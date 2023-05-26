生效日期：2024 年 7 月 25 日
以下未另行定义的术语具有一般条款中指定的含义。产品权益可能会因产品而异。此处列出的产品类型与权益可能会不时更新。我们将通过此页面顶部的“生效日期/更新时间”链接发布更新通知。
“Autodesk ID”指 Autodesk 用于识别特定单独之个人授权用户的唯一用户标识。
“标准版”指标准版许可方案，此方案可提供标准版许可方案权益（除非本文另有说明）。
“产品集”指基于行业惯例而捆绑在一起的两 (2) 个或多个 Autodesk 产品。
“产品类型”指每款产品适用的固定期限的使用许可类型。某些产品类型并非对所有产品都适用。若要确定某款产品适用的产品类型，请参见该产品的相关文档。
“产品权益”指每款产品可享的各项权益，其中包括许可方案权益。某些产品权益和许可方案权益并非对所有产品都适用。若要确定某款产品可享的产品权益和许可方案权益，并了解访问或使用该产品的任何其他限制和条件，请参见该产品的相关文档。
“桌面设备”是指在没有网络连接的情况下也可访问的任何台式计算机、笔记本电脑或虚拟机。
“电子设备”是指任何 (i) 桌面设备和 (ii) 移动设备。
“移动设备”是指任何智能手机或平板电脑。
“非批准国家/地区”指未列入“已批准的国家/地区清单”中的任何国家/地区或司法管辖区。
“高级版”指高级版许可方案，此方案可提供高级版许可方案权益（除非本文另有说明）。
“批准国家/地区”指“已批准的国家/地区清单”中列出的国家/地区或司法管辖区，此清单位于以下位置：https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscription-offerings#global-use-rights-approved-country-list。
“授权集体用户”指由特定主系统管理员定义和管理的一组单独的授权用户。
“系统管理员”指您授权使用 Autodesk 用户管理功能的人员，此类人员可使用该等功能指定授权集体用户，并会管理您的授权用户分配给该等授权集体用户之产品及相关产品权益的访问权限。您可以指定不同类型的系统管理员，包括主系统管理员、副系统管理员和单点登录 (SSO) 系统管理员。
“许可方案权益”指 Autodesk 为特定产品提供的管理、客户服务、技术及其他支持。许可方案权益并非对所有产品都适用。若要确定某款产品可享的许可方案权益，请参见该产品的相关文档。
Autodesk 提供以下产品类型：
每种产品类型、其相关的产品权益及其法律条款和条件如下所述。只有遵照下文以及本文中标题为“许可方案权益”部分（如适用）所载的明确规定，产品权益才适用。
若要查看在 2018 年 5 月 18 日之前购买的产品，以及无论何时所购买的维护服务合约，请参见此处：https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscription-offerings。
特殊条款 可能适用于您对某些产品及产品权益的访问和使用，而进行该等访问和使用的条件为：您同意包含在特殊条款中的赔偿条款。
单（人）用户版可为希望自行使用 Autodesk 产品的个人提供支持。
对于任何单（人）用户产品，每位授权用户须被分配唯一的 Autodesk ID。授权用户必须使用其 Autodesk ID 登录，才可以安装和/或访问每款单（人）用户产品，除此之外，其他任何人均不得使用相同的 Autodesk ID 来访问和/或使用此类产品。
您的授权用户在同一时间内仅能使用一 (1) 台桌面设备和一 (1) 台移动设备访问本软件。对于任何软件集，您的授权用户可以同时使用软件集中的任意软件产品，但他们在同一时间内仅能使用一 (1) 台桌面设备和一 (1) 台移动设备。
仅就本部分而言，“访问”不包括批处理、渲染、空闲使用（即当软件处于打开状态但无用户输入时）或可能在软件后台运行的类似活动（下称“后台活动”）。为避免疑义，特此指出，当您的授权用户通过软件执行后台活动时，此类访问并不会计入本部分所述的并发使用限制次数中。任何后台活动均受合理的速率限制和技术限制的约束，Autodesk 有权随时自行决定是否施加此类约束，且无需另行通知。
您可将单（人）用户固定期限使用许可从一 (1) 位个人授权用户重新分配至另一位个人授权用户，前提是遵守 Autodesk 关于重新分配的政策、完成分配流程并遵循本条款。该等分配流程包括但不限于，确保每位个人授权用户均有唯一的 Autodesk ID，并将单（人）用户固定期限使用许可分配至实际访问并使用许可之个人授权用户的 Autodesk ID。若您的产品被描述为“教育版单（人）用户”，则请参见本文中标题为“教育版”的部分，以查看适用于教育版产品的条款。
某些单（人）用户产品并不符合享受高级版许可方案权益的条件。
单（人）用户全球使用权益。对于单（人）用户产品，您和您的授权用户均可在全球范围内使用该等产品，但须遵守下表所列的规定。全球使用权益取决于您购买产品时所在的地区。地区信息会在适用于您的订购之商业交易文档中注明。当您的出差地为采购地区之外的地区时，我们会根据适用于您出差所到国家和地区的支持时间段提供支持服务。
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单（人）用户产品的全球使用权益
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地区
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全球使用权益
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批准国家/地区
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您和您的授权用户可在全球范围内访问和使用单（人）用户产品。
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非批准国家/地区
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您和您的授权用户可在采购地区范围内，以及在任何其他非批准国家/地区访问和使用单（人）用户产品。除此之外，如果授权用户是非批准国家/地区的居民，但是在某个批准国家/地区出差，则该用户亦可于 12 个月内在此批准国家/地区访问和使用单（人）用户产品，期限不超过 90 天。
多（人）用户版可为希望使用 Autodesk 产品的授权集体用户提供支持。
对于任何多（人）用户产品，您的授权用户仅限于：(a) 您的个体员工，以及 (b) 您的顾问和承包商（仅限他们在您的场地中和/或您拥有或出租的计算机和其他电子设备上工作）。您的授权用户仅可出于您的内部业务需求访问和/或使用产品。同时授权用户的数量不得超过固定期限使用许可文档中指定的授权用户的最大数量，或是固定期限使用许可规定的其他技术限制或订购限制。您的授权用户可通过您的局域网 (LAN) 或虚拟专用网络 (VPN) 访问产品，但任一此类网络都必须遵循当前行业标准安全、加密和保护措施，以防止未经授权的使用行为。
您可以 (i) 将您在电子设备上所订购软件的许可服务器组件作为文件服务器安装在局域网中，以及 (ii) 在授权用户所使用的电子设备上安装相应软件的副本。
多（人）用户全球使用权益。对于多（人）用户产品，只要您购买产品时所在的地区是您居住的国家/地区（若您是个人），或是您成立、特许经营或以其他形式组建公司的国家/地区（若您是法人实体）（您的“原籍国”），您和您的员工就可在采购地区之外的地区、于每位出差人员（即分别为您或您的员工）的一 (1) 台单个电子设备上安装和访问此类产品。当您或您的员工位于采购地区之外的地区时，则不得将此类产品复制或转移至任何其他电子设备上，除您或您的个体员工以外的任何人员也均不得在采购地区之外的地区访问此类产品。当您的出差地为采购地区之外的地区时，我们会根据适用于您出差所到国家和地区的支持时间段提供支持服务。对于多（人）用户产品，除您或您的员工以外的授权用户不享有全球使用权益。
对于多（人）用户产品，您或您的员工可在位于采购地区范围内，但远离您经营地点的一 (1) 个电子设备上安装和访问所购产品的副本，前提是访问和使用仅用于您自己的内部业务需求，包括但不限于对个人员工使用产品的培训（其中包含您可能有权使用的任何产品早期版本，以及任何相关资料）（“内部使用版本”）。访问和使用任何内部使用版本须符合以下条件：(a) 您或您的员工所安装内部使用版本的数量不得超过您为多（人）用户产品购买的产品数量；(b) 您必须遵守 Autodesk 不时针对请求和使用内部使用版本制定的相关流程和政策；(c) 您或您的员工不得同时访问或使用两 (2) 个或多个多（人）用户产品（例如，不得在您所在的经营地点同时使用一个内部使用版本）；(d) 若要访问和使用所谓的第二产品副本，您必须接收发送自 Autodesk 的内部使用版本授权码，而且您对内部使用版本的使用权会自 Autodesk 向您发放该等授权码之日开始，并于多（人）用户固定期限使用许可终止或到期之日，或是在 Autodesk 向您发放该等授权码之日的十三 (13) 个月后结束，以较早者为准；(e) 内部使用版本不允许用于升级版产品；(f) 如果内部使用版本丢失，我们将不会替换或重新发放；(g) Autodesk 不对内部使用版本提供支持服务；以及，(h) 如拥有内部使用版本的员工离职，您有责任终止该个人对此类内部使用版本的访问权限。
