

最近一次更新：2013年6月5日





特别服务条款

本条款的作用

本条款构成贵我双方之间有关你访问和使用我方的包含本条款链接的任何网站、移动和/或在线应用、服务、产品和有关软件（“服务项目”）的具有约束力的合同（“本条款”）。本条款包括以下规定及涉及服务项目的任何特别条款和条件（例如他人如何使用你方内容，如何联系我们，有关成员资格和订购[如有]的条款，“特别服务条款”，见以上特别服务条款链接）。请注意：本条款仅涵盖服务项目。如果你使用我们的任何其他产品和服务，将适用不同的条款和条件。例如，如果你使用我们的Autodesk 360产品或服务，你与我方之间的合同不受本条款管辖，而是受以下条款管辖：http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=17752585.

如果你对我们如何收集、储存和使用数据有疑问，请参见以下第9条（同意及数据的收集和使用），并请阅读我们的隐私声明： www.autodesk.com/privacy。

1. 谁可以使用服务项目？ 你必须年满13岁，方可访问或使用服务项目（或其任何部分）。如果你尚未成年，也即你尚未达到居住地的法定成年年龄，则必须由你的父母或法定监护人代表你同意本条款，且你必须在其监督下访问和使用服务项目。如果你未能达到以下要求，则不能获得授权访问或使用服务项目。

2. 服务项目或本条款的变更。我们可能会变更、更新（或者不更新）或停止服务项目的任何部分、元素、功能、可用性或发布。我们也可能经自主决定在任何时候因任何原因（包括为遵守相关法律）变更或更新本条款。如果我们对本条款进行重大修改，将会以我们认为合理的任何方式向你发出通知，例如在我们的网站上或服务中张贴变更通知，或向你提供的电子邮件地址发送通知。如果你不同意此等变更，参见以下第19.g条（本条款的变更或更新）。

3. 你方内容。

所有权。 本条款不会授予我方，我方亦不主张对你方内容的任何所有权。

我们对你方内容的使用。 如果你在服务项目中或通过服务项目张贴、提出、上传、提交、分享、公布、分发、提供和/或允许其他人访问或使用你方内容，即表示你向我方及我们的关联公司授予一项全球范围内、免使用费、全额付清、永久的、非排他性、可转让并可完整再许可（通过多层次）的权利和许可（但非义务），允许我方及我们的关联公司通过当前已知或未来发现的任何及一切方式及任何媒体和格式来复制、分发、再分发、修改、翻译、改编、展示、履行全部或部分你方内容、制作其衍生品（公开或以其他方式）并以其他方式使用全部或部分你方内容，但是仅限用于与服务项目和/或我方的业务活动相关的目的（例如但不限于用于服务项目的推广和宣传）和/或用于遵守法律或技术要求。此外，在适用法律允许的范围内，你特此放弃并同意不会主张你根据法律在全世界可能享有的关于你方内容的涉及 “精神权利”或类似权利的任何及一切权利。

张贴你方内容。如果你在服务项目中或通过服务项目张贴、提出、上传、提交、分享、公布、分发、提供和/或允许其他人访问或使用你方内容，你将独立对此等行为的后果承担责任，且你确认并同意，你方内容可以且可能在全世界被浏览。如果你选择通过服务项目（例如在博客或论坛中）公布你的个人信息，你应当自行承担相关风险。你承诺、声明和保证，你已经取得一切必要的许可、权利、同意、允许和豁免以便使用和授予本条款（包括任何特别服务条款）中就你方内容授予的全部权利，且你将会遵守其中附加的任何要求或限制；如果对你方内容的任何该等要求或限制与本条款冲突或不符，则你不得在服务项目中或通过服务项目张贴或以其他方式公开分享该等内容。

4. 我们的 “良好行为” 政策。 我们希望你尊重他人的权利和尊严。在访问和使用服务项目时，你不得张贴、提出、公布、上传、下载、展示、使用、分享、分发或以其他方式提供：(a)符合以下任何情况的任何内容或(b)发给、来自或经由符合以下任何情况的任何其他网站或服务的任何内容：

