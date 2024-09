Leggere attentamente i presenti Termini prima di accedere o usare il Servizio. Per poter usare il Servizio è necessario cliccare il pulsante “Accetto” o qualsiasi altro pulsante o meccanismo preposto a comunicare l’accettazione dei presenti Termini.

Cliccando il pulsante “Accetto” (o usando qualsiasi altro meccanismo preposto a comunicare accettazione), oppure usando il Servizio, (a) si conferma di aver letto, compreso ed accettato i presenti Termini e di esserne vincolati per proprio conto o per conto della società, o diversa persona giuridica, per conto della quale si agisce (ad esempio, in qualità di dipendente) (“Società”) o, qualora non si agisca per conto di una Società, per conto proprio in qualità di persona fisica; e (B) si riconosce e garantisce di avere il diritto, il potere e l’autorita’ di agire per conto della Società di cui si è parte o per proprio conto, se del caso. Un contratto e’ validamente concluso tra Autodesk e la persona fisica che accede al Servizio o con la Società per conto della quale si agisce una volta accettati i presenti Termini.

Se i presenti Termini non sono accettati, dalla persona fisica che accede al servizio o dalla Società per conto della quale questa agisce (collettivamente l’ “Utente”), o se l’Utente non ha il diritto, il potere o l’autorità per concludere un contratto per conto della Società di cui è parte o per suo conto, allora (a) l’Utente non deve cliccare il pulsante “Accetto”, ma deve cliccare il diverso pulsante “Rifiuto” (o qualsiasi altro pulsante o meccanismo preposto a comunicare il suo rifiuto); e (B) non verrà concesso l’accesso o l’uso del Servizio. Tuttavia, qualsiasi accesso o uso non autorizzato rappresenterà accettazione dei e consenso ai presenti Termini da parte dell’Utente o della Società di cui questo è parte.

“Autodesk”, “Servizio”, “Termini” e tutti gli altri vocaboli aventi iniziale maiuscola, sono definiti nella Sezione 12 (Definizioni) o altrove nei presenti Termini.

1. Servizio

1.1 Termini; Uso. I presenti Termini integrano qualsiasi Accordo Aggiuntivo e Linea Guida (inclusi, a titolo esemplificativo, i Termini Speciali del Servizio, i Termini per il Programma di Abbonamento, Accordi di Licenza e Diritti Acquisiti) i cui termini sono da considerare qui incorporati in virtù di espresso richiamo. L’Utente, a seguito di espressa accettazione dei presenti Termini, può accedere e usare l’Offerta del Servizio solo per fini aziendali interni e nelle forme rese disponibili e/o fornite da Autodesk nel rispetto dei presenti Termini.

1.2 Account. Per poter usare il Servizio, Autodesk si riserva il diritto di richiedere la creazione di un account. L’Utente accetta di non condividere con terzi i Suoi user ID o password e di non consentire a terzi l’accesso al Suo account e si impegna a non compiere qualsiasi altra azione che possa compromettere la sicurezza dello stesso.

1.3 Utenti Autorizzati. L’Utente può consentire l’accesso e l’uso del Servizio solo al proprio Personale, salvo diversa espressa previsione riportata nella Documentazione o nei Termini Speciali del Servizio. Tali accessi e usi saranno soggetti a tutte le ulteriori condizioni stabilite dai presenti Termini (inclusi, a titolo esemplificativo, le Linee Guida). L’Utente sarà responsabile per il mancato rispetto dei presenti Termini da parte del proprio Personale e di qualsiasi altro soggetto che possa accedere al Servizio per Suo tramite (indipendentemente dal fatto che tale accesso sia stato, o meno, autorizzato da Autodesk e rientri, o meno, nell’ambito dei Suoi Diritti Acquisiti).

1.4 Limitazioni. Non è consentito all’Utente, così come l’Utente non può concedere a terzi, di: (a) distribuire, noleggiare, prestare, concedere in leasing, vendere, concedere tramite qualsiasi altra forma di licenza o trasferire a qualsiasi titolo il Servizio o una sua porzione, a favore di qualsiasi terzo, dei Suoi Diritti Acquisiti o di qualsiasi altro diritto concesso dai presenti Termini; (b) rimuovere, alterare oppure oscurare le informazioni sulla titolarità di copyright, marchi, informazioni confidenziali o di altri diritti sul Servizio; (c) modificare, tradurre, adattare, organizzare o creare opere derivate basate sul Servizio, salvo quanto consentito dai Suoi Diritti Acquisiti o dai Termini Speciali del Servizio; (d) decompilare, disassemblare o effettuare operazioni di reverse-engineering del Servizio, o risalire o tentare di risalire al codice sorgente, agli algoritmi, ai metodi o alle tecniche usate o facenti parte del Servizio; (e) rivendere il Servizio o usare lo stesso per fornire servizi d’ufficio; (f) usare il Servizio in maniera eccessiva o comunque non compatibile con i Suoi Diritti Acquisiti; (g) interferire o attaccare il Servizio, o i server o le reti connesse ai siti attraverso i quali il Servizio è fornito; (h) usare il Servizio quale caricamento da remoto, porta o segnaposto per un’altra home page, che sia presente sul sito attraverso il quale il Servizio è fornito oppure situata all’esterno dello stesso; (i) usare il Servizio per eseguire stress test o test di resistenza sullo stesso Servizio o sui Software ad esso connessi; (j) compiere qualsiasi azione che, a giudizio di Autodesk, imponga sull’infrastruttura della stessa (o di altri terzi designati) o sul Servizio oneri eccessivi; o (k) usare il Servizio per raccogliere o conservare dati personali di persone fisiche o giuridiche, compresi altri utenti del Servizio, salvo quanto espressamente consentito nei Termini Speciali del Servizio o dalla Documentazione e secondo le limitazioni applicabili. Autodesk si riserva il diritto (ma non l’obbligo) di controllare l’uso del Servizio per verificare il rispetto dei presenti Termini. Non è consentito accedere o usare il Servizio oltre quanto stabilito dai presenti Termini e qualsiasi uso che li ecceda è considerato come non autorizzato.

1.5 Software. Tutti i Software sono soggetti ai termini e alle condizioni stabilite dal relativo Accordo di Licenza.

2. Proprietà Intellettuale

2.1 Diritti dell’Utente. Fermo restando quanto stabilito alla Sezione 2.2, così come avviene nel rapporto con Autodesk, tutti i diritti, i titoli e gli interessi sui Contenuti dell’Utente restano di titolarità dell’Utente o dei Suoi licenziatari.

2.2 Licenza. Divulgazione. Autodesk o i suoi sub-licenziatari possono esercitare i diritti previsti alla presente Sezione, al solo al fine di fornire, mantenere, riparare, proteggere, organizzare o comunque amministrare il Servizio e il Sito del Servizio, nel normale corso dell’attività di erogazione del Servizio (da parte di Autodesk o di terzi incaricati) e migliorando o modificando il Servizio, incluso il diritto di estrarre, compilare, aggregare, sintetizzare, usare o analizzare in altro modo i Contenuti dell’Utente, o parte di essi, o altre informazioni, e divulgare tali Contenuti dell’Utente e informazioni e il risultato di tali analisi in forma aggregata o in qualsiasi altra forma che non consenta l’identificazione dell’Utente o l’identificazione della fonte dei Contenuti dell’Utente o delle informazioni. Nonostante quanto diversamente stabilito nei presenti Termini, l’Utente concede ad Autodesk (o garantisce che il licenziante di tali diritti ha espressamente concesso) una sub-licenza a tempo indeterminato, irrevocabile, non esclusiva, gratuita, universale, sub-licenziabile (a più livelli) per memorizzare, visualizzare, riprodurre, modificare, usare e trasmettere i Contenuti dell’Utente. L’Utente rinuncia, inoltre, a tutti i diritti morali e agli altri diritti simili di vedersi riconosciuto quale autore dei Contenuti dell’Utente che possano essergli riconosciuti per effetto di legge o sua interpretazione. L’Utente, inoltre, riconosce ed accetta che Autodesk può divulgare i Contenuti dell’Utente per fornire il Servizio all’Utente (inclusa, a titolo esemplificativo, la scelta di condividere i Contenuti dell’Utente ai sensi della Sezione 3.3. e 3.4), per adempiere a qualsiasi previsione di legge o richiesta emessa da autorità governativa o regolamentare (incluse citazioni o ordini del Giudice) o come parte di un procedimento legale che vede coinvolti Soggetti Autodesk.

