疑難排解安裝問題、授權啟用、當機與檔案問題。

功能或工作流程問題

工具、指令或功能未正常運作時，Autodesk 產品可能會出現功能或工作流程問題。上述問題通常與產品規劃、使用者設定、環境設定或應用程式內衝突有關。

 

在許多情況下，引發問題的原因並非只有一個，而是多種因素引發的連環效應。例如：設定規劃錯誤、產品版本過期、或自訂設定檔干擾預設工作流程。

 

本文提供逐步疑難排解工作流程，能幫您快速分辨、解決最常見的功能或工作流程問題來源。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後測試產品，就能確認問題是出自設定、環境或系統規劃。

 

接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。

Windows 系統

步驟 指南 為何需要採取此步驟
步驟 1：重新啟動系統

1. 重新啟動電腦。

2. 再次開啟 Autodesk 產品。

3. 測試受影響的功能或工作流程。

 重新啟動會清除暫存記憶體，並重置可能影響功能行為的背景處理程式。
步驟 2：重新啟動 Autodesk 產品

1. 徹底關閉 Autodesk 產品。

2. 確保沒有程式在背景中執行。

3. 重新開啟產品。

4. 再次測試工作流程。

 臨時應用程式級問題可能會妨礙功能正常運作。
步驟 3：將產品設定重置為預設值

1. 關閉 Autodesk 產品。

2. 開啟 Windows 的「開始」功能表。

3. 搜尋產品名稱，然後選取「將設定重置為預設值」。

4. 選取重置選項。

5. 確認重置。

6. 重新啟動產品。

 設定損壞或規劃錯誤是功能問題的常見原因之一。
步驟 4：更新 Autodesk 產品

1. 開啟 Windows 的「開始」功能表。

2. 搜尋並開啟 Autodesk Access。

3. 審核可用更新。

4. 對產品按一下「更新」。

5. 安裝後，重新啟動產品。

 更新包括解決已知功能和工作流程問題的錯誤修正和改善功能。
步驟 5：在新檔案或乾淨的環境測試

1. 開啟您的 Autodesk 產品。

2. 建立新檔案，或開啟已知的工作檔案。

3. 測試功能或工作流程。

 這能幫您確定問題是跟檔案或產品環境有關。
步驟 6：停用自訂設定或設定檔

1. 開啟產品設定或偏好設定。

2. 切換為預設工作區或設定檔。

3. 停用所有自訂規劃。

4. 重新啟動產品。

 自訂設定、工作區或規劃可能會取代預設行為，進而產生問題。
步驟 7：檢查增益集或延伸功能

1. 開啟 Autodesk 產品。

2. 停用所有安裝的增益集或外掛程式。

3. 重新啟動產品。

4. 測試功能。

 增益集和延伸功能可能會與內建功能衝突，並中斷工作流程。
步驟 8：檢查使用者權限

1. 確認系統使用者帳戶具有產品完整存取權

2. 如果使用的是受管理環境，請與 IT 部門確認

3. 確認已獲得所需權限

 部分功能需要特定權限，受限環境可能會封鎖功能。
步驟 9：關閉背景應用程式與處理程式

1. 按下「Ctrl + Shift + Esc」。

2. 開啟「工作管理員」。

3. 關閉不必要的應用程式。

4. 重新啟動您的 Autodesk 產品。

 其他應用程式可能會干擾功能或消耗資源。
步驟 10：有必要的話，修復或重新安裝產品

1. 前往「應用程式與功能」。

2. 找到您的 Autodesk 產品。

3. 可以的話，選取修改/修復。

4. 如果修復失敗，解除安裝並重新安裝。

 這樣可以解決安裝或損壞產品元件的深層問題。

Mac 系統

步驟 指南 為何需要採取此步驟
步驟 1：重新啟動 Mac

1. 按一下 Apple 功能表。

2. 選取「重新啟動」。

3. 再次開啟 Autodesk 產品。

 清除系統狀態並重置背景處理程式。
步驟 2：重新啟動 Autodesk 產品

1. 徹底關閉產品。

2. 重新開啟。

3. 再次測試功能。

 臨時應用程式問題可能會影響工作流程。
步驟 3：重置產品偏好設定

1. 關閉 Autodesk 產品。

2. 觸發重置時重新開啟 (因產品而異)。

3. 還原預設設定。

 重置損壞或衝突規劃設定。
步驟 4：更新 Autodesk 產品

1. 前往：https://manage.autodesk.com

2. 下載並安裝可用更新檔案。

3. 重新啟動產品。

 確保相容性並解決已知問題。
步驟 5：在新檔案中測試

1. 建立新檔案。

2. 測試功能。

 分辨問題是否與檔案有關。
步驟 6：停用增益集或自訂規劃

1. 移除或停用延伸功能。

2. 重新啟動產品。

 增益集或自訂設定衝突可能會中斷工作流程。
步驟 7：檢查權限和系統設定

1. 驗證 macOS 權限

2. 檢查系統設定

3. 確保已獲得完整存取權

 受限權限可能會封鎖功能。

常見問題

為什麼工具或指令無法正常運作？

這個問題的原因通常是：

  • 設定規劃錯誤

  • 自訂設定檔或工作區

  • 產品版本過期

  • 增益集衝突

為什麼該功能在某個檔案中可以使用，在另一個檔案就沒辦法用了？

這通常代表：

  • 特定檔案規劃問題

  • 檔案損壞

  • 不支援該檔案內容

為什麼我的工作流程跟想像中不一樣？

這也許是因為：

  • 自訂工作區或 UI 配置

  • 產品版本不同

  • 使用者規劃不同

為什麼突然發生問題了？

常見的觸發因素包括：

  • 最近更新

  • 安裝新增益集

  • 設定或規劃有所變更

我要重置設定來修正功能問題嗎？

是的，重置設定可以解決大多數與規劃有關的問題，且不會影響檔案。

重置或重新安裝會刪除我的工作成果嗎？

不會，上述動作只會重置應用程式，不會重置專案檔案。

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