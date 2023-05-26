标准版



如本文所述，标准版许可方案权益可能包括以下任何一项：



标准版支持

见解和建议

使用情况报告

SSO

早期版本

虚拟化 ,以及 and

,以及 and 查看者

标准版支持

Autodesk 将向您指定提交与产品相关的支持请求，以及获取针对产品的技术支持之授权用户（“支持用户”）提供标准版支持。支持将以英语提供，但可能会应要求以其他语言提供。在特定许可方案权益下，系统管理员可符合成为支持用户的条件。

如下所述，Autodesk 将通过 网页、电子邮件或其他模式提供标准版支持。支持请求会按 Autodesk 合理确定的严重级别划分优先级。Autodesk 没有义务因以下原因造成的事故为查看者或产品的试用版或早期版本提供技术支持：计算机硬件未由 Autodesk 提供、第三方软件未由 Autodesk 提供或指定、对授权用户使用产品（不包括试用版）的培训不足、或以不符合本条款或一般条款的方式使用产品（不包括试用版）。

除非 Autodesk 另有书面指示（例如，通过您的 Autodesk 帐户提供），您的支持用户必须提交有效的支持请求。若要提交有效的支持请求，您的支持用户必须：(a) 向 Autodesk 提供 Autodesk 合理要求的任何信息以提供支持；(b) 按照所有说明执行任何 Autodesk 提供的初步故障排除或问题分析步骤；以及 (c) 实施 Autodesk 建议的任何修复、修正或解决方法。Autodesk 可能会聘请第三方，让其在 Autodesk 的指导下协助提供技术支持。

通过网页或电子邮件提供标准版支持。Autodesk 将在以下表格中所载的“适用的支持时间段”内向您的支持用户（以适用者为准）提供网页或电子邮件支持。但是，在预定的系统维护期间，我们将暂停提供网页支持。Autodesk 与网页支持相关的通讯，一般发布在 Autodesk 帐户，Autodesk 将通过电子邮件向您的支持用户发送关于已发布该信息的通知。Autodesk 经自行决定还可通过电话或电子邮件联系您的支持用户，以处理特定事故。.

Autodesk 将采取商业合理努力，根据下表所示每个 Autodesk 业务区域的适用支持工作期间，在一 (1) 个工作日内响应网页或电子邮件支持请求。对于某些产品，适用的本地支持时间段可能是针对特定区域或国家/地区的支持时间段，而非支持请求来自的区域或国家/地区。

通过网页或电子邮件提供标准版支持的时间段 亚太地区 美洲地区 欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区 适用的支持工作期间 新加坡标准时间（协调世界时间 +8）星期一至星期五，地区节假日除外 东部标准时间/东部夏令时间（协调世界时间 -5/协调世界时间 -4）星期一至星期五，地区节假日除外 欧洲中部时间/欧洲中部夏令时间（协调世界时间 +1/协调世界时间 +2）星期一至星期五，地区节假日除外

通过其他模式提供标准版支持。 Autodesk 可能会不时通过网页和电子邮件以外的其他模式提供支持。例如，在线交谈、请求回电、安排通话、通过 Autodesk 开发人员网络提供对 API 的支持、远程桌面疑难解答，或对精选技术支持资源（包括文章、视频及类似内容）的访问权限。支持模式可能会因您的产品而有所不同。附加条款（包括但不限于与技术要求相关的条件）可能适用于这些支持模式。并非所有支持模式都适用于每个地区或每种语言。.

采用支持。Autodesk 还可自行决定为选定的产品提供部署、设置或采用协助。该等服务可能会收取额外费用，亦会适用其他条款与条件。并非所有支持模式都适用于每个地区或每种语言。

见解和建议

Autodesk 可能会向您提供与您的产品相关的一般建议和指导、信息、建议、见解、评估、预测和意见。此类指引和信息仅供参考和一般讨论之用，不构成具体建议；不保证任何业务、财务或其他结果；也不会与 Autodesk 创建具有约束力的协议。在根据所提供的任何指引或信息采取行动之前，您必须进行自己的独立分析和评估。

