) ningún derecho de propiedad en Su Contenido.

Nuestro Uso de Su Contenido. Al publicar, proporcionar, subir, enviar, compartir, publicar, distribuir, poner a disposición y/o permitir que otros accedan o usen Su Contenido para o a través del Servicio, usted otorga a nosotros y a nuestros afiliados derecho y licencia (pero no la obligación) mundial, libre de regalías, completamente pagada, perpetua, no exclusiva, transferible y totalmente sublicenciable (a través de múltiples niveles) a reproducir, distribuir, redistribuir, modificar, traducir, adaptar, preparar trabajos derivados de, mostrar, realizar (cada uno públicamente o de otra manera) y usar de otro modo todo o parte de Su Contenido, por todos y cualquier medio y a través de cualquier medio y formato ahora conocidos o por conocer, pero exclusivamente en relación con el Servicio y/o nuestras actividades comerciales (tales como, sin limitación, para promoción y comercialización del Servicio) y/o para cumplir con requerimientos legales o técnicos. Además, en la medida permitida por la ley aplicable, usted por la presente renuncia y acepta no hacer valer todos y cualquier derecho que pueda tener bajo las leyes en todo el mundo que se refieren a "derechos morales o "droit moral," o derechos similares, con respecto a Su Contenido.

Publicar su contenido. Al publicar, proporcionar, subir, enviar, compartir, publicar, distribuir, poner a disposición o permitir que otros accedan y/o usen Su Contenido para o a través del Servicio, usted es únicamente responsable de y está sujeto a las consecuencias de hacerlo y usted reconoce y acepta que Su Contenido puede y podrá ser visto en todo el mundo. Si desea que su información personal esté disponible al público a través del Servicio (por ejemplo, en un blog o foro), lo hace bajo su propio riesgo. Usted declara y garantiza que ha obtenido todas las licencias, derechos, consentimientos, permisos y renuncias necesarias para utilizar y otorgar todos los derechos otorgados en estos Términos (incluyendo los Términos Especiales del Servicio) en y sobre Su Contenido y que usted cumplirá con los requerimientos o restricciones impuestas por ellos; si cualquier requisito o restricción sobre para Su Contenido está en conflicto con o es inconsistente con estos Términos, entonces no debe publicar dicho Contenido o no debe compartirlo de otro modo públicamente en o a través del Servicio.

4. Nuestra Política "Ser agradable". Esperamos que usted respete los derechos y la dignidad de los demás. Al acceder o usar el Servicio, no debe informar, ofrecer, publicar, subir, descargar, mostrar, utilizar, compartir, distribuir o poner a disposición de otro modo: (a) ningún Contenido que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios o (b) ningún Contenido hacia, desde o a través de ningún otro sitio web o servicio que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios:

amenace, degrade, sea ilegal, inseguro, perjudicial, abusivo, acosador, aceche, sea odioso, difamatorio, calumnie, fraudulento, ofensivo, inadecuado, obsceno, pornográfico, vulgar o desagradable;

viole cualquier ley, regla o reglamento, o que pueda dar lugar a responsabilidad legal;

viole o infrinja cualquier derecho(s) nuestro o de cualquier otra persona, compañía o entidad (incluyendo derechos contractuales y fiduciarios, derechos de autor, marcas registradas y derechos de privacidad y publicación);

interfiera con, destruya o interrumpa el Servicio o cualquier hardware o software a través del cual el Servicio se hace disponible (incluyendo un virus, gusano, programa maligno, programa espía, troyano u otros código, archivo o programa similar);

contenga cualquier idea, presentación, oferta, publicidad, material promocional, encuesta, correo "basura" o masivo, spam, cadenas de cartas, esquema piramidal, oportunidad de inversión, petición u otra forma de solicitación no autorizada o no solicitada;

suplante a cualquier persona, compañía o entidad, incluyendo cualquiera de nuestros empleados, socios, licenciantes, licenciatarios o proveedores;

sea falsa o engañosa, o implique falsamente el aval de nosotros, nuestros afiliados, empleados, socios, licenciantes, licenciatarios o proveedores;

presenta un riesgo significativo para la seguridad pública o promueva el uso peligroso o ilegal de municiones, explosivos, armas de fuego, armas u otros materiales similares;

involucre o ayude a promover juegos de azar ilegal, apuestas deportivas, carreras de caballos o galgos o cualquier otra actividad similar;

viole cualquier código de conducta u otras directrices aplicables a cualquier otra área del Servicio;

incluya encabezados falsificados o datos o cree cuentas a través de medios no autorizados (por ejemplo, un robot automatizado, script, dispositivo araña, scraper o crawler); o

manipule identificadores u otros datos con el fin de disfrazar el origen de cualquier Contenido o para manipular o disfrazar su presencia en el Servicio.

Tenemos el derecho (pero no la obligación) de pre filtrar o supervisar cualquier Contenido o acceso de cualquier usuario a o el uso del Servicio y para quitar o bloquear el acceso a (por ejemplo, a través de ajustes) cualquier Contenido por cualquier razón, o suspender o terminar el acceso de cualquier usuario a o el uso del Servicio por cualquier razón (incluyendo violaciones de nuestro "Política Ser Agradable" o cualquier otra disposición de estos Términos). No tenemos ninguna responsabilidad u obligación con respecto a ningún Contenido, incluyendo las acciones que podemos tomar con respecto a cualquier Contenido que determinemos viola estos Términos.

5. Inscripción al Servicio. Se puede requerir o permitir registrarse para acceder al Servicio o ciertas áreas del Servicio. Con respecto a cualquier inscripción, usted acepta no usar, y podremos negarnos a concederle el derecho de uso, un nombre de usuario (o dirección de correo electrónico) que ya esté siendo utilizado por otra persona; esto puede interpretarse como hacerse pasar por otra persona; que pertenece a otra persona; que personalmente lo identifica a usted; o que viola la propiedad intelectual u otros derechos de cualquier persona; que es ofensivo; o que rechazamos por cualquier otra razón a nuestra entera discreción. También puede iniciar sesión en el Servicio o utilizar o acceder a ciertas funciones del Servicio mediante el uso de una cuenta de plataforma de redes sociales de terceros (como Facebook, Google+ o Twitter). Su información de inscripción (incluyendo su nombre de usuario y contraseña y cualquier cuenta de red social con la cual usted ingresa en el servicio) es para su uso personal únicamente y no para el uso de cualquier otra persona. Usted es responsable de mantener la confidencialidad de cualquier contraseña que pueda usar para acceder al Servicio y acepta no transferir su contraseña o nombre de usuario, o prestar o transferir su uso de o acceso al Servicio, a ningún tercero. Usted es totalmente responsable de toda interacción con el Servicio que se produzca con respecto a su información de inscripción (incluyendo, sin limitación, todas las compras). Usted acepta notificarnos inmediatamente de cualquier uso no autorizado de su información de inscripción o sobre cualquier otra violación de seguridad relacionada con su cuenta o con el Servicio y para asegurar que usted “cierra sesión”/sale de su cuenta en el Servicio (si aplica) al final de cada sesión. No somos responsables por ninguna pérdida o daño derivados de su incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores. Si usted inicia sesión en el Servicio mediante una cuenta de plataforma de redes sociales de terceros, asegúrese de revisar las políticas de uso de privacidad y de uso de datos de dicha plataforma para conocer más sobre sus prácticas de información personal y sus opciones. Para más información, vea nuestra Declaración de Privacidad: www.autodesk.com/privacy.