威胁、卑劣、违法、不安全、有害、谩骂、骚扰、纠缠、仇视、诋毁、诽谤、欺诈、冒犯、不当、淫秽、色情、低俗或在其他方面引起非议的；

违反任何适用法律、规则或法规，或可能引起法律责任的；

违反或侵犯我方或任何其他人、公司或实体的任何权利（包括合同和信托权利、版权、商标和隐私权及形象权）的；

干扰、毁坏或扰乱服务项目或提供服务项目所使用的任何硬件或软件的（包括通过病毒、蠕虫病毒、恶意软件、间谍软件、木马或其他类似代码、文件或程序进行）；

包含任何无授权或擅自提供的概念或内容、要约、广告、宣传材料、调查、“垃圾”邮件、“垃圾信息”、连锁信、“传销”、投资机会、请愿或其他形式的招揽的；

假冒任何人、公司或实体（包括任何我方员工、合作方、许可人、被许可人或供应商）的；

误导或不实，或错误暗示获得我方、我方的关联方、员工、合作方、许可人、被许可人或供应商的认可的；

对公共安全造成重大威胁或推动对弹药、爆炸物、火器、武器或其他类似物品的危险或不法使用的；

涉及或有助于推动违法赌博、体育赌博、赌马或赛狗或任何其他类似活动的；

违反任何行为规范或适用于服务项目的任何其他方面的其他指导方针的；

包含伪造标题或数据或通过无授权的方式（比如自动化机器人、脚本、装置爬虫、抓取程序或网络爬虫）创建账户的；或

操作标识符或其他数据以伪装任何内容的来源或操纵或伪装你对服务项目的使用的。

我们有权（但无义务）预先审查或监控任何内容或任何用户对服务项目的访问或使用，并因任何理由去除或屏蔽（比如通过设置）对任何内容的访问，或因任何理由（包括违反“良好行为”政策或本条款的任何其他规定）暂停或终止任何用户对服务项目的访问或使用。我们不对任何内容承担任何责任，也不对我们就我们认定为违反本条款的任何内容采取的任何行动承担责任。

5. 服务项目注册。 你可能被要求或允许向我方注册以访问服务项目或服务项目的某些部分。就任何注册而言，你同意不会使用，且我们可以拒绝授权你使用，其他人已经使用的用户名（或电子邮件地址）、可能被解释为假冒其他人的用户名、属于其他人的用户名、能识别出你的用户名、违反任何人的知识产权或其他权利的用户名、不雅的用户名，或者我们因任何其他原因自主决定拒绝你使用的用户名。你也可能可以使用第三方社交网络平台的账户（如Facebook, Google+ 或Twitter）登入服务项目或使用或访问服务项目的某些功能。你的注册信息（包括你的用户名和密码，以及你登入服务项目使用的任何社交网络账户）仅供你个人使用，任何其他人不得使用。你有责任对你用于访问服务项目的任何密码保密，且你同意，不向任何第三方转让你的密码或用户名，也不向任何第三方出借或以其他方式转让你对服务项目的使用或访问。你对以你的注册信息进行的与服务项目的一切互动（包括但不限于所有购买）承担全部责任。你同意第一时间将对你的注册信息的任何擅自使用情况或有关你的账户或服务项目的任何其他违反安全规定的情况通知我方，并确保在每次使用结束后你应“登出”/退出你在服务项目的账户（如适用）。我方不对因你未能遵守任何上述义务而发生的任何损失或损害负责。如果你使用第三方社交网络平台的账户登入服务项目，请注意阅读该等平台的隐私和数据使用政策以了解其个人信息处理方式及你的可选项。如需更多信息，参见我们的隐私声明：www.autodesk.com/privacy.

6. 特别服务条款（包括成员资格和订购，如有）。涉及服务项目的特别条款和条件（例如他人如何使用你方内容，如何联系我们，有关成员资格和订购[如有]的条款），见上文特别服务条款链接。

7. 第三方。

内容。 服务项目中可能会展示、包含、链接至或提供来自各种来源（包括其他用户和其他第三方）的内容，包括图像、模式、帖子、创作、观点、建议或意见，且该等内容可能不完整或不准确，或者让你感到不悦或反感。我方不对任何内容负责，也不一定对其进行认可。所有的内容，包括你方内容，均为其版权所有人或其他权利人的财产。除非本条款中明确规定，否则对服务项目的使用不会授予、放弃或限制该等所有人或权利人的任何所有权。你必须遵守有关你访问和使用服务项目的一切适用法律、规则和法规，包括你所在司法辖区有关在线行为、可接受的内容和内容的出口的地方法律。

