Última Atualização: 05 de Junho de 2013

Termos de Serviço Especial

O que são estes Termos?

Estes termos formam um contrato vinculante entre você e nós ("estes Termos") com relação a seu acesso e uso de qualquer dos nossos sites, celular e/ou aplicativos online, serviços, produtos e Software que contenham um link a estes Termos (individualmente e coletivamente, o "Serviço"). Estes Termos incluem as disposições abaixo e quaisquer termos e condições especiais de Serviço (como, por exemplo, a forma como terceiros podem usar o Seu Conteúdo, como nos contatar, termos a respeito de adesão e as assinaturas [se houver], os "Termos de Serviço Especial"), que podem ser encontrados nos Termos de Serviço Especial acima. Note: Estes Termos cobrem somente o Serviço. Se você usar qualquer de nossos outros produtos e serviços, termos e condições diferentes se aplicarão. Por exemplo, quando você usa um dos nossos produtos ou serviços da Autodesk 360, seu contrato conosco não é regido por estes Termos, mas pelos termos seguintes: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=17752585.

Se você tiver perguntas sobre como obtemos, armazenamos e usamos dados, vide a Cláusula 11 abaixo (Consentimento para a Obtenção e Uso de Dados) e leia, também, nossa Declaração de Privacidade disponível em: www.autodesk.com/privacy.

1. Quem poderá acessar o Serviço? Você deve ter 13 anos ou mais para acessar ou utilizar o Serviço (ou qualquer parte dele). Se você não for um adulto, o que significa que você não tem a idade mínima legal para dar o seu consentimento no local em que você reside, você deve obter o aceite de seus pais ou responsáveis legais, em seu nome, destes Termos, e eles devem supervisionar o seu acesso e uso do Serviço. Se você não atender os requisitos acima, você não tem o direito de acessar ou usar o Serviço.

2. Alterações ao Serviço ou a estes Termos. Podemos fazer alterações, atualizar (ou não atualizar) ou interromper qualquer parte, elemento, funcionalidade, disponibilidade ou oferta do Serviço. Podemos, ainda, fazer alterações ou atualizações a estes Termos a qualquer momento e por qualquer motivo, a nosso exclusivo critério, inclusive para cumprir a legislação aplicável. Se fizermos quaisquer alterações materiais a estes Termos, forneceremos um aviso a você da forma que julgarmos razoável, incluindo, por exemplo, postando uma notificação da mudança em nosso(s) website (s) ou no Serviço ou através do envio de um aviso para seu endereço de e-mail, se você o tiver dado a nós. Se você não concordar com estas alterações, vide a Cláusula 19.g. abaixo (Alterações ou Atualizações a estes Termos).

3. Seu Conteúdo

Titularidade. Estes Termos não nos concedem (e nós não reivindicamos) qualquer direito de titularidade sobre Seu Conteúdo.

Nosso Uso de Seu Conteúdo. Ao postar, fornecer, realizar upload, enviar, compartilhar, publicar, distribuir, disponibilizar e/ou permitir que terceiros acessem ou utilizem o Seu Conteúdo para ou através do Serviço, você concede a nós e a nossas afiliadas um direito e uma licença (mas não uma obrigação) mundial, isenta de royalty, integralmente paga, perpétua, não-exclusiva, transferível e integralmente sublicenciável (em vários níveis) de reproduzir, distribuir, redistribuir, modificar, traduzir, adaptar, preparar obras derivadas, exibir, executar (publicamente ou não) e de outra forma utilizar a totalidade ou parte do Seu Conteúdo, por quaisquer e todos os meios e através de todos os meios e formatos atualmente conhecidos ou futuramente descobertos, mas apenas em conexão com o Serviço e/ou nossas atividades comerciais (tais como, sem limitação, para promover e comercializar o Serviço) e/ou para cumprir requisitos legais e/ou técnicos. Ademais, na medida permitida pela lei aplicável, você neste ato renuncia e concorda em não exigir todos e quaisquer direitos que você possa ter, por força de lei, em todo o Mundo no que disser respeito aos "direitos morais" ou "droit moral", ou direitos similares, relativos ao Seu Conteúdo.

Postando Seu Conteúdo. Ao postar, fornecer, carregar (realizar upload), submeter, compartilhar, publicar, distribuir, disponibilizar ou permitir que terceiros acessem e/ou usem o Seu Conteúdo através do Serviço, Você é exclusivamente responsável pelas consequencias de seus atos e você reconhece e concorda que o Seu Conteúdo pode ser visualizado em todo o mundo. Se você optar por disponibilizar as suas informações pessoais ao público através do Serviço (por exemplo, em um blog ou fórum), você o faz por sua conta e risco. Você concorda, declara e garante que obteve todas as licenças, direitos, consentimentos, permissões e renúncias necessárias para usar e conceder todos os direitos concedidos sob estes Termos (incluindo quaisquer Termos de Serviço Especial) no e para o Seu Conteúdo e que você cumprirá quaisquer requisitos ou restrições por eles impostas. Se qualquer desses requisitos ou restrições ao Seu Conteúdo estiverem em conflito ou forem inconsistentes com estes Termos, você não deve postar este Conteúdo ou de outra maneira compartilhá-lo publicamente no ou através do Serviço.

4. Nossa Política de "Seja Legal". Esperamos que você respeite os direitos e a dignidade dos demais. Ao acessar ou usar o Serviço, você não deve postar, fornecer, publicar, realizar upload, baixar (realizar download), exibir, usar, compartilhar, distribuir ou de outra forma disponibilizar: (a) qualquer Conteúdo que atenda a qualquer dos seguintes critérios ou (b) qualquer Conteúdo, seja destinado a ou que a partir ou através de qualquer outro site ou serviço, atenda qualquer dos seguintes critérios:

seja ameaçador, degradante, ilegal, inseguro, prejudicial, abusivo, assedioso, , odioso, difamatório, calunioso, fraudulento, ofensivo, inapropriado, obsceno, pornográfico, vulgar ou censurável;



viole qualquer lei, norma ou regulamento aplicável ou que possa dar origem à responsabilidade legal;



viole ou infrinja qual(is)quer dos nosso(s) direito(s) ou de qualquer terceiro, empresa ou entidade (incluindo direitos contratuais e fiduciários, direitos autorais, marcas e direitos de privacidade e publicidade);



interfira, destrua ou viole o Serviço ou qualquer hardware ou software por meio do qual o Serviço seja disponibilizado (inclusive através de vírus, worm, malware, spyware, cavalos de Tróia ou outro código, arquivo ou programa semelhante);



contenha quaisquer ideias não autorizadas ou não solicitadas ou envios, ofertas, publicidade, materiais promocionais, pesquisas, "lixo eletrônico" ou e-mails em massa, "spam", e-mails em cadeia, esquemas em pirâmide, oportunidade de investimento, petições ou outras formas de solicitações;



personifique qualquer pessoa, empresa ou entidade, incluindo quaisquer de nossos empregados, parceiros, licenciantes, licenciados ou fornecedores;



seja enganoso ou falso, ou implique de forma falsa que nós, nossos afiliados, empregados, parceiros, licenciadores, licenciados ou fornecedores o apoiamos;



apresente um risco significativo à segurança pública ou promova o uso perigoso ou ilegal de munições, explosivos, armas de fogo, armas ou outros materiais similares;



envolva ou ajude a promover jogo ilegal, apostas desportivas, corridas de cavalos ou galgos ou qualquer outra atividade similar;



viole qualquer código de conduta ou outras diretrizes aplicáveis a qualquer outra área do Serviço;



inclua cabeçalhos ou dados falsos ou crie contas através de meios não autorizados (como um bot automatizado, script, dispositivo espião, scraper ou crawler); ou



manipule dados identificadores ou dados, a fim de disfarçar a origem de qualquer Conteúdo ou para manipular ou disfarçar a sua presença no Serviço.