6. Términos Especiales del Servicio (incluyendo Membresías y Suscripciones, de haberlas). Los términos y condiciones especiales relacionadas con el Servicio (tales como cómo otros pueden usar Su Contenido, cómo contactarnos, los términos con respecto a la membresía y suscripciones [de haberlos]) se pueden encontrar a través del anterior enlace Términos Especiales del Servicio.

7. Terceros.

Contenido. El Servicio puede mostrar, contener, vincular o hacer disponible Contenido desde varias fuentes (incluyendo otros usuarios y otros terceros) incluyendo imágenes, modelos, mensajes, creaciones, opiniones, recomendaciones, o asesoría y dicho Contenido puede ser incompleto o inexacto, u ofensivo o inaceptable para usted. No somos responsables por, y no avalamos necesariamente, ningún Contenido. Todo el Contenido, incluyendo Su Contenido, es propiedad de su(s) propietario(s) de derechos de autor u otro(s) titular(s) de derechos. Salvo por lo expresamente dispuesto en estos Términos, el uso del Servicio no otorga, renuncia a o limita los derechos de propiedad de dicho(s) propietario(s) o titular(s) de derechos. Usted debe cumplir con todas las leyes, reglas y reglamentos en relación con su acceso y uso del Servicio, incluyendo las leyes locales con respecto al comportamiento en línea, Contenido aceptable y la exportación de Contenido de la jurisdicción donde usted reside.

Interacciones Con Otros Usuarios. El Servicio puede proporcionarle la capacidad para interactuar con otros usuarios o grupos de usuarios del Servicio. Dichas interacciones son exclusivamente entre usted y los otros usuarios y no somos responsables por o estamos sujetos a dichas interacciones o consecuencias de los mismos.

Enlaces y publicidad. El Servicio puede contener enlaces de o hacia plataformas de servicios y sitios en línea, móviles y otros (tales como anunciantes y Proveedores de Comercio Electrónico) que no están bajo nuestro control. No somos responsables de esos sitios o servicios en línea, incluidos los contenidos, productos o servicios ofrecidos o puestos a disposición a través de dichos sitios o servicios, o cualquier interacción que tenga con terceros a través de dichos sitios o servicios. El uso de dichos sitios o servicios está bajo su propio riesgo, y está sujeto a los términos y condiciones de dichos sitios o servicios.

8. Compra y Venta de Productos o Servicios. Si el Servicio permite la compra o venta de productos o servicios, o de otro modo pone a disposición cualquiera de los productos o servicios, se aplicarán las siguientes disposiciones:

Realizar un pedido. Al realizar un pedido a través de nuestro Servicio, usted declara que está autorizado para comprar los productos y servicios solicitados, y que dichos productos y servicios se utilizarán sólo de manera legal. Términos y condiciones adicionales pueden aplicar a la compra de productos o servicios y para partes o características específicas del Servicio, incluyendo los términos de venta específicos del Proveedor de Comercio Electrónico (véase la Sección 8.b. a continuación) y las condiciones de oferta y promoción por tiempo limitado.

Proveedores de Comercio Electrónico. Si usted desea comprar cualquier producto o servicio en o a través del Servicio (tales como impresiones en 3D o máquinas de impresión en 3D), el Servicio puede vincular o dirigir a un servicio de comercio electrónico de un tercero, proveedores, procesadores de pagos o una tienda web dirigida por una empresa diferente a la nuestra (el "Proveedor de Comercio Electrónico"). Tenga en cuenta que el Proveedor de Comercio Electrónico (y no nosotros) será el vendedor o comerciante de registro y bien sea éste u otro tercero con el cual contrate (y no nosotros) será el responsable de tomar, cumplir con y/o enviar sus pedidos. Sus interacciones y transacciones con cada Proveedor de Comercio Electrónico se rigen por sus condiciones de uso y demás términos (como sus condiciones de venta) y no somos responsables de sus actos, omisiones, productos, servicios o términos. Por favor, asegúrese de leer las condiciones de venta y otros términos y condiciones antes de realizar cualquier compra o transacción con un Proveedor de Comercio Electrónico. Por ejemplo, usted (no nosotros) será responsable de pagar todos los costos de transacción que estén relacionados con sus compras, como las tasas, envío, gestión, honorarios, tarifas e impuestos. Usted debe determinar y obedecer todas las leyes locales, estatales, federales e internacionales (incluyendo los requisitos de edad mínima) con respecto a la adquisición, posesión, uso y venta de cualquier producto o servicio adquirido o vendido a través del Servicio.

Exhibición de los Productos a través del Servicio. Sin limitación, no garantizamos la exactitud de ninguna característica, especificación, proporción o dimensión de cualquiera de los modelos, espacios, productos e imágenes visibles o puestas a disposición a través del servicio o que estas coincidan o reflejen cualquier característica física real de los espacios o de los productos (por ejemplo, el Servicio o su dispositivo pueden no mostrar con exactitud el color, las especificaciones o el tamaño exacto de un salón, un modelo en 3D o un producto impreso en 3D), y ni nosotros ni ninguna de Nuestras Partes somos responsables de ninguna de dichas inexactitudes. Igualmente, la inclusión de cualquier producto o servicio en el Servicio en un momento en particular no implica o garantiza que estos productos o servicios estarán disponibles en cualquier momento. Las descripciones, las imágenes, las referencias, las características, el Contenido, las especificaciones y los precios de cualquiera de los productos o servicios en el Servicio o que se hayan obtenido a través del Servicio están sujetos a ser modificados con o sin previo aviso.

