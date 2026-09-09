Autodesk 產品中的增益集和延伸功能

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增益集和延伸功能會透過提供其他功能和自訂功能增強 Autodesk 產品。但是，如果上述功能過期、不相容或與其他延伸功能衝突，有時可能會導致當機、缺少功能或意外行為等問題。
在許多情況下，引發問題的原因並非只有增益集，而是多種因素引發的連環效應。例如：版本相容性問題、多個延伸功能互動、或過去安裝的殘留規劃。
本文提供逐步疑難排解工作流程，能幫您分辨、解決增益集與延伸功能問題。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後測試產品，就能確認問題是出自增益集、規劃或系統互動。
接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。
|步驟
|指南
|為何需要採取此步驟
|步驟 1：停用所有增益集和延伸功能
|
1. 開啟您的 Autodesk 產品。
2. 前往增益集或延伸功能管理員 (位置因產品而不同)。
3. 停用或關閉所有增益集。
4. 關閉並重新開啟產品。
5. 再次測試問題。
|這樣可以確認問題是由增益集或延伸所導致，而非核心產品。
|步驟 2：逐一重新啟用增益集
|
1. 重新開啟您的 Autodesk 產品。
2. 一次啟用一個增益集。
3. 每啟用一個增益集後，重新啟動產品。
4. 每次變更後，測試功能或工作流程。
|這能幫您找出發生問題的特定增益集。
|步驟 3：檢查增益集與產品版本的相容性
|
1. 分辨 Autodesk 產品版本。
2. 檢查增益集說明文件或來源。
3. 確認增益集支援產品版本。
4. 停用未支援或過期的增益集。
|舊版增益集可能無法在新版產品中正常運作。
|步驟 4：更新增益集和延伸功能
|
1. 開啟增益集來源 (Autodesk App Store 或第三方供應商)。
2. 檢查可用更新。
3. 下載並安裝最新版本。
4. 重新啟動 Autodesk 產品。
|更新通常包括修正錯誤和相容性改善功能。
|步驟 5：移除或解除安裝有問題的增益集
|
1. 開啟「應用程式與功能」。
2. 找到增益集或延伸功能。
3. 選取並解除安裝。
4. 重新啟動系統。
5. 重新開啟 Autodesk 產品。
|移除有錯誤或不相容的增益集能解決衝突，恢復穩定性。
|步驟 6：檢查重複或有衝突的增益集
|
1. 審核所有安裝的增益集。
2. 尋找多個版本的相同增益集、執行類似功能的增益集
3. 停用或移除重複增益集。
|有衝突的增益集可能會互相干擾，並導致意外行為。
|步驟 7：重置產品設定
|
1. 關閉 Autodesk 產品。
2. 開啟 Windows 的「開始」功能表。
3. 搜尋產品名稱，然後搜尋「將設定重置為預設值」。
4. 選取重置選項。
5. 確認重置。
6. 重新啟動產品。
|清除殘留增益集規劃，並還原預設行為。
|步驟 8：重新啟動系統
|
1. 重新啟動電腦。
2. 重新開啟您的 Autodesk 產品。
3. 再次測試功能。
|確保所有變更內容生效，清除快取處理程式。
|步驟
|指南
|為何需要採取此步驟
|步驟 1：停用所有增益集和延伸功能
|
1. 開啟您的 Autodesk 產品。
2. 尋找增益集或延伸功能設定。
3. 停用所有延伸功能。
4. 重新啟動產品。
5. 測試功能。
|這樣可以確認問題是由增益集或延伸所導致，而非核心產品。
|步驟 2：分別重新啟用延伸功能
|
1. 一次啟用一個延伸功能。
2. 每次執行後，重新啟動產品。測試功能。
|這能幫您找出發生問題的特定增益集。
|步驟 3：檢查相容性
|
1. 分辨 Autodesk 產品版本。
2. 檢查增益集說明文件或來源。
3. 確認增益集支援產品版本。
4. 停用未支援或過期的增益集。
|舊版增益集可能無法在新版產品中正常運作。
|步驟 4：更新增益集和延伸功能
|
1. 開啟增益集來源 (Autodesk App Store 或第三方供應商)。
2. 檢查可用更新。
3. 下載並安裝最新版本。
4. 重新啟動 Autodesk 產品。
|更新通常包括修正錯誤和相容性改善功能。
|步驟 5：移除或解除安裝有問題的增益集
|
1. 找出延伸功能檔案或應用程式。
2. 移除或解除安裝。
3. 重新啟動 Mac。
|移除有錯誤或不相容的增益集能解決衝突，恢復穩定性。
|步驟 6：重置產品設定
|
1. 關閉產品。
2. 重置偏好設定 (因產品而異)。
3. 重新開啟並測試。
|清除延伸功能中的殘留規劃。
造成這個問題的原因通常是：
增益集不相容
多個延伸功能互相衝突
外掛程式版本過期
很有可能是因為：
增益集正在覆蓋預設功能
無法正確載入延伸功能
有相容性問題
可以，但是：
部分增益集可能會發生衝突
重疊功能可能會導致意外行為
停用所有增益集，然後一次重新啟用一個增益集，藉此找出問題來源。
不一定，更新或停用增益集即可解決問題，不需要刪除。
不會，增益集會影響功能，不會影響專案檔案。