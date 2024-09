Bienvenido a A360! Antes de utilizar nuestros servicios, deberá leer los presentes términos y condiciones. Haga clic en el botón “Acepto” (“I Agree”) o en cualquier otro botón o mecanismo diseñado para expresar su aceptación al objeto de poder utilizar los servicios.

Al hacer clic en el botón “Acepto” (“I Agree”) (o en cualquier otro botón o mecanismo diseñado para expresar su aceptación), o al utilizar el Servicio, (a) estará indicando que ha leído y entendido los presentes Términos y Condiciones, y se obliga legalmente a su cumplimiento, en nombre de la compañía o de cualquier otra entidad legal a la que represente (por ejemplo, como empleado) (la “Compañía”) o, en caso de no existir tal Compañía, en nombre propio como persona física; y (B) estará manifestando y garantizando que tiene el derecho, la capacidad y la autoridad para intervenir en nombre de su Compañía y asumir obligaciones en nombre de dicha Compañía (en su caso) o en nombre propio (si no existe tal entidad). Se habrá formado un contrato entre Autodesk y Ud. Personalmente (si accede al Servicio en nombre propio) o su Compañía.

Si Ud. o su Compañía (conjuntamente, “Ud.”) no está conforme con la totalidad de los presentes Términos y condiciones o no tiene el derecho, la capacidad y la autoridad para intervenir en nombre de su Compañía y asumir obligaciones en nombre de dicha Compañía (en su caso) o en nombre propio, (A) no haga clic en el botón “Acepto” (“I Agree”) y, en lugar de ello, haga clic en el botón “No Acepto” (“I Reject”) (o en cualquier otro botón o mecanismo diseñado para rechazar los presentes Términos y Condiciones); y (B) no podrá acceder al Servicio ni utilizarlo. No obstante, todo uso o acceso no autorizado que Ud. o su Compañía realice seguirá constituyendo una aceptación de los presentes Términos y Condiciones.

1. Servicios Generales.

1.1 Los presentes “Términos y Condiciones de Servicio” forman un contrato y son complementarios a cualesquiera otros contratos que pueda haber suscrito con Autodesk, incluyendo Políticas y Acuerdos Adicionales. Los presentes Términos y Condiciones son de aplicación a numerosos servicios. En ocasiones, pueden existir determinados términos y condiciones o derechos específicos que serán de aplicación a un servicio en concreto. Dichos términos y condiciones adicionales se encuentran recogidos en el documento de Condiciones y Derechos de Servicio Especiales, cuyos términos quedan incorporados a los presentes y forman parte de los Términos y Condiciones aplicables al Servicio. Los presentes Términos y Condiciones podrán incluir términos en mayúsculas tales como “Autodesk,” o “Servicio.” Los términos en mayúsculas se encuentran definidos en la Cláusula 10 (Definiciones) o en otros apartado de los presentes Términos y Condiciones. Los Servicios Gratuitos podrán estar sujetos a los términos y condiciones adicionales que aparecen en relación con Su utilización de los Servicios Gratuitos y que se incorporan a los presentes Términos y Condiciones por referencia. Todos los pagos y tarifas correspondientes a los Servicios están sujetos a los términos y condiciones de aplicación que rigen los pagos entre Ud. y Autodesk o un tercer revendedor o distribuidor autorizado.

1.2 Autodesk prestará los Servicios a Ud. y a Sus Usuarios Autorizados. Con sujeción a los presentes Términos y Condiciones, Autodesk prestará los Servicios y Ud. podrá acceder a dichos Servicios y utilizarlos, pudiendo permitir asimismo el acceso y uso del Servicio a Sus Usuarios Autorizados, siempre y cuando todas las referidas actividades de acceso y uso se realicen únicamente para Sus fines comerciales internos y en la forma de acceso establecida y/o facilitada por Autodesk. En determinados casos, el acceso y uso por otros terceros podrá estar permitido cuando así se establezca específicamente en la Documentación o en el documento de Condiciones y Derechos de Servicio Especiales. Ud. será responsable del cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones por parte de Sus Usuarios Autorizados y de cualesquiera otras personas que puedan tener acceso al Servicio a través de Ud. (con independencia de que dicho acceso haya sido autorizado por Autodesk o esté dentro del ámbito de Sus Derechos). Podrá exigirse a Sus Usuarios Autorizados que revisen y acepten los presentes Términos y Condiciones antes de acceder al Servicio y utilizarlo. Ud. no podrá vender u ofrecer para reventa la Oferta de Servicio, ya sea total o parcialmente. Sin limitación de la obligación de Autodesk de prestar los Servicios conforme a los Derechos, Ud. entiende que determinados Servicios u Oferta de Servicios pueden no estar disponibles en todos los países, exigir que se dé de alta o adquiera una suscripción o que abone unas tarifas adicionales, pudiendo asimismo no estar disponibles en todos los idiomas. Ud. será el responsable de gestionar Sus propias normas de acceso a Su sitio o a Su Contenido por parte de Sus Usuarios Autorizados. Autodesk no será responsable de velar por el cumplimiento de tales normas.

1.3 Ud. y Sus Usuarios Autorizados deberán crear una cuenta y mantener el acceso a Internet para poder utilizar el Servicio. Ud. y Sus Usuarios Autorizados deberán tener conexión a Internet y podrán necesitar crear una cuenta, o acceder a ella, para poder utilizar el Servicio, y Autodesk se reserva el derecho a exigírselo. Ud. acepta que tanto Ud. como Sus Usuarios Autorizados no podrán compartir sus identificaciones de usuario o contraseñas. Ud. se obliga a no permitir que otras personas accedan a Su cuenta o a Su sitio (salvo por lo expresamente permitido en los presentes Términos y Condiciones) o realicen cualquier actividad que pueda poner en peligro la seguridad de Su cuenta. Ud. será el único responsable de contratar y abonar los costes de conexión a Internet u otras redes, equipos, software, servicios y demás recursos que necesite para acceder al Servicio y/o utilizarlo (“Acceso”), incluyendo, sin limitación alguna, las tarifas de los proveedores de servicios de Internet, las tarifas de telecomunicaciones y los costes de cualquier equipo y software de terceros (incluyendo, sin limitación alguna, métodos de encriptado y demás medidas tecnológicas de seguridad). Autodesk no será responsable ni del soporte relativo a Su Acceso ni de la fiabilidad, seguridad o funcionamiento de ningún tipo de Acceso. Salvo por lo estipulado en contrario en los Términos y Condiciones de Servicios Especiales o por lo descrito en Sus Derechos, podrá accederse a los Servicios desde cualquier lugar del mundo (si bien cabe la posibilidad de que no todos los servicios y funcionalidades referenciados en los Servicios estén disponibles en todos los países o territorios actualmente o en el futuro). Los presentes Términos y Condiciones no modifican las restricciones territoriales que sean de aplicación a Su uso de cualquier Producto Independiente de Autodesk.

1.4 Podrán aplicarse Contratos de Nivel de Servicio para los Servicios. Autodesk pondrá el Servicio a disposición de Ud. y de Sus Usuarios Autorizados conforme al modo en que suele ofrecer con carácter general los Servicios a sus usuarios. Los Contratos de Nivel de Servicio (SLA) que se le ofrezcan en relación con el Servicio constituirán Acuerdos Adicionales, y los créditos (en su caso) contemplados en dichos SLA serán la única y exclusiva vía de subsanación en caso de incumplimiento de los niveles de servicio identificados. No todos los Servicios tienen un SLA asociado. Autodesk no realiza ninguna manifestación ni otorga ninguna garantía en relación con el tiempo de funcionamiento o la disponibilidad de la Oferta de Servicio salvo por lo específicamente indicado en el correspondiente SLA, en su caso.

2. CONTENIDOS.

2.1 Sus Contenidos son Suyos. Ud. mantendrá en todo momento la propiedad y responsabilidad sobre Sus Contenidos, y será igualmente responsable de Su conducta mientras utilice la Oferta de Servicio. Ud. acepta que Sus Contenidos y Su conducta (y la de Sus Usuarios Autorizados) en el marco de la utilización de la Oferta de Servicio cumplirán con todas las leyes y normativas de aplicación, las Normas de Conducta y cualesquiera otras Políticas. Al crear, enviar, publicar, desarrollar o poner de cualquier otro modo Sus Contenidos a disposición de Autodesk y/u otros terceros, Ud. reconoce y acepta que: (1) evaluará y soportará todos los riesgos asociados a Sus Contenidos; y (2) en ningún caso las Partes de Autodesk serán responsables en modo alguno en lo que respecta a Sus Contenidos cuando los cargue o remita, incluyendo, sin limitación alguna, en lo que respecta a cualesquiera errores u omisiones. Sin excluir la obligación de Autodesk de prestar los Servicios conforme a lo descrito en Sus Derechos, le recomendamos que emplee prácticas eficaces de conservación de contenidos, que guarde copias en Su ordenador o red local, que utilice los más avanzados métodos de encriptado y demás medidas tecnológicas de seguridad para proteger Sus Contenidos y que salvaguarde y proteja la seguridad y confidencialidad de Sus Contenidos, conforme corresponda al Servicio. El personal de Autodesk no accederá a Sus Contenidos salvo (a) como parte de las actividades de prestación, mantenimiento, seguridad o modificación de los Servicios, (b) a petición de Ud. o con Su consentimiento como parte de la resolución o prevención de algún problema técnico, de mantenimiento o soporte, o (c) en relación con cualesquiera actuaciones u obligaciones legales de conformidad con la Cláusula 2(D) siguiente. El uso de Sus Datos Personales será conforme a lo estipulado en la Declaración de Privacidad. Autodesk no es la propietaria de Sus Contenidos. Ud. reconoce que la prestación del Servicio implica necesariamente el acceso técnico, tratamiento y transmisión de Sus Contenidos y de los Parámetros relativos al uso del Servicio.

