Termini d’Uso

Alcuni prodotti Autodesk sono disponibili per Studenti, Membri del Corpo Insegnanti, Istituti Didattici Qualificati, Utilizzatori di Concorsi di Progettazione e altri Utilizzatori della Versione Didattica Autorizzati.

L'Utente deve essere un Utilizzatore della Versione Didattica per accedere ad un'Offerta per la Versione Didattica o utilizzarla, incluso qualsiasi Software concesso in licenza come Offerta per la Versione Didattica o altro Abbonamento per la Versione Didattica. Per qualificarsi come Utilizzatore della Versione Didattica, è necessario essere uno Studente, un Membro del Corpo Insegnanti, un Utilizzatore di un Concorso di Progettazione, un Istituto Didattico Qualificato o un altro Utilizzatore della Versione Didattica Autorizzato, come descritto nella presente sezione "Istruzione e fomazione". All'Utente potrebbe essere richiesto di mostrare una prova di idoneità, se richiesto da Autodesk, per accedere o continuare ad accedere alle Offerte Education. Gli Utenti Docenti possono utilizzare un'Offerta Education solo per scopi correlati all'apprendimento, all'insegnamento o a ricerca e sviluppo nel quadro delle funzioni didattiche svolte da un Istituto Didattico Qualificato o da un altro Utilizzatore della Versione Didattica Autorizzato. Gli Utilizzatori della Versione Didattica non possono accedere all'Offerta per la Versione Didattica né utilizzarla per scopi commerciali o professionali, corsi di formazione (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, corsi aperti al pubblico), gestione di strutture o altri scopi di lucro. Le Offerte per la Versione Didattica non possono essere utilizzate dal dipartimento amministrativo di un Istituto Didattico Qualificato. Solo gli Studenti e i Membri del Corpo Insegnanti effettivi di un Istituto Didattico Qualificato possono accedere a, o utilizzare, le Offerte concesse in licenza o sottoscritte da un Istituto Didattico Qualificato. Inoltre, agli Studenti e ai Membri del Corpo Insegnati potrebbe essere richiesto di utilizzare il proprio ID Autodesk individuale per accedere a determinate Offerte e/o utilizzarle.

L'Utente si qualifica come Utilizzatore della Versione Didattica se è: (a) un Istituto Didattico accreditato da un'agenzia governativa autorizzata all'interno del proprio governo locale, statale, provinciale, federale o nazionale competente e ha come scopo principale l'insegnamento ai propri studenti iscritti ("Istituto Didattico Qualificato"), oppure (b) una persona fisica, dipendente o appaltatore indipendente, che lavora per un Istituto Didattico Qualificato ("Membri del Corpo Insegnanti"), oppure (c) una persona fisica iscritta come studente presso un Istituto Didattico Qualificato, che soddisfi i requisiti minimi di età stabiliti da Autodesk per accedere ad un'Offerta riportati qui: https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/Company/legal-notices-trademarks/education-special-terms/eng-final-minimum-age-requirements-02-03-2022.pdf ("Studente"), oppure (d) uno Studente o altro individuo registrato e accettato o altrimenti approvato da un organizzatore di concorsi di progettazione come partecipante ad un concorso di progettazione sponsorizzato da Autodesk (e, su richiesta di Autodesk, in grado di fornire prova di tale status) o un individuo che fornisce orientamento, consulenza, coaching o formazione ai concorrenti impegnati a competere in un concorso di progettazione sponsorizzato da Autodesk (e, su richiesta di Autodesk, in grado di fornire prova di tale status), ciascuno un "Utilizzatore di Concorsi di Progettazione", esclusivamente per scopi direttamente correlati ad un concorso di progettazione sponsorizzato da Autodesk (per un elenco dei concorsi sponsorizzati da Autodesk, consultare la Autodesk Education Community o altro sito ad essa correlato: https://www.autodesk.com/education/competitions-and-events/all-competitions); oppure (e) un utente individuale altrimenti autorizzato per iscritto da Autodesk ad accedere ad un'Offerta per la Versione Didattica e ad utilizzarla ("Altro Utilizzatore della Versione Didattica Autorizzato");

Esempi di Istituti Didattici Qualificati includono, a mero titolo di esempio, pubblici o privati: (i) scuole medie e superiori, (ii) junior college, (iii) college, università e scuole tecniche e (iv) programmi di istruzione parentale appartenenti ad un ente di istruzione parentale riconosciuto a livello nazionale o esplicitamente riconosciuti da un organo di governo didattico locale come alternativa accettabile ad un istituto didattico accreditato. L'espressione "Istituto Didattico Qualificato" non include istituti didattici non accreditati, centri di formazione, chiese e altri luoghi di culto, ospedali, sistemi sanitari e laboratori di ricerca, biblioteche e musei.

L'autorizzazione ad utilizzare le Offerte per la Versione Didattica idonee decorre dal momento in cui Autodesk concede l'accesso all'Utente e termina (w) alla scadenza specificata da Autodesk per l'Offerta per la Versione Didattica o, se non è stata specificata alcuna durata, un (1) anno dopo, (x) alla data in cui l'Utente non è più idoneo per l'utilizzo delle Offerte per la Versione Didattica, (y) alla data in cui Autodesk interrompe l'Offerta per la Versione Didattica o (z) alla data in cui Autodesk comunica che l'accesso all'Offerta per la Versione Didattica per l'Utente viene interrotto, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

L'Utente può installare copie del Software in licenza o in abbonamento esclusivamente su Dispositivi Elettronici di proprietà dell'Utente o controllati dallo stesso. L'Utente può installare il Software su un massimo di tre (3) Dispositivi Elettronici. Tuttavia, può utilizzare il Software solo su un (1) Dispositivo Elettronico alla volta. Analogamente, per una Collection, l'Utente può installare i titoli di Software in una Collection collettivamente su un massimo di tre (3) Dispositivi Elettronici. L'Utente può utilizzare contemporaneamente eventuali titoli di Software nella Collection, a condizione che tale uso avvenga solo su un (1) Dispositivo Elettronico alla volta.

L'Output e gli altri dati creati con le Offerte per la Versione Didattica possono contenere alcuni avvisi e limitazioni che rendono l'Output e altri dati utilizzabili solo in determinate circostanze (ad esempio, solo nel settore didattico). Inoltre, se l'Utente combina o collega un Output o altri dati creati con tale Offerta per la Versione Didattica con altri prodotti del proprio lavoro o altri dati altrimenti creati, anche tale altro prodotto del proprio lavoro o tali altri dati possono essere interessati da questi avvisi e limitazioni. Autodesk non avrà alcuna responsabilità se l'Utente o un'altra persona combina o collega Output o altri dati creati con le Offerte per la Versione Didattica con altri prodotti del proprio lavoro o dati altrimenti creati. Inoltre, l'Utente non potrà rimuovere, modificare né nascondere tali avvisi o limitazioni.

Utilizzatore della Versione Didattica Singolo. Se l'Offerta Education dell'Utente è descritta come "Utilizzatore della Versione Didattica Singolo", l'Utente ha accesso al piano Autodesk per la Versione Didattica. Per ulteriori informazioni sul Piano per la Versione Didattica, vedere qui: https://www.autodesk.com/buying/plans.





Se l'Offerta per la Versione Didattica dell'Utente è descritta come "Utilizzatore della Versione Didattica Singolo" e l'Utente è (a) uno Studente che accede all'Offerta Education o (b) un Membro del Corpo Insegnanti che accede all'Offerta per la Versione Didattica esclusivamente per uso individuale, in tal caso è considerato un Utilizzatore Autorizzato e non può cedere l'abbonamento a nessun'altra persona. L'Utente deve eseguire l'accesso utilizzando il proprio ID Autodesk per installare a ogni Offerta per la Versione Didattica e/o accedervi e nessun altro può accedere a, e/o utilizzare tali Offerte con lo stesso ID Autodesk.

Se l'Offerta per la Versione Didattica è descritta come "Utilizzatore della Versione Didattica Singolo" e l'Utente è un Membro del Corpo Insegnanti che gestisce più abbonamenti per Utente Singolo nel settore dell'istruzione per una classe, una scolaresca o un altro gruppo di studenti, (i) può assegnare ciascun abbonamento solo ad un (1) dei propri Utilizzatori Autorizzati alla volta, (ii) è tenuto a verificare che ciascuno dei propri Utilizzatori Autorizzati sia un Utilizzatore della Versione Didattica, (iii) accetta di fornire l'accesso solo ad Utilizzatori della Versione Didattica e (iv) può riassegnare a livello amministrativo l'abbonamento per Utilizzatore della Versione Didattica Singolo da un singolo Utilizzatore Autorizzato ad un altro Utilizzatore Autorizzato individuale seguendo la politica e completando il processo di Autodesk per la riassegnazione. La politica e il processo di Autodesk per la riassegnazione includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la garanzia che ogni singolo Utilizzatore Autorizzato abbia un ID Autodesk univoco e che l'abbonamento per Utilizzatore per la Versione Didattica Singolo sia assegnato all'ID Autodesk per l'Utilizzatore Autorizzato univoco che effettivamente accede all'abbonamento e lo utilizza.