Limitación de cantidades y disponibilidad. Nosotros y los Proveedores de Comercio Electrónico nos reservamos el derecho, con o sin notificación previa, de limitar la cantidad disponible de o de discontinuar cualquier producto o servicio; de respetar o imponer las condiciones sobre el respeto de, cualquier cupón, código de cupón, código promocional u otras promociones similares; de negar a cualquier usuario la realización de cualquier o toda compra; y/o de negarse a proporcionarle a algún usuario cualquier producto o servicio.

9. Consentimiento y Recopilación y Uso de los Datos.

Consentimientos. Usted da su consentimiento para la recopilación, uso, procesamiento y almacenamiento de su información personal, incluyendo las transferencias internacionales, según como se describe en la Declaración de Privacidad. Usted reconoce y está de acuerdo con que usted es responsable de obtener todos los consentimientos que sean necesarios y cumplir con las leyes aplicables (incluyendo las leyes de privacidad y de protección de datos que estén relacionadas con la información personal que usted nos ha proporcionado en conexión con su uso del Servicio).

Servicios de Terceros. La presentación de la información se rige por nuestra Declaración de Privacidad (Ver www.autodesk.com/privacidad). Tenga en cuenta que (entre otras cosas) terceros (tales como las plataformas de medios sociales u otros sitios web de la compañía a los cuales accedemos en línea o desde nuestros sitios web y aplicaciones) son responsables de sus propias prácticas de privacidad. Asegúrese de leer las políticas de privacidad, avisos complementarios, y la configuración de todos los sitios web o plataformas que usted visita para que pueda entender sus prácticas de privacidad y sus opciones.

Información personal sensible. Usted reconoce que cualquier funcionalidad de almacenamiento de datos del Servicio no está destinada para el almacenamiento de números de la Seguridad Social, números de tarjetas de crédito o débito, números de cuentas financieras, números de licencias de conducción, información médica, información de seguro de salud, datos confidenciales sobre características personales u otros datos personales que pueden suponer un riesgo de perjuicio para el individuo si se divulgan indebidamente (colectivamente, "Información Personal Sensible"). Usted se compromete a no cargar o entregar cualquier tipo de Información Personal Sensible a nosotros en relación con el Servicio. Usted acepta que no tenemos ninguna responsabilidad con respecto a cualquier Información Personal Sensible que sea procesada, transmitida, divulgada o almacenada en relación con el Servicio.

10. Prácticas y Límites de Almacenamiento. Hay un espacio limitado de almacenamiento para el Contenido en el Servicio. Aunque haremos los esfuerzos que creemos son razonables para salvaguardar y realizar copias de seguridad del Contenido, y para poner a disposición el Contenido en caso de pérdida o eliminación, no tenemos ninguna responsabilidad por la supresión o no almacenamiento o la seguridad de cualquier Contenido, incluyendo Su Contenido. ¡Así que asegúrese de hacer copias de seguridad de su Contenido! Nos reservamos el derecho de marcar o tratar como “inactiva” y archivar las cuentas y/o los Contenidos que han estado inactivos por un período prolongado de tiempo, según lo determinado por nosotros para cada Servicio. Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras prácticas y reglas de almacenamiento en cualquier momento y bajo nuestra discreción, con o sin previo aviso.

11. Concursos y Promociones. Sorteos, concursos, promociones u oportunidades similares pueden ser puestos a disposición a través del Servicio (colectivamente, "Promociones"). Al participar en la Promoción, usted estará sujeto a normas específicas que rigen la Promoción, y dichas reglas pueden variar de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en este documento. En la medida en que las reglas de una Promoción específica entren en conflicto con estos Términos, los términos y condiciones de las reglas de la Promoción prevalecerán.

12. Propiedad y Derechos en el Servicio.

Nuestros Derechos. Como en las relaciones entre usted y nosotros, nosotros y nuestros licenciantes poseemos todos los derechos, títulos e intereses (incluyendo, sin limitación, las patentes, derechos de autor, marcas, secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual) en y para el Servicio, la información de la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API por sus siglas en inglés), los requisitos técnicos y la documentación de usuario final para el Servicio que fue puesta a su disposición por nosotros (la "Documentación"), y cualquier Contenido (excepto Su Contenido), proporcionado por nosotros (no otros usuarios) y usado en relación con, o generado por, el Servicio (colectivamente "Nuestros Materiales"). Usted acepta no tomar ninguna acción que ponga en peligro, obstruya, limite o interfiera de cualquier manera con la propiedad y los derechos de nuestros licenciantes, o con nuestra propiedad y nuestros derechos con respecto a los mismos. No le otorgamos ningún derecho a utilizar nuestras marcas registradas, nombres comerciales o signos distintivos. Usted sólo tiene los derechos limitados para utilizar el servicio que se le concede expresamente a usted bajo estos Términos y/o bajo Términos Especiales del Servicio (ver el enlace de los Términos Especiales del Servicios arriba si aplica) y no hay ningún otro derecho que le haya sido otorgado o transmitido, ya sea por implicación, impedimento o de otro modo. Su acceso es a un servicio. La licencia para nuestro Software no se otorga por medio de los presentes Términos. Para ver los términos y condiciones aplicables a la licencia de cualquier Software, consulte el acuerdo de licencia de software correspondiente, el contrato de licencia de usuario final y el contrato de servicios adjuntos o vinculados a dicho Software. Además de los otros derechos otorgados por usted en virtud del presente, usted nos concede una licencia gratuita, mundial irrevocable, y perpetua para usar, publicar, editar, traducir, distribuir, exhibir e incorporar las calificaciones, comentarios, sugerencias, retroalimentación, solicitudes de mejora u otras recomendaciones que usted proporcione en relación con el Servicio y/o cualquier Contenido ("Retroalimentación"). Usted no debe presentarnos ninguna Retroalimentación de la cual usted no desee que nosotros tengamos licencia como dijimos anteriormente. No tenemos ninguna obligación (1) de mantener cualquier Retroalimentación bajo confidencialidad, (2) pagar ninguna compensación por cualquier Retroalimentación, o (3) responder a cualquier Retroalimentación de usuario. Usted nos otorga el derecho a utilizar el nombre que usted utilice en relación con cualquier Retroalimentación.