使用情况报告

您可以选择启用使用情况报告。系统管理员可利用使用情况报告，按指定频率依据授权用户和固定期限使用许可生成报告，以显示固定期限使用许可的使用情况。您对使用情况报告的使用受限于以下条件：

数据收集与使用。. 您了解 Autodesk 可以通过在产品期限内持续收集授权用户的使用数据，来监控产品的使用情况。当您的系统管理员启用使用情况报告并请求报告时，Autodesk 将处理此数据，以便生成本“使用情况报告”部分中所述的报告，维护、改善和/或提供产品及相关产品权益，并协助您或您的经销商确定续展的规模和报价并进行更新。以上统称为“ 数据收集和使用目的 ”。

您了解 Autodesk 可以通过在产品期限内持续收集授权用户的使用数据，来监控产品的使用情况。当您的系统管理员启用使用情况报告并请求报告时，Autodesk 将处理此数据，以便生成本“使用情况报告”部分中所述的报告，维护、改善和/或提供产品及相关产品权益，并协助您或您的经销商确定续展的规模和报价并进行更新。以上统称为“ ”。 同意和许可。 您有责任遵守适用且与收集和使用您授权用户（无论是员工、独立承包商还是其他用户）的个人数据有关的隐私、数据保护和劳动法下的所有要求，包括与通知、同意、转移（包括跨境转移）、披露和使用有关的要求，特别是与出于数据收集和使用目的之数据收集和使用有关的要求。在不限制前述规定的情况下，如果您需要为数据收集和使用目的收集和使用个人数据，且依规定需要通知和/或获得同意的，则您应专门负责通知授权用户和/或获得其有效同意。



Autodesk 还可基于使用数据，与您的系统管理员分享相关见解和建议，供您进行独立评估与评价。

单点登录 (SSO)

单点登录 (SSO) 允许您的授权用户联合访问您的产品和相关产品权益。

Autodesk 将向您提供入门材料和说明，帮助您为自己的域名注册和配置 SSO。您负责为您的组织实施 SSO。待完成注册和配置流程后，当您的授权用户希望利用 Autodesk 的登录流程登录您的产品时，我们便会将其定向至您实体的登录流程，而用户则可输入其实体凭据（例如，他们的企业电子邮件地址和密码）。

先前版本

一般条款通常会要求您在安装该软件的新版本时卸载软件先前版本，但此部分中所述的先前版本使用权（“先前版本使用权”）为该等要求创建了例外情形。先前版本使用权仅适用于单（人）用户产品和多（人）用户产品。您对软件先前版本的使用受限于与软件当前版本相同的使用范围和其他限制（例如，许可类型、许可版本和许可数量）。



对于单（人）用户产品，您可以安装并以非同时的方式访问软件可使用的先前版本。

对于多（人）用户产品，授权用户可以同时安装和访问软件的当前版本和可使用的先前版本，只要使用总量不超过多（人）用户固定期限使用许可允许的总数。

Autodesk 没有义务为您提供任何先前版本的电子或物理介质、授权码或激活方式。安装和访问任何先前版本均需遵守适用于该等先前版本的条款和条件。如果 Autodesk 向您提供增强或补充先前版本的辅助产品，则您安装和访问此类辅助产品时应遵守此类辅助产品附带的条款和条件，以及适用于该先前版本（辅助产品旨在对其增强或补充）的条款和条件。您必须遵守 Autodesk 不时就请求及获取先前版本制定的流程和政策（如有）。如果您的固定期限的使用许可到期或终止，则您对该固定期限的使用许可涵盖之所有先前版本的使用权终止，必须立即卸载并停止访问此类先前版本。

可用性。符合条件的先前版本会列于先前版本清单中，请于此处获取：https://www.autodesk.com/support/account/manage/versions/previous-versions。通常（但并非总是如此），先前版本使用权仅限于当前版本之前最新发布的三 (3) 个先前版本。通常，发布软件新版本时会出现以下三种情况：(a) 更新先前版本清单；(b) 新版本成为当前版本；(c) 以前的当前版本成为最新先前版本；(d) 以前的最先前版本从列表中删除。

