Çelik tasarımı ve detaylandırma iş akışlarını bağlayın. Konseptten geliştirmeye kadar tasarım ve detaylandırma iş akışlarını yönlendirmek üzere Revit modelinde çelik bağlantılar için daha fazla ayrıntı içeren bir tasarım amacı oluşturun.