2.2 Qué sucede cuando Ud. comparte Sus Contenidos. Algunos Servicios le permiten compartir Sus Contenidos o publicarlos en un Foro o en otros productos o servicios directa o indirectamente a través de otro software. Ud. entiende que si decide compartir o publicar Sus Contenidos (ya sea por e-mail, compartiendo un vínculo, realizando un envío a una aplicación de software para acceder a un servicio, publicando en un Foro o en otras áreas públicas o compartidas disponibles para otros usuarios elegidas por Ud., o por cualquier otro mecanismo para compartir información disponible), toda persona con la que haya compartido Sus Contenidos (incluyendo el público en general, en determinados casos) podrá usar, reproducir, manipular, distribuir, mostrar, transmitir y comunicar Sus Contenidos. Los Foros podrán ser públicos y la información publicada en ellos no es confidencial. Si no desea que ninguna persona tenga tales derechos, no use el Servicio para compartir Sus Contenidos o configure Sus permisos en consecuencia. Ud. será el responsable de administrar el acceso a Sus Contenidos por parte de Sus Usuarios Autorizados, incluyendo el otorgamiento y la cancelación de los permisos de acceso. Ud. reconoce que, en determinados casos, un usuario al que pueda haber otorgado permisos de acceso podrá tener la capacidad de copiar, transmitir o guardar Sus Contenidos fuera del Servicio y que la suspensión o cancelación de tal acceso no eliminará o inhibirá a su vez el acceso al material que haya sido previamente copiado o transmitido. Ud. renuncia a los derechos “morales” y a cualquier otro derecho relativo a la atribución de autoría de Sus Contenidos. Las Partes de Autodesk no tienen ningún tipo de control y no asumen ninguna responsabilidad por cualesquiera daños derivados del uso o uso indebido por cualquier tercero de los Contenidos que haya decidido compartir, directa o indirectamente, en cualquier Foro o a través de cualquier servicio o software. SI DECIDE COMPARTIR SUS CONTENIDOS O PONERLOS A DISPOSICIÓN DE OTROS TERCEROS EN UN FORO O DE ALGÚN OTRO MODO EN RELACIÓN CON EL SERVICIO, ESTARÁ ACTUANDO POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO.

2.3 Confidencialidad de Sus Contenidos y otra Información Confidencial. Ud. o Autodesk (como la “Parte Reveladora”) podrán revelar Información Confidencial a la otra parte (la "Parte Receptora") en relación con los Servicios. La Parte Receptora deberá emplear el mismo grado de protección que aplica para salvaguardar la confidencialidad de su información confidencial de naturaleza similar (que será, como mínimo, un grado de protección razonable) y se obliga a: (i) no utilizar la Información Confidencial de la Parte Reveladora para ningún fin ajeno al ámbito de los presentes Términos y Condiciones y de cualquier otro Acuerdo Adicional, y (ii) salvo en la medida de lo autorizado por la Parte Reveladora por escrito, limitar el acceso a la Información Confidencial de la Parte Reveladora a aquellos de sus empleados, contratistas, proveedores de servicios y agentes (y los de sus filiales), que necesiten tener dicho acceso para fines acordes a lo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones y en cualquier otro Acuerdo Adicional, y que estén sujetos al cumplimiento de unas obligaciones de confidencialidad frente a la Parte Receptora con unas medidas de protección no menos estrictas que las aquí contempladas.

2.4 Obligación Legal de Revelación. La Parte Receptora podrá revelar Información Confidencial de la Parte Reveladora cuando venga legalmente obligada a ello, siempre y cuando notifique previamente a la Parte Reveladora la existencia de dicha obligación de revelación (en la medida de lo legalmente permitido). Ud. reconoce y acepta que Autodesk podrá acceder a Sus Contenidos y revelarlos al objeto de cumplir con todas las obligaciones legales y todos los requerimientos de las autoridades gubernamentales y reguladoras (incluyendo citaciones y mandatos judiciales), como parte de un procedimiento legal que afecte a las Partes de Autodesk o a petición de Ud. Cuando la revelación de Información Confidencial responda a una petición suya, Ud. podrá ser el responsable de abonar los gastos que se deriven de recopilar dicha Información Confidencial y dar acceso a la misma.

2.5 Disponibilidad de Materiales de Terceros. Podrán existir determinados Materiales de Terceros disponibles para Ud., directa o indirectamente, a través del Servicio (incluyendo Materiales de Terceros compartidos por otros usuarios del Servicio, mediante del uso de Software que refiera a los Servicios, a través de Foros o por otros medios). En algunos casos, dichos Materiales de Terceros podrán aparecer como una prestación, función o extensión de los Servicios, la Suscripción, la Participación o el Software de Autodesk. Al acceder a esos Materiales de Terceros, Su Ordenador podrá comunicarse, sin mediar notificación alguna, con la página web de un tercero —para fines como, por ejemplo, proporcionarle información, prestaciones o funciones adicionales. La conectividad o acceso a las páginas web o a los Materiales de Terceros se rige por los términos y las condiciones (incluyendo las exclusiones de responsabilidad y advertencias) que aparecen en dichas páginas o que estén asociados de cualquier otro modo con los Materiales de Terceros, y el acceso y uso de los Materiales de Terceros y otros productos y servicios de Autodesk podrá requerir la aceptación de unos términos y condiciones por separado y/o el pago de unas tarifas adicionales. Ud. acuerda que la visualización, utilización o acceso de Materiales de Terceros por parte de Ud. o de Sus Usuarios Autorizados será por su cuenta y riesgo exclusivamente. En ningún caso las Partes de Autodesk serán responsables por cualesquiera pérdidas o daños ocasionados por Su visualización, utilización o fundamentación en los Materiales de Terceros. Los acuerdos alcanzados entre Ud. y un tercero en relación con dichos Materiales de Terceros, incluyendo, sin limitación alguna, las políticas de privacidad de ese tercero, el uso de los datos personales, la entrega y el pago de productos y servicios y cualesquiera otros términos y condiciones relativos a tales acuerdos, serán únicamente entre Ud. y el tercero en cuestión. Autodesk podrá, en cualquier momento y por cualquier causa, modificar o suspender la disponibilidad de cualesquiera Materiales de Terceros.

2.6 Eliminación de Sus Contenidos. Si elimina Sus Contenidos del Servicio, Ud. entiende que la información de dichos Contenidos podrá seguir existiendo en copias de seguridad. Con carácter adicional a los derechos de Autodesk relativos a la eliminación de Sus Contenidos a la expiración o resolución de los presentes Términos y Condiciones conforme a lo establecido en la Cláusula 8 (Resolución), Autodesk podrá eliminar (si bien no vendrá obligada a ello) cuentas o páginas inactivas o purgar los contenidos relacionados (y todas sus copias de seguridad), sin necesidad de preaviso y sin incurrir por ello en responsabilidad alguna a cuenta de la eliminación o falta de almacenamiento de dichos contenidos. Las Partes de Autodesk no asumirán ningún tipo de responsabilidad por la eliminación de los contenidos atendiendo a Su configuración o por cualesquiera actuaciones u omisiones o falta de eliminación de Sus Contenidos.

2.7 Importancia de la Seguridad. Los Servicios se prestarán utilizando procesos y medidas de protección que han sido diseñados para ayudar a mantener la seguridad de Sus Contenidos y que son adecuados para los Servicios. Autodesk podrá solicitar en cualquier momento que auditores externos verifiquen que la propia Autodesk cumple con los controles de seguridad de Autodesk de aplicación a determinados servicios de Autodesk y emitan los informes pertinentes (“Informes”). Ud. podrá solicitar a Autodesk una copia de los Informes relativos al Servicio (en su caso) y Autodesk le facilitará las copias de los Informes (con sujeción a la firma de un acuerdo de confidencialidad razonablemente aceptable para Autodesk y, en su caso, para los correspondientes proveedores de servicios y auditores externos). Autodesk facilitará los Informes con una periodicidad máxima anual. Los Informes constituyen Información Confidencial de Autodesk conforme a los presentes Términos y Condiciones y al correspondiente acuerdo de confidencialidad.