2.3 Diritti di Autodesk. L'Utente riconosce e accetta che Autodesk e i suoi licenzianti sono titolari di tutti i diritti, i titoli e gli interessi (tra cui, a titolo esemplificativo, brevetti, diritti d’autore, marchi, segreti aziendali e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale) connessi al Servizio, Informazioni sulle API, Materiali di Sviluppo, Documentazione, Sito del Servizio, Sito Diritti Acquisiti, set di dati esemplificativi, modelli esemplificativi o altri Contenuti campione e a qualsiasi informazione, dato o altro materiale fornito o usato in connessione o generato dal Servizio (ad esclusione dei Contenuti Proprietari). L’Utente si impegna a non intraprendere alcuna azione che possa pregiudicare, gravare, limitare o interferire in qualsiasi modo con i relativi diritti di proprietà di Autodesk o dei suoi licenzianti esistenti su quanto indicato sopra. Autodesk non concede il diritto di utilizzare i suoi marchi, i suoi nomi commerciali o i suoi loghi. All’Utente è riconosciuto solo il diritto di accedere e usare l’Offerta del Servizio come espressamente concesso dai presenti Termini. Non sono concessi altri diritti né si possono considerare come concessi, per effetto di implicazioni, preclusioni, o altro.

2.4 API di Autodesk. L'Utente riconosce e accetta che qualsiasi Informazione sulle API e i Materiali di Sviluppo (se non diversamente specificato da Autodesk in termini diversi o aggiuntivi associati a tali Informazioni sulle API e ai Materiali di Sviluppo) (a), sono riservati e di proprietà esclusiva di Autodesk, (b) non possono essere distribuiti, divulgati o forniti a terzi in altro modo, (c) possono essere utilizzati solo internamente e solo in combinazione con l’uso autorizzato interno del Servizio a cui le Informazioni sulle API o i Materiali di Sviluppo si riferiscono, come lo sviluppo e il supporto di applicazioni, moduli e componenti volti a operare su o in connessione con tale Servizio, e (d) possono essere utilizzati solo sui medesimi computer su cui è consentito l’uso di tale Servizio. Tuttavia, se l’Utente sviluppa applicazioni, moduli e componenti in conformità con i presenti Termini, gli stessi non proibiscono all’Utente di usare tali applicazioni, moduli e componenti con (e convertire tali applicazioni, moduli e componenti per) altri software e hardware (inclusi software e hardware di terzi), se tali applicazioni, moduli e componenti (i) non includono o incorporano Materiali di Sviluppo o altri software o materiali distribuiti o resi disponibili direttamente o indirettamente da Autodesk (ad eccezione delle Informazioni sulle API utilizzate per sviluppare gli stessi in conformità con i presenti Termini) e (ii) non divulgano le Informazioni sulle API.

3. Responsabilità dell’Utente; Contenuti

3.1 Adempimento; Diritto di Autodesk alla Rimozione, Sospensione o Revoca. L'Utente accetta che i Contenuti dell’Utente e la Sua condotta tenuta durante l’uso dell'Offerta del Servizio saranno conformi a tutte le leggi, le norme e i regolamenti, le Regole di Condotta e a tutte le altre Linee Guida che possono trovare applicazione. Se Autodesk viene a conoscenza o crede, in buona fede, che i Contenuti dell’Utente o la condotta dell’Utente (a) siano in violazione dei presenti Termini (inclusi, a titolo esemplificativo, di qualsiasi Linea Guida o Accordo Aggiuntivo), (b) siano in violazione di una qualsiasi legge, regolamento o diritto di terzi, comprese, a titolo esemplificativo, della legge sul diritto d'autore, del divieto di diffamazione, calunnia e violazione della privacy; (c) possano rappresentare un rischio per la sicurezza del Servizio o dei suoi utenti o comunque possano avere un impatto negativo sul Servizio o sui sistemi o sui contenuti di qualsiasi altro utente; o (d) possano assoggettare Autodesk o terzi a responsabilità, Autodesk avrà il diritto, ma non l'obbligo, di rimuovere immediatamente o disabilitare l'accesso ai Contenuti dell’Utente e/o di sospendere o revocare senza preavviso il diritto dell’Utente di accedere all'Offerta del Servizio. L'Utente riconosce e accetta che Autodesk può sospendere o revocare il suo diritto di accedere all'Offerta del Servizio se qualsiasi informazione fornita dall’Utente ad Autodesk in connessione con la sua registrazione al, o l'utilizzo del, Servizio è o sia divenuta falsa, inaccurata, non più aggiornata o incompleta.

3.2 Responsabilità per i Contenuti dell’Utente. L'Utente riconosce e accetta di essere l'unico soggetto responsabile per i Contenuti dell’Utente e per la condotta tenuta durante l'uso dell’Offerta del Servizio. Creando, inviando, pubblicando, sviluppando o rendendo disponibili in qualsiasi modo i Contenuti dell’Utente ad Autodesk o a terzi, l’Utente riconosce e accetta: (a) di aver valutato e di voler sostenere tutti i rischi connessi ai Contenuti dell’Utente; (b) che in nessun caso i Soggetti Autodesk potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili per i Contenuti dell’Utente, non potendo quindi essere ritenuti responsabili, a titolo esemplificativo, per le perdite o i danni, per gli eventuali errori od omissioni, o per qualsiasi uso o accesso non autorizzato degli stessi; e (c) di essere l’unico soggetto responsabile per il backup e la tutela della sicurezza e confidenzialità dei Contenuti dell’Utente. L’Utente è invitato a conservarne copie sul proprio computer o in rete locale e di utilizzare la più aggiornata tecnologia di crittografia e di sicurezza per proteggere i Contenuti dell’Utente.

3.3 Condivisione dei Contenuti dell’Utente. Alcuni Servizi consentono all’Utente la condivisione dei Contenuti dell’Utente. L’Utente riconosce che qualora scelga di condividere i Contenuti dell’Utente (sia via email, mediante condivisione di un link, pubblicazione in un forum o in altre aree comuni a disposizione di altri utenti o mediante qualsiasi altro meccanismo di condivisione disponibile), chiunque riceva tali Contenuti dell’Utente potrebbe usarli. L'Utente accetta che concedendo ad altri l'accesso ai Contenuti dell’Utente in connessione con il Servizio, si concede loro il permesso, gratuitamente e in via non esclusiva, di utilizzare, riprodurre, modificare, distribuire, mostrare, trasmettere e comunicare i Contenuti dell’Utente sulla base dei permessi concessi in connessione con il Servizio (se esistenti). Se l’Utente non desidera concedere tali permessi non deve utilizzare il Servizio per condividere i Contenuti dell’Utente.

I Soggetti Autodesk non hanno alcun controllo e (senza limitare quanto stabilito alla Sezione 3.2) non avranno alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso, corretto o meno, dei Contenuti dell’Utente da parte di terzi con cui si sceglie di condividere gli stessi per mezzo di un Servizio, direttamente o indirettamente, o tramite qualsiasi Forum. SE L’UTENTE SCEGLIE DI CONDIVIDERE I CONTENUTI DELL’UTENTE O DI RENDERLI DISPONIBILI IN UN FORUM, O IN ALTRO MODO, IN CONNESSIONE CON IL SERVIZIO, LO FA A SUO RISCHIO E PERICOLO.

