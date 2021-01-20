從夢幻般的生物和廣闊的風景到爆炸性戰爭場景，榮獲奧斯卡金像獎的 Maya 工具集是建立栩栩如生角色及場景的首選。
使用功能強大的多邊形和 NURBS 模型製作工具，建立 3D 道具、環境和角色。
使用關鍵畫面、非線性和運動擷取動畫等功能，讓角色栩栩如生。
使用 Bifrost 建立在實體上精確的模擬和效果，例如爆炸和海洋表面。
使用 LookdevX (材料編寫外掛程式)，跨多個工具建置程序材料。
透過 Arnold 彩現程式整合，檢視即時場景變更，包括燈光效果和材料。
利用整合的開放標準改善協同合作，如 OpenUSD (通用場景描述)。
使用指令碼和外掛程式 (例如 Unreal Live Link)，讓您的工具如虎添翼。
順暢地匯入和匯出
可以將 USD 資料匯入為原生 Maya 資料，也可將原生 Maya 資料匯出為 USD 資料。
輕型預覽
使用「階層視圖」視窗快速查看 USD 場景結構的預覽。
原生 OpenUSD 支援
可在一般 Maya 編輯器 (例如「大綱工具」、「屬性編輯器」和「通道盒」) 中直接使用 USD 資料。
視埠中的 OpenUSD
在視埠中查看伴隨 Maya 資料一起顯示的 USD。
Flow Production Tracking 整合
透過 Flow Production Tracking (先前為 ShotGrid) 固定期限的使用授權，直接在 Maya 中存取生產管理工具。