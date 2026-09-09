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娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
工具、指令或功能未正常運作時，Autodesk 產品可能會出現功能或工作流程問題。上述問題通常與產品規劃、使用者設定、環境設定或應用程式內衝突有關。
在許多情況下，引發問題的原因並非只有一個，而是多種因素引發的連環效應。例如：設定規劃錯誤、產品版本過期、或自訂設定檔干擾預設工作流程。
本文提供逐步疑難排解工作流程，能幫您快速分辨、解決最常見的功能或工作流程問題來源。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後測試產品，就能確認問題是出自設定、環境或系統規劃。
接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。
|步驟
|指南
|為何需要採取此步驟
|步驟 1：重新啟動系統
|
1. 重新啟動電腦。
2. 再次開啟 Autodesk 產品。
3. 測試受影響的功能或工作流程。
|重新啟動會清除暫存記憶體，並重置可能影響功能行為的背景處理程式。
|步驟 2：重新啟動 Autodesk 產品
|
1. 徹底關閉 Autodesk 產品。
2. 確保沒有程式在背景中執行。
3. 重新開啟產品。
4. 再次測試工作流程。
|臨時應用程式級問題可能會妨礙功能正常運作。
|步驟 3：將產品設定重置為預設值
|
1. 關閉 Autodesk 產品。
2. 開啟 Windows 的「開始」功能表。
3. 搜尋產品名稱，然後選取「將設定重置為預設值」。
4. 選取重置選項。
5. 確認重置。
6. 重新啟動產品。
|設定損壞或規劃錯誤是功能問題的常見原因之一。
|步驟 4：更新 Autodesk 產品
|
1. 開啟 Windows 的「開始」功能表。
2. 搜尋並開啟 Autodesk Access。
3. 審核可用更新。
4. 對產品按一下「更新」。
5. 安裝後，重新啟動產品。
|更新包括解決已知功能和工作流程問題的錯誤修正和改善功能。
|步驟 5：在新檔案或乾淨的環境測試
|
1. 開啟您的 Autodesk 產品。
2. 建立新檔案，或開啟已知的工作檔案。
3. 測試功能或工作流程。
|這能幫您確定問題是跟檔案或產品環境有關。
|步驟 6：停用自訂設定或設定檔
|
1. 開啟產品設定或偏好設定。
2. 切換為預設工作區或設定檔。
3. 停用所有自訂規劃。
4. 重新啟動產品。
|自訂設定、工作區或規劃可能會取代預設行為，進而產生問題。
|步驟 7：檢查增益集或延伸功能
|
1. 開啟 Autodesk 產品。
2. 停用所有安裝的增益集或外掛程式。
3. 重新啟動產品。
4. 測試功能。
|增益集和延伸功能可能會與內建功能衝突，並中斷工作流程。
|步驟 8：檢查使用者權限
|
1. 確認系統使用者帳戶具有產品完整存取權
2. 如果使用的是受管理環境，請與 IT 部門確認
3. 確認已獲得所需權限
|部分功能需要特定權限，受限環境可能會封鎖功能。
|步驟 9：關閉背景應用程式與處理程式
|
1. 按下「Ctrl + Shift + Esc」。
2. 開啟「工作管理員」。
3. 關閉不必要的應用程式。
4. 重新啟動您的 Autodesk 產品。
|其他應用程式可能會干擾功能或消耗資源。
|步驟 10：有必要的話，修復或重新安裝產品
|
1. 前往「應用程式與功能」。
2. 找到您的 Autodesk 產品。
3. 可以的話，選取修改/修復。
4. 如果修復失敗，解除安裝並重新安裝。
|這樣可以解決安裝或損壞產品元件的深層問題。
|步驟
|指南
|為何需要採取此步驟
|步驟 1：重新啟動 Mac
|
1. 按一下 Apple 功能表。
2. 選取「重新啟動」。
3. 再次開啟 Autodesk 產品。
|清除系統狀態並重置背景處理程式。
|步驟 2：重新啟動 Autodesk 產品
|
1. 徹底關閉產品。
2. 重新開啟。
3. 再次測試功能。
|臨時應用程式問題可能會影響工作流程。
|步驟 3：重置產品偏好設定
|
1. 關閉 Autodesk 產品。
2. 觸發重置時重新開啟 (因產品而異)。
3. 還原預設設定。
|重置損壞或衝突規劃設定。
|步驟 4：更新 Autodesk 產品
|
1. 前往：https://manage.autodesk.com。
2. 下載並安裝可用更新檔案。
3. 重新啟動產品。
|確保相容性並解決已知問題。
|步驟 5：在新檔案中測試
|
1. 建立新檔案。
2. 測試功能。
|分辨問題是否與檔案有關。
|步驟 6：停用增益集或自訂規劃
|
1. 移除或停用延伸功能。
2. 重新啟動產品。
|增益集或自訂設定衝突可能會中斷工作流程。
|步驟 7：檢查權限和系統設定
|
1. 驗證 macOS 權限
2. 檢查系統設定
3. 確保已獲得完整存取權
|受限權限可能會封鎖功能。
這個問題的原因通常是：
設定規劃錯誤
自訂設定檔或工作區
產品版本過期
增益集衝突
這通常代表：
特定檔案規劃問題
檔案損壞
不支援該檔案內容
這也許是因為：
自訂工作區或 UI 配置
產品版本不同
使用者規劃不同
常見的觸發因素包括：
最近更新
安裝新增益集
設定或規劃有所變更
是的，重置設定可以解決大多數與規劃有關的問題，且不會影響檔案。
不會，上述動作只會重置應用程式，不會重置專案檔案。