3.4 Pubblicazione su Forum. L’Utente, in connessione con il Servizio, potrebbe essere in grado di pubblicare i Contenuti dell’Utente su Forum. In tal caso l'Utente accetta che i Materiali Inviati dall’Utente hanno natura non confidenziale e concede automaticamente (o riconosce che il titolare di tali diritti ha espressamente concesso) ad Autodesk e a qualunque operatore o host di un Forum, il diritto e la licenza, a tempo indeterminato, irrevocabile, in via non esclusiva, gratuita, sub-licenziabile (a più livelli), di usare, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare, eseguire e visualizzare (pubblicamente o meno), trasmettere e distribuire i Materiali Inviati dall’Utente in qualsiasi forma, su qualunque mezzo o per mezzo di qualsiasi tecnologia attualmente conosciuta o sviluppata in futuro. L’Utente rinuncia, inoltre, a tutti i diritti morali e agli altri diritti simili di vedersi riconosciuto quale autore che possano essergli riconosciuti per effetto di legge o sua interpretazione.

3.5 Servicios y Contenidos de Terceros. Podrán existir determinados Contenidos de Terceros y servicios disponibles para Ud., directa o indirectamente, a través del Servicio (incluyendo Contenidos compartidos por otros usuarios del Servicio, a través de Foros o por otros medios). En algunos casos, dichos Contenidos y servicios podrán aparecer como una prestación, función o extensión del Servicios o del Software de Autodesk. Al acceder a esos Contenidos o servicios, Su Ordenador podrá comunicarse, sin mediar notificación alguna, con la página web de un tercero —para fines como, por ejemplo, proporcionarle información, prestaciones o funciones adicionales. La conectividad a las páginas web de terceros se rige por los términos y las condiciones (incluyendo las exclusiones de responsabilidad y advertencias) que aparecen en dichas páginas o que estén asociados de cualquier otro modo con esos servicios o Contenidos de terceros. Ud. acuerda que la visualización o utilización de los servicios o Contenidos de Terceros por parte de Ud. será por su cuenta y riesgo exclusivamente. En ningún caso las Partes de Autodesk serán responsables por cualesquiera pérdidas o daños ocasionados por Su visualización, utilización (incluyendo, sin limitación alguna, la reproducción de una publicación) o fundamentación en los servicios o Contenidos de Terceros. Autodesk no prueba, filtra, controla, refrenda o acepta ningún tipo de responsabilidad con respecto a los servicios o Contenidos de terceros (incluyendo, sin limitación alguna, errores o omisiones) o a los resultados obtenidos con la utilización de dichos servicios o Contenidos de Terceros, y los acuerdos alcanzados entre Ud. y un tercero en relación con dichos Contenidos o servicios, incluyendo, sin limitación alguna, las políticas de privacidad de ese tercero, el uso de los datos personales, la entrega y el pago de productos y servicios y cualesquiera otros términos y condiciones relativos a tales acuerdos, serán únicamente entre Ud. y el tercero en cuestión. Autodesk podrá, en cualquier momento y por cualquier causa, modificar o suspender la disponibilidad de los servicios y Contenidos de terceros. El acceso a determinados contenidos y servicios (ya sean de Autodesk o de terceros) y su uso podrá requerir la aceptación de unos términos y condiciones por separado y/o el pago de unas tarifas adicionales.

3.6 Connettività. L’Utente è il solo responsabile per l'organizzazione di tutte le attrezzature, dei servizi e delle altre risorse necessarie per l'accesso e/o l’uso del Servizio e per il pagamento di tutti i relativi costi, inclusi, a titolo esemplificativo, i costi per la connettività Internet, le spese per le telecomunicazioni ed i costi delle attrezzature e dei software di terzi (inclusi, ad esempio, i software per la crittografia e per le altre tecnologie di sicurezza).

3.7 Cancellazione dei Contenuti dell’Utente. Alcuni Servizi consentono all’Utente di eliminare i Contenuti dell’Utente dal Servizio (tuttavia, l’Utente comprende che copia degli stessi possa persistere in copie di backup per un periodo di tempo ragionevole). In aggiunta al diritto di Autodesk di eliminare Contenuti dell’Utente alla scadenza o alla risoluzione del presente accordo ai sensi della Sezione 10.2 (Effetti della Risoluzione), Autodesk si riserva il diritto di eliminare gli account inattivi o epurare i relativi Contenuti (e tutte le relative copie di backup), senza ulteriore preavviso e i Soggetti Autodesk non saranno responsabili per l'eliminazione o la mancata memorizzazione dei Contenuti dell’Utente. Autodesk può rimuovere senza preavviso tutti i Contenuti pubblicati tramite il Servizio se ritiene che tali Contenuti siano di dimensioni eccessive o eccedano i limiti ragionevoli di archiviazione (o quelli stabiliti nei Diritti Acquisiti).

4. Privacy

4.1 Privacy Policy. L'Utente riconosce e accetta che, usando il Servizio, acconsente alla raccolta, uso, trattamento e conservazione dei Suoi dati personali, come descritto nella relativa Privacy Policy, anche con riguardo al trasferimento dei Suoi dati all’estero come descritto nella suddetta policy.

4.2 Adempimento Degli Obblighi Privacy; Consenso. L'Utente riconosce e accetta di essere responsabile del rispetto di tutte le leggi sulla privacy e sulla protezione dei dati personali forniti ad Autodesk in connessione con l’uso del Servizio da parte dell'Utente o del suo Personale ("Dati Personali"), compresi eventuali requisiti relativi all’informativa, consenso, trasferimento (incluso il trasferimento all’estero), la divulgazione e l'uso dei Dati Personali in connessione con il Servizio, incluso quanto descritto nella Privacy Policy. Fermo restando quanto precede, l’Utente farà in modo di ottenere i consensi, per quanto necessari, per il trasferimento dei Dati Personali, per la loro raccolta, conservazione, uso e trattamento da parte di Autodesk e dei suoi fornitori di servizi, e farà in modo che ogni persona che accede o usa il Servizio abbia preso conoscenza della Privacy Policy di Autodesk.

4.3 Fornitori di Servizi; Dati Personali. L'Utente prende atto che Autodesk può impiegare terzi fornitori di servizi in connessione con i Servizi, inclusi, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi di cloud computing i quali possono a loro volta trasmettere, conservare e memorizzare i dati dell’Utente su computer e apparecchiature di terzi situati in tutto il mondo. L'Utente riconosce che tutte le funzionalità di archiviazione dei dati connesse ai Servizi non sono destinate alla conservazione di numeri di previdenza sociale, numeri di carte di credito o di debito, numeri di conto corrente, dati della patente di guida, informazioni mediche, informazioni sull’assicurazione sulla salute, dati sensibili relativi a caratteristiche personali come razza, religione o orientamento sessuale o altri dati personali che possono rappresentare un rischio per l'individuo se indebitamente divulgati (collettivamente, "Dati Personali"). L'Utente accetta di non caricare o comunque impiegare Dati Personali in connessione con il Servizio e accetta, inoltre, che i Soggetti Autodesk non saranno in alcun modo responsabili per i Dati Personali trattati, trasmessi, divulgati o memorizzati in connessione con il Servizio.

