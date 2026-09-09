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有各種原因會導致 Autodesk 產品發生當機、凍結和效能降低。這類問題通常涉及系統配置、圖形設定、檔案複雜性或電腦上執行的其他軟體出現衝突。許多情況下，問題並非由單一因素引起，而是多種原因綜合導致。例如驅動程式過舊、系統資源有限，或是處理到大型或損壞的檔案。
本文提供逐步疑難排解工作流程，協助您快速找出穩定性和效能問題最常見的原因，並解決問題。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後測試產品，就能確認問題是出自系統、檔案或軟體規劃。
接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。
|步驟
|指南
|為何需要採取此步驟
|步驟 1：重新啟動系統
|
1. 儲存所有開啟的工作。
2. 關閉您的 Autodesk 產品。
3. 重新啟動電腦。
4. 再次啟動產品。
|重新開機可清除暫時記憶體的問題，並重設可能導致當機或效能降低的背景處理程序。
|步驟 2：更新 Autodesk 產品
|
1. 開啟 Windows 的「開始」功能表。
2. 搜尋並開啟 Autodesk Access。
3. 在「更新」區段，檢查可用更新清單。
4. 在想要更新的每項產品旁邊，按一下「更新」。
5. 等待安裝完成。
6. 重新啟動 Autodesk 產品。
|
Autodesk Access 桌面應用程式可直接在系統上輕鬆快速安裝更新，不需要手動下載。
注意事項： 可以透過 Autodesk Access 取得更新檔，或從 Autodesk 帳戶下載。如需詳細資訊，請參閱更新軟體一文。
|步驟 3：更新圖形驅動程式
|
1. 確認圖形卡 (GPU)。
2. 前往製造商網站 (NVIDIA、AMD 或 Intel)。
3. 下載最新的建議驅動程式。
4. 安裝驅動程式。
5. 重新啟動電腦。
|驅動程式過舊或不相容，是導致當機和顯示問題的常見原因。
|步驟 4：關閉背景應用程式
|
1. 按下「Ctrl + Shift + Esc」開啟工作管理員。
2. 檢查正在執行的應用程式。
3. 選取不需要的程式。
4. 按一下「結束工作」。
5. 重新啟動您的 Autodesk 產品。
|其他應用程式可能會耗用系統資源，降低效能和穩定性。
|步驟 5：確認系統需求
|
1. 檢查 Autodesk 產品的系統需求。
2 比較您的系統規格：
- RAM
- CPU
- GPU
- 磁碟空間
3. 視需要升級硬體。
|如果在低於建議需求的系統上執行，可能會導致出現效能問題和當機。
|步驟 6：使用其他檔案測試
|
1. 開啟 Autodesk 產品。
2. 建立新檔案，或開啟已知的工作檔案。
3. 執行基本動作。
|
這有助於判斷問題是否是毀損或複雜的檔案所導致，而非系統引起。
要是只有一個檔案出現問題，則可能是該檔案的某些內容所導致。請嘗試儲存新版本、簡化檔案，或使用本機上的副本。如果多個檔案都出現問題，便較有可能與系統或設定有關，因此請繼續進行疑難排解步驟，更新、重設和最佳化您的環境。如果仍然繼續發生問題 (尤其出現特定錯誤訊息)，請造訪 Autodesk 支援中心尋找針對問題的說明。
|步驟 7：清除暫存檔案
|
1. 關閉所有應用程式。
2. 開啟檔案總管。
3. 前往：C:\Users\\AppData\Local\Temp
4. 盡可能選取並刪除檔案。
注意事項：如果顯示系統訊息，指出無法刪除某個檔案，通常表示目前 Windows 或其他應用程式正在使用該檔案。這是正常情況，請略過這些檔案並繼續刪除其他檔案。
5. 重新啟動電腦。
|暫存檔案累積起來會消耗系統資源，導致不穩定或效能降低。
|步驟 8：將檔案移至本機磁碟機
|
1. 找到您的工作檔案。
2. 將檔案複製到本機資料夾 (例如「桌面」或「文件」)。
3. 從新位置開啟檔案。
|使用網路或雲端同步位置上的檔案時，可能會出現延遲和效能問題。
|第 9 步：調整圖形設定
|
A 部分：調整 Autodesk 產品內的圖形設定。
A1. 開啟 Autodesk 產品。
A2. 開啟「選項」/「偏好」功能表：
- 按下 Ctrl + Shift + P (或在適用情況下，於指令列鍵入 OPTIONS)
- 或在最上方的工具列，依序前往「設定」/「偏好」/「選項」功能表
A3. 前往「圖形」或「效能」頁籤。
A4. 開啟「圖形效能」/「硬體設定」區段。
A5. 開啟「硬體加速」：
- 如果發生當機或顯示問題，請關閉
- 如果效能速度緩慢，且系統可支援此功能，請開啟
A6. 套用變更。
A7. 關閉 Autodesk 產品後重新啟動。
B 部分：確定正在使用獨立 GPU。
B1. 在桌面上按一下右鍵，選取「顯示設定」。
B2. 向下捲動並按一下「圖形」設定。
B3. 在「圖形效能偏好設定」下，按一下「瀏覽」。
