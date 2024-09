Nabídka Flex umožňuje Oprávněným uživatelům přístup ke způsobilým produktům Autodesk na vyžádání pomocí tokenů.



Každá Nabídka způsobilá pro typ Flex je uvedena v Seznamu sazeb Flex a označuje se jako „Nabídka Flex“. Každá Nabídka Flex je uvedena v Seznamu sazeb Flex. „Seznam sazeb Flex“ je aktuální dokument společnosti Autodesk uvádějící Nabídky Flex a příslušný počet Tokenů potřebných pro přístup k Nabídce a jejímu používání, jak je uvedeno v Seznamu sazeb Flex. Seznam sazeb Flex naleznete zde: https://www.autodesk.com/flexratesheet. „Token“ je jedna měrná jednotka, která může být použita pro přístup k Nabídkám Flex a jejich používání v souladu se sazbami za spotřebu uvedenými v Seznamu sazeb Flex. Token Flex je exkluzivní pro nabídky Flex a nelze jej využít místo Tokenů, kreditů nebo jiných podobných prvků spojených s jinými Nabídkami. V Nabídkách Flex nelze využít žádné Tokeny, kredity nebo jiné podobné prvky spojené s jinými Nabídkami mimo Nabídky Flex.

Všechny Nabídky Flex mají přidruženou Sazbu tokenů (která může být v některých případech nulová), jak je uvedeno v Seznamu sazeb Flex. „Sazba tokenů“ je sazba při které Nabídka Flex spotřebovává tokeny, když k Nabídce Flex poprvé přistupuje Oprávněný uživatel. U Sazeb tokenů měřených na denní bázi je „den“ souvislé období čtyřiadvaceti (24) hodin, které začíná okamžikem, kdy Oprávněný uživatel poprvé spustí Nabídku Flex. Když Oprávněný uživatel spustí Nabídku Flex, budou Tokeny spotřebovávány podle příslušné Sazby tokenů, dokud Oprávněný uživatel tuto Nabídku Flex neopustí.



Prvky a podrobnosti Nabídek Flex. Pro jakoukoli nabídku Flex můžete přiřadit neomezený počet Oprávněných uživatelů, ale každý Oprávněný uživatel musí být zaregistrován, nastaven na portálu Autodesk Account a přiřazen Týmu s přístupem alespoň k jednomu (1) Balíčku Tokenů. Každý Oprávněný uživatel smí instalovat Software Nabídky Flex až na tři (3) Elektronická zařízení. Může však používat Software pouze na jednom (1) Elektronickém zařízení najednou. „Balíček Tokenů“ je určité množství Tokenů zakoupené jako jedna jednotka. Další Balíčky Tokenů si můžete zakoupit kdykoli, včetně více Balíčků Tokenů v rámci jediného nákupu nebo jednotlivých Balíčků Tokenů v různých časových bodech. Jednotlivé Tokeny a částečné Balíčky Tokenů nejsou k dispozici.

Nabídky Flex nemají žádné pevné smluvní období. Platnost všech Tokenů vyprší dvanáct (12) měsíců od data nákupu Balíčku Tokenů obsahujícího tyto Tokeny. Společnost Autodesk ve spojení s vypršením platnosti Tokenů neposkytuje žádný kredit, náhradu ani jiné výhody. Své Tokeny nemůžete předat, prodat, alokovat ani jinak poskytnout jiné straně. Další informace najdete v souboru obchodních informací týkajících se modelu Nabídek Flex, který může zahrnovat mimo jiné pravidla nákupu nebo provozu nabídek, požadavky, zásady nebo další omezení či podmínky, osvědčené postupy pro Správce a Oprávněné uživatele a další obecné informace týkající se Nabídek Flex („Materiály k Nabídkám Flex“). Materiály k nabídkám Flex naleznete zde: https://www.autodesk.com/benefits/flex#faq a https://www.autodesk.com/manageflex-faq



Pokud byly Balíčky Tokenů přiřazené Oprávněným uživatelům zcela spotřebovány a nezbývají žádné Tokeny, nebudou mít tito Oprávnění uživatelé nárok ani autorizaci pro přístup a používání jakýchkoli Nabídek Flex a souvisejících výhod, včetně produktů, které spotřebovávají nulové množství Tokenů. Pokud v Balíčcích Tokenů přiřazených Oprávněnému uživateli zbývají nějaké Tokeny, ale množství nestačí na splnění požadované Sazby Tokenů platné pro Nabídku Flex, nebude mít tento Oprávněný uživatel nárok ani autorizaci pro přístup a používání jakýchkoli Nabídek Flex, pro které zbývá nedostatečné množství Tokenů, ale zůstane mu nárok a autorizace pro přístup a používání Nabídky Flex, pro kterou zbývá dostatečné množství Tokenů, včetně všech Nabídek Flex, které mají nulovou Sazbu Tokenů. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo bez dalšího oznámení ukončit přístup k Nabídkám Flex a možnost jejich používání vašimi Oprávněnými uživateli v případech, že máte nulový zůstatek Tokenů, nedostatečný počet Tokenů nebo jsou u vás evidovány nezaplacené faktury po termínu. Pokud máte nezaplacenou fakturu, může společnost Autodesk také omezit vaši možnost zakoupit další Balíčky Tokenů.