5. Manleva. L’Utente, a proprie spese e nella misura massima consentita dalla legge, si impegna a indennizzare, difendere (su richiesta di Autodesk) e tenere indenni i Soggetti Autodesk da ogni perdita, responsabilità e/o spesa (inclusa una quota ragionevole di spese legali eventualmente sostenute da Autodesk) subita o sostenuta dai Soggetti Autodesk a causa di qualsivoglia pretesa o procedimento ("Reclamo") derivanti da o in relazione con: (a) i Contenuti dell’Utente o con il loro uso, compresa, a titolo esemplificativo, qualsiasi pretesa relativa alla violazione di diritti d’autore, marchio o altro diritto di proprietà industriale o intellettuale o di qualsiasi altro diritto di terzi, sia esso persona fisica o giuridica, da parte dei Contenuti dell'Utente, oppure relativa ad una possibile appropriazione indebita di segreti aziendali di terzi, siano esse persone fisiche o giuridiche, o relativa alla possibile presenza di materiali calunniosi, diffamatori, denigratori, pornografici o comunque osceni o il cui uso abbia causato la morte o lesioni fisiche o danni alla proprietà di terzi, (b) qualsiasi violazione o inadempimento da parte dell’Utente dei presenti Termini (inclusi, a titolo esemplificativo, qualsiasi Linea Guida o Accordo Aggiuntivo); o (c) l’uso dell'Offerta del Servizio da parte dell’Utente (o da parte di chiunque vi acceda tramite l’Utente ai sensi della Sezione 1.3). L’Utente non può concludere alcun accordo transattivo senza il preventivo consenso scritto di Autodesk e Autodesk avrà il diritto di partecipare, a proprie spese, alla difesa contro qualsivoglia Reclamo con difensori di sua scelta.

6. Garanzie

6.1 Impegni dell’Utente. L'Utente riconosce e garantisce (a) di essere titolare di tutti i diritti necessari per impiegare, sviluppare e usare i Contenuti dell’Utente in connessione con il Servizio e di poter concedere le licenze previste nei presenti Termini; (b) che i Contenuti dell’Utente non violano o costituiscano un’appropriazione indebita di diritti di proprietà intellettuale o industriale o di qualsiasi altro diritto riservato di terzi e che questi non violano una qualsivoglia legge, normativa o regolamento applicabile; (c) che i Contenuti dell’Utente non sono soggetti a eventuali limitazioni alla loro comunicazione, trasferimento, scaricamento, esportazione o ri-esportazione in virtù di una qualsiasi legge, norma o regolamento applicabile; e (d) che le informazioni fornite dallo stesso Utente in connessione con la sua iscrizione o uso del Servizio è e rimarrà veritiera, accurata e completa e che manterrà regolarmente aggiornate tali informazioni.

6.2 Limitazioni di Responsabilità. NONOSTANTE QUALSIASI GARANZIA APPLICABILE AL SOFTWARE PREVISTA NEL RELATIVO CONTRATTO DI LICENZA, L'OFFERTA DEL SERVIZIO avVIENE “COSÌ COM'È” E “COME DISPONIBILE”. I SOGGETTI AUTODESK, CON RIFERIMENTO ALL’ OFFERTA DEL SERVIZIO, escludono E NON riconoscono ALCUNA GARANZIA O RAPPRESENTAZIONE DI QUALSIASI TIPO, SIA ESSA ESPRESSA, IMPLICITA (DERIVANTE DA FATTO O AI SENSI DI LEGGE) O DI LEGGE, CON RISPETTO AL OFFERTA del SERVIZIO, COMPRESe, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, TUTTE LE GARANZIE O CONDIZIONI DI COMMERCIABILITà, IDONEITà PER UN PARTICOLARE SCOPO, TITOLO E NON VIOLAZIONE, E TUTTE LE GARANZIE CHE POSSANO DERIVARE DALLA NEGOZIAZIONE, DALLE PRESTAZIONI, O DAGLI USI COMMERCIALI. L'USO DELL’OFFERTA DEL SERVIZIO AVVIENE A DISCREZIONE E RISCHIO DELL’UTENTE. I SOGGETTI AUTODESK NON GARANTISCONO CHE QUALSIASI uso O ACCESSO dell’offerta del SERVIZIO SARà privo DI ERRORI, completo, sicuro o rispetterà le esigenze o le ASPETTATIVE dell’utente; che il funzionamento o la sua disponibilità saranno ininterrotte; O CHE gli ERRORI saranno corretti; I SOGGETTI AUTODESK DECLINANO OGNI RESPONSABILITà in merito. I SOGGETTI AUTODESK NON GARANTISCono CHE L’offerta del SERVIZIO eseguirà prestazioni particolari E DECLINANO ogni RESPONSABILITÀ PER NEGLIGENZA e colpa grave. fermo restando quanto precede, L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA di essere l’unico RESPONSABILE (E I SOGGETTI AUTODESK non si assumono alcuna responsabilità) PER (i) LE DECISIONI CHE l’utente può EFFETTUARE in connessione con l’offerta del servizio, (ii) L'USO DELl’offerta del SERVIZIO COMPRESO l’uso di qualsiasi materiale, DATo, INFORMAZIONe O di qualsiasi ALTRO MATERIALE cui l’utente ha avuto ACCESSO IN CONNESSIONE CON L'OFFERTA del SERVIZIO, O (iii) gli eventuali effetti sulla attività dell’utente che possono derivare da TALE USO. I SOGGETTI AUTODESK NON riconoscono ALCUNA GARANZIA a FAVORE DI TERZI. l’utente È l’unico RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI che possano derivare in connessione CON L'OFFERTA del SERVIZIO, I CONTENUTI, i DATI, le INFORMAZIONI O qualsiasi ALTRO MATERIALE cui l’utente ha avuto ACCESSO IN CONNESSIONE CON L'OFFERTA del SERVIZIO, COMPRESI, a titolo esemplificativo, per danni AL PROPRIO COMPUTER O per PERDITA DI DATI. I SOGGETTI AUTODESK NON garantiscono CHE L'OFFERTA del servizio è conforme ai requisiti di tutte le giurisdizioni o che sarà disponibile per ciascuna di esse E l’utente RICONOSCE E ACCETTA CHE Autodesk, per alcune ZONe GEOGRAFIChe, GIURISDIZIONi O LINGUe, può limitare, IN TUTTO O IN PARTE, a sua unica discrezione, la disponibilità di un'offerta dEL serviziO. La presente Sezione 6.2 è applicabile nella misura massima consentita dalla legge. Nessun consiglio né informazione (in forma scritta, orale o altro) fornita dai Soggetti Autodesk o dai loro rappresentanti farà sorgere alcuna garanzia o produrrà effetti sulle esclusioni di garanzia o sulle limitazioni di responsabilità espressamente previste nei presenti Termini.

6.3 Limitazioni delle Funzionalità. L'OFFERTA del SERVIZIO NON sostituisce IL GIUDIZIO dell’utente nel compiere qualsiasi scelta (compreso il giudizio del professionista medio), così come non sostituisce qualsiasi attività di verifca, progettazioni, stima o di analisi, A SECONDA DEI CASI. in considerazione DELLA grande varietà di potenziali applicazioni che può avere l'offerta del servizio, questa NON è stato testata IN TUTTE LE SITUAZIONI IN CUI potrebbe ESSERE impiegata e potrebbe non raggiungere i risultati desiderati dall’utente. fermo restando quanto previsto nelle SEZIONi 3.2 (Responsabilità per i Contenuti dell’Utente) e 6.2 (Limitazioni di Responsabilità), I SOGGETTI AUTODESK NON saranno in alcun modo RESPONSABILi PER i RISULTATI OTTENUTI O ALTRIMENTI visualizzati per mezzo dell’offerta del SERVIZIO O per QUALSIASI MATERIALE SVILUPPATo DAll’utente in connessione con L’Offerta del servizio. l’utente è RESPONSABILE DELLA GESTIONE, DELla sorveglianza e del controllo dell'offerta del servizio. Tale responsabilità comprende, a titolo esemplificativo, LA scelta degli usi più APPROPRIATi PER L’offerta del SERVIZIO E LA SELEZIONE DELl’offerta del SERVIZIO e Degli ALTRI PROGRAMMI necessari PER RAGGIUNGERE I RISULTATI DESIDERATI. l’utente, inoltre, è anche responsabiLE per la scelta delle procedure per verificare l'affidabilità, l'accuratezza E COMPLETEZZA DEI RISULTATI Del SERVIZIO, DEI RISULTATI e dei CONTENUTI SVILUPPATi DAllo stesso utente IN CONNESSIONE CON L'OFFERTA SERVIZIO (se esistente), COMPRESi TUTTI gli oggetti visualizzati o progettati mediante l’offerta del SERVIZIO.