Licenzaper la Versione Didattica indipendente per più postazioni . Se l'Offerta per la Versione Didattica dell'Utente è descritta come "Licenza per la Versione Didattica indipendente per più postazioni", l'Utente può installare copie della versione specifica dell'Offerta designata nell'Identificazione dell'Offerta applicabile su un numero di computer non superiore a quello consentito specificato nell'Identificazione dell'Offerta e consentire l'accesso a tali copie dell'Offerta esclusivamente agli Utilizzatori della Versione Didattica. L'Offerta può essere installata solo su un (1) computer e non può essere installata su, né utilizzata, visualizzata o altrimenti accessibile da, o tramite, alcun altro dispositivo (ad esempio, tramite una connessione di rete di qualsiasi tipo).

Educational Network. Se l'Offerta per la Versione Didattica dell'Utente è descritta come "Educational Network", l'Utente può installare copie della versione specifica dell'Offerta designata nell'Identificazione dell'Offerta applicabile su un singolo computer file server e accedere a tale Offerta su più computer su “Base di rete” (ovvero, un ambiente informatico che include un computer che funge da file server e che consente di caricare e installare l'Offerta installata su tale computer nonché di utilizzarla, visualizzarla o altrimenti renderla accessibile da, altri computer tramite una connessione LAN (Local Area Network) o tramite una connessione VPN (Virtual Private Network) sicura, che utilizza le attuali pratiche di crittografia e protezione standard del settore), nonché consentire l'accesso a tali copie dell'Offerta esclusivamente agli Utilizzatori della Versione Didattica, solo nella misura in cui il numero massimo di Utilizzatori della Versione Didattica simultanei non superi il numero consentito di Utilizzatori della Versione Didattica specificato nell’Identificazione dell’Offerta.

Licenza per la Versione Didattica indipendente (individuale) concessa dal 18 maggio 2018 al 3 agosto 2020. Se l’Offerta per la Versione Didattica dell’Utente è descritta come “Licenza per la Versione Didattica Indipendente (Individuale)", l'Utente può installare una copia della versione specifica dell'Offerta designata nell'Identificazione dell'Offerta applicabile su due (2) computer (o come altrimenti autorizzato per iscritto da Autodesk) e consentire l'accesso a tale copia dell'Offerta esclusivamente agli Utilizzatori della Versione Didattica. L'Offerta può essere installata solo su un singolo computer e non può essere installata su, né utilizzata, visualizzata o altrimenti accessibile da, o tramite, alcun altro dispositivo (ad esempio, tramite una connessione di rete di qualsiasi tipo).

Altri Utenti della Versione Didattica. Se è stata concessa in licenza prima del 18 maggio 2018, l'Offerta per la Versione Didattica dell'Utente è soggetta ai termini e alle condizioni del Contratto di licenza e servizi applicabile, nonché ai Termini e Condizioni generali.

Other Education users. If Your Education Offering was licensed prior to May 18, 2018, it is subject to the terms of the applicable License and Services Agreement and the General Terms.



Legge Applicabile agli Istituti Didattici Pubblici. Se l'Utente è un Istituto Didattico Qualificato controllato a maggioranza da un ente pubblico statale o locale o è un suo ramo legale o un'agenzia dello stesso (“Istituto Didattico Pubblico”) con sede negli Stati Uniti o in Canada, i termini e le condizioni presenti si riferiscono alle Offerte per la Versione Didattica (inclusi i presenti Termini e Condizioni, Termini e Condizioni generali ed eventuali Contratti di licenza e servizi applicabili, collettivamente “Termini e Condizioni per la Versione Didattica”) saranno regolati e interpretati in conformità con le leggi della regione o della provincia del campus principale per tale istituzione educativa pubblica. Tali leggi si applicheranno senza alcun riferimento alle relative norme sul conflitto di leggi. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di merci e lo Uniform Computer Information Transaction Act non si applicano (e sono escluse dalle leggi applicabili) al presente Contratto. Ciascuna parte accetta che eventuali pretese, azioni o controversie derivanti dai Termini e Condizioni per la Versione Didattica o correlate agli stessi saranno sottoposte, e che le parti saranno soggette, unicamente alla giurisdizione esclusiva dei tribunali locali della contea in cui si trova il campus principale di tale Istituto Didattico Pubblico o del tribunale amministrativo avente giurisdizione esclusiva sulle controversie che coinvolgono l'Istituto Didattico Pubblico, a seconda dei casi.



Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA). Informazioni sul Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) sono disponibili qui: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/website-terms-of-use/ferpa-terms