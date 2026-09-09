工具、指令或功能未正常運作時，Autodesk 產品可能會出現功能或工作流程問題。上述問題通常與產品規劃、使用者設定、環境設定或應用程式內衝突有關。

在許多情況下，引發問題的原因並非只有一個，而是多種因素引發的連環效應。例如：設定規劃錯誤、產品版本過期、或自訂設定檔干擾預設工作流程。

本文提供逐步疑難排解工作流程，能幫您快速分辨、解決最常見的功能或工作流程問題來源。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後測試產品，就能確認問題是出自設定、環境或系統規劃。

接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。