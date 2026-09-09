疑難排解安裝問題、授權啟用、當機與檔案問題。

檔案與資料問題

Autodesk 產品可能會因損壞、檔案大小、儲存位置或系統意外中斷而發生檔案與資料問題。上述問題可能會影響正確開啟、儲存或使用檔案的能力。

 

在許多情況下，引發問題的原因並非只有一個，而是多種因素引發的連環效應。例如：在網路位置工作、未完全存檔成功、檔案太大或太複雜。

 

本文提供逐步疑難排解工作流程，能幫您分辨、解決常見的檔案與資料問題。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後測試產品，就能確定問題是出自檔案、儲存環境或系統規劃。

 

接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。

Windows 系統

步驟 指南 為何需要採取此步驟
步驟 1：使用其他檔案測試

1. 開啟新檔案或現有檔案。

2. 執行基本動作。

 幫您判斷該問題是否與檔案有關。
步驟 2：將檔案另存為新版本

1. 開啟檔案。

2. 使用「另存」功能。

3. 建立新複本

 移除隱藏損壞資料
步驟 3：在本機磁碟機工作

1. 將檔案複製到桌面/文件。

2. 本機開啟。

 網路/雲端儲存空間可能會導致資料損壞或延遲。
步驟 4：檢查檔案大小與複雜性

1. 移除未使用的物件或參考資料。

2. 可以的話，請簡化檔案。

 大型或複雜檔案可能會導致不穩定
步驟 5：復原或修復檔案

1. 如果有，就使用內建復原工具

2. 開啟備份檔案/自動存檔

 可能要修復後，損壞檔案才能正常執行。
步驟 6：檢查檔案權限

1. 在檔案上按一下右鍵

2. 確保自己擁有完整存取權

 權限問題可能會封鎖儲存或編輯功能
步驟 7：清除暫存檔案

1. 關閉所有應用程式。

2. 開啟檔案總管。

3. 前往：C:\Users\\AppData\Local\Temp

4. 盡可能選取並刪除檔案。

 暫存檔案累積起來會消耗系統資源，導致不穩定或效能降低。

Mac 系統

(步驟與 Windows 相同)

  1. 使用其他檔案測試

  2. 另存成新版本

  3. 本機工作 (非 iCloud/網路)

  4. 簡化檔案

  5. 開啟備份

  6. 檢查檔案權限

  7. 重新啟動系統

Mac 處理儲存空間的方式不同，但殊途同歸。

常見問題

為什麼我的檔案打不開？

造成這個問題的原因通常是：

  • 檔案損壞

  • 不支援該檔案版本

  • 缺少權限

  • 檔案儲存在不支援或無法使用的位置

試著開啟備份檔案，或在其他機器上測試檔案，確認問題所在。

為什麼我的檔案會讓產品當機？

這通常是因為：

  • 檔案內資料損壞

  • 檔案結構太大或太複雜

  • 檔案連結的參考資料損毀

如果其他檔案都能正常運作，問題很有可能跟該檔案有關。

為什麼我開啟或處理檔案的速度很慢？

常見原因包括：

  • 檔案大小太大或太複雜

  • 太多物件、圖層或參考資料

  • 在網路或雲端位置工作

將檔案移到本機磁碟機並簡化檔案，通常可以提高效率。

為什麼工作內容或變更內容一直不見？

出現這種情況的原因可能是：

  • 儲存檔案時，應用程式當機

  • 儲存檔案的位置發生同步或權限問題

  • 未使用自動存檔或備份檔案

定期儲存檔案和檢查自動存檔設定有助於防止資料遺失。

為什麼我不能儲存檔案？

這個問題的原因可能是：

  • 缺少檔案或資料夾權限

  • 檔案是唯讀狀態

  • 其他使用者或流程正在使用該檔案

  • 儲存位置問題

請試著儲存至不同的本機資料夾進行測試。

為什麼會顯示「檔案使用中」或「檔案上鎖」錯誤？

這是因為：

  • 在其他機器上開啟檔案

  • 背景處理程式正在使用檔案

  • 雲端同步工具正在存取該檔案

關閉所有位置的檔案或重新啟動系統，藉此解鎖檔案。

為什麼儲存檔案的時間這麼久？

可能原因：

  • 檔案大小太大

  • 網路或雲端儲存空間延遲

  • 檔案參考資料太多或相依性太高

為什麼檔案在網路磁碟機或雲端儲存空間的運作方式不同？

這種情況的原因可能是：

  • 延遲或連線速度太慢

  • 同步延遲或衝突

  • 其他使用者的檔案上鎖了

在本機複本工作能幫忙找出問題。

為什麼變更內容沒有成功儲存或同步？

這個問題的原因可能是：

  • 網路中斷

  • 同步衝突

  • 檔案存取或權限問題

關閉產品前，請務必完成同步。

我該怎麼判斷檔案是否損壞？

損壞跡象包括：

  • 產品開啟時，檔案會當機

  • 缺少元素或元素損毀

  • 儲存或編輯檔案時發生意外錯誤

有辦法復原損壞的檔案嗎？

您可以試著：

  • 開啟自動存檔或備份檔案

  • 如果有，就使用內建復原工具

  • 將檔案另存為新版本

是否能復原成功取決於損壞程度。

為什麼檔案在某台電腦上可以使用，在其他電腦上就不能用了？

這通常代表：

  • 環境或系統設定有所不同

  • 缺少資源 (字體、參考資料、外掛程式)

  • 產品版本有差

我需要疑難排解我的系統或檔案嗎？

  • 如果只有一個檔案有問題 → 疑難排解該檔案

  • 如果多個檔案有問題 → 疑難排解系統

這是找出根本原因的最快方法。

修正檔案問題會刪除我的資料嗎？

不會，常見的疑難排解步驟：

  • 建立新複本

  • 清理或修復檔案

在大調整之前，請務必保留備份檔案。

參閱常見問題完整內容

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