Nuestras APIs. Cualquier Información API (a menos que se especifique lo contrario por nosotros en términos diferentes o adicionales asociados a dicha Información API): (1) es información confidencial de propiedad nuestra, (2) y no podrá ser distribuida, divulgada o proporcionada a terceros. No obstante lo anterior, si usted desarrolló cualquiera de los servicios, aplicaciones, módulos y componentes de acuerdo con estos Términos, nada en estos Términos le prohibirá el uso de este tipo de servicios, aplicaciones, módulos y componentes con (y portar dichas aplicaciones, módulos y componentes a) otro software y hardware (incluyendo el software y hardware de terceros), si este tipo de servicios, aplicaciones, módulos y componentes: (a) no incorporan o abarcan cualquier otro software o materiales distribuidos o puestos a disposición por nosotros, directa o indirectamente (distintos a la de API que se utilizó en el desarrollo de los mismos de acuerdo con estos términos) y (b) no divulgan la Información API. "Información API", significa la interfaz de programación de aplicaciones estándar ("API"), información generalmente proporcionada por nosotros a los usuarios del Servicio que especifica los requisitos para interconectarse con (por ejemplo, invocar o dirigir las funciones de) el Servicio o Software incluido en dicho Servicio. La Información API no incluye ninguna implementación de dicha información de la interfaz o de cualquier otro Software.

13. Su derecho a acceder o utilizar el servicio. Al acceder o utilizar el Servicio, usted acepta no (o permitir a otros) intentar hacer algo de lo siguiente:

distribuir, alquilar, prestar, arrendar, vender, sublicenciar, transferir u ofrecer el Servicio para cualquier propósito comercial;

eliminar o alterar cualquier derecho de autor, marca registrada, confidencialidad u otros avisos de propiedad, denominaciones o marcas;

modificar, traducir, adaptar, organizar o crear trabajos derivados del Servicio, salvo lo permitido en estos Términos;

descompilar, desensamblar o realizar ingeniería inversa, o determinar cualquier código fuente, algoritmos, métodos o técnicas del Servicio;

interferir, dañar o alterar el funcionamiento o las características relacionadas con la seguridad del Servicio, obtener acceso no autorizado, o restringir o inhibir el uso por otros;

Usar cualquier robot, araña u otro sistema, dispositivo o mecanismo para acceder al Servicio que pueda probablemente perturbar, desactivar o destruir el Servicio o cualquier Contenido;

estructurar o reflejar cualquier parte del Servicio o crear un negocio que sea competitivo para el Servicio

recopilar o almacenar información personal de cualquier persona o entidad en violación de estos Términos;

Crear una base de datos mediante la descarga y el almacenamiento de cualquier Contenido;

anunciar, promover o solicitar cualquier producto o servicio para cualquier finalidad comercial, salvo lo expresamente autorizado por nosotros o expresamente permitido por estos Términos;

utilizar el Servicio, cualquier característica del mismo o cualquier Contenido de una manera que podría o que de hecho viole cualquier ley o los derechos (incluyendo, sin limitación, los derechos de autor, marcas registradas, patentes, secretos comerciales, u otros derechos de propiedad intelectual) de cualquier persona, firma o entidad o exponernos a nosotros, a los usuarios o a Nuestras Partes a responsabilidad civil; o

representar un riesgo de seguridad para el Servicio o para cualquier otro usuario.

Nos reservamos el derecho de limitar la disponibilidad del Servicio, en su totalidad o en parte, a cualquier persona, para cualquier propósito, y para cualquier área geográfica o jurisdicción que elijamos, en cualquier momento y bajo nuestra entera discreción.

14. Indemnización. Usted, a su propia costa y en la máxima medida permitida por la ley, indemnizará, defenderá (a solicitud), y mantendrá indemnes a nosotros y a nuestros afiliados, agentes y proveedores y a cada uno de sus respectivos funcionarios, directores y empleados (individual y colectivamente , "Nuestras Partes") en contra de cualquiera y todas las pérdidas, responsabilidades, gastos (incluyendo honorarios razonables de abogados) sufridos o incurridos por Nuestras Partes en virtud de cualquier reclamación, demanda o procedimiento legal ("Reclamación") que surja de o en relación con: (1) el contenido o uso de Su Contenido, incluyendo, sin limitación, cualquier afirmación que Su Contenido o el uso del mismo pueda infringir los derechos de autor, marca registrada u otra propiedad intelectual u otros derechos de cualquier persona o entidad, o que sean una apropiación indebida o violación de un secreto comercial de cualquier individuo o entidad, o de otros derechos, o que contengan cualquier material calumnioso, difamatorio, despectivo, pornográfico u obsceno, o que el uso del mismo cause la muerte o lesiones corporales o daños a un bien inmueble o bien mueble tangible de cualquier tercero; (2 ) cualquier incumplimiento por su parte de estos Términos y Condiciones o cualquier Política, o (3) el uso del Servicio por usted (o cualquier persona que acceda al Servicio a través de usted). Si le pedimos que defienda una Reclamación, Usted no llegará a ningún acuerdo sin nuestro consentimiento previo por escrito, y tendremos el derecho a participar, a nuestra costa, en la defensa de cualquier Reclamación con un abogado de nuestra propia elección.

15. Garantías. Al acceder o utilizar el Servicio (incluyendo cualquier parte del Servicio), Usted declara y garantiza que usted tiene por lo menos la edad legal de consentimiento en la jurisdicción donde usted reside, o si no es así, que tiene al menos 13 años de edad, y sus padres o tutor legal aceptan estos Términos en su nombre y supervisarán su acceso y uso del Servicio. Usted también garantiza, declara y acepta que: (1) usted tiene los derechos necesarios para presentar, desarrollar y utilizar Su Contenido en relación con el Servicio, (2) Su Contenido no infringe o no se apropia indebidamente de cualquier derecho de propiedad intelectual o derecho de propiedad de cualquier tercero o viola las leyes, normas o reglamentos, (3) Su Contenido no está sujeto a cualquier restricción sobre divulgación, transferencia, descarga, exportación o re-exportación en virtud de cualquier ley, norma o reglamento aplicable, y (4) cualquier información que usted proporcione en relación con su registro para, o uso de, el Servicio es y seguirá siendo veraz, exacta y completa, y que usted mantendrá y actualizará regularmente dicha información.

