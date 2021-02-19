

最后更新： 2013 年 6 月 5 日

你对本服务项目的访问和使用受到本特别服务条款和服务条款 （“服务条款”）管辖，服务条款通过援引纳入本特别服务条款（合称“本条款”）

I. 会员资格与订购

A. 会员资格计划

我方提供一个或多个收费或免费的会员资格或订购计划（“会员资格计划”）。会员资格计划及费用（如有）在服务项目中有说明，可由我方不时修改。我方可以随时停止任何会员资格计划

除本特别服务条款之外，如果你希望参加收费的成员资格计划（“收费会员资格计划”），可能需要遵守额外的条款和条件，该等条款和条件通过此处援引纳入本特别服务条款

在任何免费试用或特惠/推广的初始期或试用期结束时，你如果参加后续的收费会员资格计划，须缴纳届时适用于该收费会员资格计划的费用。

你参与服务项目的会员资格计划的前提条件是你同意并遵守本条款并全额缴纳会员费用和/或其他费用（如有）。你的会员资格计划的执行期间由你我双方约定，将会自动无限期连续续展，每次续展相同期间，除非你或我方根据本条款终止。如果你参与了会员资格计划，你可以因任何理由随时终止该等会员资格（参见下文“如何联系我们”）。但是，所有已支付的会员资格计划费用，一经支付不可退还，但下文所述的情况除外。

如果你参加了我们的某一个收费会员资格计划而我们取消了服务项目或者对该收费会员资格计划的条款或条件做出了重大不利变更，而你不同意此等变更，则你可以终止你的收费会员资格计划并要求我方退还一部分收费会员资格计划订购费用（参见下文“如何联系我们”）。我方将向你退还我方认为合理的、你的收费会员资格计划中尚未使用的期间所对应的那部分订购费用。

B. 付款

你同意通过第三方付款网关、付款平台（如贝宝）或电子商务供应商（“付款平台”）及时以你的账户支付我方就你的收费会员资格计划规定的费用，并授权付款平台在收费会员资格计划启动或续展之前向你的信用卡、借记卡或指定的其他账户收取该等费用，而无论你是否实际访问或使用服务项目。支付条款受限于买卖条款和付款平台的其他条款和条件。你同意支付我方和支付平台因收取任何逾期应付金额而发生的所有费用，包括法律和收款费用和支出。

除非付款平台另有规定，否则所有费用的报价和支付应使用美元。你还应负责缴纳适用于你的收费会员资格计划的所有税款

对任何收费的异议必须在向你的账户收费后九十（90）天内提出。否则，除适用法律规定的情况外，将视为你已经放弃任何及一切该等申诉权

II. 其他人可以如何使用你方内容

如果你通过服务项目公布、分享、张贴你方内容或以其他方式将其提供给其他用户使用、查看或访问，即表示你授予服务项目的每一其他用户一项全球范围内的非排他性权利，允许其按照你所选择的并通过服务项目的一项功能张贴或链接的许可条款使用、复制、展示、分享、分发、评级、评论和公开演示你方内容并基于你方内容创作作品。该等许可仅仅是你和其他用户（作为被许可人）之间关于你方内容的一项协议。

III. 其他限制；冲突条款

在不限制本条款（包括但不限于“良好行为”政策）的前提下，本服务项目并非旨在交换敏感个人信息；使用本服务项目，即表示你同意，你不会在你方内容中纳入违反他人权利的内容，也不会纳入可以确定他人身份的任何他人的个人形象。如果服务条款的任何条款和条件与本特别服务条款的任何条款和条件之间存在任何不可调和的冲突或不一致之处，将以本特别服务条款的条款和条件为准。

IV. 如何联系我们

如有任何关于服务项目的问题，或者如果想联系我们，联系方式如下：