Nós temos o direito (mas não a obrigação) de pré-selecionar ou monitorar qualquer Conteúdo ou o acesso de qualquer usuário ou a utilização do Serviço e remover ou bloquear o acesso a (por exemplo, por meio de configurações) a qualquer Conteúdo por qualquer motivo ou suspender ou cancelar o acesso de qualquer usuário ou a utilização do Serviço por qualquer motivo (inclusive, por violações de nossa "Política Seja Legal " ou qualquer disposição destes Termos). Não temos qualquer responsabilidade ou obrigação com relação a qualquer Conteúdo, inclusive por quaisquer medidas que possamos tomar com relação a qualquer Conteúdo que, a nosso critério, viole estes Termos.

5. Registrando-se para o Serviço. Você pode ser obrigado ou autorizado a registrar-se conosco para acessar o Serviço ou certas áreas do Serviço. Com relação a qualquer cadastro, você concorda em não usar, e podemos nos recusar a conceder-lhe o direito de usar, um nome de usuário (ou endereço de e-mail) que já esteja sendo usado por outra pessoa; que possa ser interpretado como personificação de um terceiro; que pertença a outra pessoa; que identifique você pessoalmente; ou que viole a propriedade intelectual ou outros direitos de qualquer terceiro; que seja ofensivo; ou que rejeitemos por qualquer outro motivo, a nosso critério. Você pode, ainda, acessar o Serviço ou utilizar ou acessar certos recursos do Serviço através de uma conta de plataforma de rede social de terceiros (como o Facebook, Google+ ou Twitter). Suas informações de registro (incluindo o seu nome de usuário e senha e qualquer conta de rede social através da qual você acessa o Serviço) são para o seu uso pessoal e não para o uso por qualquer terceiro. Você é responsável por manter a confidencialidade de qualquer senha que você possa usar para acessar o Serviço e concorda em não transferir sua senha ou nome de usuário, ou emprestar ou transferir o seu uso ou acesso ao Serviço a qualquer terceiro. Você é integralmente responsável por toda a interação com o Serviço que ocorrer em conexão com suas informações de registro (incluindo, sem limitação, todas as compras). Você concorda em nos notificar imediatamente acerca de qualquer uso não autorizado de suas informações de registro ou qualquer outra violação de segurança relacionada a sua conta ou ao serviço e para garantir que você faça "log off"/saia de sua conta relacionada ao Serviço (se aplicável) ao final de cada sessão. Nós não somos responsáveis por qualquer perda ou dano decorrente do descumprimento de quaisquer das obrigações acima. Se você se registrar para usar o Serviço através de uma conta de plataforma de rede social de terceiros, não se esqueça de rever as políticas de privacidade e de uso de dados de tal plataforma para entender mais sobre as respectivas práticas de informações pessoais e suas opções. Para mais informações, vide nossa Declaração de Privacidade localizada em: www.autodesk.com/privacy.

6. Termos de Serviço Especial (incluindo Adesão e Assinaturas, se houver). Os termos e condições especiais relacionados ao Serviço (tal como a maneira com que terceiros podem usar o Seu Conteúdo, como entrar em contato conosco, termos relativos à adesão e assinaturas [se houver]) podem ser encontrados através do link Termos de Serviço Especial acima.

7. Terceiros

Conteúdo. O serviço pode exibir, conter links para ou disponibilizar Conteúdo de uma variedade de fontes (incluindo outros usuários e terceiros), incluindo imagens, modelos, posts, criações, opiniões, recomendações ou conselhos e tal Conteúdo pode estar incompleto, impreciso ou ser ofensivo ou censurável para você. Nós não somos responsáveis, não nos responsabilizamos por, e não necessariamente apoiamos qualquer Conteúdo. Todo Conteúdo, incluindo o Seu Conteúdo, é de propriedade do(s) titular(es) dos direitos autorais(s) ou outro(s) titular(es) de direito(s). Salvo conforme expressamente previsto nestes Termos, a utilização do Serviço não concede, renuncia a ou limita qualquer direito de titularidade de tal(is) titular(es) ou detentor(es) de direito(s). Você deve cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis em relação ao seu acesso e uso do Serviço, incluindo as leis locais relativas à conduta online, conteúdo aceitável e à exportação de conteúdo a partir da jurisdição onde reside.

Interações com outros Usuários. O Serviço poderá possibilitar que você interaja com outros usuários ou grupos de usuários do Serviço. Tais interações são exclusivamente entre você e os demais usuários e não somos responsáveis por tais interações ou quaisquer conseqüências decorrentes.

Links e Anunciantes. O Serviço pode fornecer links de e para sites e serviços de plataforma online, mobile ou outra (tais como anunciantes e Fornecedores de E-Commerce) que não estão sob o nosso controle. Nós não somos responsáveis por tais sites ou serviços online, incluindo quaisquer conteúdos, produtos ou serviços oferecidos ou disponibilizados através de tais sites ou serviços, ou qualquer interação que você possa ter com terceiros através de tais sites ou serviços. Seu uso de qualquer destes sites ou serviços é a seu próprio risco e está sujeito aos termos e condições de tais sites ou serviços.

