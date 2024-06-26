適用於 MEP 工程的 BIM 解決方案

Autodesk 軟體能夠讓 MEP 工程師交付簡潔高效的最佳化建築系統，不僅可為實現永續性提供支援，還能提升居住者的舒適度。

由 BNIM 授權使用

建築屋頂上的 HVAC 系統

專為日漸發展的產業打造的 MEP 工程解決方案

為了設計並交付在效能、成本和可營造性方面取得平衡的建築系統，MEP 工程師承受著比以往更大的壓力。有了 BIM，設計團隊可以更高效地創造更具永續性的設計，從而提升業界卓越水準，讓團隊和公司保持領先優勢。

為何 BIM 成為 MEP 工程的新常態？

86%

的 BIM 專案報告表示，在人力、協同合作和/或材料方面均有所節省。

70%

的使用者表示，BIM 提升了他們的工作效率。

72%

報告表示，BIM 降低了建造和營造期間發生問題的風險。

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Photo of structurally engineered building

「我們節省了近 30% 到 40% 的時間。如果沒有 BIM 工作流程，就不可能遵守這個極為困難的進度表。最佳化設計這項功能幫助我們節省了 20% 的成本，同時也為業主省下更可觀的成本。」

— Pinnacle Infotech 創辦人兼執行長 Bimal Patwari

處於整合式 BIM 工作流程應用前沿的 MEP 公司

機械承包商工作

KLH 與承包商的業務合作增長了三倍

使用單一資料來源讓他們得以提供更高價值的成果

觀賞影片 (2:12 分鐘) （英文）
Illuminated high rise

更卓越的資料交換與協同合作

TDIndustries 的技術發展歷程正在改變產業格局，同時提高了客戶滿意度。

閱讀案例 （英文）

影像提供者 TDIndustries

Structural elements of building

將設計時間縮短 30% 到 40%

Pinnacle 利用簡化的設計流程，提升艱鉅宏大的專案的營運效率

檢視資訊圖表（英文）

影像提供者。Pinnacle Infotech

替代文字

員工生產力提高 23%

在轉而使用 BIM 後，Max Fordham 大幅改善了專案成果。

閱讀案例 （英文）

相片由 Laurian Ghinitoiu/BIG 授權使用。

替代文字

使用 BIM 加速專案交付並保持領先

使用 BIM 工具後，Kirlin Group 減少了錯誤、防止了衝突，從而確保專案進度正常。

查看案例（英文）
替代文字

透過「技術成熟的 BIM」降低成本和碳排放

Bravida 利用 BIM 和整合式工程工作流程，打造簡化的流程。獲得的成果：團隊運作靈活且高效能，但成本更低。

查看案例（英文）

相片由 Bravida 授權使用。

整合式 BIM 工作流程的實際運作
建築機械系統的彩現

處理單一共用模型

使用 BIM，跨領域團隊可在統一的設計環境中安全地協同合作，提供單一事實來源以協調同業者、排序專案階段、並提出問題和偵測衝突。

  • 在擁有完整建築資訊模型 (包含建築和結構元件) 的環境中建立建築系統
  • 使用參數式設計，以參數化方式探索和提議設計選項
  • 自動執行日常或重複的工作和設計工作流程
  • 將所有內容和人員集中在同一個設計環境中，以減少資料遺失和錯誤
建築機械系統的彩現

執行詳細分析並產生報告

在專案發展過程中，MEP 工程師可以使用 BIM 中的資料，藉由即時深入分析功能，執行進階模擬和分析。

  • 使用 EnergyPlus 分析引擎，分析建築能源和系統荷載，以制定明智的設計決策
  • 建立用於定義空間和區域的解析模型，並建立佔用、照明及設備荷載的模型
  • 從建模的 3D 元素 （例如機械和電氣設備） 產生明細表、平面圖和荷載計算。
  • 使用可計算配管系統的最佳流量與回水的工具，評估最佳系統效能  
Revit

在 3D 模型中進行細部製作

BIM 型工具可讓工程師整合系統設計與建造細部製作工作流程，從而更清楚瞭解設計對高細節層次的影響，並且考量客戶需求、當地和地區法規、可製造性和安裝等因素。

  • MEP 專業人士可以使用 BIM 生成單一模型，用於支援細部製作、建造、營造前和安裝的估算。
  • 改善工程師與建造商之間的設計意圖和資料遞交過程
  • 在專案發展過程中，可輕鬆地將文件和施工圖保持在最新狀態，進而減少返工
  • 協助 MEP 行業承包商更高效地為工程模型估價，從而提高效率並降低成本。
  • 使用 Autodesk Construction CloudAutodesk Build 將營造前/建造工作流程延伸到現場，以便進行材料追蹤和調試。
BIM

簡化營造和專案交付

BIM 可協助您實施大規模的自動化和協同合作。最新進展可支援在所有建築設計領域之間順暢地交換資料。使用 BIM 可將專案進度提前多達數週的時間，甚至幾個月都有可能。

