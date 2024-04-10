BIM 是建築資訊模型 （Building Information Modeling） 的縮寫，其為一種協同流程，可讓 MEP （機械、電氣和衛工）工程師建立及管理建築實體和功能特性的數位表現法。適用於 MEP 工程的 BIM，特別著重於設計、分析及最佳化建築內的 MEP 系統
為了設計並交付在效能、成本和可營造性方面取得平衡的建築系統，MEP 工程師承受著比以往更大的壓力。有了 BIM，設計團隊可以更高效地創造更具永續性的設計，從而提升業界卓越水準，讓團隊和公司保持領先優勢。
的 BIM 專案報告表示，在人力、協同合作和/或材料方面均有所節省。
的使用者表示，BIM 提升了他們的工作效率。
報告表示，BIM 降低了建造和營造期間發生問題的風險。
– Pinnacle Infotech 創辦人兼執行長 Bimal Patwari
使用 BIM 工具後，Kirlin Group 減少了錯誤、防止了衝突，從而確保專案進度正常。
Image courtesy of Max Fordham.
Bravida 利用 BIM 和整合式工程工作流程，打造簡化的流程。獲得的成果：團隊運作靈活且高效能，但成本更低。
相片由 Bravida 授權使用。
使用 BIM，跨領域團隊可在統一的設計環境中安全地協同合作，提供單一事實來源以協調同業者、排序專案階段、並提出問題和偵測衝突。
在專案發展過程中，MEP 工程師可以使用 BIM 中的資料，藉由即時深入分析功能，執行進階模擬和分析。
由 BNIM 授權使用
BIM 型工具可讓工程師整合系統設計與建造細部製作工作流程，從而更清楚瞭解設計對高細節層次的影響，並且考量客戶需求、當地和地區法規、可製造性和安裝等因素。
BIM 可協助您實施大規模的自動化和協同合作。最新進展可支援在所有建築設計領域之間順暢地交換資料。使用 BIM 可將專案進度提前多達數週的時間，甚至幾個月都有可能。
由 BNIM 授權使用
使用所有關係人皆可檢視的集中式 3D 模型，儘早識別錯誤、協調變更、進而減少日後的返工。
建立單一數位事實來源，讓所有關係人都能夠加以存取並添增資料。透過雲端連接您的模型，讓整個專案團隊隨時都能存取所需的精確資訊。
進階分析與參數式設計工具，能夠支援從概念到施工圖階段的優選和最佳化流程。
利用設計自動化消除重複工作， 更快地實現最佳化設計解決方案。
Autodesk 已與 Schneider Electric 組成策略聯盟，旨在讓電氣設計師能夠在關注更具永續性的能源系統的同時影響建築設計。Schneider Electric 的 Advanced Electrical Design for Autodesk Revit 可讓電氣工程師做出更明智的決策，從而在建築專案中發揮更具策略性的作用。
BIM 是建築資訊模型 （Building Information Modeling） 的縮寫，其為一種協同流程，可讓 MEP （機械、電氣和衛工）工程師建立及管理建築實體和功能特性的數位表現法。適用於 MEP 工程的 BIM，特別著重於設計、分析及最佳化建築內的 MEP 系統
設計和建模：BIM 軟體可讓 MEP 工程師建立機械、電氣和衛工系統的詳細 3D 模型。在這些模型中，包含了標註、材料和設備規格等資訊。
衝突偵測和協調：BIM 支援衝突偵測，可檢查 MEP 模型是否與建築或結構元素發生衝突。這有助於在設計階段早期識別並解決衝突，減少營造期間的返工和協調問題。
量化和成本估算：BIM 軟體可以從 MEP 模型萃取數量和測量結果，從而能夠精確估算成本和瞭解材料需求。這有助於控制專案預算和採購流程。
分析和模擬：BIM 工具提供模擬功能，可用於分析 MEP 系統的效能、能源效率和永續性。工程師可以模擬氣流、照明、HVAC 系統和能源使用情況，以便最佳化設計並做出明智決策。
文件和溝通：BIM 可協助生成詳細的施工圖，其中包含圖面、明細表和規格
BIM 透過衝突偵測、改進協調、精確的數量計量、價值工程、高效設計迭代以及增進溝通能力，協助提高 MEP 協調中的成本效率。