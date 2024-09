Stand: 5. Juni 2013

Besondere Nutzungsbedingungen

Worum geht es in diesen Nutzungsbedingungen?

Diese Nutzungsbedingungen bilden einen bindenden Vertrag zwischen Ihnen und uns (“Nutzungsbedingungen”) hinsichtlich Ihres Zugriffs auf und Nutzen von all unserer Websites, mobilen und/oder online Anwendungen, Dienstleistungen, Produkten und Software, die einen Link zu diesen Nutzungsbedingungen enthalten (einzeln und gemeinsam, die “Dienstleistungen”). Diese Nutzungsbedingungen beinhalten die nachstehenden Bestimmungen und besondere Geschäftsbedingungen bezüglich der Dienstleistungen (wie z.B., wie Andere Ihren Inhalt nutzen können, wie Sie uns kontaktieren können, Nutzungsbedingungen zu Mitgliedschaften und Abonnements [falls vorhanden], und die “Besonderen Nutzungsbedingungen”), die unter dem Link zu Besonderen Nutzungsbedingungen oben abgerufen werden können. Bitte beachten Sie: Diese Nutzungsbedingungen betreffen nur die Dienstleistung. Sollten sie andere Produkte oder Dienstleistungen von uns nutzen, so sind andere Allgemeine Geschäftsbedingungen anwendbar. Sollten Sie beispielsweise ein Autodesk 360 Produkt oder eine Autodesk 360 Dienstleistung nutzen, so regeln nicht diese Nutzungsbedingungen, sondern die folgenden Bedingungen unser Vertragsverhältnis: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=17752585.

Sollten Sie Fragen hinsichtlich unseres Erhebens, Speicherns und Nutzens von Daten haben, so lesen Sie bitte Ziffer 9 unten (Zustimmung zur Erhebung und zum Nutzen von Daten) und lesen Sie unsere Datenschutzerklärung unter www.autodesk.com/privacy.

1. Wer darf die auf die Dienstleistung zugreifen? Sie müssen mindestens 13 Jahre alt sein um die Dienstleistung, oder Teile hiervon, aufrufen oder nutzen zu dürfen. Sollten Sie nicht erwachsen, d.h. Sie gelten am Ort Ihres Wohnsitzes nicht als volljährig, so muss Ihr Elternteil oder Erziehungsberechtigter diesen Nutzungsbedingungen in Ihrem Namen zustimmen und ist verpflichtet Ihren Zugriff und Nutzen der Dienstleistungen überwachen. Sollten Sie die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen, so sind Sie nicht berechtigt, die Dienstleistungen aufzurufen oder zu nutzen.



2. Änderungen der Dienstleistung oder dieser Nutzungsbedingungen. Wir können die Dienstleistung und Teile, Elemente, Funktionen, ihre Verfügbarkeit oder ihr Angebot verändern, aktualisieren (oder nicht aktualisieren) und einstellen. Wir können diese Nutzungsbedingungen zudem jederzeit aus jedem Grund in unserem alleinigem Ermessen verändern oder aktualisieren, einschließlich um geltendes Recht einzuhalten. Sollten wir wesentliche Änderungen an diesen Nutzungsbedingungen vornehmen, so werden wir Sie in der Art und Weise benachrichtigen, die wir für sinnvoll halten, z.B. indem wir eine Mitteilung der Änderung auf unserer/n Website(s) oder in der Dienstleistung bekanntgeben, oder indem wir Ihnen eine Mitteilung an Ihre Email Adresse schicken, sollten Sie diese bei uns angegeben haben. Sollten Sie mit diesen Änderungen nicht einverstanden sein, so lesen Sie bitte Ziffer 19.g. unten (Änderungen oder Aktualisierungen dieser Nutzungsbedingungen).



3. Ihr Inhalt.

Eigentum. Diese Nutzungsbedingungen gewähren uns keinerlei Eigentumsrechte an Ihrem Inhalt, und wir beanspruchen diese auch nicht.



Unser Nutzen Ihres Inhalts. Indem Sie Ihren Inhalt bekanntgeben, bereitstellen, heraufladen, zusenden, teilen, veröffentlichen, vertreiben, zur Verfügung stellen und/oder dadurch, dass Sie Anderen erlauben, Ihren Inhalt durch die Dienstleistung aufzurufen oder zu nutzen, erteilen Sie uns und unseren verbundenen Unternehmen ein(e) weltweite(s), unentgeltliche(s), vollständig bezahlte(s), unbefristete(s), nicht-ausschließliche(s), übertragbare(s) und unterlizenzierbare(s) (über mehrere Ebenen hinweg) Recht und Lizenz (aber keine Verpflichtung), Ihren Inhalt oder Teile hiervon öffentlich oder anderweitig zu vervielfältigen, zu vertreiben, wieder zu vertreiben, zu verändern, zu übersetzen, anzupassen, abgeleitete Werke hiervon herzustellen, sie anzuzeigen, aufzuführen und anderweitig vollständig oder teilweise nutzen, mit allen Mitteln und durch jegliche Medien und Formate die derzeit bekannt sind oder in der Zukunft entdeckt werden, jedoch lediglich in Verbindung mit der Dienstleistung und/oder unseren Geschäftstätigkeiten (wie z.B. um die Dienstleistung zu fördern und für sie zu werben) und/oder um rechtliche und technische Anforderungen einzuhalten. Zudem verzichten Sie hiermit auf alle Rechte, die Sie weltweit aus Gesetzen zu Urheberpersönlichkeitsrechten oder ähnlichen Rechten in Verbindung mit Ihrem Inhalt haben können, und verpflichten sich, diese nicht geltend zu machen, soweit dies rechtlich zulässig ist.

Die Bekanntgabe Ihres Inhalts. Indem Sie Ihren Inhalt bekanntgeben, bereitstellen, heraufladen, zusenden, teilen, veröffentlichen, vertreiben, zur Verfügung stellen und/oder dadurch, dass Sie anderen erlauben, Ihren Inhalt zur oder durch die Dienstleistung aufzurufen oder zu nutzen, sind Sie allein verantwortlich und haftbar für die Folgen Ihres Tuns und sie erkennen and und erklären sich damit einverstanden, dass Ihr Inhalt weltweit gesehen werden kann. Sollten Sie sich entscheiden, Ihre persönlichen Informationen durch die Dienstleistung öffentlich zugänglich zu machen (z.B. in einem Blog oder Forum), so handeln sie auf eigenes Risiko. Sie gewährleisten, erklären und versprechen, dass sie die notwendigen Lizenzen, Rechte, Zustimmungen, Erlaubnisse und Verzichtserklärungen erhalten haben um die in diesen Nutzungsbedingungen gewährten Rechte an Ihrem Inhalt zu nutzen und zu gewähren (einschließlich eventuell einschlägiger Besonderer Nutzungsbedingungen), und dass Sie alle Anforderungen oder Einschränkungen hieraus einhalten werden. Sollten Anforderungen oder Einschränkungen Ihres Inhalts im Widerspruch zu diesen Nutzungsbedingungen stehen oder nicht mit ihnen übereinstimmen, so dürfen Sie Ihren Inhalt nicht bekanntgeben und dürfen ihn nicht in der oder durch die Dienstleistung öffentlich teilen.



4. Unsere “Sei nett“ Richtlinie. Wir erwarten, dass Sie die Rechte und Würde Anderer respektieren. Beim Aufrufen oder Nutzen der Dienstleistung dürfen Sie nicht (a) Inhalt, der eines der folgenden Kriterien erfüllt, bekanntgeben, bereitstellen, veröffentlichen, heraufladen, herunterladen, anzeigen, nutzen, teilen, vertreiben oder anderweitig zugänglich machen, oder (b) Inhalt, der eines der folgenden Kriterien erfüllt, zu, von oder durch eine andere Website oder andere Dienstleistung bekanntgeben, bereitstellen, veröffentlichen, heraufladen, herunterladen, anzeigen, nutzen, teilen, vertreiben oder anderweitig zugänglich machen:

der bedrohlich, erniedrigend, rechtswidrig, gefährlich, schädlich, beleidigend, belästigend, nachstellend, gehässig, verleumderisch, diffamierend, betrügerisch, beleidigend, unangemessen, obszön, pornographisch, vulgär oder anderweitig anstößig ist;



der gegen anwendbare Gesetze, Regeln oder Verordnungen verstößt, oder der zur gesetzlich vorgesehenen Haftung führen kann;



der unsere Rechte oder die Rechte Dritter Personen, Betriebe oder Unternehmen verletzt oder beeinträchtigt (einschließlich vertraglicher und treuhänderischer Rechte, Urheberrechte, Markenrechte Rechte auf Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte);



der die Dienstleistung oder Hardware oder Software durch die die Dienstleistung zur Verfügung gestellt wird stört, zerstört oder unterbricht (einschließlich durch einen Virus, Wurm, Malware, Spyware, Trojaner oder andere(n) ähnliche(n) Code, Datei oder Programm)



