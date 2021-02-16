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Sıkıcı, tekrar eden modelleme görevlerine harcanan zamanı azaltın. Düzeltme ve iş tekrarı ihtiyacını ortadan kaldırın.
Ayrıntılı 3B yapılar ve 2B belgeler oluşturun. Tasarımdan ayrıntılı modellere geçiş sağlayın.
Birden çok disiplin bulunan ekip içinde tek bir doğruluk kaynağıyla güvenli bir şekilde bağlantı sağlayın. Kolayca oluşturun, atayın ve değişiklikleri ve sorunları izleyin.
Revit'in yapı mühendislerine ve detaylandırma uzmanlarına nasıl yardımcı olduğunu görün.
Gelişmiş BIM ortamında 3B beton takviyeleri modellemek ve atölye çizimleri ile bükme çizelgeleri oluşturmak için araçlar edinin.
Yapısal analiz sonuçları ile çelik bağlantı yerleşimini kontrol edin. Analiz ve detaylandırma arasındaki entegrasyonu sıkılaştırın.
Revit ve Autodesk Construction Cloud'u kullanarak yapısal detaylandırma sürecini koordine edin ve daha fazla şeffaflık elde edin.
—Michael Vogel, Yönetici, GRAEF
—Dominick Paradis, Tasarım Mühendisi, Canam
Bryant Luke, Operasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Gate Precast Company