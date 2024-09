Conditions Générales d’Utilisation

Flex permet aux Utilisateurs autorisés d’accéder à la demande aux produits Autodesk éligibles avec des Jetons..



Toute Offre éligible à Flex est répertoriée sur la Grille tarifaire Flex et est désignée sous le nom d'« Offre Flex ». Chaque Offre Flex est répertoriée sur la Grille tarifaire Flex. L’expression « Grille tarifaire Flex » désigne le document Autodesk actuel répertoriant les Offres Flex et le nombre applicable de Jetons requis pour accéder à une Offre et l’utiliser, comme spécifié dans la Grille tarifaire Flex. La Grille tarifaire Flex est disponible ici : https://www.autodesk.com/flexratesheet. Le terme « Jeton » désigne l’unité de mesure individuelle qui peut être appliquée à l’accès et à l’utilisation des Offres Flex conformément aux taux de consommation indiqués sur la Grille tarifaire Flex. Un Jeton Flex est exclusif à Flex et ne peut être utilisé à la place des jetons, des crédits et d’autres systèmes similaires associés à d’autres Offres. Les jetons qui ne sont pas de type Flex, les crédits et autres systèmes similaires associés à d’autres Offres ne peuvent pas être utilisés pour Flex.

Toutes les Offres Flex ont un Taux de Jetons associé (qui peut être nul dans certains cas), comme spécifié dans la Grille tarifaire Flex. L’expression « Taux de jetons » désigne le taux auquel une Offre Flex consomme des Jetons lorsqu’un Utilisateur autorisé accède pour la première fois à l’Offre Flex. Pour les Taux de jetons mesurés sur une base journalière, le « jour » est la période contiguë de vingt-quatre (24) heures qui commence lorsqu’un Utilisateur autorisé lance pour la première fois l’Offre Flex. Lorsqu’un Utilisateur autorisé lance une Offre Flex, les Jetons sont consommés au Taux de jetons applicable jusqu’à ce que l’Utilisateur autorisé quitte cette Offre Flex.





Fonctionnalités et détails des Offres Flex. Pour toute Offre Flex, Vous pouvez affecter un nombre illimité d’Utilisateurs autorisés, mais chaque Utilisateur autorisé doit être enregistré, configuré dans le Compte Autodesk affecté à une Equipe ayant accès à au moins un (1) Pack de Jetons. Chacun de Vos Utilisateurs autorisés peut installer le Logiciel de l’Offre Flex sur un maximum de trois (3) Appareils électroniques. Toutefois, il ne peut l’utiliser et n’y accéder que sur un (1) Appareil électronique à la fois. L’expression « Pack de Jetons » désigne une quantité de Jetons achetés comme une seule unité. Vous pouvez à tout instant acheter des Packs de Jetons supplémentaires, y compris plusieurs Packs de Jetons dans le cadre d’un seul achat, ou des Packs de Jeton uniques à différents moments. Des Jetons individuels et Packs de Jetons partiels ne sont pas disponibles.

FLes Offres Flex n’ont pas de durée contractuelle fixe. Tous les Jetons expirent douze (12) mois à compter de la date d’achat du Pack de Jetons contenant ces Jetons. Autodesk n’accorde aucun crédit, remboursement, ni arrangement en ce qui concerne l’expiration des Jetons. Vous ne devez ni transférer, vendre, concéder sous licence ou transmettre Vos Jetons à une autre partie. Pour plus d’informations, voir l’ensemble des informations commerciales du modèle de l’Offre Flex, qui peuvent inclure, sans s’y limiter, les règles d’achat ou autres règles opérationnelles de l’Offre, les exigences, les politiques ou autres limitations et conditions, les pratiques recommandées pour les Administrateurs et Utilisateurs autorisés, et d'autres informations générales liées à l’Offre Flex (les « Documents relatifs à l’Offre Flex »). Vous trouverez les Documents relatifs à l’Offre Flex ici : https://www.autodesk.com/benefits/flex#faq et https://www.autodesk.com/manageflex-faq





Lorsque les Packs de Jetons assignés aux Utilisateurs autorisés sont intégralement consommés et qu’il ne reste aucun Jeton, lesdits Utilisateurs autorisés deviennent inéligibles et n’ont plus accès aux Offres Flex ou aux Avantages associés, ni ne peuvent les utiliser, y compris en ce qui concerne les produits dont l’utilisation ne consomme aucun Jeton. Lorsque les Packs de Jetons assignés à un Utilisateur autorisé ont des Jetons restants, mais d’un montant insuffisant pour satisfaire au Taux de Jetons requis applicable à une Offre Flex, cet Utilisateur autorisé sera inéligible et n’aura plus accès à toute Offre Flex pour laquelle il ne reste pas suffisamment de Jetons, ni ne pourra l’utiliser, mais il restera éligible et aura accès à toute Offre Flex pour laquelle il reste suffisamment de Jetons et toute Offre Flex qui a un taux de Jeton nul, et pourra les utiliser. Autodesk se réserve le droit, sans notification préalable, de fermer l’accès aux Offres Flex et d’en restreindre l’utilisation à Vos Utilisateurs autorisés si Vous n’avez plus de Jeton disponible, si Votre nombre de Jetons est insuffisant ou en cas de défaut de paiement des factures dans les délais imposés. Si Vous avez une facture impayée, Autodesk peut également restreindre Votre capacité à acheter des Packs de Jetons supplémentaires.



Autodesk peut, à tout moment, ajouter, modifier ou éliminer, en tout ou en partie, toute Offre Flex, le contenu des Documents relatifs à l’Offre Flex ou les Taux de Jetons contenus dans la Grille tarifaire Flex. Ces ajouts, modifications et éliminations entreront en vigueur sans délai après la publication d’une nouvelle Grille tarifaire Flex ou d’une mise à jour des Documents relatifs à l’Offre Flex, ou à toute date ultérieure spécifiée dans la Grille tarifaire Flex ou dans les Documents relatifs à l’Offre Flex mis à jour.

Avantages de l’Offre Flex. Les Avantages de l’Offre Flex offerts à Vos Utilisateurs autorisés dépendront de la question de savoir si ces Utilisateurs autorisés sont également affectés à d’autres Types d’Offres et, le cas échéant, des Avantages de l'Abonnement- applicables de ces Offres.

Si un Utilisateur autorisé Flex ne dispose pas d’un autre Type d’Offre ou est également assigné à un (1) ou plusieurs abonnements Utilisateur unique Standard, les Avantages de l’Offre disponibles pour cet Utilisateur autorisé Flex seront les mêmes que ceux dont il dispose dans le cadre des Abonnements Utilisateur unique Standard, à l’exception des Avantages relatifs aux rapports, qui, pour Flex uniquement, sont tels que décrits dans la section intitulée Rapports d’utilisation de Flex et exigences connexes.

Si une autre Offre Premium est également assignée à un Utilisateur autorisé Flex, les Avantages de l’Offre Flex pour cet Utilisateur autorisé incluront les Avantages de l'Abonnement Premium

Les exceptions aux Avantages de l’Offre Flex, le cas échéant, seront incluses dans les Documents relatifs à l’Offre Flex.

Droits d’utilisation mondiale de Flex. En ce qui concerne les Offres Flex, qu’elles soient achetées dans un Pays Approuvé ou dans un Pays non Approuvé, Vous et Vos Utilisateurs Flex autorisés pouvez accéder à ces Offres Flex et les utiliser dans le monde entier. Les Utilisateurs autorisés autres que Vous ou Vos employés ne sont pas éligibles aux Droits d’utilisation mondiale.

Collecte et utilisation des données Flex. Autodesk surveillera l’utilisation des Offres Flex en collectant en permanence les données d’utilisation de l’Offre Flex pour les Utilisateurs autorisés, le cas échéant. Vous ou Votre Administrateur, le cas échéant, aurez accès aux rapports relatifs à ces données d’utilisation et à la consommation de Jetons associée. Autodesk traite ces données pour la génération des rapports d’utilisation applicables, la maintenance et/ou l’exploitation de l’Offre Flex et des Avantages qui y sont liés, et pour Vous aider ou aider Votre fournisseur quant à l’acquisition d’autres Jetons et à leur facturation. Pour Flex, Autodesk (a) collecte et mesure les données d’utilisation lorsque chaque Utilisateur autorisé, assigné par Vous, consomme des Jetons en accédant à cette Offre et en l’utilisant, (b) Vous fournit les données d’utilisation concernant la consommation de Jetons, et (c) soustrait les Jetons du nombre total de Jetons dont Vous disposez en fonction des Offres spécifiques utilisées par Vos Utilisateurs Autorisés et du taux de consommation de Jetons applicable pour chacune de ces Offres. Ce qui précède dans cette section est collectivement appelé les « Finalités de collecte et d’utilisation des données Flex ». Pour éviter toute ambiguïté, les conditions de la présente section intitulée « Collecte et utilisation des données Flex » n’affectent pas le droit d’Autodesk d’utiliser les données personnelles reçues de Vous ou en Votre nom, qu’Autodesk traite en qualité de responsable du traitement aux fins décrites dans la Déclaration de confidentialité d’Autodesk, à la page suivante : https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement-fr





Rapports d’utilisation Flex et exigences connexes. Vous aurez accès aux informations des rapports relatifs à la consommation de Jetons Flex, y compris le solde et la consommation de Jetons comme spécifié dans la Grille tarifaire Flex.

Pour tout rapport d’utilisation Flex dont Vous Vous servez, Vous reconnaissez et acceptez que Vous êtes tenu de respecter toutes les conditions relatives à la vie privée, à la protection des données et au droit du travail liées à la collecte et à l’utilisation des données personnelles de Vos Utilisateurs autorisés, qu’il s’agisse d’employés, de contractants indépendants ou autres, y compris toute exigence applicable à la notification, au consentement, au transfert (y compris au-delà d’une frontière), à la divulgation et à l’utilisation, et plus particulièrement en lien avec la collecte et l’utilisation des types de données décrits dans la section intitulée « Collecte et utilisation de données Flex ». Sans se limiter aux éléments susmentionnés, Vous êtes spécifiquement tenu d’informer les Utilisateurs autorisés et/ou d’obtenir leur consentement valable pour l’utilisation de leurs données personnelles dans le cadre des Finalités de collecte et d’utilisation des données Flex, lorsque leur consentement et leur notification sont exigés.