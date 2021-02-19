Добро пожаловать в Autodesk 360! Перед использованием нашего сервиса Вам следует ознакомиться с настоящими Условиями. Чтобы воспользоваться Сервисом, необходимо подтвердить свое согласие, нажав на кнопку «я согласен / я согласна» или другую кнопку или используя иной механизм подтверждения согласия для использования сервиса.

Нажав на кнопку «я согласен / я согласна» (или другую аналогичную кнопку, или используя иной механизм подтверждения согласия), или приступив к использованию Сервиса, Вы (А) указываете, что ознакомились с настоящими Условиями, которые понятны Вам, и соглашаетесь считать их обязательными к исполнению, от имени компании или другого юридического лица, которое Вы представляете (например, в качестве работника) («Компания»), или, в отсутствие такой Компании, от собственного имени в качестве физического лица; (В) заверяете и гарантируете, что обладаете правами и полномочиями, необходимыми для совершения действий и принятия обязательств от имени Компании (при ее наличии) или от собственного имени (в отсутствие такого юридического лица). Таким образом договор заключается между компанией Autodesk и либо Вами лично, если Вы осуществляете доступ к Сервису от собственного имени, либо Вашей Компанией.

Если Вы или Ваша Компания (далее совместно – «Вы») не соглашаетесь со всеми перечисленными условиями или не имеете прав и полномочий, необходимых, чтобы принимать обязательства от имени Вашей Компании или собственного имени, (А) не следует нажимать на кнопку «я согласен / я согласна», вместо этого необходимо нажать на кнопку «я не согласен / я не согласна» (или воспользоваться другой кнопкой или иным механизмом отклонения Условий); и (В) Вам не разрешается осуществлять доступ к Сервису или использовать Сервис; при этом, однако, любое несанкционированное использование Сервиса или осуществление доступа к Сервису Вами или Вашей Компанией расценивается как заключение соглашения и согласие с настоящими Условиями.

1. Общее описание Сервиса.

1.1 Настоящие Условия использования Сервиса представляют собой договор. Настоящие Условия дополняют любые другие соглашения между Вами и компанией Autodesk, включая Дополнительные соглашения и Политики. Настоящие Условия применяются в отношении многих сервисов. В некоторых случаях могут быть предусмотрены особые условия или права в отношении конкретного сервиса. Такие условия и права изложены в Особых условиях использования сервисов и Разрешениях, положения которых включены в настоящие Условия и которые образуют часть Условий, применимых к Сервису. В настоящих Условиях могут употребляться термины, написанные с заглавной буквы, такие как «Autodesk» или «Сервис». Определения терминов, употребленных с заглавной буквы, приводятся в Разделе 10 («Определения») или в других разделах настоящих Условий. В отношении Бесплатных Сервисов могут действовать дополнительные условия, которые отображаются в связи с Вашим использованием Бесплатных Сервисов и которые включены в настоящие Условия посредством ссылки. В отношении всех платежей и оплаты Сервисов действуют соответствующие условия, регулирующие расчеты между Вами и компанией Autodesk или уполномоченным ей сторонним дилером или продавцом.

1.2 Компания Autodesk будет предоставлять Сервисы только Вам и Вашим Уполномоченным пользователям. С учетом настоящим Условий, компания Autodesk будет предоставлять Сервисы, а Вы праве осуществлять доступ и использовать Сервисы, а также разрешать доступ и использование Сервисов Вашим Уполномоченным пользователям при условии, что такие доступ и использование осуществляются исключительно для Ваших внутренних деловых нужд и в той форме, в которой они предоставлены и/или в которой к ним предоставлен доступ компанией Autodesk. В некоторых случаях, доступ и использование иными лицами может являться допустимым, если это прямо предусмотрено в Документации, Особых условиях использования сервисов и Разрешениях. Вы несете ответственность за соблюдение настоящих Условий Вашими Уполномоченными пользователями и любыми другими лицами, которые могут получить доступ к Сервису через Вас (независимо от того, санкционирован ли такой доступ компанией Autodesk и входит ли он в объем Вашего Разрешения). Вашим Уполномоченным пользователям может быть необходимо изучить и согласиться с настоящими Условиями перед тем, как они начнут осуществлять доступ и использовать Сервис. Вы не вправе продавать или перепродавать Предложение сервиса в целом или частично. Без ограничения обязательств компании Autodesk предоставлять Вам Сервисы в соответствии с Разрешением, Вы понимаете, что определенные Сервисы или Сервисные предложения могут быть доступны не во всех местах, могут требовать от Вас приобрести членство или подписку или внести дополнительную плату либо могут быть недоступны на всех языках. Вы несете ответственность за управление любыми Вашими правилами доступа к Вашему сайту или Вашему Контенту со стороны Ваших Уполномоченных пользователей. Компания Autodesk не несет ответственности за приведение любых таких правил в исполнение в принудительном порядке.

1.3 Вам и Вашим Уполномоченным пользователям будет необходимо создать учетную запись и поддерживать доступ к сети Интернет для использования Сервиса. Вам и Вашим Уполномоченным пользователям потребуется доступ к сети Интернет, а также может потребоваться создание или вход в учетную запись для использования Сервиса, и компания Autodesk оставляет за собой право требовать этого. Вы соглашаетесь с тем, что Вы и Ваши Уполномоченные пользователи не будете делиться какими-либо идентификаторами пользователей или паролями. Вы соглашаетесь с тем, что Вы не будете позволять кому-либо еще осуществлять доступ к Вашей учетной записи или Вашему сайту (если иное прямо не разрешено настоящими Условиями) или совершать какие-либо иные действия, если это может угрожать безопасности Вашей учетной записи. Вы несете единоличную ответственность за организацию наличия и оплату любых расходов на доступ к сети Интернет или иной сетевой доступ, оборудование, программное обеспечение, услуги и другие ресурсы, необходимые Вам для осуществления доступа к Сервису и/или использования Сервиса («Доступ»), включая, в частности, оплату услуг доступа к сети Интернет провайдерам, оплату услуг связи и стоимость любого оборудования и стороннего программного обеспечения (включая, в частности, технологии шифрования и иные технологии обеспечения безопасности). Компания Autodesk не несет ответственности за поддержку Вашего Доступа и не несет ответственности за надежность, безопасность или качество функционирования любого Доступа. За исключением случаев, когда иное прямо указано в Особых условиях использования сервисов или описано в Вашем Разрешении, допускается осуществление доступа к Сервисам по всему миру (однако не все сервисы и функции, указанные в Сервисах, могут быть доступны во всех странах или местах в настоящее время либо в будущем). Данные положения не изменяют никаких территориальных ограничений, применимых к использованию Вами каких-либо Отдельных продуктов Autodesk.

1.4 К Сервисам могут применяться Соглашения о гарантированном уровне облуживания. Компания Autodesk будет предоставлять Вам и Вашим Уполномоченным пользователям Сервис таким же образом, каким компания Autodesk в целом предоставляет Сервисы пользователям Сервиса. Любые Соглашения о гарантированном уровне облуживания, доступные Вам в связи с Сервисом, будут являться Дополнительными соглашениями, и предоставление скидок (при наличии), указанных в любом Соглашении о гарантированном уровне облуживания, будет являться единственным и исключительным средством защиты в случае несоответствия указанным уровням обслуживания. Соглашения о гарантированном уровне облуживания имеются в отношении не всех Сервисов. Компания Autodesk не дает никаких гарантий или заверений в отношении времени безотказной работы или доступности Предложения сервиса, если иное прямо не указано в применимом Соглашении о гарантированном уровне облуживания, при наличии.

2. Контент.

2.1 Ваш Контент принадлежит Вам. Вы являетесь правообладателем и несете ответственность за Ваш Контент и Ваши действия при использовании Предложения сервиса. Вы соглашаетесь с тем, что Ваш Контент и Ваши действия (а также действия Ваших Уполномоченных пользователей) при использовании Предложения сервиса будет соответствовать всем нормам применимого законодательства, правилам и подзаконным актам, Кодексу деловой этики и всем другим Политикам. Создавая, передавая, отправляя или иным образом предоставляя Ваш Контент компании Autodesk и/или другим лицам, Вы соглашаетесь, что (1) Вы оцениваете и несете все риски, связанные с Вашим Контентом; (2) Лица, относящиеся к Autodesk, ни при каких обстоятельствах никаким образом не несут ответственности за Ваш Контент по мере того, как Вы его загружаете или передаете, включая, в частности, за любые ошибки или пропуски. Не исключая обязательство компании Autodesk предоставлять Сервисы в том виде, как они описаны в Ваших Разрешениях, Вам рекомендуется применять эффективные практики по сохранению контента, хранить копии на Вашем собственном компьютере или в локальной сети и использовать самые современные технологии шифрования и иные технологии обеспечения безопасности для резервного хранения и обеспечения безопасности и конфиденциальности Вашего Контента, насколько это применимо к Сервису. Персонал компании Autodesk не будет осуществлять доступ к Вашему Контенту, за исключением случаев, когда (a) это является частью предоставления, поддержания, защиты или изменения Сервисов, (b) по Вашей просьбе или с Вашего согласия при рассмотрении или предотвращении проблем, связанных с обслуживанием, поддержкой и технических проблем, или (c) в связи с обязательствами или разбирательствами в соответствии с пунктом D раздела 2 ниже. Использование Вашей Личной информации будет осуществляться в соответствии с Правилами конфиденциальности. Компания Autodesk не является правообладателем Вашего Контента. Вы подтверждаете, что предоставление Сервиса с необходимостью означает технический доступ, обработку и передачу Вашего Контента и Показателей, относящихся к использованию Сервиса.