B4. 尋找並選取 Autodesk 產品執行檔 (.exe)，通常位於「Program Files」>「Autodesk」資料夾。
B5. 新增完成後，按一下清單中的應用程式。
B6. 按一下「選項」。
B7. 選取「高效能 (獨立 GPU)」
B8. 按一下「儲存」。
B9. 重新啟動 Autodesk 產品。
|
A：硬體加速功能需要依賴 GPU。如果 GPU、驅動程式或配置不完全相容，可能會導致當機、閃爍或延遲。
B：某些系統預設使用內建圖形卡 (iGPU)，而非性能更好的獨立 GPU (dGPU)。預設的設定可能會大幅影響效能並導致不穩定。
|步驟 10：重置產品設定
|
1. 關閉 Autodesk 產品。
2. 使用「開始」功能表或產品工具中的「重置設定為預設」選項。
3. 重新開啟產品。
|如果設定損壞或有誤，可能會導致意外行為和不穩定。
|步驟
|指南
|為何需要採取此步驟
|步驟 1：重新啟動 Mac
|
1. 按一下 Apple 功能表。
2. 選取「重新啟動」。
3. 重新啟動後，再次開啟 Autodesk 產品。
|暫存的系統處理程序和記憶體衝突可能會導致系統不穩定，可透過重新開機來清除。
|步驟 2：更新 Autodesk 產品 (Mac)
|
前往 https://manage.autodesk.com
1. 登入 Autodesk 帳戶。
2. 前往「產品與服務」。
3. 選取「產品更新」。
4. 尋找您的產品和版本。
5. 按一下「下載」。
6. 開啟下載的檔案 (.dmg 或安裝程式)。
7. 按照安裝步驟操作。
8. 重新啟動產品。
|
在 macOS 上，通常會從 Autodesk 帳戶下載更新，而不是透過 Autodesk Access (主要支援 Windows 系統)。
|步驟 3：更新 macOS 和系統元件
|
1. 按一下 Apple 功能表。
2. 前往「系統設定」。
3. 選取「一般」>「軟體更新」。
4. 安裝任何可用的更新。
|macOS 的更新內容包含系統層級的修正檔，可改善應用程式的相容性和效能。
|步驟 4：關閉背景應用程式
|
1. 按下 Command + Option + Esc。
2. 選取所有非必要的應用程式。
3. 按一下「強制結束」。
4. 重新啟動 Autodesk 產品。
|背景應用程式可能會耗用系統記憶體和 CPU 資源，而影響到效能。
|步驟 5：檢查系統需求
|
1. 按一下 Apple 功能表。
2. 選取「關於這台 Mac」。
3. 確認以下項目：
- macOS 版本
- 記憶體 (RAM)
- 晶片/處理器
4. 確認 Autodesk 產品相容性，請參閱系統需求。
|如果系統不符所需規格，可能會遇到當機或效能降低的情況。
|步驟 6：使用其他檔案測試
|
1. 開啟您的 Autodesk 產品。
2. 建立新檔案，或開啟已知的工作檔案。
3. 測試基本動作。
|
判斷問題是否為損毀的檔案或複雜的檔案所導致。
要是只有一個檔案出現問題，則可能是該檔案的某些內容所導致。請嘗試儲存新版本、簡化檔案，或使用本機上的副本。如果多個檔案都出現問題，便較有可能與系統或設定有關，因此請繼續進行疑難排解步驟，更新、重設和最佳化您的環境。如果仍然繼續發生問題 (尤其出現特定錯誤訊息)，請造訪 Autodesk 支援中心尋找針對問題的說明。
|步驟 7：清除暫存檔 (Mac)
|
1. 關閉所有應用程式。
2. 開啟「Finder」。
3. 按一下「前往」>「前往檔案夾」。
4. 輸入：~/Library/Caches
5. 開啟資料夾並刪除非必要的快取檔案 (位於資料夾內，而不是資料夾本身)。
6. 對以下項目重複上述操作：/Library/Caches
7. 重新啟動 Mac。
|暫存檔和快取檔案會逐漸累積，消耗磁碟空間並降低效能。
|步驟 8：使用本機檔案
|
1. 將檔案複製到本機資料夾 (「桌面」或「文件」)。
2. 開啟 Mac 上的檔案 (而非 iCloud/網路上的檔案)。
|如果檔案儲存在雲端或網路硬碟，可能會出現延遲和不穩定。
|步驟 9：調整圖形/顯示設定 (Mac)
|
1. 開啟您的 Autodesk 產品。
2. 前往「系統偏好設定」/「設定」。
3. 找到「圖形」/「顯示設定」(如有)。
4. 調整以下項目：
- 減少視覺效果 (如有)
- 較低的顯示品質/效能設定
5. 重新啟動產品。
|
如果 Mac 上出現圖形效能問題，通常需要調整系統管理的 GPU 行為或是顯示設定，而非手動選取 GPU。
|步驟 10：重置產品設定
|
1. 關閉 Autodesk 產品。
2. 按住任何重置捷徑 (如支援)，同時重新開啟產品 (因產品而異)。
3. 使用內建選項，還原為預設設定。
|若偏好配置或設定有問題，可能會導致當機或意外行為。
如果只有一個檔案出現問題，便可能與檔案本身有關
如果多個檔案同樣發生問題，則可能是系統或配置問題
將檔案另存新版本
簡化或降低檔案的複雜性
嘗試開啟備份或復原的版本
毀損或複雜的檔案是導致當機與效能降低的常見原因。
不用，請按順序操作，如果問題解決了即可停止。 本文會協助您逐步辨識問題所在。
不會，這類步驟通常只會採取以下行動：
重置偏好配置或設定
移除暫存檔/快取檔案
如此並不會刪除您的專案檔案，但自訂的設定可能會重置。