7. Responsabilità Limitata. NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE E FERMA RESTANDO LA POSSIBILITA’ CHE CERTI RIMEDI LIMITATI O ALCUNE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ RISULTINO INEFFICACI, (A) IN NESSUN CASO I SOGGETTI AUTODESK SARANNO RESPONSABILI AI SENSI DEI PRESENTI TERMINI PER DANNI SPECIALI, INDIRETTI, DI NATURA SANZIONATORIA O DI QUALSIASI ALTRO TIPO (IN QUALSIASI MODO SIANO ORIGINATI E A PRESCINDERE DALLA TIPOLOGIA DI RESPONSABILITA’, DERIVANTE DA CONTRATTO, FATTO ILLECITO (INCLUSA AD ESEMPIO LA COLPA), O ALTRO), INCLUSI, AD ESEMPIO, PERDITE DI PROFITTO O DI RICAVO, PERDITA D’USO, PERDITA DI DATI, INTERRUZIONE DI ATTIVITA’ COMMERCIALE, COSTI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOSTITUTIVI O ALTRE SOLUZIONI DI COPERTURA, O OGNI ALTRA PERDITA COMMERCIALE O ECONOMICA DI QUALSIASI GENERE, ANCHE NEL CASO IN CUI ESSI SIANO STATI AVVERTITI IN PRECEDENZA DELLA POSSIBILITA’ DEL LORO VERIFICARSI. NESSUNO DEI SOGGETTI SUMMENZIONATI SARA’ INOLTRE RESPONSABILE PER DANNI DI QUALSIASI TIPO CAUSATI DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE O ATTI DI TERZI O NON COMPORTANTI COLPA DA PARTE LORO, E (B) LA RESPONSABILITA’ COMPLESSIVA DEI SOGGETTI AUTODESK PER TUTTI I COSTI, LE PERDITE O I DANNI DERIVANTI DA OGNI PRETESA, AZIONE, PROCEDIMENTO LEGALE, COMUNQUE ORIGINATI O SCATURENTI DA O IN RELAZIONE ALL’USO DA PARTE DELL’UTENTE DELL’OFFERTA DEL SERVIZIO NON ECCEDERA’ L’AMMONTARE INFERIORE TRA LA SOMMA DI TUTTI GLI IMPORTI CORRISPOSTI DALL’UTENTE PER L’OFFERTA DEL SERVIZIO CHE HA ORIGINATO IL RECLAMO NEI DODICI MESI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI LO STESSO E LA CIFRA DI CENTO DOLLARI ($100).

8. Rinuncia. Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, l’Utente espressamente rinuncia ad ogni pretesa contro i Soggetti Autodesk per qualsiasi passività derivante da pretese, danni (diretti e di natura sanzionatoria), costi e spese (inclusi spese legali ed onorari) di qualsiasi genere, scaturente da o in qualsiasi modo correlato all’uso dell’Offerta del Servizio. SE RESIDENTE IN CALIFORNIA, L’UTENTE RINUNCIA AI SUOI DIRITTI AI SENSI DEL § 1542 DEL CODICE CIVILE CALIFORNIANO, CHE RECITA “UNA RINUNCIA GENERALE NON SI ESTENDE ALLE PRETESE CHE IL CREDITORE NON CONOSCE O SOSPETTA CHE ESISTANO IN SUO FAVORE AL MOMENTO DELLA PRESTAZIONE DELLA RINUNCIA, CHE SE DA QUESTI CONOSCIUTE DEVONO AVERE EFFETTIVAMENTE INFLUENZATO IL SUO ACCORDO CON IL DEBITORE”. I cittadini residenti in altri Stati e nazioni rinunciano ai diritti loro conferiti da analoghe leggi o regolamenti applicabili.

9. Parte Fondamentale del Patto. Le parti accettano che le rinunce, le limitazioni di garanzia, le limitazioni di responsabilità e le manleve di cui ai presenti Termini sono una parte fondamentale del patto tra l’Utente e Autodesk e della controprestazione in favore di Autodesk a fronte della fornitura dell’Offerta del Servizio ai sensi dei presenti Termini e che in assenza di esse Autodesk non avrebbe sottoscritto i seguenti Termini e fornito l’Offerta del Servizio.

10. Durata e Risoluzione

10.1 Durata e Risoluzione. I presenti Termini saranno efficaci dalla data in cui l’Utente per la prima volta ha letto e accettato i presenti Termini selezionando la relativa casella di conferma o, se precedente, dalla data in cui per la prima volta l’Utente ha effettuato l’accesso a o utilizzato il Servizio (“Data di Efficacia”). Sia Autodesk che l’Utente possono risolvere i presenti Termini, se l’altra parte viola i Termini e non vi pone rimedio entro dieci (10) giorni dalla contestazione scritta della violazione. Inoltre, Autodesk può, alternativamente alla risoluzione, sospendere il Servizio e l’accesso dell’Utente all’Offerta del Servizio, e/o altre obbligazioni di Autodesk o diritti dell’Utente ai sensi dei presenti Termini, se l’Utente omette di effettuare un pagamento ad Autodesk o a un distributore o rivenditore autorizzato direttamente o indirettamente da Autodesk o viola in altro modo le previsioni di cui ai presenti Termini o altri termini relativi ad uno qualsiasi di tali Servizi. Autodesk può altresì risolvere il presente accordo se l’Utente diviene oggetto di procedure concorsuali, diviene insolvente o sottoscrive un concordato preventivo con i propri creditori. I presenti Termini si risolveranno automaticamente senza ulteriore preavviso o azione da parte di Autodesk se l’Utente entra in procedura di liquidazione. L’Utente riconosce ed accetta che Autodesk può cedere o sub-licenziare ciascuno dei suoi diritti o obbligazioni ai sensi dei presenti Termini. L’Utente può risolvere i presenti Termini in qualsiasi momento, con o senza causa, con efficacia a partire dalla data di notifica della risoluzione. Salvo non siano stati precedentemente risolti ai sensi della presente Sezione 10.1, si risolveranno automaticamente nel momento cronologicamente antecedente tra (a) la data o la fine della durata del Servizio indicato nei Diritti Acquisiti dell’Utente, (b) la scadenza o la risoluzione di un Accordo Aggiuntivo o dei Termini Speciali del Servizio, (c) la rimozione del Servizio dal Prodotto o Diritto Acquisito Separato Autodesk, o (d) l’interruzione del Servizio da parte di Autodesk. Per tutte le Offerte di Servizi identificate come “Beta”, “Labs” o “Pre-Release” o rese disponibili come “gratuite” o senza richiesta di pagamento per un Prodotto o Abbonamento Separato Autodesk, (i) i presenti Termini possono essere risolti in qualsiasi momento da Autodesk, con o senza causa, con efficacia a partire dalla data di notifica della risoluzione; e (ii) se nessuna data di scadenza o di termine è indicata nei Diritti Acquisiti, e nessuno degli accadimenti sopra descritti ai punti (b), (c) o (d) ha avuto luogo, i presenti Termini si risolveranno decorso il primo anno dalla Data di Efficacia. Fermo restando quanto stabilito in questa Sezione, per tutte le Offerte di Servizi cui si è avuto accesso come parte di un Abbonamento, i presenti Termini e l’accesso dell’Utente ai Servizi saranno risolti quando l’Abbonamento dell’Utente (e i Termini del Programma di Abbonamento applicabili all’Abbonamento dell’Utente) è risolto o scade.

