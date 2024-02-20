Autodesk, Türkiye yapı sektörünün lider kuruluşlarının tepe yöneticilerini "Autodesk ile Akşam Yemeği Buluşmaları"nda düzenli olarak bir araya getiriyor. Bu buluşmalarda yapı sektörünün liderleri, Türkiye’de sağlıklı bir yapı stoğu oluşturmak ve Türk şirketlerinin daha fazla dünyaya açılmasını sağlamak için Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) yazılımlarını kullanmanın gereklilik olduğuna dile getirmekteler.

Ancak bu yolda en önemli ihtiyaç, yeteneklerin geliştirilmesi ve sürekliliği.



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