Autodesk 產品可能會因損壞、檔案大小、儲存位置或系統意外中斷而發生檔案與資料問題。上述問題可能會影響正確開啟、儲存或使用檔案的能力。

在許多情況下，引發問題的原因並非只有一個，而是多種因素引發的連環效應。例如：在網路位置工作、未完全存檔成功、檔案太大或太複雜。

本文提供逐步疑難排解工作流程，能幫您分辨、解決常見的檔案與資料問題。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後測試產品，就能確定問題是出自檔案、儲存環境或系統規劃。

接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。