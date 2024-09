BITTE LESEN SIE DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN BEVOR SIE DIE DIENSTLEISTUNG AUFRUFEN ODER NUTZEN. UM DIE DIENSTLEISTUNG NUTZEN ZU KÖNNEN MÜSSEN SIE DIE SCHALTFLÄCHE „ICH STIMME ZU" ODER EINE ANDERE SCHALTFLÄCHE ODER EINEN ANDEREN MECHANISMUS ZUR BESTÄTIGUNG IHRES EINVERSTÄNDNISSES MIT EINER ELEKTRONISCHEN KOPIE DIESER NUTZUNGSBEDINGUNGEN AUSWÄHLEN.



INDEM SIE DIE SCHALTFLÄCHE „ICH STIMME ZU" (ODER EINE ANDERE SCHALTFLÄCHE ODER EINEN ANDEREN MECHANISMUS ZUR BESTÄTIGUNG IHRES EINVERSTÄNDNISSES) AUSWÄHLEN, ODER INDEM SIE DIE DIENSTLEISTUNG NUTZEN, ERKLÄREN SIE FOLGENDES: (A) SIE GEBEN ZU ERKENNEN, DASS SIE DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN GELESEN HABEN, VERSTEHEN UND ENTWEDER IM NAMEN EINES UNTERNEHMENS ODER EINER ANDEREN JURISTISCHEN PERSON, FÜR DIE SIE HANDELN (Z.B. ALS ARBEITNEHMER) („UNTERNEHMEN"), ODER, FALLS EIN SOLCHES UNTERNEHMEN NICHT EXISTIERT, IN IHREM EIGENEN NAMEN, DAMIT EINVERSTANDEN SIND, RECHTLICH AN SIE GEBUNDEN ZU SEIN UND (B) SIE SICHERN ZU, DASS SIE BERECHTIGT UND BEFUGT SIND, IM NAMEN IHRES UNTERNEHMENS ZU HANDELN UND DIESES RECHTLICH ZU BINDEN (FALLS EIN SOLCHES UNTERNEHMEN EXISTIERT) ODER SICH SELBST RECHTLICH ZU BINDEN (FALLS EINE SOLCHE JURISTISCHE PERSON NICHT EXISTIERT). HIERDURCH WIRD EIN VERTRAG ZWISCHEN AUTODESK UND ENTWEDER IHNEN PERSÖNLICH, FALLS SIE DIE DIENSTLEISTUNG FÜR SICH SELBST IN ANSPRUCH NEHMEN, ODER IHREM UNTERNEHMEN, GESCHLOSSEN.

SOLLTEN SIE ODER IHR UNTERNEHMEN (ZUSAMMEN „SIE") NICHT MIT DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN EINVERSTANDEN SEIN ODER SOLLTEN SIE NICHT BERECHTIGT UND BEFUGT SEIN, IHR UNTERNEHMEN ODER SICH SELBST RECHTLICH ZU BINDEN, DANN (A) WÄHLEN SIE NICHT DIE SCHALTFLÄCHE „ICH STIMME ZU", SONDERN WÄHLEN SIE STATT DESSEN DIE SCHALTFLÄCHE „ICH LEHNE AB" (ODER EINE ANDERE SCHALTFLÄCHE ODER EINEN ANDEREN MECHANISMUS ZUR ABLEHNUNG DIESER NUTZUNGSBEDINGUNGEN), UND (B) SIE DÜRFEN DIE DIENSTLEISTUNG NICHT AUFRUFEN ODER NUTZEN. SOLLTEN SIE ODER IHR UNTERNEHMEN DIE DIENSTLEISTUNG TROTZDEM UNERLAUBT NUTZEN ODER AUFRUFEN, SO BEZEUGT DIESE DAS ZUSTANDEKOMMEN EINES VERTRAGES UND IHR EINVERSTÄNDNIS MIT DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN.

Die Begriffe „Autodesk", „Dienstleistung", „Nutzungsbedingungen" und bestimmte andere groß geschriebene Begriffe sind in Ziffer 12 (Definitionen) oder an anderen Stellen dieser Nutzungsbedingungen definiert.

1. Dienstleistung

1.1 Nutzungsbedingungen, Nutzung. Diese Nutzungsbedingungen ergänzen Zusatzvereinbarungen und Richtlinien (einschließlich die Besonderen Nutzungsbedingungen, Abonnementprogrammbestimmungen, den Lizenzvertrag und die Berechtigungen), und diese sind in diesen Vertrag integriert. Unter diesen Bedingungen, und Ihrem oben beschriebenen ausdrücklichen Einverständnis mit diesen Nutzungsbedingungen, dürfen Sie die Dienstleistung ausschließlich für interne Geschäftszwecke und in der Form, in der sie Ihnen von Autodesk zugänglich gemacht und/oder Verfügung gestellt wird, aufrufen und nutzen.

1.2 Benutzerkonto. Autodesk behält sich das Recht vor, von Ihnen das Errichten eines Benutzerkontos zur Nutzung der Dienstleistung zu verlangen. Sie bestätigen, dass sie keine Benutzerkennungen oder Passwörter weitergeben werden, keiner anderen Person Zugriff auf Ihr Benutzerkonto gewähren werden und keine anderen Handlungen vornehmen werden, die die Sicherheit Ihres Benutzerkontos gefährden könnten.

1.3 Autorisierte Benutzer. Soweit nichts anderes ausdrücklich schriftlich festgelegt wurde oder sich aus der Dokumentation oder den Besonderen Nutzungsbedingungen ergibt, dürfen Sie nur Ihrem Personal erlauben, die Dienstleistung aufzurufen oder sie zu nutzen. Ein jedes solches Aufrufen und jegliche solche Nutzung wird den Anforderungen dieser Nutzungsbedingungen, einschließlich Richtlinien, unterliegen. Sie sind für die Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen durch Ihr Personal und anderer Personen, die durch Sie Zugriff auf die Dienstleistung haben, unabhängig davon, ob der Zugriff von Autodesk genehmigt wurde oder ob Ihre Zugriffsberechtigung einen solchen Zugriff umfasst, verantwortlich.

1.4 Beschränkungen. Sie sind nicht dazu berechtigt, und sie werden keiner dritten Person gestatten: (a) die gesamte Dienstleistung oder Teile der Dienstleistung, Ihre Berechtigungen oder anderer Rechte, die in diesen Nutzungsbedingungen übertragen wurden, zu vertreiben, vermieten, verleihen, verleasen, verkaufen, zu unterlizenzieren, oder anderweitig zu übertragen; (b) Urheberrechte, Marken, vertrauliche oder andere Rechtsschutzhinweise, Beschriftungen oder Markierungen von oder auf der Dienstleistung zu entfernen, verändern, oder unkenntlich zu machen; (c) Bearbeitungen und Umgestaltungen zu modifizieren, zu übersetzen, anzupassen, zu arrangieren oder herzustellen, es sei denn dies ist in den Berechtigungen und Besonderen Nutzungsbedingungen so vorgesehen; (d) die Dienstleistung zu dekompilieren, disassemblieren oder anderweitig zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), den Quelltext, die Algorithmen, die Methoden oder Techniken, die von den Dienstleistung genutzt werden oder in ihr enthalten sind, zu bestimmen oder den Versuch zu unternehmen, sie zu bestimmen; (e) die Dienstleistung weiterzuverkaufen oder als Dienstleistungsunternehmen zu nutzen; (f) die Dienstleistung über das Maß Ihrer Berechtigungen hinaus oder im Widerspruch zu Ihren Berechtigungen zu nutzen; (g) Die Dienstleistung, die Server oder Netzwerke, die mit Websiten verbunden sind, durch die die Dienstleistung bereitgestellt werden, zu behindern oder zu unterbrechen; (h) die Dienstleistung als Speicher für Fernladungen („remote loading") oder als Tür oder als Wegweiser zu einer anderen Homepage zu nutzen. (Dies gilt sowohl für die Website, auf der die Dienstleistung bereitgestellt wird, als auch über die Website hinaus); (i) die Dienstleistung zu nutzen um Belastungs- oder Leistungstests an der Dienstleistung oder damit verbundener Software vorzunehmen; (j) Handlungen vorzunehmen, die nach der Auffassung von Autodesk eine unangemessene und unverhältnismäßige Belastung für die Infrastruktur von Autodesk (oder die Infrastruktur von Autodesks designierten Dritten), einschließlich der Dienstleistung, darstellen, oder (k) die Dienstleistung zu nutzen, um persönliche Daten über natürliche oder juristische Personen, einschließlich anderer Nutzer der Dienstleistung, zu erheben oder zu speichern, sofern dies nicht anderweitig in den Besonderen Nutzungsbedingungen oder der Dokumentation und den einschlägigen Beschränkungen vorgesehen ist. Autodesk hat das Recht (aber nicht die Pflicht) Ihren Nutzen der Dienstleistung zu überwachen um Ihre Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen zu überprüfen. Sie werden die Dienstleistung nicht anders als in der in diesen Nutzungsbedingungen beschriebenen Art und Weise aufrufen oder nutzen, und jeglicher Nutzen der von diesen Nutzungsbedingungen abweicht ist unerlaubt.

2. Schutzrechte

2.1 Ihre Rechte. Im Verhältnis zwischen Ihnen und Autodesk, und den Beschränkungen der Ziffer 2.2 (Von Ihnen erteilte Lizenz; Offenlegung) unterliegend, sind Sie und Ihre Lizenznehmer Eigentümer, Inhaber und Anteilsinhaber Ihres Inhaltes.

2.2 Von Ihnen erteilte Lizenz; Offenlegung. Autodesk (oder seine Unterlizenznehmer) können die Lizenz, die in dieser Ziffer beschrieben wird, nur nutzen, um die Dienstleistung und Dienstleistungswebsite im Rahmen des ordentlichen Geschäftsgangs selbst (oder durch ausgewählte Dritte) bereitzustellen, aufrechtzuerhalten, zu reparieren, zu schützen, aufzubauen oder anderweitig zu verwalten, und um die Dienstleistung zu verbessern und zu verändern. Dies beinhaltet die Rechte, Ihren Inhalt oder Teile davon und Ihre Informationen zu extrahieren, zu kompilieren, zu aggregieren, zu synthetisieren, zu nutzen, oder anderweitig zu analysieren und Ihren Inhalt und Ihre Informationen und die Ergebnisse einer solchen Analyse zusammengefasst oder in einer anderen Form, die Sie nicht als die Quelle Ihres Inhalts und Ihrer Information preisgibt, offenzulegen. Ungeachtet entgegenstehender Bestimmungen in diesen Nutzungsbedingungen erteilen Sie Autodesk hiermit (oder garantieren, dass der Lizenzgeber solche Rechte ausdrücklich erteilt hat) eine unbefristete, unwiderrufliche, nicht exklusive, unentgeltliche, bezahlte, weltweite, unterlizenzierbare (über mehrere Ebenen hinweg) Lizenz, Ihren Inhalt zu speichern, anzuzeigen, zu reproduzieren, zu verändern, zu nutzen und zu übermitteln und sie verzichten auf Urheberpersönlichkeitsrechte oder andere Rechte zur Anerkennung der Urheberschaft und der Unversehrtheit Ihrer Inhalte, die Sie nach geltendem Recht und aufgrund von jeglichen Rechtsgrundlagen innehaben könnten. Darüber hinaus erkennen Sie an, dass Autodesk Ihren Inhalt veröffentlichen kann (einschließlich Ihrer Wahl, den Inhalt gemäß Ziffern 3.3 und 3.4 zur gemeinsamen Nutzung bereitzustellen), um rechtlichen Anforderungen oder Regierungs- oder behördlichen Anforderungen (einschließlich gerichtlichen Vorladungen unter Zwangsandrohung („subpoena") und gerichtlichen Verfügungen) nachzukommen oder als Teil von gerichtlichen Verfahren, an denen Autodesk Vertragsparteien beteiligt sind.

2.3 Autodesks Rechte. Sie erkennen an, dass die Rechte, das Eigentum und die Anteile (einschließlich Patente, Urheberrechte, Markenrechte, Geschäftsgeheimnisse, und andere Rechte am geistigen Eigentum) an der Dienstleistung, den API-Informationen, dem Entwicklungsmaterial, der Dokumentation, der Dienstleistungswebsite, der Berechtigungswebsite, den Musterdatensätzen, den Modellen oder anderen Mustern und Informationen, Daten oder Materialien, die von Autodesk bereitgestellt werden oder die im Zusammenhang mit der Dienstleistung genutzt oder von der Dienstleistung hergestellt werden (Ihr Inhalt ausgenommen), im Eigentum von Autodesk und seinen Lizenzgebern stehen. Sie erklären sich damit einverstanden, keine Handlungen vorzunehmen, die das Eigentum und die Rechte von Autodesk oder Autodesks Lizenzgebern gefährden, belasten, einschränken oder behindern könnten. Autodesk erteilt Ihnen nicht das Recht, seine Marken, Handelsbezeichnungen oder Logos zu nutzen. Autodesk erteilt Ihnen lediglich das beschränkte Recht, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen auf das Dienstleistungsangebot Zugriff zu nehmen und es zu nutzen. Weitere Rechte werden weder stillschweigend noch anderweitig übertragen.

2.4 Autodesk APIs. Sie stimmen zu, dass sämtliche API-Informationen und Entwicklungsmaterialien (soweit nicht von Autodesk in zusätzlichen oder abweichenden Bestimmungen für solche API-Informationen oder Entwicklungsmaterialien anders angegeben) (a) vertraulich sind und Schutzrechten von Autodesk unterliegen, (b) nicht an Dritte vertrieben oder Dritten offengelegt oder anderweitig Dritten bereitgestellt werden dürfen, (c) nur intern und nur in Verbindung mit und zum Zwecke Ihrer autorisierten internen Benutzung der Dienstleistung, auf die sich die API-Informationen oder Entwicklungsmaterialien beziehen, von Ihnen benutzt werden dürfen, wie z. B. für die Entwicklung und Unterstützung von Anwendungen, Modulen und Komponenten, die auf oder mit der Dienstleistung betrieben werden und (d) nur auf dem oder den selben Computer(n) benutzt werden dürfen, auf dem oder denen auch die Dienstleistung benutzt werden darf. Ungeachtet des Vorhergehenden verbieten diese Nutzungsbedingungen Ihnen nicht das Benutzen von Anwendungen, Modulen oder Komponenten, die Sie im Einklang mit diesen Nutzungsbedingungen entwickelt haben, zusammen mit anderer Software und Hardware, und das Portieren solcher Anwendungen, Module oder Komponenten auf derartige Hardware und Software (einschließlich Software und Hardware Dritter), solange derartige Anwendungen, Module oder Komponenten (i) keine Entwicklungsmaterialien oder andere Software oder Materialien, die von Autodesk vertrieben oder bereitgestellt wurden, direkt oder indirekt beinhalten oder verkörpern (mit Ausnahme der API-Informationen, die im Einklang mit diesem Vertrag bei ihrer Entwicklung benutzt wurden) und (ii) keine API-Informationen offenlegen.

3. Ihre Pflichten, Inhalt

3.1 Einhaltung von Vorschriften; Autodesks Recht zu Entfernen, zu Unterbrechen oder zu Beenden. Sie erklären sich damit einverstanden dass Ihr Inhalt und Ihr Verhalten beim Nutzen des Leistungsangebots nicht gegen die einschlägigen Gesetze, Regelungen und Verordnungen, Verhaltensregeln, und andere Richtlinien verstoßen. Sollte Autodesk darauf aufmerksam gemacht werden oder guten Glaubens der Ansicht sein dass Ihr Inhalt oder Verhalten (a) diese Nutzungsbedingungen verletzt (einschließlich zusätzlicher Richtlinien oder Zusatzvereinbarung) (b) Gesetze, Regelungen oder Rechte Dritter verletzt, einschließlich urheberrechtlicher Rechte und das Verbot der Verleumdung, der üblen Nachrede und der Verletzung der Privatsphäre, (c) ein Sicherheitsrisiko für die Dienstleistung oder Nutzer der Dienstleistung bedeutet, oder in einer anderen Art und Weise negative Auswirkungen auf die Dienstleistung oder die Systeme oder den Inhalt anderer Endbenutzer hat, oder (d) Autodesk oder eine Dritte Partei haftbar macht, so hat Autodesk das Recht, aber nicht die Pflicht, mit sofortiger Wirkung den Zugriff auf Ihren Inhalt zu entfernen oder zu deaktivieren, und/oder Ihren Zugriff zu unterbrechen oder zu beenden, ohne Sie hierüber in Kenntnis zu setzen. Sie erkennen an, dass Autodesk desweiteren Ihren Zugriff auf das Leistungsangebot unterbrechen oder beenden kann, sollten Informationen, die Sie Autodesk in Verbindung mit Ihrer Registrierung für, oder Ihrem Nutzen der Dienstleistung bereitgestellt haben, falsch, ungenau, überholt oder unvollständig sein oder werden.

3.2 Verantwortung für Ihren Inhalt. Sie erkennen an, dass Sie allein verantwortlich sind für Ihren Inhalt und Ihr Verhalten im Rahmen der Nutzung des Leistungsangebotes. In dem Sie Ihren Inhalt herstellen, eingeben, bekanntgeben, entwickeln oder anderweitig Autodesk und/oder anderen zugänglich machen, erkennen Sie an dass (a) Sie die Risiken, die mit Ihrem Inhalt verbunden sind, einschätzen und tragen werden; (b) dass Autodesk unter keinen Umständen für ihren Inhalt haftbar sein wird, einschließlich für Verluste oder Schäden, Fehler oder Unterlassungen, oder unerlaubten Zugriff oder unerlaubte Nutzung; und (c) Sie (und nicht Autodesk) verantwortlich sind für das Herstellen von Sicherungskopien und dafür, die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Inhalte zu schützen. Es wird angeregt, dass Sie Kopien auf Ihrem eigenen Computer oder lokalen Netzwerk behalten und die neuesten Verschlüsselungs- und anderen Sicherheitstechnologien nutzen um Ihren Inhalt zu schützen.

3.3 Gemeinsame Benutzung Ihres Inhaltes. Einige Dienstleistungen ermöglichen Ihnen, Ihren Inhalt zur gemeinsamen Benutzung bereitzustellen. Sollten Sie sich entscheiden, Ihren Inhalt zu teilen (ob per E-Mail, Teilen eines Links, Bekanntgabe in einem Forum oder in anderen öffentlichen Bereichen oder in geteilten Bereichen, die anderen von Ihnen ausgesuchten Nutzern zugänglich sind, oder durch einen anderen Teilungsmechanismus), so sind Sie sich dessen bewusst, dass jeder, mit dem Sie Ihren Inhalt geteilt haben, Ihren Inhalt nutzen darf. Sie stimmen zu, dass Sie anderen, wenn Sie anderen in Verbindung mit der Dienstleistung Zugriff auf Ihren Inhalt geben, basierend auf den Berechtigungen die Sie ihnen innerhalb der Dienstleistung zugesprochen haben (falls zutreffend), eine kostenfreie, nicht exklusive Erlaubnis gewähren, Ihren Inhalt zu nutzen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten, zu vertreiben, anzuzeigen, zu übertragen und zu kommunizieren. Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dass andere solche Rechte erhalten, so nutzen Sie nicht die Dienstleistung, die die gemeinsame Nutzung Ihres Inhaltes ermöglicht.

Autodesk Vertragsparteien haben keine Kontrolle über und (ohne eine Einschränkung der Ziffer 3.2 vorzunehmen) übernehmen keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung oder dem Missbrauch Ihres Inhaltes durch Dritte geschehen, mit denen Sie Ihren Inhalt durch die Dienstleistung, direkt oder indirekt, oder in einem Forum, geteilt haben. WENN SIE SICH ENTSCHEIDEN, IHREN INHALT ZU TEILEN, ODER IN EINEM FORUM ODER ANDERWEITIG IN VERBINDUNG MIT DER DIENSTLEISTUNG BEREITZUSTELLEN, SO HANDELN SIE AUF EIGENE GEFAHR.

3.4 Eingabe in Forum. Es kann vorkommen, dass Sie Ihren Inhalt im Zusammenhang mit der Dienstleistung in einem Forum veröffentlichen können. Indem Sie eine solche Eingabe machen, erkennen Sie an, dass Ihre Eingabe nicht vertraulich ist und sie erteilen (oder garantieren, dass der Rechtsinhaber diese ausdrücklich erteilt hat) Autodesk oder jedem Betreiber oder Host eines solchen Forums ein(e) unbefristete(s), unentgeltliche(s), bezahlte(s), unwiderrufliche(s), nicht exklusive(s), unterlizenzierbare(s) (über mehrere Ebenen hinweg) Recht oder Lizenz, Ihre Eingabe in jeder Form, durch jedes Medium oder jede Technologie die zu diesem Zeitpunkt bekannt oder später entwickelt wird, zu nutzen, zu reproduzieren, zu verändern, anzupassen, zu veröffentlichen, auszuführen und anzuzeigen (auch öffentlich), zu übertragen und zu vertreiben, und sie verzichten auf Urheberpersönlichkeitsrechte oder andere Rechte bezüglich der Anerkennung der Urheberschaft oder der Unversehrtheit, die Sie nach geltendem Recht und aufgrund von jeglichen Rechtsgrundlagen haben könnten.

3.5 Inhalte Dritter und Dienstleistungen. Inhalte Dritter und Dienstleistungen können Ihnen direkt oder indirekt durch die Dienstleistung zugänglich gemacht werden (einschließlich Inhalte, die andere Nutzer der Dienstleistung durch Foren oder anderweitig zur Mitbenutzung freigeben). In manchen Fällen können derartige Inhalte und Dienste als Merkmal, Funktion oder Erweiterung der Dienstleistungen oder der Autodesk Software erscheinen. Das Aufrufen derartiger Inhalte und Dienste kann ohne weiteren Hinweis dazu führen, dass der Computer mit Webseiten Dritten kommuniziert – zum Beispiel um Ihnen zusätzliche Informationen, Merkmale oder Funktionen bereitzustellen. Für derartige Verbindungen zu Webseiten Dritter gelten die Bestimmungen (einschließlich die Haftungsausschlüsse und Hinweise), die sich auf derartigen Webseiten befinden oder die in sonstiger Weise mit den jeweiligen Inhalten oder Diensten Dritter verbunden sind. Sie erkennen an, dass Sie Inhalte oder Dienstleistungen Dritter auf eigene Gefahr anschauen oder verwenden. Autodesk Vertragsparteien haften unter keinen Umständen für Verluste oder Schäden, die durch Ihr Anschauen, Verwenden (einschließlich Wiederveröffentlichung) oder im Vertrauen auf Inhalte oder Dienstleistungen Dritter entstehen. Autodesk testet derartige Inhalte oder Dienstleistungen von Dritten nicht, überprüft sie nicht, kontrolliert sie nicht, gibt keinerlei Empfehlung diesbezüglich ab und übernimmt keine Verantwortung diesbezüglich (einschließlich Fehler oder Unterlassungen) oder bezüglich der durch das Nutzen von Inhalten oder Dienstleistungen Dritter erzielten Ergebnisse, und alle Beziehungen zwischen Ihnen und Dritten in Hinblick auf derartige Inhalte und Dienstleistungen, einschließlich bezüglich der Datenschutzrichtlinien der Drittpartei, der Nutzung von personenbezogenen Daten, der Lieferung und Bezahlung von Produkten und Diensten und aller anderen Bestimmungen im Hinblick auf solche Angelegenheiten gelten ausschließlich zwischen Ihnen und Dritten. Autodesk kann die Verfügbarkeit der Inhalte und Dienstleistungen Dritter jederzeit aus beliebigem Grund ändern oder beenden. Das Aufrufen und die Benutzung von bestimmten Inhalten und Diensten (sowohl von Autodesk als auch von Dritten) erfordern möglicherweise die Einwilligung zu gesonderten Bestimmungen und/oder die Zahlung von zusätzlichen Gebühren.

3.6 Kommunikationsnetzwerk. Sie allein sind für die Einrichtung und das Bezahlen der Kosten für Geräte, Dienste und anderer Hilfsmittel, die Sie benötigen um die Dienstleistungen aufzurufen und/oder sie zu nutzen, verantwortlich, einschließlich der Zahlung der Kosten für Internetdienstanbieter und Telekommunikationsgebühren, und der Kosten für Geräte und Software von Dritten (einschließlich Verschlüsselungs- und anderer Sicherheitstechnologie).

3.7 Löschen Ihrer Inhalte. Manche Dienstleistungen werden Ihnen ermöglichen, Ihre Inhalte zu löschen (Sie sind sich jedoch dessen bewusst, dass Sicherheitskopien für einen angemessenen Zeitraum bestehen bleiben können). Zusätzlich zu Autodesks Recht, Ihre Inhalte nach Ablauf oder Beendigung dieser Nutzungsbedingungen gemäß Ziffer 10.2 (Auswirkungen der Kündigung) zu löschen, behält Autodesk sich das Recht vor, inaktive Benutzerkonten oder damit verbundene Inhalte und alle damit verbundenen Sicherheitskopien zu löschen, ohne Sie hierüber in Kenntnis zu setzen und Autodesk Vertragsparteien tragen keine Verantwortung oder Haftung für die Löschung oder das Unterlassen der Speicherung. Autodesk kann Inhalt, der auf den Diensten bekannt gemacht wird, entfernen, wenn es der Ansicht ist, dass dieser unverhältnismäßig ist oder angemessene Grenzen der Speicherung oder Grenzen Ihrer Berechtigungen überschritten hat.

4. Datenschutz

4.1 Datenschutzerklärung. Sie erkennen an, und erklären sich damit einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten durch die Nutzung der Dienstleistung im Sinne der zu diesem Zeitpunkt geltenden Datenschutzerklärung erhoben, genutzt, verwendet, und gespeichert werden können. Dies schließt die in der Datenschutzerklärung beschriebenen grenzüberschreitenden Übertragungen ein.

4.2 Einhalten der Datenschutzvorschriften, Berechtigungen. Sie erkennen an, und erklären sich damit einverstanden dass Sie für die Einhaltung aller einschlägigen Datenschutzvorschriften zu personenbezogenen Daten, die Sie Autodesk in Verbindung mit dem Nutzen der Dienste durch Sie oder Ihr Personal („personenbezogene Daten") zur Verfügung stellen, verantwortlich sind, einschließlich der einschlägigen Anforderungen zur Bekanntgabe, Zustimmung, Übertragung (einschließlich grenzüberschreitender Übertragungen), Offenlegung, und zum Nutzen von personenbezogenen Daten in Verbindung mit den Diensten, einschließlich wie in der Datenschutzerklärung beschrieben. Sie werden sicherstellen dass Sie, soweit nötig, Zustimmungen erhalten haben um personenbezogene Daten zu übertragen, zu erfassen, zu speichern, zu nutzen und anderweitig durch Autodesk und seine Dienstleistungsanbieter verarbeiten zu lassen und dass Autodesks Datenschutzerklärung jedem, der die Dienstleistung in Anspruch nimmt oder nutzt, zur Kenntnis gebracht worden ist.

4.3 Dienstleistungsanbieter; keine personenbezogenen Daten. Sie erkennen an, dass Autodesk dritte Dienstleistungsanbieter im Zusammenhang mit den Diensten nutzen kann. Dies schließt den Nutzen von Dienstleistungsanbietern im Bereich Cloud Computing ein, die Ihre Daten weltweit auf Computern und Geräten übertragen, verwalten und speichern können. Sie erkennen an, dass die Datenspeicherungsfunktionen des Systems nicht für die Speicherung von Sozialversicherungsnummern, Nummern von Kredit- oder Debitkarten, Kontonummern, Nummern von Führerscheinen, medizinischen Informationen, Informationen, die die Krankenversicherung betreffen, sensiblen Daten über persönliche Eigenschaften wie z.B. Rasse, Religion, oder sexueller Orientierung, oder anderer persönlicher Daten, deren unangebrachte Offenlegung eine Gefahr für den Einzelnen darstellen können (gemeinsam „Sensible Persönliche Daten") gedacht ist. Sie stimmen zu, keine Sensible Persönlichen Daten hoch zu laden oder anderweitig in Verbindung mit der Dienstleistung einzugeben, und stimmen des weiteren zu, dass Autodesk für die Verarbeitung, Übertragung, Offenlegung oder Speicherung solcher Sensibler Persönlicher Daten im Zusammenhang mit der Dienstleistung keine Verantwortung trägt und nicht haftet.

5. Haftungsfreistellung. Sie sind verpflichtet, auf Ihre Kosten und soweit rechtlich zulässig, die Autodesk Vertragsparteien zu entschädigen, zu verteidigen (auf Anforderung von Autodesk), und schadlos zu halten für Verluste, Haftung, Ausgaben (einschließlich angemessener Anwaltskostengebühren), die Autodesk Vertragsparteien auf sich genommen oder erlitten haben aufgrund einer Forderung, einer Klage oder einem Verfahren („Forderung"), die aufgrund oder in Verbindung mit Folgendem entstanden sind: (a) Ihrem Inhalt oder den Nutzen Ihres Inhaltes, einschließlich der Behauptung, dass Ihr Inhalt oder dessen Nutzung Urheberrechte, Markenrechte oder andere Rechte des geistigen Eigentums oder Rechte einer natürlichen oder juristischen Person verletzt, oder eine widerrechtliche Verwendung eines Geschäftsgeheimnisses einer natürlichen oder juristischen Person darstellt, oder beleidigende, verleumderische, abschätzige, pornografische oder obszöne Materialien beinhaltet, oder der Nutzen zu Tod, Körperverletzung oder zu Schaden an unbeweglichem oder beweglichem Vermögen Dritter geführt hat; (b) einer Verletzung dieser Bedingungen oder Ihrer Unterlassung, diese Nutzungsbedingungen einzuhalten (einschließlich aller Richtlinien und Zusatzvereinbarungen); oder (c) Ihr Verwenden des Dienstleistungsangebots (direkt oder durch eine Person, die die Dienste im Sinne der Ziffer 1.3 durch Sie in Anspruch nimmt). Wenn Autodesk sie auffordert, Autodesk gegen eine Forderung zu verteidigen, so werden Sie nicht ohne Autodesks vorherige schriftliche Zustimmung einem Vergleich zustimmen, und Autodesk wird das Recht haben, auf eigene Kosten an der Verteidigung der Forderung mit einem Verteidiger seiner Wahl teilzunehmen.

6. Ihre Garantien; Gewährleistungsausschluss

6.1 Ihre Garantien. Sie erkennen an, dass (a) Sie über die erforderlichen Rechte verfügen, um Ihren Inhalt in Verbindung mit der Dienstleistung einzugeben, zu entwickeln und zu nutzen und die in diesen Nutzungsbedingungen dargelegten Lizenzen zu erteilen; (b) Ihr Inhalte keine Rechte des geistigen Eigentums oder Schutzrechte Dritter, anwendbare Gesetze, Regelungen oder Verordnungen verletzt; (c) Ihr Inhalt keiner Beschränkung hinsichtlich seiner Offenlegung, Übertragung, seines Herunterladens, Exports oder Re-Exports unterliegt gemäß der einschlägigen Gesetze, Regelungen und Verordnungen und dass (d) die Informationen, die Sie in Verbindung mit der Registrierung für, oder dem Nutzen der Dienste angeben, der Wahrheit entsprechen und entsprechen werden, zutreffend und vollständig sind und sein werden, und dass Sie solche Informationen regelmäßig Instand halten und aktualisieren werden

6.2 Gewährleistungsausschluss. UNGEACHTET VON GARANTIEN, DIE FÜR DIE SOFTWARE IM LIZENZVERTRAG GEWÄHRT WERDEN, WIRD DAS DIENSTLEISTUNGSANGEBOT „WIE GESEHEN" („AS IS") UND „WIE VERFÜGBAR" („AS AVAILABLE") BEREITGESTELLT. DIE AUTODESK VERTRAGSPARTEIEN GEWÄHREN KEINE MÄNGELRECHTE, GARANTIEN, ODER AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNGEN JEDWEDER ART (TATSÄCHLICH ODER KRAFT GESETZES), NOCH GESETZLICHE GARANTIEN IN BEZUG AUF DAS DIENSTLEISTUNGSANGEBOT, EINSCHLIEßLICH ALLER GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, EIGENTUM UND FREIHEIT VON MÄNGELRECHTEN UND ALLE GARANTIEN, DIE AUS REGELMÄßIGER ÜBUNG, REGELMÄßIGEM LEISTUNGSVERHALTEN, ODER HANDELSBRAUCH HERVORGEHEN KÖNNTEN, UND SCHLIEßEN DIESE HIERMIT AUS. IHR NUTZEN DES DIENSTLEISTUNGSANGEBOTES STEHT IN IHREM ERMESSEN UND ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR. DIE AUTODESK VERTRAGSPARTEIEN GARANTIEREN NICHT, DASS DER NUTZEN ODER DAS AUFRUFEN DES DIENSTLEISTUNGSANGEBOTES FEHLERFREI, KOMPLETT ODER SICHER SEIN WIRD ODER IHRE ANFORDERUNGEN ODER ERWARTUNGEN ERFÜLLEN WIRD, DASS DER BETRIEB ODER DIE VERFÜGBARKEIT UNUNTERBROCHEN SEIN WIRD, ODER DASS FEHLER ODER STÖRUNGEN VERBESSERT ODER BEHOBEN WERDEN, UND DIE AUTODESK VERTRAGSPARTEIEN SCHLIESSEN HIERMIT JEGLICHE HAFTUNG DIESBEZÜGLICH AUS. DIE AUTODESK VERTRAGSPARTEIEN GARANTIEREN NICHT, DASS DAS DIENSTLEISTUNGSANGEBOT IN EINER BESTIMMTEN ART UND WEISE LEISTEN WIRD UND SCHLIESSEN HIERMIT DIE HAFTUNG FÜR LEICHTE UND SCHWERE FAHRLÄSSIGKEIT AUS. UNGEACHTET DESSEN ERKENNEN SIE AN, DASS SIE ALLEIN FÜR FOLGENDES VERANTWORTLICH SIND (UND DIE AUTODESK VERTRAGSPARTEIEN ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG UND WERDEN NICHT HAFTBAR SEIN FÜR): (i) DIE ENTSCHEIDUNGEN, DIE SIE HINSICHTLICH DES LEISTUNGSANGEBOTES TREFFEN, (ii) DEN NUTZEN DES LEISTUNGSANGEBOTES, EINSCHLIEßLICH ALLER INHALTE UND DATEN, INFORMATIONEN ODER ANDEREM MATERIAL, DIE SIE IN VERBINDUNG MIT DEM DIENSTLEISTUNGSANGEBOT IN ANSPRUCH NEHMEN, ODER (iii) AUSWIRKUNGEN AUF IHR UNTERNEHMEN, DIE SICH AUS EINER SOLCHEN NUTZUNG ERGEBEN. AUTODESK VERTRAGSPARTEIEN ERTEILEN KEINE GARANTIEN AN DRITTE. SIE ALLEIN SIND FÜR SCHÄDEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM LEISTUNGSANGEBOT VERANTWORTLICH, EINSCHLIEßLICH ALLER INHALTE, DATEN, INFORMATIONEN, ODER ANDEREM MATERIAL DIE SIE IN VERBINDUNG MIT DEM LEISTUNGSANGEBOT IN ANSPRUCH GENOMMEN HABEN, EINSCHLIEßLICH SCHÄDEN AN IHREM COMPUTERSYSTEM ODER DEM VERLUST VON DATEN. AUTODESK VERTRAGSPARTEIEN SICHERN NICHT ZU, DASS DAS LEISTUNGSANGEBOT ANGEMESSEN ODER VERFÜGBAR IST FÜR DEN NUTZEN IN BESTIMMTEN GERICHTLICHEN ZUSTÄNDIGKEITSBEREICHEN, UND SIE ERKENNEN AN, DASS AUTODESK DIE VERFÜGBARKEIT EINES LEISTUNGSANGEBOTS VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE AUF EIN GEOGRAFISCHES GEBIET, EINEN GERICHTLICHEN ZUSTÄNDIGKEITSBEREICH ODER EINE SPRACHE BESCHRÄNKEN KANN, DIE AUTODESK NACH FREIEM ERMESSEN JEDERZEIT BESTIMMEN KANN. Diese Ziffer 6.2 dieser Nutzungsbedingungen ist durchsetzbar soweit das einschlägige Recht dies zulässt. Keine Informationen oder Ratschläge (schriftlich, mündlich oder anderweitig), die Autodesk Vertragsparteien oder ihre Vertreter geben, werden eine Garantie schaffen oder in jeglicher Art den Haftungsausschluss und die Haftungsbegrenzung in diesen Nutzungsbedingungen beeinträchtigen.

