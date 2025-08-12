娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
按幾下即可管理和自訂您的 Autodesk 固定期限使用授權。透過 Autodesk Account 的自助服務選項，您可隨時自行變更。1
如果您直接從 Autodesk 線上購買固定期限使用授權，可以隨時在 Autodesk Account 中進行變更。1
在續展固定期限的使用授權時享有特惠價格。在 Autodesk Account 中管理您的設定來大幅節省資金，並瞭解如何透過商業版授權方案或長期授權方案獲得更多價值。
並非所有國家/地區均可使用 Autodesk Account 中的自助服務管理功能。維護方案 (maintenance plan)、先前透過 Digital River 或舊式系統處理的產品、透過經銷商購買的產品或已停售的產品也無法使用這些功能。
如果您在 Autodesk Account 中看不到這些選項，或按鈕選項顯示為灰色，則表示自助服務選項目前無法使用。
若要調整您的固定期限使用授權，請聯絡支援人員。
可以！如果從某個期限變更為另一個期限，您仍可享有特惠續展價格2，而且，如果您在固定期限使用授權到期前續展，費用通常還會比新的固定期限使用授權低 10%。但是，如果您讓固定期限的使用授權到期並購買新的，則您的價格將會高出約 10%。如果您持續地續展固定期限使用授權，而不是讓固定期限使用授權到期並購買新的，您就能節省資金。即使您在 Autodesk Account 中選擇新的期限長度，也能節省大筆資金。
範例：您擁有 1 年期的 AutoCAD LT 固定期限使用授權，續展價格為每年支付每套 420 美元費用。如果您將期限變更為 3 年期，則變更後需每 3 年支付每套 1,179 美元費用。如果您讓原有的 1 年期固定期限使用授權過期並購買新的 3 年期固定期限使用授權，則需每 3 年支付每套 1,310 美元費用。
可以，您可以隨時將套數加入至合格的固定期限使用授權。套數的費用將根據現有的固定期限使用授權剩餘時間按比例計算。所有套數將在下一個固定期限使用授權續展日期進行續展。
有些固定期限的使用授權會自動續展，確保您能夠持續存取軟體。如果您的固定期限使用授權處於自動續展狀態，則您會在 Autodesk Account 中列示的續展日期支付新的固定期限使用授權期限費用。您可以在續展日期之前隨時取消自動續展。直到續展日期為止，您都能保有軟體與服務的存取權，而且無需支付新期限的費用。請參閱取消固定期限的使用授權以取得更多資訊。
第三方銷售商 (例如零售商或授權的 Autodesk 合作夥伴) 的購買與續展費用退貨政策會因銷售商而異。如果您無法在 Autodesk Account 中取消固定期限的使用授權，請直接聯絡您的經銷商。
1 此功能僅適用於從美國、加拿大、歐洲或澳洲的 Autodesk 網站直接購買 (或在某些情況下透過 Autodesk 銷售人員購買) 的產品。
2特惠續展價格以 Autodesk 的標準建議價格 (不包括適用稅金) 為準，並不包含折扣、促銷和月繳的固定期限使用授權。優惠* 百分比可能受幣值波動影響而有所不同。如果透過經銷商續展，您的價格可能會因為 Autodesk 經銷商可自行決定其定價而有所不同。