与其他用户的互动。 通过使用服务项目，你可以与服务项目的其他用户或用户群进行互动。该等互动仅限于你和该等其他用户之间，我们不就该等互动或其任何后果负责。

链接和广告。 服务项目可能提供前往和来自不处于我方控制下的在线、移动和其他平台站点和服务（如广告商和电子商务供应商）的链接。我们不对该等在线站点或服务（包括通过该等站点或服务提供的任何内容、产品或服务，或你通过该等站点或服务与第三方的任何互动）承担责任。你在使用任何该等站点或服务时应自行承担风险，并遵守该等站点或服务的条款或条件。

8. 买卖产品或服务项目。 如果服务项目允许购买或出售产品或服务，或以其他方式提供任何产品或服务，应适用以下规定：

下达订单。 如果你通过我们的服务项目下达订单，即表示你声明你有权购买你订购的产品和服务，且你只会以合法方式使用该等产品和服务。产品或服务的购买和服务项目的具体部分或功能可能适用额外的条款和条件，包括电子商务供应商的销售条款（见以下第8.b条）及推广和限时供应条款。

电子商务供应商。 如果你希望在服务项目上或通过服务项目购买任何产品或服务（如3D打印或3D打印机），服务项目可以将你链接或导向到一个我方之外的其他公司（“电子商务供应商”）运营的第三方电子商务服务、供应商、支付平台或网络商店。请注意，登记的卖方或商户为电子商务供应商（而非我方），而该电子商务供应商或与其订立合同的另一第三方（而非我方）将会负责接受、履行和/或装运你的订单。你与每一电子商务供应商之间的互动和交易受到其使用条款和其他条款（例如其销售条款）的管辖，我方不对其行为、不作为、产品、服务或条款承担责任。在与电子商务供应商进行购买或交易之前请务必阅读该等销售条款和其他条款和条件。例如，你（而非我方）将负责支付关于你的购买的一切交易费用，如收费、装运、搬运、关税和税收。你必须确定和遵守关于购买、占有、使用和出售通过服务项目购买或出售的任何产品或服务的一切适用的地方、州、联邦和国际法律（包括最小年龄的要求）。

通过服务项目展示产品。 在不限制的前提下，我们不保证在服务项目上可见或通过服务项目提供的任何模型、空间、产品和图像的任何特征、规格、比例或尺寸的准确性，也不保证其匹配或反映任何实际物理空间或产品（如服务项目或你的设备可能无法准确地显示确切的颜色、产品规格或在某一空间的尺寸、3D模型或3D打印产品），我方或本集团中的任何一方均不对此等不准确性负责。而且，在服务项目上在某一时间出现任何产品或服务并不暗示或保证该等产品或服务在任何时候均可用。服务项目上出现或通过服务项目取得的任何产品或服务的说明、图像、索引、特征、内容、规格和价格可能发生变化，该等变化可能发出通知，也可能不发出通知。

限制数量和可用性。 我方和所有电子商务供应商保留以下权利（无论是否发出通知）：限制任何产品或服务的供应数量或停止其供应；或兑现任何优惠券、优惠码、促销码或其他类似促销凭证或为其兑现附加条件；禁止任何用户进行任何或所有购买；和/或拒绝向任何用户提供任何产品或服务。

9. 同意及数据的收集和使用。

10. 存储实践和限制。 服务项目的内容存储空间是有限的。我们会尽合理努力对内容进行保护和备份，并在丢失或删除的情况下提供内容，但是我们对任何内容（包括你方内容）的删除或存储失败或安全性不负有责任。请务必备份你方内容！我们有权根据我们就每一项服务项目作出的决定将不活跃长达一定时间的账户和/或内容标记为“不活跃”或作为“不活跃”账户和/或内容对待和存档。我们保留经自主决定在任何时候变更我们的实践和存储规则的权利，而无论是否通知你。

11. 比赛和推广。 服务项目可能会推出抽奖、比赛、推广或类似机会（合称“推广活动”）。通过参与任何推广活动，你将受到特定的推广活动规则的管辖，其可能不同于本条款中规定的条款和条件。如果某一推广活动的规则与本条款不符，应当以推广活动规则的条款和条件为准。

