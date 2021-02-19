ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Заявление о конфиденциальности

Заявление о конфиденциальности Autodesk

Обновлено: 1 февраля 2022 г.

Защита вашей конфиденциальности важна для компании Autodesk. В этом Заявлении о конфиденциальности объясняется, как Autodesk обрабатывает персональные данные, собранные через веб-сайты, продукты и услуги («приложения»), в том числе распространяемые нашими торговыми посредниками и другими авторизованными партнерами, а также посредством личных и цифровых мероприятий, вебинаров, опросов, маркетинговых мероприятий и посещения наших помещений (совместно с приложениями — наши «предложения»). Под терминами «Autodesk», «мы» или «наш» подразумевается Autodesk, Inc. и другие организации, принадлежащие к семейству компаний Autodesk, и которые ссылаются на настоящее Заявление о конфиденциальности. Список организаций, входящих в семейство компаний Autodesk, представлен здесь.

Иногда мы можем отображать дополнительные уведомления о конфиденциальности, например когда считаем, что дополнительная прозрачность поможет вам сделать осознанный выбор в отношении предоставления персональных данных. Например, вы можете увидеть дополнительное уведомление о конфиденциальности, содержащее более подробную информацию о конкретной программе сбора данных, или дополнительное уведомление о конфиденциальности при регистрации на мероприятие.

Настоящее Заявление о конфиденциальности описывает, как мы обрабатываем персональные данные для собственных целей. Мы также обрабатываем персональные данные от имени наших клиентов в соответствии с договором. Мы не контролируем методы защиты или обработки данных наших клиентов, которые могут отличаться от изложенных в настоящем Заявлении о конфиденциальности.

«Персональные данные» — это информация, идентифицирующая лицо или которая может быть обоснованно связана, прямо или косвенно, с идентифицируемым лицом. Персональные данные не включают в себя информацию, которая является анонимной, обезличенной или обобщенной, в соответствии с определением этих терминов по применимому законодательству. Для целей настоящего Заявления о конфиденциальности термины «персональные данные» и «личная информация» имеют одинаковое значение и используются как взаимозаменяемые.

Какие сведения Autodesk собирает о вас?

Мы получаем персональные данные разными способами. Сбор некоторых персональных данных осуществляется непосредственно от вас. Другие данные о том, как, когда и почему вы взаимодействуете с нами посредством наших предложений, собираются или генерируются автоматически, включая данные, полученные с помощью файлов cookie и других технологий отслеживания. Мы также получаем данные о вас от третьих лиц.

Предоставляемая вами информация

Мы собираем информацию непосредственно от вас, например когда вы регистрируете учетную запись или используете наши предложения, регистрируете программу или услугу, подписываетесь на нашу новостную рассылку или на одно из наших мероприятий, участвуете в одном из наших событий, опросов, мероприятий или в социальных сетях, посещаете наши офисы или связываетесь с нами иным образом. Типы информации, которую мы можем получать от вас, включают в себя:

  • Идентификаторы, такие как ваше имя, номер телефона, физический адрес и (или) адрес электронной почты, IP-адрес, имя пользователя и пароль учетной записи.
  • Профессиональнуюинформацию, например сведения о роде занятий, отрасли, лицензиях на осуществление профессиональной деятельности, опыте работы и истории занятости, а также других квалификациях.
  • Коммерческую информацию, например сведения о ваших планах подписки, предложениях, которые вы приобрели, использовали и (или) которыми интересовались, а также о мероприятиях, которые вы посетили.
  • Информацию о финансовом счете, например платежную информацию, которую вы предоставляете при совершении покупки или посредством предложения (третье лицо обрабатывает эти переводы от нашего имени, как описано ниже).
  • Информацию об образовании, например данные о пройденном обучении и тренингах.
  • Защищенные характеристики, такие как дата вашего рождения (если применимо).
  • Визуальную, звуковую и электронную информацию,например ваше фото или подпись; записи о нашем взаимодействии, такие как переписка, подробности жалоб и их разрешения, служебные записи; ваши предпочтения, включая наиболее удобные для васинструменты, настройки интерфейса, алгоритм взаимодействия и частоту, с которой вы хотите получать маркетинговые сообщения.