16. Descargos de Responsabilidad.

Garantía Limitada. EL SERVICIO Y TODO EL CONTENIDO RELACIONADO SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD". NUESTRAS PARTES NO OFRECEN Y RECHAZAN POR ESTE MEDIO TODAS LAS DECLARACIONES, GARANTÍAS, O CONDICIONES DE CUALQUIER TIPO, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA (YA SEA DE HECHO O POR APLICACIÓN DE DERECHO), O LEGALMENTE, EN RELACIÓN CON EL SERVICIO, EL CONTENIDO Y LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN, O DISPONIBLES A TRAVÉS DEL SERVICIO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, TODAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, TÍTULO Y NO INFRACCIÓN, Y TODAS LAS GARANTÍAS QUE PUEDAN SURGIR DEL CURSO DE LA NEGOCIACIÓN, EL CURSO DEL DESARROLLO O EL USO COMERCIAL. EL USO QUE USTED REALICE DEL SERVICIO (EN TODO O EN PARTE) Y CUALQUIER CONTENIDO ES BAJO SU PROPIA CUENTA Y RIESGO. NUESTRAS PARTES NO GARANTIZAN QUE EL USO O ACCESO AL SERVICIO O CUALQUIER CONTENIDO ESTÉN LIBRES DE ERRORES, COMPLETOS, SEGUROS O QUE EL CONTENIDO NO PIERDA O DAÑE O QUE CUMPLA CON SUS NECESIDADES O EXPECTATIVAS; QUE LA OPERACIÓN O LA DISPONIBILIDAD SEA ININTERRUMPIDA O QUE LOS ERRORES O FALLAS SERÁN CORREGIDAS O SOLUCIONADAS. NUESTRAS PARTES NO GARANTIZAN QUE EL SERVICIO O CUALQUIER CONTENIDO SE DESEMPEÑARÁ DE CUALQUIER FORMA PARTICULAR. SIN LIMITACIÓN DE LA GENERALIDAD DE LO ANTERIOR, USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE (Y NUESTRAS PARTES NO ASUMEN NINGUNA RESPONSABILIDAD Y NO TENDRÁN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR) (1) LAS DECISIONES QUE USTED PUEDA TOMAR CON RESPECTO AL SERVICIO, (2) EL USO DEL SERVICIO O CONTENIDO, INCLUYENDO SIN LIMITARSE A CUALQUIER CONTENIDO (O CUALESQUIERA DECLARACIONES, ADAPTACIÓN O TRADUCCIÓN DEL MISMO), DATOS, INFORMACIÓN U OTRO MATERIAL AL QUE USTED TENGA ACCESO EN CONEXIÓN CON EL SERVICIO O A TRAVÉS DE SU CUENTA, SISTEMA INFORMÁTICO O DISPOSITIVO MÓVIL O LA PÉRDIDA DE DATOS, O (3) CUALQUIER PÉRDIDA, DAÑO U OTROS EFECTOS SOBRE USTED QUE PUEDAN RESULTAR DEL USO DEL SERVICIO O CUALQUIER CONTENIDO (O CUALESQUIERA DECLARACIONES, ADAPTACIÓN O TRADUCCIÓN DEL MISMO) O EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS TÉRMINOS. NUESTRAS PARTES NO GARANTIZAN A TERCEROS. No ofrecemos ninguna garantía o declaración que el Servicio, o cualquier parte(s) del mismo, O CUALQUIER CONTENIDO (O CUALQUIER DECLARACIÓN, ADAPTACIÓN O TRADUCCIÓN DEL MISMO) es/son EXACTOS O COMPLETOS O ES/SON apropiados o disponibles para su uso en cualquier jurisdicción en particular. Al elegir acceder O UTILIZAR el Servicio O CUALQUIER CONTENIDO, usted lo hace bajo su propio riesgo y usted es responsable de cumplir con todas las leyes, reglas y regulaciones, incluyendo las reglas locales sobre conducta y contenido aceptable. Esta Sección será aplicable en la máxima medida permitida por la ley aplicable. Ninguna información o consejo (ya sea escrito, oral o de otra manera) proporcionado por Nuestras Partes o sus representantes creará ninguna garantía ni afectará de ninguna manera los descargos de garantía o las limitaciones de responsabilidad previstas expresamente en estos Términos.

Una nota especial sobre la fabricación y manipulación de materiales físicos. TENGA EN CUENTA QUE USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE DETERMINAR LA IDONEIDAD DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, MATERIALES Y PROCESOS QUE ESTÁN PUESTOS A SU DISPOSICIÓN POR O A TRAVÉS DEL SERVICIO. SIN LIMITACIÓN: (A) NUESTROS DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD EN ESTOS TÉRMINOS Y BAJO CUALQUIER Y TODAS LAS POLÍTICAS SE EXTIENDEN A CUALQUIER Y TODOS LOS PRODUCTOS O SERVICIOS, O CUALESQUIERA MATERIALES UTILIZADOS POR CUALQUIER RESULTADO O PARA LA FABRICACIÓN DE MATERIALES FÍSICOS, BIEN SEA O NO CREADOS A TRAVÉS DE O POR EL USO DEL SERVICIO, O CUALESQUIERA PROCESOS Y/O PRODUCTOS (INCLUYENDO DE TERCEROS) QUE ESTÉN DISPONIBLE EN O A TRAVÉS DEL SERVICIO; (B) LOS PRODUCTOS, SERVICIOS O MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MATERIALES FÍSICOS POR O A TRAVÉS DEL SERVICIO SOLO PUEDEN SER ADECUADOS PARA FINES DECORATIVOS, PUEDEN NO SER ADECUADOS PARA SU USO POR PERSONAS MENORES DE 13 AÑOS (POR EJEMPLO, PUEDE NO SER ADECUADO COMO JUGUETES O PRODUCTOS PARA NIÑOS) Y PUEDE NO SER ADECUADO PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS CONSUMIBLES COMO ALIMENTOS O BEBIDAS. ENTRE OTRAS COSAS, DICHOS PRODUCTOS Y MATERIALES INADECUADOS NO DEBEN SER UTILIZADOS PARA PRODUCTOS CONSUMIBLES O JUGUETES, NO SE DEBEN ENTREGAR A NIÑOS NI DEBEN ENTRAR EN CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD, ALIMENTOS O LÍQUIDOS Y DEBE MANTENERSE ALEJADO DEL CALOR.

