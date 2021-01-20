Maya 的主要功能

從夢幻般的生物和廣闊的風景到爆炸性戰爭場景，榮獲奧斯卡金像獎的 Maya 工具集是建立栩栩如生角色及場景的首選。

跳迪斯科的芭比模型

塑型

使用功能強大的多邊形和 NURBS 模型製作工具，建立 3D 道具、環境和角色。

骨架和動畫

使用關鍵畫面、非線性和運動擷取動畫等功能，讓角色栩栩如生。

模擬和效果 (Bifrost)

使用 Bifrost 建立在實體上精確的模擬和效果，例如爆炸和海洋表面。

外觀開發

使用 LookdevX (材料編寫外掛程式)，跨多個工具建置程序材料。

彩現

透過 Arnold 彩現程式整合，檢視即時場景變更，包括燈光效果和材料。

OpenUSD 工作流程

利用整合的開放標準改善協同合作，如 OpenUSD (通用場景描述)。

流水線

使用指令碼和外掛程式 (例如 Unreal Live Link)，讓您的工具如虎添翼。

Maya 的更多功能

塑型

智慧擠出

以靈活且可預測的方式在網面上擠出面，從而最大限度地減少對所產生之幾何圖形的手動清理。

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多邊形模型製作

使用根據頂點、邊和面建立的幾何圖形建立 3D 模型。

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NURBS 建模

從幾何基本圖元和繪製的曲線建構 3D 模型。

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UV 編輯和工具套件

在 2D 視圖中檢視及編輯多邊形、NURBS 和細分曲面的 UV 材質座標。

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雕塑工具集

更藝術化且更直覺地雕塑及塑造模型。

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骨架和動畫

關鍵畫面動畫

透過設定標識 (關鍵點) 以指示時間和位置，展示物件或骨架的動畫。

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變形器

將變形效果加入至角色和物件，以調整其外觀並增強其動畫效果。

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運動擷取動畫

使用運動擷取 (或「mocap」) 系統在 Maya 中建立動畫。

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骨架

使用分層、連接的結構 (稱為骨架) 對模型進行姿勢調整和動畫製作。

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蒙皮

使用平滑、剛體和間接蒙皮將建模曲面併入骨架。

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定標

使用 HumanIK 輕鬆地在不同大小、比例和骨架層次結構的角色之間重定動畫目標。

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時間編輯器

在 Maya 中建立和編輯具有任何可設置關鍵畫面物件或屬性的動畫順序。

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非線性動畫

按照可重新排列和編輯的順序組合動畫，如非線性編輯器中的影片片段。

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圖形編輯器

請參閱可修改之動畫鍵之間插補的圖形表現法。

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快取播放

查看對動畫所做的變更，而無需建立播放預覽。

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模擬和效果 (Bifrost)

模擬和效果

使用 Aero、MPM、Particles 和 BOSS 系統，提供自然外觀效果，例如雪、粒子或波浪。(影片：5 秒)

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散射和實例化

為世界建築創造大規模複雜性，或使用富有表現力的散射和實例化工具設定外觀。

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可使用的樣板

存取各種預先建置的複合物和圖表，以用作建立您自己效果的起點。

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幾何圖形節點

在建立網面的最低層級工作、使用元件標籤進行組織，並在 Bifrost 圖表內建立幾何圖形。

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程序 USD

利用 Bifrost 圖表的靈活性，以非破壞性方式組合、組織和編輯 USD 資產。

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外觀開發

LookdevX

使用 LookdevX 建置可跨多個彩現程式運作的材料。LookdevX 是 Autodesk 針對 Maya 推出的獨立材料編寫外掛程式，由 OpenUSD 支援。

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LookdevX 圖形編輯器

在單一節點式視覺程式設計環境中，檢視、編寫和編輯 Maya 幾何圖形上的材料。

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原生 USD 和 MaterialX 材料編寫

在相同的 Maya 階段作業中同時使用原生 USD 和 MaterialX 描影圖表。

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MaterialX 資料結構

自動 MaterialX 堆疊和文件資料結構可確保您在日常工作中輕鬆使用 MaterialX。

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顏色管理

透過精確嵌入 USD 檔案中的顏色管理資料 (由 Maya 的顏色管理偏好控制)，提供可信賴的顏色準確性。

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Arnold 整合

使用整合的 Arnold 描影圖形深入探索更進階的圖形。

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彩現

整合式 Arnold 彩現程式

使用 Arnold 彩現視圖可即時檢視場景變更，包括照明、材質和相機。

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描影程式

在 Maya 中使用 Arnold 描影程式建立和套用各種材料，例如標凖表面、距離或卡通描影程式。

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GPU 和 CPU 彩現

使用 Arnold 同時以 GPU 和 CPU 製作彩現。

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相機

使用相機，包括圓柱形魚眼式相機，模擬曝光效果、焦距、光圈大小。

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燈光

從多個光源設定中選擇，以使用有效的技術 (例如總體光源取樣) 模擬場景中的照明。

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降噪

使用 OptiX 降噪器等降噪選項，在保留彩現影像細節的同時，快速降低噪聲。

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顏色管理

使用 OpenColorIO v2 在視埠和彩現視圖中查看最終顏色的精確預覽。

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Arnold USD

在生產場景中，在以 USD 為基礎的工作流程中利用 Arnold，實現 3D 資料的高效流動。

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OpenUSD 工作流程

光速處理

在 Maya 中使用 OpenUSD，就能在短短幾秒內載入並編輯大量資料集。

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順暢地匯入和匯出

可以將 USD 資料匯入為原生 Maya 資料，也可將原生 Maya 資料匯出為 USD 資料。

輕型預覽

使用「階層視圖」視窗快速查看 USD 場景結構的預覽。

原生 OpenUSD 支援

可在一般 Maya 編輯器 (例如「大綱工具」、「屬性編輯器」和「通道盒」) 中直接使用 USD 資料。

視埠中的 OpenUSD

在視埠中查看伴隨 Maya 資料一起顯示的 USD。

開放原始碼且完全可自訂

Maya USD 外掛程式是一個開放原始碼專案，可供工作室根據需要進行自訂。

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流水線

Unreal Live Link

即時將動畫資料從 Maya 串流至 Unreal Engine，讓您在 Maya 中處理角色資產，同時在 Unreal 中查看預覽。

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腳本

使用 Python 3 建立 Maya 腳本及撰寫外掛程式。

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場景組合

建立大型複雜的場景，而不降低工作流程的速度。

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自訂

自訂介面、快速鍵、搜尋等，以根據您的偏好和工作流程調整 Maya。

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外掛程式管理員

輕鬆識別並管理載入至 Maya 的外掛程式。

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Adobe Live 連結

在 Maya 和 Adobe After Effects 中同時檢視和更新場景。

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Flow Production Tracking 整合

透過 Flow Production Tracking (先前為 ShotGrid) 固定期限的使用授權，直接在 Maya 中存取生產管理工具。

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