Когда вы совершаете покупки через наши веб-сайты, мы используем платежные системы (Digital RiverBlueSnapPayPalStripeWorldpay, Adyen)и не сохраняем информацию о кредитных картах или иные финансовые сведения (за исключением подтверждения уплаты нужной суммы). Мы собираем ваши контактные данные и информацию о счете и передаем их оператору платежной системы для более оперативной обработки транзакции. Для получения дополнительной информации можно связаться с нашими поставщиками услуг платежных систем и ознакомиться с их политиками конфиденциальности.

Информация, которую мы получаем или генерируем

Мы автоматически собираем или генерируем определенные персональные данные о вас на основе вашего взаимодействия с нами, например когда вы используете наши предложения, и мы можем связывать эту информацию с вашей учетной записью. Информация, которую мы собираем, включает следующее:

  • Идентификаторы, такие как уникальные идентификаторы пользователей, уникальные идентификаторы устройств, IP-адреса, идентификаторы файлов cookie, информация о лицензиях на программы и имена пользователей.
  • Информацию об активности в интернете или других электронных сетях, например о посещенном домене веб-сайта; о том, какие мероприятия и предложения используются, каким образом и как долго; сообщения, обсуждения и другие виды взаимодействия с нами, в том числе в наших блогах, дискуссионных форумах или чатах; использование любых гиперссылок или загружаемого содержимого, доступного через предложения.
  • Данные геолокации.
  • Электронную информацию, таку. как информация об операционных системах, типах устройств, информацию о браузерах, информацию, касающуюся автоматических обновлений и технических ошибок, информацию об использовании вами наших предложений, включая наиболее удобные для вас инструменты и алгоритмы взаимодействия, а также ваше участие в наших мероприятиях.
  • Коммерческую информацию, например данные о том, какими предложениями вы интересовались и какие покупки совершали.
  • Идентификационные характеристики, такие как шаблоны лица и движение глаз.
  • Выводы, сделанные на основании любых доступных нам персональных данных и информации об использовании предложений.

Мы используем файлы cookie (небольшие текстовые файлы, сохраняемые вашим веб-браузером, когда вы пользуетесь веб-сайтами) и связанные технологии, такие как пиксельные метки и веб-маяки (вместе — «Файлы cookie»), для сбора и сохранения информации, когда вы используете наши приложения.. Для получения более подробных сведений ознакомьтесь с Политикой Использования Файлов Cookie.

За исключением случаев, описанных в нашем Заявлении о конфиденциальности и Политике Использования Файлов Сookie, вы сами решаете, будем ли мы собирать данные с помощью Файлов cookie. Вы можете в любой момент изменить свое решение, зайдя в настройки приложения или щелкнув ссылку в нижней части наших веб-сайтов. Соответствующая ссылка может называться «Настройки файлов cookie», «Настройки конфиденциальности» или нечто подобное.

Помимо этого, когда вы работаете с продуктами и сервисами Autodesk, мы собираем определенную информацию об этом с помощью специальных автоматизированных программ и инструментов. При этом мы используем как собственные, так и сторонние решения, например сервис «Google Аналитика». Чтобы узнать больше, посетите страницу, посвященную нашим Программам по анализу использования продуктов Autodesk.

Информация из социальных сетей. Мы можем включать содержимое, пиксели, теги, кнопки или другие инструменты, которые ссылаются на услуги и (или) платформы другой компании («Плагины»). Если вы используете одно из наших предложений, которое содержит Плагины, информация может быть передана непосредственно с вашего устройства стороннему поставщику услуг и (или) платформ. Мы не можем контролировать данные, собираемые Плагинами. Если вы вошли в социальную сеть, она может сопоставить данные об использовании вами наших предложений со своими услугами и (или) платформой.

Например, если вы взаимодействуете с Плагином, нажимая кнопки Like («Мне нравится»), Follow («Подписаться») или Share («Поделиться») либо размещая комментарий, эта информация может автоматически появиться в вашем профиле в соответствующей социальной сети или платформе. Даже если вы не осуществили вход в социальную сеть, Плагины могут отправить ваш IP-адрес службам и (или) платформам социальных сетей. Помните об этом, когда пользуетесь нашими предложениями.

Когда вы подключаетесь к службе или платформе социальной сети с устройства, используемого также другими лицами, эти другие пользователи могут видеть информацию, которая хранится или отображается для вашего профиля на странице службы социальной сети.