您可以使用先前版本清单中的任何先前版本，以及您从 Autodesk 收到并仍然拥有的任何先前版本（无论以该版本的媒体包形式或该版本的下载副本形式），且您收到时为 (i) 当前版本或 (ii) 列出的先前版本，但后来已从列表中删除。

如果您购买了转换固定期限的使用许可，并且原始固定期限的使用许可中的软件也包含在转换的固定期限的使用许可中，则在原始软件的固定期限使用授权转换开始前，您可以继续使用当前版本和任何先前版本，因为软件先前版本包含在新转换的固定期限的使用许可中。但如果原始固定期限的使用许可中包含的软件未包含在新转换的固定期限的使用许可中，则您不得继续使用原始固定期限的使用许可软件的当前版本或任何先前版本，而是必须在安装新转换的固定期限的使用许可软件后六十 (60) 天内卸载并销毁原始固定期限的使用许可软件的所有版本。Autodesk 可能会要求您提供相关证明，证明您已按照一般条款卸载、销毁和/或审核此部分中要求卸载和销毁的原始固定期限使用许可软件。

示例

为了帮助说明先前版本使用权，Autodesk 提供以下示例：

单（人）用户示例。I在 2013 年，您购买了当时现行版本的 AutoCAD（即 AutoCAD 2013）的两 (2) 个单（人）用户固定期限使用许可。在购买时，AutoCAD 2012、2011 和 2010 均在先前版本清单中获列为符合条件的先前版本。第一位授权用户下载并安装 2012、2011 和 2010 的先前版本，还在每个新版本（例如，AutoCAD 2014、2015 等）可用时进行了安装。第二位授权用户未下载先前版本，但在每个新版本可用时进行了安装。两个固定期限使用许可每年均会续展。之后，在 2018 年，您的业务需求不断增长，而且您购买了第三个 AutoCAD 2018 单（人）用户固定期限的使用许可。在购买新许可时，AutoCAD 2017、2016 和 2015 均会被列为符合条件的先前版本。三 (3) 个固定期限使用许可的先前版本使用权如下：



第一位授权用户：此授权用户可以下载并安装当前版本 AutoCAD 2018 以及先前版本 AutoCAD 2017、2016 和 2015，因为它们均列于当时的先前版本清单中。此授权用户还可以继续使用已安装的每个早期版本：AutoCAD 2017、2016、2015、2014、2013、2012、2011 和 2010。请注意，此授权用户可以同时安装当前版本和每个先前版本，但一次只能使用一个版本：不同的版本无法同时使用。

第二位授权用户：由于此授权用户在固定期限的使用许可首次开始时从未下载并安装列出的可用先前版本，并且仅会在每个新版本升级可用时安装升级，所以此授权用户可以使用当前版本 AutoCAD 2018 以及已安装的每个早期版本：AutoCAD 2017、2016、2015、2014 和 2013。

第三位授权用户：因为这是新的固定期限的使用许可，所以此授权用户唯一可以下载和安装的先前版本就是当时先前版本清单中所列的先前版本（即 AutoCAD 2017、2016 和 2015）。

多（人）用户示例。 在 2015 年，您购买了当时最新版本的 AutoCAD（即 AutoCAD 2015）多（人）用户固定期限的使用许可，可供五 (5) 名用户使用。您的合同系统管理员下载并安装了每个可用的 AutoCAD 版本：AutoCAD 2015、2014、2013 和 2012。在 2018 年，您续展了具有相同用户数量的固定期限使用许可。五 (5) 名用户的多（人）用户固定期限使用许可的先前版本使用权如下：

每位授权用户都可以下载及安装当前版本（即 AutoCAD 2018）、每个列出的先前版本（即 AutoCAD 2017、2016 和 2015），以及列表中不再出现，但存在于先前版本清单中时由您的合同系统管理员下载并安装的更早的先前版本（即 AutoCAD 2014、2013 和 2012）。在任何时候，您都可拥有五 (5) 份软件副本（可采用任何版本组合形式，且同时处于活动使用状态）。此种情况可以是一 (1) 位授权用户同时使用 AutoCAD 2018、2017、2015、2014 和 2013，也可以是五 (5) 位不同的授权用户同时使用上述任何版本的单个副本。

