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出於各種原因，Autodesk 產品在安裝時可能會發生錯誤。這類問題通常牽涉到系統更新、使用者權限、安全防護軟體、安裝程式元件毀損、網路限制，或是下載檔案不完整/損壞。許多情況下，問題並非由單一因素引起，而是多種原因綜合導致。例如作業系統更新作業尚在擱置，又受到防毒程式干擾；或是安裝程式服務過舊/毀損，下載套件也受損。
本文提供逐步疑難排解工作流程，協助您快速找出最常見的安裝失敗情形，並解決問題。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後重新嘗試安裝，就能確認問題是出自裝置、安裝程式元件、下載方式或環境限制。
接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。
|步驟
|指南
|為何需要採取此步驟
|步驟 1：確認 Windows 和硬體相容性
|
1. 檢查 Windows 版本。
2. 確認產品是否支援所用的 Windows 版本和硬體需求。請參閱系統需求。
3. 如果不相容，請安裝支援的產品版本，或更新為支援的組合。
|作業系統/硬體不相容是 Windows 安裝失敗的已知原因。
|步驟 2：安裝擱置中的 Windows 更新檔並重新啟動
|
1. 開啟「設定」。
2. 前往「Windows Update」。
3. 安裝任何擱置中的更新檔。
4. 重新啟動電腦 (某些更新檔會要求多次重新開機)。
5. 重試 Autodesk 安裝程式。
|若有待處理的作業系統更新或重新開機作業，可能會導致 Autodesk 安裝程式無法啟動或完成。
|步驟 3：以系統管理員身分執行安裝程式
|
1. 找到安裝程式檔案 (通常是 setup.exe 或 Autodesk 建立的安裝程式執行檔)。
2. 在檔案上按右鍵。
3. 選取「以系統管理員身分執行」。
4. 允許「使用者帳戶控制」的系統提示。
5. 重試安裝流程。
|權限不足可能會導致安裝程式無法啟動或寫入所需的檔案。
|步驟 4：暫時停用防毒/安全防護工具
|
1. 暫時停用防毒軟體 (或視需要請 IT 部門處理)。
2. 再次執行 Autodesk 安裝程式。
3. 安裝完成後，重新啟用防毒軟體。
|在安裝過程，安全防護軟體可能會封鎖安裝程序或隔離安裝程式元件。
|步驟 5：變更下載方式 (安裝、下載、直接下載或自訂安裝)
|
1. 登入 Autodesk 帳戶並開啟「產品與服務」區域。
2. 選擇相同產品但不同的下載方式。例如，使用「下載」而非「安裝」，或使用「直接下載」(若提供)。請參閱安裝您的產品。
3. 重新下載安裝程式，並再試一次。
|不同的下載方式是為了配合不同使用案例 (單部裝置、離線安裝、彈性時間)，改用其他方式有助於避開建立下載檔案/安裝程式的問題。
|步驟 6：清除暫存安裝檔案 (修正毀損套件的通用方式)
|
1. 刪除以下位置內容：C:\Autodesk\WI
2. 清除使用者暫存資料夾：C:\Users\\AppData\Local\Temp
3. 清空 ODIS 快取資料夾：C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS
4. 若未顯示「AppData」，請啟用隱藏檔案和資料夾，然後重試
5. 再次嘗試安裝程式。
|快取處理或僅部分下載的安裝程式資料可能會毀損，導致安裝程式使用者介面無法顯示，或是無法完成安裝程序。
|步驟 7：重新安裝 Autodesk 安裝程式元件 (ODIS/AdODIS)
|
此步驟僅限使用「新安裝體驗」的產品 (通常為 2022. 以上版本)。 步驟：
1. 前往 C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1
2. 在「RemoveODIS.exe」上按一下右鍵，並選擇「以系統管理員身分執行」。
3. 移除完畢後，下載最新的「AdODIS-installer.exe」(ODIS 安裝程式)，並以管理員身分執行。
4. 重新啟動電腦。
5. 重試 Autodesk 產品安裝流程。
|較新版產品的安裝作業是由隨選安裝服務 (ODIS/AdODIS) 管理。如果該程式版本過舊或有問題，安裝程序可能無法啟動，或是安裝過程會出錯。
|步驟 8：移除封鎖的「Debugger」登錄項目 (安裝程式不執行/立即關閉)
|
1. 按下 Windows + R 並輸入 regedit，然後以管理員身分執行。
2. 前往 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
3. 尋找 Autodesk/ODIS 相關的執行檔 (例如：AdskAccessServiceHost.exe)。
4. 如果看到「Debugger」的值是「Blocked」，請刪除該「Debugger」值。