6.3 Funktionsbeschränkungen. DAS DIENSTLEISTUNGSANGEBOT STELLT KEINEN ERSATZ FÜR IHR URTEILSVERMÖGEN (EINSCHLIEßLICH GESCHULTEM URTEILSVERMÖGEN) ODER FÜR UNABHÄNGIGE TESTS, ENTWÜRFE, EINSCHÄTZUNGEN ODER ANALYSEN DAR. AUFGRUND DER VIELFÄLTIGEN EINSATZMÖGLICHKEITEN DES DIENSTLEISTUNGSANGEBOTS IST ES NICHT IN ALLEN SITUATIONEN GETESTET WORDEN, IN DENEN ES EINGESETZT WERDEN KÖNNTE, UND ES KANN VORKOMMEN, DASS ES NICHT DIE VON IHNEN ANGESTREBTEN ERGEBNISSE ERREICHT. OHNE DASS DIES DIE ZIFFERN 3.2 (VERANTWORTUNG FÜR IHREN INHALT) ODER 6.2 (GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS) EINSCHRÄNKEN WÜRDE, HAFTEN AUTODESK VERTRAGSPARTEIEN IN KEINER WEISE FÜR ERGEBNISSE ODER AUSGABEN, DIE ERHALTEN ODER ANGESEHEN WURDEN DURCH DAS DIENSTLEISTUNGSANGEBOT ODER DURCH MATERIALIEN, DIE SIE IN VERBINDUNG MIT DEM DIENSTLEISTUNGSANGEBOT ENTWICKELT HABEN. SIE SIND FÜR DIE AUFSICHT, VERWALTUNG UND KONTROLLE DES DIENSTLEISTUNGSANGEBOTS VERANTWORTLICH. DIESE VERANTWORTUNG UMFASST INSBESONDERE DIE BESTIMMUNG DER GEEIGNETEN EINSATZARTEN DES DIENSTLEISTUNGSANGEBOTS UND ANDERER PROGRAMME ZUR ERZIELUNG DER BEABSICHTIGTEN ERGEBNISSE. SIE SIND DES WEITEREN AUCH FÜR DIE FESTSTELLUNG DER EIGNUNG UNABHÄNGIGER PROZESSE ZUM TESTEN DER ZUVERLÄSSIGKEIT, GENAUIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER DIENSTLEISTUNGSERGEBNISSE, DER AUSGABEN ODER DER MATERIALIEN, DIE SIE IN VERBINDUNG MIT DEM DIENSTLEISTUNGSANGEBOT ENTWICKELT HABEN (FALLS ZUTREFFEND), EINSCHLIEßLICH ALLER ELEMENTE, DIE MIT HILFE DER ANGEBOTENEN DIENSTLEISTUNGEN ANGESCHAUT ODER ENTWORFEN WURDEN, VERANTWORTLICH.

7. Haftungsbeschränkungen. IM GESETZLICH ZUGELASSENEN UMFANG, UND UNGEACHTET JEGLICHEN SCHEITERNS DES WESENTLICHEN ZWECKS EINES BESCHRÄNKTEN RECHTSBEHELFS ODER EINER HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG, (A) SIND AUTODESK VERTRAGSPARTEIEN NIE HAFTBAR FÜR ATYPISCHE SCHÄDEN, MITTELBARE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, ODER JEGLICHE ANDERE SCHÄDEN (UNABHÄNGIG VON DER URSACHE ODER HAFTUNGSGRUNDLAGE, OB AUS VERTRAG, UNERLAUBTER HANDLUNG (AUCH FAHRLÄSSIGKEIT) ODER SONSTIGEM RECHTSGRUND), EINSCHLIEßLICH ENTGANGENEM GEWINN, UMSATZVERLUST, BETRIEBSUNTERBRECHUNG, KOSTEN DER BESCHAFFUNG VON ERSATZGÜTERN ODER DIENSTLEISTUNGEN ODER ANDEREM ERSATZ, ODER ANDERE KOMMERZIELLE ODER WIRTSCHAFTLICHE SCHÄDEN, UND ZWAR AUCH DANN, WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT EINER DERARTIGEN HAFTUNG HINGEWIESEN WURDE, NOCH WIRD EINE DER GENANNTEN PARTEIEN HAFTBAR SEIN FÜR SCHÄDEN, DIE AUFGRUND VON HÖHERER GEWALT, DURCH DAS HANDELN EINES DRITTEN ODER OHNE IHR VERSCHULDEN VERURSACHT WURDEN, UND (B) DIE GESAMTE KOLLEKTIVE HAFTUNG DER AUTODESK VERTRAGSPARTEIEN FÜR ALLE KOSTEN, VERLUSTE ODER SCHÄDEN AUS ALLEN ANSPRÜCHEN, KLAGEN UND VERFAHREN, UNGEACHTET DER GRUNDLAGE FÜR DIE HAFTUNG ODER IN VERBINDUNG MIT IHREM NUTZEN DES DIENSTLEISTUNGSANGEBOTS ENTSTEHEND, IST DER HÖHE NACH AUF DEN GERINGEREN DER FOLGENDEN BETRÄGE BESCHRÄNKT: ENTWEDER AUF DEN BETRAG, DEN SIE IN DEN ZWÖLF MONATEN, BEVOR DER ANSPRUCH ENTSTAND, FÜR DAS DIENSTLEISTUNGSANGEBOT GEZAHLT HABEN, DAS ZU DEM ANSPRUCH GEFÜHRT HAT, ODER AUF EINHUNDERT DOLLAR ($100).

8. Haftungsfreistellung und Verzichtserklärung. Im gesetzlich zugelassenen Umfang stellen Sie die Autodesk Vertragsparteien hierbei von der Haftung frei und verzichten auf Ansprüche gegen die Autodesk Vertragsparteien aus jeglicher Haftung für Ansprüche, Schäden, (direkte Schäden und Folgeschäden), Kosten und Ausgaben (einschließlich Gerichtskosten und Anwaltsgebühren), jeder Art, die in jeglicher Form in Verbindung mit dem Leistungsangebot entstehen. WENN SIE EIN EINWOHNER KALIFORNIENS SIND, SO VERZICHTEN SIE AUF IHRE RECHTE AUS § 1542 DES KALIFORNISCHEN ZIVILGESETZBUCHES, WELCHER VORSCHREIBT: „EINE GENERELLE HAFTUNGSFREISTELLUNG ERSTRECKT SICH NICHT AUF FÜR IHN VORTEILHAFTE ANSPRÜCHE, DIE DER GLÄUBIGER ZU DER ZEIT, ZU DER ER DIE HAFTUNGSFREISTELLUNG AUSFERTIGT, NICHT KENNT ODER ERAHNT, UND WELCHE, WENN ER SIE GEKANNT HÄTTE, SEINEN VERGLEICH MIT DEM SCHULDNER ERHEBLICH BEEINFLUSST HÄTTEN." Einwohner anderer Staaten und Länder verzichten auf ähnliche Rechte unter den anwendbaren oder analogen Gesetzen, Satzungen oder Verordnungen.

9. Grundlagen der Vereinbarung. Die Vertragsparteien stimmen überein dass die Freistellungserklärungen, Verzichtserklärungen, Gewährleistungsausschlüsse, Haftungsbegrenzungen und Haftungsfreistellungen in diesen Nutzungsbedingungen eine wesentliche Grundlage der Vereinbarung zwischen Ihnen und Autodesk sind, dass sie ein wesentlicher Teil der Gegenleistung, die Autodesk für die Bereitstellung des Dienstleistungsangebots unter diesen Nutzungsbedingungen erhält, darstellen, und dass Autodesk diesen Vertrag nicht ohne solche Freistellungserklärungen, Verzichtserklärungen, Gewährleistungsausschlüsse, Haftungsbegrenzungen und Haftungsfreistellungen abgeschlossen hätte und das Dienstleistungsangebot nicht bereitgestellt hätte.