der unerlaubte oder unerwünschte Ideen oder Anträge, Angebote, Werbung, Werbematerialien, Umfragen, unerwünschte Post („Junkmail“), Massensendungen, Spam, Kettenbriefe, Schneeballsysteme, Investitionsmöglichkeiten, Petitionen oder andere Formen der Bewerbung enthält;



der sich als Person, Betrieb oder Unternehmen, einschließlich unsere Arbeitnehmer, Partner, Lizenzgeber, Lizenznehmer oder Zulieferer ausgibt;



der irreführend oder falsch ist, oder fälschlich unsere Unterstützung andeutet, oder die Unterstützung unserer verbundenen Unternehmen, Arbeitnehmer, Partner, Lizenzgeber, Lizenznehmer oder Zulieferer andeutet;



der eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt oder der den gefährlichen oder rechtswidrigen Nutzen von Munition, Sprengstoffen, Schusswaffen, Waffen oder ähnlichen Materialien fördert;



der das rechtswidrige Glücksspiel, Sportwetten, Pferde- oder Hunderennen oder ähnliche Tätigkeiten beinhält oder zu deren Förderung beiträgt;



der einen Verhaltenskodex oder andere Richtlinien, die auf einen anderen Bereich der Dienstleistung anwendbar sind, verletzt;



der gefälschte Überschriften oder Daten enthält, oder der durch unerlaubte Mittel Benutzerkonten erstellt (z.B. durch einen automatisierten Bot, ein Skript, Device Spider, Scraper oder Crawler); oder



der Erkennungsmerkmale und andere Daten manipuliert um die Herkunft von Inhalten zu verschleiern oder um Ihr Auftreten im Service zu manipulieren oder zu verschleiern.

Wir sind berechtigt (aber nicht verpflichtet), jeglichen Inhalt oder Zugriff eines Benutzers auf oder Nutzen der Dienstleistung im Voraus zu überprüfen und zu überwachen und den Zugriff auf Inhalt aus jeglichem Grund auszusetzen oder zu sperren (z.B. durch die Einstellungen), oder den Zugriff oder Nutzen eines Benutzers auf die Dienstleistung aus jeglichem Grund auszusetzen oder zu beenden (einschließlich aufgrund einer Verletzung unserer „Sei nett“ Richtlinie oder einer anderen Ziffer dieser Nutzungsbedingungen). Wir tragen keine Verantwortung oder Haftung hinsichtlich eines jeden Inhalts, einschließlich hinsichtlich von Handlungen die wir vornehmen können in Bezug auf Inhalt, der nach unserer Feststellung diese Nutzungsbedingungen verletzt.

5. Anmeldung zur Dienstleistung. Von Ihnen kann verlangt werden und Ihnen kann erlaubt werden eine Anmeldung bei uns vorzunehmen um die Dienstleistung oder Teile hiervon aufrufen zu können. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie keine(n) Benutzernamen (oder Email Adresse) nutzen werden die bereits von einem Dritten verwendet werden oder falls dies als das sich-ausgeben für eine andere Person ausgelegt werden kann, und dass Sie keine(n) Benutzernamen (oder Email Adresse) nutzen werden, die einer anderen Person gehören, die Sie persönlich identifizieren, oder die die Rechte am geistigen Eigentum oder andere Rechte einer anderen Person verletzen, die beleidigend sind, oder die wir aus einem anderen Grund in unserem alleinigen Ermessen ablehnen. Es kann sein, dass sie sich bei der Dienstleistung einloggen können oder bestimmte Merkmale der Dienstleistung nutzen können indem Sie ein Benutzerkonto bei einer soziale Netzwerksplattform nutzen (wie z.B. Facebook, Google+ oder Twitter). Ihre Anmeldungsinformationen (einschließlich Ihr Benutzernahmen und Passwort, und das Benutzerkonto beim sozialen Netzwerk, das Sie nutzen, um sich bei der Dienstleistung einzuloggen) besteht nur zu Ihrem persönlichen Nutzen und nicht zum Nutzen durch eine andere Person. Sie sind dafür verantwortlich, die Vertraulichkeit eines Passworts, dass Sie nutzen, um die Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, zu bewahren, und sie erklären sich damit einverstanden, Ihr Passwort und Ihren Benutzernamen nicht zu übertragen oder diese nicht zu verleihen und nicht Ihren Nutzen der oder Zugriff auf die Dienstleistung Service an einen Dritten zu übertragen. Sie sind für alle Interaktionen mit der Dienstleistung, die in Verbindung mit Ihren Anmeldungsinformationen (einschließlich aller Käufe) vorkommen verantwortlich. Sie erklären sich damit einverstanden, uns unverzüglich über einen unbefugten Nutzen Ihrer Anmeldungsinformationen oder einer anderen Verletzung der Sicherheit in Verbindung mit Ihrem Benutzerkonto oder der Dienstleistung zu informieren, und sicherzustellen, dass sie sich am Ende einer jeden Sitzung „ausloggen“/die Sitzung beenden werden (falls zutreffend). Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus Ihrem Verstoß gegen eine der vorstehenden Verpflichtungen ergeben. Sollten Sie sich mit einem sozialen Netzwerkskonto eines Dritten bei der Dienstleistung einloggen, so lesen Sie bitte die Datenschutz-und Datennutzungserklärungen dieser Plattform um mehr über deren Vorgehensweisen bezüglich personenbezogener Informationen und Ihre Wahlmöglichkeiten zu erfahren. Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung unter www.autodesk.com/privacy.

6. Besondere Nutzungsbedingungen (einschließlich Mitgliedschaften und Abonnements, falls vorhanden). Besondere Nutzungsbedingungen hinsichtlich der Dienstleistung (wie z.B. wie Andere Ihren Inhalt nutzen können, wie Sie uns kontaktieren können, Bedingungen zur Mitgliedschaft und Abonnements [falls vorhanden] können unter dem Link zu den Besonderen Nutzungsbedingungen oben abgerufen werden.

7. Dritte.

Inhalt. Die Dienstleistung kann Inhalt von vielen verschiedenen Quellen (einschließlich von anderen Benutzern oder Dritten) anzeigen, enthalten, einen Link zu ihm enthalten oder ihn zur Verfügung stellen. Dies schließt Bilder, Modelle, Beiträge, Kreationen, Meinungen, Empfehlungen oder Ratschläge ein, und der Inhalt kann unvollständig oder ungenau sein oder Sie können ihn als beleidigend oder anstößig empfinden. Wir sind nicht verantwortlich und haftbar für, und wir befürworten nicht unbedingt jeden Inhalt. Jeder Inhalt, einschließlich Ihr Inhalt, steht im Eigentum seines/r Urheber(s) oder anderem/n Rechteinhabers/n. Sollte dies nicht anders ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen vorgeschrieben sein, so gewährt, verzichtet oder beschränkt der Nutzen der Dienstleistung nicht die Eigentumsrechte (eines) solchen(r) Rechteinhaber(s). Sie müssen alle anwendbaren Rechte, Regeln und Verordnungen hinsichtlich Ihres Zugriffs auf und Nutzen der Dienstleistung einhalten, einschließlich der örtlichen Gesetze zum Online Verhalten, akzeptablen Inhalten und dem Export von Inhalt aus dem Rechtssystem, in dem Sie wohnhaft sind.

Interaktion mit anderen Benutzern. Die Dienstleistung kann Ihnen die Möglichkeit gewähren, mit anderen Benutzern oder anderen Benutzergruppen der Dienstleistung zu interagieren. Eine solche Interaktion findet allein zwischen Ihnen und solchen anderen Benutzern statt, und wir sind nicht für solche Interaktionen oder ihre Konsequenzen verantwortlich oder haftbar.

Links und Werbetreibende. Die Dienstleistung kann Links zu und von online, mobilen und anderen Plattformseiten und Dienstleistungen enthalten (wie z.B. Werbetreibende und E-Commerce Anbieter), die nicht unserer Kontrolle unterstehen. Wir sind nicht für solche Online Seiten und Dienstleistungen verantwortlich, einschließlich für Inhalte, Produkte oder Dienstleistungen, die durch solche Seiten oder Dienstleistungen angeboten werden oder durch sie zur Verfügung gestellt werden, oder jegliche Interaktionen, die Sie mit Dritten durch solche Seiten oder Dienstleistungen haben mögen. Ihr Nutzen von solchen Seiten und Dienstleistungen geschieht auf Ihr eigenes Risiko und unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Seiten und Dienstleistungen.

8. Kaufen und Verkaufen von Produkten und Dienstleistungen. Sollte die Dienstleistung den Kauf oder Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen ermöglichen, oder anderweitig Produkte oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen, so gelten die folgenden Bestimmungen:

Aufgabe von Bestellungen. Indem Sie durch die Dienstleistung eine Bestellung aufgeben, erklären Sie, dass Sie berechtigt sind die bestellten Produkte und Dienstleistungen zu bestellen, und dass diese Produkte und Dienstleistungen nur in einer rechtmäßigen Weise verwendet werden. Zusätzliche Bedingungen können zum Kauf von Produkten oder Dienstleistungen und zu bestimmten Bereichen oder Funktionen der Dienstleistungen gelten, einschließlich der Verkaufsbedingungen des E-Commerce Anbieters (siehe Ziffer 8.b. unten) und Bedingungen zu Werbungen und zu zeitlich begrenzten Angeboten.

