疑難排解安裝問題、授權啟用、當機與檔案問題。

Autodesk 產品的雲端存取與同步問題

使用 Forma Data Management、BIM 360、Autodesk Forma 或其他雲端連接工作流程時，Autodesk 產品可能會出現雲端存取與同步問題。上述問題通常與權限、網路連線、專案規劃或本機系統與雲端間的同步行為有關。

 

在許多情況下，導致問題的原因並非只有一個，而是多種因素引發的連環效應。例如：缺少存取權限、大型檔案傳輸、網路延遲或同步元件過期。

 

本文提供逐步疑難排解工作流程，能幫您分辨、解決最常見的雲端存取與同步問題來源。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後測試產品，就能確認問題是出自帳戶、專案存取、同步過程或系統規劃。

 

接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。

Windows 系統

步驟 指南 為何需要採取此步驟
步驟 1：重新啟動系統

1. 重新啟動電腦

2. 再次啟動 Autodesk 產品

 重置同步流程並清除臨時問題。
步驟 2：登出並重新登入

1. 開啟 Autodesk 產品或 Desktop Connector。

2. 登出 Autodesk 帳戶。

3. 關閉並重新開啟產品。

4. 重新登入。

 重新整理身分驗證，並確保帳戶已與雲端服務正確同步。
步驟 3：驗證雲端專案存取與權限

1. 使用網頁瀏覽器前往 Forma Data Management/BIM 360

2. 開啟您的專案

3. 確認：

- 自己看不看得到資料夾與檔案

- 自己能不能開啟或下載檔案

4. 如果不行：

- 請聯絡專案管理員

- 請他們驗證您的存取權

 雲端存取問題通常是因缺少權限或權限不正確而導致。
步驟 4：確認正確帳戶與專案

1. 開啟您的 Autodesk 產品。

2. 確認您已登入正確的 Autodesk 帳戶。

3. 選取正確的雲端中樞或帳戶。

4. 開啟正確的專案。

 使用錯誤帳戶或中樞可能無法存取雲端專案。
步驟 5：檢查 Desktop Connector 狀態

1. 找到 Autodesk Desktop Connector 圖示。

2. 確認程式有沒有在執行。

3. 檢查同步狀態圖示：

綠色 → 已同步

藍色 → 同步中

紅色 → 同步失敗

 Desktop Connector 能管理本機系統與雲端儲存空間間的同步功能。
步驟 6：驗證 Desktop Connector，確認其為最新版本

1. 開啟 Autodesk Access

2. 檢查 Desktop Connector 更新

3. 安裝最新版本

4. 重新啟動系統

 新版本能穩定調整同步行為，並修正錯誤。
步驟 7：檢查同步問題 (檔案未同步/卡住了)

1. 尋找帶著以下標記的檔案：

- 待同步

- 同步失敗

2. 試著：

- 再次編輯和儲存檔案

- 手動重新整理 Desktop Connector

3. 重新啟動 Desktop Connector。

 檔案可能會因快取問題或操作中斷，導致卡住，無法繼續同步。
步驟 8：降低檔案複雜性或批次大小

1. 避免一次上傳或修改大量檔案

2. 一小批一小批地上載檔案

3. 先等上一個同步流程完成，再執行下一個同步流程

 大型同步作業可能會導致同步失敗或延遲。
步驟 9：檢查檔案與資料夾設定

1. 審核雲端專案中的資料夾名稱

2. 確認資料夾名稱中沒有：

- 開頭空格

- 結尾空格

3. 避免為系統資料夾重新命名。

 無效資料夾名稱或結構問題可能會導致系統無法同步。
步驟 10：檢查網路連線與效能

1. 測試網速

2. 有其他網路的話，試著使用其他網路

3. 暫時停用 VPN

4. 再同步一次

 網路連線緩慢或不穩定都會干擾同步與雲端存取。
步驟 11：檢查服務是否中斷

1. 在 Autodesk 健全狀態管控面板上檢查 Autodesk Cloud 服務狀態。

2. 試著透過瀏覽器存取專案

3. 如果問題持續發生，請稍後再試一次

 由於網路中斷，雲端服務暫時無法使用。

Mac 系統

步驟 指南 為何需要採取此步驟
步驟 1：重新啟動 Mac

1. 重新啟動 Mac

2. 重新開啟 Autodesk 產品

 清除快取階段並重新整理系統流程。
步驟 2：登出並重新登入

1. 開啟您的 Autodesk 產品。

2. 按一下設定檔或使用者圖示。

3. 選取「登出」。

4. 關閉並重新開啟產品。

5. 重新登入。

 解決階段與驗證問題。
步驟 3：用瀏覽器驗證雲端存取權

1. 前往 Forma Data Management/BIM 360

2. 開啟您的專案。

3. 確認自己能不能存取檔案。

 確確認問題是跟帳戶或應用程式有關。
步驟 4：檢查權限

1. 確認自己已加入專案。

2. 有必要的話，聯絡專案管理員。

3. 有需要的話，請他們移除您的帳戶再重新加入。

 權限可能未同步或指派錯誤。
步驟 5：驗證正確帳戶與區域

1. 確認自己存取的是正確雲端區域 (美國、歐盟等)。

2. 確認登入的電子郵件與指派帳戶相不相符。

 使用錯誤帳戶或區域可能會失去存取權。
步驟 6：清除瀏覽器快取 (用於解決網頁存取問題)

1. 開啟瀏覽器設定。

2. 清除快取與 Cookie。

3. 重新啟動瀏覽器。

 瀏覽器問題可能會封鎖 Autodesk 雲端服務的存取權。
步驟 7：更新 Autodesk 產品

1. 前往 https://manage.autodesk.com

2. 下載並安裝更新檔案。

3. 重新啟動產品。

 確保與雲端服務相容。
步驟 8：檢查網路連線與效能

1. 測試網速。

2. 有其他網路的話，試著使用其他網路。

3. 暫時停用 VPN。

4. 再同步一次。

 網路連線緩慢或不穩定都會干擾同步與雲端存取。
步驟 9：檢查服務是否中斷

1. 在 Autodesk 健全狀態管控面板上檢查 Autodesk Cloud 服務狀態。

2. 試著透過瀏覽器存取專案

3. 如果問題持續發生，請稍後再試一次。

 由於網路中斷，雲端服務暫時無法使用。

常見問題

我為什麼不能存取雲端專案？

這個問題的原因通常是：

  • 缺少權限

  • 帳戶或登入資訊不正確

  • 並未擁有專案權限

為什麼我的檔案沒有同步？

常見原因包括：

  • 網路問題或網速過慢

  • 作業檔案過大

  • 同步過程中斷

  • Desktop Connector 問題

為什麼 Desktop Connector 中的資料夾是空的？

出現這種情況的原因可能是：

  • 資料夾名稱無效 (例如：結尾空格)

  • 缺少權限

  • 同步失敗或待同步

為什麼同步會這麼慢或失敗？

這個問題的原因可能是：

  • 上傳的檔案太大批

  • 延遲太高或網路連線狀況不佳

  • 多個專案的名稱太像

  • 一次變更太多檔案

瀏覽器顯示我有存取權，但為什麼我沒有產品的存取權？

這通常代表：

  • 權限同步問題

  • 產品所選的帳戶不正確

  • 本機設定問題

使用雲端功能時需要網際網路嗎？

需要，雲端工作流程需要網際網路連線。部分工具擁有一定的離線功能。

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