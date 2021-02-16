YAPI MÜHENDİSLİĞİ İÇİN REVIT

Yapı mühendisleri, detaylandırma uzmanları ve imalatçılar için BIM araçları

Revit ile yapı sistemlerini hızlı ve verimli şekilde tasarlayın, detaylandırın, analiz edin ve belgelendirin.

Neden Autodesk Revit’i kullanmalısınız?

Hataları ve iş tekrarını azaltın

Sıkıcı, tekrar eden modelleme görevlerine harcanan zamanı azaltın. Düzeltme ve iş tekrarı ihtiyacını ortadan kaldırın.

Genel tasarım süresini azaltın

Ayrıntılı 3B yapılar ve 2B belgeler oluşturun. Tasarımdan ayrıntılı modellere geçiş sağlayın.

İş birliğini arttırın

Birden çok disiplin bulunan ekip içinde tek bir doğruluk kaynağıyla güvenli bir şekilde bağlantı sağlayın. Kolayca oluşturun, atayın ve değişiklikleri ve sorunları izleyin.

Özellikler

Revit'in yapı mühendisliğine yönelik önemli özellikleri

Yapısal analitik modelleme

Yapısal analiz için BIM merkezli iş akışları, Revit ile analiz yazılımı arasında çift yönlü birlikte çalışabilirlik sağlar.

Beton tasarımı ve detaylandırması

BIM tabanlı araçlar, entegre tasarım ve detaylandırma iş akışlarını baştan sona yürütmenizi sağlar. 3B beton takviye modellemek ve atölye çizimleri ile bükme planlamaları oluşturmak için gelişmiş özellikleri edinin.

Detaylı çelik tasarım

Çelik tasarımı ve detaylandırma iş akışlarını bağlayın. Konseptten geliştirmeye kadar tasarım ve detaylandırma iş akışlarını yönlendirmek üzere Revit modelinde çelik bağlantılar için daha fazla ayrıntı içeren bir tasarım amacı oluşturun.

Bilişimsel tasarım

Karmaşık tasarımlarla daha hızlı çalışın ve minimum enerjiyle optimize edilmiş yapılar oluşturun.

Dokümantasyon

Hem çelik hem de beton tasarımlar için doğru ve ayrıntılı belgeler oluşturun.

İş akışları

Revit'in yapı mühendislerine ve detaylandırma uzmanlarına nasıl yardımcı olduğunu görün.

Video: Autodesk Revit'te beton detaylandırma demosu

Revit'te beton detaylandırma

Gelişmiş BIM ortamında 3B beton takviyeleri modellemek ve atölye çizimleri ile bükme çizelgeleri oluşturmak için araçlar edinin.

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Video: Revit'te kitaplık tabanlı bağlantı tasarım otomasyonu demosu

Kitaplık tabanlı çelik bağlantı tasarım otomasyonu

Yapısal analiz sonuçları ile çelik bağlantı yerleşimini kontrol edin. Analiz ve detaylandırma arasındaki entegrasyonu sıkılaştırın.

Videoyu izleyin (2:06 dk.)
Video: Revit'te çakışmasız yapısal detaylandırma demosu

Çakışmasız yapısal detaylandırma

Revit ve Autodesk Construction Cloud'u kullanarak yapısal detaylandırma sürecini koordine edin ve daha fazla şeffaflık elde edin.

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