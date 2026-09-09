授權啟用或裝置限制問題

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出於各種原因，Autodesk 產品可能會發生授權啟用或裝置限制問題。這些問題通常涉及帳戶配置、裝置使用限制、網路連線或系統上的授權元件。許多情況下，問題並非由單一因素引起，而是多種原因綜合導致，例如在多個裝置上登入、授權服務過期，或 Autodesk 伺服器的存取受限。
本文提供逐步疑難排解工作流程，協助您快速找出授權啟用和裝置最常見的原因，並解決問題。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後測試產品，就能確認問題是出自帳戶、裝置使用情況或系統規劃。
接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。
|步驟
|指南
|為何需要採取此步驟
|步驟 1：重新啟動系統
|
1. 重新啟動電腦。
2. 重新開啟您的 Autodesk 產品。
|清除快取的授權工作階段，並重設服務。
|步驟 2：登出並重新登入
|
1. 開啟您的 Autodesk 產品。
2. 按一下設定檔或使用者圖示。
3. 選取「登出」。
4. 關閉並重新開啟產品。重新登入。
|重新整理工作階段可解決暫時性的驗證問題。
|步驟 3：檢查裝置限制
|
1. 在其他所有裝置上關閉 Autodesk 產品。
2. 確定未在背景中執行任何產品。
3. 在目前裝置上再次啟動產品。
|同時間只能有一個作用中的工作階段。如果在其他地方登入，可能會觸發程序限制錯誤。
|步驟 4：確認授權指派
|
1. 前往：https://manage.autodesk.com。
2. 登入 Autodesk 帳戶。
3. 前往「產品與服務」。
4. 確認產品指派到您的帳戶。
|如果缺少授權或授權到期，便無法啟動產品。
|步驟 5：檢查 Autodesk Licensing Service
|
1. 按下 Windows + R。
2. 輸入 services.msc
3. 按下 Enter。
4. 找到「Autodesk Desktop Licensing Service」。
5. 確認以下項目：
-「Status」為「Running」
-「Startup」類型為「Automatic」
6. 如果並非如此，請按一下右鍵並選取「開始」。
|需要使用此服務，才能驗證授權。如果未執行服務，啟用作業會失敗。
|步驟 6：確定 Autodesk Desktop Licensing Service 為最新版本
|
1. 下載並安裝最新版本或 Autodesk Desktop Licensing Service。
|如果授權元件過舊，啟用時可能會發生錯誤。
|步驟 7：確定登入元件為最新版本
|
1. 更新登入元件。
- Autodesk 產品為 2024 以上版本
下載並安裝最新版本或 Autodesk Identity Manager
- Autodesk 產品 2020 - 2023 版本
下載並安裝最新版本或 Autodesk 單一登入元件
|這些元件用於處理驗證作業。如果版本過舊，可能會導致無法登入或啟用。
|步驟 8：檢查網路和必要的 Autodesk URL
|
1. 確定可存取 Autodesk 授權所需的必要 URL。
2. 暫時停用 VPN 或防火牆。
3. 重試登入。
4. 如果使用公司網路，請聯絡 IT 部門。
|若是封鎖對 Autodesk 伺服器的網路存取，會導致無法驗證授權。
|步驟 9：關閉背景中的 Autodesk 處理程序
|
1. 按下「Ctrl + Shift + Esc」。
2. 開啟「工作管理員」。
3. 結束所有 Autodesk 相關程序。
4. 重新啟動產品。
|如果有程序卡住，可能會導致無法重新整理授權作業。
|步驟 10：更新 Autodesk 產品
|
1. 開啟 Windows 的「開始」功能表。
2. 搜尋並開啟 Autodesk Access。
3. 在「更新」區段，檢查可用更新清單。
4. 在想要更新的每項產品旁邊，按一下「更新」。
5. 等待安裝完成。
6. 重新啟動 Autodesk 產品。
|
Autodesk Access 桌面應用程式可直接在系統上輕鬆快速安裝更新，不需要手動下載。
注意事項： 可以透過 Autodesk Access 取得更新檔，或從 Autodesk 帳戶下載。如需詳細資訊，請參閱更新軟體一文。
|步驟
|指南
|為何需要採取此步驟
|步驟 1：重新啟動 Mac
|
按一下「蘋果」功能表
選取「重新啟動」
重新開啟產品
|清除快取階段並重新整理系統流程。
|步驟 2：登出並重新登入
|
開啟 Autodesk 產品。
按一下設定檔或使用者圖示。
選取「登出」。
關閉並重新開啟產品。
重新登入。
|解決工作階段和驗證問題。
|步驟 3：檢查裝置限制
|
在其他所有裝置上關閉 Autodesk 產品。
確定未在背景中執行任何產品。
在目前裝置上再次啟動產品。
|同時間只能有一個作用中的工作階段。如果在其他地方登入，可能會觸發程序限制錯誤。
|步驟 4：確認授權指派
|
前往 https://manage.autodesk.com。
登入 Autodesk 帳戶。
前往「產品與服務」。
確認產品指派到您的帳戶。
|如果缺少授權或授權到期，便無法啟動產品。
|步驟 5：確定授權和登入元件為最新版本
|
登入 https://manage.autodesk.com
為系統上目前安裝的 Autodesk 產品，安裝所有可用更新。
重新啟動產品。
|macOS 版本的產品隨附授權和登入元件。
|步驟 6：檢查網路和必要的 Autodesk URL
|
確定可存取 Autodesk 授權所需的必要 URL。
暫時停用 VPN 或防火牆。
重試登入。
如果使用公司網路，請聯絡 IT 部門。
|若是封鎖對 Autodesk 伺服器的網路存取，會導致無法驗證授權。
|步驟 7：關閉背景應用程式
|
按下 Command + Option + Esc。
強制結束 Autodesk 應用程式。
重新啟動產品。
|如果有背景程序在運作，可能會導致無法重新整理授權作業。
這通常表示該產品目前在其他裝置上執行。請關閉其他裝置上運作的產品，然後再試一次。
如何修正裝置限制問題？
從其他裝置登出
關閉所有作用中的工作階段
重新登入
常見原因包括：
您的帳戶未獲指派任何授權
固定期限的使用授權到期
授權服務未執行 (Windows)
身分識別或授權元件過舊
網路存取遭封鎖
請登入您的 Autodesk 帳戶，然後檢查「產品與服務」。
是，大多數需要線上驗證，授權驗證完畢後，產品可以離線使用 30 天。30 天離線使用期結束後，需要連上網際網路才能再次登入並驗證授權。
不會，這些步驟僅會影響授權和驗證，並不會影響您的檔案。