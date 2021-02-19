Autodesk Group Network 计划（以下简称“本计划”）旨在凝聚致力于 Autodesk 工具的全球组网（如用户组、联机组，以下简称“各组”）。当各组加入本计划时，将创建一个连接社区网。通过这种社区网，Autodesk 可支持并扩大自身努力，帮助用户利用 Autodesk 软件取得成功。各组
应由一人或多人代表并管理，即管理员（以下简称“组管理员”）。本计划条款的管辖语言为
英语。
作为组管理员或其主体，使用本计划并参与 Autodesk Group Network 即视为您完全接受本计划中的以下条款。Autodesk 可能随时更改、添加或删除此类服务条款的任何部分，或本计划提供的材料或功能的任何部分，恕不另行通知。Autodesk 将在此处更新服务条款，并可能在本计划的其他位置发布此类更改。如果您不接受此类条款，可以选择不参与本计划。您必须年满 13 岁才可访问本计划。
您谨此确认：作为组管理员，您负责将本计划及其条款传达给参与您组中的其他个人（以下简称“成员”）
创建帐户并向我们提供电子邮件地址以及组的相关信息，或者持续访问或使用本计划，即视为您同意作为组管理员接收 Autodesk Group Network 相关的通知，包括法律要求的任何通知。您谨此同意以电子方式（代替邮寄）接收此通讯。我们还可使用您的电子邮件地址向您以及您的组发送其他邮件，例如：本计划的功能更改。您同意管理与组成员共享此类通知的行为。
您谨此确认：您在参与本计划时提供的组成员信息可供 Autodesk（和其他组成员）访问，且可能用于联系成员和管理本计划，且您已征得成员针对此类用途所需的同意
您谨此声明并保证：您提供的与使用本计划相关的任何信息均真实、准确且完整，且您将根据需要和要求维护和更新此信息。您谨此同意：如果您提供的任何信息错误、不准确、过期或不完整，Autodesk 可能会终止您在本计划中的活动和成员资格
您、您的组及其成员在参与本计划和使用 Autodesk 提供的材料时，均须遵守此类条款，并受 Autodesk 网站条款与条件以及隐私政策的约束：https://www.autodesk.com.cn/company/legal-notices-trademarks/access-use/website-terms-of-use 和 https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement-zh-hans。您谨此确认：作为组管理员，您负责向组成员传达并要求他们明确认可这些义务。在未经 Autodesk 的事先明确书面同意的情况下，本计划或 Autodesk 相关通讯中提供的任何内容均不得视为以默示、不容反悔或其他方式授予使用 Autodesk 或其关联公司或提供商的任何商品名称、商标或服务标记的任何许可或权利。除此类条款中授予的权利和许可以外，Autodesk 保留所有其他权利，且不授予任何隐含或其他的权利或许可。
如果您具有 Autodesk DAM 的访问权限，访问权限取决于您是否遵守准则。Autodesk 可能根据自行判断，要求您在收到通知后立即停止和终止使用任何及所有图像。如果未能遵守准则或者收到停止和终止令，将导致失去对 Autodesk DAM 的访问权限并需要对 Autodesk 做出其他合法补救措施
您谨此同意：Autodesk 可以根据计划开展的需要存储并访问与您的组相关的数据。此实践包括根据 Autodesk 隐私声明存储组负责人的个人可识别信息，以及组与 Autodesk 之间的关系元数据。Autodesk 将在收到书面请求时返还或销毁数据，但可能根据其策略保留备份/存档存储中的数据副本。隐私义务继续适用于此类数据。
Autodesk 为本计划提供的信息和材料始终属于 Autodesk、其子公司、关联公司、许可方和/或供应商的财产，且受版权、商标、专利和/或其他专有权利及法律的保护，并可能受其他许可条款的约束。使用本计划时，您应遵循所有适用的法律、准则和法规
Autodesk 不保证本网站或其任何链接网站上或与服务相关的其他位置传输的任何通讯或信息的准确性、机密性或隐私，且 Autodesk 对电子邮件地址、注册和标识信息、机密或商业机密信息或内容中的错误概不承担任何责任。如果您在此站点中提供与 Autodesk 产品、技术或服务相关的任何想法、提议或建议（以下简称“反馈”），Autodesk 均可使用此类反馈并将其融入 Autodesk 产品、技术和服务中，而不支付专利使用费且不受任何其他义务或限制的约束。
您谨此确认并同意：Autodesk 保留（但无义务）依据 Autodsk 独立判断采取以下一项或多项行动的权利，无需另行通知或向您阐明原因：
(i) 监控本计划的参与情况以及您对本计划的访问权限；
