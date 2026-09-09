疑難排解安裝問題、授權啟用、當機與檔案問題。

授權啟用或裝置限制問題

出於各種原因，Autodesk 產品可能會發生授權啟用或裝置限制問題。這些問題通常涉及帳戶配置、裝置使用限制、網路連線或系統上的授權元件。許多情況下，問題並非由單一因素引起，而是多種原因綜合導致，例如在多個裝置上登入、授權服務過期，或 Autodesk 伺服器的存取受限。

 

本文提供逐步疑難排解工作流程，協助您快速找出授權啟用和裝置最常見的原因，並解決問題。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後測試產品，就能確認問題是出自帳戶、裝置使用情況或系統規劃。

 

接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。

Windows 系統

步驟 指南 為何需要採取此步驟
步驟 1：重新啟動系統

1. 重新啟動電腦。

2. 重新開啟您的 Autodesk 產品。

 清除快取的授權工作階段，並重設服務。
步驟 2：登出並重新登入

1. 開啟您的 Autodesk 產品。

2. 按一下設定檔或使用者圖示。

3. 選取「登出」。

4. 關閉並重新開啟產品。重新登入。

 重新整理工作階段可解決暫時性的驗證問題。
步驟 3：檢查裝置限制

1. 在其他所有裝置上關閉 Autodesk 產品。

2. 確定未在背景中執行任何產品。

3. 在目前裝置上再次啟動產品。

 同時間只能有一個作用中的工作階段。如果在其他地方登入，可能會觸發程序限制錯誤。
步驟 4：確認授權指派

1. 前往：https://manage.autodesk.com

2. 登入 Autodesk 帳戶。

3. 前往「產品與服務」。

4. 確認產品指派到您的帳戶。

 如果缺少授權或授權到期，便無法啟動產品。
步驟 5：檢查 Autodesk Licensing Service

1. 按下 Windows + R。

2. 輸入 services.msc

3. 按下 Enter。

4. 找到「Autodesk Desktop Licensing Service」。

5. 確認以下項目：

-「Status」為「Running」

-「Startup」類型為「Automatic」

6. 如果並非如此，請按一下右鍵並選取「開始」。

 需要使用此服務，才能驗證授權。如果未執行服務，啟用作業會失敗。
步驟 6：確定 Autodesk Desktop Licensing Service 為最新版本

1. 下載並安裝最新版本或 Autodesk Desktop Licensing Service

 如果授權元件過舊，啟用時可能會發生錯誤。
步驟 7：確定登入元件為最新版本

1. 更新登入元件。

- Autodesk 產品為 2024 以上版本

 

下載並安裝最新版本或 Autodesk Identity Manager

 

- Autodesk 產品 2020 - 2023 版本

 

下載並安裝最新版本或 Autodesk 單一登入元件

 這些元件用於處理驗證作業。如果版本過舊，可能會導致無法登入或啟用。
步驟 8：檢查網路和必要的 Autodesk URL

1. 確定可存取 Autodesk 授權所需的必要 URL

2. 暫時停用 VPN 或防火牆。

3. 重試登入。

4. 如果使用公司網路，請聯絡 IT 部門。

 若是封鎖對 Autodesk 伺服器的網路存取，會導致無法驗證授權。
步驟 9：關閉背景中的 Autodesk 處理程序

1. 按下「Ctrl + Shift + Esc」。

2. 開啟「工作管理員」。

3. 結束所有 Autodesk 相關程序。

4. 重新啟動產品。

 如果有程序卡住，可能會導致無法重新整理授權作業。
步驟 10：更新 Autodesk 產品

1. 開啟 Windows 的「開始」功能表。

2. 搜尋並開啟 Autodesk Access。

3. 在「更新」區段，檢查可用更新清單。

4. 在想要更新的每項產品旁邊，按一下「更新」。

5. 等待安裝完成。

6. 重新啟動 Autodesk 產品。

Autodesk Access 桌面應用程式可直接在系統上輕鬆快速安裝更新，不需要手動下載。

 

注意事項： 可以透過 Autodesk Access 取得更新檔，或從 Autodesk 帳戶下載。如需詳細資訊，請參閱更新軟體一文。

Mac 系統

步驟 指南 為何需要採取此步驟
步驟 1：重新啟動 Mac

按一下「蘋果」功能表

選取「重新啟動」

重新開啟產品

 清除快取階段並重新整理系統流程。
步驟 2：登出並重新登入

開啟 Autodesk 產品。

按一下設定檔或使用者圖示。

選取「登出」。

關閉並重新開啟產品。

重新登入。

 解決工作階段和驗證問題。
步驟 3：檢查裝置限制

在其他所有裝置上關閉 Autodesk 產品。

確定未在背景中執行任何產品。

在目前裝置上再次啟動產品。

 同時間只能有一個作用中的工作階段。如果在其他地方登入，可能會觸發程序限制錯誤。
步驟 4：確認授權指派

前往 https://manage.autodesk.com

登入 Autodesk 帳戶。

前往「產品與服務」。

確認產品指派到您的帳戶。

 如果缺少授權或授權到期，便無法啟動產品。
步驟 5：確定授權和登入元件為最新版本

登入 https://manage.autodesk.com

為系統上目前安裝的 Autodesk 產品，安裝所有可用更新。

重新啟動產品。

 macOS 版本的產品隨附授權和登入元件。
步驟 6：檢查網路和必要的 Autodesk URL

確定可存取 Autodesk 授權所需的必要 URL

暫時停用 VPN 或防火牆。

重試登入。

如果使用公司網路，請聯絡 IT 部門。

 若是封鎖對 Autodesk 伺服器的網路存取，會導致無法驗證授權。
步驟 7：關閉背景應用程式

按下 Command + Option + Esc。

強制結束 Autodesk 應用程式。

重新啟動產品。

 如果有背景程序在運作，可能會導致無法重新整理授權作業。

常見問題

為什麼會顯示「已達到裝置上限」的錯誤？

這通常表示該產品目前在其他裝置上執行。請關閉其他裝置上運作的產品，然後再試一次。

 

如何修正裝置限制問題？

  • 從其他裝置登出

  • 關閉所有作用中的工作階段

  • 重新登入

為什麼無法啟用我的授權？

常見原因包括：

  • 您的帳戶未獲指派任何授權

  • 固定期限的使用授權到期

  • 授權服務未執行 (Windows)

  • 身分識別或授權元件過舊

  • 網路存取遭封鎖

如何檢查我的授權是否有效？

請登入您的 Autodesk 帳戶，然後檢查「產品與服務」。

使用 Autodesk 產品時，需要連上網際網路嗎？

是，大多數需要線上驗證，授權驗證完畢後，產品可以離線使用 30 天。30 天離線使用期結束後，需要連上網際網路才能再次登入並驗證授權。

登出或疑難排解授權問題，是否會刪除我的工作檔案？

不會，這些步驟僅會影響授權和驗證，並不會影響您的檔案。

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