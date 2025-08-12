可以！如果從某個期限變更為另一個期限，您仍可享有特惠續展價格，而且，如果您在固定期限使用授權到期前續展，費用通常還會比新的固定期限使用授權低 10%1。但是，如果您讓固定期限的使用授權到期並購買新的，則您的價格將會高出約 10%。如果您持續地續展固定期限使用授權，而不是讓固定期限使用授權到期並購買新的，您就能節省資金。即使您在 Autodesk Account 中選擇新的期限長度，也能節省大筆資金。

範例：您擁有 1 年期的 AutoCAD LT 固定期限使用授權，續展價格為每年支付每套 420 美元費用。如果您將期限變更為 3 年期，則變更後需每 3 年支付每套 1,179 美元費用。如果您讓原有的 1 年期固定期限使用授權過期並購買新的 3 年期固定期限使用授權，則需每 3 年支付每套 1,310 美元費用。