3. RESTRICCIONES.

3.1 Restricciones aplicables a los Servicios. El presente documento constituye un contrato relativo a los Servicios que es personal para Ud., por lo que no podrá realizar las siguientes actividades ni permitir que otros terceros las realicen: (1) distribuir, alquilar, prestar, arrendar, vender, revender, sublicenciar o transmitir de cualquier otro modo la totalidad o cualquier parte de la Oferta de Servicio, sus derechos con respecto al Servicio, Sus Derechos o cualquier parte de los presentes Términos y Condiciones, a favor de terceras personas físicas o jurídicas; (2) eliminar, alterar u ocultar advertencias de derechos de autor, marcas, confidencialidad u otras advertencias de propiedad, etiquetas o marcas relativas a la Oferta de Servicio o modificar, traducir, adaptar, organizar o crear trabajos derivados basados en la Oferta de Servicio, salvo por lo permitido en los Derechos o Términos y Condiciones de Servicio Especiales; (3) llevar a cabo tareas de descompilación, desensamblaje o ingeniería inversa de la Oferta de Servicio, o determinar o tratar de determinar cualquier tipo de código fuente, algoritmos, métodos o técnicas utilizados o incluidos en la Oferta de Servicio; (4) usar la Oferta de Servicio como servicio de procesamiento de datos (service bureau) o permitir la utilización o acceso de la Oferta de Servicio por otros terceros distintos de los Usuarios Autorizados; (5) usar la Oferta de Servicio sobrepasando o contraviniendo de algún modo el ámbito de Sus Derechos o contraviniendo alguna ley o normativa; (6) interrumpir o interferir en el Servicio, los servidores o las redes conectadas a la página web a través de la que se presta el Servicio; (7) usar la Oferta de Servicio como almacén para realizar cargas remotas o como acceso o indicador para acceder a otra página de inicio, con independencia de que ello se realice dentro o fuera del sitio a través del cual se prestan los Servicios; (8) usar la Oferta de Servicio para llevar a cabo pruebas de estrés, vulnerabilidad, penetración, disponibilidad o rendimiento, tratar de acceder de cualquier modo que no haya sido expresamente permitido por Autodesk, a cualquier red, sistema, servidor u ordenador que aloje el Servicio o el Software relacionado, usar el Servicio para otros fines competitivos o de benchmarking, o tratar de crear un servicio similar mediante el uso de los Servicios o el Software relacionado; (9) usar la Oferta de Servicio para obtener o almacenar datos personales relativos a cualquier persona o entidad, incluyendo otros usuarios del Servicio, salvo por lo específicamente permitido en contrario en los Términos y Condiciones de Servicio Especiales o en la Documentación, y con sujeción a las posibles restricciones relacionadas; (10) usar el Software o acceder o utilizar la Oferta de Servicio de forma distinta a lo expresamente estipulado en los presentes Términos y Condiciones; o (11) utilizar equipos, dispositivos, programas de software u otros medios destinados (o diseñados) para eludir o eliminar cualquier forma de protección técnica utilizada por Autodesk en relación con la Oferta de Servicio, acceder a la Oferta de Servicio con cualquier código, número de serie u otro dispositivo de protección anti-copia o anti-acceso no suministrado por Autodesk directa o indirectamente. Autodesk podrá vigilar y auditar (si bien no vendrá obligada a ello) Su uso del Servicio (y el de Sus Usuarios Autorizados) con el fin de verificar el cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones. No está permitido ningún otro tipo de uso o acceso distinto del autorizado en los presentes Términos y Condiciones.

3.2 Suspensión de los Servicios. En caso de que se notifique a Autodesk, o ésta considere de buena fe, que Sus Contenidos o conductas (o las de Sus Usuarios Autorizados) pueden (1) infringir los presentes Términos y Condiciones (incluyendo, sin limitación alguna, cualquier Política o Acuerdo Adicional), (2) infringir cualesquiera leyes, normativas o derechos de un tercero, incluyendo, sin limitación alguna, los derechos previstos en la ley de derechos de autor y las prohibiciones de difamación, calumnia e intromisión en la intimidad, (3) suponer un riesgo para la seguridad del Servicio o de sus usuarios, o afectar negativamente al Servicio o a los sistemas o contenidos de otros usuarios, o (4) exponer a Autodesk o a un tercero a cualquier tipo de responsabilidad, Autodesk podrá desactivar o suspender, con carácter inmediato, el acceso a Sus Contenidos (si bien no vendrá obligada a ello) y/o a suspender Su acceso a la Oferta de Servicio (o adoptar cualquier otra medida necesaria para cumplir con la legislación) sin necesidad de preaviso. Ud. reconoce y acepta que Autodesk también podrá suspender o resolver Su acceso a la Oferta de Servicio si alguno de los datos que facilite a Autodesk en relación con Su registro o uso del Servicio resulta falso, incorrecto, obsoleto o incompleto. Autodesk podrá eliminar, sin necesidad de preaviso, cualquier contenido publicado en el Servicio en caso de que considere que su ámbito sobrepasa lo establecido en Sus Derechos o, (si no se especifica en Sus Derechos) los límites razonables de almacenamiento.

4. PRIVACIDAD

4.1 La Declaración de Privacidad de Autodesk se aplica al Uso que realice de los Servicios. Ud. reconoce y acepta que al utilizar el Servicio, estará dando su consentimiento a las actividades de obtención, uso, tratamiento y almacenamiento de Sus Datos Personales conforme a lo descrito en la Declaración de Privacidad vigente en cada momento, incluyendo las transferencias internacionales especificadas en dicha Declaración de Privacidad. La Declaración de Privacidad se incorpora a estos Términos y Condiciones por la presente referencia.

4.2 El cumplimiento de las leyes de privacidad es importante y Ud. es el responsable de determinados permisos. Ud. reconoce y acepta que deberá cumplir con todas las leyes en materia de privacidad y protección de datos que resulten de aplicación a los Datos Personales facilitados a Autodesk en relación con el uso del Servicio por parte de Ud., de Sus Usuarios Autorizados o de Su personal, incluyendo todos los requisitos obligatorios en materia de notificación, consentimiento, transferencia (incluyendo transferencias internacionales), revelación y uso de los Datos Personales relativos al Servicio, incluyendo lo descrito en la Declaración de Privacidad. Sin limitación del carácter general de lo anteriormente indicado, deberá asegurarse de haber obtenido los consentimientos necesarios, en la medida en que se precisen, para que los Datos Personales puedan ser transferidos, obtenidos, almacenados, utilizados y tratados por Autodesk y sus proveedores de servicios, y de que toda persona que acceda al Servicio, o lo utilice, conozca la Declaración de Privacidad.

4.3 Proveedores de Servicios; Ausencia de Datos Personales de Carácter Sensible. Ud. reconoce que Autodesk podrá utilizar a terceros proveedores de servicios en la nube “cloud computing” en relación con el Servicio incluyendo, sin limitación alguna, el uso de proveedores de servicios “cloud computing” que podrán transmitir, mantener y almacenar Sus Contenidos y datos utilizando ordenadores y equipos de terceros en lugares de todo el mundo. Ud. reconoce que las funcionalidades de almacenamiento de datos asociadas al Servicios no tienen por objeto almacenar números de la Seguridad Social, tarjetas de crédito o débito, cuentas bancarias, permisos de conducción, datos sanitarios, información sobre seguros de salud, datos sensibles relativos a características personales tales como raza, religión, orientación sexual u otros datos personales que puedan perjudicar a la persona en caso de ser indebidamente revelados (conjuntamente, los “Datos Personales de Carácter Sensible”). Ud. se obliga a no cargar o enviar Datos Personales de Carácter Sensible en relación con el Servicio y acuerda asimismo que las Partes de Autodesk no asumirán ninguna responsabilidad con respecto a los Datos Personales de Carácter Sensible que sean tratados, transferidos, revelados o almacenados en relación con el Servicio.

5. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE AUTODESK.

5.1 La prestación del Servicio incluye materiales de Autodesk protegidos por derechos de propiedad intelectual. Ud. reconoce y acepta que Autodesk y sus licenciantes poseen la plena titularidad y todos los derechos e intereses (incluyendo, sin limitación alguna, patentes, derechos de autor, marcas, secretos comerciales y todos los demás derechos de propiedad intelectual) en relación con el Servicio, el Software, la Información IPA (Interfaces de Programación de Aplicaciones), los Materiales de Desarrollo, los Parámetros, la Documentación, el Sitio del Servicio, la Página de Derechos, los conjuntos de datos de muestra, los modelos de muestra y cualesquiera otros contenidos de muestra, informaciones, datos o materiales facilitados o utilizados en relación con el Servicio, o generados por éste (excluyendo Sus Contenidos). Ud. se obliga a no realizar ninguna actividad que ponga en peligro, grave, limite o afecte de algún modo a la titularidad de Autodesk o de sus licenciantes y a los derechos relacionados. Autodesk no le otorga ningún derecho a utilizar sus marcas, nombres comerciales o logotipos. Únicamente le corresponderán los derechos limitados de uso de la Oferta de Servicio expresamente otorgados a su favor con arreglo a lo estipulado en los presentes Términos y Condiciones, sin que se otorguen o transmitan, o se consideren otorgados o transmitidos, otros derechos, ya sea de forma implícita, por aplicación de la doctrina de actos propios o de cualquier otra forma. Su acceso es a un servicio. En los presentes Términos y Condiciones no se otorga ninguna licencia de software de Autodesk distinta de la relativa al Software de Cliente y los Materiales de Desarrollo para su expresa utilización junto con el uso autorizado del Servicio. Autodesk tendrá (y Ud. otorga) una licencia exenta de royalties, mundial, irrevocable y perpetua para usar e incorporar cualquier tipo de sugerencias, feedback, solicitudes de mejora u otras recomendaciones que Ud. o Sus Usuarios Autorizados proporcionen en relación con los Servicios (“Feedback”).