10. Vertragsdauer und Kündigung

10.1 Vertragsdauer und Kündigung. Diese Nutzungsbedingungen treten an dem Tag in Kraft, an dem Sie erstmalig diesen Nutzungsbedingungen zustimmen indem Sie die Schaltfläche auswählen, die anzeigt dass Sie diese Bedingungen gelesen haben und mit ihnen einverstanden sind, oder, falls dies früher geschieht, an dem Tag an dem Sie die Dienstleistungen zum ersten Mal in Anspruch nehmen („Datum des Inkrafttretens"). Sowohl Autodesk als auch Sie können diesen Vertrag kündigen, falls die andere Partei vertragsbrüchig ist und die Vertragsverletzung nicht innerhalb von zehn (10) Tagen nach schriftlicher Mitteilung der Vertragsverletzung behebt. Außerdem kann Autodesk, als Alternative zur Kündigung, die Dienstleistungen und Ihren Zugang zum Dienstleistungsangebot und/oder Autodesks Pflichten oder Ihre Rechte aus diesen Nutzungsbedingungen aussetzen, falls Sie mit einer Zahlung an Autodesk oder einen direkt oder indirekt autorisierten Vertreiber oder Weiterverkäufer in Verzug sind oder die Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen oder andere Bestimmungen im Hinblick auf solche Dienstleistungen nicht einhalten. Autodesk kann diesen Vertrag auch dann kündigen, wenn über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, Sie zahlungsunfähig werden, oder eine Vereinbarung mit Ihren Gläubigern treffen. Diese Nutzungsbedingungen enden automatisch ohne weitere Mitteilung oder Handlung durch Autodesk falls Sie in die Liquidation eintreten. Sie stimmen zu, dass Autodesk seine Rechte und Pflichten nach diesem Vertrag beliebig abtreten oder übertragen kann. Sie können diesen Vertrag jederzeit ordentlich und außerordentlich kündigen, und die Kündigung ist mit der Bekanntgabe wirksam. Sollten diese Nutzungsbedingungen nicht nach dieser Ziffer 10.1 früher beendet werden, so werden sie automatisch zum ersten der folgenden Zeitpunkte enden: (a) zu dem in Ihren Berechtigungen festgelegten Ende der Dienstleistung, (b) dem Ablauf oder der Beendigung einer Zusatzvereinbarung oder der Besonderen Nutzungsbedingungen, (c) der Entfernung der Dienstleistung vom Eigenständigen Autodesk Produkt oder der Berechtigung, oder (d) durch die Einstellung der Dienstanbietung durch Autodesk. Für alle Dienstleistungsangebote, die als „Beta", „Labs", „Vorveröffentlichung" oder als „frei" zur Verfügung gestellt werden, oder die keine Zahlung für eine Separates Autodesk Produkt oder Abonnement erfordern, (i) können diese Nutzungsbedingungen jederzeit durch Autodesk ordentlich oder außerordentlich gekündigt werden, mit Wirkung zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Beendigung, und (ii) sollte kein Ablaufdatum oder Vertragsende in den Berechtigungen festgelegt sein und eine Beendigung aufgrund von (a), (b) oder (c) ist nicht eingetreten, so enden diese Nutzungsbedingungen ein Jahr nach dem Datum des Inkrafttretens. Ungeachtet dessen enden alle Dienstleistungsangebote, die als Teil eines Abonnements in Anspruch genommen werden, zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen wenn Ihr Abonnement (und die einschlägigen Abonnementprogrammbestimmungen) enden oder ablaufen.

10.2 Wirkung der Kündigung. Bei Beendigung dieser Nutzungsbedingungen müssen Sie die Benutzung der Dienstleistung unverzüglich einstellen. Die Beendigung dieser Nutzungsbedingungen hat keinen Einfluss auf, und gibt Ihnen nicht das Recht, Zusatzvereinbarungen zu beenden. Die Ziffern 1.4, 1.5, 2, 3.1 (erster Satz), 3.2 bis 9 und 10.2 bis 12 gelten auch im Falle einer Beendigung weiter, egal aus welchem Grund die Beendigung erfolgt. Sie sind dafür verantwortlich, Kopien Ihrer Inhalte beizubehalten. Nach Beendigung hat Autodesk das Recht, Ihren Inhalt und Sicherheitskopien unverzüglich zu löschen, ohne Sie hierüber in Kenntnis zu setzen, und Autodesk Vertragsparteien sind nicht haftbar für Verluste oder Schäden, die Ihnen oder Dritten aufgrund einer solchen Löschung entstanden sein könnten.

11. Allgemeines

11.1 Änderungen der Dienstleistungen und/oder Nutzungsbedingungen. Autodesk behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen und jederzeit, (a) die Dienstleistung zu verändern oder Folgeversionen der Dienstleistung herauszugeben, (b) Lizenzschlüssel oder andere Mittel auszugeben um den Zugriff auf die Dienstleistung zu überwachen, (c) Ihren Zugriff auf die Dienstleistung zu beschränken oder zu unterbrechen, (d) die Dienstleistung zu verändern, zu unterbrechen oder einzustellen. Sie erkennen an, dass Autodesk jederzeit die Merkmale oder die Funktionalität der Dienstleistung aktualisieren kann. Autodesk kann diese Nutzungsbedingungen jederzeit nach Mitteilung an Sie abändern. Eine solche Mitteilung kann gegeben werden durch (1) Bekanntgabe der überarbeiteten Nutzungsbedingungen auf der Autodesk Website unter http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks oder einer Nachfolge- oder Ersatzwebsite von Autodesk, (ii) per E-Mail, oder (iii) in jeder anderen Art und Weise, die Autodesk als angemessen ansieht. Sollte dies nicht anderweitig in den Vorschriften der Abonnementprogrammbestimmungen festgelegt sein, so müssen Sie, sollte eine Abänderung für sie nicht annehmbar sein, unverzüglich die Nutzung der Dienstleistung beenden und jede weitere Nutzung der Dienstleistung nach einer solchen Änderung wird Ihr Einverständnis mit der Änderung bezeugen.

11.2 Rechtswahl und Zuständigkeit. Für diese Nutzungsbedingungen und ihre Auslegung gilt das folgende Recht: (a) Das Recht der Schweiz, falls Sie das Eigenständige Autodesk Produkt in einem Land in Europa, Afrika oder dem Nahen Osten erworben oder die eigenständige Dienstleistung in einem dieser Länder abonniert haben, (b) das Recht von Singapur, falls Sie das Eigenständige Autodesk Produkt in einem Land in Asien, Ozeanien oder der Region Asien-Pazifik erworben oder die einzelständige Dienstleistung in einem dieser Länder abonniert haben, oder (c) das Recht des Bundesstaats Kalifornien (und, soweit einschlägig, das Bundesrecht der Vereinigten Staaten), falls Sie das Eigenständige Autodesk Produkt in einem Land in Nord-, Mittel- oder Südamerika (einschließlich der Karibik) oder in einem anderen in dieser Ziffer 11.2 nicht genannten Land erworben oder die einzelständige Dienstleistung in einem dieser Länder abonniert haben. Das Recht der jeweiligen Rechtsordnung gilt ohne Berücksichtigung der Regeln des internationalen Privatrechts und der Kollisionsnormen. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf und der Uniform Computer Information Transactions Act gelten nicht für diese Nutzungsbedingungen und sind vom maßgebenden Recht ausgeschlossen. Außerdem erklären Sie sich damit einverstanden, dass jeder Anspruch, jede Klage und jede Streitigkeit aus oder in Verbindung mit diesen Nutzungsbedingungen (einschließlich der Besonderen Nutzungsbedingungen) ausschließlich vor dem Superior Court of the State of California (Gericht erster Instanz des Staates Kalifornien), County of Marin, oder vor dem United States District Court for the Northern District of California in San Francisco (Bundesgericht erster Instanz für den nördlichen Bezirk Kaliforniens) zu erheben ist, und dass die Parteien der ausschließlichen Zuständigkeit dieser Gerichte unterliegen. Es gelten jedoch die folgenden Ausnahmen: Falls Sie das Eigenständige Autodesk Produkt oder die eigenständige Dienstleistung (a) in einem Land in Europa, Afrika oder dem Nahen Osten erworben oder abonniert haben, so ist jeder Anspruch und jede Klage ausschließlich vor den Gerichten der Schweiz zu erheben (und die Parteien unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit dieser Gerichte) oder (b) falls Sie das Eigenständige Autodesk Produkt oder die eigenständige Dienstleistung in einem Land in Asien, Ozeanien oder der Region Asien-Pazifik erworben oder abonniert haben, so ist jeder Anspruch und jede Klage ausschließlich vor den Gerichten von Singapur zu erheben (und die Parteien unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit dieser Gerichte). Diese Vorschriften hindern Autodesk in keiner Weise daran, Klagen über die Verletzung von geistigen Eigentumsrechten in jedem Land zu erheben, in dem eine solche Verletzung vermeintlich begangen wurde.

11.3 Exportkontrollen. Sie erkennen an und stimmen zu, dass Ihr Nutzen des Dienstleistungsangebots den geltenden Exportkontroll- und Handelssanktionsgesetzen, Regelungen und Verordnungen der Vereinigten Staaten oder eines anderen Landes, darunter insbesondere den vom U.S. Wirtschaftsministerium sowie vom U.S. Finanzministerium veröffentlichten Verordnungen („Exportkontrollgesetze"), unterliegen. Sie allein sind für die Einhaltung der Exportkontrollgesetze und für das Verfolgen von eventuellen Änderungen hierzu verantwortlich. Sie sichern zu, dass (i) Sie nicht Staatsangehöriger oder Einwohner eines Landes sind oder sich in einem Land befinden, das den Handelssanktionen oder anderen wesentlichen Handelsbeschränkungen der Vereinigten Staaten unterliegt (darunter insbesondere Kuba, Iran, Sudan, Syrien und Nordkorea), (ii) Sie sich nicht auf einer Liste des U.S. Finanzministeriums über ausgeschlossene Parteien (darunter insbesondere die Liste von speziell designierten Staatsangehörigen und blockierten Personen des U.S. Finanzministeriums sowie Listen des U.S. Wirtschaftsministeriums über verweigerte Personen (Denied Party List) und Unternehmen sowie die Nichtverifizierten-Liste und die Listen des U.S. Department of State betreffend Proliferation) befinden, (iii) Sofern die Nutzung nicht auf eine andere Weise in den Exportkontrollgesetzen autorisiert ist, werden Sie nicht das Dienstleistungsangebot für eine ausgeschlossene Endnutzung, einschließlich Entwurf, Analyse, Simulation, Abschätzung, Tests oder anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen, Raketensystemen oder unbemannten Luftfahrtanwendungen, verwenden, und (iv) Ihre Inhalte unterliegen keinen Beschränkungen hinsichtlich ihrer Veröffentlichung, der Übertragung, des Herunterladens, des Exports oder Re-Exports im Sinne der Exportkontrollgesetze. Sie erkennen an, dass Sie das Dienstleistungsangebot nicht nutzen werden, um ihren Inhalt, Inhalte Dritter oder sämtliche andere Inhalte oder Materialien in ein Land, an ein Unternehmen oder an eine Partei direkt oder indirekt offenzulegen, zu übermitteln, herunterzuladen, zu exportieren oder zu re-exportieren, das oder die nicht berechtigt ist, sind, diese gemäß den Exportkontrollgesetzen oder anderen Gesetzen oder Verordnungen, denen Sie unterliegen mögen, zu erhalten.