8. Produtos ou Serviços de Compra e Venda. Se o Serviço permitir a compra ou venda de produtos ou serviços ou de outra forma disponibilizar quaisquer produtos ou serviços, as seguintes disposições são aplicáveis:

Efetuando um Pedido. Ao efetuar um pedido através do nosso Serviço, você declara que está autorizado a comprar os produtos e serviços solicitados e que tais produtos e serviços apenas serão utilizados de forma legal. Termos e condições adicionais podem ser aplicáveis para as compras de produtos ou serviços e para partes específicas ou características do Serviço, incluindo os termos de venda do Fornecedor de E-Commerce (vide Cláusula 8.b. abaixo) e os termos promocionais e de oferta por tempo limitado. Fornecedores de E-Commerce. Se você desejar comprar quaisquer produtos ou serviços no ou através do Serviço (tais como impressões 3D ou máquinas de impressão 3D), o Serviço pode conter um link ou direcioná-lo para um serviço de e-commerce, fornecedor, processador de pagamento ou loja virtual terceirizada administrada por uma empresa que não a nossa (o "Fornecedor de E-Commerce"). Por favor, note que o Fornecedor de E-Commerce (e não nós) será o vendedor ou comerciante do registro e ele ou um terceiro com o qual contrate (e não nós) será responsável por receber, cumprir e/ou enviar seus pedidos . Suas interações e transações com cada Fornecedor de E-Commerce são regidas por suas condições de uso e outros termos (tais como seus termos de venda) e nós não somos responsáveis por seus atos, omissões, produtos, serviços ou prazos. Por favor, certifique-se de ler os termos de venda e outros termos e condições antes de fazer qualquer compra ou transação com um Fornecedor de E-Commerce. Por exemplo, você (e não nós), será responsável pelo pagamento de todos os custos de transações relativas a suas compras, tais como taxas, transporte, manuseio, encargos, tarifas e tributos. Você deve definir e cumprir todas as leis locais, estaduais, federais e internacionais (incluindo os requisitos mínimos de idade) com relação à compra, posse, uso e venda de qualquer produto ou serviço adquirido ou vendido através do Serviço. Exibição dos Produtos através do Serviço. Sem limitação, nós não garantimos a precisão de qualquer atributo, especificação, proporção ou dimensão de quaisquer modelos, espaços, produtos e imagens visíveis ou disponibilizados através do Serviço ou que eles corresponderão ou refletirão os espaços físicos ou produtos reais (por exemplo, o Serviço ou seu dispositivo pode não exibir com precisão a cor, a especificação do produto ou do tamanho de um cômodo, modelo 3D ou produto impresso em 3D) e nós, assim como qualquer de Nossos Parceiros, não somos responsáveis por eventuais imprecisões. Ademais, a inclusão de quaisquer produtos ou serviços no Serviço em um determinado momento não implica ou garante que esses produtos ou serviços estejam disponíveis a qualquer momento. Descrições, imagens, referências, recursos, conteúdo, especificações e preços de quaisquer produtos ou serviços no Serviço ou obtidos através do Serviço estão sujeitos a alterações com ou sem aviso prévio. Quantidades Limitadas e Disponibilidade. Nós e todos os Fornecedores de E-Commerce reservamos o direito, com ou sem aviso prévio, de limitar a quantidade disponível ou descontinuar qualquer produto ou serviço; honrar ou impor condições para honrar qualquer cupom, código de cupom, código promocional ou outras promoções semelhantes; impedir qualquer usuário de fazer todas ou quaisquer compras; e/ou recusar o fornecimento a qualquer usuário de qualquer produto ou serviço.

9. Consentimento e Obtenção e Uso de Dados.

Consentimentos. Você concorda com a obtenção, uso, processamento e armazenamento de suas informações pessoais, incluindo as transferências internacionais, conforme descritas na Declaração de Privacidade. Você reconhece e concorda que é responsável por obter todas as autorizações necessárias e cumprir todas as leis aplicáveis (incluindo as leis de privacidade e proteção de dados relacionadas às informações pessoais fornecidas a nós em conexão com o uso do Serviço). Serviços de Terceiros. O envio de informações é regido por nossa Declaração de Privacidade (vide www.autodesk.com/privacidade). Por favor, saiba que (entre outros) terceiros (tais como plataformas de mídia social ou outros sites da empresa para os quais inserimos links online ou de nossos sites e aplicativos) são responsáveis por suas próprias práticas de privacidade. Assegure-se de ler as políticas de privacidade, avisos complementares e configurações de todos os sites ou plataformas que você visite para que possa entender suas práticas de privacidade e suas opções. Informações Pessoais Sensíveis. Você reconhece que qualquer funcionalidade de armazenamento de dados do Serviço não é destinada ao armazenamento dos números de Seguridade Social, números de cartão de crédito ou débito, números de contas financeiras, números de carteira de motorista, informações médicas, informações sobre seguros de saúde, dados sensíveis sobre características pessoais ou outros dados pessoais que possam representar um risco de dano ao indivíduo se divulgados indevidamente (coletivamente, "Informações Pessoais Sensíveis"). Você concorda em não realizar upload ou de outra forma nos enviar quaisquer Informações Pessoais Sensíveis em conexão com o Serviço. Você concorda que não temos responsabilidade sobre ou obrigação com relação a qualquer Informação Pessoal Sensível que seja processada, transmitida, divulgada ou armazenada em conexão com o Serviço.

10. Práticas de Armazenamento e Limites. Há espaço de armazenamento limitado para o Conteúdo no Serviço. Enquanto nós envidaremos esforços que acreditemos serem razoáveis para proteger e realizar backup do Conteúdo e para disponibilizar o Conteúdo em caso de perda ou exclusão, não temos qualquer responsabilidade ou obrigação pela exclusão ou não armazenamento ou segurança de qualquer Conteúdo, incluindo o Seu Conteúdo. Então, certifique-se de fazer backup de Seu Conteúdo! Reservamos o direito de marcar ou tratar como “inativas" contas, arquivos e/ou Conteúdo que estejam inativos por um longo período de tempo, conforme determinado por nós para cada Serviço. Reservamos o direito de alterar as nossas práticas e regras de armazenamento a qualquer momento, a nosso exclusivo critério, com ou sem aviso a você.

11. Concursos e Promoções. Sorteios, concursos, promoções ou oportunidades semelhantes podem ser disponibilizados através do Serviço (coletivamente, "Promoções"). Ao participar de qualquer Promoção, você estará sujeito às regras específicas que regem a Promoção, as quais podem ser distintas dos termos e condições estabelecidos neste documento. Na medida em que as regras de uma Promoção em particular estejam em conflito com estes Termos, os termos e condições da Promoção prevalecerão.