Информация, которую мы собираем у третьих лиц

Мы получаем и обрабатываем информацию от наших аффилированных лиц и из сторонних источников, таких как работодатели, деловые партнеры, базы данных деловых контактов, службы обогащения данных, торговые партнеры (например, торговые посредники), поставщики маркетинговых услуг, сторонние агрегаторы данных и службы и платформы социальных сетей (например, LinkedIn и Facebook). Мы также получаем информацию из общедоступных источников и от лицензиаров. Категории персональных данных, которые мы собираем из этих источников, включают следующее.

  • Идентификаторы, такие как имена, номера телефонов и адреса электронной почты.
  • Профессиональную информацю, например сведения о роде занятий, отрасли, лицензиях на осуществление профессиональной деятельности, опыте работы и истории занятости, а также других квалификациях.
  • Информациюоб образовании, например о пройденном обучении.
  • Коммерческую информацию, например о мероприятиях, которые вы посетили, или мероприятиях, в которых вы участвовали.
  • Выводы, например относительно информации об использовании и ваших предпочтениях, поведении и других атрибутах.

В соответствии с применимым законодательством мы можем объединять ваши персональные данные с информацией, которую собираем от других лиц, чтобы поддерживать актуальность и точность наших баз данных, а также предоставлять вам более актуальные содержимое, возможности, приложения и другие предложения.

Информация, которую мы собираем у третьих лиц

Мы получаем и обрабатываем информацию от наших аффилированных лиц и из сторонних источников, таких как работодатели, деловые партнеры, базы данных деловых контактов, службы обогащения данных, торговые партнеры (например, торговые посредники), поставщики маркетинговых услуг, сторонние агрегаторы данных и службы и платформы социальных сетей (например, LinkedIn и Facebook). Мы также получаем информацию из общедоступных источников и от лицензиаров. Категории персональных данных, которые мы собираем из этих источников, включают следующее.

  • Идентификаторы, такие как имена, номера телефонов и адреса электронной почты.
  • Профессиональная информация, например сведения о роде занятий, отрасли, лицензиях на осуществление профессиональной деятельности, опыте работы и истории занятости, а также других квалификациях.
  • Информация об образовании, например о пройденном обучении.
  • Коммерческая информация, например о мероприятиях, которые вы посетили, или мероприятиях, в которых вы участвовали.
  • Выводы, например относительно информации об использовании и ваших предпочтениях, поведении и других атрибутах.

В соответствии с применимым законодательством мы можем объединять ваши персональные данные с информацией, которую собираем от других лиц, чтобы поддерживать актуальность и точность наших баз данных, а также предоставлять вам более актуальные содержимое, возможности, приложения и другие предложения.

Как Autodesk использует собранную о вас информацию?

Мы используем ваши персональные данные обоснованно в следующих практических целях:

  • Для проверки вашей личности, насколько это необходимо для выполнения нашего договора с вами.
  • Для предоставления услуг, программ и других предложений, включая такую информацию, как идеи и рекомендации, которые необходимы для выполнения нашего договора с вами.
  • Для отправки вам важной информации, например о вашем счете или покупках, в рамках договора с вами.
  • Для отправки запрошенной вами информации в объеме, необходимом для выполнения нашего договора, или, в соответствии с нашими юридически обоснованными интересами, когда это не требуется для выполнения договора, например в ответ на запросы клиентов.
  • Для поддержания и повышения безопасности, а также для устранения любых проблем, связанных с нашими предложениями, если это необходимо для выполнения нашего договора, или в соответствии с нашим юридически обоснованным интересом в защите нашего бизнеса, когда это не является необходимым для выполнения договора.
  • Для анонимизации, обобщения или обезличивания ваших персональных данных, чтобы они больше не могли идентифицировать вас, в соответствии с нашим юридически обоснованным интересом в проведении исследований и анализа.
  • Для разработки и улучшения наших текущих и будущих предложений и вашего алгоритма взаимодействия, в том числе посредством использования автоматизированных систем, которые анализируют данные с помощью машинного обучения и других аналитических методов, в соответствии с нашими юридически обоснованными интересами или, при необходимости, при условии предоставления согласия.
  • Чтобы понять, кто и как использует наши предложения, в соответствии с нашим юридически обоснованным интересом в улучшении наших предложений и общего пользовательского опыта или, при необходимости, при условии предоставления согласия.
  • Для анализа информации о том, как вы взаимодействуете или можете взаимодействовать с нами или нашими предложениями, в соответствии с нашим юридически обоснованным интересом в улучшении наших предложений и вашего взаимодействия с нами или при необходимости в случае предоставления согласия.
  • Для принятия стратегических решений в отношении наших деловых операций, в том числе составления отчетов о результатах нашей деятельности, в соответствии с нашим юридически обоснованным интересом в принятии таких решений или при необходимости в случае предоставления согласия.
  • Для отправки вам учебных материалов, учебных пособий, предложений, информационных бюллетеней, опросов или другой информации, включая информацию, которая может соответствовать вашим интересам или предпочтениям, в соответствии с нашим юридически обоснованным интересом в улучшении уровня обслуживания клиентов или, при или при необходимости в случае предоставления согласия.
  • Для отправки вам рекламных предложений, рекламы или другого маркетингового содержимого в соответствии с нашим юридически обоснованным интересом в участии в прямом маркетинге или при необходимости в случае предоставления согласия.
  • Для обнаружения, предотвращения или иного устранения ненадлежащего использования, такого как мошенничество или пиратство в отношении программного обеспечения (например, для подтверждения подлинности программного обеспечения и наличия соответствующей лицензии), а также для защиты вас, Autodesk и (или) третьих лиц в соответствии с нашими законными интересами. Например, чтобы узнать больше о том, как Autodesk обнаруживает недействительное программное обеспечение и противодействует его использованию, нажмите здесь.
  • Для обеспечения и проверки соблюдения юридических условий, регулирующих наши предложения, в соответствии с нашим юридически обоснованным интересом в обеспечении соблюдения соответствующих условий.
  • Для соблюдения наших юридических обязательств в соответствии с применимым законодательством.
  • Для защиты прав, безопасности и собственности Autodesk, вас или любого третьего лица в соответствии с нашим юридически обоснованным интересом в защите нас, наших пользователей и третьих лиц.
  • Для иных целей, для которых мы получаем ваше согласие.
  • Для целей, подробно описанных в наших предложениях, например в дополнительных уведомлениях или разделе «О программе» (доступны через «Настройки» в приложении).

Если мы исходим из вашего согласия на обработку персональных данных, вы можете отозвать свое согласие в любое время, связавшись с нами с помощью контактных данных, указанных ниже, или в соответствии с иными указаниями, предоставленными вам в письменной форме. Обратите внимание, что отзыв вами согласия не повлияет на результаты обработки ваших данных, которые были получены нами до момента отзыва.

Если мы исходим из наших законных интересов при обработке ваших персональных данных, мы уравновешиваем ваши права с нашими, чтобы интересы, на которые вы имеете право в целях защиты вашей информации, не превалировали над нашими интересами.

Вы также можете иметь право возражать против обработки нами принадлежащих вам данных, если этого требуют обстоятельства.. Для получения дополнительной информации см. раздел «Какие права и варианты выбора доступны для вас?» ниже.

Когда мы обрабатываем ваши персональные данные в соответствии с требованиями законодательства или для выполнения наших обязательств по договору с вами или нашим клиентом, через которого вы используете наши предложения, непредоставление таких данных может помешать выполнению нами этих обязательств или вызвать отсрочку.

Как Autodesk раскрывает ваши персональные данные?

Мы раскрываем категории информации, описанные выше, следующим категориям лиц.

  • Наши поставщики услуг, включая вендоров, консультантов и других поставщиков услуг, которые выполняют услуги или функции от нашего имени в деловых целях. Например, в число наших поставщиков услуг входят компании, которые помогают нам в области маркетинга, продаж, консалтинга, коммуникаций, обслуживания и поддержки программного обеспечения, аналитики, социальных сетей, исследования рынка, аудита на предмет правомерности использования, соблюдения лицензионных требований, безопасности, проверки пользователей, локализации, и обработки платежей. Наши поставщики услуг обрабатывают ваши данные в соответствии с условиями договора, которые ограничивают их возможности использовать ваши данные.
  • Наши деловые партнеры, такие как партнеры по интеграции, авторизованные партнеры (например, торговые посредники), спонсоры, партнеры и участники мероприятий, рекламные партнеры и издатели Autodesk App Store, с которыми вы взаимодействуете в целях обеспечения ваших отношений с Autodesk и этими деловыми партнерами для любых целей, описанных в наших заявлениях о конфиденциальности или заявлениях о конфиденциальности этих деловых партнеров.
  • Наши аффилированные лица для любых целей и использования информации, описанных в данном Заявлении о конфиденциальности, включая предоставление вам интегрированных предложений (включая администрирование покупок, услуг и платежей в рамках наших интегрированных предложений) в соответствии с нашими юридически обоснованным интересами. Список юридических лиц Autodesk представлен здесь.
  • Службы и платформы социальных сетей для связи или обмена информацией публично, с поставщиками услуг или с вашими контактами в таких службах или платформах.
  • Лица, которым мы обязаны по закону предоставлять информацию, например в соответствии с повесткой в суд или постановлением суда.
  • Правоохранительные органы, юридические консультанты или другие обоснованно необходимые лица, если мы обоснованно полагаем, что раскрытие информации необходимо для предотвращения мошенничества или программного пиратства или в ответ на них, а также для защиты от взлома наших веб-сайтов или приложений или для защиты прав, собственности и безопасности компании Autodesk, наших клиентов и общественности.
  • Лица, участвующие в рассмотрении, переговорах, выполнении бизнес-операций, включая продажу, слияние, консолидацию, приобретение, смену контроля, передачу значительных активов, банкротство или реорганизацию, а также любую последующую интеграцию.