11.4 Forderungen aufgrund von Urheberrechtsverletzungen. Hinweise auf behauptete Urheberrechtsverletzungen sollten gemäß Titel 17, United States Code, Ziffer 512(c)(2) per Email an Autodesks Urheberrechtsbeauftragten unter CopyrightAgent@autodesk.com gesandt werden. Weitere Hinweise und Informationen zur Übermittlung einer behaupteten Urheberrechtsverletzung erhalten Sie unter dem folgenden Link: Copyright Information. Sollte die hier festgelegte Vorgehensweise nicht befolgt werden, so wird keine Antwort erteilt.

11.5 Selbständige Unternehmer. Das Verhältnis der Vertragsparteien dieser Nutzungsbedingungen ist das von selbständigen Unternehmern, und diese Nutzungsbedingungen enthalten keinerlei Hinweise, und können nicht dahingehend ausgelegt werden, dass der Vorsatz besteht, eine Gesellschaft, Partnerschaft, ein Gemeinschaftsunternehmen oder anderes Verhältnis zu begründen.

11.6 Salvatorische Klausel. Sollte ein zuständiges Gericht eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen vollständig oder teilweise für undurchsetzbar erklären, so soll die Bestimmung soweit möglich durchgesetzt werden, als möglich ist, um den Zweck dieser Nutzungsbedingungen Wirkung zu verleihen und die restlichen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen bleiben in Kraft.

11.7 Überschriften; Sprache. Die Abschnittsüberschriften, die in diesen Nutzungsbedingungen verwendet werden, sind lediglich aus Bequemlichkeitsgründen gewählt und haben keine rechtliche Bedeutung. Sollte es bei der übersetzten Version dieser Erklärung im Vergleich zur englischsprachigen Version zu Unstimmigkeiten kommen, ist stets die englischsprachige Version ausschlaggebend. Sollten Sie eine Lizenz für die Nutzung der Dienstleistung in Kanada erworben haben, so gilt das Folgende: Die Vertragsparteien stimmen hiermit überein, dass es ihr Wunsch ist dass diese Nutzungsbedingungen und andere hiermit verbundene Dokumente, einschließlich Mitteilungen, in der englischen Sprache verfasst wurden und in der Zukunft verfasst werden. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s’y rattachent, soient rédigés en langue anglaise.

11.8 Mitteilungen. Mitteilungen einer Vertragspartei in Verbindung mit diesen Nutzungsbedingungen müssen schriftlich erfolgen und müssen per elektronische Post, Postdienst oder Kurierdienst (wie z. B. UPS, FedEx oder DHL) versandt werden. Eine Mitteilung an Autodesk über einen Vertragsbruch durch Autodesk oder über die Kündigung dieser Nutzungsbedingungen dürfen Sie nicht per elektronischer Post vornehmen. Mitteilungen von Autodesk an Sie werden wirksam (a) bei Versand per E-Mail, einen (1) Tag nach der Absendung an die Autodesk mitgeteilte E-Mail-Adresse oder (b) bei Versand per Post oder Kurierdienst, fünf (5) Tage nach der Absendung an die Autodesk mitgeteilte Adresse. Sie stimmen hiermit, im gesetzlich zugelassenen Umfang, der Zustellung durch Versand per Einschreiben mit Rückschein an die auf Ihrem Kundeninformationsformular angegebene Adresse (oder, falls kein Kundeninformationsformular bereitgestellt wurde, an Ihre letzte Autodesk bekannte Adresse) zu. Ihre Mitteilungen an Autodesk werden wirksam (a) bei Versand per E-Mail, einen (1) Tag nach Absendung an (und Empfang durch Autodesk unter) CopyrightAgent@autodesk.com oder (b) bei Versand per Post oder Kurierdienst nach Empfang durch Autodesk unter der folgenden Anschrift: Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA, Attention: Copyright Agent. Wenn Sie ein Abonnement bestellt haben, kann jede der Vertragsparteien auch in der in den Abonnementprogrammbestimmungen beschriebenen Weise Mitteilungen machen.

11.9 Verzichtserklärung; keine Abtretung. Eine Vertragspartei kann auf ihre Rechte aus diesen Nutzungsbedingungen nur in einem schriftlichen Dokument, das von beiden Vertragsparteien unterschrieben wurde, verzichten. Sollte es versäumt werden, eine Vorschrift dieser Nutzungsbedingungen durchzusetzen, so führt das nicht zu einem Verzicht auf die Rechte aus dieser, oder jeglicher anderer, Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen. Sie dürfen diese Nutzungsbedingungen oder jegliche Ihrer Rechte oder Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen nicht abtreten oder übertragen.

11.10 Gesamte Vereinbarung. Diese Nutzungsbedingungen (einschließlich der Zusatzvereinbarungen und Richtlinien) enthalten die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und Autodesk im Hinblick auf den Vertragsgegenstand und ersetzen alle vorherig oder gleichzeitig erfolgten Verständigungen und Vorschläge in elektronischer, mündlicher oder schriftlicher Form zwischen Ihnen und Autodesk im Hinblick auf das Dienstleistungsangebot. Im Falle eines Widerspruchs oder der Unvereinbarkeit zwischen diesen Bedingungen und etwaigen Zusatzvereinbarungen oder Richtlinien haben diese Nutzungsbedingungen Vorrang, mit Ausnahme des Folgenden: (a) die Berechtigungen und die Besonderen Nutzungsbedingungen haben Vorrang vor diesen Nutzungsbedingungen, und (b) Zusatzvereinbarungen haben Vorrang soweit sie sich ausdrücklich über diese Nutzungsbedingungen im Hinblick auf die Dienstleistung hinwegsetzen.

12. Definitionen

12.1 "Zusatzvereinbarung" ist eine Vereinbarung (a) für ein separates Autodesk Produkt (falls zutreffend), oder (b) eine zusätzliche schriftliche Vereinbarung zwischen Ihnen und Autodesk, die Bedingungen für das Aufrufen oder die Nutzung der Dienstleistung oder der Software enthält. Zusatzvereinbarungen schließen Lizenzvereinbarungen und Abonnementprogrammbestimmungen ein, soweit zutreffend.

12.2 „API-Information" bezeichnet die Informationen über Standard-Anwendungsprogrammierschnittstelllen („API") welche Autodesk den Nutzern des Leistungsangebotes zur Verfügung stellt und welche die Erfordernisse für die Kopplung mit Software, die im Leistungsangebot enthalten ist, (z.B. für das Aufrufen oder Steuern der Funktionen von derartiger Software) beinhalten. API-Informationen beinhalten nicht die Implementierung von derartigen Schnittstelleninformationen, Entwicklungsmaterialien oder andere Software

12.3 „Autodesk" bezeichnet Autodesk, Inc., eine Delaware-Gesellschaft, mit folgenden Ausnahmen: (a) Sollten Sie eine Lizenz oder ein Abonnement unserer Dienstleistung in einem Land in Europa, Afrika oder dem Nahen Osten erwerben, so bezeichnet „Autodesk" Autodesk Development Sàrl, und (b) sollten Sie eine Lizenz oder ein Abonnement unserer Dienstleistung in einem Land in Asien, Ozeanien oder der Region Asien-Pazifik erwerben, so bezeichnet „Autodesk" Autodesk Asia Pte Ltd.

12.4 „Autodesk Vertragsparteien" bezeichnet Autodesk und seine Partner, Vertreter und Lieferanten und deren jeweiligen leitenden Angestellten, Vorstandsmitglieder und Angestellten.

12.5 „Computer" bezeichnet (a) ein einzelnes elektronisches Gerät mit einer oder mehreren Zentraleinheiten (CPUs), das Informationen in digitaler oder ähnlicher Form aufnimmt und diese Informationen zur Erlangung eines bestimmten Ergebnisses auf der Grundlage einer Befehlsfolge umwandelt oder (b) eine Softwareimplementierung eines derartigen Geräts (eine sogenannte „virtuelle Maschine").

12.6 „Inhalt" bezeichnet alle Daten, Entwürfe, Modelle, Datensätze, Projektinformationen, Materialien, Dokumente, Computerprogramme oder ähnliches Material (einschließlich aller Module und Komponenten, Funktionen und Merkmale eines Computerprogramms), Medien, Audiomaterial, Bilder, Namen E-Mail Adressen, Anmerkungen, Notizen, Links und andere Inhalte, Daten und Informationen.

12.7 „Kundeninformationsformular" bezeichnet ein Formular, das von Ihnen oder in Ihrem Namen ausgefüllt wurde (oder von einem Weiterverkäufer oder einem autorisierten Autodesk Vertreiber) und direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Ihrer Lizenzbestellung oder Ihrem Abonnement der Dienstleistung oder Ihrer Bestellung eines separaten Autodesk Produktes bei Autodesk eingereicht wurde.

