重新構想設計與製造業中的無限可能

充分發揮 AI、資料與協同合作的強大優勢，提高效率。藉助 Autodesk 探索利用技術轉變設計方式的新方法，打造更美好的世界。

一名男子在大型工業設備前手持平板電腦的彩現圖

今日解決方案，未來遠大願景

您知道嗎：在整個產品開發過程中，會產生大量資料，且其中 80% 以上的資料不會被觸及。那麼，如何更有效地利用資料？聆聽我們的總裁兼 CEO Andrew Anagnost 的想法，他分享了 Autodesk 的願景，助力您在當下和未來更有效地利用資料。

設計和製造業同儕的主要趨勢

74%

準備好應對意外變化

40%

表示數位轉型已提高生產力

74%

將數位成熟度視為吸引人才的首要因素

80%

覺得 AI 將助力其產業發展

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Autodesk「2024 設計與製造現狀」報告和研究資料

工人在多間辦公室使用 VR 頭戴式耳機和操作機械在辦公桌前設計的插圖

瞭解產業如何為未來做好準備

D&M 領導人和專家對全球形勢以及公司的韌性、整備狀態、績效、投資和數位轉型水準抱持樂觀態度。閱讀我們的獨家免費報告，瞭解他們的其他言論以及領先企業如何應對變化。

探索未來的廣闊願景

資料已在改變產業

領先的製造商正在充分發揮資料的強大力量—從中取得更深入的見解、加快決策速度以及組織內的創新步伐。

新興技術帶來更多機會

隨著協同合作逐漸增多，現代製造商必須充分利用由資料和技術推動的全新流程，才能更準確及時地滿足客戶不斷變化的期望。

勞動力缺口需要採取新的工作方式

成功的組織將透過自動化、人工智慧 (AI) 和生成設計來補足工人的專業知識，克服技能短缺難題。

永續發展將是重要的成長驅動因素

消費者喜好和新法規不斷變化，促使永續發展目標發生重大轉變，從有效利用資源的建議方案轉變為強制的營運發展方式。

製造業領導者正在投注於 AI

人工智慧不斷增強創新並提高生產力，因此成為設計與製造業組織的重要合作夥伴。儘管人類的創造力仍然必不可少，但許多企業領導者認為 AI 對於未來獲致成功至關重要。

解鎖當今促進創新的解決方案
Autodesk CEO Andrew Anagnost 在 Autodesk University 的講台上演講

歡迎步入新的工作時代

現代製造業關注的是資料，而非文件。避免孤島，協同合作方可製勝。提供更加開放和整合的系統。Autodesk 平台採用雲端優先的設計和製造軟體發展模式，用技術連接資料，透過 AI 驅動的見解和自動化彰顯您的靈活性和創造力，助您迎接美好未來。

探索 Autodesk 平台 (英文)
帶著防護眼鏡調節機器人的男子

互連製造的基礎

在您整個產品開發生命週期中連接功能、資料、人員和流程。運用 Autodesk Fusion 產業雲端，您就能消除重複的工作和流程、提高生產力，並提供產品研發和業務營運相關的重要即時深入解析。

探索 Autodesk Fusion (英文)
表示人工智慧的藍線抽象插圖

分析、增強、自動化。

從生成設計到自動塑型、刀具路徑，以及圖面，我們的工具集內建的 AI 可一路助您增強創意和決策。有了 Autodesk AI，您的團隊可以找到全新解決方案，以比以往更快、更永續發展的方式應對挑戰。

探索 Autodesk AI (英文)
工程師正坐在桌子旁查看工業機器模型

產品設計與製造軟體集

產品設計與製造軟體集專為複雜產品、設備和系統的設計師而打造，是一套整合的專業級 CAD、CAM 和 CAE 應用程式，包括 Autodesk Inventor、AutoCAD 和 Vault，具備專用的模擬、視覺化、實景擷取和自動化擴展功能。