如您获得转换固定期限的使用许可，则在转换固定期限的使用许可中包含相同软件时，您或您的员工可以继续使用转换之前授权和激活的内部使用版本。如果转换固定期限的使用许可中未包含相同软件，则您和您的员工必须在转换后停止使用内部使用版本。有关管辖转换固定期限使用许可的条款和条件，请参见此处：https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/switched-subscriptions-terms-and-conditions。
授权用户可借助 Flex 使用代币按需访问符合条件的 Autodesk 产品。
所有符合 Flex 资格的产品均会列于Flex 费率表中，亦称为“Flex 产品”。每款 Flex 产品均会列于Flex 费率表中。“Flex 费率表”指会列明 Flex 产品，以及Flex 费率表中指定访问和使用产品所需之适用代币数量的最新的 Autodesk 文档。如需获取Flex 费率表，请访问：https://www.autodesk.com/flexratesheet。“代币”指根据Flex 费率表中列明的消耗率，可用于访问和使用 Flex 产品的单个测量单位。Flex 代币为 Flex 专属，无法用于代替与其他产品相关的代币、积分或其他类似指示物。与其他产品相关的非 Flex 代币、积分或其他类似指示物也无法用于 Flex。
正如Flex 费率表中所述，所有 Flex 产品都具有相关的代币消耗率（某些情况下可能为零）。“代币消耗率”指授权用户首次访问 Flex 产品时所消耗的代币的比率。对于按天计算的代币消耗率，“天”即指自授权用户首次启动 Flex 产品之时起的连续二十四 (24) 小时的周期。授权用户启动 Flex 产品时，将按适用的代币消耗率消耗代币，直至此授权用户停用该 Flex 产品。
Flex 产品功能和详细信息。对于任何 Flex 产品，您可以分配不限数量的授权用户，但您必须已在 Autodesk 帐户中为每位授权用户完成注册和设置操作，并将授权用户分配给至少有权访问一 (1) 个代币包的授权集体用户。您的每位授权用户最多可在三 (3) 个电子设备上安装 Flex 产品相关软件，但每位此类授权用户一次只能在一 (1) 个电子设备上访问和使用该等软件。“代币包”指按单位购买的指定数量的代币。您可随时购买额外的代币包，包括单次购买多个代币包，或多次购买单个代币包。用户无法购买单个代币和不完整的代币包。
虽然 Flex 产品并无固定的合同期限，但所有代币均会在您购买包含此类代币的代币包之日起十二 (12) 个月后到期。Autodesk 不会在代币到期时提供任何积分、退款或其他便利措施。您不得向另一方转让、出售、转授或以其他方式转移您的代币。有关详细信息，请参见与 Flex 产品模型相关的商业信息汇编，其中可能包括但不限于涉及采购信息或其他产品操作的规则、要求、政策、其他限制或条件、系统管理员和授权用户最佳实践，以及其他与 Flex 产品有关的一般信息（“Flex 产品信息”）。如需获取 Flex 产品信息，请访问：https://www.autodesk.com/benefits/flex#faq 和 https://www.autodesk.com/manageflex-faq
如果分配给授权用户的代币包已全部消耗完毕且无剩余代币，则此类授权用户将不再有资格和权限访问及使用任何 Flex 产品或其相关权益，包括消耗代币量为零的产品。如果分配给授权用户的代币包内尚有代币，但其数量不足以满足适用于某款 Flex 产品的所需代币消耗率，则此类授权用户将不再有资格和权限访问及使用代币余量不足的任何 Flex 产品，但他们仍有资格和权限访问及使用代币余量充足以及代币消耗率为零的任何 Flex 产品。如果您的代币余量为零、代币数量不足或有未付款的到期账单，Autodesk 有权在不作另行通知的情况下关闭您的授权用户对 Flex 产品的访问和使用权限。如果您有未付款账单，Autodesk 还可能会限制您购买额外代币包的能力。
Autodesk 会随时全部或部分增加、更改或删除Flex 费率表中包含的任何 Flex 产品、Flex 产品信息内容或代币消耗率。此类增加、更改及删除将在新的Flex 费率表或 Flex 产品信息更新发布后立即生效，或在更新后的Flex 费率表或 Flex 产品信息中规定的较晚日期生效。
Flex 产品权益。您的授权用户可获得的 Flex 产品权益将取决于您是否亦将此类授权用户分配至其他类型的产品，如已分配，Flex 产品权益则会取决于该等产品适用的许可方案权益。
如果您未将某个 Flex 授权用户分配给任何其他产品类型，或是将其同时分配至一 (1) 个或多个标准版单（人）用户固定期限使用许可，则该 Flex 授权用户可获得的产品权益将与该标准版单（人）用户固定期限使用许可之授权用户的权益相同，但报告除外。报告（仅适用于 Flex）将于本文标题为“Flex 使用情况报告和相关要求”的部分中说明。
如果某个 Flex 授权用户亦被分配至任何其他高级版产品类型，则该授权用户可享的 Flex 产品权益中将包含高级版许可方案权益。
Flex 产品权益的例外情况（若有）将纳入 Flex 产品信息中。
Flex 全球使用权益。对于 Flex 产品，无论该等产品是在批准国家/地区还是在非批准国家/地区订购，您和您的 Flex 授权用户均可在全球范围内访问和使用此类 Flex 产品。
Flex 数据收集与使用。Autodesk 将持续收集授权用户的 Flex 产品使用数据（若有），以监测 Flex 产品的使用情况。您或您的系统管理员（如适用）将可访问此类使用数据和相关代币消耗情况的报告。Autodesk 将处理此类数据，以生成适用的使用情况报告、维护和/或交付 Flex 产品及相关权益，并协助您或您的经销商确定需额外购买的代币数量及其报价。对于 Flex 产品，Autodesk (a) 会在您分配的每位授权用户消耗代币以访问和使用此类产品时收集并统计该授权用户的使用数据，(b) 向您提供有关代币消耗情况的使用数据，以及 (c) 根据您的授权用户所使用的特定产品以及每款此类产品适用的代币消耗率，从您可用的代币总数中扣除所消耗的代币。此部分中的上述内容统称为“Flex 数据收集和使用”。为免存疑，此部分中标题为“Flex 数据收集与使用”的条款并不影响 Autodesk 出于以下网站所载《Autodesk 隐私声明》中所述之目的，使用从您处接收或代表您接收，且由 Autodesk 以处理者身份处理的个人数据之权利：https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement-zh-hans。
Flex 使用情况报告和相关要求。您将可以访问与 Flex 代币消耗情况相关的报告信息，包括代币余量和Flex 费率表中指明的代币消耗情况。
对于您使用的任何 Flex 使用报告，您承认并同意，您有责任遵守与收集及使用您的授权用户（无论其为员工、独立承包商还是其他人士）的个人数据有关适用的隐私、数据保护和劳动法下的所有要求，其中包括与通知、同意、转移（包括跨境转移）、披露和使用有关的要求，特别是与标题为“Flex 数据收集与使用”之部分中所描述与数据类型的收集和使用有关的任何适用要求。在不限制前述规定的情况下，如果您需要为Flex 数据收集和使用目的收集和使用个人数据，且依规定需要通知和/或获得同意的，则您应专门负责通知授权用户和/或获得其有效同意。
某些 Autodesk 产品可供学生用户、教职工、合格教育机构、设计竞赛用户和其他授权教育版用户使用。
您必须是教育版用户，才能访问或使用教育版产品，包括获授权为教育版产品或获得其他教育版固定期限使用许可的任何软件。如本“教育版”部分所述，要符合教育版用户的资格，您的身份必须为学生用户、教职工、设计竞赛用户、合格教育机构或其他授权教育版用户。如果 Autodesk 要求，您可能需要出示资格证明才能访问或继续访问教育版产品。教育版用户仅可将教育版产品用于与学习、教学或研发相关的目的（作为合格教育机构或其他授权教育版用户所执行教学功能的一部分）。教育版用户不得出于商业或职业目的、举办培训课程（包括但不限于向公众开放的课程）、进行设施管理或其他营利目的访问或使用教育版产品。合格教育机构的设施部门不得使用教育版产品。只有合格教育机构的在校学生用户和教职工可访问和/或使用由合格教育机构许可或提供固定期限使用许可的产品，而且学生用户和教职工可能需要使用自己的个人 Autodesk ID 才能访问和/或使用某些产品。
如果您符合以下任何一种情况，您即为教育版用户：(a) 经其适用当地、州、省、联邦或国家政府范围内的授权政府机构认证，且主要宗旨是为入学的学生用户提供教学服务的教育机构（“合格教育机构”）；(b) 以个人身份在合格教育机构工作的员工或独立承包商（“教职工”）；(c) 在合格教育机构注册为学生用户的个人，且满足 Autodesk 设定的访问产品的最低年龄要求，详见此处：https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/Company/legal-notices-trademarks/education-special-terms/eng-final-minimum-age-requirements-02-03-2022.pdf （“学生用户”）(d) 由设计竞赛组织者注册并接受，或以其他方式批准为Autodesk 主办设计竞赛的参赛者的学生用户或其他个人（并且应 Autodesk 的要求，能够提供此类身份证明），或在 Autodesk 主办的设计竞赛中为参赛者提供指引、建议、培训或指导的个人（并且应 Autodesk 的要求，能够提供此类身份证明）（均称为“设计竞赛用户”），且仅用于与 Autodesk 主办设计竞赛直接相关的目的（有关 Autodesk 主办竞赛的列表，请参见 Autodesk 教育社区（或其后继网站）： https://www.autodesk.com/education/competitions-and-events/all-competitions); 或 (e) 由 Autodesk 另行书面授权以访问和使用教育版产品的个人用户（“其他授权教育版用户”）；