E-Commerce Anbieter. Sollten Sie Produkte oder Dienstleistungen auf oder durch die Dienstleistung kaufen wollen (wie z.B. 3D Ausdrucke oder 3D Druckmaschinen), so kann die Dienstleistung mit einem Link oder anderweitig auf einen dritten E-Commerce Dienstleister, Verkäufer, Zahlungsabwickler oder Internetshop verweisen, die von einem anderen Unternehmen als uns geleitet werden (die „E-Commerce Anbieter“). Bitte beachten Sie, dass der E-Commerce Anbieter (und nicht wir) der Verkäufer oder Händler sein wird und dass entweder der Verkäufer oder Händler, oder ein vertraglich beauftragter Dritter (und nicht wir) verantwortlich sein wird für die Aufnahme, Erfüllung und Versand Ihrer Bestellungen. Ihre Kommunikation und Geschäftsvorgänge mit jedem E-Commerce Anbieter unterliegen deren Nutzungsbedingungen und anderen Bedingungen (wie z.B. ihren Verkaufsbedingungen) und wir sind nicht für ihre Handlungen, Unterlassungen, Produkte, Dienstleistungen oder Bedingungen verantwortlich. Bitte achten Sie darauf, dass sie diese Verkaufsbedingungen und andere Bedingungen lesen bevor sie von einem E-Commerce Anbieter kaufen oder mit ihm andere Rechtsgeschäfte durchführen. Sie (und nicht wir) sind beispielsweise verantwortlich für die Zahlung von Kosten hinsichtlich Ihrer Einkäufe, wie beispielsweise Gebühren, Versand, Handhabung, Abgaben, Zollgebühren und Steuern. Sie müssen alle anwendbaren örtlichen, staatlichen, bundesweiten und internationalen Gesetze (einschließlich der Anforderungen zum Mindestalter) über den Erwerb, den Besitz, Nutzen und Verkauf eines jeden Produkts oder einer jeden Dienstleistung, die durch die Dienstleistung gekauft oder verkauft wird, ermitteln und befolgen.

Anzeige von Produkten durch die Dienstleistung. Wir garantieren weder die Richtigkeit eines Merkmals, einer Beschreibung, der Proportion oder Dimension von Modellen, Räumen, Produkten und Bildern, die auf der Dienstleistung sichtbar sind oder zur Verfügung gestellt werden, oder dass sie mit den tatsächlichen physischen Räumen und Produkten übereinstimmen oder sie widerspiegeln (die Dienstleistung auf Ihrem Gerät kann beispielsweise nicht genau die Farbe, Produktspezifizierung oder Größe eines Raums, eines 3D Models oder eines gedruckten 3D Produktes wiedergeben), und weder wir noch Unsere Parteien sind für solche Ungenauigkeiten verantwortlich oder haftbar. Zudem bedeutet die Aufnahme von Produkten oder Dienstleistungen in die Dienstleistung zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht und garantiert nicht, dass die Produkte und Dienstleistungen jederzeit zur Verfügung stehen werden. Beschreibungen, Bilder, Referenzen, Eigenschaften, Inhalt, Spezifikationen und Preise von Produkten oder Dienstleistungen in der Dienstleistung oder die durch die Dienstleistung erhalten werden, können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Begrenzung von Mengen und Verfügbarkeit. Wir und alle E-Commerce Anbieter behalten das Recht vor, mit oder ohne vorherige Ankündigung die verfügbare Menge von Produkten oder Dienstleistungen zu begrenzen oder die zur Verfügungstellung einzustellen, einen Gutschein, Gutscheincode oder Werbecode oder ähnliche Werbeaktionen einzulösen oder Bedingungen zu ihrer Einlösung zu stellen, Benutzern die Möglichkeit zu verweigern, Einkäufe zu tätigen, und/oder zu verweigern, Benutzern Produkte oder Dienstleistungen bereitzustellen.

9. Zustimmung zur Erhebung und zum Nutzen von Daten.

Zustimmungen. Sie stimmen der Erhebung, dem Nutzen, der Verarbeitung und der Speicherung Ihrer personenbezogenen Informationen zu, einschließlich grenzüberschreitender Übertragungen, die näher in der Datenschutzerklärung beschrieben werden. Sie erkennen an, und erklären sich damit einverstanden, dass sie für die Einholung aller notwendigen Zustimmungen, und für die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze, verantwortlich sind (einschließlich von Datenschutzgesetzen zu personenbezogenen Daten, die uns in Verbindung mit Ihrem Nutzen der Dienstleistung zur Verfügung gestellt wurden).

Dienstleistungen Dritter. Unsere Datenschutzerklärung regelt die Übertragung von Informationen (siehe www.autodesk.com/privacy). Bitte beachten Sie dass (unter anderem) Dritte (wie beispielsweise soziale Medienplattformen und andere Unternehmenswebsites auf die wir Online oder von unseren Websites oder Applikationen mit Links verweisen) für Ihre Datenschutzvorkehrungen selbst verantwortlich sind. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärungen, zusätzlichen Mitteilungen und Einstellungen von allen Websites und Plattformen die Sie besuchen, um sicherzustellen dass sie ihre Datenschutzvorkehrungen und Ihre Wahlmöglichkeiten kennen.

Sensible personenbezogene Informationen. Sie erkennen an, dass Datenspeicherungsfunktionen der Dienstleistung nicht dafür bestimmt sind, Sozialversicherungsnummern, Nummern von Kredit- und Debitkarten, Kontonummern, Führerscheins nummern medizinische Informationen, Krankenversicherungsinformationen, sensible Daten über persönliche Eigenschaften und andere personenbezogenen Daten, die im Falle einer unsachgemäßen Offenlegung eine Gefahr für den Einzelnen darstellen können (zusammengefasst als „Sensible Personenbezogene Informationen“) zu speichern. Sie erklären sich damit einverstanden, dass sie keine Sensiblen Personenbezogenen Informationen zu uns in Verbindung mit der Dienstleistung heraufladen oder uns anderweitig vorlegen werden. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir keine Verantwortung oder Haftung hinsichtlich jeglicher solcher Sensiblen Personenbezogenen Daten, die in Verbindung mit der Dienstleistung verarbeitet, übertragen, offengelegt oder gespeichert werden, übernehmen.



10. Speicherung und Beschränkungen. Der Speicherplatz für Inhalt in der Dienstleistung ist begrenzt. Während wir uns bemühen werden, unserer Ansicht nach angemessene Maßnahmen zu ergreifen um Inhalt zu sichern und Sicherheitskopien erstellen, und Inhalt im Falle von Verlust oder Löschung bereitzustellen, tragen wir keine Verantwortung oder Haftung für die Löschung oder die Nicht-Speicherung oder die Sicherheit von Inhalten, einschließlich Ihres Inhalts. Erstellen Sie daher Sicherheitskopien Ihres Inhalts! Wir behalten uns das Recht vor, Benutzerkonten als „inaktiv“ zu markieren oder zu behandeln, und Benutzerkonten und/oder Inhalt zu archivieren wenn sie für einen längeren Zeitraum, der von uns für jede Dienstleistung bestimmt wird, inaktiv sind. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Praxis und unsere Regeln zur Speicherung jederzeit in unserem alleinigem Ermessen mit oder ohne Benachrichtigung an Sie zu ändern.

11. Gewinnspiele und Werbeaktionen. Durch die Dienstleistung können Ihnen Gewinnspiele, Werbeaktionen oder ähnliche Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden (gemeinsam „Werbung“). Indem Sie an einer Werbung teilnehmen unterliegen Sie den besonderen Regelungen hinsichtlich der Werbung, und diese Regelungen können von den hierin vorgeschriebenen Bedingungen abweichen. Soweit die Regelungen einer bestimmten Werbung mit diesen Nutzungsbedingungen im Widerspruch stehen, haben die Bestimmungen hinsichtlich der Werbung Vorrang.

