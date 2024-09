El tipo Flex permite a los Usuarios autorizados acceder a los productos de Autodesk aptos bajo demanda con Fichas.

Cualquier Oferta que pueda optar a Flex se enumera en la Hoja de las tarifas Flex y se conoce como una «Oferta Flex». Cada Oferta Flex se enumera en la Hoja de las tarifas Flex correspondiente. «Hoja de las tarifas Flex» hace referencia al documento actual de Autodesk que enumera las Ofertas Flex y el número aplicable de Fichas necesarias para acceder a una Oferta y utilizarla, tal como se especifica en la Hoja de las tarifas Flex. Puede encontrar la Hoja de las tarifas Flex aquí: https://www.autodesk.com/flexratesheet. «Ficha» se refiere a la unidad de medida individual que puede aplicarse para acceder a las Ofertas Flex y utilizarlas según los índices de consumo que aparecen en la Hoja de las tarifas Flex. Una Ficha Flex es exclusiva para Flex y no puede utilizarse en lugar de fichas , créditos u otros sustitutos similares asociados con otras Ofertas. Las fichas, créditos u otros sustitutos similares que no sean de Flex asociados a otras Ofertas no pueden utilizarse para Flex.

Todas las Ofertas Flex tienen un Precio de las fichas asociada (que puede ser cero, en algunos casos), como se especifica en la Hoja de las tarifas Flex. «Precio de las fichas» se refiere a la tarifa a la que una Oferta Flex consume Fichas cuando un Usuario autorizado accede a ésta por primera vez. En el caso de los Precios de las fichas establecidas por día, el «día» es el período continuo de veinticuatro (24) horas que comienza cuando un Usuario autorizado lanza por primera vez la Oferta Flex. Cuando un Usuario autorizado lanza una Oferta Flex, las Fichas se consumirán al Precio de las fichas aplicable hasta que el Usuario autorizado salga de esa Oferta Flex.



Características y detalles de la Oferta Flex. En relación con una Oferta Flex, puede asignar un número ilimitado de Usuarios autorizados, pero cada uno de ellos debe estar registrado, configurado en la Cuenta de Autodesk y asignado a un Equipo con acceso al menos a un (1) Paquete de fichas. Cada uno de sus Usuarios autorizados puede instalar el Software de la Oferta Flex en hasta tres (3) Dispositivos electrónicos, pero cada uno de estos Usuarios autorizados solo puede acceder al Software y utilizarlo en un (1) Dispositivo electrónico a la vez. «Paquete de fichas» se refiere a una cantidad específica de Fichas adquiridas como una unidad. Puede comprar Paquetes de fichas adicionales en cualquier momento, incluyendo varios Paquetes de fichas como parte de una única compra o Paquetes de fichas individuales en distintos momentos. No hay disponibles Fichas individuales ni Paquetes de fichas parciales.



Las Ofertas Flex no tienen una duración de contrato fija. Todos las Fichas caducan a los doce (12) meses a partir de la fecha de compra del Paquete de fichas que los contenga. Autodesk no ofrecerá créditos, reembolsos ni ningún otro arreglo en relación con la caducidad de las Fichas. No podrá transferir, vender, sublicenciar ni transmitir de ninguna otra manera sus Fichas a terceros. Para más información, consulte la recopilación de información comercial relativa al modelo de Oferta Flex, que puede incluir, entre otros aspectos, normas operativas de compra u otras ofertas, requisitos, políticas u otras limitaciones o condiciones, mejores prácticas de Administradores y Usuarios autorizados, así como otra información general relativa a la Oferta Flex (los «Componentes de la Oferta»). Los Componentes de la Oferta se pueden encontrar aquí: https://www.autodesk.com/benefits/flex#faq y https://www.autodesk.com/manageflex-faq



Cuando se hayan consumido por completo los Paquetes de fichas asignados a los Usuarios autorizados y no queden Fichas, los Usuarios autorizados no serán aptos ni tendrán autorización para acceder a las Ofertas Flex ni utilizarlas, ni a sus ventajas asociadas, incluidos los productos que no consumen Fichas. Cuando los Paquetes de fichas asignados a un Usuario autorizado tengan Fichas restantes, pero en una cantidad insuficiente para satisfacer el Precio de las fichas requerido aplicable a una Oferta Flex, dicho Usuario autorizado no será apto y no estará autorizado para acceder a ninguna Oferta Flex ni utilizarla para la cual no queden Fichas suficientes; sin embargo, seguirá siendo apto y estará autorizado para acceder a cualquier Oferta Flex y utilizarla para la que queden suficientes Fichas o que tenga un Precio de las fichas de cero Fichas. Autodesk se reserva el derecho, sin notificación previa, de impedir el acceso a las Ofertas Flex y su uso a sus Usuarios autorizados en los casos en los que Ud. tenga un saldo de cero Fichas , no tenga suficientes Fichas o tenga facturas sin pagar. Si tiene una factura sin pagar, Autodesk también puede restringir su capacidad para adquirir Paquetes de fichas adicionales.





Autodesk podrá, en cualquier momento, añadir, modificar o eliminar, total o parcialmente, cualquier Oferta Flex, el contenido de los Componentes de la Oferta o los Precios de las fichas que se incluyan en la Hoja de las tarifas Flex. Dichas adiciones, modificaciones y eliminaciones tendrán efecto inmediato tras la publicación de una nueva Hoja de las tarifas Flex o tras la actualización de los Componentes de la Oferta, o bien en una fecha posterior como se especifica en la Hoja de las tarifas Flex o los Componentes de la Oferta actualizados.

Ventajas de la Oferta Flex. Las Ventajas de la Oferta Flex disponibles para sus Usuarios autorizados dependerán de si estos también están asignados a otros Tipos de Ofertas y, de ser así, de las Ventajas del Plan aplicables a esas Ofertas.

Si un Usuario autorizado de Flex no está asignado a ningún otro Tipo de Oferta o se le asigna adicionalmente a una (1) o más suscripciones de Un solo usuario de tipo Estándar, las Ventajas de la Oferta disponibles para ese Usuario autorizado de Flex serán las mismas que las ventajas disponibles para ese Usuario autorizado en relación con las suscripciones de Un solo usuario de tipo Estándar, excepto para la elaboración de informes, la cual, solo para Flex, será como se describe en la sección titulada «Informes de uso de Flex y requisitos relacionados».

Si un Usuario autorizado de Flex también está asignado a cualquier otra Oferta de tipo Premium, las Ventajas de la Oferta Flex para ese Usuario autorizado incluirán las Ventajas del Plan Premium.

Las excepciones a las Ventajas de la Oferta Flex, si las hubiera, se incluirán en los Componentes de la Oferta.



Derechos de uso global de Flex. En relación con las Ofertas Flex, tanto si se adquieren en un País aprobado como en un País no aprobado, Ud. y sus Usuarios autorizados de Flex pueden acceder a las mismas y utilizarlas en todo el mundo.

Recopilación y uso de datos de Flex. Autodesk supervisará continuamente el uso de las Ofertas Flex recopilando datos de uso de la Oferta Flex por parte del Usuario autorizado, si están disponibles. Ud. o su Administrador, según corresponda, tendrán acceso a los informes relacionados con estos datos de uso y el consumo de Fichas asociado. Autodesk tratará estos datos para generar informes de uso relevantes, mantener o proporcionar la Oferta Flex y las Ventajas relacionadas, así como para ayudarle a Ud. o a su distribuidor a dimensionar y crear presupuestos de compras adicionales de Fichas. En cuanto a Flex, Autodesk: (a) recopila y mide los datos de uso a medida que cada Usuario autorizado por Ud. consume Fichas al acceder a dicha Oferta y utilizarla; (b) le proporciona datos de uso relacionados con el consumo de Fichas; y (c) resta los Fichas del número total de Fichas que tiene disponibles según las Ofertas específicas utilizadas por sus Usuarios autorizados y la tarifa de consumo de Fichas correspondiente a cada Oferta. De forma conjunta, lo descrito anteriormente en esta sección se conoce como los «Fines de recopilación y uso de datos de Flex». Para evitar cualquier duda, los términos de esta sección titulada «Recopilación y uso de datos de Flex» no afectan al derecho de Autodesk a utilizar los datos personales que reciba de Ud. o en su nombre y que Autodesk trata como Responsable del tratamiento para los fines descritos en la Declaración de privacidad de Autodesk, que se encuentra aquí: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement-es.

Informes de uso de Flex y requisitos relacionados. Tendrá acceso a la información proporcionada en los informes relacionada con el consumo de Fichas Flex, incluidos el saldo y el consumo de Fichas que se especifica en la Hoja de las tarifas Flex.

En relación con un informe de uso de Flex que utilice, Ud. reconoce y acepta que es responsable de cumplir con todos los requisitos de la legislación vigente sobre privacidad, protección de datos y empleo relacionada con la obtención y el uso de datos personales de sus Usuarios autorizados (ya sean empleados, autónomos o trabajadores de cualquier otro régimen), lo que incluye cualquier requisito pertinente relacionado con la notificación, consentimiento, transferencia (incluida la transferencia transfronteriza), transparencia y uso y, en particular, en conexión con la obtención y el uso de los tipos de datos descritos en la sección «Recopilación y uso de datos de Flex». Sin perjuicio de lo anterior, cuando sea necesario, Ud. es específicamente responsable de notificar a los Usuarios autorizados la recopilación y el uso de datos personales para Fines de recopilación y uso de datos de Flex, así como de obtener su consentimiento válido.