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Autodesk 產品可能會因損壞、檔案大小、儲存位置或系統意外中斷而發生檔案與資料問題。上述問題可能會影響正確開啟、儲存或使用檔案的能力。
在許多情況下，引發問題的原因並非只有一個，而是多種因素引發的連環效應。例如：在網路位置工作、未完全存檔成功、檔案太大或太複雜。
本文提供逐步疑難排解工作流程，能幫您分辨、解決常見的檔案與資料問題。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後測試產品，就能確定問題是出自檔案、儲存環境或系統規劃。
接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。
|步驟
|指南
|為何需要採取此步驟
|步驟 1：使用其他檔案測試
|
1. 開啟新檔案或現有檔案。
2. 執行基本動作。
|幫您判斷該問題是否與檔案有關。
|步驟 2：將檔案另存為新版本
|
1. 開啟檔案。
2. 使用「另存」功能。
3. 建立新複本
|移除隱藏損壞資料
|步驟 3：在本機磁碟機工作
|
1. 將檔案複製到桌面/文件。
2. 本機開啟。
|網路/雲端儲存空間可能會導致資料損壞或延遲。
|步驟 4：檢查檔案大小與複雜性
|
1. 移除未使用的物件或參考資料。
2. 可以的話，請簡化檔案。
|大型或複雜檔案可能會導致不穩定
|步驟 5：復原或修復檔案
|
1. 如果有，就使用內建復原工具
2. 開啟備份檔案/自動存檔
|可能要修復後，損壞檔案才能正常執行。
|步驟 6：檢查檔案權限
|
1. 在檔案上按一下右鍵
2. 確保自己擁有完整存取權
|權限問題可能會封鎖儲存或編輯功能
|步驟 7：清除暫存檔案
|
1. 關閉所有應用程式。
2. 開啟檔案總管。
3. 前往：C:\Users\\AppData\Local\Temp
4. 盡可能選取並刪除檔案。
|暫存檔案累積起來會消耗系統資源，導致不穩定或效能降低。
(步驟與 Windows 相同)
使用其他檔案測試
另存成新版本
本機工作 (非 iCloud/網路)
簡化檔案
開啟備份
檢查檔案權限
重新啟動系統
Mac 處理儲存空間的方式不同，但殊途同歸。
造成這個問題的原因通常是：
檔案損壞
不支援該檔案版本
缺少權限
檔案儲存在不支援或無法使用的位置
試著開啟備份檔案，或在其他機器上測試檔案，確認問題所在。
這通常是因為：
檔案內資料損壞
檔案結構太大或太複雜
檔案連結的參考資料損毀
如果其他檔案都能正常運作，問題很有可能跟該檔案有關。
常見原因包括：
檔案大小太大或太複雜
太多物件、圖層或參考資料
在網路或雲端位置工作
將檔案移到本機磁碟機並簡化檔案，通常可以提高效率。
出現這種情況的原因可能是：
儲存檔案時，應用程式當機
儲存檔案的位置發生同步或權限問題
未使用自動存檔或備份檔案
定期儲存檔案和檢查自動存檔設定有助於防止資料遺失。
這個問題的原因可能是：
缺少檔案或資料夾權限
檔案是唯讀狀態
其他使用者或流程正在使用該檔案
儲存位置問題
請試著儲存至不同的本機資料夾進行測試。
這是因為：
在其他機器上開啟檔案
背景處理程式正在使用檔案
雲端同步工具正在存取該檔案
關閉所有位置的檔案或重新啟動系統，藉此解鎖檔案。
可能原因：
檔案大小太大
網路或雲端儲存空間延遲
檔案參考資料太多或相依性太高
這種情況的原因可能是：
延遲或連線速度太慢
同步延遲或衝突
其他使用者的檔案上鎖了
在本機複本工作能幫忙找出問題。
這個問題的原因可能是：
網路中斷
同步衝突
檔案存取或權限問題
關閉產品前，請務必完成同步。
損壞跡象包括：
產品開啟時，檔案會當機
缺少元素或元素損毀
儲存或編輯檔案時發生意外錯誤
您可以試著：
開啟自動存檔或備份檔案
如果有，就使用內建復原工具
將檔案另存為新版本
是否能復原成功取決於損壞程度。
這通常代表：
環境或系統設定有所不同
缺少資源 (字體、參考資料、外掛程式)
產品版本有差
如果只有一個檔案有問題 → 疑難排解該檔案
如果多個檔案有問題 → 疑難排解系統
這是找出根本原因的最快方法。
不會，常見的疑難排解步驟：
建立新複本
清理或修復檔案
在大調整之前，請務必保留備份檔案。