合格教育机构的示例包括但不限于公立或私立：(i) 中学和高中、(ii) 大专、(iii) 学院、大学和技校，以及 (iv) 属于国家认可的家庭教育机构，或由当地学校管理机构明确视为可接受的备案教育机构替代者的家庭学校计划。术语“合格教育机构”的定义不包括未经认证的教育机构、培训中心、教堂和其他礼拜场所、医院、医疗保健系统和研究实验室，以及图书馆和博物馆。
自我方向您授予访问权利之时起，您即有权使用任何教育版产品，且使用权于下述日期中较早者结束：(w) Autodesk 为教育版产品指定的期限届满后，或（若无指定期限）一 (1) 年后；(x) 您不再有资格使用教育版产品时；(y) Autodesk 停止提供教育版产品时；或 (z) 您收到 Autodesk 关于已终止您的教育版产品访问的通知时。
您可以在您拥有或控制的电子设备上安装您已购买许可证或固定期限使用许可的软件副本。您最多可在三 (3) 个电子设备上安装软件；但是，您同时只能在一 (1) 个电子设备上使用软件。同样，对于软件集，您最多可在三 (3) 个电子设备上安装在软件集中的每款产品。您可以同时使用软件集中的任何软件产品，前提是同时只能在一 (1) 个电子设备上进行此类使用。
使用教育版产品创建的输出内容和其他数据可能包含某些声明和限制条件，使得这些内容和数据仅在某些情况下可用（例如，仅可用于教育领域）。如果您将使用此类教育版产品创建的任何输出内容和其他数据与以其他方式创建的工作产品和数据进行组合或链接，则该等其他工作产品或数据也可能受到这些声明和限制的影响。如果您或任何其他人员将使用此类教育版产品创建的输出内容与以其他方式创建的工作产品和数据进行组合或链接，则 Autodesk 将不承担任何责任或义务。此外，您不得删除、更改或隐藏任何此类声明或限制条件。
教育版单（人）用户。如果您的教育版产品被描述为“教育版单（人）用户”产品，则您有权访问 Autodesk 教育许可方案。有关教育许可方案的更多信息，请参见此处：https://www.autodesk.com/buying/plans。
如果您的教育版产品被描述为“教育版单（人）用户”产品，且您是 (a) 访问教育版产品的学生用户，或是 (b) 仅出于自用目的访问教育版产品的教职工，那么您即为授权用户，而且您不得将您的固定期限使用许可转让给任何其他人。您必须使用您的 Autodesk ID 登录才能安装和/或访问每款教育版产品，而且任何其他人都不得使用相同的 Autodesk ID 访问和/或使用此类教育版产品。
如果您的教育版产品被描述为“教育版单（人）用户”产品，并且您是管理班级、群组或其他学生用户群体之多个教育版单（人）用户固定期限使用许可的教职工，则 (i) 您一次只能将每个固定期限使用许可分配给一 (1) 个授权用户；(ii) 您必须验证您的每位授权用户皆为教育用户；(iii) 您同意仅向教育用户提供访问权限；并且 (iv) 您可通过管理措施将您的教育版单（人）用户固定期限使用许可从一位个人授权用户重新分配至另一位个人授权用户，前提是您遵守 Autodesk 关于重新分配的政策并完成分配流程。Autodesk 关于重新分配的政策和流程包括但不限于，确保每位个人授权用户均有唯一的 Autodesk ID，并将教育版单（人）用户固定期限使用许可分配至实际访问并使用许可之单独授权用户的 Autodesk ID。
教育版多人单机许可。如果您的教育版产品被描述为“教育版多人单机许可”产品，则您可以在不超过产品标识中指定允许数量的计算机上安装特定版产品副本，并仅允许教育用户访问该产品的此类副本。该产品仅可安装在一 (1) 台计算机上，且不得安装在任何其他设备上，或通过任何其他设备（例如，通过任何形式的网络连接）操作、查看或以其他方式访问。
教育版网络许可。如果您的教育版产品被描述为“教育版网络许可”产品，则您可以在单台文件服务器计算机上安装适用产品标识中指定的特定版产品副本，并可在已有“联网”（即包含一台充当文件服务器的计算机在内的计算环境，该计算机允许用户将安装在内的产品上传，并将其安装至采用当前行业标准加密和保护措施、通过局域网 (LAN) 连接或通过安全虚拟专用网络 (VPN) 连接的其他计算机上，而且用户亦可从其他计算机上操作、查看或以其他方式访问该等产品）基础的多台计算机上访问此类产品，且仅允许教育用户访问该等产品的此类副本，前提是同时访问的教育用户的最大数量不超过产品标识中指定的允许访问之教育用户的数量。
教育版单机许可（个人）（许可期限为 2018 年 5 月 18 日至 2020 年 8 月 3 日）。如果您的教育版产品被描述为“教育版单机许可（个人）”产品，则您可以在两 (2) 台计算机上（或经 Autodesk 另行书面授权）安装适用产品标识中指定的特定版产品副本，而且仅允许教育用户访问该等产品的此类副本。该产品仅可安装在单台计算机上，且不得安装在任何其他设备上，或通过任何其他设备（例如，通过任何形式的网络连接）操作、查看或以其他方式访问。
其他教育版用户。如您的教育版产品在 2018 年 5 月 18 日之前获得许可，则应遵守适用的许可和服务协议以及一般条款的规定。
公立教育机构的管辖法律。.如果您是由位于美国或加拿大的州或地方政府控股的合格教育机构，或者是其合法分支或机构（“公立教育机构”），则与教育版产品相关的本条款（包括本条款、一般条款以及任何适用的许可和服务协议；均统称为“教育条款”）将受该等公立教育机构主校区所在州或省的法律管辖并据其解释。该等法律将在不考虑法律冲突规则的情况下进行管辖。《联合国国际货物销售合同公约》和《统一计算机信息交易法》不适用于本协议，且均已排除在管辖法律之外。各方同意，由教育条款引起或与之相关的任何索赔、诉讼或争议将专门提交至该等公立教育机构主校区所在县市的当地法院，或对涉及公立教育机构的争议具有专属管辖权的行政法庭（如适用）管辖。
《家庭教育权和隐私权法案》(FERPA)。有关《家庭教育权和隐私权法案》(FERPA) 的相关信息，请参见此处：https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/website-terms-of-use/ferpa-terms。
使用 Autodesk 产品执行某些任务，如创建渲染或运行仿真，可能需要云积分。
“云积分”是某些 Autodesk 基于消费的 网页服务的度量单位。您可以购买云积分，也可以获得授予您的云积分。云积分的功能类似于 Flex 代币，而且在大多数情况下，Flex 代币已取代云积分。Flex 费率表中包含的代币消耗率也适用于云积分。有关详细信息，请参见 Flex 产品页面。
云积分的使用消耗率由 Autodesk 决定，因服务质量和服务规模等因素而异。Autodesk 可能会不时更改云积分的使用消耗率和产品分配情况，新使用消耗率自Flex 费率表中指明的日期起生效。云积分不得出售、置换、交易、转让或交换，并根据其各自的属性到期。
Autodesk 可不时允许用户在超出分配权利或指定到期日之后使用云积分。这并不意味着在超额水平或超过指定的截止日期后的持续性权利。Autodesk 将就任何超额使用向您收费。针对可变消耗率，Autodesk 将尽力在运行服务之前通知用户，告知其预期的使用情况。
Assemble项目
购买Assemble项目固定期限使用许可后，您和不限数量的授权用户便可在您的产品期限内，根据购买的项目数量访问和/或使用Assemble服务。
“项目” 是指位于同一地点的最多八 (8) 栋独立建筑。
Assemble办公室
购买Assemble 办公室固定期限使用许可后，对于购买固定期限使用许可交易地所在物理地址方圆一百 (100) 英里之内覆盖的任何项目，您和不限数量的授权用户均有权在您的产品期限内访问和/或使用Assemble服务。
Assemble区域
购买Assemble区域固定期限使用许可后，对于购买固定期限使用许可交易地所在物理地址方圆七百五十 (750) 英里之内覆盖的任何项目，您和不限数量的授权用户均有权在产品期限内访问和/或使用Assemble服务。
尽管本条款或一般条款中载有任何规定，当您的 Autodesk Forma 付费固定期限使用许可期满或终止后，您的所有授权用户均会自动转换为查看者，而且 Autodesk 将继续存储您的内容，以便查看者仍可在下述条件下于 Autodesk Forma 中访问您的内容。此类针对 Autodesk Forma 进行的访问仍受本条款的约束。
在您的 Autodesk Forma 付费固定期限使用许可期满或终止后，(i) 只要您遵守本条款，Autodesk 将仅在事先通知您的情况下停止存储您的内容；(ii) 否则，Autodesk 可在不另行通知的情况下删除您的任何或全部内容，包括备份和其他副本。此类便利并不会免除您始终保留并保护您的内容的完整副本的责任。
Autodesk Fusion 可供创业公司使用。有关详细信息，包括哪些企业可能符合条件以及如何申请，请参见此处：https://www.autodesk.com/campaigns/fusion-360/startups。
Fusion 内容存储标准
如果您的 Fusion 固定期限使用许可已终止，则自该许可终止或您的帐户进入非活跃状态之日起的 365 天内，您仍可访问您在 Fusion 中心创建和存储的内容（下称“Fusion 内容”）。在此之后，您可能无法再访问 Fusion 内容。您可参阅下表，了解适用的特定限制条件。本文流程仅适用于您在以下产品的 Fusion 中心所存储的 Fusion 内容：Autodesk Fusion、Autodesk Fusion Extensions 和 Autodesk Fusion Team。
本文流程不适用于教育版用户。
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Fusion 客户的固定期限使用许可类型
