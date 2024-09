Última Atualização: 5 de junho de 2013

Seu acesso e uso deste Serviço é regido por estes Termos de Serviço Especiais e pelos Termos de Serviço (“Termos de Serviço”), os quais incorporam estes Termos de Serviço Especiais por referência (coletivamente, “estes Termos” neste instrumento).

I. ADESÃO E ASSINATURAS

A. Planos de Adesão.

Oferecemos um ou mais plano(s) de adesão ou assinatura (individualmente, um “Plano de Adesão”) seja gratuitamente ou sujeito ao pagamento de um valor. Os valores do Plano de Adesão, se houver, estão descritos no Serviço e poderão ser revisados de tempos em tempos por nós. Nós podemos descontinuar qualquer Plano de Adesão a qualquer momento.



Além destes Termos de Serviço Especiais, se você desejar aderir a uma Plano de Adesão pago, você poderá estar sujeito à termos e condições adicionais, os quais são incorporados a este instrumento por esta referência (individualmente, um “Plano de Adesão Pago”).



Após a expiração do prazo inicial ou de experiência especificado em qualquer período de experiência gratuito ou em oferta especial/promocional, seu Plano de Adesão Pago seguinte estará sujeito aos valores então em vigor para tal Plano de Adesão Pago.



O acesso ao Serviço do seu Plano de Adesão é condicionado a seu aceite e cumprimento destes Termos e ao pagamento integral dos valores de adesão e/ou outros valores (se houver). Seu Plano de Adesão será válido pelo período acordado entre você e nós e será automaticamente renovado pelo mesmo prazo por períodos de renovação sucessivos indefinidamente, a menos que rescindido por você ou por nós, de acordo com estes Termos. Se você possuir um Plano de Adesão, você poderá rescindir tal adesão a qualquer momento por qualquer motivo (vide “Como Nos Contatar” abaixo). Todavia, todos os valores correspondentes a Planos de Adesão Pagos, quando pagos, não são passíveis de reembolso, salvo conforme previsto abaixo.



Se você for um assinante de um de nossos Planos de Adesão Pagos e nós cancelarmos o Serviço ou realizarmos alterações substancialmente adversas aos termos ou condições do Plano de Adesão Pago com os quais você não concorde, você poderá rescindir o seu Plano de Adesão Pago e solicitar que nós reembolsemos parcela do valor de assinatura de seu Plano de Adesão Pago recebido por nós (vide “Como Você Pode Nos Contatar” abaixo). Você será reembolsado pela parcela de seu valor de assinatura referente ao período remanescente e não usado de seu Plano de Adesão Pago, conforme entendamos razoável.

B. Pagamentos.

Você concorda em pagar qualquer Plano de Adesão Pago tempestivamente através de sua conta por meio de um portal de pagamento terceirizado, processador de pagamento (tal como a PayPal) ou Fornecedor de E-Commerce (“Processador de Pagamento”), e você autoriza o Processador de Pagamento a faturar seu cartão de crédito, cartão de débito ou outra conta designada, anteriormente á ativação ou renovação do Plano de Adesão Pago pelo(s) valor(es) especificados por nós para seu Plano de Adesão Pago, independente de você acessar ou usar o Serviço. Os termos de pagamento estão sujeitos aos termos de venda e outros termos e condições do Processador de Pagamento. Você concorda em pagar todos os custos incorridos por nós e pelo Processador de Pagamento com relação à cobrança de qualquer valor em atraso, incluindo honorários advocatícios e custos de cobrança.



A menos que de outra forma especificado pelo Processador de Pagamento, todos os valores são cotados e pagáveis em Dólares norte-americanos. Você também é responsável por pagar todos os tributos incidentes sobre seu Plano de Adesão Pago.



Você apenas poderá contestar qualquer cobrança dentro de 90 (noventa) dias após tal cobrança ter sido feita em sua conta. Caso contrário, salvo conforme exigido pela lei aplicável, todas e quaisquer reclamações são renunciadas por você.

II. COMO TERCEIROS PODEM USAR SEU CONTEÚDO.

Ao publicar, compartilhar, postar o Seu Conteúdo ou de outra forma disponibilizá-lo a outros usuários para que usem, visualizem ou acessam o Seu Conteúdo através do Serviço, você concede a cada usuário do Serviço um direito não exclusivo e mundial de usar, copiar, disponibilizar, compartilhar, distribuir, atribuir nota, comentar, criar obras derivadas e desempenhar publicamente o Seu Conteúdo de acordo com os termos da licença selecionada por você e postada ou indicada através de um link em Seu Conteúdo através de uma funcionalidade do Serviço. Tal licença constitui um acordo apenas entre você e o outro usuário (como um licenciado) do Seu Conteúdo.

III. OUTRAS RESTRIÇÕES; TERMOS EM CONFLITO.

Sem limitação destes Termos (incluindo, sem limitação, a política “Seja Legal”), este Serviço não tem o objetivo de trocar Informações Pessoais Sensíveis e, ao usar este Serviço, você concorda que você não incluirá em Seu Conteúdo qualquer Conteúdo que viole direitos de terceiro e não incluirá qualquer imagem de qualquer individuo na qual seja possível determinar a sua identidade. Em caso de qualquer conflito irreconciliável ou inconsistência entre quaisquer dos termos e condições destes Termos de Serviço e aqueles previstos nos Termos de Serviço Especiais, os termos e condições destes Termos de Serviços Especiais prevalecerão.

IV. COMO VOCÊ PODE NOS CONTATAR.

Se você tiver quaisquer dúvidas sobre o Serviço ou se você quiser nos contatar, envie suas comunicações como segue: