Nutzungsbedingungen

Flex ermöglicht Autorisierten Benutzern den Zugriff auf berechtigte Autodesk-Produkte bei Bedarf mit Token.



Jedes Angebot, das für Flex in Frage kommt, ist in der Flex-Tarifübersicht aufgeführt und wird als „Flex-Angebot“ bezeichnet. Jedes Flex-Angebot ist in der Flex-Tarifübersicht aufgeführt. „Flex-Tarifübersicht“ bezeichnet das aktuelle Autodesk-Dokument, in dem Flex-Angebote aufgeführt sind, und die entsprechende Anzahl von Token, die für den Zugriff auf und die Nutzung eines Angebots erforderlich sind, wie in der Flex-Tarifübersicht angegeben. Die Flex-Tarifübersicht ist hier verfügbar: https://www.autodesk.com/flexratesheet. „Token“ bezeichnet die individuelle Maßeinheit, die für den Zugriff auf und die Nutzung von Flex-Angeboten entsprechend den Verbrauchstarifen, die in der Flex-Tarifübersicht angegeben sind, verwendet werden kann. Ein Flex-Token ist ausschließlich für Flex bestimmt und kann nicht anstelle von Token, Punkten oder ähnlichen Berechtigungen, die mit anderen Angeboten verbunden sind, verwendet werden. Token, Punkte oder andere ähnliche Berechtigungen, die nicht mit Flex verknüpft sind, sondern sich auf andere Angebote beziehen, können nicht für Flex verwendet werden.

Alle Flex-Angebote haben einen zugehörigen Token-Tarif (der in einigen Fällen Null sein kann), wie in der Flex-Tarifübersicht angegeben. „Token-Tarif“ bezeichnet den Tarif, zu dem ein Flex-Angebot Token verbraucht, wenn ein Autorisierter Benutzer zum ersten Mal auf das Flex-Angebot zugreift. Bei Token-Tarifen, die pro Tag gemessen werden, ist der „Tag“ der zusammenhängende Zeitraum von vierundzwanzig (24) Stunden, der beginnt, wenn ein Autorisierter Benutzer das Flex-Angebot zum ersten Mal startet. Wenn ein Autorisierter Benutzer ein Flex-Angebot startet, werden Token zum geltenden Token-Tarif verbraucht, bis der Autorisierte Benutzer dieses Flex-Angebot verlässt.





Merkmale und Details von Flex-Angeboten. Für jedes Flex-Angebot können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Autorisierten Benutzern zuweisen, aber jeder Autorisierte Benutzer muss registriert, im Autodesk Account eingerichtet und einem Team zugewiesen sein, das Zugriff auf mindestens ein (1) Token-Paket hat. Jeder Ihrer Autorisierten Benutzer darf die Software von Flex-Angeboten auf bis zu drei (3) Elektronischen Geräten installieren. Allerdings darf jeder dieser Autorisierten Benutzer nur immer jeweils auf einem (1) Elektronischen Gerät auf die Software zugreifen und sie dort verwenden. „Token-Paket“ ist eine bestimmte Menge von Token, die als Einheit erworben werden kann. Sie können jederzeit zusätzliche Token-Pakete erwerben, z. B. mehrere Token-Pakete im Rahmen eines einzigen Kaufs oder einzelne Token-Pakete zu verschiedenen Zeitpunkten. Einzelne Token und Token-Teilpakete sind nicht erhältlich.