5.2 Normas de utilización de las IPA (Interfaces de Programación de Aplicaciones) de Autodesk. Ud. reconoce y acepta que los Materiales de Desarrollo e Información IPA (Interfaces de Programación de Aplicaciones) (salvo que se especifique lo contrario en cualesquiera términos y condiciones adicionales o diferentes de Autodesk relativos a dichos Materiales de Desarrollo e Información IPA): (1) constituyen Información Confidencial de Autodesk y pertenecen a Autodesk; (2) no podrán ser distribuidos, revelados ni facilitados a terceros; (3) únicamente podrán ser utilizados a nivel interno y exclusivamente para Su uso interno autorizado del Servicio al que se refieren los Materiales de Desarrollo e Información IPA, como, por ejemplo, para fines de desarrollo y soporte de servicios, aplicaciones, módulos y componentes que funcionen con dicho Servicio; y (4) únicamente podrán usarse en el(los) mismo(s) Ordenador(es) en el(los) que esté permitido el uso de dichos Servicios. Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, si desarrolla cualesquiera servicios, aplicaciones, módulos y componentes de conformidad con los presentes Términos y Condiciones, nada de lo aquí dispuesto le prohibirá utilizar los servicios, las aplicaciones, módulos y los componentes (incluyendo un puerto a estos) junto con otro software y hardware (incluyendo software y hardware de terceros) si tales servicios, aplicaciones, módulos y componentes: (a) no incorporan Materiales de Desarrollo u otros materiales o Software distribuidos u ofrecidos por Autodesk, directa o indirectamente (distintos de la Información IPA utilizada su desarrollo de conformidad con los presentes Términos y Condiciones) y (b) no revelan la Información IPA.

5.3 Su utilización de los Servicios puede incluir Software de Clientes. El acceso al Servicio puede requerir el uso de uno o varios (1) programas de Software cuya descarga es ofrecida por Autodesk y que tienen por objeto ser instalados y utilizados en un Ordenador para permitir el uso del Servicio (el “Software de Cliente”) o (2) Productos Independientes de Autodesk. El uso de cualquier Software está sujeto al contrato de licencia de usuario final facilitado o referenciado por Autodesk en relación con el Producto Independiente de Autodesk (cada uno de ellos, un “Contrato de Licencia”) , o cuando se trate de Software de Clientes, se aplicará lo siguiente: Con sujeción a lo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones y al pago de todas las tarifas (en su caso) relativas al uso que realice del Servicio, Autodesk le otorga una licencia y un derecho no exclusivos, intransferibles, no sublicenciables y limitados, durante el Periodo de Vigencia, para: (a) realizar una (1) copia del Software de Cliente (y de la parte de la Documentación directamente relacionada con ese Software) para fines de copia de seguridad exclusivamente (debiendo quedar reproducidas todas las advertencias de propiedad, marcas, derechos de autor y derechos limitados en todas las mencionadas copias); (b) instalar el Software de Cliente únicamente en Ordenadores cuya titularidad o control corresponda a Ud. o a Sus Usuarios Autorizados; y (c) usar el Software de Cliente, en todo caso únicamente para poder utilizar el Servicio de conformidad con los presentes Términos y Condiciones con arreglo a la Documentación, y únicamente para Sus fines comerciales internos. Salvo en la medida de lo estipulado en esta cláusula, no se le otorga ningún otro derecho o licencia con respecto al Software de Cliente. A efectos aclaratorios, todas las Restricciones aplicables a la Oferta de Servicio son de aplicación al Software de Cliente y el uso que realice del Software de Cliente está sujeto a las exclusiones de responsabilidad y limitaciones recogidas en la Cláusula 7 y a las Leyes de Exportación recogidas en la Cláusula 9.

6. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD Y GARANTÍAS.

6.1 Exclusión de responsabilidad. Exclusivamente a Su cargo y en la medida máxima de lo permitido por ley, deberá indemnizar, defender (a solicitud de Autodesk) y excluir a las Partes de Autodesk de toda responsabilidad por cualesquiera pérdidas, obligaciones y gastos (incluyendo honorarios razonables de abogados) sufridos o incurridos por las Partes de Autodesk como consecuencia de cualquier reclamación, litigio o procedimiento ("Reclamación") que se refiera a: (1) Sus Contenidos o el uso de Sus Contenidos, incluyendo, sin limitación alguna, cualquier reclamación presentada por un tercero en la que se alegue que Sus Contenidos o el uso de estos puede infringir algún tipo de derechos de autor, marca o derechos de propiedad intelectual de otras personas o entidades, que constituyen una apropiación indebida de los secretos comerciales de cualquier persona o entidad, que contienen materiales de carácter calumnioso, difamatorio, despreciativo, pornográfico u obsceno o que su uso puede ser causa de muerte, lesiones corporales o daños sobre los bienes reales o tangibles de otros terceros; (2) un incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones o de cualesquiera Políticas o Acuerdos Adicionales por parte de Ud. o de Sus Usuarios Autorizados; o (3) el uso de la Oferta de Servicio por parte de Ud. (o de cualquier persona que acceda al Servicio a través de Ud.). Si Autodesk le solicita la defensa de una Reclamación, no podrá llegar a ningún acuerdo sin el previo consentimiento por escrito de Autodesk, y Autodesk tendrá derecho a participar, exclusivamente a su cargo, en la defensa de dicha Reclamación con el asesoramiento de los abogados de su elección.

6.2 Garantías. Ud. reconoce y acepta que (1) cuenta con todos los derechos necesarios para enviar, desarrollar y usar Sus Contenidos en relación con el Servicio; (2) Sus Contenidos no suponen una infracción o apropiación indebida de los derechos de propiedad intelectual de otros tercero y no contravienen las leyes y normativas de aplicación; (3) Sus Contenidos no están sujetos a ninguna restricción en cuanto a su revelación, transmisión, descarga, exportación o reexportación conforme a lo dispuesto en las leyes y normativas de aplicación; y (4) todos los datos que facilite en relación con Su registro o uso del Servicio serán en todo momento verdaderos, correctos y completos, estando Ud. obligado a mantener y actualizar dichos datos regularmente.

7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS; LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES; EXONERACIÓN; BENEFICIO DEL ACUERDO

7.1 Exclusión de Garantías. SIN PERJUICIO DE LAS GARANTÍAS DE APLICACIÓN AL SOFTWARE CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO DE LICENCIA, LA OFERTA DE SERVICIO SE PROPORCIONA “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”. LAS PARTES DE AUTODESK NO REALIZAN NINGUNA MANIFESTACIÓN Y NO OTORGAN GARANTÍAS O CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS (DE FACTO O POR IMPERATIVO LEGAL) O LEGALES, CON RESPECTO A LA OFERTA DE SERVICIO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, TODAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO, TITULARIDAD Y NO INFRACCIÓN, Y TODAS LAS GARANTÍAS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO O LAS PRÁCTICAS COMERCIALES. SU UTILIZACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIO SERÁ POR SU CUENTA Y RIESGO EXCLUSIVAMENTE. LAS PARTES DE AUTODESK NO GARANTIZAN QUE EL USO O ACCESO A LA OFERTA DE SERVICIO ESTARÁ LIBRE DE ERRORES, SERÁ COMPLETO O SEGURO, QUE EL CONTENIDO NO ESTARÁ SUJETO A PÉRDIDAS O DAÑOS, O QUE SE AJUSTARÁ A SUS REQUISITOS O EXPECTATIVAS; QUE EL FUNCIONAMIENTO Y LA DISPONIBILIDAD ESTARÁN LIBRES DE INTERRUPCIONES; O QUE LOS ERRORES O FALLOS SERÁN CORREGIDOS O SUBSANADOS. LAS PARTES DE AUTODESK NO GARANTIZAN QUE LA OFERTA DE SERVICIO FUNCIONARÁ DE UN MODO CONCRETO. SIN LIMITACIÓN DEL CARÁCTER GENERAL DE LO ANTERIORMENTE INDICADO, UD. RECONOCE Y ACEPTA QUE ES EL ÚNICO RESPONSABLE (SIN QUE LAS PARTES DE AUTODESK ASUMAN NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD) POR (1) LAS DECISIONES QUE ADOPTE CON RESPECTO A LA OFERTA DE SERVICIO; (2) EL USO QUE REALICE DE LA OFERTA DE SERVICIO, INCLUYENDO CUALESQUIERA CONTENIDOS, DATOS, INFORMACIONES U OTROS MATERIALES A LOS QUE TENGA ACCESO EN RELACIÓN CON DICHA OFERTA DE SERVICIO; O (3) LOS EFECTOS QUE PUEDAN DERIVARSE DE DICHO USO SOBRE SU NEGOCIO. LAS PARTES DE AUTODESK NO OTORGAN GARANTÍAS A FAVOR DE OTROS TERCEROS. LAS PARTES DE AUTODESK NO DECLARAN NI GARANTIZAN QUE LA OFERTA DE SERVICIO ES O SERÁ APROPIADA O QUE PODRÁ SER UTILIZADA EN CUALQUIER JURISDICCIÓN ESPECÍFICA. La presente Cláusula será aplicable en la medida máxima de lo permitido por la legislación vigente. Las informaciones o recomendaciones (ya sean verbales, escritas o de otro tipo) facilitadas por las Partes de Autodesk o sus representantes no crearán ninguna garantía ni afectarán en modo alguno a la exclusiones de garantía o a las limitaciones de responsabilidad expresamente contempladas en los presentes Términos y Condiciones.

