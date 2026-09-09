授權啟用或裝置限制問題

出於各種原因，Autodesk 產品可能會發生授權啟用或裝置限制問題。這些問題通常涉及帳戶配置、裝置使用限制、網路連線或系統上的授權元件。許多情況下，問題並非由單一因素引起，而是多種原因綜合導致，例如在多個裝置上登入、授權服務過期，或 Autodesk 伺服器的存取受限。

本文提供逐步疑難排解工作流程，協助您快速找出授權啟用和裝置最常見的原因，並解決問題。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後測試產品，就能確認問題是出自帳戶、裝置使用情況或系統規劃。

接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。