12. Eigentum und Rechte an der Dienstleistung.

Unsere Rechte. Im Verhältnis zwischen Ihnen und uns besitzen wir und unsere Lizenzgeber alle Rechte, Titel und Anteile (einschließlich, jedoch ohne Begrenzung hierauf, Patente, Urheberrechte, Markenrechte, Geschäftsgeheimnisse und alle anderen Rechte am geistigen Eigentum) in und an der Dienstleistung, der API Information, von technischen Anforderungen und der Endbenutzerdokumentation für die Dienstleistung, die Ihnen von uns zur Verfügung gestellt werden (die „Dokumentation“); und jeglichem Inhalt (jedoch nicht Ihrem Inhalt), der von uns (nicht von anderen Benutzern) bereitgestellt wird, und der in Verbindung mit der Dienstleistung genutzt wird oder von ihr erzeugt wird (gemeinsam „Unsere Materialien“). Sie erklären sich damit einverstanden, keine Handlungen vorzunehmen, die unser Eigentum und unsere zugehörigen Rechte und das Eigentum und die zugehörigen Rechte unserer Lizenzgeber gefährden, belasten, beschränken oder stören würden. Wir gewähren Ihnen nicht das Recht, unsere Marken, Handelsnamen oder Logos zu verwenden. Ihre Berechtigung ist darauf beschränkt, die Dienstleistung wie ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen und/oder jeglichen Besonderen Nutzungsbedingungen beschrieben zu nutzen (siehe Link oben zu Besonderen Nutzungsbedingungen, falls einschlägig), und keine anderen Rechte werden stillschweigend, durch Verwirkung oder anderweitig gewährt oder übertragen oder als übertragen angesehen. Sie erhalten Zugriff auf eine Dienstleistung. Diese Nutzungsbedingungen gewähren keine Lizenz an unserer Software. Für die Bedingungen zur Lizenz an einer Software lesen Sie bitte den einschlägigen Lizenzvertrag, den Endbenutzerlizenzvertrag oder den Lizenz- und Dienstleistungsvertrag, der der Software beigefügt ist oder auf die die Software per Link verweist. Zusätzlich zu den anderen Rechten, die sie hiernach gewähren, gewähren Sie uns eine unentgeltliche, weltweite, unwiderrufliche, unbefristete Lizenz, um jegliche Bewertungen, Kommentare, Anregungen, Feedback, Verbesserungsanfragen oder andere von Ihnen gegebene Empfehlungen, die Sie hinsichtlich der Dienstleistung und/oder jeglichem Inhalt geben („Feedback“) zu nutzen, zu veröffentlichen, zu bearbeiten, zu übersetzen, vertreiben, anzuzeigen und zu integrieren. Bitte geben Sie uns kein Feedback, wenn Sie nicht die oben angegebene Lizenz erteilen möchten. Wir sind nicht verpflichtet, (1) Feedback vertraulich zu behandeln; (2) eine Vergütung für Feedback zu zahlen; oder (3) auf Feedback von Benutzern zu antworten. Sie gewähren uns das Recht, den Namen, den Sie in Verbindung mit Ihrem Feedback abgeben, zu nutzen.

Unsere APIs. Alle API Informationen (sofern dies nicht anderweitig von uns in zusätzlichen oder anderen Bedingungen, die mit diesen API Informationen in Verbindung stehen, angegeben wird): (1) sind unsere vertraulichen Informationen und unterliegen unseren Schutzrechten; (2) und dürfen nicht vertrieben, offengelegt oder anderweitig an Dritte weitergegeben werden. Ungeachtet des Vorstehenden, sollten Sie Dienstleistungen, Applikationen, Module und Komponenten unter Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen entwickeln, so verbieten Ihnen diese Nutzungsbedingungen nicht, solche Dienstleistungen, Applikationen, Module und Komponenten mit anderer Software und Hardware (einschließlich der Software und Hardware von Dritten) zu nutzen (und die Portierung solcher Applikationen, Module und Komponenten), wenn solche Dienstleistungen, Applikationen, Module und Komponenten: (a) keine andere Software oder Materialien, die von uns vertrieben oder von uns zur Verfügung gestellt wurden, beinhalten oder verkörpern (außer den API Informationen, die in der Entwicklung hiervon unter Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen genutzt wurden), und (b) nicht API Informationen offenlegen. „API Information“ bedeutet Informationen über Standard-Anwendungsprogrammierschnittstellen („API“), welche wir den Benutzern der Dienstleistung grundsätzlich zur Verfügung stellen und welche die Erfordernisse für die Kopplung mit der Dienstleistung oder der Software (z.B. für das Aufrufen oder Steuern der Funktionen von derartiger Dienstleistung oder Software) die in der Dienstleistung enthalten sind benennen. API Informationen beinhalten nicht die Implementierung von derartigen Schnittstelleninformationen oder einer jeden anderen Software.

13. Ihre Rechte auf Zugriff und Nutzen der Dienstleistung. Indem Sie die Dienstleistung aufrufen oder nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden, weder selbst, noch einem anderen zu erlauben, Folgendes zu unternehmen oder den Versuch zu machen, Folgende Handlungen vorzunehmen:

die Dienstleistung zu kommerziellen Zwecken zu vertreiben, vermieten, verleihen, verleasen, verkaufen, unterzulizenzieren, oder anderweitig zu übertragen oder anzubieten;



urheberrechtliche, markenrechtliche, vertrauliche oder andere rechtsschutzbezogene Hinweise, Beschriftungen oder Markierungen zu entfernen oder zu verändern;



abgeleitete Werke der Dienstleistung zu modifizieren, übersetzen, anzupassen, zu arrangieren oder herzustellen, es sei denn dies ist in diesen Nutzungsbedingungen so erlaubt;



die Dienstleistung zu dekompilieren, disassemblieren oder zurückzuentwickeln, oder den Quelltext, Algorithmen, Methoden oder Techniken der Dienstleistung zu ermitteln;



den Betrieb oder ein sicherheitsbezogenes Merkmal der Dienstleistung zu beeinträchtigen, zu beschädigen, oder zu behindern, unbefugt Zugriff zu nehmen, oder den Nutzen anderer einzuschränken oder zu behindern;



einen Roboter, Spider oder anderes System, Gerät oder einen anderen Mechanismus zu nutzen um die Dienstleistung aufzurufen, der die Dienstleistung oder Inhalt voraussichtlich stören, deaktivieren oder zerstören wird;



Einen Teil der Dienstleistung zu umfassen oder widerzuspiegeln, oder ein mit der Dienstleistung konkurrierendes Unternehmen zu schaffen;



personenbezogene Information über eine Person oder ein Unternehmen unter Verletzung dieser Nutzungsbedingungen zu erheben oder zu speichern;



Produkte und Dienstleistungen für kommerzielle Zwecke zu bewerben sofern dies nicht ausdrücklich von uns autorisiert oder in diesen Nutzungsbedingungen zugelassen wurde;



die Dienstleistung, ein Merkmal hiervon oder Inhalt in einer Art und Weise zu nutzen, die jegliche Gesetze oder Rechte einer Person, Firma oder eines Unternehmens verletzen können (einschließlich Urheberrechte, Markenrechte, Patente, Geschäftsgeheimnisse oder andere Rechte am geistigen Eigentum, Schutzrechte oder andere Rechte), oder die uns, Benutzer oder unsere Parteien der rechtlichen Haftung aussetzen können, oder



die ein Sicherheitsrisiko für die Dienstleistung oder einen anderen Benutzer darstellen.

Wir behalten uns das Recht vor, die Verfügbarkeit der Dienstleistung jederzeit nach unserem alleinigen Ermessen teilweise oder vollständig auf von uns ausgewählte Personen, Zwecke, geographische Gebiete und Rechtssysteme zu begrenzen.

14. Haftungsfreistellung. Sie werden, auf Ihre Kosten und soweit rechtlich zulässig, uns und unsere verbunden Unternehmen, Vertreter und Zulieferer und ihre jeweiligen Führungskräfte, Direktoren und Mitarbeiter (individuell und kollektiv „Unsere Parteien“) entschädigen, verteidigen (auf unsere Anforderung hin) und schadlos halten für Verluste, Haftung, Ausgaben (einschließlich angemessener Anwaltsgebühren) die Unsere Parteien auf sich genommen oder erfahren haben aufgrund einer Forderung, einer Klage oder einem Verfahren (“Forderung”), die aufgrund oder in Verbindung mit Folgendem entstanden sind: (1) Ihrem Inhalt oder der Nutzung Ihres Inhalts, einschließlich der Behauptung, dass Ihr Inhalt oder dessen Nutzen Urheberrechte, Markenrechte oder andere Rechte am geistigen Eigentums oder Rechte einer natürlichen oder juristischen Person verletzt, oder eine widerrechtliche Verwendung eines Geschäftsgeheimnisses einer natürlichen oder juristischen Person darstellt, oder beleidigende, verleumderische, abschätzige, pornografische oder obszöne Materialien beinhaltet, oder die Nutzung zu Tod, Körperverletzung oder zu Schaden an unbeweglichem oder beweglichem Vermögen Dritter geführt hat; (2) Ihrer Verletzung oder Nichteinhaltung dieser Nutzungsbedingungen oder von Richtlinien; oder (3) Ihr Verwenden der Dienstleistung (direkt oder durch eine Person, die die Dienste durch Sie in Anspruch nimmt). Sollten wir sie auffordern, Autodesk gegen eine Forderung zu verteidigen, so werden Sie nicht ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung einem Vergleich zustimmen, und wir sind berechtigt, auf eigene Kosten an der Verteidigung der Forderung mit einem von uns ausgewählten Verteidiger teilzunehmen.