探索軟體集

深入進行設計與製造

設計與工程

以前所未有的效率和協同合作水準，將您的產品推向市場。

瞭解更多

製造業

從規劃到建築再到營運，發掘持續改進的新機會。

瞭解更多

汽車設計

使用專為汽車設計打造的靈活工作室工具，更快速、更有效地推動創新。

瞭解更多 (英文)

製造商如何憑藉 Autodesk 取得領先

發掘設計與製造業的更多見解

生產工程師站在機器人手臂前使用平板電腦

設計與製造現狀報告

重新思考全球互聯產業的營運

瞭解高階製造管理人員如何應對工業機器領域的最大挑戰。

閱讀報告 (英文)
工程師在辦公桌前研究汽車模型

設計與製造現狀報告

推動汽車創新

瞭解從電氣化到自動駕駛產業，同儕是如何利用新技術進行創新的。

閱讀報告 (英文)
筆記型電腦上顯示的文章

文章

智慧製造：製造業的未來是數位化

瞭解從工業 4.0 到 AI 的發展，智慧製造是如何改變整個產業的。

閱讀文章 (英文)
製造業領導者在 Autodesk University 的講台上演講

隨選事件

製造業的未來願景

聆聽 Autodesk 製造業領導者對於迎接這個變革性新時代的看法。

觀賞影片 (46:23 分鐘, 英文)

藉助 Autodesk，以不同的方式看待世界

隨著我們周圍的設計與製造業現狀不斷變化，您看到的不是一堆令人沮喪的麻煩事，而是許多激動人心的新可能性。聯絡我們以討論 Autodesk 設計與製造解決方案如何協助您在解決世界上最千奇百怪問題的旅程中探索新可能性。

有關設計與製造業的常見問題 (FAQ)

什麼是產品？

產品是專為客戶提供益處而製造的項目。您的服務也可視為是您的產品。現在，許多「智慧型」產品將實體物品與連接網際網路的數位服務相結合，為客戶提供超越實體項目自身價值的持續性價值。

什麼是產品設計？

產品設計是一套構思、建立及反覆執行解決方案的流程，這些解決方案旨在解決工業機器、汽車製造等業務領域中客戶的問題，或是直接解決消費性產品等產業中公眾的問題。 

 

產品設計流程的第一步是投入研究，以瞭解市場和客戶需求。設計師利用知識、同理心和創造力將解決方案概念化。 

 

在此期間，將建立手繪草圖、原型、技術圖面和 3D 電腦輔助設計 (CAD) 模型，以便傳達及審核建議的產品設計解決方案、協調利害關係人之間的設計流程，再進一步利用原型製作，與實際客戶一起測試及驗證理念設計。 

 

而最終將輸出產品需求文件、規格、技術圖面和視覺成品。產品設計師往往會與設計工程師協同合作，共同開發可供製造的概念設計。 

 

產品設計職位包括：設計經理、工業設計師、產品設計師、UI/UX 設計師、圖形設計師、動畫設計師、設計工程師、技術設計師、設計製圖師、CAD 設計師、CAD 技術員和 CAD 作業員。 

什麼是製造？

製造是透過各種技術、工具和機器將原材料或元件轉換為成品的過程。它包含一系列步驟，包括設計、規劃、採購材料、組合、測試和包裝。 

 

許多產業中都涉及製造；範例包括工業機器汽車建築產品消費性產品 (英文) 和電子產品 (英文)。製造的目標是建立符合特定品質標準、具成本效益且可以及時交付給客戶的產品。 

 

製造業的工作可能包括生產工作者/作業員、品質控制檢查員、製造工程師、工業工程師、CAD/CAM 工程師、CAM 程式設計師、CNC 機器設計師/設定者/作業員、裝配商、供應鏈管理員、維護技術員、後勤協調者、CAD 設計師、CAD 技術員和 CAD 作業員。 

什麼是產品設計與製造？

產品設計與製造構成了緊密連結且反覆的過程，可將概念設計轉變為客戶手中的實際產品。 

 

