續約

續展固定期限的使用授權非常容易，而且還能在續展時享有特惠價格和其他選擇。

如何續展

透過合作夥伴續展

如果 Autodesk Account 中沒有自動續展或手動續展選項，請透過您的 Autodesk 合作夥伴續展，或聯絡我們以尋求協助。

  • 若要透過合作夥伴續展，請在您帳戶的「固定期限的使用授權和合約」區段中取得其聯絡資訊。
  • 如需續展的相關協助，請填寫聯絡表單，我們的專家將會與您聯絡。

探索商業版授權方案體驗

商業版授權方案能夠協助管理 10 或更多個軟體固定期限使用授權的商業客戶，提高他們的營運效率並提供下列權益。

節省時間

利用目錄同步自動執行群組和產品指定，以順暢地進行使用者管理。

制定明智的決策

透過詳細的進階報告取得有價值的見解，並利用使用報告 API 自動執行分析工作流程。

最佳化團隊生產力

透過為管理員和終端使用者提供的進階輔導，瞭解關鍵秘訣和最佳做法，以充分利用您的技術和工作流程。

是否具有多 (人) 用戶固定期限使用授權？

具有多 (人) 用戶存取權的固定期限使用授權將於 2023 年 2 月 7 日完全停售。千萬別錯過以一換二的限時優惠，意即交回一個多 (人) 用戶固定期限使用授權，即可換得兩個指名使用者固定期限使用授權，支付費用不變2

透過行業軟體集取得更多價值

若要省下大幅成本，並用一組簡易套件來使用我們最強大的行業軟體，您只需續展或轉換至行業軟體集即可。

工程建設軟體集

適合設計師、工程師和承包商的強大 BIM 和 CAD 工具。包括 Revit、AutoCAD、Civil 3D 等。

產品設計與製造軟體集

取得專業級工具，以用於 Inventor、AutoCAD、Fusion 360 等產品的開發與製造規劃。

 

傳媒娛樂軟體集

擴展您工作室的彩現和模擬能力，同時為美工人員提供強大的建模和動畫工具。

 

在 Autodesk Account 中執行更多工作

按幾下即可管理和自訂您的 Autodesk 固定期限使用授權。透過 Autodesk Account 提供的自助服務選項，您可以便利地加入套數、調整付款日期、變更固定期限使用授權期限長度，以及進行其他操作。

常見問題

如果我的固定期限使用授權已到期，我該如何續展？

無法重新啟用或重新啟動已到期的固定期限使用授權。若要使用軟體，只需訂購新的固定期限使用授權即可。在許多情況下，您可以透過啟動過期的軟體來檢視關於新固定期限使用授權的購買選項。或者，您可以直接透過 AutodeskAutodesk 合作夥伴購買新的固定期限使用授權。

 

如果我變更了期限長度，是否還能享有特惠續展價格？

可以！如果從某個期限變更為另一個期限，您仍可享有特惠續展價格，而且，如果您在固定期限使用授權到期前續展，費用通常還會比新的固定期限使用授權低 10%1。但是，如果您讓固定期限的使用授權到期並購買新的，則您的價格將會高出約 10%。如果您持續地續展固定期限使用授權，而不是讓固定期限使用授權到期並購買新的，您就能節省資金。即使您在 Autodesk Account 中選擇新的期限長度，也能節省大筆資金。

 

範例：您擁有 1 年期的 AutoCAD LT 固定期限使用授權，續展價格為每年支付每套 420 美元費用。如果您將期限變更為 3 年期，則變更後需每 3 年支付每套 1,179 美元費用。如果您讓原有的 1 年期固定期限使用授權過期並購買新的 3 年期固定期限使用授權，則需每 3 年支付每套 1,310 美元費用。

如果我透過線上購買固定期限的使用授權，我該如何續展？

如果自動續展已開啟，則您的固定期限使用授權將會自動續展。您只需登入 Autodesk Account，然後選取您要續展的產品即可。請確認自動續展已開啟，並且付款方式正確無誤。

 

如果我透過 Autodesk 銷售人員購買固定期限使用授權，我該如何續展？

如果您的固定期限使用授權已啟用自動續展，則只需確認是否已將自動續展功能開啟，並且 Autodesk Account 中的付款方式正確即可。

 

如果您的固定期限的使用授權未啟用自動續展功能，則您必須手動續展。在到期之前，系統會透過電子郵件傳送續展提醒給您的合約管理員。 如果您可以線上續展固定期限使用授權，請移至您的帳戶，以在固定期限使用授權到期前 90 天開始續展程序。

 

續展時，請向您的銷售代表諮詢相關選項，包括加入套數、調整固定期限使用授權帳單日期、升級至商業版授權方案，或轉換至行業軟體集。

 

如需續展的相關協助，請聯絡您的銷售代表或填寫我們的表單，以供我們與您聯絡。

如果我透過合作夥伴購買固定期限使用授權，我該如何續展？

在到期之前，系統會透過電子郵件傳送續展提醒給您的合約管理員。如果您可以線上續展固定期限使用授權，則您也可以造訪 Autodesk Account，以在固定期限使用授權到期前 90 天開始續展程序。

 

續展時，請向您的 Autodesk 合作夥伴諮詢相關選項，包括加入套數、調整固定期限使用授權帳單日期、升級至商業版授權方案，或轉換至行業軟體集。 

 

若要取得續展的相關協助，請聯絡續展通知或 Autodesk Account 中列示的合作夥伴，或使用 Autodesk 合作夥伴搜尋工具

為什麼我在 Autodesk Account 中看不到「加入套數」選項？

並非所有地區都提供此功能3，此功能僅適用於透過自動續展啟用的特定固定期限使用授權。 如果您的帳戶中未顯示「加入套數」選項，則您的固定期限使用授權可能不符合自助套數管理的資格。請聯絡您的 Autodesk 合作夥伴或聯絡支援人員以尋求協助。

我可以隨時為固定期限的使用授權加入套數嗎？

可以，您可以隨時將套數加入至合格的固定期限使用授權。套數的費用將根據現有的固定期限使用授權剩餘時間按比例計算。所有套數將在下一個固定期限使用授權續展日期進行續展。

為什麼我無法變更固定期限使用授權的期限？

如果變更期限的選項沒有顯示或顯示為灰色，則表示 Autodesk Account 中的期限變更自助服務不適用於這個固定期限使用授權。

若要調整您的固定期限使用授權，請聯絡支援人員

為什麼我無法調整線上購買的固定期限使用授權的付款日期？

多個固定期限使用授權必須具有相同的期限長度和付款方式，才能調整它們的付款日期。您可以調整期限長度變更付款方式，使它們全都彼此一致，然後再繼續調整付款日期

 

如果「調整付款日期」選項顯示為灰色，則表示自助服務不適用於您的固定期限使用授權。

 

若要調整您的固定期限使用授權，請聯絡支援人員

我可以從哪裡取得技術支援？

選擇最適合您使用的即時或線上支援選項，取得電話、線上交談、電子郵件或遠端桌面協助。請聯絡我們的支援專家，並探索我們的自助服務說明

對續展有疑問或需要協助？

請將您的資訊 (包括您最有意瞭解的產品) 傳送給我們，Autodesk 續展專家將與您聯絡。