Flex-Angebote haben keine feste Vertragslaufzeit. Alle Token verfallen zwölf (12) Monate nach dem Kaufdatum des Token-Pakets, das die betreffenden Token enthält. Autodesk gewährt in Verbindung mit dem Verfall von Token keine Gutschrift, Rückerstattung oder andere Leistungen. Sie dürfen Ihre Token nicht übertragen, verkaufen, unterlizenzieren oder anderweitig an eine andere Partei weitergeben. Weitere Informationen finden Sie in der Zusammenstellung von Geschäftsinformationen über das Flex-Angebotsmodell, die u. a. operative Regeln, Anforderungen, Richtlinien oder andere Beschränkungen oder Bedingungen für den Kauf oder andere Angebote, bewährte Verfahren für Administratoren und Autorisierte Benutzer sowie sonstige allgemeine Informationen über das Flex-Angebot enthalten können („Flex-Angebotsmaterialien“). Flex-Angebotsmaterialien finden Sie hier: https://www.autodesk.com/benefits/flex#faq und https://www.autodesk.com/manageflex-faq.



Wenn die den Autorisierten Benutzern zugewiesenen Token-Pakete vollständig verbraucht und keine Token mehr übrig sind, sind diese Autorisierten Benutzer nicht mehr berechtigt, auf Flex-Angebote oder die damit verbundenen Vorteile zuzugreifen und diese zu nutzen, einschließlich der Produkte, die keine Token verbrauchen. Wenn die einem Autorisierten Benutzer zugewiesenen Token-Pakete noch Token enthalten, die jedoch nicht für den benötigten Token-Tarif ausreichen, der für ein Flex-Angebot gilt, sind diese Autorisierten Benutzer nicht berechtigt, auf Flex-Angebote zuzugreifen und diese zu nutzen, für die nicht mehr genügend Token vorhanden sind. Sie sind jedoch weiterhin berechtigt, auf Flex-Angebote, für die noch genügend Token übrig sind, sowie auf Flex-Angebote mit einem Token-Tarif von null zuzugreifen und diese zu nutzen. Autodesk behält sich das Recht vor, ohne weitere Ankündigung den Zugriff auf und die Nutzung von Flex-Angeboten durch Ihre Autorisierten Benutzer zu sperren, wenn Ihr Token-Saldo null beträgt, Sie nicht genügend Token besitzen oder fällige Rechnungen nicht bezahlen. Falls Sie eine Rechnung nicht bezahlt haben, kann Autodesk Ihren Erwerb zusätzlicher Token-Pakete auch einschränken.



Autodesk kann jederzeit jedes infrage kommende Produktangebot, Inhalte der Flex-Angebote oder die in der Flex-Tarifübersicht enthaltenen Token-Tarife vollständig oder teilweise ergänzen, ändern oder streichen. Solche Ergänzungen, Änderungen und Streichungen werden sofort mit der Veröffentlichung einer neuen Flex-Tarifübersicht oder einer Aktualisierung der Flex-Angebotsmaterialien oder zu einem späteren Zeitpunkt, wie in der aktualisierten Flex-Tarifübersicht oder den Flex-Angebotsmaterialien angegeben, wirksam.





Flex-Angebotsvorteile. Die Angebotsvorteile für Flex, die Ihren Autorisierten Benutzern zur Verfügung stehen, hängen davon ab, ob diese Autorisierten Benutzer auch anderen Arten von Angeboten zugewiesen sind, und wenn ja, von den anwendbaren Planvorteilen dieser Angebote.

Wenn ein Autorisierter Flex-Benutzer nicht auch einem anderen Angebotstyp oder zusätzlich einem (1) oder mehreren Standard-Einzelbenutzer-Abonnements zugewiesen ist, entsprechen die für diesen Autorisierten Flex-Benutzer verfügbaren Angebotsvorteile den Vorteilen, die der Autorisierte Benutzer für Standard-Einzelbenutzer-Abonnements genießen würde. Einzige Ausnahme bilden die Berichte, die (nur für Flex) im Abschnitt „Flex-Nutzungsberichte und zugehörige Anforderungen“ beschrieben sind.

Wenn ein Autorisierter Flex-Benutzer auch einem anderen Premium-Angebot zugewiesen ist, umfassen die Flex-Angebotsvorteile für diesen Autorisierten Benutzer die Vorteile des Premium-Plans.

Ausnahmen von den Flex-Angebotsvorteilen, falls vorhanden, sind in den Flex-Angebotsmaterialien enthalten.

