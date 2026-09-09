Autodesk 產品中的增益集和延伸功能

增益集和延伸功能會透過提供其他功能和自訂功能增強 Autodesk 產品。但是，如果上述功能過期、不相容或與其他延伸功能衝突，有時可能會導致當機、缺少功能或意外行為等問題。

在許多情況下，引發問題的原因並非只有增益集，而是多種因素引發的連環效應。例如：版本相容性問題、多個延伸功能互動、或過去安裝的殘留規劃。

本文提供逐步疑難排解工作流程，能幫您分辨、解決增益集與延伸功能問題。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後測試產品，就能確認問題是出自增益集、規劃或系統互動。

接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。