12. 服务项目的所有权和权利。

我们的权利。 在你和我方之间，我方及我方的许可方拥有服务项目、 API 信息、我方就服务项目向你提供的任何技术要求和最终用户文档（“文档”）、我方（而非其他用户）提供的且就服务项目使用的或服务项目生成的任何内容（不包括你方内容）（合称“我方材料”）的所有权利、权属和利益（包括但不限于专利、版权、商标、商业秘密及所有其他知识产权）。你同意不会以任何方式做出危害、限制或妨碍我方或我方的许可方与此相关的所有权和权利的行为，亦不会以任何方式做出对该等所有权或权利设置产权负担的行为。我方未授予你使用我方商标、商号或标识的任何权利。你仅拥有本条款和/或任何特别服务条款（见上文特别服务条款链接，如适用）项下明示授予你的使用服务项目的有限权利，而任何其他权利均未被授予或转让，也不得视为已被授予或转让，无论是通过默示、禁止改口还是其他方式。你访问的是一项服务。本条款没有授予关于我方软件的许可。如需了解适用于任何软件的许可的条款和条件，请参见附于或链接至该等软件的相关软件许可协议、最终用户许可协议或许可及服务协议。除了你在本条款项下授予的其他权利之外，你还授予我方一项免除使用费的，全球范围内的，不可撤销的，永久性的许可，允许我方使用、出版、编辑、翻译、分发、展示和采纳你就服务项目和/或任何内容做出的任何评级、评论、建议、反馈、改进要求或其他意见（“反馈”）。你不应向我方提交你不希望按照上述规定向我方许可的任何反馈。我方没有义务(1)对任何反馈保密；(2)就任何反馈支付任何报酬；或(3)对任何用户反馈进行答复。你授权我方使用你提交任何反馈所使用的名称。

我方的 API 。 任何 API 信息（除非我方在该等 API 信息的额外或不同的条款中另行规定）：(1)是我方的保密信息，为我方专有；(2)不得向第三方分销、披露或以其他方式提供。尽管有上文的规定，如果你根据本条款开发出任何服务、应用程序、模块和组件，则本条款的任何条款均不禁止你将该等服务、应用程序、模块和组件与其他软件和硬件（包括第三方的软件和硬件）一起使用，或者将该等应用程序、模块和组件移植到上述其他软件和硬件上，但条件是该等服务、应用程序、模块和组件(a)不包含或体现我方直接或间接分发或提供的其他软件或材料（根据本条款用于开发该等应用程序、模块和组件的 API 信息除外），及(b)不披露 API 信息。“ API 信息”指我方向服务项目的用户普遍提供的标准编程接口（“ API ”）信息，该信息具体载明了关于与服务项目所包含的服务项目或软件接口（即调用或引导该等软件的功能）的要求。 API 信息不包括该等接口信息或任何其他软件的任何实施。

13. 你访问或使用服务项目的权利。 你访问或使用服务项目，即表示你同意不会（也不会允许任何其他人）实施或试图实施任何以下行为：

出于任何商业目的分销、租赁、租借、出租、出售、再许可或以其他方式转让或提供服务项目；

移除或变更任何版权、商标、保密或其他专有通知、指示或标记；

非经本条款允许，修改、翻译、改编、安排服务项目或制作服务项目的衍生品；

对服务项目进行反编译、反汇编或反向工程，或侦测服务项目的任何源代码、算法、方法或技术；



干扰、损坏或扰乱服务项目的运行或任何安全功能，取得非法访问权或限制或禁止他人使用；

使用任何机器人、爬虫或其他系统、设备或机制接入服务项目以扰乱或损坏或毁坏服务项目或任何内容；

仿造或仿制服务项目的任何部分或开展与服务项目竞争的业务；

违反本条款收集或存储有关任何人或实体的个人信息；

下载和存储任何内容来创建数据库；

未经我方明确授权或本条款明确许可，为任何商业目的推广、宣传或推销任何商品或服务；



以可能或切实违反任何法律或任何人、公司或实体的权利（包括但不限于版权、商标、专利、商业秘密或其他知识产权、专有权利或其他权利）的方式或者使我方、任何用户或本集团中任何一方承担法律责任的方式使用服务项目、其任何功能或任何内容；或