12. Titularidade e Direitos no Serviço.

Nossos direitos. Da mesma forma que entre você e nós, nós e nossos licenciantes detemos todos os direitos, titularidade e interesse (incluindo, sem limitação, patentes, direitos autorais, marcas, segredos de negócio e outros direitos de propriedade intelectual) no e para o Serviço, as Informações de API, quaisquer requisitos técnicos e documentação de usuário final para o Serviço disponibilizado para você por nós (a "Documentação") e qualquer Conteúdo (excluindo o Seu Conteúdo) fornecido por nós (não por outros usuários) e usado em conexão com ou gerados pelo Serviço (coletivamente, "Nossos Materiais"). Você concorda em não tomar qualquer medida para prejudicar, onerar, limitar ou interferir de qualquer forma na nossa titularidade e os direitos a ela relacionados assim como a titularidade de nossos licenciantes. Nós não concedemos a você o direito de usar nossas marcas, nomes comerciais ou logotipos. Você tem apenas os direitos limitados de usar o Serviço na forma em que são concedidos expressamente a você sob estes Termos e/ou em quaisquer Termos de Serviço Especial (vide link aos Termos de Serviço Especial acima, se aplicável) e nenhum outro direito é concedido ou transmitido, ou será considerado concedido ou transmitido, seja por implicação, preclusão ou outro. O seu acesso é concedido para um serviço. Nenhuma licença ao nosso Software é concedida sob estes Termos. Para os termos e condições aplicáveis à licença de qualquer Software, por favor vide respectivo contrato de licença de software, contrato de licença de usuário final ou contrato de licença e serviços apensos ou relacionados a tal Software. Além dos demais direitos concedidos por você sob este instrumento, você nos concede uma licença global, irrevogável e perpétua, isenta de royalties para utilizar, publicar, editar, traduzir, distribuir, exibir e incorporar quaisquer avaliações, comentários, sugestões, feedbacks, pedidos de melhorias ou outras recomendações que você fornecer em relação ao Serviço e/ou qualquer Conteúdo ("Feedback"). Você não deve enviar qualquer Feedback para nós que não deseje licenciar para nós, como indicado acima. Nós não temos qualquer obrigação de (1) manter qualquer Feedback em sigilo; (2) pagar qualquer compensação por qualquer Feedback; ou (3) responder a qualquer Feedback de usuário. Você nos concede o direito de usar o nome que você enviar em relação a qualquer Feedback. Nossas APIs. Quaisquer Informações de API (salvo se de outra forma especificado por nós em termos adicionais ou diferentes associados a estas Informações de API): (1) são nossas informações confidenciais e exclusivas; (2) e não podem ser distribuídas, divulgadas ou fornecidas a terceiros. Não obstante, se você desenvolver quaisquer serviços, aplicativos, módulos e componentes de acordo com estes Termos, nada nestes Termos proibirá você de usar tais serviços, aplicativos, módulos e componentes (e de portar tais aplicativos, módulos e componentes para) outro software e hardware (incluindo o software e hardware de terceiros), se tais serviços, aplicativos, módulos e componentes: (a) não incorporarem ou incluírem qualquer software ou materiais distribuídos ou disponibilizados por nós, direta ou indiretamente (como a Informações de API que forem usada no desenvolvimento da mesma, de acordo com estes Termos) e (b) não divulgarem as Informações de API. "Informações de API" significam a interface de programação de aplicativos padrão ("API"), informações geralmente fornecidas por nós para os usuários do Serviço que especifiquem os requisitos para a interface com (e.g., para invocar ou instruir funções do) o Serviço ou Software incluído em tal Serviço. Informações de API não incluem qualquer implementação de tais informações de interface ou qualquer outro Software.

13. Seu direito de Acessar ou Usar o Serviço. Ao acessar ou utilizar o Serviço, você concorda em não fazer ou tentar fazer (ou permitir que qualquer outra pessoa o faça) qualquer dos seguintes:

distribuir, alugar, emprestar, arrendar, vender, sublicenciar ou de outra forma transferir ou oferecer o Serviço para qualquer finalidade comercial;



remover ou alterar qualquer direito autoral, marca, avisos de confidencialidade ou outros avisos proprietários, designações ou marcas;



modificar, traduzir, adaptar, organizar ou criar obras derivadas do Serviço, salvo conforme permitido nestes Termos;



decompilar, desmontar ou realizar engenharia reversa ou determinar qualquer código-fonte, algoritmos, métodos ou técnicas do Serviço;



interferir, danificar ou perturbar o funcionamento ou quaisquer recursos relacionados à segurança do Serviço, obter acesso não autorizado ou restringir ou inibir o uso por outros;



usar qualquer tipo de robô, espião ou qualquer sistema, dispositivo ou mecanismo para acessar o Serviço susceptível de perturbar, desativar ou destruir o Serviço ou qualquer Conteúdo;



realizar um modelo ou cópia de qualquer parte do Serviço ou criar um negócio que concorra com o Serviço;



coletar ou armazenar informações pessoais sobre qualquer pessoa física ou jurídica em violação a estes Termos;



criar um banco de dados através do download e armazenar todo o Conteúdo;



anunciar, promover ou solicitar quaisquer bens ou serviços para qualquer finalidade comercial, salvo conforme expressamente autorizado por nós ou expressamente permitido por estes Termos;



usar o Serviço, qualquer recurso do mesmo ou qualquer Conteúdo de uma forma que possa violar ou que viole quaisquer leis ou direitos (incluindo, sem limitação, direitos autorais, marcas, patentes, segredos comerciais, direitos de propriedades intelectuais, proprietários ou outros) de qualquer pessoa, empresa ou entidade, ou expor a nós, todos os usuários ou qualquer um de Nossos Parceiros a responsabilidade legal; ou



representam um risco de segurança para o Serviço ou a qualquer usuário.

Reservamo-nos o direito de limitar a disponibilidade do Serviço, no todo ou em parte, a qualquer terceiro, para qualquer propósito e para qualquer área geográfica ou jurisdição que escolhermos, a qualquer momento e a nosso exclusivo critério.

14. Indenização. Você, a seu próprio custo e na extensão máxima permitida por lei, indenizará, defenderá (a nosso pedido), e isentará a nós e nossas afiliadas, agentes e fornecedores, cada um de seus respectivos diretores, conselheiros e empregados (individual e coletivamente , "Nossos Parceiros") contra todas e quaisquer perdas, responsabilidades, despesas (incluindo honorários advocatícios razoáveis) causados ou incorridos por Nossos Parceiros em razão de qualquer reclamação, processo ou procedimento ("Reclamação") decorrente ou em conexão com: (1) o Seu Conteúdo ou o uso de Seu Conteúdo, incluindo, sem limitação, qualquer afirmação de que o Seu Conteúdo ou o seu uso possa infringir qualquer direito autoral, marca ou outro direito de propriedade intelectual ou outros direitos de qualquer terceiro ou entidade, ou constitua-se uma apropriação indébita ou uma violação de segredos de negócio ou outro direitos de qualquer indivíduo ou entidade ou contenha materiais depreciativos, difamatórios, pornográficos ou obscenos ou cujo uso tenha causado morte ou lesão corporal ou dano á propriedade real ou tangível de terceiro, (2 ) qualquer violação ou não cumprimento destes Termos ou quaisquer Políticas ou (3) a utilização do Serviço por você (ou qualquer um que acesse o Serviço através de você). Se nóspedirmos que você defenda uma Reclamação, Você não realizará qualquer acordo sem o nosso consentimento prévio e por escrito e teremos o direito de participar, às nossas custas, da defesa de qualquer Reclamação com o advogado de nossa própria escolha.