  • 透過即時的設計協同合作，確保專案按進度表向前推進。
  • 偵測專案的營造前階段和敷地執行階段中的衝突
  • 識別及解決問題
  • 設計審閱和核准工作流程
  • 追蹤變更

適用於 MEP 工程的 BIM：主要優勢

減少錯誤和返工

使用所有關係人皆可檢視的集中式 3D 模型，儘早識別錯誤、協調變更、進而減少日後的返工。

提升團隊協同合作效率

建立單一數位事實來源，讓所有關係人都能夠加以存取並添增資料。透過雲端連接您的模型，讓整個專案團隊隨時都能存取所需的精確資訊。

提高設計品質

進階分析與參數式設計工具，能夠支援從概念到施工圖階段的優選和最佳化流程。

減少整體設計時間

利用設計自動化消除重複工作， 更快地實現最佳化設計解決方案。

新一代 BIM 型電氣設計

Autodesk 已與 Schneider Electric 組成策略聯盟，旨在讓電氣設計師能夠在關注更具永續性的能源系統的同時影響建築設計。Schneider Electric 的 Advanced Electrical Design for Autodesk Revit 可讓電氣工程師做出更明智的決策，從而在建築專案中發揮更具策略性的作用。

適用於 MEP 工程的 Autodesk 軟體

Architecture, Engineering & Construction Collection

適合設計師、工程師和承包商的強大 BIM 和 CAD 工具，包括 Revit、AutoCAD、Civil 3D、Autodesk Forma 及更多產品

產品詳細資料
Revit

利用適用於建築資訊模型 (BIM) 的強大工具，來規劃、設計、建構及管理建築物。

產品詳細資料
BIM Collaborate Pro

適用於建築、工程與營造團隊的雲端式設計共同製作、協同合作和協調軟體。「Pro 版」功能可在 Revit、Civil 3D 和 AutoCAD Plant 3D 中即時協同合作。

產品詳細資料
Fabrication CADmep

MEP 細部製作與製造軟體

產品詳細資料
Insight

建築效能分析軟體

產品詳細資料
Navisworks

Navisworks Manage、Navisworks Simulate 軟體與 Navisworks Freedom 3D 檢視器，適用於 5D 分析、設計模擬和專案審閱。

產品詳細資料

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請聯絡我們，和我們一起商討您的 MEP 工程需求，並且進一步瞭解 Autodesk 軟體如何協助您策劃簡潔高效的解決方案，協助您應對最複雜的挑戰。

常見問題 (FAQ)

什麼是適用於 MEP 工程的 BIM？

BIM 是建築資訊模型 （Building Information Modeling） 的縮寫，其為一種協同流程，可讓 MEP （機械、電氣和衛工）工程師建立及管理建築實體和功能特性的數位表現法。適用於 MEP 工程的 BIM，特別著重於設計、分析及最佳化建築內的 MEP 系統

BIM 如何用於 MEP 工作流程？

設計和建模：BIM 軟體可讓 MEP 工程師建立機械、電氣和衛工系統的詳細 3D 模型。在這些模型中，包含了標註、材料和設備規格等資訊。

衝突偵測和協調：BIM 支援衝突偵測，可檢查 MEP 模型是否與建築或結構元素發生衝突。這有助於在設計階段早期識別並解決衝突，減少營造期間的返工和協調問題。

量化和成本估算：BIM 軟體可以從 MEP 模型萃取數量和測量結果，從而能夠精確估算成本和瞭解材料需求。這有助於控制專案預算和採購流程。

分析和模擬：BIM 工具提供模擬功能，可用於分析 MEP 系統的效能、能源效率和永續性。工程師可以模擬氣流、照明、HVAC 系統和能源使用情況，以便最佳化設計並做出明智決策。

文件和溝通：BIM 可協助生成詳細的施工圖，其中包含圖面、明細表和規格

採用適用於 MEP 工程的 BIM 有何優勢？

1.增進良好的協同合作：BIM 可以增進MEP 工程師、建築師、承包商及其他關係人之間的協同合作關係，進而改善協調成效並減少衝突。

2.提升效率：BIM 可以簡化 MEP 工作流程，從而減少錯誤、返工和專案延遲。它可加快設計迭代的速度，從而有助於制定高效的決策。

3.衝突偵測：BIM 的衝突偵測功能有助於在營造之前識別並解決 MEP 系統與其他建築元素之間的衝突，從而節省時間和成本。

4.節省成本：BIM 可以實現精確的數量計量、成本估算和材料最佳化，從而在營造過程中節省成本。

5.效能分析：BIM 可以模擬及分析 MEP 系統、最佳化能源效率、提升永續性、同時改善整體效能。

6.提升文件品質：BIM 可以自動生成詳細的施工圖，從而減少錯誤並改善專案團隊之間的溝通。

哪些 Autodesk 軟體支援 MEP 工程師使用 BIM？

  1. Autodesk Revit：Revit 是一款全方位的 BIM 軟體，可讓 MEP 工程師建立機械、電氣和衛工系統的詳細 3D 模型。建築師和結構工程師也可以使用 Revit，促進跨領域的協調。
  2. Autodesk Navisworks：Navisworks 是一款功能強大的專案審閱軟體，可讓您在可讓您在 MEP 等不同領域之間偵測並協調衝突。其也能夠整合和視覺化 MEP 模型與其他建築元件，這項功能有助於協同合作和衝突解決。
  3. Autodesk BIM Collaborate Pro：BIM 360是 Autodesk 提供的雲端式協同合作平台，可促進專案關係人之間的協同合作與協調。 MEP 工程師將能夠即時共用及存取 BIM 模型、文件和專案資料。

