Som et alternativ til å administrere produkttilgang på individuell basis, kan du konfigurere standardtilgang til produkter og tjenester for hele teamet ditt. Når du velger oppsett for standardtilordninger, får eksisterende og nye brukere tilgang til det samme settet med valgte produkter.

Merk: Standardtilordninger er automatisk slått av for gjestebrukere, og Autodesk anbefaler å la dem være avslått. Imidlertid, om du trenger å slå standardtilordninger på (eller av) for gjestebrukere, kan du kontakte Autodesk support for å gjøre det.

Konfigurere standardtilordninger:

Logg på Autodesk Account på manage.autodesk.com. På din kontoside, velg Brukeradministrasjon > Etter bruker. Velg Flex-teamet du vil administrere standardtilordninger for. Klikk på tannhjulikonet Teaminnstillinger øverst til høyre. Under Brukeradministrasjon > Standardtilordninger klikker du på Konfigurer standardtilordninger. I dialogboksen Administrer standardtilordninger klikker du på Flex. Velg produktene du vil tilordne standardtilgang for. Når Autodesk legger til nye produkter i Flex, blir ikke de nye produktene automatisk tilgjengelige for brukere med standardtilordninger. Du kan redigere listen over standardtilordninger for å tilordne tilgang til de nye produktene. Klikk Lagre endringer for å aktivere standardtilordninger.

For å slå av standardtilordninger:

I dialogboksen Administrer standardtilordninger, fjern alle produkter.

Merk: E-postvarsler sendes ikke til brukere for endringer i standardtilordninger.

Prioritet for abonnement og prøveversjon

Når en bruker tilordnes til både et enkeltbrukerabonnement og Flex-tokener, brukes ikke tokener. Hvis du for eksempel tilordner et AutoCAD-abonnement, vil ikke brukeren bruke tokener for AutoCAD.

På samme måte bruker ikke brukere i en prøveperiode tokener for det produktet. Be brukerne om å ignorere meldingen om at prøveversjonen utløper. Etter at prøveperioden er over, må de begynne å bruke tokener.

Merk: Abonnements- og prøveprioritet gjelder bare hvis samme Autodesk-ID brukes til påloggingsgodkjenning.