7.2 Limitación de funcionalidades. LA OFERTA DE SERVICIO NO SUSTITUYE A SU PROPIO CRITERIO (INCLUYENDO EL CRITERIO PROFESIONAL) O A SUS PRUEBAS INDEPENDIENTES, DISEÑOS, ESTIMACIONES O ANÁLISIS, SEGÚN CORRESPONDA. DADA LA GRAN VARIEDAD DE POSIBLES APLICACIONES DE LA OFERTA DE SERVICIO, ÉSTA NO HA SIDO PROBADA EN TODAS LAS SITUACIONES EN LAS QUE PUEDE SER UTILIZADA PUDIENDO NO LOGRAR LOS RESULTADOS QUE UD. DESEA. SIN LIMITACIÓN DE LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA 2 (CONTENIDOS) O 7 (EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS), LAS PARTES DE AUTODESK NO SERÁN RESPONSABLES EN MODO ALGUNO POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS O VISUALIZADOS A TRAVÉS DE LA OFERTA DE SERVICIO O DE LOS MATERIALES DESARROLLADOS POR UD. EN RELACIÓN CON DICHA OFERTA DE SERVICIO. UD. ES EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL USO DE LA OFERTA DE SERVICIO. ESTA RESPONSABILIDAD INCLUYE, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, LA DETERMINACIÓN DE LOS USOS APROPIADOS DE LA OFERTA DE SERVICIO Y LA SELECCIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIO Y DEMÁS PROGRAMAS PARA LOGRAR LOS RESULTADOS DESEADOS. TAMBIÉN SERÁ UD. RESPONSABLE DE ESTABLECER LA IDONEIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS INDEPENDIENTES DESTINADOS A COMPROBAR LA FIABILIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO O DE LOS MATERIALES DESARROLLADOS POR UD. EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE SERVICIO (EN SU CASO), INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS VISUALIZADOS O DISEÑADOS UTILIZANDO LA OFERTA DE SERVICIO. NO EXISTEN CONTRATOS DE NIVEL DE SERVICIO EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE SERVICIO SALVO POR LO EXPRESAMENTE REFERENCIADO EN LOS DERECHOS.

7.3 Limitación de Responsabilidad. EN LA MEDIDA MÁXIMA DE LO PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y SIN PERJUICIO DE LA INEFICACIA DEL OBJETIVO ESENCIAL DE CUALQUIER VÍA DE ACTUACIÓN LEGAL LIMITADA O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD, (1) LAS PARTES DE AUTODESK NO SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, DERIVADOS O DE NATURALEZA SIMILAR (CON INDEPENDENCIA DE CUÁL SEA SU ORIGEN Y DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD EN QUE SE SUSTENTEN, YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, NEGLIGENCIA) O DE OTRO TIPO), INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN ALGUNA PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, PÉRDIDAS DE INGRESOS, PÉRDIDAS DE USO, PÉRDIDAS DE DATOS, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, COSTES DE OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE SUSTITUCIONES U OTRAS COBERTURAS, O CUALESQUIERA OTRAS PÉRDIDAS COMERCIALES O ECONÓMICAS SIMILARES, AUN CUANDO SE HAYA ADVERTIDO ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE INCURRIR EN TAÑES PÉRDIDAS, Y NINGUNA DE ESTAS PARTES SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE PUEDAN DERIVARSE DE SITUACIONES DE FUERZA MAYOR, DE ACTUACIONES DE TERCEROS O DE INEXISTENCIA DE CULPA POR SU PARTE; Y (2) LA RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULADA Y CONJUNTA DE PARTES DE AUTODESK CON RESPECTO A TODOS LOS COSTES, PÉRDIDAS O DAÑOS DERIVADOS DE CUALESQUIERA RECLAMACIONES, PROCEDIMIENTOS O LITIGIOS, CON INDEPENDENCIA DE SU CAUSA U ORIGEN O EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE SERVICIO NO PODRÁ SER SUPERIOR A (a) TODAS LAS CANTIDADES QUE HAYA ABONADO O QUE ADEUDE POR EL ACCESO A LA OFERTA DE SERVICIO QUE HAYA DADO LUGAR A LA RECLAMACIÓN DURANTE LOS SEIS (6) MESES INMEDIATAMENTE ANTERIORES A LA RECLAMACIÓN (SIN IMPORTAR LA FECHA EFECTIVA DE REALIZACIÓN DE LOS PAGOS), O (b) CIEN DÓLARES USD ($100), SI ESTA CANTIDAD ES MAYOR.

7.4 Base del Acuerdo. Las partes declaran que las exoneraciones, renuncias, exclusiones de garantías y limitaciones de responsabilidad en los presentes Términos y Condiciones constituyen la base fundamental del acuerdo alcanzado entre Ud. y Autodesk, y son parte esencial del pago recibido por Autodesk por la prestación de la Oferta de Servicio conforme a los presentes Términos y Condiciones. En este sentido, Autodesk no habría suscrito los presentes Términos y Condiciones y no habría proporcionado la Oferta de Servicio en ausencia de dichas exoneraciones, renuncias, exclusiones de garantías y limitaciones de responsabilidad.

8. PERIODO DE VIGENCIA Y RESOLUCIÓN.

8.1 Periodo de Vigencia y Resolución. Los presentes Términos y Condiciones comenzarán a surtir efecto en la fecha en la que acepte los presentes Términos y Condiciones seleccionando el botón indicativo de que ha leído y aceptado los presentes Términos y Condiciones o en la fecha en la que acceda al Servicio o lo utilice por primera vez, si ello se produce con anterioridad (la “Fecha de Entrada en Vigor”). La vigencia del Contrato (“Periodo de Vigencia”) se extenderá desde la Fecha de Entrada en Vigor hasta que el presente Contrato se resuelva o expire conforme a lo descrito en esta Cláusula 8. Tanto Autodesk como Ud. podrán resolver los presentes Términos y Condiciones, cuando la otra parte incurra en un incumplimiento de los Términos y Condiciones y no proceda a subsanar dicho incumplimiento en un plazo de diez (10) días tras la recepción de la notificación por escrito de dicho incumplimiento. Adicionalmente, como alternativa a la resolución, Autodesk podrá suspender el Servicio y Su acceso a la Oferta de Servicio, y/o las demás obligaciones de Autodesk o Sus derechos conforme a lo previsto en los presentes Términos y Condiciones, si Ud. no realiza algún pago a Autodesk o al correspondiente distributor o revendedor autorizado directa o indirectamente por Autodesk o no cumple con las disposiciones incluidas en los presentes Términos y Condiciones o en los Acuerdos Adicionales relativos a dicho Servicio. Asimismo, Autodesk podrá resolver el presente Contrato si Ud. entra en situación de quiebra o insolvencia o si llega a un acuerdo con Sus acreedores. Autodesk podrá resolver o modificar el presente Contrato si la continuidad de la prestación de los Servicios a Ud. o a Sus usuarios es prohibida por la legislación aplicable o en virtud de cualquier otro requerimiento legal. Los presentes Términos y Condiciones se resolverán automáticamente sin necesidad de que Autodesk envíe un preaviso o adopte cualquier otra medida si Ud. entra en situación de liquidación. Ud. reconoce y acepta que Autodesk podrá ceder o subcontratar sus derechos y obligaciones conforme a los presentes Términos y Condiciones. Ud. podrá resolver los presentes Términos y Condiciones en cualquier momento, con o sin causa, con efectos de la fecha de la notificación de resolución, en el entendimiento, no obstante, de que (salvo que la resolución traiga causa de una modificación de los presentes Términos y Condiciones de conformidad con la Cláusula 9A siguiente) en ningún caso tendrá Ud. derecho al reembolso de las tarifas abonadas o a un crédito por el valor de las tarifas adeudas en relación con el Servicio. Salvo que queden resueltos con anterioridad con arreglo a lo previsto en esta Cláusula 8, los presentes Términos y Condiciones se resolverán automáticamente en la primera de las siguientes fechas: (1) la fecha o finalización del periodo de vigencia del Servicio identificado en Sus Derechos, (2) la fecha de expiración o resolución de cualquier Acuerdo Adicional, (3) la fecha de eliminación del Servicio del Producto Independiente de Autodesk o de Sus Derechos, o (4) la discontinuación del Servicio por parte de Autodesk. En lo que respecta a los Servicios de la Oferta identificados como “Beta”, “Labs” o “Versión Previa” o que se ofrezcan “gratuitamente” o como “prueba” o sin obligación de pago por un Producto Independiente de Autodesk (los “Servicios Gratuitos”) , (a) los presentes Términos y Condiciones podrán ser resueltos en cualquier momento por Autodesk o por Ud., con o sin causa, con efectos de la correspondiente notificación de resolución; y (b) si no se especifica ninguna fecha de expiración o finalización del periodo de vigencia en los Derechos, y no se ha producido previamente ninguna de las situaciones descritas en las letras (2), (3) o (4) anteriores, los presentes Términos y Condiciones se resolverán en el primer aniversario de la Fecha de Entrada en Vigor. Sin limitación del carácter general de lo indicado en este párrafo, en lo que respecta a todos los Servicios de la Oferta a los que acceda como parte de una Suscripción o Participación, los presentes Términos y Condiciones y Su acceso a los Servicios se resolverán cuando finalice o expire Su Suscripción o Participación (y los correspondientes Términos y Condiciones del Programa de Suscripción o Participación).

8.2 Efecto de la Resolución. A la resolución de los presentes Términos y Condiciones por cualquier causa, Ud. y Sus Usuarios Autorizados deberán dejar de usar inmediatamente el Servicio. La resolución de los presentes Términos y Condiciones no afectará a ningún Acuerdo Adicional ni le otorgará a Ud. el derecho a resolverlo. Las Cláusulas 3 y 5 hasta 10 permanecerán vigentes tras la resolución de los presentes Términos y Condiciones por cualquier causa. Ud. será el responsable de conservar copias de Sus Contenidos. Tras la resolución, Autodesk podrá, con carácter inmediato, desactivar Su(s) cuenta(s) y suspender el acceso a Sus Contenidos y, una vez concluido el Periodo de Recuperación de los Contenidos, podrá eliminar inmediatamente, sin obligación de preaviso, Sus Contenidos, en su caso, y todas sus copias de seguridad, y las Partes de Autodesk no serán responsables de las pérdidas o daños incurridos por Ud. o por otros terceros como consecuencia de dicha eliminación.

