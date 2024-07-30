標準版授權方案並無最低數量要求；所有產品固定期限使用授權都會自動包含標準版功能與服務。如果您是主要管理員，並且在符合使用高階版授權資格的產品中擁有至少 10 個固定期限使用授權，則可選擇升級至高階版授權方案。如果您有意瞭解 Enterprise Business Agreement，請聯絡 Autodesk 代表。
請選取最符合您個人或公司需求的固定期限使用授權方案。每一種授權方案都有不同的安全性層級、報告功能、自動化程序和支援功能。
|固定期限的使用授權：使用者透過專用的單 (人) 用戶固定期限的使用授權，在授權期限內使用產品。
|Flex：使用者透過預先購買的 Token，按日計費使用產品。
|固定期限使用授權使用情況報告：可查看各版本產品使用者人數的彙總摘要，以及固定期限使用授權套組的整體使用頻率。
|固定期限使用授權使用情況報告 (含使用者詳細資料)：查看各使用者使用的每個產品和版本，以及其使用固定期限使用授權套組的頻率。
|Flex 使用報告：可查看產品和使用者所用 Token 數量的彙總摘要。
|Flex 使用報告 (含使用者詳細資料)：可查看各使用者的每日 Token 使用情況和持續趨勢 (依產品和版本)。
|加入您自己的詮釋資料：提交您使用者的相關資料，例如位置或團隊，使報告內容更加豐富。
|透過 API 存取將資料與協力廠商工具連線：使用 API 將使用情況資料與協力廠商工具整合，以自動執行分析工作流程。
|在 Autodesk Account 中加入和指派使用者：只要透過使用者的電子郵件地址，即可邀請並指派使用者使用清單中的任何產品。
|兩步驟驗證：為使用者帳戶額外添加一層安全防護機制。
|批量匯入及指派：上載 .csv 檔案，以一次加入和指派大量使用者。
|群組功能：將使用者分組，以快速將相同產品指派給多位使用者。
|自動指派 Flex 使用者：設定預設指派作業，選擇要指派給清單中所有 Flex 使用者的產品。
|單一登入 (SSO)：讓使用者可透過公司網路認證登入以存取產品。
|自動新增使用者：在使用者首次登入時，自動將其加入您的使用者清單。
|控制使用者的下載存取權：僅限管理員下載產品。
|目錄同步：將貴組織的目錄與 Autodesk 的使用者管理平台連線，以自動執行群組和產品指派。
|Autodesk Drive：安全地儲存、預覽和共用設計資料。
|共用視圖：快速安全地與專案關係人共用工作。
|依團隊管理使用者：分隔您的固定期限使用授權，並依團隊追蹤使用情況。
|全球使用權：為在各地居住和工作的使用者 (包括子公司和承包商) 指派和存取固定期限的使用授權** 或 Flex 授權方案。
|入門協助：在前 90 天內，管理員可獲得設定新權益的相關協助，例如單一登入。
|託管成功方案：與您指派的客戶成功經理 (CSM) 合作，建構和實施客戶成功方案並發揮其價值。
|線上自助支援：可參加社群論壇，與同儕和專家一同排解疑難問題；也可以透過 Autodesk Knowledge Network (AKN) 或 Autodesk 虛擬助理 (AVA) 解答您的問題。
|網路案例支援：提交案例即可在一個工作天內獲得 Autodesk 專家的協助。高階版與企業版客戶將能更快獲得協助。
|8x5 即時支援：在您當地上班時間聯絡 Autodesk 專家尋求協助。
|24x7 即時支援：隨時聯絡 Autodesk 專家尋求協助，夜間和週末也不例外。
|優先支援：由 Autodesk 專家負責監督支援案例，優先取得回應與解決方案。
|主動支援：與專家合作，先行減少可避免的錯誤並改善部署和升級方式，預防問題發生。
|ADN 會員費減免：免費加入 Autodesk 開發商合作網。
|隨選課程：提供條理清晰、分門別類的課程，一天只需 15 分鐘即可瞭解最新工作流程。
|預錄輔導影片：可在自己方便的時間觀看指導課程影片，掌握最新工作流程。
|即時輔導：Autodesk 專家可針對團隊的焦點領域和一般使用案例，量身訂製合適的即時指導課程。
|諮詢專家：與 Autodesk 專家一對一對談，瞭解產品功能、最新特色、技術需求等。
如果您是教育機構的學生、教師或 IT 或實驗室管理員，請透過教育版授權方案免費存取 Autodesk 產品。透過 Autodesk 教育社群確認您的適用資格，並下載可供您自用或指派給學生的軟體。
