透過存取自動化工具、進階的資料見解和增強的客戶支援，主動管理您的投資。
利用目錄同步自動執行群組和產品指定，以順暢地進行使用者管理。
透過詳細的進階報告取得有價值的見解，並利用使用報告 API 自動執行分析工作流程。
透過為管理員和終端使用者提供的進階輔導，瞭解關鍵秘訣和最佳做法，以充分利用您的技術和工作流程。
探索高階版授權方案如何以標準版授權方案的優勢為基礎，來進一步為您的業務實現最高效率和最大安全性。
「使用者管理更簡單了。現在，我們可以確切地實際查看誰在使用什麼工具、在哪裡使用、使用多長時間，以及實際花費多少業務成本。」
– Darren Pickford，RPS Group 的服務交付經理
所有產品固定期限使用授權都自動包含標準功能和服務，與擁有固定期限使用授權的數量無關。如果您擁有 10 個或以上符合高階版資格之產品的固定期限使用授權，則可使用高階版授權方案。
如果您目前使用標準版授權方案但想要升級至高階版授權方案，您隨時可以升級，也可以在續展固定期限使用授權時再升級。
高階版授權方案以預付費* 年度授權方案的形式銷售。在為期一年的期限結束時，您可以選擇續展高階版授權方案，也可以選擇降級回標準版授權方案，但屆時您將失去高階版授權方案權益的存取權。