2.2 Что происходит при распространении Вашего Контента. Некоторые Сервисы позволяют Вам распространять Ваш Контент или размещать Ваш Контент на Форуме или в иных продуктах или сервисах прямо или косвенно с помощью иного программного обеспечения. Вы понимаете, что если Вы распространите или опубликуете Ваш Контент (путем рассылки по электронной почте, предоставления ссылки, передачи в компьютерную программу для доступа к сервису, размещения на Форуме и в других местах с общим доступом, доступных другим пользователям по Вашему выбору, или с помощью других имеющихся в Вашем распоряжении механизмов распространения), любое лицо, которому Вы предоставите Ваш Контент (включая, в некоторых случаях, неограниченный круг лиц), может иметь возможность использовать, воспроизводить, манипулировать, распространять, показывать, пересылать и передавать Ваш Контент. Форумы могут быть общедоступными и публикации на Форумах не являются конфиденциальными. Если Вы не желаете предоставлять иным лицам такие права, не используйте Сервис для распространения Вашего Контента или настраивайте Ваши разрешения соответствующим образом. Вы несете ответственность за управление доступом Уполномоченных пользователей к Вашему Контенту, в том числе за предоставление и прекращение доступа. Вы признаете, что в некоторых случаях пользователи, которым Вы предоставите доступ, могут иметь возможность копировать, передавать или сохранять Ваш Контент вне Сервиса, и приостановление или прекращение доступа не прекратит и не затруднит доступ к контенту, который был скопирован или передан ранее. Вы отказываетесь от неимущественных или иных прав в части указания авторства в отношении Вашего Контента. Лица, относящиеся к Autodesk, не контролируют и не должны нести никакой ответственности за какой-либо ущерб, вызванный использованием или неправомерным использованием каким-либо третьим лицом Вашего Контента, который Вы прямо или косвенно распространите через Сервис, какой-либо Форум или иной сервис или программное обеспечение. ЕСЛИ ВЫ РАСПРОСТРАНЯЕТЕ ВАШ КОНТЕНТ ИЛИ ДЕЛАЕТЕ ЕГО ДОСТУПНЫМ НА ФОРУМЕ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ В СВЯЗИ С СЕРВИСОМ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЭТО НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК.

2.3 Конфиденциальность Вашего Контента и иной Конфиденциальной информации. Вы или компания Autodesk (как «Передающая сторона») можете предоставлять другой стороне Конфиденциальную информацию («Получающая сторона») в связи с Сервисами. Получающая сторона должна проявлять ту же степень заботливости, которую она проявляет при охране конфиденциальности своей собственной конфиденциальной информации такого рода (но в любом случае не менее чем разумную степень заботливости) и соглашается (i) не использовать какую-либо Конфиденциальную информацию Передающей стороны для каких-либо целей вне сферы настоящих Условий и какого-либо Дополнительного соглашения, и (ii) если иное письменно не разрешено Передающей стороной, ограничивать доступ к Конфиденциальной информации до тех сотрудников, подрядчиков, поставщиков услуг и агентов Получающей стороны и ее аффилированных лиц, которым такой доступ необходим для целей, согласующихся с настоящими Условиями и каким-либо Дополнительным соглашением, и которые приняли на себя не менее строгие обязательства о конфиденциальности перед Получающей стороной, чем обязательства, изложенные в настоящих Условиях.

2.4 Правомерное раскрытие информации. Получающая сторона вправе раскрывать Конфиденциальную информацию Передающей Стороны, если она обязана сделать это в соответствии с законом, при условии что Получающая сторона предварительно уведомит о таком обязательном раскрытии Передающую сторону (в той мере, в которой это допускается законодательством). Вы соглашаетесь и признаете, что компания Autodesk может осуществлять доступ к Вашему Контенту и раскрывать его для исполнения любых законных обязанностей или требований государственных или регулятивных органов (включая судебные запросы и приказы) в рамках юридических разбирательств с участием Лиц, относящихся к Autodesk, либо по Вашему требованию. В случае раскрытия информации по Вашему требованию, Вы несете ответственность за оплату расходов на сбор и предоставление информации к такой Конфиденциальной информации.

2.5 Наличие материалов третьих лиц. Посредством Сервиса Вам могут быть прямо или косвенно доступны Материалы третьих лиц (включая Материалы третьих лиц, распространяемые другими пользователями Сервиса, через Программное обеспечение, содержащее ссылки на Сервис, через Форумы или любым иным образом). В ряде случаев такие Материалы третьих лиц могут являться возможностью, функцией или расширением Сервиса, Подписки, Членства или Программного обеспечения Autodesk. Доступ к таким Материалам третьих лиц может привести к тому, что Ваш компьютер без дополнительного уведомления обратится к вебсайту третьего лица – например, с целью предоставления Вам дополнительной информации, возможностей или функций. Такая возможность перехода или доступа к вебсайтам третьих лиц или Материалам третьих лиц регулируется условиями (включая заявления об исключении ответственности и уведомления), опубликованными на таких вебсайтах или иным образом связанными с Материалами третьих лиц. При этом доступ к Материалам третьих лиц, а также иным продуктам и сервисам компании Autodesk и их использование могут потребовать согласия с отдельными условиями и/или внесения дополнительной платы. Вы соглашаетесь с тем, что просмотр, использование или доступ к Материалам третьих лиц осуществляется Вами или Вашими Уполномоченными пользователями на Ваш собственный риск. Ни при каких обстоятельствах Лица, относящиеся к Autodesk, не несут ответственности ни за какие убытки или ущерб в результате Вашего просмотра, использования или полагания на Материалы третьих лиц. Любые сделки между Вами и любым третьим лицом в отношении таких Материалов третьих лиц, включая, в частности, политики конфиденциальности таких третьих лиц, использование персональных данных, предоставления и оплаты товаров и услуг, а также любые другие условия, связанные с такими сделками, заключаются исключительно между Вами и соответствующим третьим лицом. Компания Autodesk вправе в любое время и по любой причине изменять доступность Материалов третьих лиц или делать их недоступными.

2.6 Удаление Вашего Контента. Если Вы удалите из Сервиса Ваш Контент, Вы понимаете, что он может остаться в резервных копиях. В дополнение к правам компании Autodesk на удаление Вашего Контента по истечении срока или при прекращении действия настоящих Условий в соответствии с разделом 8 («Прекращение») компания Autodesk сохраняет за собой право (но не обязанность) удалять неактивные сайты или учетные записи или производить полное удаление соответствующего контента (и всех его резервных копий) без дополнительного уведомления и не несет ответственности за удаление или несохранение такого контента. Лица, относящиеся к Autodesk, не несут ответственности за удаление, обусловленное Вашими настройками, действиями или бездействием или неудаление Вашего Контента.

2.7 Безопасность имеет важное значение. Сервисы будут предоставляться с использованием процессов и мер предосторожности, разработанных для обеспечения безопасности Вашего Контента, адекватных Сервисам. Компания Autodesk может периодически привлекать внешних аудиторов в целях проверки соблюдения компанией Autodesk систем контроля безопасности Autodesk, применимым к определенным сервисам Autodesk, и выпуска отчетов об этом («Отчеты»). Вы вправе запросить копию применимых к Сервису Отчетов (при наличии), и компания Autodesk предоставит Вам копии Отчетов (при условии заключения соглашения о конфиденциальности, разумно приемлемого для компании Autodesk и, если применимо, поставщиков услуг и внешних аудиторов). Компания Autodesk предоставляет такие Отчеты не чаще одного раза в год. Отчеты являются Конфиденциальной информацией компании Autodesk в соответствии с настоящими Условиями и применимым соглашением о конфиденциальности.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ.