標準版授權方案並無最低數量要求；所有產品固定期限使用授權都會自動包含標準版功能與服務。如果您是主要管理員，並且在符合使用高階版授權資格的產品中擁有至少 10 個固定期限使用授權，則可選擇升級至高階版授權方案。如果您有意瞭解 Enterprise Business Agreement，請聯絡 Autodesk 代表。
所有產品固定期限使用授權都包含標準版授權方案，而產品固定期限使用授權是依您當地的價格提供。
升級至年度高階版授權方案，每項符合資格產品的固定期限使用授權每年約需額外支付 200 美元 (建議零售價)*。
如需瞭解企業版價格，請直接聯絡您的 Autodesk 代表。
您在線上、透過經銷商或 Autodesk 代表購買任何產品的固定期限使用授權均包含標準版授權方案。
若要升級至高階版授權方案，請直接聯絡您的 Autodesk 經銷商或代表；若要升級至企業版，請直接聯絡您的代表。
高階版授權方案固定期限使用授權為預付費的 1 年期或 3 年期授權方案。每年度或 3 年期的使用期間結束時，可選擇續展高階版授權方案，也可以選擇降級回標準版，但屆時將會失去高階版權益的使用權。
授權方案功能目前不可單獨購買，因此，請務必選擇包含所需功能的授權方案。
我們保證會以英文提供支援。在您請求支援時，可能還會提供其他語言。
所有產品固定期限使用授權都會自動隨附標準版授權方案，無需額外付費。
若要升級至高階版授權方案，可訂購與您已擁有的產品固定期限使用授權數目相等的高階版授權方案固定期限使用授權。我們會視您目前擁有的符合資格的基礎產品固定期限使用授權數，提供相應的報價。
僅限 3 年期高階版授權方案：對於在 3 年期內訂購的任何額外產品固定期限使用授權，您需要購買相同數目的額外高階版授權方案固定期限使用授權，才能繼續享有其高階版授權方案的權益。您可以隨時訂購額外產品固定期限使用授權，我們會等待您購足額外高階版授權方案固定期限使用授權，直到每年年底為止。我們稱之為週年日的授權校正 (True-up)。在第 1 年和第 2 年 (高階版授權方案開始日期的第 1 和第 2 週年) 結束時會進行授權校正 (True-up)。屆時，您將會收到一則通知，告知您需要加購多少高階版授權方案固定期限使用授權，才能與當年早前已加購的產品固定期限使用授權數目相配。請注意，我們只能在授權校正 (True-up) 期間加購高階版授權方案固定期限使用授權。如果您想要減少高階版授權方案固定期限使用授權，可在下次續展時這樣做。屆時，您可以調整高階版授權方案固定期限使用授權數目，並視您的需要訂購更多或更少數目的高階版授權方案固定期限使用授權。如需更多資訊，請造訪 Autodesk Knowledge Network。
若要取得 Enterprise Business Agreement 的詳細資訊，請聯絡您的 Autodesk 代表。
全球所有符合資格的學生和教師都可以存取教育版授權方案。符合資格的學生與教師必須在合格教育機構就讀或就職，並且只能在個人裝置上使用透過教育社群存取的軟體，用於與學習、教學、訓練、研究或開發直接相關的目的。
請造訪 Autodesk 教育社群，選擇您偏好的軟體，並建立一個 Autodesk 帳戶。填寫教育紀要時，請務必選取您的教育角色為「學生」或「教師」，然後繼續確認您是否有資格免費存取 Autodesk 教育版授權方案。
可以。教育版授權方案提供 1 年期存取權，可透過教育社群使用 Autodesk 產品與服務，在授權方案生效期間，您所申請的所有產品固定期限使用授權會有共同的續展日期。擁有 1 年期可續展教育版授權方案存取權的期間，可使用教育授權方案所提供的任何產品。
先前是經由教育社群授權各個 Autodesk 軟體產品，提供學生或教師 1 年期的單使用者教育版授權，而本教育版授權方案會取代此種做法。
可以。符合資格條件的教師與合格教育機構 IT/實驗室管理員可以根據適用的條款，繼續透過 Autodesk 教育社群取得 1 年期可續展教育版多套組單機版授權和網路授權。
所有授權方案均適用於條款與條件中的規範。請參閱標準版與高階版授權方案的使用條款 (英文) 。
*SRP 指的是在本文件公佈當日，Autodesk 對您所在區域之特定產品訂定的建議零售價 (不含運費、手續費和稅金)。SRP 僅供參考之用。實際零售價由當地經銷商決定，並受匯率波動影響。請聯絡您的經銷商，取得更多詳細資料。所有 Autodesk 價格皆可能隨時變更，恕不另行通知。
** 全球使用權僅適用於在核准國家/地區購買的固定期限使用授權，如《使用條款》中的〈全球使用權〉內容所述。