Používáním Programu a účastí na programu Autodesk Group Network z pozice Správce skupiny nebo orgánu Správců skupiny udělujete bez výhrad souhlas s těmito podmínkami, tak jak byly předloženy. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo kdykoli změnit, přidat nebo odstranit jakoukoli část těchto Podmínek služby nebo jakoukoli část materiálů nebo funkcí, které Program poskytuje. Společnost Autodesk aktualizuje Podmínky služby zde a takové změny může uveřejnit kdekoli jinde v Programu. Dokud nepotvrdíte souhlas s podmínkami, nemusíte se do Programu zapojit. Zapojení do Programu je povoleno osobám starším 13 let.

Berete na vědomí, že jako Správce skupiny máte ohledně Programu a jeho podmínek povinnost komunikovat s ostatními osobami v rámci vaší skupiny (dále jen „Členové“).