15. Garantias. Ao acessar ou utilizar o Serviço (incluindo qualquer parte do Serviço), você declara e garante que você tem, pelo menos, a idade legal para dar o seu consentimento na jurisdição em que você reside ou, se você não tiver, que você tem 13 anos ou mais e seu pai ou responsável legal concordem com estes Termos em seu nome e supervisionarão o seu acesso e uso do Serviço. Você garante, declara e concorda, ainda, que: (1) você tem os direitos necessários para apresentar, desenvolver e utilizar o Seu Conteúdo em conexão com o Serviço; (2) o Seu Conteúdo não viola ou apropria indevidamente qualquer propriedade intelectual ou direitos de propriedade de qualquer terceiro ou viola quaisquer leis, normas ou regulamentos aplicáveis; (3) o Seu Conteúdo não está sujeito a qualquer restrição e divulgação, transferência, download, exportação ou reexportação sob qualquer lei, norma ou regulamento aplicável; e (4) quaisquer informações que você fornecer em conexão com o seu registro ou o uso do Serviço são e permanecerão verdadeiras, exatas e completas e você manterá e atualizará essas informações regularmente.

16. Isenções.

Isenção de Garantia. O SERVIÇO E TODO O CONTEÚDO A ELE RELACIONADO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E "CONFORME DISPONÍVEL". NOSSOS PARCEIROS NÃO CONCEDEM E RENUNCIAM A TODAS ASDECLARAÇÕES, GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE QUALQUER TIPO, SEJAM EXPRESSAS, IMPLÍCITAS (SEJAM DE FATO OU POR MOTIVO DE LEI), OU LEGAIS COM RELAÇÃO AO SERVIÇO, CONTEÚDO E QUAISQUER PRODUTOS DE TERCEIROS E/OU SERVIÇOS OU DISPONIVILIZADOS ATRAVÉS DO SERVIÇO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODAS AS GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, TITULARIDADE E NÃO-VIOLAÇÃO E TODAS AS GARANTIAS QUE POSSAM DECORRER DE NEGOCIAÇÃO, CURSO DE NEGÓCIO OU USO COMERCIAL. O USO DO SERVIÇO (NO TODO OU EM PARTE) E QUALQUER CONTEÚDO É POR SUA CONTA E RISCO. NOSSOS PARCEIROS NÃO GARANTEM QUE QUALQUER USO OU ACESSO AO SERVIÇO OU QUALQUER CONTEÚDO SEJA ISENTO DE ERROS, COMPLETO, SEGURO OU QUE SEU CONTEÚDO NÃO SOFRERÁ DE OUTRA FORMA PERDIDOD OU DESTRUIDO OU ATENDERÁ SUAS NECESSIDADES OU EXPECTATIVAS; QUE A OPERAÇÃO OU DISPONIBILIDADE SERÁ ININTERRUPTA; OU QUE ERROS OU FALHAS SERÃO CORRIGIDOS OU REMEDIADOS. NOSSOS PARCEIROS NÃO GARANTEM QUE O SERVIÇO OU QUALQUER CONTEÚDO DESEMPENHARÃO DE QUALQUER MANEIRA ESPECIAL. SEM LIMITAÇÃO DA GENERALIDADE DO EXPOSTO ACIMA, VOCÊ RECONHECE E CONCORDA QUE SERÁ EXCLUSIVAMENTE RESPONSÁVEL (E NOSSOS PARCEIROS NÃO ASSUMEM QUALQUER RESPONSABILIDADE E NÃO TERÃO QUALQUER TIPO DE RESPONSABILIDADE): (1) PELAS DECISÕES QUE VOCÊ POSSA TOMAR EM RELAÇÃO AO SERVIÇO; (2) PELO USO DO SERVIÇO OU DO CONTEÚDO INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER CONTEÚDO (OU QUAISQUER DECLARAÇÕES, ADAPTAÇÕES OU SUAS TRADUÇÕES), DADOS, INFORMAÇÕES OU OUTRO MATERIAL ACESSADO POR VOCÊ EM RELAÇÃO AO SERVIÇO OU ATRAVÉS DE SUA CONTA, SISTEMA DE COMPUTADOR OU DISPOSITIVO MOVEL OU PERDA DE DADOS, OU (3) POR QUALQUER PERDA, DANO OU OUTROS EFEITOS EM VOCÊ QUE POSSAM RESULTAR DO USO DO SERVIÇO OU QUALQUER CONTEÚDO (OU QUAISQUER DECLARAÇÕE, ADAPTAÇÕES OU SUAS TRADUÇÕES) OU INADIMPLMENTO DESTES TERMOS. NOSSOS PARCEIROS NÃO CONCEDEM QUALQUER GARANTIA PARA TERCEIROS. Nós não concedemos qualquer garantia ou declarações de que o Serviço ou mesmo qualquer de sua(s) parte (s) OU QUALQUER CONTEÚDO (OU QUAISQUER DECLARAÇÕES, ADAPTAÇÕES OU RESPECTIVAS TRADUÇÕES) é/sejam PRECISAS OU COMPLETAS, ou é/sejam apropriada(s) ou disponível(is) para uso em qualquer jurisdição específica. Ao optar acessar ou USAR o Serviço OU QUALQUER CONTEÚDO, você o faz por sua conta e risco, e você é responsável pelo cumprimento de todas as leis locais, normas e regulamentos, incluindo as regras locais relativas à conduta online e conteúdo aceitável. Esta cláusula será aplicável na máxima extensão permitida ela lei aplicável. Nenhuma informação ou conselho (seja por escrito, verbal ou outro) fornecida por Nossos Parceiros ou seus representantes criará qualquer garantia ou de qualquer forma afetará as renúncias a garantias e limitações de responsabilidade expressamente previstas nestes Termos. Uma Nota Especial Sobre Fabricação e Manipulação de Materiais Físicos. POR FAVOR, NOTE QUE VOCÊ É EXCLUSIVAMENTE RESPONSÁVEL POR DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DE QUAISQUER PRODUTOS, SERVIÇOS, MATERIAIS E PROCESSOS DISPONIBILIZADOS PARA VOCÊ POR OU ATRAVÉS DO SERVIÇO. SEM LIMITAÇÃO: (A) NOSSAS ISENÇÕES SOB ESTES TERMOS E SOB QUAISQUER E TODAS AS POLÍTICAS SE ESTENDE A QUALQUER E TODOS OS PRODUTOS OU SERVIÇOS OU QUAISQUER MATERIAIS UTILIZADOS PARA QUAISQUER RESULTADOS OU PARA A FABRICAÇÃO DE MATERIAIS FÍSICOS, SEJAM OU NÃO CRIADOS ATRAVÉS OU PELO USO DO SERVIÇO, OU QUAISQUER PROCESSOS E/OU PRODUTOS (INCLUINDO DE TERCEIROS) DISPONIBILIZADOS NO OU ATRAVÉS DO SERVIÇO; (B) PRODUTOS, SERVIÇOS OU MATERIAIS USADOS NA FABRICAÇÃO DE MATERIAIS FÍSICOS POR OU ATRAVÉS DO SERVIÇO APENAS PODEM SER ADEQUADOS PARA FINS DECORATIVOS, PODEM NÃO SER ADEQUADOS PARA SEREM USADOS POR PESSOAS MENORES DE 13 (POR EXEMPLO, PODEM NÃO SER ADEQUADOS COMO BRINQUEDOS OU PRODUTOS INFANTIS) E PODEM NÃO SER ADEQUADOS PARA O TRATAMENTO DE PRODUTOS CONSUMÍVEIS; TAIS COMO ALIMENTOS OU BEBIDAS. ENTRE OUTRAS COISAS, TAIS PRODUTOS E MATERIAISINADEQUADOS NÃO DEVEM SER USADOS COMO CONSUMÍVEIS OU BRINQUEDOS, SER DADOS A CRIANÇAS OU ENTRAR EM CONTATO COM ELETRICIDADE, ALIMENTOS OU LÍQUIDOS E DEVEM SER MANTIDOS LONGE DO CALOR. Limitação de Funcionalidade. O SERVIÇO (INCLUINDO QUALQUER SOFTWARE) NÃO É UM SUBSTITUTO DO SEU PRÓPRIO JULGAMENTO OU TESTE PROFISSIONAL INDEPENDENTE , DESIGN, ESTIMATIVA OU ANÁLISE, CONFORME APLICÁVEL. DEVIDO À GRANDE VARIEDADE DE POTENCIAIS APLICAÇÕES PARA O SERVIÇO, O SERVIÇO NÃO FOI TESTADO EM TODAS AS SITUAÇÕES NAS QUAIS PODE SER USADO E PODE NÃO ALCANÇAR OS RESULTADOS QUE VOCÊ DESEJA. NOSSAS PARTES EM HIPÓTESE ALGUMA SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER RESULTADOS OU DECORÊNCIAS OBTIDOS OU DE OUTRA FORMA VISTOS ATRAVÉS DO SERVIÇO OU QUAISQUER MATERIAIS DESENVOLVIDO COM RELAÇÃO AO SERVIÇO, INCLUINDO QUALQUER CONTEÚDO. VOCÊ É RESPONSÁVEL POR SEU ACESSO E USO DO SERVIÇO, QUE INCLUI, MAS NÃO SE LIMITA À DETERMINAÇÃO DOS USOS APROPRIADOS PARA O SERVIÇO E SELEÇÃO DO SERVIÇO, CONTEÚDO E OUTROS PROGRAMAS PARA OBTER OS RESULTADOS PRETENDIDOS. VOCÊ É RESPONSÁVEL, AINDA, POR ESTABELECER A ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INDEPENDENTES PARA TESTAR A CONFIABILIDADE, PRECISÃO E INTEGRIDADE DOS RESULTADOS DO SERVIÇO, RESULTADO OU MATERIAIS UTILIZADOS E/OU DESENVOLVIDOS POR VOCÊ EM RELAÇÃO AO SERVIÇO (SE HOUVER), INCLUSIVE TODOS OS ARTIGOS VISTOS, PROJETADOS E/OU CRIADOS USANDO O SERVIÇO, INCLUINDO QUALQUER CONTEÚDO. NÃO EXISTEM ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO FEITOS EM RELAÇÃO AO SERVIÇO.