15. Garantien. Indem Sie auf die Dienstleistung zugreifen oder sie nutzen (einschließlich Teilen der Dienstleistung) sichern Sie zu dass Sie entweder mindestens volljährig sind in dem Rechtssystem, in dem Sie sich befinden oder, sollte dies nicht der Fall sein, dass Sie mindestens 13 Jahre alt sind und dass Ihr Elternteil oder Erziehungsberechtigter in Ihrem Namen diesen Nutzungsbedingungen zugestimmt hat und Ihren Zugriff auf und Ihren Nutzen der Dienstleistung überwachen wird. Sie sichern des weiteren zu und stimmen zu dass (1) Sie über die erforderlichen Rechte verfügen, um Ihren Inhalt in Verbindung mit der Dienstleistung einzugeben, zu entwickeln und zu nutzen; (2) Ihr Inhalt keine Rechte am geistigen Eigentums oder Schutzrechte Dritter, anwendbare Gesetze, Regelungen oder Verordnungen verletzt; (3) Ihr Inhalt keiner Beschränkung hinsichtlich seiner Offenlegung, Übertragung, seines Herunterladens, Exports oder Re-Exports unterliegt gemäß der einschlägigen Gesetze, Regelungen und Verordnungen; und dass (4) die Informationen, die Sie in Verbindung mit der Registrierung für, oder dem Nutzen der Dienstleistung angeben, der Wahrheit entsprechen und entsprechen werden, und zutreffend und vollständig sind und sein werden, und dass Sie solche Informationen regelmäßig Instand halten und aktualisieren werden.

16. Ausschlüsse.

Gewährleistungsausschluss. DIE DIENSTLEISTUNG UND DAMIT VERBUNDENER INHALT WIRD “WIE GESEHEN” (“AS IS”) UND “WIE VERFÜGBAR” (“AS AVAILABLE”) ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. UNSERE PARTEIEN GEBEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN (TATSÄCHLICH ODER KRAFT GESETZES) ODER GESETZLICHEN ZUSICHERUNGEN, GARANTIEN, ODER BEDINGUNGEN IN BEZUG AUF DIE DIENSTLEISTUNG, DEN INHALT UND PRODUKTE UND/ODER DIENSTLEISTUNGEN DRITTER, DIE IN DER ODER DURCH DIE DIENSTLEISTUNG ERHÄLTLICH SIND, EINSCHLIESSLICH VON GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, EIGENTUM UND FREIHEIT VON MÄNGELRECHTEN, UND ALLE GARANTIEN, DIE AUS REGELMÄSSIGER ÜBUNG, REGELMÄSSIGEM LEISTUNGSVERHALTEN, ODER HANDELSBRAUCH HERVORGEHEN KÖNNTEN, UND SCHLIESSEN DIESE HIERMIT AUS. IHR NUTZEN DER DIENSTLEISTUNG (VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE) UND VON INHALT STEHT IN IHREM ERMESSEN UND ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR. UNSERE PARTEIEN GARANTIEREN NICHT, DASS DER NUTZEN ODER DAS AUFRUFEN DER DIENSTLEISTUNG ODER VON INHALT FEHLERFREI, VOLLSTÄNDIG ODER SICHER SEIN WIRD ODER DASS DER INHALT NICHT ANDERWEITIG VERLOREN ODER BESCHÄDIGT WIRD ODER IHRE ANFORDERUNGEN ODER ERWARTUNGEN ERFÜLLEN WIRD, DASS DER BETRIEB ODER DIE VERFÜGBARKEIT UNUNTERBROCHEN SEIN WIRD, ODER DASS FEHLER ODER STÖRUNGEN VERBESSERT ODER BEHOBEN WERDEN. UNSERE PARTEIEN GARANTIEREN NICHT DASS DIE DIENSTLEISTUNG ODER JEGLICHER INHALT IN EINER BESTIMMTEN ART UND WEISE LEISTEN WERDEN. UNGEACHTET DESSEN ERKENNEN SIE AN, DASS SIE ALLEIN FÜR FOLGENDES VERANTWORTLICH SIND (UND UNSERE PARTEIEN ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG UND WERDEN NICHT HAFTBAR SEIN FÜR): (1) DIE ENTSCHEIDUNGEN, DIE SIE HINSICHTLICH DER DIENSTLEISTUNG TREFFEN, (2) DEN NUTZEN DER DIENSTLEISTUNG ODER VON INHALTEN, EINSCHLIESSLICH VON INHALT (ODER JEGLICHEN ANGABEN DIESBEZÜGLICH, ODER ANPASSUNGEN ODER ÜBERSETZUNGEN HIERVON), DATEN, INFORMATIONEN, ODER ANDEREM MATERIAL, AUF DAS SIE IN VERBINDUNG MIT DER DIENSTLEISTUNG ODER DURCH IHR BENUTZERKONTO, IHR COMPUTERSYSTEM ODER IHR MOBILES GERÄT ZUGRIFF GENOMMEN HABEN ODER DATENVERLUST; ODER (3) VERLUSTE, SCHÄDEN ODER ANDERE AUSWIRKUNGEN, DIE AUS DER VERWENDUNG DER DIENSTLEISTUNG ODER VON INHALT ENTSTEHEN (ODER JEGLICHE ANGABEN, ANPASSUNGEN ODER ÜBERSETZUNGEN HIERVON) ODER DIE NICHTEINHALTUNG DIESER NUTZUNGSBEDINGUNGEN. UNSERE PARTEIEN ERTEILEN KEINE GARANTIEN AN DRITTE. Wir sichern nicht zu dass die Dienstleistung, oder Teile hiervon, ODER JEGLICHER INHALT (ODER ANGABEN, ANPASSUNGEN ODER ÜBERSETZUNGEN HIERVON) RICHTIG ODER VOLLSTÄNDIG ist/sind ODER angemessen oder verfügbar zur Nutzung in einem bestimmten Rechtsgebiet IST ODER SIND. Indem Sie sich entscheiden, die Dienstleistung ODER JEGLICHEN INHALT aufzurufen oder ZU NUTZEN, handeln Sie auf eigenes Risiko, und Sie sind für die Einhaltung von allen örtlichen Gesetzen, Vorschriften und Verordnungen verantwortlich, einschließlich lokaler Vorschriften zum Online Verhalten und zu vertretbarem Inhalt. Diese Ziffer ist durchsetzbar soweit das einschlägige Recht dies zulässt. Keine Informationen oder Ratschläge (schriftlich, mündlich oder anderweitig), die Unsere Parteien oder ihre Vertreter geben, werden eine Garantie schaffen oder in jeglicher Art den Haftungsausschluss und die Haftungsbegrenzung, die ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen vorgesehen sind, beeinträchtigen.

Besonderer Hinweis zur Herstellung und Handhabung von körperlichen Materialien. BITTE BEACHTEN SIE, DASS SIE ALLEIN DAFÜR VERANTWORTLICH SIND, DIE EIGNUNG VON PRODUKTEN, DIENSTLEISTUNGEN, MATERIALIEN UND PROZESSEN, DIE IHNEN VON ODER DURCH DIE DIENSTLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN, ZU BESTIMMEN. FOLGENDES GILT OHNE EINSCHRÄNKUNG: (A) UNSERE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE IN DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND IN ANDEREN RICHTLINIEN GELTEN HINSICHTLICH ALLER PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN ODER MATERIALIEN, DIE FÜR AUSGABEN GENUTZT WERDEN, ODER DIE ZUR HERSTELLUNG VON KÖRPERLICHEN MATERIALIEN GENUTZT WERDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE DURCH DIE DIENSTLEISTUNG ODER DURCH NUTZEN DER DIENSTLEISTUNG HERGESTELLT WURDEN, ODER JEGLICHE PROZESSE UND/ODER PRODUKTE (EINSCHLIESSLICH VON DRITTEN), DIE IN DER DIENSTLEISTUNG ODER DURCH DIE DIENSTLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN; (B) PRODUKTE, DIENSTLEISTUNGEN ODER MATERIALIEN, DIE BEI DER HERSTELLUNG VON KÖRPERLICHEN MATERIALIEN VON DER ODER DURCH DIE DIENSTLEISTUNG GENUTZT WERDEN KÖNNEN NUR FÜR DEKORATIVE ZWECKE GENUTZT WERDEN, KÖNNEN NICHT FÜR DIE NUTZUNG VON PERSONEN UNTER 13 JAHREN GEEIGNET SEIN (Z.B., KÖNNEN UNGEEIGNET SEIN ALS SPIELZEUG ODER PRODUKTE FÜR KINDER) UND KÖNNEN UNGEEIGNET SEIN FÜR DIE HANDHABUNG VON VERBRAUCHSGÜTER WIE Z.B. NAHRUNG ODER FLÜSSIGKEIT. UNTER ANDEREM SOLLTEN SOLCHE UNGEEIGNETEN PRODUKTE UND MATERIALIEN NICHT ALS VERBRAUCHSGÜTER ODER SPIELZEUG GENUTZT WERDEN, SOLLTEN NICHT AN KINDER GEGEBEN WERDEN UND NICHT IN KONTAKT KOMMEN MIT STROHM, NAHRUNG ODER FLÜSSIGKEIT, UND SOLLTEN FERN VON HITZE AUFBEWAHRT WERDEN.

