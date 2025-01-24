19 Şubat 2025 Çarşamba | 16.30 - 21.00

Feriye, İstanbul

Türkiye’nin AECO (Mimarlık, Mühendislik, İnşaat ve Operasyon) sektöründe ekosistem iş birliğini dönüştürmek amacıyla yenilik ve mükemmeliyete odaklanan yirmi beş liderin katılımıyla gerçekleşecek etkinliğimize davetlisiniz.