Мы также можем раскрывать ваши персональные данные другим лицам, если у нас есть ваше согласие на это или если вы дали нам такое указание, для любых целей, запрошенных или разрешенных вами.

Мы можем передавать обобщенную, анонимную или обезличенную демографическую, статистическую и другую информацию об использовании наших предложений третьим лицам для целей маркетинга, аналитики, планирования и других целей. Такая информация не позволяет идентифицировать конкретного пользователя.

Как компания Autodesk защищает ваши данные?

Мы реализовали ряд разумных и целесообразных физических, административных и технических средств контроля ваших данных от несанкционированного доступа и злонамеренных действий. За дополнительными сведениями об используемых нами методах обеспечения безопасности посетите Trust Center.

Мы предпринимаем обоснованные меры, призванные ограничивать доступ к вашим персональным данным сотрудникам, подрядчикам и агентам Autodesk теми данными, которые действительно необходимы им для выполнения их функций.

Какие права и варианты выбора доступны вам?

Вы имеете право на доступ к своим персональным данным, можете обновить, удалить их, и получить копию, а также ограничить использование ваших персональных данных нами. Если мы используем ваши персональные данные с вашего согласия, вы можете в любой момент отозвать это согласие.

Войдите в свою учетную запись для управления персональными данными и содержимым, используя для этого наши приложения. Вы также можете удалить свои персональные данные и закрыть учетную запись самостоятельно. Если у вас нет учетной записи Autodesk, у вас остается возможность подать запрос на удаление с помощью специальной веб-формы. Мы можем хранить определенные данные о вас для юридических и наших внутренних коммерческих целей (например, для предотвращения мошенничества) в соответствии с применимым законодательством.

Для запроса копии персональных данных, содержащихся в вашей учетной записи, отправьте эту форму. В соответствии с применимым законодательством мы можем запросить подтверждение вашей личности перед выполнением вашего запроса, а также можем запросить дополнительные формы проверки в зависимости от характера запрашиваемых персональных данных.

В некоторых юрисдикциях физическим лицам предоставляются дополнительные права в отношении их персональных данных. В зависимости от вашего места жительства или применимого законодательства вы также можете иметь право:

  • Выразить возражение против обработки нами ваших персональных данных.
  • Обратиться к нам с запросом о блокировании или анонимизации ваших персональных данных, если это необходимо.
  • Получить копию своих персональных данных, чтобы передать их третьему лицу.
  • Отказаться от определенных прямых маркетинговых коммуникаций.
  • Отказаться от раскрытия ваших персональных данных третьим лицам.
  • Реализовать свои права, поскольку вам не будет отказано в предоставлении товара или услуги, хотя вам может быть предоставлен другой уровень обслуживания или взиматься другая ставка или цена в соответствии с применимым законодательством.
  • Подать жалобу в соответствующий орган по защите данных в юрисдикции, в которой вы находитесь.

В некоторых случаях указанные права могут быть ограничены локальным законодательством. Например, даже если вы попросите нас удалить ваши персональные данные, нам может потребоваться сохранить их для завершения запрошенных вами операций, выполнения наших юридических обязательств или других ограниченных деловых целей, если это разрешено или требуется в соответствии с законодательством. Чтобы воспользоваться соответствующими правами, свяжитесь с нами.

