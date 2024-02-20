Sektörün Rotası: BIM

Türkiye Yapı Endüstrisinin dijital dönüşüm yolculuğunun merkezinde Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) var.

Dijital Uyanış: Türkiye Yapı Sektöründe Dijital Dönüşüm Raporu

Autodesk, sektör araştırmaları dışında farklı etkinlikler düzenleyerek sektördeki yöneticiler, karar vericiler ve kullanıcılarla bir araya gelerek de sektörün nabzını tutmaya devam ediyor.

Sektörü Dinlemek

Autodesk, Türkiye yapı sektörünün lider kuruluşlarının tepe yöneticilerini "Autodesk ile Akşam Yemeği Buluşmaları"nda düzenli olarak bir araya getiriyor. Bu buluşmalarda yapı sektörünün liderleri, Türkiye’de sağlıklı bir yapı stoğu oluşturmak ve Türk şirketlerinin daha fazla dünyaya açılmasını sağlamak için Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) yazılımlarını kullanmanın gereklilik olduğuna dile getirmekteler.

Ancak bu yolda en önemli ihtiyaç, yeteneklerin geliştirilmesi ve sürekliliği.

Bu dosyada neler bulacaksınız?

  1. Dijital Dönüşümün Kalbinde: BIM ve Bulut Çözümleri
  2. Dönüşümün Önündeki Engeller
  3. Dönüşümün Tetikleyicileri
  4. Design And Make 2023 Araştırması Neler Söylüyor?

Ücretsiz raporu inceleyin

İletişim formumuzu doldurarak raporu
ücretsiz olarak inceleyebilirsiniz.

Mevcut yaklaşımınızı değerlendirin ve kuruluşunuzun BIM’e geçerek, tasarım olgunluğu, iş birliği veya rekabet avantajını nasıl geliştirebileceğini keşfedin.

Dijital dönüşüm yolculuğunuzda yanınızdayız!

Raporun sonunda dijital dönüşümde ve BIM’e geçişte bulunduğunuz noktayı anlamamıza yardımcı olacak kısa bir formun bağlantısını paylaşıyoruz. Bu form yoluyla, güvenilir bir yol arkadaşlığı için size ulaşabilmeyi umuyoruz.

Hangi noktada olursanız olun, BIM’in faydalarından en üst düzeyde yararlanabilmeniz için yardımcı olmaya hazırız.