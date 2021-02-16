MEP MÜHENDİSLİĞİ İÇİN REVIT

MEP mühendisleri, detaylandırma uzmanları ve imalatçılar için BIM araçları

Daha iyi performans ve sürdürülebilirliği desteklemek için BIM'de sistem tasarımını modelleyin, analiz edin ve yineleyin.

Resim BNIM tarafından sağlanmıştır

Özellikler

MEP mühendisliği için Revit'in önemli özellikleri

Entegre tasarım

Revit ile mühendislik tasarım sürecini kolaylaştırın. İnşaat başlamadan önce tek model ile tasarım amacını koordine edin ve iletin.

Analiz

Tasarım sürecinin başlarında simülasyonlar ve müdahale tespiti çalışmaları gerçekleştirin. Mühendislik odaklı hesaplamalar için kavramsal enerji analizi verilerini kullanın.

Dokümantasyon

Yapı sistemlerini mimari ve yapısal bileşenler de dahil eksiksiz bir yapı bilgi modeli bağlamında tasarlayın, modelleyin ve belgeleyin.

İmalat

İmalat model düzenini otomatik hale getiren araçlarla MEP imalatı için modelleme yapın. İmalat ve yükleme aşamalarında ayrıntılı koordinasyon için bir model hazırlayın.

İş akışları

Revit'in diğer Autodesk yazılımlarıyla birlikte nasıl çalıştığını görün.

Video: Revit ve Fabrication CADmep iş akışı

Revit + Fabrication CADmep

Revit'te bir model oluşturduktan sonra modelinizi MAJ dosyası olarak dışa aktarıp atölye çizimleri ve alan hazırlığı için Fabrication CADmep'e aktarın.

Videoyu izleyin (1:41 dk.)
Video: Revit ve Fabrication ESTmep iş akışı

Revit + Fabrication ESTmep

ITM ile oluşturulan Revit modellerinden tahminler oluşturun ve bu tahminleri kullanarak daha doğru ve rekabetçi tekliflerle işler kazanın.

Videoyu izleyin (1:49 dk.)
Video: AEC Collection'da Revit ve Insight iş akışları

AEC Collection'a özel

Revit + Insight

Daha iyi yapı performansı elde etmek için Revit ve Insight ile gerçek zamanlı geri bildirim alıp bilinçli tasarım kararları verin.

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