Eingeschränkte Funktionalität. DIE DIENSTLEISTUNG (EINSCHLIESSLICH SOFTWARE) IST KEIN ERSATZ FÜR IHR EIGENES URTEIL ODER UNABHÄNGIGE PROFESSIONELL VORGENOMMENE TESTS, ENTWÜRFE, SCHÄTZUNGEN ODER ANALYSEN, SOWEIT ZUTREFFEND. AUFGRUND DER VIELFALT VON POTENTIELLEN ANWENDUNGEN DER DIENSTLEISTUNG WURDE DIE DIENSTLEISTUNG NICHT IN ALLEN DENKBAREN SITUATIONEN, IN DENEN SIE GENUTZT WERDEN KÖNNTE, GETESTET, UND ES KANN SEIN, DASS SIE NICHT DIE ERGEBNISSE ERZIELT, DIE SIE ERWÜNSCHEN. UNSERE PARTEIEN SIND IN KEINERLEI ART UND WEISE FÜR ERGEBNISSE ODER AUSGABEN, DIE VON DER DIENSTLEISTUNG ERHALTEN ODER ANDERWEITIG IN DER DIENSTLEISTUNG GESEHEN WERDEN, ODER FÜR MATERIALIEN, DIE IN VERBINDUNG MIT DER DIENSTLEISTUNG ENTWICKELT WURDEN, EINSCHLIESSLICH INHALT, VERANTWORTLICH. SIE SIND FÜR IHREN ZUGRIFF AUF UND NUTZEN DER DIENSTLEISTUNG VERANTWORTLICH, EINSCHLIESSLICH DER BESTIMMUNG DER ANGEMESSENEN NUTZUNG DER DIENSTLEISTUNG UND DER AUSWAHL DER DIENSTLEISTUNG, DES INHALTS ODER ANDERER PROGRAMME UM DIE ERWÜNSCHTEN ERGEBNISSE ZU ERZIELEN. SIE SIND ZUDEM DAFÜR VERANTWORTLICH, DIE ANGEMESSENHEIT VON UNABHÄNGIGEN PROZESSEN ZU BESTIMMEN, UM DIE VERLÄSSLICHKEIT, GENAUIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT VON DIENSTLEISTUNGSERGEBNISSEN, AUSGABEN ODER MATERIALIEN, DIE VON IHNEN IN VERBINDUNG MIT DER DIENSTLEISTUNG GENUTZT UND/ODER ENTWICKELT WURDEN (FALLS VORHANDEN) ZU BESTIMMEN. DIES SCHLIESST ALLES EIN, WAS SIE DURCH NUTZUNG DER DIENSTLEISTUNG GESEHEN, ENTWORFEN UND/ODER HERGESTELLT HABEN, EINSCHLIESSLICH JEGLICHEN INHALT. ES BESTEHEN KEINE SERVICE LEVEL VEREINBARUNGEN IN VERBINDUNG MIT DER DIENSTLEISTUNG.

17. Haftungsbeschränkungen. IM GESETZLICH ZUGELASSENEN UMFANG, UND UNGEACHTET JEGLICHEN SCHEITERNS DES WESENTLICHEN ZWECKS EINES BESCHRÄNKTEN RECHTSBEHELFS ODER EINER HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG, (1) SIND UNSERE PARTEIEN NIE HAFTBAR FÜR ATYPISCHE SCHÄDEN, MITTELBARE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, ODER JEGLICHE ANDERE SCHÄDEN VERGLEICHBARER ART (UNABHÄNGIG VON DER URSACHE ODER HAFTUNGSGRUNDLAGE, OB AUS VERTRAG, UNERLAUBTER HANDLUNG (AUCH FAHRLÄSSIGKEIT) ODER SONSTIGEM RECHTSGRUND), EINSCHLIESSLICH FÜR ENTGANGENEN GEWINN, UMSATZVERLUST, NUTZUNGSAUSFALL, DATENVERLUST, BETRIEBSUNTERBRECHUNG, KOSTEN DER BESCHAFFUNG VON ERSATZGÜTERN DIENSTLEISTUNGEN ODER ANDEREM ERSATZ, ODER ANDERE KOMMERZIELLE ODER WIRTSCHAFTLICHE SCHÄDEN, UND ZWAR AUCH DANN, WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT EINER DERARTIGEN HAFTUNG HINGEWIESEN WURDE, NOCH WIRD EINE DER GENANNTEN PARTEIEN FÜR SCHÄDEN, DIE AUFGRUND VON HÖHERER GEWALT, DURCH DAS HANDELN EINES DRITTEN ODER OHNE IHR VERSCHULDEN VERURSACHT WURDEN, HAFTBAR SEIN UND (2) DIE GESAMTE KOLLEKTIVE HAFTUNG UNSERER PARTEIEN FÜR ALLE KOSTEN, VERLUSTE ODER SCHÄDEN AUS ALLEN KOSTEN, VERLUSTE ODER SCHÄDEN AUS ALLEN ANSPRÜCHEN, KLAGEN UND VERFAHREN, UNGEACHTET DER GRUNDLAGE FÜR DIE HAFTUNG ODER IN VERBINDUNG MIT IHREM NUTZEN DER DIENSTLEISTUNG ENTSTEHEND, IST DER HÖHE NACH AUF DEN HÖHEREN DER FOLGENDEN BETRÄGE BESCHRÄNKT: (A) EINHUNDERT DOLLAR (100) ODER (B) ALLE VON IHNEN GEZAHLTEN ODER GESCHULDETEN BETRÄGE, FALLS ZUTREFFEND, FÜR DEN ZUGRIFF AUF ODER DEN NUTZEN DER DIENSTLEISTUNG, DIE ANLASS ZUM ANSPRUCH GEGEBEN HAT IN DEN SECHS (6) MONATEN UNMITTELBAR VOR DER FORDERUNG (UNABHÄNGIG DAVON, WANN ZAHLUNGEN TATSÄCHLICH GELEISTET WURDEN).

18. Laufzeit, Kündigung und Aussetzung. Diese Nutzungsbedingungen treten an dem Tag in Kraft, an dem Sie erstmalig auf die Dienstleistung zugreifen oder sie nutzen („Datum des Inkrafttretens“). Die Laufzeit dieses Vertrags („Laufzeit“) verlängert sich ab dem Datum des Inkrafttretens bis die erste der folgenden Bedingungen eintreten: (1) wir kündigen all Ihre Rechte aus diesem Vertrag; (2) wir stellen unser anbieten der Dienstleistung ein oder (3) der Tag, an dem Sie Ihren Nutzen der Dienstleistung einstellen, indem Sie die Software deinstallieren und Ihren Nutzen der Dienstleistung vollständig beenden. Ungeachtet dessen, sollten Sie die Dienstleistung vollständig oder teilweise als Teil eines Abonnements oder einer Mitgliedschaft in Anspruch nehmen, so endet Ihr Zugriff auf diesen Teil der Dienstleistung wenn Ihre Mitgliedschaft oder Ihr Abonnement endet oder abläuft. Wir behalten uns das Recht vor in unserem alleinigen Ermessen und ohne vorherige Ankündigung Ihren Zugriff auf die Dienstleistung und Ihr Benutzerkonto (falls zutreffend) vollständig oder teilweise zu beenden oder auszusetzen oder Ihren Inhalt aus jeglichen Gründen zu löschen oder zu entfernen, einschließlich aufgrund einer Verletzung oder einer Abtretung dieser Nutzungsbedingungen. Sie stimmen des weiteren zu, dass wir nicht Ihnen oder Dritten gegenüber haftbar sind für eine Beendigung Ihres Zugriffs auf die Dienstleistung oder ein Löschen Ihres Inhalts. Bei Kündigung dieser Nutzungsbedingungen aus jeglichem Grund müssen Sie unverzüglich Ihren Zugriff auf, und Nutzen der Dienstleistung beenden. Ziffern 2 (Änderungen der Dienstleistung oder dieser Nutzungsbedingungen) bis 20 gelten im Falle einer Kündigung dieser Nutzungsbedingungen fort, egal aus welchem Grund die Kündigung erfolgt. Sie sind dafür verantwortlich, Kopien Ihrer Inhalte aufzubewahren. Im Falle einer Kündigung sind wir berechtigt, Ihre Benutzerkonto/en unmittelbar abzuschalten und Zugriff auf Ihren Inhalt auszusetzen und wir können Ihren Inhalt und Sicherheitskopien unverzüglich zu löschen, ohne Sie hierüber in Kenntnis zu setzen, und Unsere Parteien sind nicht haftbar für Verluste oder Schäden, die Ihnen oder Dritten aufgrund einer solchen Löschung entstanden sein könnten. Zahlungen für kostenpflichtige Benutzerkonten mit Berechtigungen (z.B. Mitgliedschaft, Abonnements), werden nicht zurückerstattet, sofern dies nicht in den Besonderen Nutzungsbedingungen für die Dienstleistung so vorgesehen ist. Ungeachtet entgegenstehender Bestimmungen hat ein Ablaufen oder eine Kündigung dieses Vertrages keine Auswirkungen auf Lizenzen oder Unterlizenzen, die Sie unter Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen vor der Kündigung erteilt haben und wird diese nicht beenden. Dies schließt Lizenzen oder Unterlizenzen an andere Benutzer der Dienstleistung ein.

