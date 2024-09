A Oferta Flex possibilita que Usuários Autorizados acessem produtos elegíveis da Autodesk sob demanda utilizando Tokens.



Qualquer Oferta elegível para o modelo Flex está listada na Planilha de Taxas do Modelo Flex e é referida como “Oferta Flex”. Cada Oferta Flex está listada na Planilha de Taxas do Modelo Flex. “Planilha de Taxas do Modelo Flex” significa o documento atualmente em vigor da Autodesk que lista as Ofertas Flex e o número aplicável de Tokens necessários para acessar e utilizar uma Oferta, conforme especificado na Planilha de Taxas do Modelo Flex. A Planilha de Taxas do Modelo Flex pode ser encontrada aqui: https://www.autodesk.com/flexratesheet. “Token” significa a unidade de medida individual que pode ser aplicada ao acesso e ao uso de Ofertas Flex, de acordo com as taxas de consumo apresentadas na Planilha de Taxas do Modelo Flex. Um Token Flex é exclusivo para o modelo Flex e não poderá ser utilizado no lugar de tokens, créditos ou outros proxies similares associados a outras Ofertas. Tokens, créditos ou outros proxies similares que não sejam do modelo Flex e que estejam associados a outras Ofertas não poderão ser utilizados para o modelo Flex.

Todas as Ofertas Flex têm uma Taxa de Token a elas associada (que pode ser zero em alguns casos), conforme especificado na Planilha de Taxas do Modelo Flex. “Taxa de Token” significa a taxa à qual uma Oferta Flex consome Tokens quando a Oferta Flex é acessada por um Usuário Autorizado pela primeira vez. Para Taxas de Token medidas por dia, o “dia” corresponde ao período contínuo de vinte e quatro (24) horas que começa quando um Usuário Autorizado executa a Oferta Flex pela primeira vez. Quando um Usuário Autorizado executa uma Oferta Flex, os Tokens são consumidos à Taxa de Token aplicável até que o Usuário Autorizado saia dessa Oferta Flex.



Recursos e Detalhes da Oferta Flex. Para qualquer Oferta Flex, Você poderá atribuir um número ilimitado de Usuários Autorizados, mas cada Usuário Autorizado deve estar registrado, configurado em uma Conta Autodesk e atribuído a uma Equipe com acesso a, no mínimo, um (1) Pacote de Token. Cada um de Seus Usuários Autorizados poderá instalar um Software da Oferta Flex em, no máximo, três (3) Dispositivos Eletrônicos, mas cada Usuário Autorizado poderá acessar e utilizar esse Software somente em um (1) Dispositivo Eletrônico por vez. “Pacote de Token” significa uma quantidade especificada de Tokens adquiridos como uma unidade. Você pode adquirir Pacotes de Tokens adicionais a qualquer momento, incluindo diversos Pacotes de Tokens como parte de uma única compra ou Pacotes de Tokens únicos em diferentes momentos. Tokens Individuais e Pacotes de Tokens parciais não estão disponíveis.

As Ofertas Flex não têm um prazo contratual determinado. Todos os Tokens expiram doze (12) meses após a data de aquisição do Pacote de Token que contém esses Tokens. Nenhum crédito, reembolso ou outro abono será fornecido pela Autodesk em relação à expiração do Token. Você não poderá transferir, vender, sublicenciar ou de outra forma alienar Seus Tokens para outras partes. Para obter mais informações, consulte a compilação de informações comerciais relativas ao modelo de Oferta Flex, que pode incluir, mas não se limitar a, regras de aquisição ou outras regras, requisitos, políticas ou outras limitações ou condições operacionais da oferta, práticas recomendadas para Administradores e Usuários Autorizados e outras informações gerais sobre a Oferta Flex (“Materiais de Oferta Flex”). Os Materiais de Oferta Flex podem ser encontrados aqui: https://www.autodesk.com/benefits/flex#faq e https://www.autodesk.com/manageflex-faq



Quando os Pacotes de Tokens atribuídos a Usuários Autorizados tiverem sido completamente consumidos e não restar mais nenhum Token, esses Usuários Autorizados estarão inelegíveis e desautorizados a acessar e utilizar quaisquer Ofertas Flex ou os benefícios a elas associados, incluindo os produtos que consomem zero Tokens. Quando os Pacotes de Tokens atribuídos a um Usuário Autorizado tiverem Tokens restantes, mas em quantidade insuficiente para satisfazer a Taxa de Token necessária e aplicável a uma Oferta Flex, tal Usuário Autorizado estará inelegível e desautorizado a acessar e utilizar quaisquer Ofertas Flex para as quais não houver Tokens suficientes restantes. Porém, tal Usuário Autorizado permanecerá elegível e autorizado a acessar e utilizar quaisquer Ofertas Flex para as quais haja Tokens suficientes e quaisquer Ofertas Flex que tenham uma Taxa de Token igual a zero. A Autodesk reserva-se o direito, sem notificação prévia, de interromper o acesso e o uso de Ofertas Flex por parte de Seus Usuários Autorizados nos casos em que Você tiver um saldo de Token igual a zero, Tokens insuficientes ou faturas que não foram pagas no vencimento. Se Você tiver uma fatura não paga, a Autodesk também poderá restringir Sua capacidade de adquirir Pacotes de Tokens adicionais.



