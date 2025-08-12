娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
如果 Autodesk Account 中沒有自動續展或手動續展選項，請透過您的 Autodesk 合作夥伴續展，或聯絡我們以尋求協助。
商業版授權方案能夠協助管理 10 或更多個軟體固定期限使用授權的商業客戶，提高他們的營運效率並提供下列權益。
利用目錄同步自動執行群組和產品指定，以順暢地進行使用者管理。
透過詳細的進階報告取得有價值的見解，並利用使用報告 API 自動執行分析工作流程。
透過為管理員和終端使用者提供的進階輔導，瞭解關鍵秘訣和最佳做法，以充分利用您的技術和工作流程。
具有多 (人) 用戶存取權的固定期限使用授權將於 2023 年 2 月 7 日完全停售。千萬別錯過以一換二的限時優惠，意即交回一個多 (人) 用戶固定期限使用授權，即可換得兩個指名使用者固定期限使用授權，支付費用不變2。
按幾下即可管理和自訂您的 Autodesk 固定期限使用授權。透過 Autodesk Account 提供的自助服務選項，您可以便利地加入套數、調整付款日期、變更固定期限使用授權期限長度，以及進行其他操作。
無法重新啟用或重新啟動已到期的固定期限使用授權。若要使用軟體，只需訂購新的固定期限使用授權即可。在許多情況下，您可以透過啟動過期的軟體來檢視關於新固定期限使用授權的購買選項。或者，您可以直接透過 Autodesk 或 Autodesk 合作夥伴購買新的固定期限使用授權。
可以！如果從某個期限變更為另一個期限，您仍可享有特惠續展價格，而且，如果您在固定期限使用授權到期前續展，費用通常還會比新的固定期限使用授權低 10%1。但是，如果您讓固定期限的使用授權到期並購買新的，則您的價格將會高出約 10%。如果您持續地續展固定期限使用授權，而不是讓固定期限使用授權到期並購買新的，您就能節省資金。即使您在 Autodesk Account 中選擇新的期限長度，也能節省大筆資金。
範例：您擁有 1 年期的 AutoCAD LT 固定期限使用授權，續展價格為每年支付每套 420 美元費用。如果您將期限變更為 3 年期，則變更後需每 3 年支付每套 1,179 美元費用。如果您讓原有的 1 年期固定期限使用授權過期並購買新的 3 年期固定期限使用授權，則需每 3 年支付每套 1,310 美元費用。
如果您的固定期限使用授權已啟用自動續展，則只需確認是否已將自動續展功能開啟，並且 Autodesk Account 中的付款方式正確即可。
如果您的固定期限的使用授權未啟用自動續展功能，則您必須手動續展。在到期之前，系統會透過電子郵件傳送續展提醒給您的合約管理員。 如果您可以線上續展固定期限使用授權，請移至您的帳戶，以在固定期限使用授權到期前 90 天開始續展程序。
續展時，請向您的銷售代表諮詢相關選項，包括加入套數、調整固定期限使用授權帳單日期、升級至商業版授權方案，或轉換至行業軟體集。
如需續展的相關協助，請聯絡您的銷售代表或填寫我們的表單，以供我們與您聯絡。
在到期之前，系統會透過電子郵件傳送續展提醒給您的合約管理員。如果您可以線上續展固定期限使用授權，則您也可以造訪 Autodesk Account，以在固定期限使用授權到期前 90 天開始續展程序。
續展時，請向您的 Autodesk 合作夥伴諮詢相關選項，包括加入套數、調整固定期限使用授權帳單日期、升級至商業版授權方案，或轉換至行業軟體集。
若要取得續展的相關協助，請聯絡續展通知或 Autodesk Account 中列示的合作夥伴，或使用 Autodesk 合作夥伴搜尋工具。
並非所有地區都提供此功能3，此功能僅適用於透過自動續展啟用的特定固定期限使用授權。 如果您的帳戶中未顯示「加入套數」選項，則您的固定期限使用授權可能不符合自助套數管理的資格。請聯絡您的 Autodesk 合作夥伴或聯絡支援人員以尋求協助。
可以，您可以隨時將套數加入至合格的固定期限使用授權。套數的費用將根據現有的固定期限使用授權剩餘時間按比例計算。所有套數將在下一個固定期限使用授權續展日期進行續展。
若客戶訂購新的 3 年期固定期限使用授權，或是續展即將到期的 3 年期固定期限使用授權，即可享有優惠。
在美國、加拿大和拉丁美洲，優惠自 2020 年 2 月 1 日起生效。
僅參與之經銷商和 Autodesk 商店有權提供。經銷商的價格可能會有所不同。有關更多詳情，請諮詢您當地的 Autodesk 經銷商。
Autodesk 保留在不事先通知之情況下，出於任何理由隨時自行決定取消、暫停或修改此促銷活動之部分或全部的權利。Autodesk 軟體的定價可能隨時變更。
並非所有語言及/或地區的所有產品或服務均可享受固定期限使用授權的所有權益。固定期限的使用授權方案遵循適用的 Autodesk 固定期限的使用授權條款與條件 (英文) 和/或 Autodesk 服務條款 (英文)。
1 訂購 3 年期固定期限使用授權所節省的優惠金額，是比較連續 3 年訂購年度固定期限使用授權的建議零售價 (SRP) 後計算得出。
2進一步瞭解多 (人) 用戶授權的換購優惠條款與條件：https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscription-offerings/multi-user-trade-in-offer-terms (英文)。
3此功能僅適用於從美國、加拿大、歐洲或澳洲的 Autodesk 網站直接購買 (或在某些情況下透過 Autodesk 銷售人員購買) 的產品。