為什麼 BIM 對 MEP 工程師而言，是不可或缺的？

  • 協調和衝突偵測：BIM 可讓 MEP 工程師與其他領域的專業人士 (例如建築師和結構工程師) 協同合作，以便偵測 MEP 系統與其他建築元件之間的衝突和矛盾。這項早期衝突偵測作業有助於避免在營造期間發生耗資的返工。
  • 視覺化：BIM 提供 3D 建模功能，可讓 MEP 工程師視覺化及瞭解建築中 MEP 系統的空間關係。這有助於識別設計問題並最佳化系統配置，以實現更佳的功能和效率。
  • 提升效率：BIM 可以自動執行工作、加速設計迭代、幫助使用者做出更好的決策，從而簡化 MEP 工作流程。這樣可提高效率、減少錯誤並改善專案時程。
  • 效能分析：BIM 軟體提供模擬和分析工具，可讓 MEP 工程師評估 MEP 系統的效能，包括能源使用情況、照明和 HVAC 效能。這有助於實現最佳的能源效率、永續性和居住舒適度。
  • 增進良好的協同合作：BIM 有助於專案關係人之間進行協同合作與協調。MEP 工程師可以與建築師、承包商及其他團隊成員輕鬆共用及交換資訊，從而改善溝通並減少誤解。
  • 文件和資料管理：BIM 可協助生成精確詳細的施工圖，其中包含圖面、明細表和規格。同時提供一個集中式平台用於管理專案資料，以確保在整個專案生命週期都能輕鬆存取資訊。

BIM 如何在 MEP 協調中提高成本效率？

BIM 透過衝突偵測、改進協調、精確的數量計量、價值工程、高效設計迭代以及增進溝通能力，協助提高 MEP 協調中的成本效率。

如何將 BIM 整合到持續的 MEP 系統維護中？

  • 資產管理：BIM 可以做為 MEP 資產相關資訊的中央儲存庫，其中包含設備規格、維護明細表和保固詳細資料。這可協助設施管理員和維護團隊輕鬆地存取及管理與 MEP 系統相關的資訊。
  • 維護規劃：BIM 模型可用於為 MEP 系統開發全方位的維護規劃。透過納入設備使用期限、建議的維護工作和歷史資料等相關資訊，設施管理員可以排程預防性維護並最佳化資源配置。
  • 視覺化和文件製作：BIM 模型可以用視覺表現方式呈現 MEP 系統，讓維護團隊更輕鬆地瞭解其配置和規劃。BIM 可生成更新的竣工圖文件，其中包含圖面、設備位置和規格，以協助進行維護活動。
  • 資料導向型決策制定：BIM 可讓您收集和分析 MEP 系統中的資料，例如感應器讀數或效能指標。這些資料可用於研判趨勢、評估系統效能，以及就維護策略和最佳化做出資料導向型決策。
  • 修整和翻新規劃：您可以在修整或翻新專案期間使用 BIM 模型，以評估對既有 MEP 系統的影響。透過模擬 BIM 模型中的變更，設施管理員可以先評估潛在的衝突、修改和所需升級，然後再開始實作，以減少維護階段的中斷和成本。

您是否可以分享 MEP 公司從 BIM 獲益的一些範例？

  • 許多 MEP 公司在使用 BIM 後，他們與其他專案關係人 (例如建築師、承包商和結構工程師) 之間的協同合作與協調都有加以改善。這讓他們可以更順暢地執行專案、減少衝突，進而提升整體專案成果。
  • BIM 的衝突偵測功能，讓 MEP 公司能夠在設計階段早期就能識別並解決 MEP 系統與其他建築元件之間的衝突。這種積極主動的方法，可以大幅減少返工作業，同時避免在營造期間進行耗資的現場修改。
  • BIM 透過精確的數量計量、最佳化材料使用情況，以及簡化的營造流程，協助 MEP 公司節省成本。憑藉 BIM 的數量估算和價值工程能力，公司能夠輕鬆找出符合成本效益的解決方案，同時減少不必要的開支。
  • BIM 軟體可以讓 MEP 公司高效地建立和修改設計，並促進設計迭代和評估。這種迭代流程有助於快速調整、改善系統配置，藉此將 MEP 設計最佳化，進而節省時間和成本。
  • BIM 的 3D 建模功能為 MEP 公司提供增強的 MEP 系統視覺化功能，有助於增進與客戶、承包商及其他關係人之間良好的溝通。清晰的視覺表現法有助於提高理解和決策能力，進而減少錯誤和返工。

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