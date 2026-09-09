Autodesk 產品的雲端存取與同步問題

使用 Forma Data Management、BIM 360、Autodesk Forma 或其他雲端連接工作流程時，Autodesk 產品可能會出現雲端存取與同步問題。上述問題通常與權限、網路連線、專案規劃或本機系統與雲端間的同步行為有關。

在許多情況下，導致問題的原因並非只有一個，而是多種因素引發的連環效應。例如：缺少存取權限、大型檔案傳輸、網路延遲或同步元件過期。

本文提供逐步疑難排解工作流程，能幫您分辨、解決最常見的雲端存取與同步問題來源。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後測試產品，就能確認問題是出自帳戶、專案存取、同步過程或系統規劃。

接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。