8.3 Recuperación de los Contenidos tras la Resolución. En los treinta (30) días siguientes a la finalización del plazo de Sus Servicios (el “Periodo de Recuperación de los Contenidos”), Ud. podrá solicitar la recuperación de Sus Contenidos de los Servicios por parte de Autodesk. Siempre y cuando haya abonado todas las cantidades adeudadas en relación con el Servicio, Autodesk procederá (a su elección) a: (1) otorgarle acceso limitado al Servicio con el único fin de permitirle recuperar Sus Contenidos disponibles, o (2) poner dichos Contenidos a disposición de Ud., ofreciéndose las opciones (1) y (2) a las tarifas diarias de los servicios profesionales de Autodesk vigentes en cada momento.

9. DISPOSICIONES GENERALES

9.1 Estos Servicios podrán ser modificados. Los Términos y Condiciones también podrán variar. Autodesk se reserva el derecho, el cual podrá ejercitar en cualquier momento y a su elección exclusiva, a (1) modificar o publicar versiones posteriores del Servicio, (2) establecer claves de licencia, autorizaciones u otros medios de control de acceso al Servicio, y (3) cambiar o interrumpir el Servicio o los productos, funcionalidades o servicios incluidos en el Servicio, y limitar la disponibilidad del Servicio a una región geográfica o idioma en cualquier momento. Ud. reconoce y acepta que Autodesk podrá actualizar en cualquier momento las prestaciones y funcionalidades del Servicio. Autodesk procurará informarle de los principales cambios del Servicio (incluyendo los Derechos aplicables a una Oferta de Servicio). Autodesk le preavisará con (90) días de antelación cuando vaya a interrumpir el Servicio en su integridad. Adicionalmente, si Autodesk introduce una modificación sustancial de los presentes Términos y Condiciones, se lo notificará. Las notificaciones se realizarán (i) vía e-mail a la dirección de e-mail registrada, o (ii) mediante notificación publicada en la página web o cuanta del administrador de Su sitio o cuenta, o (iii) por cualquier otro medio que Autodesk estime razonable y que implique una notificación específica dirigida a Ud. (incluyendo, por ejemplo, mediante la funcionalidad de notificaciones durante la prestación del servicio). Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, las modificaciones de la Declaración de Privacidad serán gestionadas conforme a lo descrito en la Declaración de Privacidad. Salvo que se estipule expresamente lo contrario en los Términos y Condiciones del Programa de Participación, en caso de que una modificación de los Derechos o de los presentes Términos y Condiciones tenga un efectos adverso sustancial para Ud. y no esté Ud. conforme con la modificación, deberá comunicarlo a Autodesk enviado un e-mail a 360Legal@autodesk.com en un plazo de treinta (30) días a partir de la notificación de modificación de Autodesk. Dicha notificación se considerará una resolución a instancias de Ud. con arreglo a lo indicado en la Cláusula 8. Si efectúa esta notificación a Autodesk, Su uso y acceso al Servicio se seguirán rigiendo (incluso hace clic en el botón de aceptar o reconoce los Términos y Condiciones modificados) por los Términos y Condiciones vigentes con carácter inmediatamente anterior al cambio (salvo en la medida en que las modificaciones se hayan efectuado al objeto de dar cumplimiento a la legislación aplicable) hasta (x) la finalización del periodo de vigencia especificado en Sus Derechos, o (y) transcurridos sesenta (60) días a contar desde la notificación de modificación por parte de Autodesk, si ello es anterior. En caso de producirse tal resolución a instancias de Ud., Autodesk (o el correspondiente tercero) le reembolsará la parte prorrateada de cualesquiera tarifas prepagadas que correspondan al plazo que reste tras la Fecha de Entrada en Vigor de la resolución. Dicha fecha será la fecha de finalización del Periodo de Vigencia de Sus Servicios. Si el Servicio o el Periodo de Vigencia es renovado o ampliado, ello se hará conforme a los Términos y Condiciones vigentes en ese momento. Ud. reconoce que Sus compromisos con respecto a los Servicios no dependen de la entrega de futuras prestaciones o funcionalidades de servicio (o de declaraciones verbales o escritas acerca de futuras prestaciones o funcionalidades).

9.2 La ley aplicable depende del lugar donde adquiera el Servicio. Los presentes Términos y Condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de (1) Suiza, cuando haya adquirido un Producto Independiente de Autodesk o, si se trata de Servicios Autónomos, cuando haya suscrito el Servicio en algún país de Europa, África u Oriente Medio, (2) Singapur, cuando haya adquirido el Producto Independiente de Autodesk o, si se trata de Servicios Autónomos, cuando haya suscrito el Servicio en algún país de Asia, Oceanía o la Región de Asia-Pacífico, o (3) el Estado de California (y, en la medida en que su aplicación sea obligatoria, por las leyes federales de EE.UU.), cuando haya adquirido el Producto Independiente de Autodesk o, si se trata de Servicios Autónomos, cuando haya contratado el Servicio en algún país del continente americano (incluyendo la región del Caribe) o en cualquier otro país no especificado en la presente Cláusula 9. Las leyes de los países indicados serán de aplicación sin remisión a sus normas sobre conflicto de leyes. La Convención de Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y la Ley estadounidense sobre Contratación relativa a Datos Informatizados (Uniform Computer Information Transaction Act) no serán de aplicación a los presentes Términos y Condiciones (quedando excluidas de las normas de aplicación). Adicionalmente, Ud. acepta someter cualquier reclamación, acción judicial o litigio en relación con los presentes Términos y Condiciones (incluyendo, sin limitación alguna, los Términos y Condiciones de Servicio Especiales) exclusivamente al Tribunal Superior del Estado de California, Condado de Marin o al Tribunal del Distrito Norte de California, San Francisco, (quedando las partes sujetas a su jurisdicción exclusiva), si bien en el caso de que Ud. haya adquirido un Producto Independiente de Autodesk o, si se trata de Servicios Autónomos, cuando haya suscrito el Servicio (a) en algún país de Europa, África u Oriente Medio, las reclamaciones o litigios únicamente podrán someterse ante los tribunales de Suiza (quedando las partes sujetas a su jurisdicción exclusiva) o (b) en algún país de Asia, Oceanía o la Región de Asia-Pacífico, las reclamaciones o litigios únicamente podrán someterse ante los tribunales de Singapur (quedando las partes sujetas a su jurisdicción exclusiva). Nada de lo anteriormente estipulado prohibirá a Autodesk interponer una acción judicial por infracción de los derechos de propiedad intelectual en cualquier país donde presuntamente se haya producido tal infracción. Se considerará que se ha suscrito a un Servicio en función del lugar donde compre o adquiera el Servicio, con independencia de en qué lugar se preste el Servicio o se acceda a éste.

9.3 Aplicación de leyes de control a la exportación. Ud. reconoce y acepta que Su uso de la Oferta de Servicio está sujeto al cumplimiento de todas las leyes y normativas de control a la exportación y de sanciones comerciales de Estados Unidos y de cualquier otro país de aplicación, incluyendo, sin limitación alguna, las normas promulgadas por el Departamento de Comercio y por el Departamento del Tesoro de EE.UU. (las "Leyes de Control a la Exportación"). Ud. será enteramente responsable del cumplimiento de las Leyes de Control a la Exportación y de vigilar cualquier posible modificación de éstas. Ud. manifiesta y garantiza que (1) no es ciudadano ni se encuentra situado en un país sujeto a algún tipo de sanción comercial estadounidense o a cualquier otra restricción comercial significativa (incluyendo, sin limitación alguna, Cuba, Irán, Sudán, Siria y Corea del Norte); (2) no está incluido en ninguna de las listas de usuarios restringidos del Gobierno de EE.UU. incluyendo, sin limitación alguna, la Lista de Ciudadanos Específicamente Designados y Personas Bloqueadas (“List of Specially Designated Nationals and Other Blocked Persons”), del Departamento del Tesoro de EE.UU., las listas de personas y entidades no autorizadas y no verificadas (“Denied Party List, Entity List and Unverified List”) del Departamento de Comercio de los EE.UU., y las listas de personas y entidades excluidas por actividades de proliferación del Departamento de Estado de EE.UU.; (3) no utilizará, salvo que las Leyes de Control a la Exportación autoricen lo contrario, la Oferta de Servicio para ningún uso final restringido, incluyendo, sin limitación alguna, el diseño, el análisis, la simulación, la estimación, las pruebas u otras actividades relativas a armas nucleares, químicas o biológicas, sistemas de misiles o aplicaciones para aeronaves no tripuladas; y que (4) ninguna parte de Sus Contenidos está sujeta a restricciones de revelación, transmisión, descarga, exportación o reexportación, de conformidad con lo estipulado en las Leyes de Control a la Exportación. Ud. se obliga a no utilizar la Oferta de Servicio para divulgar, transferir, descargar, exportar o reexportar, directa o indirectamente, Sus Contenidos, los Materiales de Terceros o cualesquiera otros contenidos o materiales a países, entidades o a otros tercero a los que no esté permitido recibir dichos elementos en virtud de las Leyes de Control a la Exportación o de otras leyes o normativas a las que pueda estar sujeto.

9.4 Qué hacer en caso de reclamación de infracción de derechos de autor. De conformidad con lo dispuesto en el Apartado 512(c)(2) del Título 17 del Código de EE.UU., las notificaciones de infracción de derechos de autor deberán ser enviadas al Agente de Derechos de Autor de Autodesk vía e-mail a: CopyrightAgent@autodesk.com. Para solicitar instrucciones e información adicional acerca de cómo remitir una notificación de infracción de derechos de autor, haga clic en este vínculo: Copyderecho Information en www.autodesk.com/legal-notices-trademarks/. NO SE RESPONDERÁ A AQUELLAS CONSULTAS QUE NO SIGAN ESTE PROCEDIMIENTO.

