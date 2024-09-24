產品是專為客戶提供益處而製造的項目。您的服務也可視為是您的產品。現在，許多「智慧型」產品將實體物品與連接網際網路的數位服務相結合，為客戶提供超越實體項目自身價值的持續性價值。
您知道嗎：在整個產品開發過程中，會產生大量資料，且其中 80% 以上的資料不會被觸及。那麼，如何更有效地利用資料？聆聽我們的總裁兼 CEO Andrew Anagnost 的想法，他分享了 Autodesk 的願景，助力您在當下和未來更有效地利用資料。
準備好應對意外變化
表示數位轉型已提高生產力
將數位成熟度視為吸引人才的首要因素
覺得 AI 將助力其產業發展
D&M 領導人和專家對全球形勢以及公司的韌性、整備狀態、績效、投資和數位轉型水準抱持樂觀態度。閱讀我們的獨家免費報告，瞭解他們的其他言論以及領先企業如何應對變化。
領先的製造商正在充分發揮資料的強大力量—從中取得更深入的見解、加快決策速度以及組織內的創新步伐。
隨著協同合作逐漸增多，現代製造商必須充分利用由資料和技術推動的全新流程，才能更準確及時地滿足客戶不斷變化的期望。
成功的組織將透過自動化、人工智慧 (AI) 和生成設計來補足工人的專業知識，克服技能短缺難題。
消費者喜好和新法規不斷變化，促使永續發展目標發生重大轉變，從有效利用資源的建議方案轉變為強制的營運發展方式。
人工智慧不斷增強創新並提高生產力，因此成為設計與製造業組織的重要合作夥伴。儘管人類的創造力仍然必不可少，但許多企業領導者認為 AI 對於未來獲致成功至關重要。
現代製造業關注的是資料，而非文件。避免孤島，協同合作方可製勝。提供更加開放和整合的系統。Autodesk 平台採用雲端優先的設計和製造軟體發展模式，用技術連接資料，透過 AI 驅動的見解和自動化彰顯您的靈活性和創造力，助您迎接美好未來。
在您整個產品開發生命週期中連接功能、資料、人員和流程。運用 Autodesk Fusion 產業雲端，您就能消除重複的工作和流程、提高生產力，並提供產品研發和業務營運相關的重要即時深入解析。
從生成設計到自動塑型、刀具路徑，以及圖面，我們的工具集內建的 AI 可一路助您增強創意和決策。有了 Autodesk AI，您的團隊可以找到全新解決方案，以比以往更快、更永續發展的方式應對挑戰。
產品設計與製造軟體集專為複雜產品、設備和系統的設計師而打造，是一套整合的專業級 CAD、CAM 和 CAE 應用程式，包括 Autodesk Inventor、AutoCAD 和 Vault，具備專用的模擬、視覺化、實景擷取和自動化擴展功能。
隨著我們周圍的設計與製造業現狀不斷變化，您看到的不是一堆令人沮喪的麻煩事，而是許多激動人心的新可能性。聯絡我們以討論 Autodesk 設計與製造解決方案如何協助您在解決世界上最千奇百怪問題的旅程中探索新可能性。
產品是專為客戶提供益處而製造的項目。您的服務也可視為是您的產品。現在，許多「智慧型」產品將實體物品與連接網際網路的數位服務相結合，為客戶提供超越實體項目自身價值的持續性價值。
產品設計是一套構思、建立及反覆執行解決方案的流程，這些解決方案旨在解決工業機器、汽車製造等業務領域中客戶的問題，或是直接解決消費性產品等產業中公眾的問題。
產品設計流程的第一步是投入研究，以瞭解市場和客戶需求。設計師利用知識、同理心和創造力將解決方案概念化。
在此期間，將建立手繪草圖、原型、技術圖面和 3D 電腦輔助設計 (CAD) 模型，以便傳達及審核建議的產品設計解決方案、協調利害關係人之間的設計流程，再進一步利用原型製作，與實際客戶一起測試及驗證理念設計。
而最終將輸出產品需求文件、規格、技術圖面和視覺成品。產品設計師往往會與設計工程師協同合作，共同開發可供製造的概念設計。
產品設計職位包括：設計經理、工業設計師、產品設計師、UI/UX 設計師、圖形設計師、動畫設計師、設計工程師、技術設計師、設計製圖師、CAD 設計師、CAD 技術員和 CAD 作業員。
產品設計與製造構成了緊密連結且反覆的過程，可將概念設計轉變為客戶手中的實際產品。
在設計階段，需要考慮可取性、可製造性、成本和效率，以確保產品能夠成功製造，同時滿足所需的價格點和客戶的品質預期。反過來，製造過程提供的意見回饋也有助於設計改進和最佳化。
整體而言，產品設計與製造協同工作，創造出具有視覺吸引力、功能齊全、生產效率高、成本低的產品。
產品設計在製造過程中起著至關重要的作用，原因如下：
產品設計在製造過程中非常重要，因為它能確保產品滿足客戶需求、能夠有效製造、符合所需的品質，並在市場上佔據競爭優勢。設計工程是製造成功且可獲利產品的關鍵步驟。
Autodesk 可為創新者提供設計和製造技術，助力產品設計與製造，讓客戶能夠跨專案、領域和產業界限流暢地工作。
Autodesk 設計與工程軟體:
Autodesk 提供一系列軟體工具，專為支援設計師和工程師而設計。每個工具都是針對特定領域量身定制的，提供一系列特徵和功能來支援設計和工程流程，其中包括 2D 和 3D CAD 塑型、自動建立材料表、製造文件和工程模擬 (CAE)。
用於設計視覺化的 3D 彩現與動畫軟體。
Autodesk 製造軟體 (英文)：
Autodesk 提供一系列電腦輔助製造 (CAM) 軟體解決方案。製造商可運用這些工具產生刀具路徑、模擬切削作業，並最佳化用於銑削、車削和其他切削流程的 CNC 程式。
Autodesk 是 AutoCAD 的推廣者，為 2D 和 3D 設計提供了一系列交互相容的設計和工程工具。您不必再在 2D 和 3D CAD 之間進行選擇了。在許多情況下，兩者組合方為最佳。
Autodesk Inventor「AnyCAD」允許在 3D Inventor 模型中參考 2D AutoCAD 資料。AutoCAD 資料可以保持單一事實來源，Inventor 模型將隨 AutoCAD 模型一起更新。
Autodesk Inventor 使用與 AutoCAD 相同的 DWG 檔案格式。可在 AutoCAD 中開啟 Inventor 圖面進行處理，包括審閱和標記。
Autodesk Vault 產品資料管理 (PDM) 可順暢地管理 2D 和 3D 資料，滿足您處理舊式 2D 資料、從 2D 移轉至 3D，或同時使用 2D 和 3D 設計工具的需要。
產品設計與製造軟體集中包含 AutoCAD、Autodesk Inventor 和 Vault。
電腦輔助設計 (CAD) 軟體在增強產品設計與製造流程方面提供眾多優勢：
整體而言，CAD 軟體可改善視覺化、精確度、協同合作、最佳化和文件製作，增強產品設計與製造，有助於創造更優異的設計、減少錯誤、縮短開發週期，並最終有效地向市場交付更高品質的產品。