19. Verschiedenes

Rechtswahl und Zuständigkeit. Für diese Nutzungsbedingungen und ihre Auslegung gilt das folgende Recht: (1) Das Recht der Schweiz, falls Sie Ihre Anmeldung für die Dienstleistung in einem Land in Europa, Afrika oder dem Mittleren Osten vorgenommen haben, (2) das Recht von Singapur, falls Sie Ihre Anmeldung für die Dienstleistung in einem Land in Asien, Ozeanien oder der Region Asien-Pazifik vorgenommen haben, oder (3) das Recht des Bundesstaats Kalifornien (und, soweit einschlägig, das Bundesrecht der Vereinigten Staaten), falls Sie Ihre Anmeldung für die Dienstleistung in einem Land in Nord-, Mittel- oder Südamerika (einschließlich der Karibik) oder in einem anderen Land, das nicht in Unterabschnitt (a)(1) oder (a)(2) genannt wird, erworben oder die einzelständige Dienstleistung in einem dieser Länder abonniert haben. Das Recht der jeweiligen Rechtsordnung gilt ohne Berücksichtigung der Regeln des internationalen Privatrechts und der Kollisionsnormen. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf und der Uniform Computer Information Transactions Act gelten nicht für diese Nutzungsbedingungen und sind vom maßgebenden Recht ausgeschlossen. Außerdem erklären Sie sich damit einverstanden, dass jeder Anspruch, jede Klage und jede Streitigkeit aus oder in Verbindung mit diesen Nutzungsbedingungen ausschließlich vor dem Superior Court of the State of California (Gericht erster Instanz des Staates Kalifornien), County of Marin, oder vor dem United States District Court for the Northern District of California in San Francisco (Bundesgericht erster Instanz für den nördlichen Bezirk Kaliforniens) zu erheben ist, und dass die Parteien der ausschließlichen Zuständigkeit dieser Gerichte unterliegen. Es gelten jedoch die folgenden Ausnahmen: Falls Sie Ihre Anmeldung für die Dienstleistung (a) in einem Land in Europa, Afrika oder dem Mittleren Osten vorgenommen haben, so ist jeder Anspruch und jede Klage ausschließlich vor den Gerichten der Schweiz zu erheben (und die Parteien unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit dieser Gerichte) oder (b) falls Sie Ihre Anmeldung in einem Land in Asien, Ozeanien oder der Region Asien-Pazifik vorgenommen haben, so ist jeder Anspruch und jede Klage ausschließlich vor den Gerichten von Singapur zu erheben (und die Parteien unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit dieser Gerichte). Diese Vorschriften hindern uns nicht daran, Klagen über die Verletzung von geistigen Eigentumsrechten in jedem Land zu erheben, in dem eine solche Verletzung vermeintlich begangen wurde.

Exportkontrollen. Sie erkennen an und stimmen zu, dass Ihr Nutzen der Dienstleistung den geltenden Exportkontroll- und Handelssanktionsgesetzen, Regelungen und Verordnungen der Vereinigten Staaten oder eines anderen Landes, darunter insbesondere den vom U.S. Wirtschaftsministerium sowie vom U.S. Finanzministerium veröffentlichten Verordnungen („Exportkontrollgesetze“), unterliegen. Sie allein sind für die Einhaltung der Exportkontrollgesetze und für das Verfolgen von eventuellen Änderungen hierzu verantwortlich. Sie sichern zu, dass (1) Sie nicht Staatsangehöriger oder Einwohner eines Landes sind oder sich in einem Land befinden, das den Handelssanktionen oder anderen wesentlichen Handelsbeschränkungen der Vereinigten Staaten unterliegt (darunter insbesondere Kuba, Iran, Sudan, Syrien und Nordkorea), (2) Sie sich nicht auf einer Liste des U.S. Finanzministeriums über ausgeschlossene Parteien (darunter insbesondere die Liste von speziell designierten Staatsangehörigen und blockierten Personen des U.S. Finanzministeriums sowie Listen des U.S. Wirtschaftsministeriums über verweigerte Personen (Denied Party List) und Unternehmen sowie die Nichtverifizierten-Liste und die Listen des U.S. Department of State betreffend Proliferation) befinden, (3) Sofern die Nutzung nicht auf eine andere Weise in den Exportkontrollgesetzen autorisiert ist, werden Sie nicht die Dienstleistung für eine ausgeschlossene Endnutzung, einschließlich Entwurf, Analyse, Simulation, Abschätzung, Tests oder anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen, Raketensystemen oder unbemannten Luftfahrtanwendungen, verwenden, und (4) Ihre Inhalte unterliegen keinen Beschränkungen hinsichtlich ihrer Veröffentlichung, der Übertragung, des Herunterladens, des Exports oder Re-Exports im Sinne der Exportkontrollgesetze. Sie stimmen zu, dass Sie die Dienstleistung nicht nutzen werden, um ihren Inhalt oder anderen Inhalt oder Materialien in ein Land, an ein Unternehmen oder an eine Partei offenzulegen, zu übermitteln, herunterzuladen, zu exportieren oder zu re-exportieren, das oder die nicht berechtigt ist, sind, diese gemäß den Exportkontrollgesetzen oder anderen Gesetzen oder Verordnungen, denen Sie unterliegen mögen, zu erhalten.

Handlungsanweisung für Forderungen aufgrund von Urheberrechtsverletzungen. Hinweise auf behauptete Urheberrechtsverletzungen sollten gemäß Titel 17, United States Code, Ziffer 512(c)(2) per Email an Autodesks Urheberrechtsbeauftragten unter CopyrightAgent@autodesk.com. gesandt werden. Weitere Hinweise und Informationen zur Übermittlung einer behaupteten Urheberrechtsverletzung erhalten Sie unter dem folgenden Link: Copyright Information unter www.autodesk.com/legal-notices-trademarks/. SOLLTE DIE HIER FESTGELEGTE VORGEHENSWEISE NICHT BEFOLGT WERDEN, SO WIRD KEINE ANTWORT ERTEILT.

Filter. Wir weisen Sie hiermit gemäß 47 U.S.C. Ziffer 230(d) in geänderter Fassung darauf hin, dass Schutzvorrichtungen zur elterlichen Kontrolle (wie z.B. Computer Hardware, Software oder Filterdienstleistungen), die Ihnen dabei behilflich sein können, Zugriff auf Material, das für Minderjährige schädlich ist, zu begrenzen, im Handel erhältlich sind. Informationen zur Identifizierung von aktuellen Anbietern von solchen Schutzvorrichtungen sind verfügbar auf den zwei Websites GetNetWise (https://kids.getnetwise.org/) und OnGuard Online (https://onguardonline.gov/). Bitte beachten Sie, dass Wir keine der auf diesen Seiten aufgeführten Produkte oder Dienstleistungen empfehlen.

Allgemeines. Das Verhältnis der Vertragsparteien dieser Nutzungsbedingungen ist das von selbständigen Unternehmern, und diese Nutzungsbedingungen enthalten keinerlei Hinweise, und können nicht dahingehend ausgelegt werden, dass der Vorsatz besteht, eine Gesellschaft, Partnerschaft, ein Gemeinschaftsunternehmen oder anderes Verhältnis zu begründen. Jede Partei ist für die Deckung ihrer jeweiligen Kosten und Ausgaben in der Wahrnehmung ihrer Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen selbst verantwortlich, sofern dies nicht anders ausdrücklich hierin vorgesehen ist. Sollte ein zuständiges Gericht eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen vollständig oder teilweise für undurchsetzbar erklären, so wird die Bestimmung soweit möglich durchgesetzt werden, als möglich ist, um den Zweck dieser Nutzungsbedingungen Wirkung zu verleihen und die restlichen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen bleiben in Kraft. Die Abschnittsüberschriften, die in diesen Nutzungsbedingungen verwendet werden, sind lediglich aus Bequemlichkeitsgründen gewählt und haben keine rechtliche Bedeutung. Sollte es bei der übersetzten Version dieser Erklärung im Vergleich zur englischsprachigen Version zu Unstimmigkeiten kommen, ist stets die englischsprachige Version ausschlaggebend. Sollten Sie in Kanada auf die Dienstleistung Zugriff nehmen, so gilt das Folgende: Die Vertragsparteien stimmen hiermit überein, dass es ihr Wunsch ist dass diese Nutzungsbedingungen und andere hiermit verbundene Dokumente, einschließlich Mitteilungen, in der englischen Sprache verfasst wurden und in der Zukunft verfasst werden. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s’y rattachent, soient rédigés en langue anglaise. Soweit nicht anders ausdrücklich hierin bestimmt kann eine Partei ihre Rechte aus diesen Nutzungsbedingungen nur in einem schriftlichen Dokument, das von beiden Vertragsparteien unterschrieben wurde, verzichten. Sollte es versäumt werden, eine Vorschrift dieser Nutzungsbedingungen durchzusetzen, so führt das nicht zu einem Verzicht auf die Rechte aus dieser, oder jeglicher anderer, Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen. Sie dürfen diese Nutzungsbedingungen oder jegliche Ihrer Rechte oder Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen nicht abtreten oder übertragen. Eine ungenehmigte Abtretung ist unwirksam und nichtig. Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass wir unsere Rechte und Verpflichtungen aus diesen Nutzungsbedingungen abtreten und Unterverträge diesbezüglich abschließen können.