17. Limitações de Responsabilidade. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL E NÃO OBSTANTE QUALQUER FALHA DE FINALIDADE ESSENCIAL DE QUALQUER RECURSO LIMITADO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (1) EM HIPÓTESE ALGUMA, NOSSAS PARTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS, CONSEQÜENCIAIS OU DANOS DE QUALQUER NATUREZA (DE QUALQUER FORMA CAUSADOS E INDEPENDENTEMENTE TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJAM DERIVADOS DE CONTRATO, ATO ILÍCITO (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, NEGLIGÊNCIA) OU OUTRO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, LUCROS CESSANTES, PERDA DE RECEITA, PERDA DE USO, PERDA DE DADOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS OU QUALQUER OUTRA COBERTURA OU PERDA COMERCIAL OU ECONOMICA SIMILAR DE QUALQUER TIPO, MESMO QUE INFORMADOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS; TAMPOUCO SERÃO AS PARTES ACIMA RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS DECORRENTES DE FORÇA MAIOR OU ATOS DE TERCEIROS OU QUE NAO DECORRAM DE SUA CULPA E (2) A RESPONSABILIDADE TOTAL CUMULATIVA DE NOSSOS PARCEIROS POR TODOS OS CUSTOS, PERDAS OU DANOS DE TODAS AS RECLAMAÇÕES, AÇÕES OU PROCESSOS JUDICIAIS INSTAURADOS OU DECORRENTES OU EM RELAÇÃO AO SERVIÇO NÃO EXCEDERÁ O MAIOR DE (A) US$ 100 (CEM DOLARES NORTE-AMERICANOS) OU (B) TODAS AS QUANTIAS PAGAS OU DEVIDAS POR VOCÊ, SE HOUVER, PELO ACESSO OU USO DO SERVIÇO QUE DEU ORIGEM À RECLAMAÇÃO DURANTE OS 6 (SEIS) MESES IMEDIATAMENTE ANTERIORES À RECLAMAÇÃO (INDEPENDENTE DE QUANDO OS PAGAMENTOS FORAM REALIZADOS).

18. Prazo, Rescisão e Suspensão. Estes Termos entrarão em vigor na data em que você primeiro acessar ou usar o Serviço ("Data Efetiva"). O prazo do presente contrato ("Prazo") se estenderá a partir da Data Efetiva até o que ocorrer primeiro entre: (1) nossa rescisão de todos os seus direitos; (2) nossa descontinuação do Serviço; ou (3) a data em que você deixar de usar o Serviço desinstalando todo o Software e interrompendo todo o uso do Serviço. Sem qualquer limitação neste parágrafo, se todo ou qualquer parte do Serviço for acessado como parte de uma adesão ou assinatura, o seu acesso tal parte Serviço terminará quando a sua adesão ou assinatura terminar ou expirar. Reservamos o direito de, a nosso exclusivo critério, sem aviso prévio, rescindir ou suspender o seu acesso a toda ou qualquer parte do Serviço e/ou a sua conta (se aplicável) ou a excluir ou remover o Seu Conteúdo, por qualquer motivo, incluindo, sem limitação, violação ou cessão destes Termos. Ademais, você concorda que nós não seremos responsáveis perante você ou qualquer terceiro por qualquer rescisão de seu acesso ao Serviço ou pela exclusão de Seu Conteúdo. Após o término destes Termos por qualquer razão, você deve imediatamente interromper o acesso e utilização do Serviço. As Cláusulas 2 (Alterações ao Serviço ou a estes Termos) a 20 (Definições) sobreviverão à rescisão destes Termos por qualquer motivo. Você é responsável por manter cópias de Seu Conteúdo. Mediante a rescisão ou expiração deste instrumento, nós teremos o direito de desativar imediatamente a(s) sua(s) conta (s) e suspender o acesso a Seu Conteúdo, podendo excluir, sem aviso prévio, o Seu Conteúdo, se houver, e todos os respectivos backups dos mesmos, sendo que Nossos Parceiros não serão responsáveis por quaisquer perdas ou danos que possam ser causados por si ou por terceiros como resultado de tal exclusão. Direitos Pagos (por exemplo, adesão, assinatura) referente às contas que serão encerradas não serão devolvidos, salvo disposição em contrário nos Termos de Serviço Especial para o Serviço. Não obstante qualquer disposição em contrário, nenhuma expiração ou rescisão deste contrato rescindirá ou afetará quaisquer licenças ou sublicenças concedidas por você de acordo com estes Termos antes de tal rescisão, incluindo, sem limitação, a outros usuários do Serviço.