9.5 Disposiciones Generales. La relación que se establece entre las partes conforme a los presentes Términos y Condiciones es de contratistas independientes exclusivamente, y nada de lo aquí previsto constituirá o se interpretará en modo alguno como un elemento constitutivo de una relación de asociación, empresa, joint venture o de otro tipo. Salvo por lo expresamente estipulado en contrario en los presentes Términos y Condiciones, cada una de las partes será responsable del pago de sus respectivos costes y gastos relativos al cumplimiento de sus obligaciones aquí previstas. En el supuesto de que, por cualquier causa, un tribunal de jurisdicción competente declare la invalidez o nulidad de alguna disposición de los presentes Términos y Condiciones, o de alguna parte de dicha disposición, ésta se aplicará en la medida máxima de lo posible buscando el efecto de la voluntad de los presentes Términos y Condiciones, permaneciendo plenamente vigentes todos los demás Términos y Condiciones. Los títulos de las cláusulas utilizados en los presentes Términos y Condiciones se incluyen a efectos de referencia únicamente y no tendrán ningún efecto substantivo. Cuando se utilicen en los presentes Términos y Condiciones, se considerará que las palabras “incluye” o “incluyendo” significan “incluyendo, sin limitación alguna” o “incluyendo, a título de ejemplo”. La versión en idioma inglés de los presentes Términos y Condiciones será la legalmente vinculante en caso de que exista cualquier incoherencia entre la versión inglesa y cualquier traducción de la misma. Si accede al Servicio desde Canadá, estará aceptando la siguiente disposición: Las partes confirman su voluntad de que los presentes Términos y Condiciones, así como los demás documentos relativos a los mismos, incluyendo las Notificaciones, sean redactados en idioma inglés exclusivamente. Les partes ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s’y rattachent, soient rédigés en langue anglaise. Las partes únicamente podrán renunciar a sus derechos previstos en los presentes Términos y Condiciones mediante instrumento escrito firmado por ambas partes. La falta de exigencia en cuanto al cumplimiento de una disposición de los presentes Términos y Condiciones no constituirá una renuncia a la disposición en sí o a cualquier otra. Ud. podrá no ceder o delegar los presentes Términos y Condiciones ni ninguno de Sus derechos u obligaciones aquí contenidos. Toda cesión no autorizada será nula de pleno derecho.

9.6 Notificaciones. Las notificaciones relativas a los presentes Términos y Condiciones que desee realizar deberán formularse por escrito y enviarse por correo electrónico a 360Legal@autodesk.com, por correo postal o servicio de mensajería (como UPS, FedEx o DHL), en el entendimiento, no obstante, de que no podrá utilizar el correo electrónico para notificar un incumplimiento de Autodesk. Las Notificaciones de Autodesk dirigidas a Ud. surtirán efectos (1) en el caso de las notificaciones enviadas por e-mail o publicadas en la página web, un (1) día después de su envío a la dirección de e-mail comunicada a Autodesk o de su publicación en la correspondiente página web, o (2) en el caso de las notificaciones enviadas por correo postal o servicio de mensajería, cinco (5) días después de su entrega en el servicio de correos ordinario o al servicio de mensajería en cuestión a la dirección comunicada a Autodesk. Ud. acepta que las comunicaciones se considerarán válidamente realizadas a su nombre cuando se envíen mediante correo certificado a la dirección indicada en Su Formulario de Información de Cliente (o, cuando no se haya facilitado ningún Formulario de Información de Cliente, a Su última dirección conocida por Autodesk) en la medida de lo permitido por la legislación aplicable. Las notificaciones que Ud. envíe a Autodesk se considerarán válidamente realizadas (a) cuando se trate de notificaciones por e-mail, un (1) día después de ser enviadas (y recibidas por Autodesk), o (b) cuando se trate de notificaciones por correo postal o servicio de mensajería, a su recepción por Autodesk en la dirección Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA, a la atención del Agente de Derechos de Autor. Si Ud. posee una Suscripción o Participación, cualquiera de las partes también podrá enviar una notificación con arreglo a lo estipulado en los Términos y Condiciones del Programa de Suscripción o Participación.

9.7 Fuerza Mayor. Ninguna de las partes será responsable por cualquier retraso o falta de cumplimiento cuando ello se deba a circunstancias imprevistas o causas ajenas a su control razonable, incluyendo, sin limitación alguna, actos de la Naturaleza, terremotos, incendios, inundaciones, embargos, huelgas, cierres patronales u otros conflictos laborales, disturbios civiles, situaciones de incumplimiento, indisponibilidad o retraso de proveedores o licenciantes, revueltas, terrorismo o actos de terrorismo, guerras, fallos o interrupciones de Internet o de infraestructuras o conexiones a Internet de terceros, cortes de suministro eléctrico, actos de las autoridades civiles y militares e inclemencias meteorológicas. La parte afectada deberá comunicar por escrito a la otra a la mayor brevedad posible (cuando sea posible) la existencia de la causa de fuerza mayor y su voluntad para limitar el consiguiente retraso en su cumplimiento.

9.8 Acuerdo Completo. Los presentes Términos y Condiciones (incluyendo, sin limitación alguna, las Políticas y Acuerdos Adicionales) constituyen el acuerdo completo entre Ud. y Autodesk con respecto al objeto del mismo y sustituyen a todas las anteriores o actuales comunicaciones y propuestas, ya sean verbales, escritas o por vía electrónica, entre Ud. y Autodesk con respecto a la Oferta de Servicio. En caso de conflicto o incoherencia entre los presentes Términos y Condiciones y cualquier Acuerdo Adicional o Política, prevalecerá lo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones, en el entendimiento, no obstante, de que (1) los Derechos y Términos y Condiciones de Servicio Especiales prevalecerán sobre los presentes Términos y Condiciones, y (2) los Acuerdos Adicionales prevalecerán en la medida en que sustituyan expresamente a los presentes Términos y Condiciones de Servicio con respecto al Servicio en cuestión.

10. DEFINICIONES.

10.1 “Acuerdo Adicional” significa un acuerdo (1) relativo a un Producto Independiente de Autodesk (en su caso), o (2) que Ud. y Autodesk hayan acordado de cualquier otro modo por escrito y que constituye un Acuerdo Adicional e incorpora determinados términos y condiciones de acceso o uso del Servicio o Software. Los Acuerdos Adicionales incluyen, sin limitación alguna, el Contrato de Licencia, el Contrato de Nivel de Servicio (SLA), los Términos y Condiciones del Programa de Suscripción y los Términos y Condiciones del Programa de Participación, según corresponda.

10.2 “Usuarios Autorizados” significa Sus empleados, y aquellos de Sus consultores, contratistas, clientes, agentes y demás terceros con los que mantenga relaciones comerciales, para los que haya adquirido suscripciones a un Servicio y que accedan al Servicio y lo utilicen únicamente en Su beneficio o como parte de Su proyecto.

10.3 “Información IPA” significa la información general de interfaces de programación de aplicaciones (“IPA”) que Autodesk facilita habitualmente a los usuarios de la Oferta de Servicio y en la cual se especifican los requisitos de interfaz (por ejemplo, invocando o direccionando funciones) del Servicio o del Software incluido en dicha Oferta de Servicio. La Información IPA no incluye la implementación de la información de interfaz, Materiales de Desarrollo ni ningún otro Software.

10.4 “Autodesk” significa Autodesk, Inc., una sociedad de Delaware, excepto en el caso de que Ud. haya adquirido un derecho sobre el Servicio en (1) algún país de Europa, África u Oriente Medio, en cuyo caso “Autodesk” significa Autodesk Development Sàrl, o (2) en algún país de Asia, Oceanía o la Región de Asia-Pacífico, en cuyo caso “Autodesk” significa Autodesk Asia Pte Ltd.

10.5 “Partes de Autodesk” significa Autodesk y sus filiales, agentes y proveedores y todos sus respectivos directivos, administradores y empleados.

10.6 “Ordenador” significa (1) un único dispositivo electrónico, con una o varias unidades centrales de proceso (CPU), que acepta información en formato digital o similar y que manipula la información para un resultado específico basado en una secuencia de instrucciones, o (2) una implementación de software de dicho dispositivo (o máquina virtual); o (3) un dispositivo móvil diseñado para procesar información digital o similar.

10.7 “Información Confidencial" significa toda la información confidencial revelada por la Parte Reveladora a la Parte Receptora, ya sea verbalmente o por escrito, que haya sido clasificada como confidencial. Su Información Confidencial incluirá Sus Contenidos. La Información Confidencial de Autodesk incluirá los Servicios y la tecnología relacionada, planes de productos e información técnica. La Información Confidencial no incluirá: (1) aquella información que sea o pase a ser del dominio público sin mediar un incumplimiento de cualquier obligación asumida frente a la Parte Reveladora; (2) la información que fuera conocida por la Parte Receptora con carácter previo a su revelación por la Parte Reveladora sin mediar un incumplimiento de cualquier obligación asumida frente a la Parte Reveladora; (3) la información que sea recibida de un tercero sin mediar un incumplimiento de cualquier obligación asumida frente a la Parte Reveladora; (4) la información que sea desarrollada de forma independiente por la Parte Receptora; (5) los Parámetros; o (6) el Feedback.