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非活跃状态
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存储期
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恢复活跃状态
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商业版、初创公司版和试用版
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如果您的固定期限使用许可终止或到期，则您的 Fusion 内容和 Fusion 中心将进入非活跃状态。
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在固定期限使用许可终止或到期后的 365 天内，您仍可通过基本访问权限模式访问非活跃的 Fusion 内容。
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在存储期内，您可通过续订或重新购买来重新订阅 Fusion 固定期限使用许可。
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个人使用
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如果您连续 365 天以上未登录过 Fusion，则您的 Fusion 内容和 Fusion 中心将进入非活跃状态。
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连续 365 天保持非活跃状态。
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保留您的经验证个人使用固定期限使用许可，并确保每 365 天至少登录 Fusion 一次。
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共享中心： 上述固定期限使用许可类型的任意组合，在同一 Fusion 中心内进行操作和协作
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只有共享 Fusion 中心中的所有用户均进入非活跃状态，您的 Fusion 内容和 Fusion 中心才会进入非活跃状态。
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共享 Fusion 中心中的所有团队成员在 365 天内保持非活跃状态。
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任何一位团队成员均可恢复其在上述固定期限使用许可类型中的活跃状态，且相应 Fusion 中心的活跃状态也将恢复。
Autodesk 保留不时修改此《Fusion 内容存储标准》的权利。
了解更多：
如果您的 Fusion 固定期限使用许可已终止，则自该许可终止或您的帐户进入非活跃状态之日起的 365 天内，您仍可访问您在 Fusion 中心创建和存储的内容（下称“Fusion 内容”）。在此之后，您可能无法再访问 Fusion 内容。您可参阅下表，了解适用的特定限制条件。本文流程仅适用于您在以下产品的 Fusion 中心所存储的 Fusion 内容：Autodesk Fusion、Autodesk Fusion Extensions 和 Autodesk Fusion Team。
本文流程不适用于教育版用户。
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Fusion 客户的固定期限使用许可类型
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非活跃状态
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存储期
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恢复活跃状态
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商业版、初创公司版和试用版
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如果您的固定期限使用许可终止或到期，则您的 Fusion 内容和 Fusion 中心将进入非活跃状态。
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在固定期限使用许可终止或到期后的 365 天内，您仍可通过基本访问权限模式访问非活跃的 Fusion 内容。
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在存储期内，您可通过续订或重新购买来重新订阅 Fusion 固定期限使用许可。
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个人使用
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如果您连续 365 天以上未登录过 Fusion，则您的 Fusion 内容和 Fusion 中心将进入非活跃状态。
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连续 365 天保持非活跃状态。
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保留您的经验证个人使用固定期限使用许可，并确保每 365 天至少登录 Fusion 一次。
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共享中心： 上述固定期限使用许可类型的任意组合，在同一 Fusion 中心内进行操作和协作
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只有共享 Fusion 中心中的所有用户均进入非活跃状态，您的 Fusion 内容和 Fusion 中心才会进入非活跃状态。
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共享 Fusion 中心中的所有团队成员在 365 天内保持非活跃状态。
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任何一位团队成员均可恢复其在上述固定期限使用许可类型中的活跃状态，且相应 Fusion 中心的活跃状态也将恢复。
Autodesk 保留不时修改此《Fusion 内容存储标准》的权利。
Autodesk Informed Design可用于单（人）用户、Flex 和 Token Flex 产品。
如要访问 Autodesk Informed Design，您必须满足以下条件：(i) 您必须拥有 Autodesk Docs 固定期限的使用许可，以及 (ii) 您的令牌余额必须大于零。
在初始访问期间，用户每月最多可以创建 5,000 个免费输出。
“输出”是指从建筑项目中的建筑产品模板特定实例中提取的图形、BOM 表、CAD 模型*或其他数据。
*CAD 模型输出的中性格式目前包括 .sat、.step、.glb 和 .stl。
Autodesk Tandem 订阅（包括 Autodesk Tandem for AEC 产品）会根据标记资产的数量、数据流、时间序列历史记录的长度和用户类型进行分级，具体如下。
免费版和标准版产品允许您 (a) 指定不限数量的用户，以及 (b) 在不限数量的设施上使用 Autodesk Tandem。
Autodesk Tandem for AEC 产品是 Autodesk BIM Collaborate Pro 付费订阅者的一项权益。每一份 Autodesk Tandem for AEC 订阅均包含以下权益：一 (1) 位用户、十四 (14) 天的时间序列历史记录以及不限数量的设施、标记资产和数据流。
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订阅层级
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免费订阅1
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标准订阅2
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Autodesk Tandem for AEC3
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标记资产数量
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1,000 或以下
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10,000/订阅包
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不限
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数据流数量
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200 或以下
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2,000/订阅包
