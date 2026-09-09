疑難排解安裝問題、授權啟用、當機與檔案問題。

當機與效能問題

有各種原因會導致 Autodesk 產品發生當機、凍結和效能降低。這類問題通常涉及系統配置、圖形設定、檔案複雜性或電腦上執行的其他軟體出現衝突。許多情況下，問題並非由單一因素引起，而是多種原因綜合導致。例如驅動程式過舊、系統資源有限，或是處理到大型或損壞的檔案。

 

本文提供逐步疑難排解工作流程，協助您快速找出穩定性和效能問題最常見的原因，並解決問題。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後測試產品，就能確認問題是出自系統、檔案或軟體規劃。

 

接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。

Windows 系統

步驟 指南 為何需要採取此步驟
步驟 1：重新啟動系統

1. 儲存所有開啟的工作。

2. 關閉您的 Autodesk 產品。

3. 重新啟動電腦。

4. 再次啟動產品。

 重新開機可清除暫時記憶體的問題，並重設可能導致當機或效能降低的背景處理程序。
步驟 2：更新 Autodesk 產品

1. 開啟 Windows 的「開始」功能表。

2. 搜尋並開啟 Autodesk Access。

3. 在「更新」區段，檢查可用更新清單。

4. 在想要更新的每項產品旁邊，按一下「更新」。

5. 等待安裝完成。

6. 重新啟動 Autodesk 產品。

Autodesk Access 桌面應用程式可直接在系統上輕鬆快速安裝更新，不需要手動下載。

注意事項： 可以透過 Autodesk Access 取得更新檔，或從 Autodesk 帳戶下載。如需詳細資訊，請參閱更新軟體一文。
步驟 3：更新圖形驅動程式

1. 確認圖形卡 (GPU)。

2. 前往製造商網站 (NVIDIA、AMD 或 Intel)。

3. 下載最新的建議驅動程式。

4. 安裝驅動程式。

5. 重新啟動電腦。

 驅動程式過舊或不相容，是導致當機和顯示問題的常見原因。
步驟 4：關閉背景應用程式

1. 按下「Ctrl + Shift + Esc」開啟工作管理員。

2. 檢查正在執行的應用程式。

3. 選取不需要的程式。

4. 按一下「結束工作」。

5. 重新啟動您的 Autodesk 產品。

 其他應用程式可能會耗用系統資源，降低效能和穩定性。
步驟 5：確認系統需求

1. 檢查 Autodesk 產品的系統需求

2 比較您的系統規格：

- RAM

- CPU

- GPU

- 磁碟空間

3. 視需要升級硬體。

 如果在低於建議需求的系統上執行，可能會導致出現效能問題和當機。
步驟 6：使用其他檔案測試

1. 開啟 Autodesk 產品。

2. 建立新檔案，或開啟已知的工作檔案。

3. 執行基本動作。

這有助於判斷問題是否是毀損或複雜的檔案所導致，而非系統引起。

要是只有一個檔案出現問題，則可能是該檔案的某些內容所導致。請嘗試儲存新版本、簡化檔案，或使用本機上的副本。如果多個檔案都出現問題，便較有可能與系統或設定有關，因此請繼續進行疑難排解步驟，更新、重設和最佳化您的環境。如果仍然繼續發生問題 (尤其出現特定錯誤訊息)，請造訪 Autodesk 支援中心尋找針對問題的說明。
步驟 7：清除暫存檔案

1. 關閉所有應用程式。

2. 開啟檔案總管。

3. 前往：C:\Users\\AppData\Local\Temp

4. 盡可能選取並刪除檔案。

注意事項：如果顯示系統訊息，指出無法刪除某個檔案，通常表示目前 Windows 或其他應用程式正在使用該檔案。這是正常情況，請略過這些檔案並繼續刪除其他檔案。

5. 重新啟動電腦。

 暫存檔案累積起來會消耗系統資源，導致不穩定或效能降低。
步驟 8：將檔案移至本機磁碟機

1. 找到您的工作檔案。

2. 將檔案複製到本機資料夾 (例如「桌面」或「文件」)。

3. 從新位置開啟檔案。

 使用網路或雲端同步位置上的檔案時，可能會出現延遲和效能問題。
第 9 步：調整圖形設定

A 部分：調整 Autodesk 產品內的圖形設定。

A1. 開啟 Autodesk 產品。

A2. 開啟「選項」/「偏好」功能表：

- 按下 Ctrl + Shift + P (或在適用情況下，於指令列鍵入 OPTIONS)

- 或在最上方的工具列，依序前往「設定」/「偏好」/「選項」功能表

A3. 前往「圖形」或「效能」頁籤。

A4. 開啟「圖形效能」/「硬體設定」區段。

A5. 開啟「硬體加速」：

- 如果發生當機或顯示問題，請關閉

- 如果效能速度緩慢，且系統可支援此功能，請開啟

A6. 套用變更。

A7. 關閉 Autodesk 產品後重新啟動。

B 部分：確定正在使用獨立 GPU。

B1. 在桌面上按一下右鍵，選取「顯示設定」。

B2. 向下捲動並按一下「圖形」設定。

B3. 在「圖形效能偏好設定」下，按一下「瀏覽」。

B4. 尋找並選取 Autodesk 產品執行檔 (.exe)，通常位於「Program Files」>「Autodesk」資料夾。

B5. 新增完成後，按一下清單中的應用程式。

B6. 按一下「選項」。

B7. 選取「高效能 (獨立 GPU)」

B8. 按一下「儲存」。

B9. 重新啟動 Autodesk 產品。

A：硬體加速功能需要依賴 GPU。如果 GPU、驅動程式或配置不完全相容，可能會導致當機、閃爍或延遲。

B：某些系統預設使用內建圖形卡 (iGPU)，而非性能更好的獨立 GPU (dGPU)。預設的設定可能會大幅影響效能並導致不穩定。
步驟 10：重置產品設定

1. 關閉 Autodesk 產品。

2. 使用「開始」功能表或產品工具中的「重置設定為預設」選項。

3. 重新開啟產品。

 如果設定損壞或有誤，可能會導致意外行為和不穩定。

Mac 系統

步驟 指南 為何需要採取此步驟
步驟 1：重新啟動 Mac

1. 按一下 Apple 功能表。

2. 選取「重新啟動」。

3. 重新啟動後，再次開啟 Autodesk 產品。

 暫存的系統處理程序和記憶體衝突可能會導致系統不穩定，可透過重新開機來清除。
步驟 2：更新 Autodesk 產品 (Mac)

