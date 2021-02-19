Мы автоматически собираем или генерируем определенные персональные данные о вас на основе вашего взаимодействия с нами, например когда вы используете наши предложения, и мы можем связывать эту информацию с вашей учетной записью. Информация, которую мы собираем, включает следующее:

Идентификаторы, такие как уникальные идентификаторы пользователей, уникальные идентификаторы устройств, IP-адреса, идентификаторы файлов cookie, информация о лицензиях на программы и имена пользователей.

Информацию об активности в интернете или других электронных сетях, например о посещенном домене веб-сайта; о том, какие мероприятия и предложения используются, каким образом и как долго; сообщения, обсуждения и другие виды взаимодействия с нами, в том числе в наших блогах, дискуссионных форумах или чатах; использование любых гиперссылок или загружаемого содержимого, доступного через предложения.

например о посещенном домене веб-сайта; о том, какие мероприятия и предложения используются, каким образом и как долго; сообщения, обсуждения и другие виды взаимодействия с нами, в том числе в наших блогах, дискуссионных форумах или чатах; использование любых гиперссылок или загружаемого содержимого, доступного через предложения. Данные геолокации.

Электронную информацию, таку. как информация об операционных системах, типах устройств, информацию о браузерах, информацию, касающуюся автоматических обновлений и технических ошибок, информацию об использовании вами наших предложений, включая наиболее удобные для вас инструменты и алгоритмы взаимодействия, а также ваше участие в наших мероприятиях.

таку. как информация об операционных системах, типах устройств, информацию о браузерах, информацию, касающуюся автоматических обновлений и технических ошибок, информацию об использовании вами наших предложений, включая наиболее удобные для вас инструменты и алгоритмы взаимодействия, а также ваше участие в наших мероприятиях. Коммерческую информацию, например данные о том, какими предложениями вы интересовались и какие покупки совершали.

например данные о том, какими предложениями вы интересовались и какие покупки совершали. Идентификационные характеристики, такие как шаблоны лица и движение глаз.

Выводы, сделанные на основании любых доступных нам персональных данных и информации об использовании предложений.

Мы используем файлы cookie (небольшие текстовые файлы, сохраняемые вашим веб-браузером, когда вы пользуетесь веб-сайтами) и связанные технологии, такие как пиксельные метки и веб-маяки (вместе — «Файлы cookie»), для сбора и сохранения информации, когда вы используете наши приложения.. Для получения более подробных сведений ознакомьтесь с Политикой Использования Файлов Cookie.

За исключением случаев, описанных в нашем Заявлении о конфиденциальности и Политике Использования Файлов Сookie, вы сами решаете, будем ли мы собирать данные с помощью Файлов cookie. Вы можете в любой момент изменить свое решение, зайдя в настройки приложения или щелкнув ссылку в нижней части наших веб-сайтов. Соответствующая ссылка может называться «Настройки файлов cookie», «Настройки конфиденциальности» или нечто подобное.

Помимо этого, когда вы работаете с продуктами и сервисами Autodesk, мы собираем определенную информацию об этом с помощью специальных автоматизированных программ и инструментов. При этом мы используем как собственные, так и сторонние решения, например сервис «Google Аналитика». Чтобы узнать больше, посетите страницу, посвященную нашим Программам по анализу использования продуктов Autodesk.

Информация из социальных сетей. Мы можем включать содержимое, пиксели, теги, кнопки или другие инструменты, которые ссылаются на услуги и (или) платформы другой компании («Плагины»). Если вы используете одно из наших предложений, которое содержит Плагины, информация может быть передана непосредственно с вашего устройства стороннему поставщику услуг и (или) платформ. Мы не можем контролировать данные, собираемые Плагинами. Если вы вошли в социальную сеть, она может сопоставить данные об использовании вами наших предложений со своими услугами и (или) платформой.

Например, если вы взаимодействуете с Плагином, нажимая кнопки Like («Мне нравится»), Follow («Подписаться») или Share («Поделиться») либо размещая комментарий, эта информация может автоматически появиться в вашем профиле в соответствующей социальной сети или платформе. Даже если вы не осуществили вход в социальную сеть, Плагины могут отправить ваш IP-адрес службам и (или) платформам социальных сетей. Помните об этом, когда пользуетесь нашими предложениями.

Когда вы подключаетесь к службе или платформе социальной сети с устройства, используемого также другими лицами, эти другие пользователи могут видеть информацию, которая хранится или отображается для вашего профиля на странице службы социальной сети.

Информация, которую мы собираем у третьих лиц

Мы получаем и обрабатываем информацию от наших аффилированных лиц и из сторонних источников, таких как работодатели, деловые партнеры, базы данных деловых контактов, службы обогащения данных, торговые партнеры (например, торговые посредники), поставщики маркетинговых услуг, сторонние агрегаторы данных и службы и платформы социальных сетей (например, LinkedIn и Facebook). Мы также получаем информацию из общедоступных источников и от лицензиаров. Категории персональных данных, которые мы собираем из этих источников, включают следующее.

Идентификаторы, такие как имена, номера телефонов и адреса электронной почты.

такие как имена, номера телефонов и адреса электронной почты. Профессиональную информацю, например сведения о роде занятий, отрасли, лицензиях на осуществление профессиональной деятельности, опыте работы и истории занятости, а также других квалификациях.

Информациюоб образовании, например о пройденном обучении.

например о пройденном обучении. Коммерческую информацию, например о мероприятиях, которые вы посетили, или мероприятиях, в которых вы участвовали.

например о мероприятиях, которые вы посетили, или мероприятиях, в которых вы участвовали. Выводы, например относительно информации об использовании и ваших предпочтениях, поведении и других атрибутах.

В соответствии с применимым законодательством мы можем объединять ваши персональные данные с информацией, которую собираем от других лиц, чтобы поддерживать актуальность и точность наших баз данных, а также предоставлять вам более актуальные содержимое, возможности, приложения и другие предложения.