Globale Nutzungsrechte für Flex. Für Flex-Angebote, unabhängig davon, ob sie in einem genehmigten Land oder einem nicht genehmigten Land erworben wurden, können Sie und Ihre Autorisierten Flex-Benutzer weltweit auf diese Flex-Angebote zugreifen und diese nutzen.

Datenerfassung und -nutzung bei Flex. Zur Überwachung der Nutzung der Flex-Angebote erfasst Autodesk fortlaufend die Nutzungsdaten des Flex-Angebots für Autorisierte Benutzer, sofern verfügbar. Sie bzw. Ihr Administrator haben Zugriff auf Berichte über solche Nutzungsdaten und den damit verbundenen Token-Verbrauch. Autodesk verarbeitet diese Daten, um die entsprechenden Nutzungsberichte zu erstellen, das Flex-Angebot und die damit verbundenen Vorteile aufrechtzuerhalten und/oder bereitzustellen und Sie oder Ihren Händler bei der Bemessung und dem Angebot für zusätzliche Token-Käufe zu unterstützen. Für Flex erfasst und misst Autodesk (a) Nutzungsdaten, wenn jeder von Ihnen zugewiesene Autorisierte Benutzer Token verbraucht, indem er auf solche Angebote zugreift und sie nutzt, (b) stellt Autodesk Ihnen Nutzungsdaten bezüglich des Token-Verbrauchs zur Verfügung und (c) zieht Autodesk die Token von der Gesamtanzahl der Token ab, die Ihnen zur Verfügung stehen. Dabei legt Autodesk die jeweiligen Angebote, die von Ihren Autorisierten Benutzern genutzt wurden, sowie den anwendbaren Token-Verbrauchstarif für jedes dieser Angebote zugrunde. Zusammenfassend wird das Vorstehende in diesem Abschnitt als „Flex-Datenerfassungs- und -nutzungszwecke“ bezeichnet. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bedingungen in diesem Abschnitt „Flex-Datenerfassung und -nutzung“ nicht das Recht von Autodesk berühren, von Ihnen oder in Ihrem Namen erhaltene personenbezogene Daten zu verwenden, die Autodesk als Verantwortlicher für die in der Datenschutzerklärung von Autodesk (siehe Link unten) beschriebenen Zwecke verarbeitet: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement-de.





Flex-Nutzungsberichte und zugehörige Anforderungen. Sie haben Zugriff auf Berichtsinformationen im Zusammenhang mit dem Flex-Token-Verbrauch, einschließlich des Token-Guthabens und des Token-Verbrauchs, wie in der Flex-Tarifübersicht angegeben.

Für alle von Ihnen genutzten Flex-Nutzungsberichte erkennen Sie an und erklären sich damit einverstanden, dass Sie für die Einhaltung aller Anforderungen im Rahmen der geltenden Datenschutz- und Arbeitsgesetze verantwortlich sind, die sich auf die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten Ihrer Autorisierten Benutzer beziehen. In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, ob es sich bei den Autorisierten Benutzern um Mitarbeiter, unabhängige Auftragnehmer oder andere Personen handelt. Insbesondere müssen Sie alle geltenden Anforderungen erfüllen, die sich auf Benachrichtigung, Einwilligung, Übermittlung (einschließlich grenzüberschreitender Übermittlung), Offenlegung und Verwendung beziehen, vor allem in Verbindung mit der Erhebung und Verwendung der im Abschnitt „Flex-Datenerfassung und -nutzung“ beschriebenen Datenarten. Ohne Einschränkung der vorstehenden Bestimmungen sind Sie insbesondere dafür verantwortlich, erforderlichenfalls Autorisierte Benutzer über die Erfassung und Verwendung personenbezogener Daten für die Flex-Datenerfassung und -nutzungszwecke zu informieren und/oder diesbezüglich ihre rechtsgültige Einwilligung einzuholen.