Společnost Autodesk může kdykoli přidat, upravit nebo zcela či zčásti odstranit jakoukoli Nabídku Flex, obsah Materiálů k Nabídkám Flex nebo Sazby tokenů obsažené v Seznamu sazeb Flex. Taková doplnění, úpravy a odstranění vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění nového Seznamu sazeb Flex nebo aktualizace Materiálů k Nabídkám Flex nebo k pozdějšímu datu, jak je uvedeno v aktualizovaném Seznamu sazeb Flex nebo Materiálech k Nabídkám Flex.



Výhody Nabídky Flex. Výhody Nabídky Flex dostupné vašim Oprávněným uživatelům, budou záviset na tom, zda jsou tito Oprávnění uživatelé přiřazeni také k jiným typům Nabídek, a pokud ano, tak pak na příslušných Výhodách plánu těchto Nabídek.

Pokud není Oprávněný uživatel Flex přiřazen také k jakémukoli jinému typu Nabídky nebo je dodatečně přiřazen k jednomu (1) nebo více Jednouživatelským předplatným plánu Standard, budou Výhody nabídky dostupné pro tohoto Oprávněného uživatele Flex stejné jako Výhody dostupné tomuto Oprávněnému uživateli pro Jednouživatelské předplatné plánu Standard, s výjimkou zpráv, které budou pouze pro Nabídku Flex a budou popsány v této části s názvem Zprávy o využívání Nabídek Flex a související požadavky.

Pokud je Oprávněnému uživateli Flex přiřazena také jakákoli jiná Nabídka Premium, budou Výhody nabídky Flex pro tohoto Oprávněného uživatele zahrnovat výhody plánu Premium.

Případné výjimky z Výhod nabídky Flex budou uvedeny v Materiálech k Nabídkám Flex.

Práva na globální použití Nabídek Flex U Nabídek Flex, ať už zakoupených ve Schválené, nebo Neschválené zemi, máte vy a vaši Oprávnění uživatelé Flex přístup k těmto Nabídkám Flex po celém světě a můžete je používat po celém světě.

Shromažďování a používání údajů v Nabídkách Flex. Pokud to bude možné, bude společnost Autodesk průběžně monitorovat využívání Nabídek Flex Oprávněnými uživateli, a to shromažďováním dat o využívání těchto Nabídek. Vy nebo váš Správce (podle toho, co je relevantní) budete mít přístup ke zprávám souvisejícím s těmito daty o využití a příslušnou spotřebou Tokenů. Společnost Autodesk bude zpracovávat tato data pro účely vytváření příslušných zpráv o využití, údržbě a/nebo dodávání Nabídek Flex a souvisejících Výhod a poskytování asistence vám nebo vašemu distributorovi v oblasti určování objemu nákupu Tokenů nebo žádání o další Tokeny. U Nabídek Flex společnost Autodesk (a) shromažďuje a měří data o využití podle toho, jak vámi přiřazení Oprávnění uživatelé spotřebovávají Tokeny používáním Nabídek, (b) poskytuje vám data o vašem využívání těchto Tokenů a (c) odečítá Tokeny z celkového počtu Tokenů, které máte k dispozici, na základě konkrétních Nabídek využívaných vašimi Oprávněnými uživateli a příslušné sazby za spotřebu Tokenů pro každou takovou Nabídku. Souhrnně se právě uvedené položky v této části označují jako „Účely shromažďování a používání údajů v Nabídkách Flex“. Abychom se vyhnuli pochybnostem, připomínáme, že podmínky v této části s názvem „Shromažďování a používání údajů v Nabídkách Flex“ nemají vliv na právo společnosti Autodesk používat osobní údaje přijaté od vás nebo vaším jménem, které společnost Autodesk zpracovává jako Správce pro účely popsané v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Autodesk: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement-cz.



Zprávy o využívání Nabídek Flex a související požadavky. Budete mít přístup k informacím ve zprávách souvisejících se spotřebou Tokenů Flex, včetně zůstatku Tokenů a spotřeby Tokenů, jak je uvedeno v Seznamu sazeb Flex.

V souvislosti s každou zprávou o využívání Nabídek Flex, kterou použijete, potvrzujete a souhlasíte s tím, že budete zodpovídat za dodržování všech požadavků vyplývajících z platných zákonů o ochraně soukromí, ochraně osobních údajů a zaměstnávání, které souvisí s tímto shromažďováním a využíváním osobních údajů vašich Oprávněných uživatelů, ať už se jedná o zaměstnance, nezávislé dodavatele, nebo jiné osoby, včetně všech platných požadavků souvisejících s oznamováním, souhlasy, přenosem (včetně přeshraničního přenosu), zveřejňováním a používáním, a to zejména ve spojení se shromažďováním a používáním typů dat popsaných v části s názvem „Shromažďování a používání údajů v Nabídkách Flex“. Aniž by to omezilo právě uvedené, zodpovídáte především za to, abyste Oprávněné uživatele upozornili na shromažďování a používání jejich osobních údajů pro Účely shromažďování a používání údajů v Nabídkách Flex anebo k tomu získali jejich platný souhlas, a to všude, kde je to vyžadováno.