虚拟化

无论一般条款第 11.3 节（可接受的产品使用）中所载任何相反的规定，只要您购买了符合条件的产品，您就可登录或通过 Internet、广域网 (WAN)、其他非本地网络或任何虚拟专用网络 (VPN)，以访问和使用该等产品（“虚拟化”）。并非所有产品都符合虚拟化服务的条件。虚拟化服务不适用于软件固定期限使用许可中包含的网页服务固定期限使用许可，亦不包含网页服务权益。虚拟化清单标示了符合及不符合虚拟化服务条件的产品。您可在此处获取虚拟化清单：https://www.autodesk.com.cn/support/account/admin/manage/virtualization。Autodesk 可能会定期更新虚拟化清单。向虚拟化清单添加的所有内容所受限制不溯及既往，从该列表删除的所有内容所受限制溯及既往。



Autodesk 将就您虚拟化的任何合格软件提供支持，但以下情况除外：(a) 当所报告的事件无法由 Autodesk 在任何虚拟化环境之外的物理计算机上进行重现时，以及 (b) 由任何第三方虚拟化软件或您的虚拟化环境引起或与之相关的事件，包括但不限于没有义务协助解决将任何软件与任何第三方虚拟化软件或您的虚拟化环境一起使用引起的兼容性或互操作性问题。



认证免责声明；风险承担。 Autodesk 可不时在 Autodesk Knowledge Network 和类似的 Autodesk 网络资产、文档或其他位置发布与在虚拟化环境中使用软件有关的信息（“认证信息”）。此类认证信息仅以供您参考之目的而提供，并且仅反映 Autodesk 针对特定第三方虚拟化技术和/或特定虚拟化环境所使用之特定软件的特定版本执行的此类有限测试。认证信息系按“现状”提供，其中可能包含错误、不准确、不完整的信息和其他错误陈述。如果您有意使用虚拟化服务，则应在使用之前，执行您自己的独立兼容性评估。



使用虚拟化服务，即表示您确认此类认证信息不构成任何 Autodesk 软件与任何第三方虚拟化技术之间就任何特定级别兼容性达成的任何形式的承诺。如果您将虚拟化服务用于产品，则需承担与此类使用相关的所有风险，包括但不限于软件与第三方虚拟化技术和/或您的虚拟化环境之间的不兼容性。

查看者

对于某些产品，您或您的授权用户可授予特定个人对您所购买产品的只读访问权限，但该等访问须遵守 Autodesk 可能随时施加的合理技术限制，恕不另行通知。同样，对于某些产品，特定个人可通过 Autodesk 的免费联机查看器工具（可于 https://www.autodesk.com.cn/viewers 获取）访问您的内容。上述任何个人在获得此类访问权限后，可在下文，以及本条款、一般条款、特殊条款或产品文档中的其他地方获称为“查看者”、“拥有基本访问权限的用户”、“拥有只读访问权限的用户”或类似称呼（统称/单独称为“查看者”）。为免存疑，查看者是授权用户的一种，须受本条款和一般条款的约束。

查看者访问权限仅限被授予访问权限的个人使用，且不得与任何其他个人或实体共享。查看者可查看您的内容，在某些情况下，也可查看您产品内的工作空间，但不允许编辑、提供输入内容或以其他方式修改您的内容。除非本条款或特殊条款另有说明，否则您的系统管理员可以随时撤销查看者的访问权限，而且查看者的访问权限将在您的系统管理员撤销此类访问权限时终止，或者，对于某些产品，查看者访问权限将在您的付费固定期限使用许可到期或终止时终止（以较早者为准）。

查看者不计入您的授权用户总数。查看者的访问权限无需使用代币。

Autodesk 不对查看者或其对您的内容、工作空间或产品进行的访问作任何承诺、担保或保证。Autodesk 不承担与查看者有关的一切责任。查看者无权享有任何固定期限使用许可权益，包括支持服务。Autodesk 保留随时暂停或终止查看者访问权限的权利，恕不另行通知。