Autodesk 產品的雲端存取與同步問題

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使用 Forma Data Management、BIM 360、Autodesk Forma 或其他雲端連接工作流程時，Autodesk 產品可能會出現雲端存取與同步問題。上述問題通常與權限、網路連線、專案規劃或本機系統與雲端間的同步行為有關。
在許多情況下，導致問題的原因並非只有一個，而是多種因素引發的連環效應。例如：缺少存取權限、大型檔案傳輸、網路延遲或同步元件過期。
本文提供逐步疑難排解工作流程，能幫您分辨、解決最常見的雲端存取與同步問題來源。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後測試產品，就能確認問題是出自帳戶、專案存取、同步過程或系統規劃。
接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。
|步驟
|指南
|為何需要採取此步驟
|步驟 1：重新啟動系統
|
1. 重新啟動電腦
2. 再次啟動 Autodesk 產品
|重置同步流程並清除臨時問題。
|步驟 2：登出並重新登入
|
1. 開啟 Autodesk 產品或 Desktop Connector。
2. 登出 Autodesk 帳戶。
3. 關閉並重新開啟產品。
4. 重新登入。
|重新整理身分驗證，並確保帳戶已與雲端服務正確同步。
|步驟 3：驗證雲端專案存取與權限
|
1. 使用網頁瀏覽器前往 Forma Data Management/BIM 360
2. 開啟您的專案
3. 確認：
- 自己看不看得到資料夾與檔案
- 自己能不能開啟或下載檔案
4. 如果不行：
- 請聯絡專案管理員
- 請他們驗證您的存取權
|雲端存取問題通常是因缺少權限或權限不正確而導致。
|步驟 4：確認正確帳戶與專案
|
1. 開啟您的 Autodesk 產品。
2. 確認您已登入正確的 Autodesk 帳戶。
3. 選取正確的雲端中樞或帳戶。
4. 開啟正確的專案。
|使用錯誤帳戶或中樞可能無法存取雲端專案。
|步驟 5：檢查 Desktop Connector 狀態
|
1. 找到 Autodesk Desktop Connector 圖示。
2. 確認程式有沒有在執行。
3. 檢查同步狀態圖示：
綠色 → 已同步
藍色 → 同步中
紅色 → 同步失敗
|Desktop Connector 能管理本機系統與雲端儲存空間間的同步功能。
|步驟 6：驗證 Desktop Connector，確認其為最新版本
|
1. 開啟 Autodesk Access
2. 檢查 Desktop Connector 更新
3. 安裝最新版本
4. 重新啟動系統
|新版本能穩定調整同步行為，並修正錯誤。
|步驟 7：檢查同步問題 (檔案未同步/卡住了)
|
1. 尋找帶著以下標記的檔案：
- 待同步
- 同步失敗
2. 試著：
- 再次編輯和儲存檔案
- 手動重新整理 Desktop Connector
3. 重新啟動 Desktop Connector。
|檔案可能會因快取問題或操作中斷，導致卡住，無法繼續同步。
|步驟 8：降低檔案複雜性或批次大小
|
1. 避免一次上傳或修改大量檔案
2. 一小批一小批地上載檔案
3. 先等上一個同步流程完成，再執行下一個同步流程
|大型同步作業可能會導致同步失敗或延遲。
|步驟 9：檢查檔案與資料夾設定
|
1. 審核雲端專案中的資料夾名稱
2. 確認資料夾名稱中沒有：
- 開頭空格
- 結尾空格
3. 避免為系統資料夾重新命名。
|無效資料夾名稱或結構問題可能會導致系統無法同步。
|步驟 10：檢查網路連線與效能
|
1. 測試網速
2. 有其他網路的話，試著使用其他網路
3. 暫時停用 VPN
4. 再同步一次
|網路連線緩慢或不穩定都會干擾同步與雲端存取。
|步驟 11：檢查服務是否中斷
|
1. 在 Autodesk 健全狀態管控面板上檢查 Autodesk Cloud 服務狀態。
2. 試著透過瀏覽器存取專案
3. 如果問題持續發生，請稍後再試一次
|由於網路中斷，雲端服務暫時無法使用。
|步驟
|指南
|為何需要採取此步驟
|步驟 1：重新啟動 Mac
|
1. 重新啟動 Mac
2. 重新開啟 Autodesk 產品
|清除快取階段並重新整理系統流程。
|步驟 2：登出並重新登入
|
1. 開啟您的 Autodesk 產品。
2. 按一下設定檔或使用者圖示。
3. 選取「登出」。
4. 關閉並重新開啟產品。
5. 重新登入。
|解決階段與驗證問題。
|步驟 3：用瀏覽器驗證雲端存取權
|
1. 前往 Forma Data Management/BIM 360
2. 開啟您的專案。
3. 確認自己能不能存取檔案。
|確確認問題是跟帳戶或應用程式有關。
|步驟 4：檢查權限
|
1. 確認自己已加入專案。
2. 有必要的話，聯絡專案管理員。
3. 有需要的話，請他們移除您的帳戶再重新加入。
|權限可能未同步或指派錯誤。
|步驟 5：驗證正確帳戶與區域
|
1. 確認自己存取的是正確雲端區域 (美國、歐盟等)。
2. 確認登入的電子郵件與指派帳戶相不相符。
|使用錯誤帳戶或區域可能會失去存取權。
|步驟 6：清除瀏覽器快取 (用於解決網頁存取問題)
|
1. 開啟瀏覽器設定。
2. 清除快取與 Cookie。
3. 重新啟動瀏覽器。
|瀏覽器問題可能會封鎖 Autodesk 雲端服務的存取權。
|步驟 7：更新 Autodesk 產品
|
1. 前往 https://manage.autodesk.com。
2. 下載並安裝更新檔案。
3. 重新啟動產品。
|確保與雲端服務相容。
|步驟 8：檢查網路連線與效能
|
1. 測試網速。
2. 有其他網路的話，試著使用其他網路。
3. 暫時停用 VPN。
4. 再同步一次。
|網路連線緩慢或不穩定都會干擾同步與雲端存取。
|步驟 9：檢查服務是否中斷
|
1. 在 Autodesk 健全狀態管控面板上檢查 Autodesk Cloud 服務狀態。
2. 試著透過瀏覽器存取專案
3. 如果問題持續發生，請稍後再試一次。
|由於網路中斷，雲端服務暫時無法使用。
這個問題的原因通常是：
缺少權限
帳戶或登入資訊不正確
並未擁有專案權限
常見原因包括：
網路問題或網速過慢
作業檔案過大
同步過程中斷
Desktop Connector 問題
出現這種情況的原因可能是：
資料夾名稱無效 (例如：結尾空格)
缺少權限
同步失敗或待同步
這個問題的原因可能是：
上傳的檔案太大批
延遲太高或網路連線狀況不佳
多個專案的名稱太像
一次變更太多檔案
這通常代表：
權限同步問題
產品所選的帳戶不正確
本機設定問題
需要，雲端工作流程需要網際網路連線。部分工具擁有一定的離線功能。