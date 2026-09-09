有各種原因會導致 Autodesk 產品發生當機、凍結和效能降低。這類問題通常涉及系統配置、圖形設定、檔案複雜性或電腦上執行的其他軟體出現衝突。許多情況下，問題並非由單一因素引起，而是多種原因綜合導致。例如驅動程式過舊、系統資源有限，或是處理到大型或損壞的檔案。

本文提供逐步疑難排解工作流程，協助您快速找出穩定性和效能問題最常見的原因，並解決問題。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後測試產品，就能確認問題是出自系統、檔案或軟體規劃。

接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。