19. Disposições Gerais

Lei Aplicável e Foro. Estes Termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis (1) da Suíça, se você estiver registrado no Serviço em um país da Europa, África ou Oriente Médio, (2) de Singapura, se você estiver registrado no Serviço de países da Ásia, Oceania ou região Ásia-Pacífico, ou (3) do Estado da Califórnia (e, na medida controlem que prevalecerem, as leis federais dos Estados Unidos), se você está registrado no Serviço em um país das Américas (incluindo o Caribe) ou em qualquer outro país não especificado nas alíneas (a) (1) ou (a) (2). As leis de tais jurisdições regerão sem referência às regras de conflitos de leis. A Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias e a Lei Uniforme de Transação Informações de Computadores não se aplicam (e são excluídos das leis que regem) estes Termos. Ademais, você concorda que qualquer reclamação, ação ou disputa decorrente ou relacionada a estes Termos será proposta exclusivamente em (e as partes estarão sujeitas à jurisdição exclusiva) do Tribunal Superior do Estado da Califórnia, Condado de Marin ou o Tribunal Distrital dos Estados Unidos do Distrito Norte da Califórnia, em San Francisco, ressalvando-se que, se você estiver registrado no Serviço de (a) um país na Europa, África ou Oriente Médio, qualquer reclamação ou disputa será proposta exclusivamente (e as partes estarão sujeitas à jurisdição exclusiva) nos tribunais da Suíça, ou (b) um país na Ásia, Oceania ou região Ásia-Pacífico, qualquer reclamação ou disputa será proposta exclusivamente (e as partes sujeita à jurisdição exclusiva) nos tribunais de Singapura. Nada do exposto acima nos impedirá de intentar uma ação por violação dos direitos de propriedade intelectual em qualquer país onde for alegado que tal violação ocorreu. Controle de Exportação. Você reconhece e concorda que o seu uso do Serviço está sujeito ao cumprimento do controle de exportação, sanções comerciais, leis, regras e regulamentos dos Estados Unidos e de outro país aplicável, incluindo, sem limitação, os regulamentos promulgados pelo Departamento de Comércio dos EUA e Departamento do Tesouro dos EUA ("Leis de Controle de Exportação"). Você será exclusivamente responsável pelo cumprimento das leis de Controle de Exportação por monitorar quaisquer modificações ao mesmo. Você declara e garante que (1) você não é um cidadão de ou está localizado em uma nação que está sujeita a sanções comerciais pelos EUA ou outras restrições comerciais significativas (incluindo, sem limitação, Cuba, Irã, Sudão, Síria e Coréia do Norte); (2) você não está identificado em qualquer lista de restrição do governo norte-americano (incluindo, sem limitação, a Lista de Cidadãos Especialmente Designados e Outras Pessoas Bloqueadas do Departamento do Tesouro dos EUA , Lista de Pessoas não autorizadas, a Lista de Empresas, e a Lista Não-Verificada do Ministério do Comércio dos EUA e as listas relacionadas a proliferação do Departamento de Estado dos EUA); (3) você não, a menos que autorizado pelas Leis de Controle de Exportação, usará o Serviço para qualquer uso final restrito, incluindo, sem limitação, design, análise, simulação, estimativa, testes ou outras atividades relacionadas a armas nucleares, químicas/biológicas, sistemas de foguetes ou aplicações de veículos aéreos não tripulados; e (4) nenhuma parte de Seu Conteúdo está sujeita a qualquer restrição de divulgação, transferência, download, exportação ou reexportação sob a Leis de Controle de Exportação. Você concorda que você não usará o Serviço para divulgar, ceder, transferir, exportar ou reexportar, direta ou indiretamente, o Seu Conteúdo ou qualquer outro conteúdo ou material para qualquer país, entidade ou outra parte que não tenha direito de receber esses itens sob as Leis de Controle de Exportação ou sob outras leis ou regulamentos a que você possa estar sujeito. O que fazer em relação a reclamações de violação de direitos autorais. De acordo com os termos do Título 17, do Código dos Estados Unidos, Cláusula 512 (c) (2), os avisos de violação de direitos autorais devem ser enviadas ao Agente de Direitos Autorais da Autodesk para o e-mail CopyrightAgent@autodesk.com. Para instruções e mais informações sobre como enviar um aviso de violação de direitos autorais, clique no seguinte link: Informações sobre direitos autorais em www.autodesk.com/legal-notices-trademarks/. CONSULTAS QUE NÃO SIGAM ESTE PROCEDIMENTO NÃO SERÃO RESPONDIDAS. Filtragem. De acordo com o 47 U.S.C. Cláusula 230 (d), conforme alterado, nós, neste ato, informamos você que proteções de controle dos pais (como hardware de computador, software ou serviços de filtragem) são comercialmente disponíveis que podem ajudá-lo a limitar o acesso a material que seja prejudicial para menores. Informações que identificam fornecedores atuais de tais proteções estão disponíveis em dois sites GetNetWise (https://kids.getnetwise.org/) e OnGuard Online (https://onguardonline.gov/). Por favor, note que nós não apoiamos qualquer dos produtos ou serviços listados nestes sites. Geral. O relacionamento das partes sob estes Termos é estritamente de contratantes independentes e nada nestes Termos constitui de qualquer forma ou será interpretado como uma prova de intenção de estabelecer qualquer associação, parceria, joint venture ou outro relacionamento. Cada parte será responsável por cobrir os respectivos custos e despesas no exercício das suas funções sob estes Termos, a menos que expresso em contrário. Se, por algum motivo, um tribunal de jurisdição competente entender que qualquer disposição destes Termos ou qualquer parte dele seja inexequível, essa disposição será aplicada na máxima extensão permitida de modo a efetivar a intenção prevista nestes Termos e o restante dos Termos continuarão em pleno vigor e efeito. Os títulos utilizados nestes Termos são apenas para conveniência e não terão qualquer efeito substancial. A versão dos Termos em idioma Inglês é juridicamente vinculante em caso de eventuais inconsistências entre a versão em Inglês e quaisquer traduções. Se você acessar o serviço no Canadá, você concorda com o seguinte: As partes por este instrumento confirmam que desejam que estes Termos, bem como outros documentos aqui relacionados, incluindo notificações, tenham sido redigidos apenas no idioma Inglês. Les partidos ci-dessus confirment Leur désir Que cet accord ainsi Que tous les documents, y compris tous avis qui s'y rattachent, soient rédigés en langue anglaise. Exceto conforme expressamente previsto neste documento, uma parte apenas pode renunciar a seus direitos sob estes Termos mediante documento escrito assinado por ambas as partes. Qualquer não exigência de qualquer disposição destes Termos, não constituirá uma renúncia a qualquer disposição deste instrumento. Você não poderá ceder ou delegar estes Termos ou qualquer dos seus direitos ou obrigações sob este instrumento. Qualquer cessão não autorizada será nula e sem efeito. Você reconhece e concorda que nós poderemos ceder ou subcontratar qualquer dos seus direitos ou obrigações sob estes Termos. Comunicações

