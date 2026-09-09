疑難排解安裝問題、授權啟用、當機與檔案問題。

Autodesk 產品中的增益集和延伸功能

增益集和延伸功能會透過提供其他功能和自訂功能增強 Autodesk 產品。但是，如果上述功能過期、不相容或與其他延伸功能衝突，有時可能會導致當機、缺少功能或意外行為等問題。

 

在許多情況下，引發問題的原因並非只有增益集，而是多種因素引發的連環效應。例如：版本相容性問題、多個延伸功能互動、或過去安裝的殘留規劃。

 

本文提供逐步疑難排解工作流程，能幫您分辨、解決增益集與延伸功能問題。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後測試產品，就能確認問題是出自增益集、規劃或系統互動。

 

接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。

Windows 系統

步驟 指南 為何需要採取此步驟
步驟 1：停用所有增益集和延伸功能

1. 開啟您的 Autodesk 產品。

2. 前往增益集或延伸功能管理員 (位置因產品而不同)。

3. 停用或關閉所有增益集。

4. 關閉並重新開啟產品。

5. 再次測試問題。

 這樣可以確認問題是由增益集或延伸所導致，而非核心產品。
步驟 2：逐一重新啟用增益集

1. 重新開啟您的 Autodesk 產品。

2. 一次啟用一個增益集。

3. 每啟用一個增益集後，重新啟動產品。

4. 每次變更後，測試功能或工作流程。

 這能幫您找出發生問題的特定增益集。
步驟 3：檢查增益集與產品版本的相容性

1. 分辨 Autodesk 產品版本。

2. 檢查增益集說明文件或來源。

3. 確認增益集支援產品版本。

4. 停用未支援或過期的增益集。

 舊版增益集可能無法在新版產品中正常運作。
步驟 4：更新增益集和延伸功能

1. 開啟增益集來源 (Autodesk App Store 或第三方供應商)。

2. 檢查可用更新。

3. 下載並安裝最新版本。

4. 重新啟動 Autodesk 產品。

 更新通常包括修正錯誤和相容性改善功能。
步驟 5：移除或解除安裝有問題的增益集

1. 開啟「應用程式與功能」。

2. 找到增益集或延伸功能。

3. 選取並解除安裝。

4. 重新啟動系統。

5. 重新開啟 Autodesk 產品。

 移除有錯誤或不相容的增益集能解決衝突，恢復穩定性。
步驟 6：檢查重複或有衝突的增益集

1. 審核所有安裝的增益集。

2. 尋找多個版本的相同增益集、執行類似功能的增益集

3. 停用或移除重複增益集。

 有衝突的增益集可能會互相干擾，並導致意外行為。
步驟 7：重置產品設定

1. 關閉 Autodesk 產品。

2. 開啟 Windows 的「開始」功能表。

3. 搜尋產品名稱，然後搜尋「將設定重置為預設值」。

4. 選取重置選項。

5. 確認重置。

6. 重新啟動產品。

 清除殘留增益集規劃，並還原預設行為。
步驟 8：重新啟動系統

1. 重新啟動電腦。

2. 重新開啟您的 Autodesk 產品。

3. 再次測試功能。

 確保所有變更內容生效，清除快取處理程式。

Mac 系統

步驟 指南 為何需要採取此步驟
步驟 1：停用所有增益集和延伸功能

1. 開啟您的 Autodesk 產品。

2. 尋找增益集或延伸功能設定。

3. 停用所有延伸功能。

4. 重新啟動產品。

5. 測試功能。

 這樣可以確認問題是由增益集或延伸所導致，而非核心產品。
步驟 2：分別重新啟用延伸功能

1. 一次啟用一個延伸功能。

2. 每次執行後，重新啟動產品。測試功能。

 這能幫您找出發生問題的特定增益集。
步驟 3：檢查相容性

1. 分辨 Autodesk 產品版本。

2. 檢查增益集說明文件或來源。

3. 確認增益集支援產品版本。

4. 停用未支援或過期的增益集。

 舊版增益集可能無法在新版產品中正常運作。
步驟 4：更新增益集和延伸功能

1. 開啟增益集來源 (Autodesk App Store 或第三方供應商)。

2. 檢查可用更新。

3. 下載並安裝最新版本。

4. 重新啟動 Autodesk 產品。

 更新通常包括修正錯誤和相容性改善功能。
步驟 5：移除或解除安裝有問題的增益集

1. 找出延伸功能檔案或應用程式。

2. 移除或解除安裝。

3. 重新啟動 Mac。

 移除有錯誤或不相容的增益集能解決衝突，恢復穩定性。
步驟 6：重置產品設定

1. 關閉產品。

2. 重置偏好設定 (因產品而異)。

3. 重新開啟並測試。

 清除延伸功能中的殘留規劃。

常見問題

為什麼安裝增益集後，產品開始當機？

造成這個問題的原因通常是：

  • 增益集不相容

  • 多個延伸功能互相衝突

  • 外掛程式版本過期

為什麼缺少功能或功能無法使用？

很有可能是因為：

  • 增益集正在覆蓋預設功能

  • 無法正確載入延伸功能

  • 有相容性問題

我可以同時使用多個增益集嗎？

可以，但是：

  • 部分增益集可能會發生衝突

  • 重疊功能可能會導致意外行為

我該怎麼找出是哪個增益集才是問題來源？

停用所有增益集，然後一次重新啟用一個增益集，藉此找出問題來源。

要移除增益集來解決問題嗎？

不一定，更新或停用增益集即可解決問題，不需要刪除。

解除安裝增益集會把我的工作成果刪掉嗎？

不會，增益集會影響功能，不會影響專案檔案。

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