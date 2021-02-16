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Revit'in diğer Autodesk yazılımlarıyla birlikte nasıl çalıştığını görün.
Revit'te bir model oluşturduktan sonra modelinizi MAJ dosyası olarak dışa aktarıp atölye çizimleri ve alan hazırlığı için Fabrication CADmep'e aktarın.
ITM ile oluşturulan Revit modellerinden tahminler oluşturun ve bu tahminleri kullanarak daha doğru ve rekabetçi tekliflerle işler kazanın.
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Daha iyi yapı performansı elde etmek için Revit ve Insight ile gerçek zamanlı geri bildirim alıp bilinçli tasarım kararları verin.
– Jim Tavernelli, Başkan ve Operasyon Direktörü, KLH
— Dr. Joseph Cory, Mimar, Geotectura Studio
– Sam Kepner, BIM Yöneticisi, Kirlin
–Alan Creel, Başkan Yardımcısı, Miller Electric Company