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不限
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时间序列历史记录
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14 天
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3 年
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14 天
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用户
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不限
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不限
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每份订阅一位
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1. 可提供有限的功能并允许用于您的内部业务需求，但 Autodesk 可随时更改或终止此项服务，恕不另行通知
2. 包含与免费版订阅相同的功能、权益和条款，但在此基础上，每个订阅包含有 10,000 个标记资产以及 2,000 个数据流
Autodesk Tandem 和 Autodesk Tandem for AEC 也可作为独立产品提供给 EBA 客户。对于此类 EBA 客户，本节所列条款不适用。相反，EBA 中包含的 Autodesk Tandem 和/或 Autodesk Tandem for AEC 条款将适用。
使用限制：您可以在 Autodesk Tandem 中查看和监控您的使用情况。如果您对 Autodesk Tandem 的使用超出您所购买的订阅层级限制，您应及时删除此类未经授权的标记资产或数据流，或在合理时间内（自首次超限之日起不超过三十 (30) 个日历日）向 Autodesk 发出采购订单或签约报价，以购买其他订阅服务。超限使用构成对本条款的重大违约。
本条款中提及的任何“不受限制”使用的情况均受合理的技术限制，Autodesk 可随时自行决定施加此类限制，恕不另行通知。
“元素”是指从数据源导入 Autodesk Tandem 的任何对象，可以是墙、门、窗、设备、灯具、家具等物理元素，也可以是类型、空间、级别等逻辑元素。
“标记资产”是指通过使用 Autodesk Tandem 指定资产类型并附加其他资产数据的任何元素。仅包含数据源导入数据的元素不算作标记资产。
“数据流”是指来自 Autodesk Tandem 中物理设备或传感器连接的数据点或读数，例如温度和振动，而且数据流会按照用户定义的频率进行记录，然后在特定保留期限内储存（即“时间序列历史记录”）。对于免费版产品订阅，时间序列历史记录为十四 (14) 天。对于标准版产品订阅，时间序列历史记录为三 (3) 年。对于 Autodesk Tandem for AEC，时间序列历史记录为十四 (14) 天。
“设施”是指在 Autodesk Tandem 中通过导入一个或多个数据源（如 Revit 文件、IFC 文件或其他受支持的设计格式）而创建的数字孪生。
“用户”是指任何被添加到具有“读取”、“编辑”、“管理”或“帐户管理员”权限的帐户中的授权用户，或任何被添加到具有“读取”、“编辑”或“管理”权限的设施中的授权用户。
订购 BIM 360 Glue 服务后，您将有权授予您的授权用户安装和访问 Autodesk 向您提供之 Navisworks Manage 和 Point Layout 的权限，以便用户可在适用的产品期限内连同 BIM 360 Glue 服务一并使用。
您有权授予授权用户访问的Navisworks Manage 和 Point Layout的单（人）用户固定期限使用许可的数量，将会受限于授予您的 BIM 360 服务用户包，具体如下所示：:
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用户包
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Navisworks Manage 和 Point Layout 的固定期限使用许可数量
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1 个用户包
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0
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10 个用户包
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0
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25 个用户包
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最多五 (5) 个
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100 个用户包
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最多二十 (20) 个
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500 个用户包
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最多五十 (50) 个
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1,000 个用户包
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最多一百 (100) 个
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企业版8,000 个用户包
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最多八百 (800) 个
针对 Navisworks Manage 和 Point Layout 的访问权限可能包含在某些 Autodesk BIM Collaboration 固定期限的使用许可中。如果您已按基于所呈现整合项目价值（如您的 Autodesk BIM Collaborate 购买协议中所定义）的定价购买 Autodesk BIM Collaborate 固定期限使用许可，而且您的 Autodesk BIM Collaborate 固定期限使用许可中包括针对 Navisworks Manage 和 Point Layout 的访问权限，则您可授予授权用户访问Navisworks Manage 和 Point Layout的单（人）用户固定期限使用许可的数量限制为：用于确定 Autodesk BIM Collaborate 的购买价格所呈现整合项目价值每达到 2,500 万美元即对应一 (1) 个固定期限使用许可。
Fusion 360 可供创业公司使用。有关详细信息，包括哪些企业可能符合条件以及如何申请，请参见此处：https://www.autodesk.com/campaigns/fusion-360/startups。
对于 2023 年 10 月 15 日之后购买的 Fusion Operations 固定期限使用许可或续展，适用以下条款：
您将有权创建和分配授权用户，但分配的用户数目最多不超过您所购买许可适用的最大总数。此类授权用户的帐户将由您在 Fusion Operations 内创建。Autodesk 可自行酌情提供其他支持服务，包括审查和实现客户文档数字化、数据导入和工作流程设置以及生产跟踪。
如果您注册使用 Fusion Operations 免费试用版，则需适用以下条件：
Info360 Asset
在 Info360 Asset 中，您需要根据角色/权限来区分授权用户的帐户，具体如下所示：
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完全访问: 具有完全访问权限。可以在 Info360 Asset 内导入数据、管理检验步骤、创建风险和改建分析等。您必须为每位具有完全访问权限的授权用户购买单（人）用户固定期限使用许可。
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现场检查员: 访问权限较为受限。可以访问“检验”模块下的 Info360 Asset 功能，且只能查看、编辑和管理自身的检验步骤。如果您已购买至少一 (1) 个单（人）用户固定期限使用许可，则您有权购买不限数量、具有现场检查员权限的授权用户。
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查看者: 访问权限最为受限。只能以视图模式访问 Info360 Asset，且无法导入或编辑任何数据和/或分析。如果您已购买至少一 (1) 个单（人）用户固定期限使用许可，则您有权购买不限数量、具有查看者权限的授权用户。
Info360 Insight
您必须订购 Info360 Insight 才能购买 Info360 Insight 的授权用户。订购 Info360 Insight 可让您有权购买不限数量的授权用户。.