(ii) 更改、删除或拒绝发布或允许发布任何内容；和/或
(iii) 出于以下目的向任何第三方披露有关组和任何成员组及其参与性质的任何信息：
(a) 开展本计划；
(b) 保护 Autodesk、Autodesk 关联公司和本计划的用户及访问者；
(c) 遵守合法义务或政府要求；强制执行这些条款；
(d) 出于任何其他原因或目的；
(iv) 要求任何组终止其计划活动和/或任何其成员的活动
对于用户在本计划中或通过本计划提交的任何内容，Autodesk 概不承担任何责任
本计划按“原样”提供，不含任何形式的明示或暗示担保。您谨此明确同意自行承担使用本计划和内容的风险。Autodesk 不保证本计划不会中断或无错误，亦不保证通过使用本计划而获得的任何结果。Autodesk 不提供任何明示或暗示担保，包括但不限于有关本计划的任何适销性或特定目的适用性的担保
在任何情况下，Autodesk 对您或任何其他人因参与本计划而招致的任何损害赔偿均不承担任何责任，包括但不限于因本协议而招致的或与本协议相关的任何直接、间接、附带、后果性或惩罚性的损害赔偿。您在本计划下唯一能够修正的行为是终止参与本计划中的活动
对于任何人因以下原因招致或与之相关而提起的任何起诉、诉讼、索赔、损害、债务、要求或责任（包括合理的开支和律师费），您谨此同意使 Autodesk 及其股东、董事、管理人员、雇员和代理人免受损害，为其提供保护或保证对其进行赔偿：(a) 本协议；(b) 使用本计划，包括您传输或接收的任何数据或内容；和/或 (c) 您、您的组或您的成员对任何人作出或转载的任何诋毁、诽谤、猥亵或其他言论。
本计划可能包含或向您提供第三方网站和服务提供商的链接，或 Autodesk 未拥有或未控制的特惠和工具。对于任何此类第三方网站、信息、材料、工具或服务，我们概不认可或假定承担任何责任。如果您访问第三方网站或使用第三方工具或服务，需自行承担风险且知晓本计划条款和隐私声明均不适用于此类网站、工具或服务的使用。您谨此同意遵守第三方网站和提供商提供的访问和使用条款与条件，且要求您的成员明确确认遵守任何此类条款的义务。您谨此明确同意解除 Autodesk 因您使用任何第三方网站、工具、服务或内容而招致的任何及所有责任。
您谨此同意 Autodesk 可以根据自行判断随时出于任何原因或没有任何原因终止您访问本计划的权利，并要求您的组停止与本计划相关的出于任何原因的所有访问和活动。您谨此同意任何终止均有可能会受到影响，且无需另行通知。您谨此同意：对于您或任何第三方的终止访问或参与，Autodesk 和 Autodesk 关联公司概不承担任何责任。
对于认为互联网中显示的材料已侵犯美国版权法赋予其权利的版权所有者，1998 年版《数字千禧年著作权法》（以下简称“DMCA”）为其提供了追索权。如果您确信 Autodesk 在 Autodesk 控制域中提供或显示的材料已侵犯您的版权，您（或您的代理人）可以向 Autodesk 发出通知，要求 Autodesk 删除该材料或阻止访问。如果您确信某人错误地向您发出版权侵犯通知，DMCA 允许您向 Autodesk 发出反通知。通知和反通知均必须符合 DMCA 规定的现行法定要求。有关详细信息，请参见 http://www.copyright.gov/。通知和反通知应发送至：
版权代理人 电话：+1 (415) 507.5000
Autodesk, Inc. 传真：+ 1 (415) 507.6128
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903 USA
电子邮件：copyright.agent@Autodesk.com
Autodesk 建议您在发出通知或反通知之前先咨询法律顾问
此类服务条款构成具有约束力的协议。未遵循此类服务条款可能会导致帐户吊销和其他法律诉讼。本计划所述服务条款、Autodesk Community 准则和相关文档构成您与 Autodesk 之间的完整协议，且约束您使用本计划的行为，取代您与 Autodesk 先前签署的任何协议。此服务条款以及您与 Autodesk 之间的关系应受美国加利福尼亚州法律管辖，不考虑法律冲突规定。您和 Autodesk 谨此同意遵循加利福尼亚州马林县联邦及州法庭的个人和唯一司法管辖，解决与此类服务条款相关的任何争议。如果 (i) 您不是美国公民；(ii) 您不居住在美国；(iii) 您不从美国访问本计划；(iv) 您与我们之间的争议与访问或使用美国版计划无关且 (v) 您是欧盟国家公民，出于贸易、业务或专业之外的原因使用本计划，您谨此同意：因此类条款（包括在此提及的任何政策）和/或本计划招致的或与之相关的任何争议应受英格兰和威尔士法律的管辖并依其解释，不考虑任何适用的法律冲突规定。本计划中的任何条款均不得视为 Autodesk 同意为解决本计划下任何争议而受任何国家/地区的任何法院或其他法庭管辖权的管辖。
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