对服务项目获任何其他用户造成安全风险。

我方有权出于任何目的自行决定选择在任何时候对任何人及任何地理区域或司法辖区全部或部分地限制服务项目的可用性。

14. 赔偿。对于因下列原因引起的或与其相关的任何索赔、诉讼或程序（“索赔”）而致使本集团蒙受或发生的任何和所有损失、责任、开支（包括合理的律师费），你应在法律允许的最大范围内赔偿我方及我方的关联方、代理商和供应商及其各自的高级职员、董事和员工（单独及合称为“本集团”），（应我方的要求）为其进行辩护，并使其免受损害，费用由你单独承担：(1) 你方内容或对你方内容的使用，包括但不限于声称你方内容或对你方内容的使用侵犯了任何个人或实体的任何著作权、商标、其他知识产权或其他权利，或者属于对任何个人或实体的商业秘密或其他权利的盗用或违反，或者包含任何诽谤性、诬蔑性、诋毁性、黄色、淫秽性的材料，或者对你方内容的使用造成了死亡或人身伤害或对任何第三方的实际或有形财产造成了损害；(2)你违反或未遵守本条款或任何政策；或(3)你（或通过你访问服务项目的任何人）使用服务项目。如应我方的要求对索赔进行辩护，则未经我方事先书面同意，你不会同意任何和解方案，而我方将有权携我方自行选择的律师参与对任何索赔的辩护，费用由我方自行承担。

15. 保证。如果你接受或使用服务项目（包括服务项目的任何部分），即表示你声明和保证，你已经至少年满你居住所在司法辖区的法定年龄，或者虽然未满法定年龄，你已经年满13岁，且你的父母或法定监护人代表你同意本条款并监督你对服务项目的访问和使用。你还保证、声明和同意：(1) 你拥有就服务项目提交、开发和使用你方内容的必要权利；(2)你方内容并未侵犯也未盗用任何第三方的任何知识产权或专有权，并且也未违反任何适用法律、规则或法规；(3)你方内容不受任何适用法律、规则或法规项下的任何披露、转让、下载、出口或转口限制的约束；及(4)你就你对服务项目的注册或使用提供的任何信息是并且将继续是真实、准确和完整的，并且你将定期维护和更新该等信息。

16. 免责声明。

排除保证的免责声明。服务项目及与之相关的所有内容系按“现状”及“可供”提供。本集团未就服务项目、内容及通过服务项目提供的任何第三方产品和/或服务作出任何任何类型的陈述、保证或条件（无论是明示的、依照事实或法律而默示的还是法定的），并特此排除所有该等陈述、保证和条件，其中包括但不限于关于适销性、适合特定目的、所有权和不侵权的所有保证或条件，以及在交易过程、履行过程或商业惯例中产生的所有保证。你使用服务项目（全部或部分）和任何内容系由你自己决定的，并由你自己承担风险。本集团并未保证，对服务项目或任何内容的任何使用或访问是无误的、完整的、安全的或内容不会以其他方式丢失或损坏或是达到你的要求或预期的；运作或可用性会不会中断；或者错误或失灵会得到纠正或补救。本集团并未保证服务项目或任何内容会以特定的方式运行。在不对上述规定的一般性予以限制的情况下，你确认并同意，你将单独对下列各项负责（而本集团对此概不负责，并且也不负有任何类型的责任）：(1) 你就服务项目作出的决定；(2)对服务项目或内容（包括但不限于你就服务项目（或通过你的账户、计算机系统或移动设备）访问的任何内容（或其任何呈现、改编或翻译）、数据、信息或其他材料）的使用或任何数据丢失；或(3)因使用服务项目或任何内容（或其任何呈现、改编或翻译）或未能遵守本条款而可能使你遭受的损失、损害或其他影响。本集团不对任何第三方作出任何保证。我们不保证或声明服务项目或其任何部分或任何内容（或其任何任何呈现、改编或翻译）的准确性或完整性，或者其在任何特定的司法辖区内的适用性或可用性。如果你选择访问或使用服务项目或任何内容，你应当自行承担风险，并且负责遵守所有地方法律、规则和法规，包括有关在线行为和可接受的内容的地方规则。本条可在适用法律允许的最大范围内强制执行。本集团或其代表提供的任何信息或建议（无论是书面、口头还是其他形式的）均不会创设任何保证，也不会在任何方面对本条款中明示规定的保证排除条款或责任限制条款有任何影响。

有关物理材料的制作和处理的特别声明。请注意，你应独立负责确定通过服务项目提供给你的任何产品、服务、材料和程序的适用性。在无限制的前提下，(A) 我方在本条款和任何和所有政策项下的免责声明适用于在生产和制作物理材料过程中使用的任何及一切产品或服务或任何材料（无论其是否是通过或使用服务项目或服务项目上的或通过服务项目提供的任何工艺和/或产品（包括来自第三方的）而制作的）；(B) 在通过服务项目生产任何物理材料时使用的产品、服务或材料只适用于装饰用途，可能不适合不满13岁的人员使用（也即，可能不适合用作儿童玩具或产品），也可能不适用于处理食品或饮料等消费品。尤其是，这些不适合的产品和材料不能用作消费品或玩具，不能给予儿童，不能接触电、食物或液体，且应当远离热源。