Kommunikation.(1)Besondere Nutzungsbedingungen. Kontaktinformationen für bestimmte Anfragen und Mitteilungen bezüglich der Dienstleistung sind in den jeweiligen Anweisungen in diesen Nutzungsbedingungen angegeben, einschließlich über den Link zu den Besonderen Nutzungsbedingungen (siehe Link zu Besonderen Nutzungsbedingungen oben).

(2)Mitteilung an Einwohner Kaliforniens. Gemäss Ziffer 1789.3 des Kalifornischen Zivilgesetzbuches sind Benutzer in Kalifornien berechtigt, die folgende Mitteilung an Verbraucher zu erhalten: Sollten Sie eine Frage oder Beschwerde bezüglich der Website haben, kontaktieren Sie uns bitte schriftlich über CopyrightAgent@autodesk.com oder rufen Sie uns an unter 415-507-5000 (z.Hd.: Copyright Agent). Einwohner Kaliforniens können die Beschwerdeeinheit der Abteilung für Verbraucherdienstleistungen des Kalifornischens Amts für Verbraucherfragen (California Department of Consumer Affairs) schriftlich über 1625 North Market Blvd., Sacramento,CA 95834, oder telefonisch unter (916) 445-1254 oder (800) 952-5210 erreichen. Änderungen oder Aktualisierung dieser Nutzungsbedingungen. Sollten Sie nicht mit wesentlichen Änderungen oder Aktualisierungen dieser Nutzungsbedingungen einverstanden sein, so müssen Sie uns über diese Tatsache informieren indem Sie uns innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Inkrafttreten der Änderung (“Datum des Inkrafttretens”) eine Mitteilung an license@autodesk.com zukommen lassen. Eine Benachrichtigung an uns auf diese Weise wird die aktualisierten Bedingungen bezüglich Ihres Nutzens der Dienstleistungen beenden, und hinsichtlich Ihres Nutzens der Dienstleistung werden die Bedingungen, die unmittelbar vor der Änderung galten, anwendbar sein (es sei denn, die Änderung wurde vorgenommen, um anwendbares Recht einzuhalten). Diese Bedingungen werden anwendbar sein bis (1) zum Ende der zu diesem Zeitpunkt in Ihren Berechtigungen identifizierten Laufzeit, oder (2) dreißig (30) Tage nach dem Datum des Inkrafttretens, je nachdem welches Datum früher eintritt (das „Enddatum“). Das Enddatum stellt das Ende der Laufzeit für Ihre Dienstleistung, einschließlich Ihrer Berechtigungen, dar. Sofern Sie uns nicht innerhalb von 30 Tagen wie oben beschrieben benachrichtigen werden, wird Ihre fortgesetzte Nutzung der Dienstleistung nach dem Datum des Inkrafttretens als Annahme der Änderungen und Erneuerung und Erweiterung der zum Zeitpunkt des Datum des Inkrafttretens geltenden Nutzungsbedingungen gewertet. Ungeachtet des Vorstehenden werden Änderungen an diesen Nutzungsbedingungen nicht anwendbar sein bezüglich Auseinandersetzungen zwischen Ihnen und uns, die vor dem Tag stattfanden, an dem wir die geänderte Fassung, die die Änderungen beinhaltet, bekanntgegeben haben, oder Sie anderweitig über die Änderungen informiert haben.

Gesamte Vereinbarung. Diese Nutzungsbedingungen (einschließlich der Richtlinien) enthalten die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und uns im Hinblick auf den Vertragsgegenstand und ersetzen alle vorherig oder gleichzeitig erfolgten Verständigungen und Vorschläge in elektronischer, mündlicher oder schriftlicher Form zwischen Ihnen und uns im Hinblick auf die Dienstleistung. Im Falle eines Widerspruchs oder der Unvereinbarkeit zwischen diesen Nutzungsbedingungen und einem Software Lizenzvertrag Dritter oder einer Service Level Vereinbarung der einen Link zur Dienstleistung enthält haben diese Nutzungsbedingungen Vorrang, mit Ausnahme des Folgenden: (1) die Berechtigungen haben Vorrang vor diesen Nutzungsbedingungen hinsichtlich Ihrer speziellen Berechtigungen, und (2) die Datenschutzerklärung hat Vorrang soweit sie sich ausdrücklich über diese Nutzungsbedingungen hinwegsetzt.



20. DEFINITIONEN.

“Inhalt” bezeichnet Texte, Bilder, Daten, Informationen, Medien, Audio- und Videoaufzeichnungen, Kommentare, Nachrichten, Meinungen, Empfehlungen, Ratschläge, Informationen oder anderes Material, das verwendet, zur Verfügung gestellt, oder durch oder in der Dienstleistung bekanntgegeben oder verlinkt wurde.

“Berechtigungen” bezeichnet Ihre Rechte, die Dienstleistung zu nutzen (wie z.B. Ihre Mitgliedschafts- und Bezugsrechte, Maximalkapazitäten, maximale Anzahl erlaubter Transaktionen und Ausgaben, Zeit der Nutzung oder anderer Messwert hinsichtlich der Nutzung, Laufzeit oder Dauer und andere Rechte in Verbindung mit der jeweiligen Dienstleistung), die im von Ihnen abonnierten oder lizenzierten Mitgliedschaftslevel oder Abonnement bestimmt sind. “Berechtigungen” beinhaltet zudem alle anderen Informationen über Berechtigungen, die Dienstleistung aufzurufen und sie zu nutzen, die in der Dienstleistung beschrieben sind (einschließlich der Beschreibung der Dienstleistung, der Dokumentation und der minimalen technischen Voraussetzungen für die Dienstleistung).

“Personenbezogene Informationen” hat die in der Datenschutzerklärung bestimmte Bedeutung.

“Richtlinien” bezeichnen gemeinsam die Berechtigungen, die Dokumentationen, die Datenschutzerklärung und alle anderen Bedingungen, die Teil dieser Nutzungsbedingungen sind und in diese integriert sind.

“Datenschutzerklärung” bezeichnet unsere Datenschutzerklärung die unter www.autodesk.com/privacy in der jeweils gültigen Fassung erhältlich ist, und die jederzeit geändert werden kann.

“Software” bezeichnet jedes Computerprogramm oder ähnliches Material, einschließlich Module und Komponenten, Funktionen und Merkmale eines Computerprogramms, die von oder für uns als Teil der Dienstleistung bereitgestellt werden (als Download oder als gehostete Lösung), einschließlich aller zugehöriger technischer Dokumentationen.

“Besondere Nutzungsbedingungen” bezeichnet die Bedingungen, die in dem Dokument bereitgestellt werden, das Sie über den sich oben befindenden Link zu den Besonderen Nutzungsbedingungen abrufen können.

“Nutzungsbedingungen” bezeichnet die Bestimmungen und Bedingungen dieser Nutzungsbedingungen, alle Besonderen Nutzungsbedingungen und alle Richtlinien.

“Wir,”, “uns” oder “unser” bezeichnet Autodesk, Inc., eine Delaware-Gesellschaft, mit folgenden Ausnahmen: (1) 1) Sollten Sie eine Berechtigung an unserer Dienstleistung in einem Land in Europa, Afrika oder dem Mittleren Osten erwerben, so bezeichnet “Wir,”, “uns” oder “unser” Autodesk Development Sàrl, und (2) sollten Sie eine Berechtigung an unserer Dienstleistung in einem Land in Asien, Ozeanien oder der Region Asien-Pazifik erwerben, so bezeichnet “Berechtigung an unserer Dienstleistung Autodesk Asia Pte Ltd.

“Ihr Inhalt” bezeichnet die Gesamtheit des (1) von Ihnen auf, zu, von oder durch die Dienstleistung (und etwaiger Übersetzungen hiervon) bekanntgegebenen, bereitgestelltem, heraufgeladenen, unterbreiteten, geteilten, veröffentlichten, vertriebenen, zur Verfügung gestellten, aufrufbaren oder nutzbaren Inhalts; (2) Ihre konkreten Ergebnisse, die von der Dienstleistung generiert werden basierend auf Ihren eigenen Rohdaten oder Informationen; und (3) jede Softwareanwendung, jedes Plug-In und andere Computerprogramm oder ähnliches Material (einschließlich Module und Komponenten, Funktionen und Merkmale eines Computerprogramms), die Sie durch die Nutzung der API-Informationen entwickelt haben. Unsere Materialien sind ausdrücklich vom Inhalt ausgeschlossen.

© 2013 Autodesk, Inc.