Limitaciones de funcionalidad. EL SERVICIO (INCLUYENDO CUALQUIER SOFTWARE) NO ES UN SUSTITUTO PARA SU PROPIO JUICIO O PRUEBAS, DISEÑOS, PRESUPUESTOS O ANÁLISIS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, SEGÚN CORRESPONDA. DEBIDO A LA GRAN VARIEDAD DE POSIBLES APLICACIONES PARA EL SERVICIO, EL SERVICIO NO HA SIDO PROBADO EN TODAS LAS SITUACIONES EN LAS QUE PUEDE SER UTILIZADO Y NO PUEDE ALCANZAR LOS RESULTADOS QUE USTED DESEA. NUESTRAS PARTES NO SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN MODO POR LOS RESULTADOS DE SALIDA OBTENIDOS O QUE DE OTRA FORMA SE HAYA OBSERVADO A TRAVÉS DEL SERVICIO O LOS MATERIALES DESARROLLADOS EN RELACIÓN CON EL SERVICIO, INCLUYENDO CUALQUIER CONTENIDO. USTED ES RESPONSABLE POR SU ACCESO Y USO DEL SERVICIO, LO QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A, LA DETERMINACIÓN DE LOS USOS APROPIADOS PARA EL SERVICIO Y LA SELECCIÓN DEL SERVICIO, EL CONTENIDO Y OTROS PROGRAMAS PARA LOGRAR LOS RESULTADOS ESPERADOS. USTED TAMBIÉN ES RESPONSABLE DE ESTABLECER LA IDONEIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS INDEPENDIENTES PARA COMPROBAR LA CONFIABILIDAD, EXACTITUD E INTEGRIDAD DE LOS RESULTADOS DE SALIDA DEL SERVICIO, Y DE LOS MATERIALES UTILIZADOS Y/O DESARROLLADO POR USTED EN CONEXIÓN CON EL SERVICIO (DE HABERLOS), INCLUYENDO TODOS LOS ARTÍCULOS VISTOS, DISEÑADOS Y/O CREADOS UTILIZANDO EL SERVICIO, INCLUYENDO CUALQUIER CONTENIDO. NO EXISTEN ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO HECHOS EN CONEXIÓN CON EL SERVICIO.

17. Limitación de Responsabilidad. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE Y SIN PERJUICIO DE NINGUNA FALLA DE PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD, (1) EN NINGÚN EVENTO NUESTRAS PARTES SERÁN RESPONSABLES POR LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O EMERGENTES, O NINGÚN OTRO DAÑO DE CLASE SIMILAR (COMO SEAN CAUSADOS Y SIN IMPORTAR LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA DERIVADA DE CONTRATO, EXTRACONTRACTUAL (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LA NEGLIGENCIA) O DE OTRO MODO), INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN EL LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE INGRESOS, PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, INTERRUPCIÓN COMERCIAL, COSTOS DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS U OTRA COBERTURA, U OTRA PÉRDIDA COMERCIAL O ECONÓMICA SIMILAR DE CUALQUIER CLASE, INCLUSO EN CASO DE HABER SIDO ADVERTIDO DE DICHA POSIBILIDAD, NI NINGUNA DE LAS PARTES ANTERIORES SERÁ RESPONSABLE POR NINGUNO DE LOS DAÑOS DE NINGÚN TIPO QUE RESULTEN DE UN ACTO DE FUERZA MAYOR O UN ACTO DE TERCEROS O SIN CULPA DE SU PARTE; Y (2) LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA ACUMULATIVA TOTAL DE NUESTRAS PARTES POR TODOS LOS GASTOS, PÉRDIDAS O DAÑOS DE TODAS LAS RECLAMACIONES, ACCIONES O DEMANDAS CAUSADAS O QUE SURJAN DE O CON RELACIÓN AL SERVICIO NO EXCEDERÁN LA SUMA MAYOR ENTRE (A) CIEN DÓLARES ($100) O (B) TODOS LOS MONTOS PAGADOS O DEBIDOS POR USTED, DE HABERLAS, POR EL ACCESO O USO DEL SERVICIO QUE CAUSÓ LA RECLAMACIÓN DURANTE LOS SEIS (6) MESES INMEDIATAMENTE ANTERIORES A LA RECLAMACIÓN (SIN IMPORTAR CUÁNDO SE HICIERON REALMENTE LOS PAGOS).

18. Término, Terminación y Suspensión. Estos Términos serán efectivos a partir de la fecha en la que usted ingrese o utilice el Servicio (“Fecha de Entrada en Vigencia”). El término de este contrato (“Término”) se extenderá desde la Fecha de Entrada en Vigencia hasta la ocurrencia de cualquiera de los siguientes: (1) nuestra terminación de todos sus derechos bajo el presente; (2) nuestra descontinuación del Servicio o (3) la fecha en la que usted deje de utilizar el Servicio desinstalando el Software y descontinúe todo uso del Servicio. Sin limitación a nada en este párrafo, si se accede a alguno o todos los Servicios como parte de una membresía o suscripción, su acceso a esa porción del Servicio terminará cuando su membresía o suscripción termine o expire. Nos reservamos el derecho a nuestra total discreción, sin previo aviso, a dar por terminado o suspender su acceso a todo o parte del Servicio y/o su cuenta (si corresponde) o a borrar o eliminar Su Contenido por cualquier motivo, incluyendo, sin limitación, el incumplimiento o cesión de estos Términos. Además, acepta que no tendremos responsabilidad con usted o ningún tercero por ninguna terminación de su acceso al Servicio o eliminación de Su Contenido. Después de cualquier terminación de estos Términos por cualquier motivo, deberá dejar de ingresar y utilizar el Servicio inmediatamente. Las Secciones 2 (Cambios en el Servicio o estos Términos) a 20 (Definiciones) sobrevivirán a la terminación de estos Términos por cualquier motivo. Es su responsabilidad mantener copias de Su Contenido. Después de la terminación tendremos el derecho a desactivar inmediatamente su cuenta(s) y suspender el acceso a Su Contenido y, podremos borrar, sin notificación, Su Contenido, de haberlo, y todas las copias de seguridad y Nuestras Partes no serán responsables de ninguna pérdida o daño que haya sido incurrido por usted o cualquier tercero como resultado de dicha eliminación. Las cuentas con Derecho Pago (ej. membresía, suscripción) que sean terminadas no tendrán reembolso a menos que sea dispuesto de otro modo en los Términos Especiales del Servicio para el Servicio. Sin perjuicio de ninguna disposición contraria, ningún vencimiento o terminación de este contrato terminará o afectará ninguna licencia o sublicencia otorgada por usted de acuerdo a estos Términos antes de dicha terminación, incluyendo, sin limitación a otros usuarios del Servicio.

