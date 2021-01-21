利用高階版授權方案擴展和簡化工作流程

取得進階功能和附加優勢，在複雜的工作環境下更高效地執行作業。

高階版授權方案。高階版優勢。

透過存取自動化工具、進階的資料見解和增強的客戶支援，主動管理您的投資。

節省時間

利用目錄同步自動執行群組和產品指定，以順暢地進行使用者管理。

制定明智的決策

透過詳細的進階報告取得有價值的見解，並利用使用報告 API 自動執行分析工作流程。

最佳化團隊生產力

透過為管理員和終端使用者提供的進階輔導，瞭解關鍵秘訣和最佳做法，以充分利用您的技術和工作流程。

透過高階版授權方案滿足您的團隊需求

探索高階版授權方案如何以標準版授權方案的優勢為基礎，來進一步為您的業務實現最高效率和最大安全性。

查看已推出的高階版授權方案

「使用者管理更簡單了。現在，我們可以確切地實際查看誰在使用什麼工具、在哪裡使用、使用多長時間，以及實際花費多少業務成本。」

– Darren Pickford，RPS Group 的服務交付經理

常見問題

高階版授權方案的費用如何計算？

所有產品固定期限的使用授權都包含標準版授權方案，並依您所在地區的當地價格提供。升級至高階版授權方案時，每個符合資格的產品固定期限使用授權每年約需額外支付 200 美元 (建議零售價)。 (英文) 

每個授權方案要求的最低固定期限使用授權數量是多少？

所有產品固定期限使用授權都自動包含標準功能和服務，與擁有固定期限使用授權的數量無關。如果您擁有 10 個或以上符合高階版資格之產品的固定期限使用授權，則可使用高階版授權方案。

符合高階版授權方案資格的產品有哪些？

若要查看符合資格的產品清單，請按一下這裡 (英文) 。我們目前正努力開發適用於其他 Autodesk 產品的高階版授權方案。

我何時可以將我目前的授權方案升級至高階版授權方案？

如果您目前使用標準版授權方案但想要升級至高階版授權方案，您隨時可以升級，也可以在續展固定期限使用授權時再升級。

我之後可以將授權方案降級嗎？

高階版授權方案以預付費* 年度授權方案的形式銷售。在為期一年的期限結束時，您可以選擇續展高階版授權方案，也可以選擇降級回標準版授權方案，但屆時您將失去高階版授權方案權益的存取權。

如何購買高階版授權方案？

您在線上、透過經銷商或 Autodesk 代表購買的任何產品固定期限使用授權均包含標準版授權方案。若要升級至高階版授權方案，請直接聯絡 Autodesk 經銷商或代表，或者透過以下方式與我們聯絡。 

參閱常見問題完整內容

準備好採用高階版授權方案了嗎？

除了標準版授權方案的優勢外，高階版授權方案還為您提供額外的管理、安全性和支援方面的功能，例如：

  • 目錄同步
  • 進階報告
  • 優質輔導

請聯絡經銷商以取得更多資訊，或者填寫表單，我們的產品銷售專家將會很快與您聯絡。