3.1 В отношении Сервисов действуют ограничения. Данный договор в отношении Сервисов имеет для Вас личный характер и Вы не имеете права, а также не должны разрешать каким-либо третьим лицам совершать следующие действия: (1) распространять, сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование, в лизинг, продавать, перепродавать, передавать по сублицензии или передавать иным образом Предложение сервиса или любую его часть, ваши права в отношении Сервиса или Ваши Разрешения, а равно любую часть настоящих Условий никаким физическим или юридическим лицам; (2) удалять, изменять, скрывать любые уведомления, обозначения и маркировку об авторских правах, товарных знаках, конфиденциальности и иных охраняемых объектах с Предложения сервиса, или изменять, переводить, адаптировать, переделывать Сервис, или создавать производные произведения на основе Сервиса, кроме случаев, когда это разрешено в соответствии с Разрешением или Особыми условиями использования сервиса; (3) осуществлять декомпиляцию, деассемблирование или иного рода обратное проектирование Сервиса, определять или предпринимать попытки определения любых исходных кодов, алгоритмов, методов или технологий, использованных в Предложении сервиса или включенных в него; (4) использовать Предложение сервиса как бюро услуг или позволять использовать или предоставлять доступ к Предложению сервиса иным чем Уполномоченные пользователи лицам; (5) использовать Предложение сервиса в превышение Вашего Разрешения или любым способом, не соответствующим Вашему Разрешению либо в нарушение законодательного или подзаконного акта; (6) вмешиваться в работу или нарушать работу Сервиса, серверов или сетей, связанных с каким-либо вебсайтом, посредством которых предоставляются Сервисы; (7) использовать Предложение сервиса в качестве хранилища для удаленной загрузки данных или в качестве портала или указателя для доступа на другую домашнюю страницу внутри или вне вебсайта, посредством которого предоставляется Сервис; (8) использовать Предложение сервиса для нагрузочных испытаний, проверки уязвимостей, испытаний на проникновение, испытаний доступности, испытаний производительности или иным образом пытаться осуществлять доступ способом, прямо не разрешенным компанией Autodesk, к какой-либо сети, системе, серверу, компьютеру, на котором размещен Сервис или связанное с ним Программное обеспечение, или использовать Сервис в целях любого иного определения эффективности или для целей сравнения либо пытаться создать аналогичный сервис с использованием Сервисов либо связанного с ним Программного обеспечения; (9) использовать Предложение сервиса для сбора или хранения персональных данных о любом физическом или юридическом лице, включая других пользователей Сервиса, если иное прямо не разрешено согласно Особым условиями использования сервиса или Документации с учетом любых применимых ограничений; (10) использовать Программное обеспечение или осуществлять доступ или использовать Предложение сервиса иным образом, чем прямо предусмотрено настоящими Условиями; или (11) применять любое оборудование, устройство, программное обеспечение или иные средства для (или созданные для) обхода или удаления любой формы технической защиты, используемой компанией Autodesk в связи с Предложением сервиса либо осуществлять доступ к Предложению сервиса с любым кодом, серийным номером или иным устройством защиты от копирования или доступа, не предоставленным прямо или косвенно компанией Autodesk. Компания Autodesk вправе (но не обязана) контролировать и проверять использование Вами (и Вашими Уполномоченными пользователями) Сервиса с целью проверки соблюдения настоящих Условий. Любое использование или осуществление доступа образом, отличным от указанного в настоящих Условиях, является несанкционированным.

3.2 Приостановление предоставления Сервисов. Если компании Autodesk становится известно или она добросовестно предполагает, что Ваш Контент или Ваше поведение (или поведение Ваших Уполномоченных пользователей) может (1) нарушать настоящие Условия (включая в частности, любые Политики и Дополнительные соглашения), (2) нарушать любой законодательный или подзаконный акт либо права третьих лиц, включая, в частности, права, предусмотренные законодательством об авторском праве, запреты на клевету, диффамацию и вмешательство в личную жизнь, (3) создавать угрозу для безопасности Сервиса или любых пользователей Сервиса или иным образом отрицательно влиять на Сервис, системы или контент любого другого пользователя, или (4) повлечь за собой привлечение к ответственности компании Autodesk или любого третьего лица, компания Autodesk имеет право, но не обязана незамедлительно прекратить или приостановить доступ к Вашему Контенту и/или приостановить или прекратить Ваш доступ к Предложению сервиса (или принять иные меры, необходимые для соблюдения законодательства) без уведомления Вас. Вы признаете и соглашаетесь, что компания Autodesk также имеет право приостановить или прекратить Ваш доступ к Предложению сервиса, если какая-либо информация, предоставленная Вами компании Autodesk в связи с Вашей регистрацией или использованием Сервиса, является или становится ложной, неточной, устаревшей или неполной. Компания Autodesk вправе без Вашего ведома удалить любой размещенный в Сервисе контент, если она считает, что такой контент выходит за пределы ограничений на хранение данных согласно Разрешению (или если это не определено в Разрешении, за разумные пределы).

4. НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

4.1 Правила конфиденциальности Autodesk применяются к использованию Вами Сервисов. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что, используя Сервис, Вы даете свое согласие на сбор, использование, обработку и хранение Вашей Личной информации, как описано в действующих на соответствующий момент Правилах конфиденциальности, включая трансграничную передачу данных, описанную в указанных Правилах. Правила конфиденциальности включены в настоящие Условия посредством настоящей ссылки.

4.2 Соблюдение законодательства о неприкосновенности частной жизни является важным, и Вы несете ответственность за определенные разрешения. Вы признаете и соглашаетесь, что несете ответственность за соблюдение всех применимых законов о неприкосновенности частной жизни и защите данных в отношении Личной информации, предоставляемой компании Autodesk в связи с использованием Сервиса Вами или Вашими Уполномоченными пользователями или работниками, включая любые применимые требования, относящиеся к уведомлениям, согласиям, передаче (включая трансграничную передачу), раскрытию и использованию Личной информации в связи с Сервисом, в том числе как описано в Правилах конфиденциальности. Не ограничивая смысла вышеизложенного, Вы обязаны обеспечить получение Вами согласий, в той мере, в которой это необходимо, на предоставление Личной информации для передачи, сбора, хранения, использования и иной обработки компанией Autodesk и ее поставщиками услуг, а также обеспечить ознакомление любого физического лица, осуществляющего доступ к Сервису или использующего его, с Правилами конфиденциальности.

4.3 Поставщики услуг; отсутствие персональных данных особых категорий. Вы признаете, что компания Autodesk вправе использовать услуги сторонних поставщиков в связи с Сервисами, включая, в частности, услуги по облачной обработке данных, и такие поставщики могут передавать, поддерживать и хранить данные Пользователя с использованием компьютеров и оборудования третьих лиц в различных местах по всему миру. Вы признаете, что никакой функционал по хранению данных, связанный с Сервисами, не предназначен для хранения номеров социального страхования, номеров кредитных и дебетовых карт, номеров финансовых счетов, номеров водительских прав, медицинской информации, информации о страховании здоровья, данных особых категорий, таких как расовая принадлежность, религия или сексуальная ориентация, и других персональных данных, ненадлежащее раскрытие которых способно причинить какой-либо вред физическому лицу (совместно – «Персональные данные особых категорий»). Вы соглашаетесь не загружать и не предоставлять иным образом Персональные данные особых категорий в связи с Сервисами, а также соглашаетесь с тем, что Лица, относящиеся к Autodesk, не несут ответственности ни за какие Персональные данные особых категорий, обрабатываемые, передаваемые, раскрываемые или хранящиеся в связи с Сервисом.

5. ОХРАНЯЕМЫЕ ПРАВА КОМПАНИИ AUTODESK.

5.1 При предоставлении Сервиса могут использоваться охраняемые материалы компании Autodesk. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что компании Autodesk и ее лицензиарам принадлежат все права, включая право собственности (включая, в частности, патенты, авторские права, товарные знаки, секреты производства и все другие права в отношении интеллектуальной собственности) в отношении Сервиса, Программного обеспечения, Информации по API, Материалов разработок, Показателей, Документации, Вебсайта Сервиса, Вебсайта о разрешениях, наборов образцов данных, образцов моделей или иных образцов контента, а также любой информации, данных и материалов, предоставленных или используемых в связи с Сервисом или полученных с помощью Сервиса (за исключением Вашего Контента). Вы соглашаетесь не совершать никаких действий, которые могут подвергать угрозе, обременять, ограничивать или нарушать любым образом права собственности компании Autodesk или ее лицензиаров, а также связанные с ними права. Компания Autodesk не предоставляет Вам никаких прав на использование ее товарных знаков, коммерческих обозначений и логотипов. Вам предоставляются только ограниченные права на использование Предложения сервиса, которые прямо предоставляются Вам в соответствии с настоящими Условиями, и Вам не предоставляются и не передаются никакие другие права, а также не должны считаться предоставленными или переданными в качестве подразумеваемых прав, в силу отказа от права возражения или иным образом. Ваш доступ предоставляется к сервису. В соответствии с настоящими Условиями не предоставляется никакой лицензии в отношении Программного обеспечения Autodesk, за исключением Клиентского программного обеспечения и Материалов разработок непосредственно для использования при разрешенном использовании Сервиса. Компания Autodesk получает (а Вы предоставляете) безвозмездную, безотзывную, бессрочную лицензию по всему миру на использование и внедрение любых предложений, отзывов, просьб об улучшении или иных рекомендаций, которые Вы или Ваши Уполномоченные пользователи предоставляют в отношении Сервисов («Отзывы»).

5.2 Правила использования Пользовательских интерфейсов приложений (API) Autodesk. Вы признаете и соглашаетесь, что любая Информация по API и Материалы разработок (если иное не указано компанией Autodesk в дополнительных или иных условиях, связанных с такой Информацией по API или Материалами разработок): (1) являются конфиденциальной и охраняемой информацией компании Autodesk и принадлежат ей, (2) не могут распространяться, раскрываться или иным образом предоставляться третьим лицам, (3) могут применяться только для внутренних целей и только для разрешенного для Ваших внутренних целей использования Сервиса, к которому относится Информация по API и Материалы разработок, таких как разработка и поддержка сервисов, приложений, модулей и компонентов, работающих в рамках такого Сервиса или с таким Сервисом, и (4) может быть использована только на том(ех) же Компьютере(ах), на котором(ых) разрешено использовать соответствующие Сервисы. Невзирая на вышеизложенное, в случае разработки Вами любых таких сервисов, приложений, модулей и компонентов в соответствии с настоящими Условиями никакие положения настоящих Условий не запрещают Вам использовать такие сервисы, приложения, модули или компоненты с другим программным обеспечением или оборудованием (включая программное обеспечение и оборудование третьих лиц (а также портировать такие приложения, модули или компоненты на другое программное обеспечение или оборудование), если такие сервисы, приложения, модули или компоненты (a) не содержат в себе ни прямо, ни косвенно никакие Материалы разработок или другое Программное обеспечение или материалы, распространяемые или предоставленные компанией Autodesk (кроме Информации по API, использованной при их разработке в соответствии с настоящими Условиями) и; (b) не раскрывают никакую Информацию по API.

5.3 При использовании Вами Сервисов может использоваться Клиентское программное обеспечение. Для доступа к Сервису может потребоваться одна или несколько (1) программ из состава Программного обеспечения, возможность скачивания которых предоставлена компанией Autodesk и которые созданы для установки и использования на Компьютере для того, чтобы сделать возможным использование Сервиса («Клиентское программное обеспечение») или (2) Отдельный продукт Autodesk. Использование всего Программного обеспечения осуществляется в соответствии с лицензионным договором с конечным пользователем, предоставленным или указанным компанией Autodesk в связи с Отдельным продуктом Autodesk (каждый - «Лицензионный договор») , а в случае Клиентского программного обеспечения применяется следующее: в соответствии с положениями настоящих Условий и при условии внесения всей платы (при наличии таковой) в отношении Вашего использования Сервиса компания Autodesk настоящим предоставляет Вам неисключительное непередаваемое ограниченное право и лицензию без права выдачи сублицензий в течение Срока: (a) делать одну (1) копию Клиентского программного обеспечения (и той части Документации, которая прямо относится к Программному обеспечению) исключительно для целей резервного копирования (при условии что все уведомления о правах, товарных знаках, авторском праве и ограниченных правах воспроизводятся на всех или во всех таких копиях); (b) устанавливать Клиентское программное обеспечение исключительно на Компьютеры, принадлежащие Вам или контролируемые Вами либо Вашими Уполномоченными пользователями; и (c) использовать Клиентское программное обеспечение в каждом случае исключительно для целей использования Сервиса в соответствии с настоящими Условиями, в соответствии с Документацией и исключительно для Ваших собственных внутренних деловых целей. За исключением случаев, когда в настоящем разделе предусмотрено иное, Вам не предоставляется никаких прав или лицензий какого-либо рода в отношении Клиентского программного обеспечения. В качестве пояснения: все Ограничения, применимые к Предложению сервиса, действуют в отношении Клиентского программного обеспечения, и Ваше использование Клиентского программного обеспечения осуществляется с учетом заявлений об исключении ответственности и ограничений, указанных в разделе 7, а также законодательства об экспорте, указанного в разделе 9.

6. ГАРАНТИИ, ОГРАЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ.

6.1 Ограждение от ответственности и возмещение убытков. Вы должны исключительно за свой счет и в максимально разрешенной законом степени оградить и защитить (по запросу компании Autodesk) Лиц, относящихся к Autodesk, от всех и любых убытков, ответственности, расходов (включая обоснованные гонорары юристов), понесенных Лицами, относящимися к Autodesk, в связи с любыми претензиями, исками или разбирательствами («Претензия»), вытекающими из или возникающими в связи с (1) Вашим Контентом или использованием Вашего Контента, включая, в частности, любое обвинение в том, что Ваш Контент или его использование могут нарушить любые авторские права, права на товарные знаки или другие права в отношении интеллектуальной собственности и иные права любого физического или юридического лица либо привести к незаконному присвоению секретов производства любого физического или юридического лица, или что Ваш Контент содержит какие-либо клеветнические измышления, диффамацию, порочащие репутацию сведения, порнографию или материалы неприличного содержания, или использование Вашего Контента привело к смерти, причинению вреда здоровью или ущербу недвижимости или движимому имуществу любого третьего лица; (2) любым нарушением или невыполнением Вами или Вашими Уполномоченными пользователями настоящих Условий или любых Политик и Дополнительных соглашений; или (3) использованием Вами Предложения сервиса (или любым лицом, осуществляющим доступ к Сервису через Вас), а также возместить возникшие в связи с вышеперечисленным убытки. В случае получения от компании Autodesk требования об осуществлении защиты по Претензии, Вы не вправе соглашаться на мирное урегулирование без получения предварительного письменного согласия от компании Autodesk, а компания Autodesk имеет право участвовать за собственный счет в процессе защиты по любой Претензии с использованием услуг юриста по ее собственному выбору.

6.2 Гарантии. Вы признаете и соглашаетесь, что (1) имеете необходимые права на предоставление, разработку и использование Вашего Контента в связи с Сервисом; (b) Ваш Контент не нарушает и не является незаконным присвоением каких-либо прав в отношении интеллектуальной собственности или охраняемых прав третьих лиц, а также не нарушает никаких применимых законодательных и подзаконных актов, инструкций и правил; (3) на Ваш Контент не распространяются никакие ограничения на раскрытие, передачу, загрузку, экспорт или реэкспорт в соответствии с какими-либо применимыми законодательными и подзаконными актами, инструкциями и правилами; и (4) любая информация, предоставляемая Вами для Вашей регистрации и для использования Сервиса, является и будет оставаться подлинной, точной и полной, а Вы будете регулярно обновлять и поддерживать такую информацию.

7. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ; ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ; ОТКАЗ ОТ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ; ВЫГОДА ИЗ СДЕЛКИ.

7.1 Отказ от предоставления гарантий. НЕВЗИРАЯ НИ НА КАКИЕ ГАРАНТИИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕРВИСА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПРИ НАЛИЧИИ». ЛИЦА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К AUTODESK, НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, НЕ ДАЮТ ГАРАНТИЙ И НЕ ГАРАНТИРУЮТ УСЛОВИЙ ЛЮБОГО РОДА, А ТАКЖЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ (ФАКТИЧЕСКИ ИЛИ В СИЛУ ЗАКОНА) ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ВСЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ТИТУЛА И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ, И ВСЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫТЕКАТЬ ИЗ ХОДА СДЕЛОК, ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ОБЫЧАЕВ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА. ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕРВИСА ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ И НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. ЛИЦА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К AUTODESK, НЕ ГАРАНТИРУЮТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА ИЛИ ДОСТУПЕ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЕРВИСА ОТСУТСТВИЕ ОШИБОК, ПОЛНОТУ ДАННЫХ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ТО ЧТО КОНТЕНТ НЕ БУДЕТ ИНЫМ ОБРАЗОМ УТРАЧЕН ИЛИ ПОВРЕЖДЕН, ИЛИ СООТВЕТСТВИЕ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ОЖИДАНИЯМ, НЕПРЕРЫВНОСТЬ РАБОТЫ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЕРВИСА, ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК ИЛИ УСТРАНЕНИЕ ПЕРЕБОЕВ. ЛИЦА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К AUTODESK, НЕ ГАРАНТИРУЮТ РАБОТУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБРАЗОМ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО НЕСЕТЕ ЕДИНОЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (А ЛИЦА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К AUTODESK, НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ И НЕ НЕСУТ НИКАКОГО РОДА ОТВЕТСТВЕННОСТИ) ЗА (1) РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ ПО ПОВОДУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА, (2) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБОЙ КОНТЕНТ, ДАННЫЕ, ИНФОРМАЦИЮ И ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ДОСТУП К КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕН ВАМ В СВЯЗИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СЕРВИСА, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ВЛИЯНИЕ НА ВАШУ КОМПЬЮТЕРНУЮ СИСТЕМУ ИЛИ ПОТЕРЮ ИНФОРМАЦИИ, ИЛИ (3) ЗА КАКИЕ-ЛИБО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЛИЦА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К AUTODESK, НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЛИЦА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К AUTODESK, НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ГАРАНТИРУЮТ ПРИГОДНОСТЬ ИЛИ ДОСТУПНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНОЙ ЮРИСДИКЦИИ. Настоящий Раздел подлежит исполнению в принудительном порядке в максимальной степени, допустимой применимым правом. Никакая информация или консультация (устная, письменная или иная), предоставленная Лицами, относящимися к Autodesk, или их представителями, не влечет возникновения каких-либо гарантий и не ограничивает никоим образом отказ от предоставления гарантий или ограничение ответственности, предусмотренные настоящими Условиями.

7.2 Ограничения функциональных возможностей. ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕРВИСА НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ЗАМЕНОЙ ВАШЕГО СОБСТВЕННОГО СУЖДЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ) ИЛИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТИРОВАНИЯ, КОНСТРУИРОВАНИЯ, ОЦЕНКИ ИЛИ АНАЛИЗА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО ПРИМЕНИМО. В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ БОЛЬШОГО ЧИСЛА РАЗНООБРАЗНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕРВИСА НЕ БЫЛО ПРОТЕСТИРОВАНО ВО ВСЕХ СИТУАЦИЯХ, В КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ, И МОЖЕТ НЕ ДАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫЕ ВЫ ОЖИДАЕТЕ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ РАЗДЕЛА 2 («КОНТЕНТ») И 7 («ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ»), ЛИЦА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К AUTODESK, НЕ НЕСУТ НИКАКОГО РОДА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЛИ ПРОСМОТРЕННЫЕ ИНЫМ ОБРАЗОМ ЧЕРЕЗ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕРВИСА, И НИ ЗА КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ВАМИ В СВЯЗИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СЕРВИСА. ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАДЗОР, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА. ТАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ, В ЧАСТНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЛЕЖАЩИХ ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА, ВЫБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА И ДРУГИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАМЕЧЕННЫХ ВАМИ РЕЗУЛЬТАТОВ. ВЫ ТАКЖЕ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДЕКВАТНОСТИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОЦЕДУР ТЕСТИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ, ТОЧНОСТИ И ПОЛНОТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ СЕРВИСА И РАЗРАБОТАННЫХ ВАМИ МАТЕРИАЛОВ В СВЯЗИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СЕРВИСА (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ОБЪЕКТЫ, ПРОСМОТРЕННЫЕ ИЛИ СМОДЕЛИРОВАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ СОГЛАШЕНИЙ О ГАРАНТИРОВАННОМ УРОВНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ В СВЯЗИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СЕРВИСА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЯМО УКАЗАННЫХ В РАЗРЕШЕНИЯХ.

7.3 Ограничение ответственности. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ И НЕВЗИРАЯ НА НЕДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ЛЮБОГО ОГРАНИЧЕННОГО СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, (1) ЛИЦА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К AUTODESK, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ НИ ЗА КАКОЙ ОСОБЫЙ, КОСВЕННЫЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ ИЛИ ИНЫЕ ПОДОБНЫЕ ВИДЫ УЩЕРБА (НЕЗАВИСИМО ОТ СПОСОБА ПРИЧИНЕНИЯ И ДОКТРИНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИСХОДЯ ИЗ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ В СВЯЗИ С ПРАВОНАРУШЕНИЕМ (ВКЛЮЧАЯ. В ЧАСТНОСТИ, ХАЛАТНОСТЬ) ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ), ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, УПУЩЕННЫЙ ДОХОД, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПРЕРЫВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТОИМОСТЬ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ИЛИ ДРУГОГО ПОКРЫТИЯ, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПОДОБНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УБЫТОК ЛЮБОГО РОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЯХ, КОГДА ИМЕЛО МЕСТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УБЫТКА, И НИ ОДНА ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СТОРОН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКОГО РОДА УЩЕРБ, ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЗ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, ДЕЙСТВИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ ВОЗНИКШИЙ НЕ ПО ВИНЕ ТАКОЙ СТОРОНЫ, И (2) ОБЩАЯ СУММА СОВОКУПНОЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К AUTODESK, ЗА ЛЮБЫЕ ИЗДЕРЖКИ, УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ В СВЯЗИ СО ВСЕМИ ПРЕТЕНЗИЯМИ, ДЕЛАМИ ИЛИ ИСКАМИ, ВОЗНИКШИМИ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ В СВЯЗИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СЕРВИСА ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИМИ ИЗ НЕГО, НЕ ПРЕВЫШАЕТ (а) ВСЕХ ВЫПЛАТ, УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩИХ УПЛАТЕ ВАМИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЕРВИСА, ПОСЛУЖИВШЕМУ ПРИЧИНОЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРЕТЕНЗИИ, ЗА 6 (ШЕСТЬ) МЕСЯЦЕВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ПРЕТЕНЗИИ (НЕЗАВИСИМО ОТ ДАТЫ ФАКТИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ), ИЛИ (b) 100 (СТО) ДОЛЛАРОВ США, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАКАЯ ИЗ СУММ БОЛЬШЕ.

7.4 Основания для сделки. Стороны соглашаются с тем, что отказ от права предъявления претензий, отказ от других прав, отказ в предоставлении гарантий, ограничение ответственности и обязательство по ограждению от ответственности и возмещению убытков, содержащиеся в настоящих Условиях, являются фундаментальным основанием для сделки между Вами и компанией Autodesk и существенной частью встречного предоставления компании Autodesk за предоставление Предложения сервиса в соответствии с настоящими Условиями, и компания Autodesk не заключила бы настоящие Условия и не предоставила бы Предложение сервиса в отсутствие такого отказа от права предъявления претензий, отказа от других прав, ограничения ответственности и обязательства по ограждению от ответственности и возмещению убытков.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ.

8.1 Срок действия и прекращение. Настоящие Условия вступают в силу с момента, когда Вы впервые выражаете свое согласие с настоящими Условиями, пометив ячейку, указывающую, что Вы ознакомились с Условиями и согласны с ними, или, если таковое произойдет ранее, с момента Вашего первого доступа к Сервису или использования Сервиса («Дата вступления в силу»). Срок действия («Срок») начинается с Даты вступления в силу и длится до расторжения или прекращения в соответствии с разделом 8. Как компания Autodesk, так и Вы вправе прекратить действие настоящих Условий в случае их нарушения другой стороной, которая не исправила допущенное нарушение в течение 10 (десяти) дней после письменного уведомления о таком нарушении. Кроме того, компания Autodesk вправе, в качестве альтернативы, приостановить предоставление Сервиса и Ваш доступ к Предложению сервиса и/или приостановить действие других обязательств компании Autodesk или Ваших прав в соответствии с настоящими Условиями, в случае если Вы не выплатите причитающиеся суммы компании Autodesk, дистрибьютору или дилеру, прямо или косвенно уполномоченным компанией Autodesk, или нарушите иным образом положения настоящих Условий или Дополнительных соглашений, относящиеся к любому такому Сервису. Компания Autodesk также вправе прекратить действие настоящих Условий в случае, если против Вас может быть возбуждена процедура банкротства, возможно объявление Вас неплатежеспособным или заключение компромиссного соглашения с кредиторами. Компания Autodesk может расторгнуть или изменить настоящие Условия, если последующее предоставление Вам или Вашим пользователям Сервисов запрещено применимым правом или иным образом в соответствии с требованиями применимого права. Действие настоящих Условий прекращается автоматически без дополнительного уведомления или дополнительных действий со стороны компании Autodesk в случае начала процедуры ликвидации в отношении Вас. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что компания Autodesk вправе передать в субподряд или уступить любые свои права и обязанности по настоящим Условиям. Вы вправе прекратить действие настоящих Условий в любой момент с указанием причины или без такового с вступлением прекращения в силу с момента соответствующего уведомления, при условии что (за исключением расторжения в результате изменения настоящих Условий в соответствии с пунктом А раздела 9 ниже) Вы ни при каких условиях не вправе получить возмещение какой-либо оплаты или осуществлять зачет против сумм, подлежащих оплате в связи с Сервисом. Если действие настоящих Условий не будет прекращено досрочно в соответствии с разделом 8, настоящие Условия прекращают действовать автоматически при наступлении первого из следующих событий: (1) наступлении даты окончания или истечении срока предоставления Сервиса, указанного в Вашем Разрешении, (2) истечении срока действия или расторжении Дополнительного соглашения, (3) удалении Сервиса из списка Отдельных продуктов Autodesk или Вашего Разрешения, или (4) прекращении предоставления Сервиса компанией Autodesk. Для всех Сервисных предложений, помеченных «Beta», «Labs» или «Pre-Release», предоставляемых качестве «бесплатных», «пробных» или без требования оплаты за Отдельный продукт Autodesk («Бесплатный сервис»), (a) действие настоящих Условий может быть прекращено компанией Autodesk или Вами в любой момент с указанием причин или без такового с вступлением прекращения действия в силу с момента соответствующего уведомления; и (b) если в Разрешении не указана дата истечения срока действия и не произошло ранее ни одно из событий, описанных выше в подпунктах (2), (3) или (4), настоящие Условия прекращают действовать в день наступления первой годовщины Даты вступления в силу. Без ограничения каких-либо положений настоящего пункта, для всех Сервисных предложений, доступ к которым осуществляется в рамках Подписки или Членства, действие настоящих Условий и Ваш доступ к Сервису прекращается с момента истечения срока действия или прекращения действии Вашей Подписки или Членства (и применимых Условий программы подписки или Условий программы членства).

8.2 Последствия прекращения действия. При прекращении по любой причине действия настоящих Условий Вы и Ваши Уполномоченные пользователи должны незамедлительно прекратить использование Сервиса. Прекращение действия настоящих Условий не затрагивает никакие Дополнительные соглашения и не дает Вам права на их расторжение. Разделы 3 и 5 – 10 остаются в силе после прекращения действия настоящих Условий по любой причине. Вы несете ответственность за сохранение копий Вашего Контента. При прекращении действия Условий компания Autodesk вправе немедленно деактивировать Вашу учетную запись, приостановить доступ к Вашему Контенту и по истечении Срока возврата контента удалить без уведомления Ваш Контент, при наличии такового, а также все его резервные копии, и при этом Лица, относящиеся к Autodesk, не несут никакой ответственности за убытки или ущерб, который можете понести Вы или любые третьи лица в результате такого удаления.

8.3 Возврат Контента после прекращения. В течение 30 (тридцати) дней после истечения срока Ваших Сервисов («Срок возврата контента»), Вы вправе потребовать от компании Autodesk возврата Вашего Контента из Сервисов. При условии, что Вы выплатили все суммы, причитающиеся в связи с Сервисом, компания Autodesk по собственному выбору либо (1) предоставит Вам ограниченный доступ к Сервису исключительно для того, чтобы позволить Вам вернуть доступный Контент, либо (2) иным образом сделает такой Контент доступным для Вас, в случае обоих вариантов (1) и (2) по действующим в соответствующий момент суточным расценкам компании Autodesk за профессиональное обслуживание.

9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1 В данные Сервисы могут быть внесены изменения. В Условия также могут быть внесены изменения. Компания Autodesk сохраняет за собой право периодически исключительно по собственному усмотрению (1) изменять Сервис или выпускать последующие версии Сервиса, (2) вводить лицензионные ключи, авторизацию или иные средства контроля доступа к Услугам, и (3) изменять и прекращать предоставление Сервиса, продуктов, функционала или сервисов, входящих в состав Сервиса, в отношении любой географической территории или любого языка в любое время. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что компания Autodesk вправе в любой момент обновить возможности и функционал Сервиса. Компания Autodesk будет прилагать усилия для того, чтобы оповестить Вас о значительных изменениях Сервиса (включая Разрешения, относящиеся к Предложению сервиса). Компания Autodesk направит Вам предварительное уведомление за 90 (девяносто) дней в случае полного прекращения предоставления Сервиса. Кроме того, компания Autodesk уведомит Вас в случае внесения существенных изменений в настоящие Условия. Уведомление может быть направлено (i) по электронной почте на зарегистрированный адрес электронной почты или (ii) посредством уведомления на сайте или в учетной записи администратора Вашего сайта или в учетной записи, или (iii) любым иным способом, который посчитает разумным компания Autodesk и который предполагает направление Вам особого уведомления (включая, например, посредством функционала уведомлений, встроенного в сервис). Несмотря на вышеизложенное, изменения в Правила конфиденциальности будут вноситься в порядке, описанном в Правилах конфиденциальности. За исключением случаев, когда иное прямо указано в Условиях программы членства, если внесение изменений в Разрешение или настоящие Условия является для Вас в значительной степени неблагоприятным и Вы не согласны с изменением, Вы должны направить уведомление об этом в компанию Autodesk на адрес электронной почты 360Legal@autodesk.com в течение 30 (тридцати) дней с момента уведомления Вас о внесении изменений. Такое уведомление должно считаться расторжением по Вашей инициативе в соответствии с разделом 8. Если Вы направите такое уведомление в компанию Autodesk, Ваше использование и доступ к Сервису будет (даже если Вы нажмете кнопку для принятия или признания измененных Условий) продолжать регулироваться Условиями, действовавшими непосредственно до внесения изменений (за исключением изменений, направленных на соблюдение требований применимого права) до (x) окончания текущего срока, указанного в Ваших Разрешениях, или (y) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента уведомления Вас компанией Autodesk, в зависимости от того, какой срок истечет ранее. В случае такого расторжения по Вашей инициативе компания Autodesk (или применимое третье лицо) возместит соответствующую часть любой предварительной оплаты, относящуюся к оставшемуся сроку после даты вступления расторжения в силу. Такая дата является окончанием Срока Ваших Сервисов. В случае продления или пролонгации Сервиса или Срока применяются действующие на соответствующий момент Условия. Вы признаете, что Ваша заинтересованность в Сервисах не обусловлена предоставлением будущего функционала или возможностей (либо устными или письменными заявлениями о будущем функционале и возможностях).

9.2 Применимое право зависит от Вашего места приобретения Сервисов. Настоящие Условия регулируются и толкуются в соответствии с законодательством (1) Швейцарии, если Вы приобретаете Отдельный продукт Autodesk, или применительно к Отдельным сервисам, если Вы подписываетесь на Сервис на территории одной из стран Европы, Африки или Ближнего Востока, (2) Сингапура, если Вы приобретаете Отдельный продукт Autodesk, или применительно к Отдельным сервисам, если Вы подписываетесь на Сервис на территории одной из стран Азии, Океании или Тихоокеанского региона, (3) штата Калифорния (и, в той мере в которой оно является руководящим, федерального законодательства Соединенных Штатов Америки), если Вы приобретаете Отдельный продукт Autodesk, или применительно к Отдельным сервисам, если Вы подписываетесь на Сервис на территории одной из стран Северной или Южной Америки (включая страны Карибского бассейна) или любой другой страны, не указанной в разделе 9. Законодательство соответствующих юрисдикций применяется без учета его коллизионных норм. Действие Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров и Закона о единообразии операций с компьютерной информацией не распространяется на настоящие Условия (и они исключаются из регулирующего Условия законодательства). Кроме того, Вы соглашаетесь с тем, что любая претензия, судебное дело или спор, вытекающие из настоящих Условий или возникающие в связи с ними (включая, в частности, Особые условия использования сервиса), передаются для разрешения исключительно в Верховный суд штата Калифорния, округ Марин, или в Окружной суд США по Северному округу штата Калифорния в Сан-Франциско (а на стороны соответствующих процессов распространяется исключительная юрисдикция таких судов), кроме как в случаях, если Вы приобретаете Отдельный продукт Autodesk, или применительно к Отдельным сервисам, если Вы подписываетесь на Сервис (а) на территории одной из стран Европы, Африки или Ближнего Востока, и в таком случае любая такая претензия или спор передается для разрешения исключительно в суды Швейцарии (а на стороны соответствующих процессов распространяется исключительная юрисдикция таких судов); (b) на территории одной из стран Азии, Океании или Тихоокеанского региона, и в таком случае любая такая претензия или спор передается для разрешения исключительно в суды Сингапура (а на стороны соответствующих процессов распространяется исключительная юрисдикция таких судов). Никакие вышеизложенные положения не запрещают компании Autodesk подавать иски о нарушении прав интеллектуальной собственности в любой стране, на территории которой предполагаемо имело место соответствующее нарушение. Место вашей подписки на Сервис будет определяться по месту приобретения Вами Сервиса, вне зависимости от места предоставления Сервиса или доступа к Сервису.

9.3 Применяется законодательство об экспортном контроле. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Ваше использование Предложения сервиса осуществляется с соблюдением законодательных и подзаконных актов об экспортном контроле и экономических санкциях США и других соответствующих стран, включая, в частности, нормативные акты, принятые Министерством торговли и Министерством финансов США («Законодательство об экспортном контроле»). Вы несете единоличную ответственность за соблюдение Законодательства об экспортном контроле и отслеживание изменений соответствующих законодательных и подзаконных актов. Вы заявляете и гарантируете, что (1) не являетесь гражданином страны и не находитесь в стране, на которую распространяется действие экономических санкций США или других существенных ограничений (включая, в частности, Кубу, Иран, Судан, Сирию и Северную Корею); (2) Вы не включены ни в один из списков запрещенных лиц правительства США (включая, в частности, Список граждан особых категорий и запрещенных лиц Министерства финансов США, Список запрещенных лиц, Список организаций и Список непроверенных лиц Министерства торговли США и списки лиц, связанных с незаконным оборотом, Государственного департамента США); (3) если иное не санкционировано Законодательством об экспортном контроле, Вы не используете Предложение сервиса ни для каких конечных целей, связанных с ограничениями, включая, в частности, конструирование, анализ, моделирование, оценку, испытания и другие виды деятельности, связанные с ядерным, химическим и биологическим оружием, ракетными системами, применением беспилотных летательных аппаратов; (4) ни на какую часть Вашего Контента не распространяются никакие ограничения раскрытия, передачи, загрузки, экспорта или реэкспорта в соответствии с Законодательством об экспортном контроле. Вы соглашаетесь, что Вы не будете использовать Предложение сервиса ни прямо, ни косвенно для раскрытия, передачи, загрузки, экспорта или реэкспорта Вашего Контента, Материалов третьих лиц и любого другого контента или материалов никакой стране, организации или другому лицу, не имеющему право получать вышеуказанное в соответствии с Законодательством об экспортном контроле или другими законодательными и подзаконными актами, действие которых распространяется на Вас.

9.4 Что следует делать с претензиями по поводу нарушения авторских прав. В соответствии с подпунктом 512(c)(2) Акта 17 Свода законов США, уведомления о заявленных претензиях по поводу нарушения авторского права должны направляться Агенту по авторским правам компании Autodesk на адрес электронной почты CopyrightAgent@autodesk.com. Чтобы получить более подробную информацию о порядке направления уведомления о претензии по поводу нарушения авторских прав, воспользуйтесь ссылкой на Copyright Information по адресу: www.autodesk.com/legal-notices-trademarks/. ЗАПРОСЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ УКАЗАННОГО ПОРЯДКА, БУДУТ ОСТАВЛЕНЫ БЕЗ ОТВЕТА.

9.5 Общие положения. Взаимоотношения сторон на основании настоящих Условий являются взаимоотношениями независимых договаривающихся сторон, и никакие положения настоящих Условий не преследуют цели и не могут быть истолкованы как подтверждение намерения сторон вступить в какое-либо объединение, установить партнерские отношения, организовать совместное предприятие или вступить в другие взаимоотношения. Каждая сторона самостоятельно несет собственные затраты и расходы на выполнение своих обязанностей в соответствии с настоящими Условиями, если в самих Условиях прямо не предусмотрено иное. Если по какой-либо причине суд компетентной юрисдикции установит, что любое положение или часть настоящих Условий не подлежит принудительному исполнению, такое положение подлежит принудительному исполнению в максимально возможной степени с целью достижения намерений, предусмотренных настоящими Условиями, при этом оставшиеся положения и части настоящих Условий полностью сохраняют юридическую силу. Заголовки пунктов, использованные в тексте настоящих Условий, приводятся исключительно для удобства восприятия и не влияют на смысл. При использовании в настоящих Условиях слова «включает» или «включая» должны означать «включает, в частности» или «включая, в частности». Версия Условий на английском языке имеет преимущественную силу в случае любых несоответствий текста на английском языке и текста переводов на другие языки. В случае если Вы осуществляете доступ к Сервису на территории Канады, Вы соглашаетесь со следующим: Стороны подтверждают, что излагали и намерены в дальнейшем излагать настоящие Условия, а также другие относящиеся к ним документы, включая Уведомления, только на английском языке. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s’y rattachent, soient rédigés en langue anglaise. Сторона может отказаться от своих прав в соответствии с настоящими Условиями только путем оформления письменного документа, подписанного обеими сторонами. Непринятие мер по исполнению любого положения настоящих Условий в принудительном порядке не может быть расценено как отказ соответствующей стороны от своих прав согласно такому положению или от любого другого положения настоящих Условий. Вы не вправе уступать или делегировать настоящие Условия или свои права или обязанности в соответствии с Условиями. Любая несанкционированная уступка является ничтожной.

9.6 Уведомления. Ваши уведомления, предусмотренные настоящими Условиями, направляются в письменной форме по электронной почте на адрес 360Legal@autodesk.com, почтовой службой или курьерской службой (например UPS, FedEx или DHL), но при этом Вы не вправе направлять компании Autodesk по электронной почте уведомления о нарушениях, допущенных компанией Autodesk. Уведомления в Ваш адрес от компании Autodesk считаются действительными (1) в случае направления уведомления по электронной почте или размещения на вебсайте – через 1 (один) день после отправки на электронный адрес, предоставленный Вами компании Autodesk или размещения на применимом вебсайте, или (b) в случае доставки почтой или курьерской службой - через 5 (пять) дней после отправки обычной почтой или курьерской службой по адресу, предоставленному Вами компании Autodesk. Вы настоящим соглашаетесь на получение адресованной Вам корреспонденции по судебным делам заказным письмом, направленным по адресу, указанному Вами в Вашей Анкете информации о клиенте (или, если такая форма не подавалась, по последнему адресу, предоставленному Вами компании Autodesk), если это разрешено применимым правом. Уведомления от Вас в адрес компании Autodesk считаются действительными (1) в случае направления уведомления электронной почтой – через 1 (один) день после отправки (и получения компанией Autodesk), или (2) в случае доставки почтой или курьерской службой – с момента получения компанией Autodesk по адресу: Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA, вниманию агента по авторскому праву. При наличии у Вас Подписки или Членства обе стороны также вправе направлять уведомления в порядке, предусмотренном Условиями программы подписки или Условиями программы членства.

9.7 Обстоятельства непреодолимой силы. Ни одна из сторон не несет ответственности за какое-либо несвоевременное исполнение или неисполнение в той мере, в которой оно было вызвано непредвиденными обстоятельствами или причинами вне ее разумного контроля, включая, в частности, стихийные бедствия, землетрясения, пожары, наводнения, эмбарго, забастовки, локауты или иные рабочие беспорядки, гражданские волнения, неисполнение, недоступность или несвоевременное исполнение поставщиков или лицензиаров, восстания, терроризм или террористические акты, войну, отказ или сбор сети Интернет или подключения к сети Интернет третьих лиц либо инфраструктуры, нарушения энергоснабжения, действия гражданских и военных органов власти, а также неблагоприятные погодные условия. Такая сторона немедленно письменно уведомит другую сторону (когда возможно) о неисполнении и приложит разумные усилия для того, чтобы ограничить вызванную эти просрочку в своем исполнении.

9.8 Полнота соглашения. Настоящие Условия (включая, в частности, Дополнительные соглашения и Политики) содержат исчерпывающий перечень договоренностей между Вами и компанией Autodesk в отношении предмета настоящих Условий и отменяют все предложения и предыдущую переписку между Вами и компанией Autodesk по поводу Предложения сервиса, поступившие по электронной почте, устно или письменно. В случае конфликта или несоответствия между настоящими Условиями и любым Дополнительным соглашением или Политикой преимущественную силу имеют настоящие Условия, кроме следующих случаев: (1) при конфликте с Разрешениями или Особыми условиями использования сервиса преимущественную силу имеют Разрешения или Особые условия использования сервиса, и (2) Дополнительное соглашение может иметь преимущественную силу, если в нем прямо указано, что оно отменяет настоящие Условия использования Сервиса в отношении Сервиса.

10. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

10.1 «Дополнительное соглашение» означает соглашение (1) на использование Отдельного продукта Autodesk (при наличии такового), или (2) которое в соответствии с письменной договоренностью между Вами и компанией Autodesk является Дополнительным соглашением и содержит определенные условия доступа или использования Сервиса или Программного обеспечения. К Дополнительным соглашениям относятся, в частности, Лицензионное соглашение, Соглашение о гарантированном уровне обслуживания, Условия программы подписки и Условия программы членства, в зависимости от того, что применимо.

10.2 «Уполномоченные пользователи» означают Ваших работников и Ваших консультантов, подрядчиков, клиентов, агентов и иных лиц, с которыми Вы ведете деятельность, для кого Вы приобрели подписку на Сервис и которые осуществляют доступ и использование Сервиса исключительно в Ваших интересах или в рамках Вашего проекта.

10.3 «Информация по API» означает информацию по стандартному пользовательскому интерфейсу приложения (API), предоставляемую компанией Autodesk пользователям Предложения сервиса и содержащая требования к обращению с помощью интерфейса (для вызова функций и управления ими) к Сервису или Программному обеспечению, содержащемуся в Предложении сервиса. К Информации по API не относятся никакие виды реализации такой информации об интерфейсе, Материалы разработок или какое-либо иное Программное обеспечение.

10.4 «компания Autodesk» означает Аутодеск, Инк., корпорацию штата Делавэр, кроме случаев, когда Вы приобретаете права в отношении Сервиса в (1) одной из стран Европы, Африки или Ближнего Востока, и в таком случае компания Autodesk означает компанию Аутодеск Девелопмент Сарл, или (2) на территории одной из стран Азии, Океании или Тихоокеанского региона, и в таком случае компания Autodesk означает компанию Аутодеск Азия Пте Лтд.

10.5 «Лица, относящиеся к Autodesk» означает компанию Autodesk, ее аффилированные лица, агентов, поставщиков, а также должностных лиц, директоров и работников каждого из них, соответственно.

10.6 «Компьютер» означает (1) отдельное электронное устройство с одним или несколькими центральными процессорами, принимающее информацию в цифровой или аналогичной цифровой форме и совершающее манипуляции с такой информацией для достижения конкретного результата на основании последовательности инструкций, или (2) реализация такого устройства средствами программного обеспечения (так называемая «виртуальная машина»), или (3) мобильное устройство, предназначенное для обработки информации в цифровой или аналогичной цифровой форме.

10.7 «Конфиденциальная информация» означает всю конфиденциальную информацию, раскрытую Передающей стороной Получающей стороне как в устной, так и в письменной форме, которая обозначена в качестве конфиденциальной. Ваша Конфиденциальная информация включает Ваш Контент; Конфиденциальная информация компании Autodesk включает Сервисы и связанную с ними технологию, планы продуктов и техническую информацию. К Конфиденциальной информация не относится информация, которая (1) является или станет общеизвестной без нарушения какого-либо обязательства перед Передающей стороной; (2) была известна Получающей стороне до ее раскрытия Передающей стороной; (3) получена от третьего лица без нарушения какого-либо обязательства перед Передающей стороной; (4) была независимо получена Получающей стороной; (5) Показатели; или (6) Отзывы.