5. 若 ODIS 安裝路徑列出其他 ODIS 相關執行檔，請重複此操作。
6. 重新啟動電腦，重試安裝流程。
|若偵錯工具項目遭封鎖，可能會導致安裝程式和安裝程式服務無法啟動。
|步驟 9：檢查網路/代理伺服器限制，以及所要求的 URL
|
1. 如果目前使用 VPN/代理伺服器/公司防火牆，請盡量在關閉 VPN 的狀態下暫時測試。
2. 確定允許必要的 Autodesk URL/通訊協定 (如有需要，請洽 IT 部門)。
3. 確認連上網路後，重試安裝流程。
|網路方面的限制可能會封鎖必要的安裝程式元件和服務，因而無法下載、驗證或完成設定作業。
|步驟 10：釋出磁碟空間
|
1. 確定有可用磁碟空間足以容納安裝程式解壓縮資料夾、暫存檔，以及最後的產品安裝作業
2. 重試安裝流程。
|磁碟空間不足是安裝失敗的直接原因。
|步驟 11：先完整解除安裝，再重新安裝 (Windows)
|
1. 將 Autodesk 軟體完整解除安裝。請參閱 Autodesk 完整解除安裝。
2. 重新啟動系統。
3. 再次透過 Autodesk 帳戶下載安裝程式。
4. 重新安裝。
|標準解除安裝流程可能會殘留先前安裝的項目，導致無法重新安裝。Autodesk 特別註明，如果無法透過正常的解除安裝流程或 Microsoft 疑難排解程式移除殘留項目，可能需要先完整解除安裝後再重新安裝。
|步驟 12：如果仍然安裝失敗，請嘗試使用新的本機系統管理員 Windows 設定檔
|
1. 建立新的本機系統管理員 Windows 帳戶。
2. 登入該帳戶。
3. 再次下載安裝程式 (重新下載)。
4. 重試安裝流程。
|若 Windows 設定檔毀損或受限，可能會導致安裝程式無法正確建立資料夾、寫入檔案或啟動使用者介面。
|步驟
|指南
|為何需要採取此步驟
|步驟 1：確認 macOS 和硬體相容性
|
1. 檢查 macOS 版本。
2. 確認產品是否支援所用的 macOS 版本和硬體需求。請參閱系統需求。
3. 如果不相容，請安裝支援的產品版本，或更新為支援的組合。
|作業系統/硬體不相容是在 macOS 安裝失敗的已知原因。
|步驟 2：確定安裝的是完整產品安裝程式 (而非更新專用套件)
|
1. 檢查下載的檔案名稱。
2. 如果看起來像是 Update 套件，請透過 Autodesk 帳戶下載完整的安裝程式。
3. 請先安裝完整產品，再套用更新檔。[autodesk.com]
|如果使用者並未安裝基礎產品，卻嘗試安裝獨立更新檔，可能會發生 macOS 錯誤。
|步驟 3：嘗試以管理者帳戶安裝
|
1. 確認目前登入的使用者是 macOS 管理者。
2. 若有需要，請建立新的管理者帳戶，並以此帳戶安裝。
|如果權限不足或使用者的設定檔受到限制，可能會導致無法安裝。
|步驟 4：在安全模式下啟動 macOS，並再試一次
|
1. 在安全模式下啟動 Mac。
2. 重試安裝流程。
|某些第三方衝突 (包括字體或背景服務) 可能導致安裝程式無法執行，安全模式有助於排除這類因素。
|步驟 5：執行完整的解除安裝作業，並重新安裝
|
1. 將 Autodesk 軟體完整解除安裝。請參閱 Autodesk 完整解除安裝。
2. 重新啟動 Mac。
3. 再次透過 Autodesk 帳戶下載安裝程式。
4. 重新安裝。
|先前安裝時殘留的檔案，是造成反覆安裝失敗的已知原因。
常見原因包括：
尚有擱置中的作業系統更新工作，或需要重新啟動系統
使用者權限不足 (未以系統管理員身分執行)
防毒或安全防護軟體封鎖安裝程式
安裝程式元件毀損或過舊 (ODIS/AdODIS)
Autodesk 根據您的需求，提供多種下載方式：
安裝：最適合在單部裝置上快速安裝
下載：先下載，再安裝 (較穩定)
直接下載：離線安裝程式 (適合網路不穩定的環境)
自訂安裝：用於部署作業或受管理的環境
如果安裝失敗，請改用其他方法，通常可以解決問題。
這種情況通常表示下載檔不完整：
未成功下載一個或多個必要檔案
檔案不在相同的資料夾中
瀏覽器封鎖了部分下載作業 (彈出式視窗、安全防護等因素)
修正方式：
確定完整下載所有檔案
將所有檔案放在同一個資料夾
嘗試其他下載方法
ODIS (隨選安裝服務) 用於管理較新版本 Autodesk 產品的安裝作業。
用於處理安裝程式的設定、相依性和安裝流程。
如果 ODIS 出現以下情況：
過舊
毀損
缺少
安裝程式可能會有以下反應：
不啟動
立即關閉
無法正常運作並顯示錯誤 (例如：錯誤 4000)
此錯誤與較新版本的 Autodesk 安裝程式系統有關，通常出於以下原因：
安裝程式元件毀損 (ODIS/AdODIS)
缺少「公用文件」資料夾，或資料夾設定有誤
防毒或安全防護軟體干擾
可能是以下情況所導致：
使用者下載的是更新套件，而非完整安裝程式
尚未安裝基礎產品
權限不足
macOS 版本或硬體不受支援
務必先安裝完整產品，再套用更新檔。