在設計階段，需要考慮可取性、可製造性、成本和效率，以確保產品能夠成功製造，同時滿足所需的價格點和客戶的品質預期。反過來，製造過程提供的意見回饋也有助於設計改進和最佳化。 

 

整體而言，產品設計與製造協同工作，創造出具有視覺吸引力、功能齊全、生產效率高、成本低的產品。 

為什麼產品設計在製造過程中很重要？

產品設計在製造過程中起著至關重要的作用，原因如下： 

  • 使用者體驗：產品設計會影響使用者體驗，即客戶使用產品時，是否能獲得輕鬆、直觀且愉悅的體驗。產品製造商注重符合人體工學、美觀且直觀的設計，可以創造客戶認為在視覺上具有吸引力、易於使用且令人愉快的產品。 
    令人滿意的產品有助於形成品牌偏好，即客戶將尋找及/或推薦您的產品。這可以提升銷售和市場份額。 
  • 滿足客戶需求：良好的使用者體驗從瞭解客戶需求和喜好開始。藉由將客戶意見回饋和市場研究結果納入設計流程，製造商可以創造符合客戶期望的產品，進而提高客戶滿意度並增加銷售。 
  • 創新與獨樹一幟：產品設計是取得創新、在市場獨樹一幟的關鍵驅動因素。製造商會打造獨特且創新的設計，進而從競爭對手中脫穎而出，吸引客戶，贏得競爭優勢。 
  • 可行性和效率：為了滿足所期望的產品單位成本，設計師必須考慮設計的可行性，並考量材料、生產技術和組合過程等因素，確保能夠以有效且符合成本效益的方式製造產品。可製造性設計，有助於簡化生產、減少浪費並最佳化資源。 
  • 品質和可靠性：設計精良的產品更有可能符合品質標準以及滿足客戶的效能預期。材料選取、結構完整性和公差規格等設計考量會顯著影響產品的耐久性、功能和整體品質。 
  • 成本最佳化：設計決策對產品的製造成本有顯著影響。設計師透過考量材料成本、生產過程和元件整合等因素，可以找到最佳化成本的機會，而不會影響產品品質或功能。 
  • 上市時間：有效的產品設計有助減少產品上市所花費的時間。製造商透過簡化設計過程、盡量減少設計迭代，並在早期考量製造約束，可以加快產品開發，贏得競爭優勢。 

產品設計在製造過程中非常重要，因為它能確保產品滿足客戶需求、能夠有效製造、符合所需的品質，並在市場上佔據競爭優勢。設計工程是製造成功且可獲利產品的關鍵步驟。 

哪些 Autodesk 工具可用於產品設計與製造？

Autodesk 可為創新者提供設計和製造技術，助力產品設計與製造，讓客戶能夠跨專案、領域和產業界限流暢地工作。

 

Autodesk 設計與工程軟體: 
Autodesk 提供一系列軟體工具，專為支援設計師和工程師而設計。每個工具都是針對特定領域量身定制的，提供一系列特徵和功能來支援設計和工程流程，其中包括 2D 和 3D CAD 塑型、自動建立材料表、製造文件和工程模擬 (CAE)。 

  • Autodesk Inventor 
    用於 3D 機械設計、模擬、視覺化和文件製作的專業級產品設計與工程工具。 
  • Inventor Nastran 
    CAD 內嵌的非線性應力、熱、震動與疲勞模擬軟體。 
  • Inventor Tolerance Analysis 
    用於評估尺寸變化影響的公差疊加分析軟體。 
  • Inventor Nesting 
    Inventor 專用的真實造型排版軟體，可最佳化原始材料的產量。 
  • Inventor CAM 
    Inventor 專用的整合式 2.5 軸到 5 軸 CAD/CAM 程式設計解決方案。 
  • Vault 
    用於管理設計檔案的產品資料管理軟體。 
  • AutoCAD 
    內附產業專用工具集的 2D 與 3D CAD 軟體。 
  • Factory Design Utilities 
    用於規劃、設計及安裝高效生產配置的工廠設計軟體。 
  • Navisworks Manage 
    內含衝突偵測與排程功能的大規模設計審閱軟體。 
  • ReCap Pro 
    實景擷取及 3D 掃瞄軟體與服務。 
  • 3Ds Max