12.8 „Entwicklungsmaterialien" bezeichnet SDKs (Software-Entwicklungskits) und andere Toolkits, Bibliotheken, Skripten, Referenz- oder Mustercodes und ähnliche Entwicklungsmaterialien, die in dem Leistungsangebot enthalten sind

12.9 „Dokumentation" bezeichnet technische Anforderungen und Endbenutzerdokumentation für die Ihnen von Autodesk zur Verfügung gestellten Dienstleistung.

12.10 „Berechtigungswebsite" bezeichnet die Website, die im Eigentum von Autodesk steht oder die von oder für Autodesk betrieben wird durch die Sie Ihre Berechtigungen sehen können. Der Zugang zur Berechtigungswebsite kann für manche Dienstleistungen durch eine Funktion innerhalb Ihres Autodesk Produktes oder Ihrer Autodesk Dienstleistung geschehen.

12.11 „Berechtigungen" bezeichnet Ihre Rechte, die Dienstleistung zu nutzen (z.B. Maximalkapazitäten, maximale Anzahl erlaubter Transaktionen und Ausgaben, Zeit der Nutzung oder anderer Messwert hinsichtlich der Nutzung, Laufzeit oder Dauer und andere Rechte in Verbindung mit der jeweiligen Dienstleistung), so wie es das von Ihnen abonnierte oder lizenzierte eigenständige Autodesk Produkt, die eigenständige Dienstleistung oder der Typ oder das Level des Abonnements vorsieht. „Berechtigungen" beinhaltet zudem alle anderen Informationen über Berechtigungen, die Dienstleistung aufzurufen und sie zu nutzen, welche auf der Berechtigungswebsite und der Dienstleistungswebsite beschrieben sind (einschließlich der Beschreibung der Dienstleistung, der Dokumentation und der minimalen technischen Voraussetzungen für die Dienstleistung).

12.12 „Forum" bezeichnet (a) eine von Autodesk oder von Drittanbietern geführte Diskussionsgruppe, ein Chat-Bereich, ein schwarzes Brett, eine Newsgruppe, ein Wiki/Hilfebereich oder soziales Netzwerk (mit Ausnahme derjenigen die auf eine bestimmte Gruppe von Nutzern beschränkt sind durch die Aufrechterhaltung von Erlaubnissen, Kontrollen und/oder anderen Datenschutzeinstellungen) oder einen öffentlichen Bereich der Dienstleistung, und (b) Feedback, E-Mail, Nachrichten oder Briefe an Autodesk, seinen Webmaster oder Angestellte und andere Kontaktaufnahme mit Autodesk mit Hilfe einer interaktive Funktionalität, die Teil der Dienstleistung oder einer Website, die im Eigentum von Autodesk steht oder von oder für Autodesk geführt wird, ist.

12.13 „Lizenzvertrag" bezeichnet den Endbenutzer-Lizenzvertrag, der von Autodesk bereitgestellt oder auf den im Zusammenhang mit der Software verwiesen wird, oder, falls kein solcher Vertrag bereitgestellt oder auf ihn verwiesen wird, den Autodesk Lizenz- und Dienstleistungsvertrag, auch bezeichnet als „Design Suites License and Service Agreement", in der unter http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use erhältlichen Form, oder in der Form, in der er auf einer Nachfolge- oder Zusatzwebsite von Autodesk erhältlich ist. Der Lizenzvertrag kann im freien Ermessen von Autodesk jederzeit geändert werden.

12.14 „Personal" bezeichnet (a) Ihre individuellen Arbeitnehmer und (b) individuelle Personen, die als unabhängige Auftragnehmer in Ihren Räumlichkeiten arbeiten und die Dienstleistung aufrufen oder sie nutzen, jedoch nur auf und über Computer, die Ihnen gehören oder von Ihnen gemietet sind und unter Ihrer Kontrolle stehen.

12.15 "Richtlinien" bezeichnen gemeinsam die Berechtigungen, Besonderen Nutzungsbedingungen, Dokumentationen, Verhaltensregeln, die Datenschutzerklärung und alle andere Bedingungen, die Teil dieser Nutzungsbedingungen sind und in diese integriert sind.

12.16 „Datenschutzerklärung" bezeichnet Autodesks Datenschutzerklärung, die unter www.autodesk.com/privacy in der jeweils gültigen Fassung erhältlich ist, und die im freien Ermessen von Autodesk jederzeit geändert werden kann.

12.17 "Verhaltensregeln" bezeichnet Autodesks Verhaltensregeln, wie sie unter Autodesks Website in den Nutzungsbedingungen unter http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use erhältlich sind. Die Regeln gelten in der jeweils gültigen Fassung in der Form, in der sie unter der oben genannten Website oder auf einer Nachfolge- oder Zusatzwebsite von Autodesk erhältlich ist. Diese Regeln können im freien Ermessen von Autodesk jederzeit geändert werden.

12.18 „Eigenständiges Autodesk Produkt" bezeichnet jedes eigenständige Autodesk Produkt, das Sie erworben oder abonniert haben, welches Sie dazu berechtigt, das Dienstleistungsangebot aufzurufen und dieses nutzen. Ein Eigenständiges Autodesk Produkt kann (a) ein eigenständiges Produkt oder eine eigenständige Dienstleistung, (b) ein Abonnement, oder (c) eine Folge von Produkten und/oder Dienstleistungen sein.

12.19 „Dienstleistung" bezeichnet web- oder cloud-basierte Dienstleistungen, die eine Verbindung mit dem Internet erfordern und die Autodesk durch ein Eigenständiges Autodesk Produkt oder die Dienstleistungswebsite bereitstellt.

12.20 „Dienstleistungsangebot" bezeichnet die Dienstleistung, API-Informationen, Entwicklungsmaterialien, Dokumentation, Dienstleistungswebsite, Berechtigungswebsite, und jeglichen anderen Inhalt (einschließlich Inhalte Dritter), Musterdatensätze, Modelle oder andere Muster, Informationen, Daten oder Materialien die von Autodesk bereitgestellt werden oder die in Zusammenhang mit der Dienstleistung gesehen oder hergestellt werden (einschließlich Ergebnisse, Folgen, Empfehlungen oder Prognosen, die auf Ihren Inhalten oder anderem basieren), oder jede damit verbundene Materie.

12.21 „Dienstleistungswebsite" bezeichnet die Website(n) die im Eigentum von Autodesk stehen oder von Autodesk betrieben werden, die mit der Dienstleistung in Zusammenhang stehen.

12.22 „Software" bezeichnet jedes Computerprogramm oder ähnliches Material, einschließlich Module und Komponenten, Funktionen und Merkmale eines Computerprogramms, die von oder für Autodesk als Teil der Dienstleistung bereitgestellt werden (als Download oder als gehostete Lösung).

12.23 „Besondere Nutzungsbedingungen" bezeichnet besondere Geschäftsbedingungen für das Aufrufen und die Nutzung einer bestimmten Dienstleistung, die an der gleichen Stelle angezeigt werden, an der der Nutzer bestellen oder sich registrieren lassen kann, oder die im Zusammenhang mit der Bestellung oder Registrierung für solche Dienstleistungen (z.B. eine Website) angezeigt werden, oder, sollte es solche Bedingungen nicht geben, unter http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use oder einer nachfolgenden oder Ersatzwebsite von Autodesk erhältlich sind. Diese können jederzeit geändert werden, dies steht im Ermessen von Autodesk.

12.24 „Abonnement" bezeichnet ein von Ihnen erworbenes Abonnement das Sie an einem Autodesk Produkt erworben haben und das Sie berechtigt (zusätzlich zu anderen Vorteilen) die Dienstleistung aufzurufen und sie zu nutzen.

12.25 „Abonnementprogrammbestimmungen" bezeichnet die Bestimmungen für Abonnements, die auf http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-terms-and-conditions oder auf einer Nachfolge- oder Zusatzwebsite von Autodesk zu finden sind (deren URL auf Autodesks Website oder auf Anfrage erhältlich ist), und die von Autodesk in Übereinstimmung mit den Bedingungen geändert werden können.

12.26 „Nutzungsbedingungen" bezeichnet gemeinsam diese Nutzungsbedingungen, die Zusatzvereinbarungen und Richtlinien.

12.27 „Inhalte Dritter" bezeichnet Inhalte, die Ihnen von Dritten zugänglich gemacht werden durch oder in Verbindung mit einer Dienstleistung oder einer Website die im Eigentum von Autodesk steht oder von Autodesk betrieben wird.

12.28 „Ihr Inhalt" bezeichnet die Gesamtheit (a) der Inhalte oder Daten die Sie in Verbindung mit der Dienstleistung eingeben oder hochladen, (b) Ihre konkreten Ergebnisse, die auf Ihren Rohdaten und Informationen basierend von der Dienstleistung generiert werden und (c) jede Softwareanwendung, jedes Plug-in und andere Computerprogramm oder ähnliches Material (einschließlich Module und Komponenten, Funktionen und Merkmale eines Computerprogramms), die Sie durch die Nutzung der API-Informationen oder Entwicklungsmaterialien entwickelt haben.

12.29 „Ihre Eingaben" bezeichnet die Inhalte oder Informationen die Sie direkt oder indirekt durch oder in Verbindung mit der Dienstleistung hochladen, E-Mailen, bekanntgeben, veröffentlichen oder anderweitig übermitteln oder in ein Forum eingeben