10.8 «Анкета информации о клиенте» означает форму, заполняемую Вами или от Вашего имени и представляемую компании Autodesk (или дистрибьютору, или дилеру, уполномоченному компанией Autodesk), прямо или косвенно в связи с Вашим заказом Сервиса или Отдельного продукта Autodesk.

10.9 «Материалы разработок» означают наборы инструментальных средств для разработки программного обеспечения (SDK) и другой инструментарий, библиотеки, сценарии, контрольные или образцы кода или иные материалы разработок, включенные в Предложение сервиса.

10.10 «Документация» означает любые технические требования и документацию конечного пользователя по Сервису, предоставленная Вам компанией Autodesk.

10.11 «Вебсайт о разрешениях» означает вебсайт, принадлежащий компании Autodesk и работающий под ее управлением, через который Вы имеете возможность ознакомиться с Вашими конкретными Разрешениями. Для некоторых Сервисов предусмотрена возможность доступа к Вебсайту о разрешениях с помощью соответствующих функций через Ваш Отдельный продукт Autodesk или через Сервис.

10.12 «Разрешение» означает Ваши разрешения на использование Сервиса (такие как максимальная емкость, операции, выходные данные, машино-часы или другие единицы измерения объема использования, срок или продолжительность и любые другие права, относящиеся к конкретному Сервису), определяемые конкретным Отдельным продуктом Autodesk, отдельным Сервисом или типом или уровнем Подписки или Членства, на который Вы подписались или для которого Вы приобрели лицензию. Термин «Разрешение» также относится к любой другой информации о правах на доступ к Сервису и использованию Сервиса, указанной на Вебсайте о разрешениях и Вебсайте Сервиса (включая, в частности, описание Сервиса, Документацию и минимальные технические требования к Сервису).

10.13 «Форум» означает (1) любую управляемую Autodesk или третьим лицом группу для обсуждения вопросов, чат, доску объявлений, новостную группу, зону wiki/help или социальную сеть (кроме тех, которые ограничены закрытой группой пользователей за счет поддержки разрешений, средств регулирования и/или других установок конфиденциальности) или общедоступную зону Сервиса, или (2) отзывы, электронные сообщения или письма компании Autodesk, администратору сети или работникам компании или любые другие сообщения, направляемые компании Autodesk через интерактивные функциональные инструменты, предлагаемые в качестве составной части Сервиса, или размещенные на любом вебсайте, принадлежащем компании Autodesk или работающем под ее руководством.

10.14 «Показатели» означают информацию о Вас и Вашем использовании Предложения сервиса (которая может включать информацию об объеме хранения данных, используемых возможностях Сервиса, мета-данные, индекс и иную подобную информацию о контенте, хранящемся, обрабатываемом или контенте, к которому осуществляется доступ, с использованием Предложения сервиса и аналогичная информация). Показатели также включают информацию о Вас и Ваших пользователях, которую Вы предоставляете в связи с Вашим использованием Предложения Сервиса, включая Личную информацию (сбор, хранение и использование которой подчиняется Правилам конфиденциальности).

10.15 «Членство» означает членство или подписку, приобретенную Вами, которая позволяет Вам (в дополнение к иным преимуществам) осуществлять доступ и использовать Сервис.

10.16 «Условия программы членства» означают условия Членства, которые могут быть изложены по адресу www.autodesk.com/termsofservice (URL-адрес которых может быть найден на вебсайте компании Autodesk или предоставлен по требованию), с учетом изменений, которые компания Autodesk может периодически вносить в соответствии с их условиями.

10.17 «Личная информация» имеет значение, указанное в Правилах конфиденциальности.

10.18 «Политики» означают совместно Разрешения, Особые условия использования сервиса, Документацию, Кодекс деловой этики и все другие условия, включенные посредством ссылки в настоящие Условия.

10.19 «Правила конфиденциальности» означают Правила конфиденциальности, с которыми можно ознакомиться, пройдя по ссылке: www.autodesk.com/privacy, с учетом изменений, которые компания Autodesk может периодически вносить по собственному усмотрению.

10.20 «Кодекс деловой этики» означает кодекс деловой этики компании Autodesk, включенный в Условия использования вебсайта компании Autodesk, в настоящее время доступные по адресу http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use или любой заменяющей или дополнительной веб-странице компании Autodesk, с учетом изменений, которые компания Autodesk может периодически вносить по собственному усмотрению.

10.21 «Отдельный продукт Autodesk» означает любой приобретенный, лицензируемый или полученный Вами путем участия или по подписке отдельный продукт Autodesk, на доступ к которому и на использование которого Вы получили право в соответствии с Предложением сервиса. Отдельным продуктом Autodesk может быть (1) отдельный продукт или услуга, (2) Подписка, (3) комплект продуктов и/или услуг или (4) Членство.

10.22 «Сервис» означает веб-сервис или облачный сервис, требующий соединения с сетью Интернет, предоставляемый компанией Autodesk через Отдельный продукт Autodesk или Вебсайт Сервиса.

10.23 «Предложение Сервиса» означает Сервис, Информацию по API, Материалы разработок, Документацию, Вебсайт Сервиса, Клиентское программное обеспечение, Вебсайт о разрешениях и весь или любой контент (включая, в частности, Материалы третьих лиц), наборы образцов данных, образцы моделей и другие образцы контента, информацию, данные и материалы, предоставленные компанией Autodesk согласно настоящим Условиям, просматриваемые или создаваемые в связи с Сервисом (включая, в частности, выходные данные, результаты, рекомендации или демонстрации, основанные на Вашем Контенте или ином материале) и любые другие относящиеся к Сервису объекты.

10.24 «Вебсайт Сервиса» означает вебсайт или вебсайты, принадлежащие компании Autodesk или работающие под ее управлением, и связанные с Сервисом.

10.25 «Соглашение о гарантированном уровне обслуживания» означает любое соглашение о гарантированном уровне обслуживания, которое может сделать доступным для Вас компания Autodesk в связи с Сервисом. В целом доступные соглашения о гарантированном уровне обслуживания, при их наличии, будут размещены по адресу: www.autodesk.com/termsofservice или на любой заменяющей или дополнительной веб-странице компании Autodesk, с учетом изменений, которые компания Autodesk может периодически вносить по собственному усмотрению.

10.26 «Программное обеспечение» означает любые компьютерные программы или аналогичный материал, включая любые модули и компоненты, функции и возможности компьютерных программ, предоставляемые компанией Autodesk или компании Autodesk для использования в качестве составных частей Сервиса (путем загрузки или в качестве решения на основе хостинга).

10.27 «Особые условия использования сервиса» означают любые дополнительные особые условия доступа к определенному Сервису и его использования, изложенные в таком месте, где пользователь имеет возможность зарегистрироваться или сделать заказ, или демонстрируемые в связи с заказом или регистрацией в целях получения таких Сервисов (например, веб-страница) или, в отсутствие таких условий, по адресу www.autodesk.com/termsofservice или на любой заменяющей или дополнительной веб-странице компании Autodesk, с учетом изменений, которые компания Autodesk может периодически вносить по собственному усмотрению.

10.28 «Подписка» означает приобретенную Вами подписку на продукт Autodesk, которая позволяет Вам (в дополнение к иным преимуществам) осуществлять доступ и использовать Сервис.

10.29 «Условия программы подписки» означают условия Подписки, изложенные по адресу http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks (URL-адрес которых может быть найден на вебсайте компании Autodesk или предоставлен по требованию), с учетом изменений, которые компания Autodesk может периодически вносить в соответствии с их условиями.

10.30 «Условия» означают в совокупности настоящие Условия использования Сервиса, Особые условия использования сервиса, Разрешения и Политики.

10.31 «Материалы третьих лиц» означают любые файлы, контент, дизайн, модели, наборы данных, информацию по проекту, материалы, документы, компьютерные программы или аналогичные материалы (включая, в частности, любые модули, компоненты, функции и возможности компьютерных программ), носители, аудио, изображения, наименования, адреса электронной почты, комментарии, примечания, ссылки и другой контент, данные, информацию, приложения и сервисы, предоставленные Вам любым третьим лицом через Сервис или в связи с ним или через любой вебсайт, принадлежащий компании Autodesk или работающий под ее управлением.

10.32 «Ваш Контент» означает в совокупности (1) любые файлы, дизайн, модели, наборы данных, изображения, документы или аналогичные материалы, предоставленные или загруженные Вами в связи с Сервисом; (2) Ваши конкретные выходные данные, полученные из Сервиса, при наличии, на основе Ваших собственных исходных данных или информации; и (3) любые компьютерные приложения, плагины и иные компьютерные программы или аналогичные материалы (включая любые модули, компоненты, функции и возможности компьютерных программ), разработанные Вами с использованием Информации API и/или Материалов разработок.

Если Вы не согласны с любыми положениями настоящих Условий, Вы не должны нажимать на кнопку или помечать ячейку «я согласен / я согласна» (или использовать иной механизм выражения согласия), указывающие на то, что Вы ознакомились и согласны с настоящими Условиями, и Вам не разрешается осуществлять доступ и использовать Сервис; при этом, однако, любое несанкционированное использование Вами Сервиса или любой несанкционированный доступ Вами к Сервису означают согласие с настоящими Условиями.