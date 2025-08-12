並非所有國家/地區均可使用 Autodesk Account 中的自助服務管理功能。維護方案 (maintenance plan)、先前透過 Digital River 或舊式系統處理的產品、透過經銷商購買的產品或已停售的產品也無法使用這些功能。

如果您在 Autodesk Account 中看不到這些選項，或按鈕選項顯示為灰色，則表示自助服務選項目前無法使用。

若要調整您的固定期限使用授權，請聯絡支援人員。