前往 https://manage.autodesk.com

1. 登入 Autodesk 帳戶。

2. 前往「產品與服務」。

3. 選取「產品更新」。

4. 尋找您的產品和版本。

5. 按一下「下載」。

6. 開啟下載的檔案 (.dmg 或安裝程式)。

7. 按照安裝步驟操作。

8. 重新啟動產品。

在 macOS 上，通常會從 Autodesk 帳戶下載更新，而不是透過 Autodesk Access (主要支援 Windows 系統)。
步驟 3：更新 macOS 和系統元件

1. 按一下 Apple 功能表。

2. 前往「系統設定」。

3. 選取「一般」>「軟體更新」。

4. 安裝任何可用的更新。

 macOS 的更新內容包含系統層級的修正檔，可改善應用程式的相容性和效能。
步驟 4：關閉背景應用程式

1. 按下 Command + Option + Esc。

2. 選取所有非必要的應用程式。

3. 按一下「強制結束」。

4. 重新啟動 Autodesk 產品。

 背景應用程式可能會耗用系統記憶體和 CPU 資源，而影響到效能。
步驟 5：檢查系統需求

1. 按一下 Apple 功能表。

2. 選取「關於這台 Mac」。

3. 確認以下項目：

- macOS 版本

- 記憶體 (RAM)

- 晶片/處理器

4. 確認 Autodesk 產品相容性，請參閱系統需求。

 如果系統不符所需規格，可能會遇到當機或效能降低的情況。
步驟 6：使用其他檔案測試

1. 開啟您的 Autodesk 產品。

2. 建立新檔案，或開啟已知的工作檔案。

3. 測試基本動作。

判斷問題是否為損毀的檔案或複雜的檔案所導致。

要是只有一個檔案出現問題，則可能是該檔案的某些內容所導致。請嘗試儲存新版本、簡化檔案，或使用本機上的副本。如果多個檔案都出現問題，便較有可能與系統或設定有關，因此請繼續進行疑難排解步驟，更新、重設和最佳化您的環境。如果仍然繼續發生問題 (尤其出現特定錯誤訊息)，請造訪 Autodesk 支援中心尋找針對問題的說明。
步驟 7：清除暫存檔 (Mac)

1. 關閉所有應用程式。

2. 開啟「Finder」。

3. 按一下「前往」>「前往檔案夾」。

4. 輸入：~/Library/Caches

5. 開啟資料夾並刪除非必要的快取檔案 (位於資料夾內，而不是資料夾本身)。

6. 對以下項目重複上述操作：/Library/Caches

7. 重新啟動 Mac。

 暫存檔和快取檔案會逐漸累積，消耗磁碟空間並降低效能。
步驟 8：使用本機檔案

1. 將檔案複製到本機資料夾 (「桌面」或「文件」)。

2. 開啟 Mac 上的檔案 (而非 iCloud/網路上的檔案)。

 如果檔案儲存在雲端或網路硬碟，可能會出現延遲和不穩定。
步驟 9：調整圖形/顯示設定 (Mac)

1. 開啟您的 Autodesk 產品。

2. 前往「系統偏好設定」/「設定」。

3. 找到「圖形」/「顯示設定」(如有)。

4. 調整以下項目：

- 減少視覺效果 (如有)

- 較低的顯示品質/效能設定

5. 重新啟動產品。

如果 Mac 上出現圖形效能問題，通常需要調整系統管理的 GPU 行為或是顯示設定，而非手動選取 GPU。
步驟 10：重置產品設定

1. 關閉 Autodesk 產品。

2. 按住任何重置捷徑 (如支援)，同時重新開啟產品 (因產品而異)。

3. 使用內建選項，還原為預設設定。

 若偏好配置或設定有問題，可能會導致當機或意外行為。

常見問題

為什麼我的 Autodesk 產品總是當機或凍結？

當機和凍結通常是以下原因所引起：

  • 軟體過舊或需更新系統

  • 圖形驅動程式或顯示規劃問題

  • 檔案毀損或安裝過程有誤

  • 系統資源不足

  • 與其他應用程式或外掛程式衝突 [autodesk.com]

如何確認問題是由檔案或系統而導致？

  • 如果只有一個檔案出現問題，便可能與檔案本身有關

  • 如果多個檔案同樣發生問題，則可能是系統或配置問題

如果只有一個檔案出現問題，該如何處理？

  • 將檔案另存新版本

  • 簡化或降低檔案的複雜性

  • 嘗試開啟備份或復原的版本

毀損或複雜的檔案是導致當機與效能降低的常見原因。

我需要完成所有疑難排解步驟嗎？

不用，請按順序操作，如果問題解決了即可停止。  本文會協助您逐步辨識問題所在。

重置設定或清除快取，會不會刪除我的工作檔案？

不會，這類步驟通常只會採取以下行動：

  • 重置偏好配置或設定

  • 移除暫存檔/快取檔案

如此並不會刪除您的專案檔案，但自訂的設定可能會重置。

參閱常見問題完整內容

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