功能限制。服务项目（包括任何软件）并非取代你自己的判断或者独立的专业测试、设计、预估或分析（视情况而定）。鉴于服务项目可能存在广泛的应用程序，服务项目并未在其可能使用的一切情况下得到测试，并且可能达不到你想达到的效果。对于通过所提供服务获得或查看的任何结果或输出或就服务项目（包括任何内容）开发的任何材料，本集团不以任何方式承担责任。你应对你对服务项目的访问和使用负责，此项责任包括但不限于为服务项目确定适当的用途以及选择服务项目、内容和其他方案以达到你所预期的效果。你还应负责制订充分的独立程序，以对服务项目的结果、准确性及完整性、你就服务项目使用和/或开发的输出或材料（如有，包括使用服务项目（包括任何内容）查看、设计和/或创作的所有项目）进行测试。未就服务项目订立服务水准协议。

17. 责任限制。在适用法律允许的最大范围内，即使任何有限救济或责任限制未达到其基本目的：(1) 本集团在本条款项下无论如何也不对特别的、间接的、后果性的或者任何其他类似损害（无论是如何造成的，无论有任何责任理论，也无论是因为合同、侵权（包括但不限于疏忽）还是其他原因产生的）承担任何责任，其中包括但不限于利润损失、收入损失、使用损失、数据损失、业务中断，采购替代商品、服务或其他项目的成本，或者任何类型的任何其他类似的商业或经济损失，即使其曾被告知存在这种可能性，并且上述任何一方均不对因不可抗力、第三方行为或代表其自身的无过错行为造成的任何损害赔偿承担责任；及(2)本集团对因服务项目而引起的或者与其相关的所有索赔或诉讼（不论诉因为何）而造成的所有费用、损失或损害所承担的累计责任总额，不得超过以下较高者：(A)一百美元（$100）或(B)你在发生索赔前六（6）个月内就引致索赔的服务项目的访问或使用支付或应付的所有金额（如有）（无论实际支付为何时）。

18. 期限、终止和中止。 本条款将于你首次访问或使用服务项目之日（“生效日”）生效。本合同的期限（“期限”）自生效日起，直至发生以下情况之时（以最早发生者为准）：(1)我方终止你在本条款项下的所有权利；(2)我方停止服务项目或(3)你卸载所有软件并停止使用服务项目。在不限制本段任何内容的前提下，如果任何或一切服务项目是作为成员资格或订购的一部分进行访问的，你对服务项目该部分的访问将在你的成员资格或订购终止或到期时终止。我方保留因任何原因（包括但不限于违反或转让本条款）自主决定终止或中止你对任何或一切服务项目和/或你的账户（如适用）或删除或移除你方内容的权利，而无需事先通知。此外，你同意，我方无需就终止你对服务项目的访问或删除你方内容对你或任何第三方承担责任。本条款因任何原因终止后，你必须立即停止访问和使用服务项目。第2条（服务项目或本条款的变更）到20条（定义）将在本条款因任何原因终止后继续有效。你有责任保留你方内容的复本。终止后，我方有权立即关闭你的账户并中止对你方内容的访问，并且可以删除（无需通知）你方内容（如有）及其一切备份，且本集团不会就你方或任何第三方由于该等删除而遭受的任何损失或损害承担责任。付款权利（如成员资格、订购）账户终止时将不会返还付款，除非服务项目的特别服务条款中另有规定。即便有任何相反规定，本协议的到期或终止不会终止或影响你在该等终止之前根据本条款授予的任何许可或再许可，包括但不限于对服务项目的其他用户的许可或再许可。