10.2 Effetti della Risoluzione. In caso di risoluzione dei presenti Termini per qualsiasi ragione, l’Utente deve immediatamente cessare l’utilizzo del Servizio. La risoluzione dei presenti Termini non ha effetti su, e non conferisce all’Utente alcun diritto di risolvere, alcun Accordo Aggiuntivo. Le Sezioni 1.4, 1.5, 2, 3.1 (primo capoverso), dalla 3.2 alla 9 e dalla 10.2 alla 12 conserveranno la propria efficacia anche successivamente alla risoluzione dei presenti Termini avvenuta per qualsiasi ragione. E’ responsabilità dell’Utente conservare copie dei Contenuti dell’Utente. In caso di risoluzione, Autodesk avrà il diritto di eliminare immediatamente, senza preavviso, gli eventuali Contenuti dell’Utente e tutte le copie di backup degli stessi e i Soggetti Autodesk non saranno responsabili per tutte le eventuali perdite o danni che potrebbero verificarsi a danno dell’Utente o di qualsiasi terzo in conseguenza di tale eliminazione.

11. Clausole Generali

11.1 Modifiche del Servizio e/o dei Termini. Autodesk si riserva il diritto, di volta in volta e a sua esclusiva discrezione, di (a) modificare o rilasciare versioni successive del Servizio, (b) imporre il ricorso a chiavi di licenza o altri mezzi di controllo dell’accesso al Servizio, (c) limitare o sospendere l’accesso dell’Utente al Servizio, e (d) modificare, sospendere o interrompere il Servizio in qualsiasi momento. L’Utente riconosce ed accetta che Autodesk può in qualsiasi momento effettuare aggiornamenti delle caratteristiche e delle funzionalità del Servizio. Autodesk può modificare i presenti Termini in qualsiasi momento previo avviso all’Utente. Tale preavviso può essere dato (i) pubblicando i Termini aggiornati sul sito di Autodesk all’indirizzo http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks o su qualsiasi pagina web successiva o aggiuntiva di Autodesk, (ii) via email o (iii) in qualsiasi altro modo ritenuto ragionevole da Autodesk. Ad eccezione di quanto possa essere espressamente stabilito nei Termini del Programma di Abbonamento, se una modifica dei presenti Termini risulta inaccettabile per l’Utente, l’Utente deve immediatamente cessare l’utilizzo del Servizio e qualsiasi prosecuzione dell’utilizzo del Servizio da parte dell’Utente successivamente a tale modifica costituirà accettazione da parte dell’Utente di tale modifica.

11.2 Legge Applicabile e Foro Competente. I presenti Termini saranno regolati dal e interpretati in base al diritto (a) della Svizzera se l’Utente acquista un Prodotto Autodesk Separato o, per Servizi a sé stanti se l’Utente ha sottoscritto un Servizio in paese di Europa, Africa o Medio Oriente, (b) di Singapore se l’Utente ha acquistato il Prodotto Autodesk Separato o, per Servizi a sé stanti se l’Utente ha sottoscritto il Servizio in un paese di Asia, Oceania o regione dell’Asia Pacifica, o (c) dello Stato della California (e, nella misura in cui sono applicabili, dalle leggi federali degli Stati Uniti) se l’Utente ha acquistato il Prodotto Autodesk Separato o, per Servizi a sé stanti se l’Utente ha sottoscritto il Servizio in un paese delle Americhe (inclusi i Caraibi) o in qualsiasi altro paese non specificato nella presente Sezione 11.2. Le leggi di tali ordinamenti si applicheranno a prescindere dalle norme sul conflitto di leggi previste da tali ordinamenti. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Merci e l’”Uniform Computer Information Transaction Act” non saranno applicabili ai (e sono esclusi dalle leggi che regolano i) presenti Termini. Inoltre, l’Utente accetta che qualsiasi pretesa, azione o controversia scaturente dai o in relazione ai presenti Termini (inclusi, ad esempio, i Termini Speciali del Servizio) sarà demandata esclusivamente alla (e le parti saranno soggette alla giurisdizione esclusiva della) Corte Superiore dello Stato della California, Contea di Marin (“Superior Court of the State of California, County of Marin”), o della Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale della California a San Francisco (“United States District Court for the Northern District of California in San Francisco”), a meno che l’Utente non abbia acquistato il Prodotto Autodesk Separato o, per Servizi a sé stanti se l’Utente ha sottoscritto il Servizio in (a) un paese di Europa, Africa o Medio Oriente, tali pretese o controversie saranno demandate esclusivamente alle (e le parti saranno soggette alla giurisdizione esclusiva delle) corti della Svizzera, o (b) un paese di Asia, Oceania o della Regione dell’Asia Pacifica, tali pretese o controversie saranno demandate esclusivamente alle (e le parti saranno soggetto alla giurisdizione eslcusiva delle) corti di Singapore. Niente di quanto precede impedisce ad Autodesk di intraprendere un’azione per violazione di proprietà intellettuale in qualsiasi paese in cui tale violazione si presume essere stata commessa.

11.3 Controllo delle Esportazioni. L’Utente riconosce ed accetta che l’uso da parte Sua dell’Offerta del Servizio deve essere conforme a leggi, regolamenti e altre norme in tema di controllo delle esportazioni e sanzioni commerciali degli Stati Uniti o quelle di altri ordinamenti che risultino applicabili, inclusi, ad esempio, i regolamenti promulgati dal Dipartimento del Commercio e dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (“Leggi sul Controllo delle Esportazioni”). L’Utente è l’unico responsabile di accertare la conformità con le Leggi sul Controllo delle Esportazioni e controllare se esse vengano modificate. L’Utente dichiara e garantisce che (i) l’Utente non è un cittadino di, o non è stabilito in, una nazione soggetta a sanzioni commerciali o altre limitazioni significative dell’attività commerciale da parte degli Stati Uniti (inclusi, ad esempio, Cuba, Iran, Sudan, Syria e Corea del Nord), (ii) l’Utente non figura su alcuna delle liste di individui soggetti a limitazioni del governo degli Stati Uniti, incluse, ad esempio, la Lista di Cittadini Espressamente Individuati e Altre Persone Bloccate (“List of Specially Designated Nationals and Other Blocked Persons”) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la Lista di Soggetti non Ammessi (“Denied Party List”), la Lista degli Enti (“Entity List”) e la Lista dei Soggetti non Verificati (“Unverified List”) del Dipartimento del Commercio e le liste del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti connesse alla proliferazione, (iii) l’Utente, salvo ciò non sia espressamente consentito dalle Leggi sul Controllo delle Esportazioni, non potrà utilizzare l’Offerta del Servizio per qualsiasi finalità proibita, incluse, ad esempio, finalità di disegno, analisi, simulazione, valutazione, collaudo, o altre attività correlate ad armi nucleari, chimico-biologiche, sistemi missilistici o velivoli senza pilota umano, e (iv) che nessuna parte dei Contenuti dell’Utente è soggetta ad alcuna restrizione di divulgazione, trasferimento, scaricamento, esportazione o ri-esportazione in base alle Leggi sul Controllo delle Esportazioni. L’Utente accetta di non usare l’Offerta del Servizio per divulgare, trasferire, scaricare, esportare o ri-esportare, direttamente o indirettamente, i Contenuti dell’Utente, Contenuti di Terzi o qualsiasi altro contenuto o materiale verso qualsiasi paese, società o altro soggetto al quale non è consentito inviare tali elementi ai sensi delle Leggi sul Controllo delle Esportazioni o di ogni altra legge o regolamento eventualmente applicabile.

11.4 Reclami Per Violazione di Copyright. Ai sensi del Titolo 17, Codice degli Stati Uniti, Sezione 512(c)(2), i reclami per violazione di copyright devono essere notificati al Copyright Agent di Autodesk via email all’indirizzo CopyrightAgent@autodesk.com. Per indicazioni e maggiori informazioni su come notificare un reclamo per violazione di copyright, cliccare il seguente link: Copyright Information.

LE RICHIESTE NON PRESENTATE IN BASE A QUESTA PROCEDURA NON RICEVERANNO RISPOSTA.

