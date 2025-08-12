帳戶自助服務

在 Autodesk Account 中輕鬆管理您的固定期限使用授權和付款。

以 Autodesk Account 控管 (影片：1:15 分鐘) (英文)

以 Autodesk Account 控管

按幾下即可管理和自訂您的 Autodesk 固定期限使用授權。透過 Autodesk Account 的自助服務選項，您可隨時自行變更。1

Autodesk Account 自助服務優點

在 Autodesk Account 中控制並管理您的所有產品和付款。

同步您的固定期限使用授權

將您的固定期限使用授權調整為一致的付款日期，使預算編訂和規劃工作化繁為簡。

按您的需求擴充

在固定期限使用授權中加入您需要的套數，還能享有按比例計算的價格優惠。

隨時變更您的期限長度

設置下次續展，將期限轉換為月度、年度或 3 年期。

存取您的帳戶功能

如果您直接從 Autodesk 線上購買固定期限使用授權，可以隨時在 Autodesk Account 中進行變更。1

調整付款日期

  1. 在您的帳戶中，移至「帳單與訂單」>「即將付費的款項」
  2. 按一下「調整付款日期」。
  3. 選取要變更的固定期限使用授權，然後按一下「調整」。
  4. 確認您的訂單並提交。

加入套數

  1. 在您的帳戶中，移至「帳單與訂單」>「固定期限的使用授權和合約」
  2. 選取產品，然後按一下「加入套數」。
  3. 調整您的訂單，然後按一下「儲存變更」。
  4. 檢閱訂單，然後按一下「提交訂單」。

變更您的期限長度

  1. 在您的帳戶中，移至「帳單與訂單」>「固定期限的使用授權和合約」
  2. 選取產品。
  3. 按一下「續展詳細資料」下的「變更」。
  4. 選取新的期限，然後按一下「確認」。

在 Autodesk Account 中續展

在續展固定期限的使用授權時享有特惠價格。在 Autodesk Account 中管理您的設定來大幅節省資金，並瞭解如何透過商業版授權方案或長期授權方案獲得更多價值。

常見問題

是否所有固定期限的使用授權都可以在 Autodesk Account 中進行自助服務管理？

並非所有國家/地區均可使用 Autodesk Account 中的自助服務管理功能。維護方案 (maintenance plan)、先前透過 Digital River 或舊式系統處理的產品、透過經銷商購買的產品或已停售的產品也無法使用這些功能。

 

如果您在 Autodesk Account 中看不到這些選項，或按鈕選項顯示為灰色，則表示自助服務選項目前無法使用。

 

若要調整您的固定期限使用授權，請聯絡支援人員

如果我變更了期限長度，是否還能享有特惠續展價格？

可以！如果從某個期限變更為另一個期限，您仍可享有特惠續展價格2，而且，如果您在固定期限使用授權到期前續展，費用通常還會比新的固定期限使用授權低 10%。但是，如果您讓固定期限的使用授權到期並購買新的，則您的價格將會高出約 10%。如果您持續地續展固定期限使用授權，而不是讓固定期限使用授權到期並購買新的，您就能節省資金。即使您在 Autodesk Account 中選擇新的期限長度，也能節省大筆資金。

 

範例：您擁有 1 年期的 AutoCAD LT 固定期限使用授權，續展價格為每年支付每套 420 美元費用。如果您將期限變更為 3 年期，則變更後需每 3 年支付每套 1,179 美元費用。如果您讓原有的 1 年期固定期限使用授權過期並購買新的 3 年期固定期限使用授權，則需每 3 年支付每套 1,310 美元費用。

為什麼我無法變更固定期限使用授權的期限？

如果變更期限的選項沒有顯示或顯示為灰色，則表示 Autodesk Account 中的期限變更自助服務不適用於這個固定期限使用授權。

 

若要調整您的固定期限使用授權，請聯絡支援人員

為什麼我無法調整線上購買的固定期限使用授權的付款日期？

多個固定期限使用授權必須具有相同的期限長度和付款方式，才能調整它們的付款日期。您可以調整期限長度變更付款方式，使它們全都彼此一致，然後再繼續調整付款日期

 

如果「調整付款日期」選項顯示為灰色，則表示自助服務不適用於您的固定期限使用授權。若要調整您的固定期限使用授權，請聯絡支援人員

為什麼我在 Autodesk Account 中看不到「加入套數」的選項？

並非所有地區都提供此功能。如果您的帳戶中未顯示「加入套數」選項，則您的固定期限使用授權可能不符合自助套數管理的資格。請聯絡您的經銷商或聯絡支援人員以尋求協助。

我可以隨時為固定期限的使用授權加入套數嗎？

可以，您可以隨時將套數加入至合格的固定期限使用授權。套數的費用將根據現有的固定期限使用授權剩餘時間按比例計算。所有套數將在下一個固定期限使用授權續展日期進行續展。

我可以取消自動續展嗎？

有些固定期限的使用授權會自動續展，確保您能夠持續存取軟體。如果您的固定期限使用授權處於自動續展狀態，則您會在 Autodesk Account 中列示的續展日期支付新的固定期限使用授權期限費用。您可以在續展日期之前隨時取消自動續展。直到續展日期為止，您都能保有軟體與服務的存取權，而且無需支付新期限的費用。請參閱取消固定期限的使用授權以取得更多資訊。

如果我透過合作夥伴購買，要如何取消續展？

第三方銷售商 (例如零售商或授權的 Autodesk 合作夥伴) 的購買與續展費用退貨政策會因銷售商而異。如果您無法在 Autodesk Account 中取消固定期限的使用授權，請直接聯絡您的經銷商。

我可以從哪裡取得技術支援？

選擇最適合您使用的即時或線上支援選項，取得電話、線上交談、電子郵件或遠端桌面協助。請聯絡我們的支援專家，並探索我們的自助服務說明

參閱完整內容

1 此功能僅適用於從美國、加拿大、歐洲或澳洲的 Autodesk 網站直接購買 (或在某些情況下透過 Autodesk 銷售人員購買) 的產品。

 

2特惠續展價格以 Autodesk 的標準建議價格 (不包括適用稅金) 為準，並不包含折扣、促銷和月繳的固定期限使用授權。優惠* 百分比可能受幣值波動影響而有所不同。如果透過經銷商續展，您的價格可能會因為 Autodesk 經銷商可自行決定其定價而有所不同。