19. 其他。

适用法律和管辖。本条款将适用以下法律并依其解释：(1) 瑞士法律（如果你在欧洲、非洲或中东地区注册服务项目），(2)新加坡法律（如果你在亚洲、大洋洲或亚太地区的某个国家注册该服务项目），或 (3) 加利福尼亚州法律（以及在以其作准的范围内适用美国联邦法律）（如果你在美洲（包括加勒比海地区）的某个国家或者本第 a(1) 或 a(2) 条没有具体指明的任何其他国家注册服务项目）。该等司法辖区的法律应予适用，但其法律冲突规则除外。《联合国国际货物销售合同公约》和《统一计算机信息交易法》不适用于本条款（并排除在本条款适用法律的范围之外）。另外，你同意，本条款项下的或者与本条款有关的任何索赔、诉讼或争议只能提交位于马林县（Countyof Marin）的加利福尼亚州高等法院或者位于旧金山的加州北区联邦地区法院解决（且双方将受该等法院的专属管辖），但是，如果(a)你在欧洲、非洲或中东地区的某个国家注册该服务项目，则任何该等索赔或争议只能提交瑞士法院解决（且双方将受该等法院的专属管辖），或(b)你在亚洲、大洋洲或亚太地区的某个国家注册该服务项目，则任何该等索赔或争议只能提交新加坡法院解决（且双方将受该等法院的专属管辖）。前述任何规定均不妨碍我方在涉嫌发生侵权的任何国家提起知识产权侵权诉讼。

出口管制。你确认并同意，你对服务项目的使用须遵守美国和其他有关国家的出口管制和贸易制裁法律、规则和法规（包括但不限于美国商务部和美国财政部颁布的法规）（“出口管制法律”）。你应单独负责遵守出口管制法律并密切关注对其所作的任何修改。你陈述并保证：(1) 你不是某个受到美国贸易制裁或其他重大贸易限制的国家（包括但不限于古巴、伊朗、苏丹、叙利亚和北朝鲜）的公民，亦不处于上述国家；(2)你未被列入任何美国政府受限当事方名单（包括但不限于美国财政部特别指定国民与其他禁止往来人员名单、美国商务部被禁人士名单、实体名单和未经证实名单、以及美国国务院与扩散有关的名单）；(3)你不会将服务项目用于任何受限最终用途，包括但不限于与核/化学/生物武器、火箭系统或无人飞行器应用有关的设计、分析、模拟、估算、测试或其他活动，但出口管制法律另行授权的除外；而且（4）你方内容的任何部分均不受出口管制法律项下的任何披露、转让、下载、出口或转口限制的约束。你同意，你不会使用服务项目向根据出口管制法律或者你须遵守的其他法律或法规而无资格获得你方内容或者任何其他内容或材料的任何国家、实体或其他方直接或间接披露、转让、下载、出口或转口该等内容或材料。

如何应对著作权侵权的索赔。根据《美国法典》第17编第512(c)2条，关于被指著作权侵权的通知应以电子邮件（邮址为：CopyrightAgent@autodesk.com）发送给Autodesk的著作权代理人。关于如何提交被指著作权侵权的通知的指示和更多信息，请点击下列链接： Copyright Information（www.autodesk.com/legal-notices-trademarks/）。未遵守本程序的问讯将不会得到答复。

过滤。根据《美国法典》第230(d)条（经修订），我方特此通知你，父母控制保护（如电脑硬件、软件或过滤服务）可通过商业手段取得，可帮助你限制对有害于未成年人的信息的访问。列出该等保护的当前供应商的信息参见以下两个网站：GetNetWise (https://kids.getnetwise.org/) 和 OnGuard Online (https://onguardonline.gov/)。请注意，该等网站上所列的任何产品或服务并非经我方认可。

一般规定。双方于本条款项下的关系严格属于独立订约方的关系，本条款的任何规定均不以任何方式构成任何联合、合伙、合营或其他关系，也不得解释为是有意建立此种关系的证据。每一方将负责承担履行其于本条款项下义务所产生的各自费用和开支，但本条款中另行明示规定的除外。如具有管辖权的法院因任何原因裁定本条款的任何规定或其任何部分不可强制执行，则该规定将在所允许的最大范围内强制执行，以实现本条款的意图，而本条款的剩余部分将继续具有充分效力。本条款使用的标题仅为便利而设，并未赋予任何实质意义。如果本条款的英文版本与任何译本产生不一致，则英文版本具有法律约束力。如果你在加拿大访问服务项目，则你对下述各项表示同意：本条款双方确认，双方均希望本条款以及与本条款有关的其他文件（包括通知）已经且应当仅以英文书写。除非本条款中明确规定，否则一方仅可通过双方签署的书面文件放弃其于本条款项下的权利。凡未强制执行本条款的任何规定的，均不构成对该规定或者本条款的任何其他规定的放弃。你不得转让或委托本条款或你于本条款项下的任何权利或义务。任何擅自转让均属无效。你确认并同意，我方可以转让或分包在本条款项下的任何权利或义务。