 

用於設計視覺化的 3D 彩現與動畫軟體。 

  • Fusion 
    用於產品設計與製造的雲端 CAD/CAM/CAE 軟體。 

 

  • 其他用於設計和工程的 Autodesk 軟體產品包括：
  • Autodesk Moldflow 
    Autodesk® Moldflow® 模擬軟體可讓您深入觀察塑膠射出成型和壓縮成型，以提升所製造的零件品質。進階的工具和簡化的使用者介面可協助您解決製造難題，例如零件翹曲、冷卻通道效率、材料選擇，以及縮短加工時間。 
  • Fusion Manage 
    輕鬆連接資料、人員和流程的雲端 PLM 和 PDM。 
  • Design Review (英文) 
    Design Review CAD 檢視器軟體可讓您免費檢視、標記、列印和追蹤 2D 和 3D 檔案的變更，而無需使用原始設計軟體。 
  • Autodesk Drive (英文) 
    專為個人和小型團隊打造的 CAD 感知雲端儲存服務。 
  • Autodesk Rendering (英文) 
    透過 Autodesk 產品將彩現直接提交至雲端，釋放您本機系統的空間，並可讓您在彩現過程時完成其他工作。 

 

Autodesk 製造軟體 (英文)

Autodesk 提供一系列電腦輔助製造 (CAM) 軟體解決方案。製造商可運用這些工具產生刀具路徑、模擬切削作業，並最佳化用於銑削、車削和其他切削流程的 CNC 程式

  • Autodesk Fusion 製造延伸功能 
    解鎖用於 3 至 5 軸 CNC 切削、以圖紙為基礎的排版和建造，以及以金屬為基礎的增材製造的其他功能。加快 CAM 程式設計並改善製造過程的一致性，以生產更高品質的零件。 
  • Prodsmart 製造執行系統 (MES) 
    MES 適用於所有生產層級，為您提供掌握生產規劃流程所需的解決方案。透過完全數位化和自動化的運作工具，獲得深入見解以預測機器停工時間、追蹤生產進度、識別瓶頸及消除浪費。 
  • 隨產品設計與製造軟體集一起提供：
  • Inventor CAM： 
    Autodesk® Inventor® CAM 軟體透過 CAD 內嵌的 2.5 至 5 軸銑削、車削和車銑功能，簡化了加工的工作流程。 
  • Inventor Nesting： 
    Autodesk® Inventor® 排版軟體有助於降低成本，同時最佳化平板原材料的產量。 
  • Autodesk 製造軟體還包括：
  • Autodesk Fusion with Netfabb (英文) 
    Netfabb 是用於增材製造 (3D 列印) 的軟體套件，提供用於最佳化設計、準備檔案和模擬流程的工具，有助於製造商確保其 3D 列印零件的品質和可靠性。目前包含 Fusion 和 Fusion Team。 
  • Autodesk Fusion with PowerMill 
    PowerMill® CAM 軟體提供專業的 CNC 程式設計策略，用於複雜的 3 軸和 5 軸製造，現在可透過 Fusion 延伸功能提供對 Fusion 和進階製造功能的存取。 
  • Autodesk Fusion with PowerShape 
    PowerShape® 製造 CAD 軟體將曲面、實體和網面塑型相結合，可協助準備模具、衝模和其他複雜零件以供製造，目前包含 Fusion 和 Fusion Team。 
  • Autodesk Fusion with PowerInspect 
    PowerInspect® 是 3D 測量軟體，可離線程式設計用於監控和控制製造過程的檢驗常式。 
  • Autodesk Fusion with FeatureCAM 
    FeatureCAM 可協助製造商自動執行 CNC 程式設計。目前包含 FeatureCAM Ultimate、PartMaker、Fusion、Fusion Team 和 HSMWorks。 
  • Autodesk Fusion with CAMplete 
    CAMoplete™ 提供 G-code 後處理、驗證和模擬。匯入 CAM 資料，然後使用經過驗證的後處理器和準確的 3D 機器模型 (與機床製造商一起開發)，以產生高品質、無干涉的 NC 加工程式碼。 