Info360 Insight 可用于监控与您的净水、废水或污水管网，以及与相关存储、泵站和其他水压和水流管理设施有关的流量、流程或资产。为明确起见，Info360 Insight 无法用于监控位于净水或废水处理厂“内部”的流量、流程或资产。
您可使用的最大通道数会与以下您的订阅层级相对应。
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订阅层级
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层级 1
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层级 2
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层级 3
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通道数量
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500
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2,500
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7,500
“通道” 是指在 Info360 Insight 中显示的参照物理或虚拟时间序列数据流，表现为单个实时物理传感器数据流（例如流量、压力和液位等）或分析的时间序列计算结果（例如质量平衡结果等）。
使用限制 : Autodesk 保留在您的产品期限内审核和/或监控您通道使用情况的权利。如果您需要的通道数量超过您所订阅层级中的通道数量限制，则您必须及时购买适当数量的通道以适应此超额情况。在产品期限内，您的订阅层级不得降级（例如，从层级 3 降为层级 2，或从层级 2 降为层级 1）。Autodesk 可以随时更改层级（包括每个层级的通道数量）。
Info360 Plant
您必须订购 Info360 Plant 才能购买 Info360 Plant 的授权用户。订购 Info360 Plant 可让您有权购买不限数量的授权用户。
Info360 Plant 可用于监控位于“内部”的流量、流程或资产，即您的净水或废水处理设施的内部操作，以及监控处理设施和重要蓄水池/储罐储存设施之间的相关净水和固体的分配及存储设施的内部操作。为明确起见，Info360 Plant 不能用于监控储存设施和最终消费者之间的，或净水或废水处理厂上游的废水生产商和储存设施之间的，与净水或污水分配相关的流量、流程或资产。
您可处理的最大日均兆升量 (MLD) 会与以下您的订阅层级相对应。
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订阅层级
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层级 1
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层级 2
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层级 3
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层级 4
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MLD
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50
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100
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250
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1000
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MGD
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13
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26
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66
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264
“日均兆升量 (MLD)” 等于您的处理厂在前一年（365 天）处理的净水或废水总量（兆升）除以 365。为方便起见，上表还提供了以日均百万加仑量 (MGD) 计量的相应阈值。
使用限制: Autodesk 保留在您的产品期限内审核和/或监控您订阅层级的权利。如果您的净水/废水处理厂日均处理的兆升量 (MLD) 超过您订阅层级的限制，则您必须及时购买相应层级以适应此超额使用情况。在产品期限内，您的订阅层级不得降级（例如，从层级 3 降为层级 2，或从层级 2 降为层级 1）。Autodesk 可随时更改层级（包括每个层级的日均兆升量）。
尽管这些条款中包含任何相关规定，对于 Moldflow Insight 单（人）用户固定期限的使用许可，您可在无限数量的电子设备上安装本软件，并可一次性在一 (1) 部电子设备上执行预处理活动和后处理活动。此外，您可在所有已安装的软件中同时对最多三 (3) 项作业执行分析。
本文中标题为“产品类型”的部分按产品类型对产品权益进行了描述。除产品权益外，Autodesk 还会根据产品和许可方案的类型为产品提供许可方案权益。正如此部分中所述，许可方案权益可能包括管理、客户服务、技术和其他支持。
Autodesk 会按层级提供许可方案权益。许可方案权益的两 (2) 个层级分别为：
许可方案权益可能并非对所有产品都适用。除非本文或该等产品的特定文档中另有说明，大多数产品都含有标准版许可方案权益。若要获得高级版许可方案权益，您必须订购高级版许可方案。高级版和/或高级版许可方案权益可能对某些产品不适用。若要确定某款产品可享的许可方案权益，请参见该产品的相关文档。
Autodesk 将向您指定提交与产品相关的支持请求，以及获取针对产品的技术支持之授权用户（“支持用户”）提供标准版支持。支持将以英语提供，但可能会应要求以其他语言提供。在特定许可方案权益下，系统管理员可符合成为支持用户的条件。
如下所述，Autodesk 将通过 网页、电子邮件或其他模式提供标准版支持。支持请求会按 Autodesk 合理确定的严重级别划分优先级。Autodesk 没有义务因以下原因造成的事故为查看者或产品的试用版或早期版本提供技术支持：计算机硬件未由 Autodesk 提供、第三方软件未由 Autodesk 提供或指定、对授权用户使用产品（不包括试用版）的培训不足、或以不符合本条款或一般条款的方式使用产品（不包括试用版）。
除非 Autodesk 另有书面指示（例如，通过您的 Autodesk 帐户提供），您的支持用户必须提交有效的支持请求。若要提交有效的支持请求，您的支持用户必须：(a) 向 Autodesk 提供 Autodesk 合理要求的任何信息以提供支持；(b) 按照所有说明执行任何 Autodesk 提供的初步故障排除或问题分析步骤；以及 (c) 实施 Autodesk 建议的任何修复、修正或解决方法。Autodesk 可能会聘请第三方，让其在 Autodesk 的指导下协助提供技术支持。
通过网页或电子邮件提供标准版支持。Autodesk 将在以下表格中所载的“适用的支持时间段”内向您的支持用户（以适用者为准）提供网页或电子邮件支持。但是，在预定的系统维护期间，我们将暂停提供网页支持。Autodesk 与网页支持相关的通讯，一般发布在 Autodesk 帐户，Autodesk 将通过电子邮件向您的支持用户发送关于已发布该信息的通知。Autodesk 经自行决定还可通过电话或电子邮件联系您的支持用户，以处理特定事故。.
Autodesk 将采取商业合理努力，根据下表所示每个 Autodesk 业务区域的适用支持工作期间，在一 (1) 个工作日内响应网页或电子邮件支持请求。对于某些产品，适用的本地支持时间段可能是针对特定区域或国家/地区的支持时间段，而非支持请求来自的区域或国家/地区。
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通过网页或电子邮件提供标准版支持的时间段
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亚太地区
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美洲地区
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欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区
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适用的支持工作期间
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新加坡标准时间（协调世界时间 +8）星期一至星期五，地区节假日除外
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东部标准时间/东部夏令时间（协调世界时间 -5/协调世界时间 -4）星期一至星期五，地区节假日除外
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欧洲中部时间/欧洲中部夏令时间（协调世界时间 +1/协调世界时间 +2）星期一至星期五，地区节假日除外
通过其他模式提供标准版支持。 Autodesk 可能会不时通过网页和电子邮件以外的其他模式提供支持。例如，在线交谈、请求回电、安排通话、通过 Autodesk 开发人员网络提供对 API 的支持、远程桌面疑难解答，或对精选技术支持资源（包括文章、视频及类似内容）的访问权限。支持模式可能会因您的产品而有所不同。附加条款（包括但不限于与技术要求相关的条件）可能适用于这些支持模式。并非所有支持模式都适用于每个地区或每种语言。.