Если мы обрабатываем персональные данные от имени наших клиентов, мы можем передать запрос соответствующему клиенту и сотрудничать с ним в обработке запроса в соответствии с любыми специальными договорными отношениями с этим клиентом.Жителям Калифорнии следует ознакомиться с разделом «Ваши права на неприкосновенность частной жизни в штате Калифорния»для получения дополнительной информации и сведений о ваших правах в соответствии с законодательством штата Калифорния.

Жителям Бразилии следует ознакомиться с разделом часто задаваемых вопросов об Общем законе о защите данных в Бразилии (LGPD)  для получения дополнительной информации об  этом законе и о том, какие права он вам предоставляет.

Жителям Китая, следует ознакомится с разделом Часто задаваемых вопросов Закона о защите персональной информации (PIPL) для получения дополнительной информации об этом законе и о том, какие права он вам предоставляет.

Как Autodesk хранит ваши данные, и каков наш подход к их удалению?

Мы храним ваши персональные данные и контент на наших собственных серверах и серверах наших поставщиков услуг. Поскольку наши серверы и серверы поставщиков услуг расположены в разных точках мира, ваши персональные данные могут передаваться за границу и храниться на серверах за пределами вашей страны или региона. Мы сохраняем ваши персональные данные так долго, как это необходимо для предоставления вам соответствующих предложений, которые вы используете или запрашиваете, для установления, исполнения или защиты судебных исков, а также по мере необходимости для выполнения наших юридических обязательств. Данные могут сохраняться в копиях, сделанных для резервного копирования и обеспечения непрерывности бизнеса, в течение дополнительного времени.

Передает ли компания Autodesk ваши персональные данные из одних стран в другие?

Поскольку мы являемся международной компанией, мы передаем ваши персональные данные через границы стран в соответствии с законодательством, распространяющимся на эти данные. Если это требуется по закону, мы приняли меры (например, стандартные договорные положения (SCCs) для надлежащей защиты персональных данных, которые мы передаем за границу. Если вы хотите получить копию информации о мерах защиты, которые мы используем для защиты персональных данных, передаваемых за границу, свяжитесь с нами, используя информацию, указанную в разделе «Как с нами связаться?» ниже.

Компания Autodesk сертифицирована на соответствие требованиям Рамочного соглашения о передаче персональных данных между ЕС и США, и Рамочного соглашения о передаче персональных данных между Швейцарией и США («Рамочное соглашение»), установленного Министерством торговли США в отношении сбора, использования и хранения персональных данных, передаваемых из ЕЭЗ, Великобритании и (или) Швейцарии в США на основе Рамочного соглашения. Компания Autodesk подтвердила Министерству торговли США, что она соблюдает принципы Рамочного соглашения в отношении таких данных. В случае противоречия между условиями настоящего Заявления о конфиденциальности и принципами Рамочного соглашения, принципы Рамочного соглашения имеют преимущественную силу в отношении персональных данных, передаваемых на основе Рамочного соглашения. Чтобы узнать больше о Рамочном соглашении и просмотреть нашу сертификацию, посетите веб-сайт https://www.privacyshield.gov/ и ознакомьтесь с нашим Уведомлением о соблюдении Рамочного соглашения о передаче персональных данных.

В связи с признанием недействительности Рамочного соглашения, передача персональных данных компанией Autodesk из ЕЭЗ, Великобритании или Швейцарии в США больше не осуществляется на основе Рамочного соглашения. Мы продолжим применять меры защиты, предусмотренные Рамочным соглашением, к персональным данным, которые мы передали в США в соответствии с Рамочным соглашением.

Какие методы маркетинга и рекламы использует Autodesk?

Мы используем инструменты аналитики, а также работаем с одной или несколькими рекламными сетями (наши «Рекламные партнеры»), которые используют файлы cookie или другие технологии для сбора информации о посетителях приложения, показа рекламы и отслеживания результатов рекламных и маркетинговых кампаний. С помощью этих средств мы и (или) наши Рекламные партнеры можем собирать информацию от посетителей приложений, включая посещенные веб-сайты, информацию о том, как, когда и почему используются приложения, маркетинговые предпочтения, IP-адреса, идентификаторы устройств, а также информацию о браузерах. Эта информация используется для показа персонализированной рекламы на веб-сайтах и в других приложениях, для подсчета и контроля количества однократных и повторных просмотров определенного рекламного объявления, предоставления рекламных объявлений с учетом интересов посетителя и оценки эффективности рекламных кампаний. Мы обрабатываем ваши персональные данные для вышеуказанных действий в соответствии с нашими законными интересами или при необходимости в случае предоставления вашего согласия.

