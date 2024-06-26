設計和建模：BIM 軟體可讓 MEP 工程師建立機械、電氣和衛工系統的詳細 3D 模型。在這些模型中，包含了標註、材料和設備規格等資訊。

衝突偵測和協調：BIM 支援衝突偵測，可檢查 MEP 模型是否與建築或結構元素發生衝突。這有助於在設計階段早期識別並解決衝突，減少營造期間的返工和協調問題。

量化和成本估算：BIM 軟體可以從 MEP 模型萃取數量和測量結果，從而能夠精確估算成本和瞭解材料需求。這有助於控制專案預算和採購流程。

分析和模擬：BIM 工具提供模擬功能，可用於分析 MEP 系統的效能、能源效率和永續性。工程師可以模擬氣流、照明、HVAC 系統和能源使用情況，以便最佳化設計並做出明智決策。

文件和溝通：BIM 可協助生成詳細的施工圖，其中包含圖面、明細表和規格