采用支持。Autodesk 还可自行决定为选定的产品提供部署、设置或采用协助。该等服务可能会收取额外费用，亦会适用其他条款与条件。并非所有支持模式都适用于每个地区或每种语言。
Autodesk 可能会向您提供与您的产品相关的一般建议和指导、信息、建议、见解、评估、预测和意见。此类指引和信息仅供参考和一般讨论之用，不构成具体建议；不保证任何业务、财务或其他结果；也不会与 Autodesk 创建具有约束力的协议。在根据所提供的任何指引或信息采取行动之前，您必须进行自己的独立分析和评估。
您可以选择启用使用情况报告。系统管理员可利用使用情况报告，按指定频率依据授权用户和固定期限使用许可生成报告，以显示固定期限使用许可的使用情况。您对使用情况报告的使用受限于以下条件：
Autodesk 还可基于使用数据，与您的系统管理员分享相关见解和建议，供您进行独立评估与评价。
单点登录 (SSO) 允许您的授权用户联合访问您的产品和相关产品权益。
Autodesk 将向您提供入门材料和说明，帮助您为自己的域名注册和配置 SSO。您负责为您的组织实施 SSO。待完成注册和配置流程后，当您的授权用户希望利用 Autodesk 的登录流程登录您的产品时，我们便会将其定向至您实体的登录流程，而用户则可输入其实体凭据（例如，他们的企业电子邮件地址和密码）。
一般条款通常会要求您在安装该软件的新版本时卸载软件先前版本，但此部分中所述的先前版本使用权（“先前版本使用权”）为该等要求创建了例外情形。先前版本使用权仅适用于单（人）用户产品和多（人）用户产品。您对软件先前版本的使用受限于与软件当前版本相同的使用范围和其他限制（例如，许可类型、许可版本和许可数量）。
对于单（人）用户产品，您可以安装并以非同时的方式访问软件可使用的先前版本。
对于多（人）用户产品，授权用户可以同时安装和访问软件的当前版本和可使用的先前版本，只要使用总量不超过多（人）用户固定期限使用许可允许的总数。
Autodesk 没有义务为您提供任何先前版本的电子或物理介质、授权码或激活方式。安装和访问任何先前版本均需遵守适用于该等先前版本的条款和条件。如果 Autodesk 向您提供增强或补充先前版本的辅助产品，则您安装和访问此类辅助产品时应遵守此类辅助产品附带的条款和条件，以及适用于该先前版本（辅助产品旨在对其增强或补充）的条款和条件。您必须遵守 Autodesk 不时就请求及获取先前版本制定的流程和政策（如有）。如果您的固定期限的使用许可到期或终止，则您对该固定期限的使用许可涵盖之所有先前版本的使用权终止，必须立即卸载并停止访问此类先前版本。
可用性。符合条件的先前版本会列于先前版本清单中，请于此处获取：https://www.autodesk.com/support/account/manage/versions/previous-versions。通常（但并非总是如此），先前版本使用权仅限于当前版本之前最新发布的三 (3) 个先前版本。通常，发布软件新版本时会出现以下三种情况：(a) 更新先前版本清单；(b) 新版本成为当前版本；(c) 以前的当前版本成为最新先前版本；(d) 以前的最先前版本从列表中删除。
您可以使用先前版本清单中的任何先前版本，以及您从 Autodesk 收到并仍然拥有的任何先前版本（无论以该版本的媒体包形式或该版本的下载副本形式），且您收到时为 (i) 当前版本或 (ii) 列出的先前版本，但后来已从列表中删除。
如果您购买了转换固定期限的使用许可，并且原始固定期限的使用许可中的软件也包含在转换的固定期限的使用许可中，则在原始软件的固定期限使用授权转换开始前，您可以继续使用当前版本和任何先前版本，因为软件先前版本包含在新转换的固定期限的使用许可中。但如果原始固定期限的使用许可中包含的软件未包含在新转换的固定期限的使用许可中，则您不得继续使用原始固定期限的使用许可软件的当前版本或任何先前版本，而是必须在安装新转换的固定期限的使用许可软件后六十 (60) 天内卸载并销毁原始固定期限的使用许可软件的所有版本。Autodesk 可能会要求您提供相关证明，证明您已按照一般条款卸载、销毁和/或审核此部分中要求卸载和销毁的原始固定期限使用许可软件。
为了帮助说明先前版本使用权，Autodesk 提供以下示例：
单（人）用户示例。I在 2013 年，您购买了当时现行版本的 AutoCAD（即 AutoCAD 2013）的两 (2) 个单（人）用户固定期限使用许可。在购买时，AutoCAD 2012、2011 和 2010 均在先前版本清单中获列为符合条件的先前版本。第一位授权用户下载并安装 2012、2011 和 2010 的先前版本，还在每个新版本（例如，AutoCAD 2014、2015 等）可用时进行了安装。第二位授权用户未下载先前版本，但在每个新版本可用时进行了安装。两个固定期限使用许可每年均会续展。之后，在 2018 年，您的业务需求不断增长，而且您购买了第三个 AutoCAD 2018 单（人）用户固定期限的使用许可。在购买新许可时，AutoCAD 2017、2016 和 2015 均会被列为符合条件的先前版本。三 (3) 个固定期限使用许可的先前版本使用权如下：
多（人）用户示例。 在 2015 年，您购买了当时最新版本的 AutoCAD（即 AutoCAD 2015）多（人）用户固定期限的使用许可，可供五 (5) 名用户使用。您的合同系统管理员下载并安装了每个可用的 AutoCAD 版本：AutoCAD 2015、2014、2013 和 2012。在 2018 年，您续展了具有相同用户数量的固定期限使用许可。五 (5) 名用户的多（人）用户固定期限使用许可的先前版本使用权如下：
无论一般条款第 11.3 节（可接受的产品使用）中所载任何相反的规定，只要您购买了符合条件的产品，您就可登录或通过 Internet、广域网 (WAN)、其他非本地网络或任何虚拟专用网络 (VPN)，以访问和使用该等产品（“虚拟化”）。并非所有产品都符合虚拟化服务的条件。虚拟化服务不适用于软件固定期限使用许可中包含的网页服务固定期限使用许可，亦不包含网页服务权益。虚拟化清单标示了符合及不符合虚拟化服务条件的产品。您可在此处获取虚拟化清单：https://www.autodesk.com.cn/support/account/admin/manage/virtualization。Autodesk 可能会定期更新虚拟化清单。向虚拟化清单添加的所有内容所受限制不溯及既往，从该列表删除的所有内容所受限制溯及既往。
Autodesk 将就您虚拟化的任何合格软件提供支持，但以下情况除外：(a) 当所报告的事件无法由 Autodesk 在任何虚拟化环境之外的物理计算机上进行重现时，以及 (b) 由任何第三方虚拟化软件或您的虚拟化环境引起或与之相关的事件，包括但不限于没有义务协助解决将任何软件与任何第三方虚拟化软件或您的虚拟化环境一起使用引起的兼容性或互操作性问题。
认证免责声明；风险承担。 Autodesk 可不时在 Autodesk Knowledge Network 和类似的 Autodesk 网络资产、文档或其他位置发布与在虚拟化环境中使用软件有关的信息（“认证信息”）。此类认证信息仅以供您参考之目的而提供，并且仅反映 Autodesk 针对特定第三方虚拟化技术和/或特定虚拟化环境所使用之特定软件的特定版本执行的此类有限测试。认证信息系按“现状”提供，其中可能包含错误、不准确、不完整的信息和其他错误陈述。如果您有意使用虚拟化服务，则应在使用之前，执行您自己的独立兼容性评估。
使用虚拟化服务，即表示您确认此类认证信息不构成任何 Autodesk 软件与任何第三方虚拟化技术之间就任何特定级别兼容性达成的任何形式的承诺。如果您将虚拟化服务用于产品，则需承担与此类使用相关的所有风险，包括但不限于软件与第三方虚拟化技术和/或您的虚拟化环境之间的不兼容性。
对于某些产品，您或您的授权用户可授予特定个人对您所购买产品的只读访问权限，但该等访问须遵守 Autodesk 可能随时施加的合理技术限制，恕不另行通知。同样，对于某些产品，特定个人可通过 Autodesk 的免费联机查看器工具（可于 https://www.autodesk.com.cn/viewers 获取）访问您的内容。上述任何个人在获得此类访问权限后，可在下文，以及本条款、一般条款、特殊条款或产品文档中的其他地方获称为“查看者”、“拥有基本访问权限的用户”、“拥有只读访问权限的用户”或类似称呼（统称/单独称为“查看者”）。为免存疑，查看者是授权用户的一种，须受本条款和一般条款的约束。