通讯。



(1) 特别服务条款。有关服务项目的某些询问和通知的具体联系信息可在本条款中的相关说明处找到，包括（如适用）点击特别服务条款的链接（见上文特别服务条款链接）。



(2) 加利福尼亚居民的通知。 根据加州民法第1789.3条，加州用户有权获得以下消费者权利通知：如果你对网站有疑问或投诉，请写信至CopyrightAgent@autodesk.com，或者拨打415-507-5000联系我方（收件人：版权代理）。加州居民可以发送邮件至1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834,，或者拨打电话 (916) 445-1254 或 (800) 952-5210，以联系加州消费者事务部的消费者服务局下属的投诉协助办公室。

本条款的变更或更新。 如果你不同意我们对本条款的任何重大变更或更新，必须在变更生效日（“生效日”）后三十（30）天内发送电邮至license@autodesk.com 告知我方。通过这种方式通知我方，将会终止更新后的条款和条件对你对服务项目的使用的效力，变更之前的条款和条件将继续适用于你（除非该等变更系为了遵守适用法律的规定作出），该等条款和条件的效力将持续至 (1) 你的权利中确定的届时有效的期限结束时，或(2)生效日后三十（30）天，以较早者为准（“结束日”）。结束日将会是你的服务项目（包括你的权利）的期限结束之日。除非你在上述30天内通知我方，否则生效日后你对服务项目的继续使用将被视为接受在生效日生效的该等变更及对条款的和续展及续期。即便有前述规定，对本条款的任何变更不适用于你和我方之间在我方发布包括该等变更的本条款修订版本或以其他方式通知你该等变更之前发生的任何争议。

全部协议。本条款（包括但不限于政策）包含了你与我方之间就本条款标的达成的全部协议，并取代先前或同时你与我方之间关于服务项目的一切通信和建议，无论是电子、口头还是书面形式的。如本条款的任何条款和条件与包含服务项目链接的任何第三方软件许可协议或服务水准协议的条款和条件有任何抵触或不一致之处，则以本条款的条款和条件为准，但是(1) 就你的特别权利而言，权利将优先于本条款；及(2)隐私声明明示优先于本条款的，将以隐私声明为准。

20. 定义。

“内容” 指通过服务项目或在服务项目上使用、提供、张贴或链接的文本、图片、数据、信息、媒体、音频和视频记录、评论、消息、意见、推荐、建议、讯息或其他资料。

“权利”指你使用服务项目的权利（例如你的成员资格和订购权、最大容量、交易、输出、时间、其他使用标准、特定于该等服务项目的期限和任何其他权利），具体由你订购或者获得许可的成员资格或者订购类型或水平确定。“权利”还包括服务项目所载的关于访问和有关使用服务项目之权利的任何其他信息（包括但不限于对服务项目的说明、关于服务项目的文档及最低技术要求）。

“个人信息” 具有隐私声明中规定的含义。

“政策” 统指权利、文档、隐私声明及经在此提及而纳入本条款的所有其他条款。

“隐私声明” 指我方的隐私声明，目前可在 www.autodesk.com/privacy 获得，可不时对其作出修改。

“软件” 指由或为我方提供（无论是通过下载还是作为托管解决方案提供）的用作服务项目一部分的任何计算机程序或类似材料，包括计算机程序的任何模块和组件、功能和特性，包括与之相关的一切技术文件。

“特别服务条款” 指上文特别服务条款链接所指向的文件的条款和条件。

“条款” 指本服务项目条款、所有特别服务条款和所有政策的条款和条件。

“我们”、 “我方” 或“我们的” 指Autodesk, Inc.，一家特拉华公司，但是 (1) 如果你在一个欧洲、非洲或中东国家获得服务项目权利，“我们”、 “我方” 或“我们的”指Autodesk Development Sàrl 或 (2) 如果你在亚洲、大洋洲或亚太地区的一个国家获得服务项目权利，“我们”、 “我方” 或“我们的”指 Autodesk Asia Pte Ltd..

“你方内容” 统指：(1) 你在服务项目上、发送给或取自于服务项目或通过服务项目张贴、提供、上传、提交、分享、公布、分发、提供给他人访问或使用的内容（及其任何翻译）；(2) 基于你的原始数据或信息而由服务项目生成的你的具体输出；及 (3) 你通过使用 API 信息而开发的任何软件应用程序、插入式及其他计算机程序或者类似的材料（包括计算机程序的任何模块和组件、功能和特性）。明确规定，你方内容不包含任何我方材料。

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