10.8 “Formulario de Información de Cliente” significa un formulario cumplimentado por Ud. o en su nombre y remitido a Autodesk (o por un revendedor o distributor autorizado de Autodesk), directa o indirectamente, en relación con Su pedido de solicitud del Servicio o de un Producto Independiente de Autodesk.

10.9 “Materiales de Desarrollo” significa los kits de desarrollo de software (SDK - Software Development Kits) y otros kits de herramientas, librerías, scripts, códigos de muestra o referencia y otros materiales de desarrollador de carácter similar incluidos en la Oferta de Servicio.

10.10 “Documentación” significa todos los requisitos técnicos y documentos de usuario final correspondientes al Servicio que Autodesk pone a Su disposición.

10.11 “Página de Derechos” significa la página web propiedad de Autodesk, o gestionada por ésta o en nombre ésta, a través de la cual Ud. puede visualizar Sus Derechos específicos. En lo que respecta a determinados Servicios, el acceso a la Página de Derechos podrá realizarse a través una funcionalidad incluida en Su Producto o Servicio Independiente de Autodesk.

10.12 “Derechos” significa Sus derechos de uso del Servicio (tales como capacidad máxima, operaciones, resultados, horas u otras medidas de uso, vigencia o duración y cualesquiera otros derechos específicos del Servicio en cuestión) de conformidad con lo determinado por el tipo de Producto Independiente de Autodesk, Servicio Autónomo o nivel de Suscripción Suscripción o Participación con respecto al cual haya adquirido la correspondiente suscripción o licencia. El término “Derechos” también incluye cualquier otra información relativa a los derechos de acceso y uso del Servicio que aparezca en la Página de Derechos y en el Sitio del Servicio (incluyendo, sin limitación alguna, la descripción del Servicio, Documentación y los requisitos técnicos mínimos del Servicio en cuestión).

10.13 "Foro" significa cualquier (1) grupo de discusión, área de chat, tablón o grupo de noticias, wiki área / área de ayuda o red social de Autodesk o de otro tercero (exceptuando los que estén limitados a un grupo privado de usuarios a través del mantenimiento de permisos, controles y/o otros parámetros de privacidad), o cualquier área pública del Servicio, y (2) cualquier feedback, e-mail, mensaje o comunicación dirigida a Autodesk, a su webmaster o a sus empleados a través de una funcionalidad interactiva ofrecida como parte del Servicio o de cualquier página web propiedad de Autodesk, o gestionada por ésta o en nombre ésta.

10.14 “Parámetros” significa la información relativa a Ud. y a Su uso de la Oferta de Servicio (que podrá incluir el espacio de almacenamiento utilizado, las características del Servicio utilizado, metadatos, índices y otros datos similares acerca del contenido almacenado, procesado o accedido a través de la Oferta de Servicio y otros datos similares). En los Parámetros también se incluye la información relativa a Ud. y a Sus usuarios que facilite en relación con Su uso de la Oferta de Servicio, incluyendo los Datos Personales (estando las actividades de obtención, almacenamiento y uso de dichos Datos Personales sujetas a la Declaración de Privacidad).

10.15 “Participación” significa la participación o suscripción que haya adquirido y que le da derecho (además de otros beneficios) a acceder el Servicio y utilizarlo.

10.16 “Términos y Condiciones del Programa de Participación” significa las condiciones de la Participación que se especifiquen en www.autodesk.com/termsofservice (pudiendo obtenerse la correspondiente URL en la página web de Autodesk o previa petición), en su versión vigente y modificada por Autodesk en cualquier momento de conformidad con sus términos.

10.17 “Datos Personales” tiene el significado establecido en la Declaración de Privacidad.

10.18 “Políticas” significa, conjuntamente, los Derechos, los Términos y Condiciones de Servicio Especiales, la Documentación, las Normas de Conducta, la Declaración de Privacidad y todos los demás documentos incorporados a los presentes Términos y Condiciones por referencia.

10.19 “Declaración de Privacidad” significa la Declaración de Privacidad de Autodesk actualmente disponible en www.autodesk.com/privacy , en su versión vigente y modificada en cada momento a elección exclusiva de Autodesk.

10.20 “Normas de Conducta” significa las Normas de Conducta de Autodesk, conforme a lo estipulado en la página de Términos y Condiciones de Uso de Autodesk, actualmente disponible en http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use, o en cualquier otra página web de Autodesk que suceda o complemente a ésta, según las modificaciones realizadas por Autodesk en cualquier momento y a su elección exclusiva.

10.21 “Producto Independiente de Autodesk” significa cualquier Producto Independiente de Autodesk que haya adquirido, obtenido bajo licencia, suscrito o en que se haya registrado y que le da derecho a acceder a la Oferta de Servicio y utilizarla. Un Producto Independiente de Autodesk podrá ser (1) un producto o servicio individual, (2) una Suscripción, o (3) un conjunto de productos y/o servicios.; o (4) una Participación.

10.22 “Servicio” significa un servicio basado en la nube o en la red, que precisa de conexión a Internet y que Autodesk pone a Su disposición a través de un Producto Independiente de Autodesk o del Sitio del Servicio.

10.23 “Oferta de Servicio” significa el Servicio, la Información IPA, los Materiales de Desarrollo, la Documentación, el Sitio del Servicio, el Software de Cliente, la Página de Derechos y todos los demás contenidos (incluyendo, sin limitación alguna, los Materiales de Terceros), conjuntos de datos de muestra, modelos de muestra y demás contenidos, informaciones, datos o materiales de muestra facilitados por Autodesk conforme a lo aquí estipulado, o visualizados o generados en relación con el Servicio (incluyendo, sin limitación alguna, todos los resultados, recomendaciones o proyecciones que se basen en Sus Contenidos o en otros elementos) o cualquier otro asunto relacionado.

10.24 “Sitio del Servicio” significa la(s) página(s) web propiedad de Autodesk, o gestionada(s) por ésta o en nombre de ésta, que está(n) asociada(s) al Servicio.

10.25 “SLA” significa el contrato de nivel de servicio que Autodesk le ofrezca en relación con el Servicio. Los contratos de nivel de servicio que estarán generalmente disponibles, en su caso, se publicarán en www.autodesk.com/termsofservice en o cualquier otra página web de Autodesk que suceda o complemente a ésta, en su versión vigente y modificada en cada momento.

10.26 “Software” significa cualquier programa informático o material similar, incluyendo todos los módulos y componentes, funciones y prestaciones de un programa informático, ofrecido por Autodesk, o en nombre de ésta, para ser utilizados como parte del Servicio (ya sea mediante descarga o como solución alojada).

10.27 “Términos y Condiciones de Servicio Especiales” significa los términos y condiciones adicionales específicamente aplicables al acceso y uso de un Servicio que aparezcan indicados en algún apartado concreto a través del cual los usuarios podrán realizar solicitudes de Servicios o registrarse en estos, los que se muestren en relación con los registros y las solicitudes de dichos Servicios (como, por ejemplo, a través de una página web) o, en caso de no existir tales términos y condiciones, los que se incluyan en www.autodesk.com/termsofservice o en cualquier otra página web de Autodesk que suceda o complemente a ésta, según las modificaciones realizadas por Autodesk en cualquier momento y a su elección exclusiva.

10.28 “Suscripción” significa la suscripción que ha adquirido relativa a un producto de Autodesk y que le da derecho (además de otros beneficios) a acceder al Servicio y utilizarlo.

10.29 “Términos y Condiciones del Programa de Suscripción” significa los términos y condiciones de aplicación a una Suscripción previstos en http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks o en cualquier otra página web de Autodesk que la suceda o complemente (la URL en la que podrán consultarse a través de la página web de Autodesk o previa petición), según las modificaciones realizadas por Autodesk en cualquier momento y a su elección exclusiva.

10.30 “Términos y Condiciones” significa, conjuntamente, los presentes Términos y Condiciones de Servicio, los Términos y Condiciones de Servicios Especiales, los Derechos y las Políticas.

10.31 “Materiales de Terceros” significa todos los archivos, contenidos, diseños, modelos, conjuntos de datos, información de proyectos, materiales, documentos, programas informáticos y demás material similar (incluyendo, sin limitación alguna, cualesquiera módulos y componentes, funciones y prestaciones de programas informáticos), soportes, audio, imágenes, nombres, direcciones de e-mail, comentarios, notas, vínculos y demás contenidos, datos, informaciones, aplicaciones y servicios ofrecidos a Ud. por cualquier tercero en relación con un Servicio o con cualquier página web propiedad de Autodesk o gestionada por ésta o en nombre de ésta.

10.32 “Sus Contenidos” significa, conjuntamente, (1) todos los archivos, diseños, modelos, conjuntos de datos, imágenes, documentos y otros materiales similares enviados o cargados en el Servicio por parte de Ud. ; (2) Sus resultados específicos generados con el Servicio, en su caso, basados en Sus propios datos o informaciones, y (3) cualquier aplicación de software, plug-in y demás programas informáticos o materiales similares (incluyendo todos los módulos y componentes, funciones y prestaciones de un programa informático) desarrollados por Ud. utilizando la Información IPA y/o los Materiales de Desarrollo.

Si no está conforme con todas las disposiciones de los presentes Términos y Condiciones, no seleccione el botón “Acepto” (“I Agree”) (ni haga clic en ningún otro botón o mecanismo diseñado para expresar su aceptación) indicando que ha leído y aceptado los presentes Términos y Condiciones, y no podrá acceder al Servicio ni utilizarlo. En cualquier caso, todo uso o acceso no autorizado que Ud. realice seguirá constituyendo una aceptación de los presentes Términos y Condiciones.