19. Disposiciones Varias.

Ley Aplicable y Jurisdicción. Estos Términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de (1) Suiza en caso de que usted esté registrado con el Servicio en un país en Europa, África u Oriente Medio, (2) Singapur en caso de que usted esté registrado con el Servicio en un país en Asia, Oceanía o la región del Pacífico Asiático, o (3) el Estado de California (y, en la medida que controle, las leyes federales de los Estados Unidos) en caso de que usted esté registrado con el Servicio en un país en las Américas (incluyendo el Caribe) o cualquier otro país no especificado en las subsecciones (a)(1) o (a)(2). Las leyes de dichas jurisdicciones regirán sin referencia a las normas cobre conflictos de ley. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y la Ley Uniforme de Transacciones de Información Computarizada no aplicará a (y están excluidos de las leyes regentes de) estos Términos. Además, usted acuerda que cualquier reclamación, acción o disputa que surja en virtud o con relación con estos Términos será presentada exclusivamente en (y las partes estarán sujetas a la jurisdicción exclusiva de) el Tribunal Superior del Estado de California, Condado de Marin, en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California en San Francisco, salvo que usted esté registrado con el Servicio en (a) un país en Europa, África o el Oriente Medio, cualquier reclamación o disputa será presentada exclusivamente (y las partes estarán sujetas a la jurisdicción exclusiva de) los tribunales de Suiza, o (b) un país en Asia, Oceanía o la región del Pacífico Asiático, dicha reclamación o disputa será presentada exclusivamente en (y las partes estarán sujetas a la jurisdicción exclusiva de) los tribunales de Singapur. Nada de lo anterior nos impedirá presentar una acción por violación de derechos de propiedad intelectual en cualquier país en el que ocurra o se alegue dicha violación.

Control de Exportación. Usted reconoce y acepta que su uso del Servicio está sujeto al cumplimiento con los controles de exportación y leyes, reglas y reglamentos de sanción comercial de los Estados Unidos o de cualquier otro país que sean aplicables, incluyendo, sin limitación los reglamentos promulgados por el Ministerio de Comercio de EE.UU. y el Departamento del Tesoro de EE.UU. ("Leyes de Control de Exportación"). Usted será el único responsable del cumplimiento de las Leyes de Control de Exportación y el monitoreo de cualquier modificación de las mismas. Usted declara y garantiza que (1) no es ciudadano de, o está ubicado en una nación que está sujeta a sanciones comerciales por EE.UU. o cualquier otra restricción comercial importante (incluyendo, sin limitación, Cuba, Irán, Sudán, Siria y Corea del Norte); (2) no está identificado en ninguna lista de personas restringidas del gobierno de EE.UU. (incluyendo, sin limitación, la Lista del Departamento del Tesoro de EE.UU. de Personas Especialmente Designadas y Otras Personas Bloqueadas, de la Lista del Ministerio de Comercio de EE.UU. de Personas Denegadas, la Lista de Entidades y la Lista No Verificada y las listas de proliferación relacionadas del Departamento de Estado de EE.UU.); (3) no utilizará, a menos que sea autorizado de lo contrario bajo las Leyes de Control de Exportación, los Servicios para ningún propósito de uso restringido, incluyendo, sin limitación, el diseño, análisis, simulación, estimación, prueba, u otras actividades relacionadas con armas nucleares, químicas/biológicas, sistemas de lanzacohetes o en aplicaciones en vehículos aéreos no tripulados; y (4) que ninguna parte de Su Contenido está sujeto a ninguna restricción de publicación, transferencia, descarga, exportación o reexportación bajo las Leyes de Control de Exportación. Usted acepta que no utilizará el Servicio para publicar, transferir, descargar, exportar o reexportar, directa o indirectamente, Su Contenido o cualquier otro contenido o material para cualquier otro país, entidad u otra parte que no es elegible para recibir dichos ítems bajo las Leyes de Control de Exportación o en virtud de otras leyes o reglamentos a los que pueda estar sujeto.

Qué hacer en caso de reclamaciones por violación de derechos de autor. Según el Título 17, del Código de los Estados Unidos, Sección 512(c)(2), las notificaciones de reclamaciones por violaciones a los derechos de autor deberán ser enviadas al Agente de Derechos de Autor de Autodesk por correo electrónico a CopyrightAgent@autodesk.com. Para obtener instrucciones y más información acerca de cómo presentar una notificación de reclamación de derechos de autor, haga clic en el siguiente link: Copyright Information en www.autodesk.com/legal-notices-trademarks/. LAS SOLICITUDES QUE NO SIGAN ESTE PROCEDIMIENTO NO RECIBIRÁN UNA RESPUESTA.

Filtrado. En virtud de la 47 U.S.C. Sección 230(d) según enmendado, le notificamos por medio de este documento que las protecciones de control parental (como hardware, software o servicios de filtrado) están comercialmente disponibles para ayudarle a limitar el acceso a material que es perjudicial para los menores. La información de los proveedores que actualmente ofrecen dichas protecciones se encuentra disponible en las dos páginas web GetNetWise (https://kids.getnetwise.org/) y OnGuard Online (https://onguardonline.gov/). Por favor tenga en cuenta que nosotros no avalamos ninguno de los productos o servicios mencionados en dichas páginas.

General. La relación de las partes con la otra en virtud de estos Términos es estrictamente la de contratistas independientes y nada en estos Términos constituirá de ninguna manera o será entendido como evidencia de un intento de establecer ninguna asociación, sociedad, empresa conjunta u otra relación. Cada parte será responsable de cubrir sus costos y gastos correspondientes en la ejecución de sus deberes bajo estos Términos, a menos que se disponga expresamente lo contrario aquí. Si por cualquier razón un tribunal de jurisdicción competente encuentra cualquier disposición de estos Términos, o cualquier parte de los mismos, inaplicable, dicha disposición será aplicada en la mayor medida permitida a efectos de la intención de estos Términos y el restante de estos Términos continuará en completa vigencia y efecto. Los títulos de sección utilizados en estos Términos son únicamente por conveniencia y no tendrán ningún efecto importante. La versión en idioma inglés de estos Términos es legalmente vinculante en caso de cualquier inconsistencia entre la versión en inglés y cualquier traducción. Si Usted accede al Servicio en Canadá, acepta lo siguiente: Las partes confirman que es su deseo que estos Términos, así como otros documentos relacionados, incluyendo notificaciones, sean y estén escritos únicamente en el idioma inglés. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s’y rattachent, soient rédigés en langue anglaise. Salvo lo expresamente dispuesto aquí, una parte solo podrá renunciar a sus derechos en virtud de estos Términos por medio de un documento escrito suscrito por las dos partes. Cualquier falla en la aplicación de cualquier disposición de estos Términos no constituirá una renuncia de la misma o de cualquier disposición en este documento. Usted no podrá ceder o delegar estos Términos o ninguno de sus derechos y obligaciones bajo el presente. Cualquier cesión no autorizada será nula e inválida. Usted reconoce y acepta que podemos ceder o subcontratar cualquiera de sus derechos u obligaciones en virtud de estos Términos.

