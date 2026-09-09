出於各種原因，Autodesk 產品在安裝時可能會發生錯誤。這類問題通常牽涉到系統更新、使用者權限、安全防護軟體、安裝程式元件毀損、網路限制，或是下載檔案不完整/損壞。許多情況下，問題並非由單一因素引起，而是多種原因綜合導致。例如作業系統更新作業尚在擱置，又受到防毒程式干擾；或是安裝程式服務過舊/毀損，下載套件也受損。

本文提供逐步疑難排解工作流程，協助您快速找出最常見的安裝失敗情形，並解決問題。請按順序執行步驟，並在各步驟完成後重新嘗試安裝，就能確認問題是出自裝置、安裝程式元件、下載方式或環境限制。

接下來，本文會先提供 Windows 系統的疑難排解指南，接著是 Mac 系統的疑難排解指南，最後是兩種系統在此主題中常見的問題。