Autodesk 工具是否可同時用於 2D 和 3D 設計？

Autodesk 是 AutoCAD 的推廣者，為 2D 和 3D 設計提供了一系列交互相容的設計和工程工具。您不必再在 2D 和 3D CAD 之間進行選擇了。在許多情況下，兩者組合方為最佳。 

Autodesk Inventor「AnyCAD」允許在 3D Inventor 模型中參考 2D AutoCAD 資料。AutoCAD 資料可以保持單一事實來源，Inventor 模型將隨 AutoCAD 模型一起更新。 

Autodesk Inventor 使用與 AutoCAD 相同的 DWG 檔案格式。可在 AutoCAD 中開啟 Inventor 圖面進行處理，包括審閱和標記。 

Autodesk Vault 產品資料管理 (PDM) 可順暢地管理 2D 和 3D 資料，滿足您處理舊式 2D 資料、從 2D 移轉至 3D，或同時使用 2D 和 3D 設計工具的需要。 

產品設計與製造軟體集中包含 AutoCAD、Autodesk Inventor 和 Vault。

電腦輔助設計 (CAD) 軟體如何增強產品設計與製造流程？

電腦輔助設計 (CAD) 軟體在增強產品設計與製造流程方面提供眾多優勢： 

  • 視覺化和概念化：CAD 軟體可讓設計師建立詳細的 2D 和 3D 產品模型，讓他們更有效地形象化及概念化自己的想法。這有助於探索不同的設計選項、做出明智決策，以及向利害關係人傳達設計意圖。 
  • 設計迭代和最佳化：CAD 軟體可協助快速進行設計迭代和最佳化。設計師可以輕鬆修改和細化其設計、測試不同的規劃，以及評估設計變更的影響。此迭代過程可以最佳化設計、減少錯誤並提升產品效能。 
  • 設計準確性與精度：使用 CAD 軟體可輕鬆提供準確且精確的設計模型和文件。設計師可以定義並最佳化參數式尺寸、幾何約束和公差，確保製造團隊獲得正確的資訊，符合預期的品質標準。 
  • 設計驗證和模擬：CAD 軟體通常包含模擬功能，可讓設計師虛擬地測試和驗證其設計，其中包括分析結構完整性、運動、流體流動和熱行為。設計師可以模擬實際環境，更準確地預測和避免潛在的品質問題，減少對實體原型進行破壞性測試。 
  • 設計文件與製造準備：CAD 軟體可自動建立工程圖面、材料表 (BOM)，以及製造所需的其他文件，這樣有助於產生精確且標準化的文件、減少手動錯誤，並提供一致的資訊，提高製造效率。 
  • 協同合作與溝通：利用 PDM 軟體，可在設計團隊、利害關係人和製造合作夥伴之間進行安全、受權限控制的協同合作和溝通。可以數位方式共用、審閱和註釋設計文件，自動審核追蹤意見回饋和決策。這可簡化設計過程、減少錯誤，並確保每個人使用的都是正確且最新的設計資訊。 
  • 與製造流程整合：CAD 軟體整合了電腦輔助製造 (CAM) 軟體，可順暢地轉移設計資料，產生刀具路徑、最佳化切削作業，並為生產做好準備。此整合可簡化從設計到製造的轉換過程、減少錯誤並提高效率。 

整體而言，CAD 軟體可改善視覺化、精確度、協同合作、最佳化和文件製作，增強產品設計與製造，有助於創造更優異的設計、減少錯誤、縮短開發週期，並最終有效地向市場交付更高品質的產品。 

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