Comunicaciones.



(1) Términos Especiales del Servicio. La información de contacto específico para determinadas solicitudes y notificaciones relacionadas con el Servicio se pueden encontrar mediante la localización de las instrucciones aplicables en los presentes Términos, incluyendo, en caso que sea aplicable, al hacer clic en el vínculo a los Términos Especiales del Servicio (ver el enlace de Términos Especiales del Servicio mencionado anteriormente).



(2) Notificaciones para los Residentes de California. En virtud de la Sección 1 789.3 del Código Civil de California, los usuarios de California tienen derecho al siguiente aviso de derechos del consumidor: Si usted tiene alguna pregunta o queja relacionada con el Sitio, por favor póngase en contacto con nosotros escribiendo a copyrightAgent@autodesk.com o llamándonos al 415-507-5000 (Atención: Agente de Derechos de Autor). Los residentes de California pueden comunicarse con la Unidad de Asistencia de Quejas de la División de Servicios al Consumidor del Departamento de Asuntos del Consumidor de California por correo en 1625 North Market Blvd.., Sacramento, CA 95834, o por teléfono al (916) 445-1254 o al (800) 952 -5210.

Cambios o actualizaciones a estos Términos. Si usted no está de acuerdo con cualquier cambio material o con las actualizaciones que hacemos a estos Términos, debe notificarnos de ello enviándonos un correo electrónico a la dirección license@autodesk.com dentro de los treinta (30) días siguientes a la Fecha de Entrada en Vigencia del cambio ("Fecha de Entrada en Vigencia"). Al notificarnos de esta forma terminarán los términos y condiciones actualizados en cuanto a su uso del Servicio y los términos y condiciones que le aplican a usted serán los términos y condiciones vigentes inmediatamente antes del cambio (a menos que se realice el cambio para cumplir con la ley aplicable) y los términos y condiciones aplicables serán efectivos hasta (1) el final del término vigente en el momento y el cual haya sido identificado en sus Derechos, o (2) treinta (30) días después de la Fecha de Entrada en Vigencia, lo que ocurra primero (la "Fecha de Finalización "). La Fecha de Finalización será el final del término de su Servicio incluyendo sus Derechos. A menos que usted nos notifique dentro de los 30 días que se mencionan más arriba, acerca del uso continuado del Servicio después de la Fecha de Entrada en Vigencia, esto entenderá como una aceptación de estos cambios y la renovación y ampliación de los Términos vigentes en la Fecha de Entrada en Vigencia. No obstante lo anterior, cualquier cambio en estos Términos no aplicarán a cualquier disputa entre usted y nosotros que pueda surgir antes de la fecha en que se publicó la versión revisada de estos Términos, incorporando dichos cambios o que de lo contrario se le haya notificado acerca de dichos cambios.

Acuerdo Total. Los presentes Términos (incluyendo, sin limitación, las Políticas) contienen el acuerdo completo entre usted y nosotros con respecto al objeto del mismo y sustituyen toda comunicación y propuestas precedentes o contemporáneas, tanto de manera electrónica, oral como escrita, entre usted y nosotros con respecto al Servicio. En caso de cualquier conflicto o inconsistencia entre cualquiera de los términos y condiciones de estos Términos y cualquier acuerdo de licencia de software o acuerdo de nivel de servicio que contienen un enlace al Servicio, los términos y condiciones de estos Términos prevalecerán, salvo (1) que los Derechos tengan el control sobre estos Términos con respecto a su Derecho específico, y (2) la Declaración de Privacidad controlará en la medida en que anule expresamente estos Términos.

20. DEFINICIONES.

"Contenido" se refiere a textos, imágenes, datos, información, medios de comunicación, grabaciones de audio y video, comentarios, mensajes, opiniones, recomendaciones, consejos, información u otro material utilizado, proporcionado, publicado en o vinculado a través de o en el Servicio.

"Derechos" significa sus derechos para usar el Servicio (tales como su membresía y derechos de suscripción, capacidad máxima, transacciones, producción, horas u otras medidas de uso, término o duración y cualquier otro derecho específico a tal Servicio) según lo determinado por el tipo o el nivel de membresía o suscripción al que se ha suscrito o su licencia. "Derechos" también incluyen cualquier otra información sobre los derechos de acceso y uso del Servicio que se establece en el Servicio (incluyendo, sin limitación, la descripción del Servicio, Documentación y requisitos técnicos mínimos para el Servicio).

“Información Personal” tiene el significado que se establece en la Declaración de Privacidad.

"Políticas" significa colectivamente los Derechos, Documentación, Declaración de Privacidad y todos los otros términos incorporados en estos Términos por referencia.

"Declaración de Privacidad" significa nuestra Declaración de Privacidad, la cual está disponible en la actualidad en www.autodesk.com/privacy, como pueda ser modificada en cualquier momento.

“Software” se refiere a cualquier programa o material similar, incluyendo los módulos y componentes, funciones y características de un programa informático, puestos a disposición por o para nosotros para su uso como parte del Servicio, (ya sea mediante descarga o como una solución instalada), incluyendo toda la documentación técnica relacionada al mismo.

“Términos Especiales del Servicio": los términos y condiciones establecidos en el documento disponibles en el vínculo de los Términos Especiales del Servicio indicado anteriormente.

“Términos” significa los términos y condiciones de estos Términos de Servicio, todos los Términos Especiales del Servicios y todas las Políticas.

“Nosotros,” “nuestro” o “nuestros” significa Autodesk, Inc., una compañía de Delaware, salvo que si usted adquiere un derecho al Servicio en (1) un país en Europa, África o el Medio Oriente, "nosotros", "nuestro" o "nuestros" significa Autodesk Development Sàrl o (2) un país de Asia, Oceanía o en la región Asia-Pacífico, "nosotros", "nuestro" o "nuestros" significa Autodesk Asia Pte. Ltd.

“Su Contenido" significa, colectivamente, (1) el Contenido publicado, cargado, proporcionado, presentado, compartido, publicado, distribuido o disponible, accesible o utilizable por usted en, hacia, desde o a través del Servicio (y cualquier traducción de los mismos); (2) su resultado específico generado por el Servicio, de haberlo, con base en sus propios datos o información en bruto, y (3) cualquier aplicación de software, programa informático plug-in u otros materiales similares (incluidos los módulos y componentes, funciones y características de un programa de ordenador) hechos por usted, utilizando la Información API. Cualquiera de nuestros materiales está expresamente excluido de Su Contenido.

© 2013 Autodesk, Inc.