查看者访问权限仅限被授予访问权限的个人使用，且不得与任何其他个人或实体共享。查看者可查看您的内容，在某些情况下，也可查看您产品内的工作空间，但不允许编辑、提供输入内容或以其他方式修改您的内容。除非本条款或特殊条款另有说明，否则您的系统管理员可以随时撤销查看者的访问权限，而且查看者的访问权限将在您的系统管理员撤销此类访问权限时终止，或者，对于某些产品，查看者访问权限将在您的付费固定期限使用许可到期或终止时终止（以较早者为准）。
查看者不计入您的授权用户总数。查看者的访问权限无需使用代币。
Autodesk 不对查看者或其对您的内容、工作空间或产品进行的访问作任何承诺、担保或保证。Autodesk 不承担与查看者有关的一切责任。查看者无权享有任何固定期限使用许可权益，包括支持服务。Autodesk 保留随时暂停或终止查看者访问权限的权利，恕不另行通知。
如果您订购高级版许可方案，您将获得下述高级版许可方案权益，作为对标准版许可方案权益的补充或替代：
高级版许可方案权益仅可由符合以下条件的授权用户访问或使用：已被分配至您未到期的有效产品，且已向其分配高级版许可方案权益。对于单（人）用户产品，在高级版许可方案的有效期内，每个已被分配高级版许可方案权益的授权集体用户中都必须包括至少一 (1) 位授权用户。您无权因任何标准版单（人）用户产品的失效，而就已支付的任何高级版产品费用获得退款。
全员要求。对于任何单（人）用户产品，如果指定主系统管理员所管理授权集体用户中授权用户的产品升级为高级版，则分配给该授权用户、该授权集体用户以及同一主系统管理员所管理之其他授权集体用户中的任何其他授权用户的所有其他单（人）用户产品也必须升级为高级版，以作为初次订购、续展更新或年度更新活动的一部分。上述内容称为“全员要求”。Autodesk 保留因您不遵守“全员要求”而立即禁用或暂停您对任何产品进行访问和使用的权限。
本节所述的高级版许可方案提供的支持权益应替代标准版许可方案所提供的相应支持权益。Autodesk 将会向您的高级版授权用户提供高级版支持。支持将以英语提供，但可能会应要求以其他语言提供。
Autodesk 没有义务因以下原因造成的事故为查看者或产品的试用版提供技术支持：计算机硬件未由 Autodesk 提供、第三方软件未由 Autodesk 提供或指定、对高级版授权用户使用产品（不包括试用版）的培训不足、或以不符合本条款或一般条款的方式使用产品（不包括试用版）。
除非 Autodesk 另有书面指示（例如，通过您的 Autodesk 帐户提供），您的高级版授权用户必须提交有效的支持请求。若要提交有效的支持请求，您的高级版授权用户必须：(a) 向 Autodesk 提供 Autodesk 合理要求的任何信息以提供支持；(b) 按照所有说明执行任何 Autodesk 提供的初步故障排除或问题分析步骤；以及 (c) 实施 Autodesk 建议的任何修复、修正或解决方法。Autodesk 可能会聘请第三方，让其在 Autodesk 的指导下协助提供技术支持。
通过网页或电子邮件提供高级版支持。 Autodesk 将在以下表格中所载的适用的支持时间段内向您的高级版授权用户提供网页或电子邮件支持。但是，在预定的系统维护期间，我们将暂停提供网页支持。Autodesk 与网页支持相关的通讯，一般将发布在 Autodesk 帐户，Autodesk 将通过电子邮件向您的高级版授权用户发送关于已发布该信息的通知。此外，Autodesk 还会自行决定通过电子邮件或电话联系您的高级版授权用户，以处理特定事宜。
Autodesk 将采取商业合理努力，以便不论严重程度如何，都能在下表所示每个 Autodesk 业务区域的适用区域支持工作期间内，在八 (8) 个小时内响应您的网页或电子邮件支持请求。对于某些产品，适用的本地支持时间段可能是针对特定区域或国家/地区的支持时间段，而非您的支持请求来自的区域或国家/地区。
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通过网页或电子邮件提供高级版支持的时间段
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亚太地区
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美洲地区
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欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区
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适用的支持工作期间
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新加坡标准时间（协调世界时间 +8）星期一至星期五，地区节假日除外
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东部标准时间/东部夏令时间（协调世界时间 -5/协调世界时间 -4）星期一至星期五，地区节假日除外
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欧洲中部时间/欧洲中部夏令时间（协调世界时间 +1/协调世界时间 +2）星期一至星期五，地区节假日除外
实时支持。除此部分中介绍的其他高级版支持模式外，对于符合条件的产品，您的高级版授权用户或系统管理员还享有下述实时支持：
通过其他模式提供高级版支持。Autodesk 可能会不时通过网页、电子邮件和实时支持以外的其他模式提供支持（例如，安排通话、通过 Autodesk 开发人员网络提供对 API 的支持或远程桌面疑难解答）。支持模式可能会因您的产品而有所不同。附加条款（包括但不限于与技术要求相关的条件）可能适用于这些支持模式。并非所有支持模式都适用于每个地区或每种语言。
采用支持。Autodesk 还可自行决定为选定的产品提供部署、设置或采用协助。该等采用支持服务可能会收取额外费用，亦会适用其他条款与条件。并非所有支持模式都适用于每个地区或每种语言。
先前版本支持。无论上述标准版许可方案权益的“先前版本使用权”部分有任何相反规定，对于您的高级版固定期限使用许可，Autodesk 将为产品的当前版本和先前版本清单中显示的所有先前版本提供技术支持。
Autodesk 将允许您访问用于帮助您入门和使用高级版许可方案权益的材料，这些材料可能包括入门文档、相关工具和类似辅助工具（“成功资源”）。成功资源还可能包括可重复使用的套餐服务、精选技术支持资源和其他培训或参考内容（例如文章、视频、网络研讨会），这些资源旨在提供最佳实践指导，或协助用户开始使用和采用您的产品（“加速装备”）。您应为请求访问权限、独立评估和使用成功资源负责。成功资源和加速装备可在高级版有效期内使用。如有更改，恕不另行通知。其他要求、约束或限制可能适用于相关加速装备描述中规定的某些加速装备（例如技术先决条件、地理位置适用性、语言、参与者数量、每个时间段交付的加速装备的有限数量，以及因未在特定时间段内使用而致使加速装备到期等）。
所有加速装备均按“现状”提供，且不提供任何形式的保证，您访问和使用该等加速装备的风险需由您自行承担。Autodesk 对您通过使用您的成功资源而采取的任何行动或获得的结果概不负责。
所有成功资源均为 Autodesk 的保密信息。Autodesk 保留该等成功资源在全球范围内的所有知识产权。未经 Autodesk 明确书面许可，您不得以任何理由复制、修改、披露或分发成功资源。
数据收集与使用。您了解，Autodesk 或会在产品期限内持续收集与您访问和使用加速装备相关的信息和数据。当您访问或使用加速装备时，Autodesk 将处理此数据，以便生成标题为“使用情况报告”部分中所述的报告，以及维护、改善和/或提供产品及相关产品权益。
目录同步会将您的用户目录连接到 Autodesk 的用户管理平台，以便您的系统管理员可自动邀请、自动分配和自动删除授权用户对您的产品的访问权限。
Autodesk 将提供入门材料和说明，以协助您配置目录同步。若要激活目录同步，您必须先行为您的域名设置 SSO。由您负责在您的环境中实施目录同步。