11.5 Relazione Tra le Parti. La relazione tra le parti ai sensi dei presenti Termini è strettamente limitata al rapporto contrattuale ivi definito e nessuna delle previsioni dei presenti Termini costituirà in alcun modo o sarà interpretata come prova dell’intento di costituire un’associazione, una società, una joint venture o altra partnership. Ciascuna parte è tenuta a sostenere i rispettivi costi e spese necessari all’adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dai presenti Termini, salvo quanto diversamente stabilito in tal senso dai Termini stessi.

11.6 Conservazione dell’Accordo. Se per qualsiasi ragione un Tribunale competente ritiene che una qualsiasi previsione di cui ai presenti Termini, o parte di essa, sia inapplicabile, tale previsione sarà applicata nella massima misura consentita al fine di realizzare le finalità dei presenti Termini e la restante parte dei presenti Termini conserverà piene validità ed efficacia.

11.7 Titoli; Lingua. I titoli delle sezioni di cui ai presenti Termini sono utilizzati esclusivamente per comodità e non hanno alcuna valenza sostanziale. La versione in lingua inglese dei presenti Termini è da considerarsi legalmente vincolante in caso di qualsiasi incongruenza tra la versione inglese e una delle traduzioni. Se l’Utente sottoscrive la licenza per il servizio in Canada, l’Utente accetta quanto segue: le parti confermano che è loro volontà che i presenti Termini, così come gli altri documenti correlati, incluse le Comunicazioni, sono stati e saranno scritti nella sola lingua inglese. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s’y rattachent, soient rédigés en langue anglaise.

11.8 Comunicazioni. Le comunicazioni correlate ai presenti Termini effettuate da ciascuna delle parti dovranno avvenire per iscritto ed essere inviate tramite email, posta o corriere (come ad esempio UPS, FedEx o DHL), fermo restando che l’Utente non potrà notificare ad Autodesk una violazione o la risoluzione dei presenti Termini via email. Le comunicazioni da parte di Autodesk diretta all’Utente si considereranno ricevute (a) in caso di comunicazioni via email, un (1) giorno dopo l’invio all’indirizzo email fornito ad Autodesk, o (b) in caso di comunicazioni via posta o corriere, cinque (5) giorni dopo l’invio tramite posta o corriere all’indirizzo fornito ad Autodesk. L’Utente accetta di ricevere notifiche aventi valore legale via posta raccomandata all’indirizzo indicato nel Suo Modulo Informazioni Clienti (o, se nessun Modulo Informazioni Clienti è stato fornito, all’ultimo indirizzo dell’Utente noto ad Autodesk) se ciò è consentito dalla legge applicabile. Le comunicazioni da parte dell’Utente ad Autodesk si considereranno ricevute (a) in caso di comunicazioni via email, un (1) giorno dopo l’invio (e la ricezione da parte di Autodesk) all’indirizzo CopyrightAgent@autodesk.com, o (b) in caso di comunicazioni via posta o corriere, quando ricevute da Autodesk all’indirizzo Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA, all’attenzione di : Copyright Agent. Qualora l’Utente sia titolare di un Abbonamento, ciascuna delle parti può anche effettuare comunicazioni come stabilito nei Termini del Programma di Abbonamento.

11.9 Rinuncia; Cessione. Una parte può rinunciare ai diritti conferitile dai presenti Termini solo tramite un documento scritto firmato da entrambe le parti. L’eventuale mancata esecuzione di una qualsiasi delle obbligazioni stabilite dai presenti Termini non costituisce rinuncia alla stessa o a qualsiasi altra previsione contenuta nei presenti Termini. L’Utente non può cedere o delegare i presenti Termini o alcuno dei Suoi diritti o obbligazioni da essi derivanti. Qualsiasi cessione non autorizzata sarà priva di qualsiasi validità ed efficacia.

11.10 Accordo Complessivo. I presenti Termini (inclusi, ad esempio, gli Accordi Aggiuntivi e le Linee Guida) costituiscono l’accordo complessivo tra l’Utente e Autodesk con riferimento alla materia regolata dai presenti Termini, che sostituiscono ed integrano, prevalendo su di esse, tutte le comunicazioni e proposte, precedenti o contemporanee, sia elettroniche, orali o scritte, tra l’Utente e Autodesk con riferimento all’Offerta del Servizio. In caso di conflitti o incongruenze tra i presenti Termini e qualsiasi Accordo Aggiuntivo o Linea Guida, si applicheranno i presenti Termini, ad eccezione del fatto che (a) i Diritti Acquisiti e i Termini Speciali del Servizio prevalgono sui presenti Termini e (b) un Accordo Aggiuntivo si applicherà nella misura in cui è espressamente previsto che esso debba prevalere sui presenti Termini di Servizio con riferimento al Servizio.

12. Definizioni

12.1 Per “Accordo Aggiuntivo” si intende un accordo (a) per un (eventuale) Prodotto Autodesk Separato o (b) che in base ad altro accordo scritto tra l’Utente e Autodesk costituisce un Accordo Aggiuntivo e include determinati termini e condizioni per l’accesso a o l’uso del Servizio o Software. Un Accordo Aggiuntivo include, a titolo esemplificativo, l’Accordo di Licenza e i Termini del Programma di Abbonamento, a seconda dei casi.

12.2 Per “Informazioni sulle API” si intendono le informazioni relative alle interfacce standard di programmazione delle applicazioni (“API”) generalmente fornite da Autodesk agli utenti dell’Offerta del Servizio che specifica i requisiti per interfacciare il (ad esempio richiamando o governando le funzioni del) Software incluso in tale Offerta del Servizio. Le Informazioni sulle API non includono alcuna implementazione di tali informazioni di interfaccia, alcun Materiale di Sviluppo o alcun altro Software.

12.3 “Autodesk” significa Autodesk, Inc., una sociedad de Delaware, excepto en el caso de que Ud. haya adquirido la licencia o suscripción del Servicio en (a) algún país de Europa, África u Oriente Medio, en cuyo caso “Autodesk” significa Autodesk Development Sàrl, o (b) en algún país de Asia, Oceanía o la Región de Asia-Pacífico, en cuyo caso “Autodesk” significa Autodesk Asia Pte Ltd.

12.4 Per “Soggetti Autodesk” si intendono Autodesk e i suoi affiliati, agenti e fornitori e tutti i rispettivi funzionari, dirigenti e dipendenti.

12.5 “Ordenador” significa (a) un único dispositivo electrónico, con una o varias unidades centrales de proceso (CPU), que acepta información en formato digital o similar y que manipula la información para un resultado específico basado en una secuencia de instrucciones, o (b) una implementación de software de dicho dispositivo (o máquina virtual).

12.6 Per “Contenuti” si intendono tutti i file, disegni, modelli, set di dati, informazioni di progetto, materiali, documenti, programmi per computer o materiali simili (inclusi, ad esempio, tutti i moduli e componenti, funzioni e caratteristiche di un programma per computer), supporti, contenuti audio, immagini, nomi, indirizzi email, commenti, note, collegamenti e altri contenuti, dati e informazioni.

12.7 Per “Modulo Informazioni Cliente” si intende un modulo compilato dall’Utente o in nome e per conto dell’Utente ed inviato ad Autodesk (o da un rivenditore o da un distributore autorizzato da Autodesk), direttamente o indirettamente, in relazione all’ordine dell’Utente per una licenza o un abbonamento al Servizio o ad un Prodotto Autodesk Separato.

12.8 Per “Materiali di Sviluppo” si intendono gli SDK (“software development kits”, kit di sviluppo di software) e altri set di strumenti, librerie, script, riferimenti o esempi di codice e altri simili materiali da sviluppatore inclusi nell’Offerta del Servizio.

12.9 Per “Documentazione” si intendono tutti i requisiti tecnici e la documentazione dell’utilizzatore finale del Servizio fornita all’Utente da Autodesk.