Вы можете отказаться от использования вашей информации Рекламными партнерами для интернет-рекламы, основанной на поведении в сети, с помощью инструмента Your AdChoices от Альянса цифровой рекламы (Digital Advertising Alliance). Инструмент Your AdChoices может не работать, если ваш браузер не принимает сторонние файлы cookie. Если вы удалите файлы cookie, используете другой браузер или другой компьютер, вам нужно будет снова использовать инструмент, чтобы возобновить свой отказ.

Вы можете изменить настройки файлов cookie, как описано выше. Выбор файлов cookie обычно зависит от приложения, браузера и устройства, поэтому вам может потребоваться обновить свои варианты выбора, если вы посетите другое приложение, используете новый браузер или устройство или очистите файлы cookie своего браузера.

В настоящее время Autodesk не реагирует на сигналы «не отслеживать».

Как Autodesk защищает данные детей и учащихся ?

Мы в Autodesk придаем огромное значение защите конфиденциальности детей и их данных.

Большинство наших приложений предназначены для общего использования и взрослых пользователей. Мы называем такие приложения «приложениями для широкой аудитории». Мы намеренно не собираем персональные данные детей в связи с приложениями для широкой аудитории. Некоторые приложения подходят для детей и предназначены для использования ими. Мы называем такие приложения «Приложениями для детей».

Наша Политика защиты персональных данных детей применяется к персональным данным, собранным от определенных детей и учащихся, пользующихся предложениями Autodesk, включая Приложения для детей. В случае расхождения между положениями Политики защиты персональных данных детей и нашим Заявлением о конфиденциальности стандартные условия обработки персональных данных детей определяются Политикой защиты персональных данных детей. Подробности смотрите в нашей Политике защиты персональных данных детей.

Могут ли предоставленные вами персональные данные стать общедоступными?

Как всегда, мы рекомендуем все взвесить, прежде чем раскрывать свои персональные данные, в том числе в наших предложениях. В наших предложениях может быть предусмотрена возможность публикации содержимого, включая комментарии и «лайки», которое будет видно широкой публике.

В некоторых случаях можно ограничить категории лиц, которые могут просматривать опубликованную вами информацию и содержимое и получать доступ к ним. В других случаях информация и содержимое могут предоставляться всем зарегистрированным пользователям предложения или даже быть общедоступными. Ваше имя, имя пользователя, изображение профиля и адрес электронной почты (особенно если это ваше имя пользователя) могут публиковаться с любым сообщением или содержимым, которое вы публикуете через некоторые наши предложения.

Если вы не хотите, чтобы опубликованная вами информация стала общедоступной, убедитесь в том, что используемое предложение позволяет контролировать доступ к ней.

Будут ли вноситься изменения в это Заявление о конфиденциальности?

Мы можем изменить это Заявление о конфиденциальности, чтобы отразить изменения в законодательстве, наших методах обработки данных или особенностях нашего бизнеса. Обновленное Заявление о конфиденциальности будет доступно в нашем Центре доверия здесь. Мы будем указывать дату последнего обновления Заявления о конфиденциальности, чтобы вы знали, когда мы его изменили. Если мы внесем существенные изменения в наше Заявление о конфиденциальности, мы постараемся уведомить вас до того, как такие изменения вступят в силу, например посредством заметного уведомления на нашем веб-сайте или в службах или по электронной почте.

Как связаться с нами?

Если вы хотите связаться с нами, используйте нижеуказанную контактную информацию. В этом случае сообщите нам название предложения, в связи с которым вы к нам обращаетесь.

По электронной почте: privacy.questions@autodesk.com

По обычной почте:
Autodesk, Inc
Вопросы конфиденциальности (Privacy Questions)
Autodesk, Inc.
The Landmark @ One Market
Suite 500
San Francisco, CA 94105
U.S.A.

Ответственный за защиту данных: для связи с ответственным за защиту данных используйте следующую контактную информацию: DPO@autodesk.com.

К кому можно обратиться с вопросами или проблемами?

Мы готовы сотрудничать с вами для справедливого разрешения любой жалобы или проблемы, связанной с конфиденциальностью. Однако если вы считаете, что мы не смогли вам помочь с претензией или проблемой, то можете подать жалобу в надзорный орган США по защите персональных данных и (или) в компетентный надзорный орган в Европе или в местный эквивалентный надзорный орган.