(1)Termos de Serviços Especiais. Informações de contato específicas para determinadas consultas e avisos sobre o Serviço podem ser localizadas ao buscar as instruções aplicáveis nestes Termos, incluindo, se for o caso, ao clicar no link para os Termos de Serviço Especial (vide os Termos de Serviço Especial no link acima).

(2)Aviso para os Residentes da Califórnia. De acordo com Código Civil da Califórnia Seção 1789.3, os usuários da Califórnia têm direito à seguinte nota de direitos do consumidor: Se você tiver alguma dúvida ou reclamação em relação ao Site, entre em contato conosco, escrevendo para CopyrightAgent@autodesk.com, ou no telefone 415-507 - 5000 (Attn: Agente de Direitos Autorais). Residentes da Califórnia podem se dirigir à Unidade de Assistência às Reclamações na Divisão de Serviços ao Consumidor do Departamento de Assuntos do Consumidor da Califórnia por correio no endereço 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 ou por pelo telefone (916) 445-1254 ou (800) 952-5210

Alterações ou Atualizações a estes Termos. Se você não concordar com alterações substanciais ou atualizações que fizermos a estes Termos, você deve nos notificar sobre o fato, nos enviando um e-mail para license@autodesk.com no prazo de 30 (trinta) dias após a data efetiva da mudança ("Data Efetiva"). Aos nos notificar, você rescindirá os Termos e condições atualizados quanto ao seu uso do Serviço e os termos e condições que se aplicam a você serão os termos e condições em vigor imediatamente antes da mudança (a menos que a alteração tenha sido realizada para cumprimento de lei) e os termos e as condições aplicáveis estarão em vigor até (1) a expiação do prazo então em vigor identificado em seus Direitos ou (2) 30 (trinta) dias após a Data Efetiva, o que ocorrer primeiro ("Data Final"). A Data Final será o fim do prazo do seu Serviço, incluindo os seus direitos. A menos que você nos notifique dentro de 30 dias, conforme estabelecido acima, o seu uso continuado do Serviço após a Data Efetiva será considerado uma aceitação dessas mudanças e uma renovação e ampliação dos Termos em vigor na Data Efetiva. Não obstante, quaisquer alterações a estes Termos não se aplicarão a quaisquer conflitos entre você e nós originadas antes da data em que postamos a versão revista dos Termos incorporando essas mudanças ou, de outra forma, notificado você de tais mudanças. Acordo Integral. Estes termos (incluindo, sem limitação, as Políticas) contêm a totalidade do acordo entre você e nós em relação ao assunto aqui tratado e substituem todas as comunicações e propostas prévias e atuais, sejam eletrônicas, verbais ou escritas, entre você e nós em relação ao Serviço. Em caso de qualquer conflito ou inconsistência entre qualquer um dos termos e condições destes Termos e qualquer contrato de licença de software de terceiro ou acordo de nível de serviço que contenha um link para o Serviço, os termos e condições destes Termos prevalecerão, exceto (1) que os direitos prevalecerão sobre estes Termos em relação ao seu direito específico; e (2) a Declaração de Privacidade prevalecerá, na medida em que substituir expressamente estes Termos.

20. Definições

"Conteúdo" significa texto, imagens, dados, informações, mídias, gravações de áudio e vídeo, comentários, mensagens, opiniões, recomendações, conselhos, informações ou outro material usado, fornecido, postado ou fornecido por meio de link através do ou no Serviço.



"Direitos" significa seus direitos de usar o Serviço (tal como seu direito de adesão e direitos de assinatura, a capacidade máxima, transações, resultados, horas ou outras medidas de uso, prazo ou duração e quaisquer outros direitos específicos para tal Serviço), conforme determinado pelo tipo ou nível de adesão ou assinatura que você subscreveu ou licenciou. "Direitos" também incluem quaisquer outras informações sobre direitos de acessar e usar o Serviço que estão estabelecidos no Serviço (incluindo, sem limitação, a descrição do Serviço, a documentação e os requisitos técnicos mínimos para o Serviço).



"Informações Pessoais" tem o significado estabelecido na Declaração de Privacidade



"Políticas" significa coletivamente os direitos, documentação, a Declaração de Privacidade e todos os outros termos incorporados a estes Termos por referência.



"Declaração de Privacidade" significa nossa Declaração de Privacidade, conforme atualmente disponível em www.autodesk.com/privacidade, conforme possa ser modificada de tempos em tempos.



"Software" significa qualquer programa de computador ou material similar, incluindo todos os módulos e componentes, funções e características de um programa de computador, disponibilizado por ou para nós para uso como parte do Serviço (seja por transferência ou como uma solução hospedada), incluindo toda a documentação técnica a ele relativa.



"Termos de Serviço Especial" significa os termos e condições estabelecidos no documento disponibilizado no link Termos de Serviço Especial localizado acima.



"Termos" significa os termos e condições destes Termos de Serviço, todos os Termos de Serviço Especial e todas as Políticas.



“Nós", "nós" ou "nosso" significa a Autodesk, Inc., uma empresa de Delaware, salvo se você adquirir um direito ao Serviço em (1) um país da Europa, África ou Oriente Médio, "nós", "nós" ou "nosso" significa Autodesk Desenvolvimento Sàrl; ou (2) um país da Ásia, Oceania ou região Ásia-Pacífico, "nós", "nós" ou "nosso" significa Autodesk Asia Pte Ltd.



" Seu Conteúdo" significa, coletivamente, (1) o Conteúdo publicado, fornecido, disponibilizado por meio de upload, enviado, compartilhado, publicado, distribuído, disponibilizado, acessível ou utilizável por você no, para o, do ou através do Serviço (e quaisquer de suas traduções); (2) o seu resultado específico gerado a partir do Serviço, se houver, com base em seus próprios dados ou informações brutas; e (3) qualquer aplicativo de software, plug-in e outros programas de computador ou material similar (incluindo quaisquer módulos e componentes, funções e as características de um programa de computador)desenvolvidos por você usando as Informações de API. Quaisquer de Nossos Materiais são Expressamente excluído do Seu Conteúdo.

© 2013 Autodesk, Inc.