12.10 Per “Sito Diritti Acquisiti” si intende il sito di proprietà di o gestito da o per Autodesk tramite il quale l’Utente può prendere visione dei Suoi specifici Diritti Acquisiti. Per alcuni Servizi, l’accesso al Sito Diritti Acquisiti può essere predisposto tramite apposite funzionalità all’interno del Prodotto o Servizio Autodesk Separato dell’Utente.

12.11 Per “Diritti Acquisiti” si intendono i diritti acquisiti dall’Utente per usare il Servizio (come ad esempio la massima misura di capacità, transazioni, risultati, ore o altre unità di misura dell’uso, termine o durata e tutti gli altri diritti acquisiti con specifico riferimento a tale Servizio) come stabiliti per il Prodotto Autodesk Separato, Servizio a sé stante o tipo o livello di Abbonamento che l’Utente ha sottoscritto o acquistato in licenza. “Diritti Acquisiti” include altresì qualsiasi altra informazione circa i diritti acquisiti di accesso a e uso del Servizio che sono elencati nel Sito Diritti Acquisiti e nel Sito del Servizio (inclusi, ad esempio, la descrizione del Servizio, la Documentazione e i requisiti tecnici minimi per il Servizio).

12.12 Per "Forum" si intende (a) un gruppo di discussione, un’area di chat, una bacheca elettronica, un gruppo di news (“newsgroup”), area wiki/aiuto o social network (ad eccezione di quelli limitati ad un gruppo ristretto di utenti tramite un sistema di permessi, controlli e/o altre impostazioni privacy) di Autodesk o di terzi o area pubblica del Servizio e (b) ogni feedback, email, messaggio o lettera ad Autodesk, ai suoi operatori web, dipendenti e ogni altra comunicazione diretta ad Autodesk tramite una funzionalità interattiva offerta come parte del Servizio o ogni sito di proprietà di o gestito da o per Autodesk.

12.13 Per “Accordo di Licenza” si intende l’accordo di licenza con l’utente finale fornito o richiamato per riferimento da Autodesk in relazione al Software, o, se nessuno di tali accordi è fornito o richiamato per riferimento da Autodesk, la Licenza Autodesk e l’Accordo di Servizi richiamati con il nome di “Licenza di Suite di Disegno e Accordo di Servizi” attualmente reperibile all’indirizzo http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use, o qualsiasi pagina web successiva o aggiuntiva di Autodesk, così come modificata da Autodesk di volta in volta a sua esclusiva discrezione.

12.14 Per “Personale” si intendono (a) i dipendenti dell’Utente e (b) i collaboratori indipendenti che lavorano presso le strutture dell’Utente e che accedono a e usano il Servizio solo tramite Computer di proprietà di o concessi in leasing all’Utente e da questi controllati.

12.15 Per “Linee Guida” si intendono i Diritti Acquisiti, i Termini Speciali del Servizio, la Documentazione, le Regole di Condotta, la Privacy Policy e tutti gli altri termini incorporati per riferimento in tali Termini.

12.16 Per “Privacy Policy” si intende la Privacy Policy di Autodesk attualmente reperibile all’indirizzo www.autodesk.com/privacy, come eventualmente modificata da Autodesk di volta in volta a sua esclusiva discrezione.

12.17 Per “Regole di Condotta” si intendono le Regole di Condotta di Autodesk, come delineate nei Termini d’Uso del Sito di Autodesk, attualmente reperibili all’indirizzo http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use, o qualsiasi pagina web successiva o aggiuntiva di Autodesk, come eventualmente modificata di volta in volta da Autodesk a sua esclusiva discrezione.

12.18 Per “Prodotto Autodesk Separato” si intende ogni distinto prodotto Autodesk che l’Utente ha acquistato o sottoscritto e che gli conferisce il diritto di accedere a e usare l’Offerta del Servizio. Un Prodotto Autodesk Separato può essere (a) un prodotto o servizio a sé stante, (b) un Abbonamento, o (c) una suite di prodotti e/o servizi.

12.19 Per “Servizio” si intende un servizio basato su tecnologia web o cloud che richiede una connessione ad Internet e che Autodesk mette a disposizione tramite un Prodotto Autodesk Separato o il Sito del Servizio.

12.20 Per “Offerta del Servizio” si intende il Servizio, le Informazioni sulle API, i Materiali di Sviluppo, la Documentazione, il Sito del Servizio, il Sito Diritti Acquisiti e tutti i Contenuti (inclusi, ad esempio, i Contenuti di Terzi), esempi di set di dati, esempi di modelli o altri Contenuti, informazioni o materiali esemplificativi forniti da Autodesk ai sensi del presente accordo o visualizzati o generati in relazione al Servizio (inclusi ad esempio tutti i risultati, consigli o proiezioni basate su Contenuti dell’Utente o altro) o a qualsiasi ambito correlato.

12.21 Per “Sito del Servizio” si intende i/il sito/i di proprietà di o gestito/i da o per Autodesk in associazione con il Servizio

12.22 Per “Software” si intende qualsiasi programma per computer o materiale simile, inclusi tutti i moduli e componenti, funzioni e caratteristiche di un programma per computer, messe a disposizione da o per Autodesk per essere utilizzate come parte del Servizio (sia tramite download che servizio a distanza).

12.23 Per “Termini Speciali del Servizio” si intendono tutti i termini e condizioni specifici per l’accesso a e l’uso di un particolare Servizio presentati all’utente al momento di ordinare o registrarsi per, o che sono visualizzati in relazione all’ordinazione e alla registrazione per, tali Servizi (ad es. su una pagina web) o, in assenza di tali termini, all’indirizzo http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use o qualsiasi pagina web successiva o aggiuntiva, come eventualmente modificata da Autodesk di volta in volta a sua discrezione.

12.24 Per “Abbonamento” si intende un abbonamento che l’Utente ha acquistato per un prodotto Autodesk e che gli conferisce il diritto (insieme ad altri vantaggi) di accedere a ed usare il Servizio.

12.25 Per “Termini del Programma di Abbonamento” si intendono i termini relativi ad un Abbonamento reperibili all’indirizzo http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-terms-and-conditions o qualsiasi pagina web successiva o aggiuntiva (il cui indirizzo può essere ottenuto sul sito di Autodesk o a richiesta) come eventualmente modificate di volta in volta da Autodesk in conformità con i termini applicabili.

12.26 Per “Termini” si intendono, collettivamente, i presenti Termini di Servizio, gli Accordi Aggiuntivi e le Linee Guida.

12.27 Per “Contenuti di Terzi” si intendono tutti i Contenuti messi a disposizione dell’Utente da un terzo tramite o in relazione ad un Servizio o qualsiasi sito di proprietà di o gestito da o per Autodesk.

12.28 Per “Contenuti dell’Utente” si intendono, collettivamente, (a) i Contenuti e/o i dati che l’Utente invia o carica in relazione al Servizio, (b) gli eventuali risultati specifici dell’Utente generati dal Servizio, basati su dati e informazioni di partenza dell’Utente e (c) qualsiasi applicazione, plug-in e altro programma per computer o materiali simili (inclusi tutti i moduli e componenti, funzioni e caratteristiche di un programma per computer) sviluppati dall’Utente usando le Informazioni sulle API e/o i Materiali di Sviluppo.

12.29 Per “Materiale Inviato dall’Utente” si intendono i Contenuti dell’Utente o informazioni caricate, inviate tramite email, pubblicate o diversamente trasmesse o inviate dall’Utente, direttamente o indirettamente, ad un Forum, tramite il o in relazione al Servizio.

Se l’Utente non è d’accordo con tutti i termini e condizioni di cui ai presenti Termini, Gli consigliamo di non selezionare il pulsante (o casella) “Accetto” (o altro meccanismo preposto all’accettazione dell’accordo) indicando di aver letto e accettato i presenti Termini e non Gli sarà permesso accedere a o usare il Servizio; in ogni caso, qualsiasi uso o accesso non autorizzato da parte dell’Utente implica accettazione dell’accordo e prestazione del consenso ai presenti Termini.