A Autodesk poderá, a qualquer momento, adicionar, modificar ou eliminar, no todo ou em parte, qualquer Oferta Flex, conteúdo dos Materiais de Oferta Flex ou Taxas de Token contidas na Planilha de Taxas do Modelo Flex. Essas adições, modificações e eliminações entrarão em vigor imediatamente após a publicação de uma nova Planilha de Taxas do Modelo Flex ou atualização dos Materiais de Oferta Flex, ou em uma data posterior especificada na Planilha de Taxas do Modelo Flex ou nos Materiais de Oferta Flex atualizados.



Benefícios de Assinatura Flex. Os Benefícios de Assinatura para o modelo Flex disponíveis para Seus Usuários Autorizados dependerão de esses Usuários Autorizados também estarem atribuídos a outros Tipos de Assinatura e, em caso afirmativo, dos Benefícios do Plano aplicáveis a essas Ofertas.

If a Flex Authorized User is not also assigned to any other Offering Type or is additionally assigned to one (1) or more Single User subscriptions on Standard, the Offering Benefits available for that Flex Authorized User will be the same as the benefits available to that Authorized User for Single User subscriptions on Standard, except for reporting, which, for Flex only, will be as described herein in the section titled Flex Usage Reporting and Related Requirements.Se um Usuário Autorizado do modelo Flex não estiver atribuído a qualquer outro Tipo de Oferta ou estiver adicionalmente atribuído a uma (1) ou mais assinaturas de Usuário Único no plano Padrão, os Benefícios de Assinatura disponíveis para esse Usuário Autorizado do modelo Flex serão iguais aos benefícios disponíveis para esse Usuário Autorizado em assinaturas de Usuário Único no plano Padrão, exceto para reporte, que, somente para o modelo Flex, será conforme descrito nestes Termos, na seção intitulada “Relatórios de Uso do Modelo Flex e Requisitos Relacionados”.

Se um Usuário Autorizado do modelo Flex estiver atribuído também a qualquer outra Oferta no plano Premium, os Benefícios de Assinatura Flex para esse Usuário Autorizado incluirão os Benefícios do Plano Premium.

As exceções aos Benefícios de Assinatura Flex, se houver, serão inclusas nos Materiais de Oferta Flex.

Direitos de Uso Global para Flex. Para Ofertas Flex adquiridas em um País Aprovado ou em um País Não Aprovado, Você e Seus Usuários Autorizados do modelo Flex poderão acessar e utilizar as Ofertas Flex em todo o mundo.

Coleta e Uso de Dados do Modelo Flex. A Autodesk monitorará o uso de Ofertas Flex ao coletar dados de uso de Ofertas Flex por parte de Usuários Autorizados de forma contínua, se disponível. Você ou Seu Administrador, conforme aplicável, terá acesso a relatórios relacionados a esses dados de uso e ao consumo de Tokens a ele associado. A Autodesk processará esses dados para gerar relatórios de uso aplicáveis, manter e/ou oferecer a Oferta Flex e os Benefícios a ela relacionados, bem como auxiliar Você ou Seu revendedor no dimensionamento e cotação de compras adicionais de Tokens. Para o modelo Flex, a Autodesk (a) coleta e realiza a medição de dados de uso conforme cada Usuário Autorizado designado por Você consome Tokens ao acessar e utilizar a Oferta, (b) fornece a Você dados de uso relativos ao consumo de Tokens e (c) subtrai Tokens do número total de Tokens que Você tem disponível com base nas Ofertas específicas utilizadas por Seus Usuários Autorizados e na taxa de consumo de Token aplicável para cada uma dessas Ofertas. Coletivamente, o que foi mencionado acima na presente seção é referido como “Finalidades da Coleta e Uso de Dados do Modelo Flex”. Para evitar dúvidas, os termos da presente seção intitulada “Coleta e Uso de Dados do Modelo Flex” não afetam o direito da Autodesk de utilizar dados pessoais recebidos de Você ou em Seu nome que a Autodesk processa, na qualidade de Controladora, para as finalidades descritas na Declaração de Privacidade da Autodesk no seguinte link: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement-br.



Relatórios de Uso do Modelo Flex e Requisitos Relacionados. Você terá acesso às informações de relatórios relacionadas ao consumo do Token Flex, incluindo o saldo de Tokens e o consumo de Tokens, conforme especificado na Planilha de Taxas do Modelo Flex.

Para qualquer relatório de uso do modelo Flex que Você utilizar, Você reconhece e concorda que é responsável pelo cumprimento de todos os requisitos de privacidade, proteção de dados e leis trabalhistas aplicáveis relacionadas à coleta e ao uso de dados pessoais de Seus Usuários Autorizados, sejam funcionários, terceiros contratados, ou outros, incluindo quaisquer requisitos aplicáveis relacionados a notificação, consentimento, transferência (incluindo transferências transfronteiriças), divulgação e uso e, em particular, com relação à coleta e uso de tipos de dados descritos na seção intitulada “Coleta e Uso de Dados do Modelo Flex”. Sem limitação ao quanto acima exposto, Você é especificamente responsável por notificar os Usuários Autorizados e/ou obter um consentimento válido deles para a coleta e uso de dados pessoais para as Finalidades da Coleta e Uso de Dados do Modelo Flex, em casos nos quais a notificação e o consentimento sejam requeridos.