GESTIONE DEGLI ACCOUNT PER GLI AMMINISTRATORI

Utilizzo di risorse e API

La dashboard sull'utilizzo delle API e delle risorse inclusa nell'Autodesk Account mostra i saldi e i dati di utilizzo in tempo reale per le risorse (elementi utilizzati negli abbonamenti basati sulla capacità) e le API. Per saperne di più, visita l'argomento sugli abbonamenti basati sulla capacità (inglese).

Panoramica

 

La dashboard sull'utilizzo delle API e delle risorse fornisce una vista centralizzata dei saldi di capacità in tempo reale per tutte le risorse di un team. In questo modo gli amministratori degli account Autodesk (principali, secondari e SSO) sono in grado di monitorare i consumi, pianificare i rinnovi ed evitare le interruzioni del servizio. Ogni risorsa viene visualizzata in un formato scheda con i seguenti dettagli:
  • Capacità disponibile: indica le unità restanti a fronte dell'acquisto totale (ad esempio, 140 disponibili su 150).
  • Capacità totale acquistata: specifica il numero totale di unità acquistate per il prodotto (ad esempio, 60.000 unità).
  • Informazioni sull'aggiornamento e sulla scadenza della capacità: mette in evidenza quando scadrà l'accesso o quando verrà aggiornata la capacità (ad esempio, termina fra 30 giorni o si aggiorna fra 12 giorni).

Tutte le risorse, incluse le API, vengono raggruppate a livello di team. Ad esempio, se nel team A sono disponibili 1.000 asset per Info360 Asset, gli utenti con accesso completo nel team A possono accedervi in base all'ordine di arrivo.

 

Dashboard sull'utilizzo delle API e dei prodotti basati sulla capacità.

Saldo dell'API

 

La misurazione della fatturazione per ogni unità API è un'unità addebitata. Ogni unità addebitata equivale a una quantità fissa di utilizzo dell'API.

 

Per gli abbonati al livello gratuito, non è previsto alcun costo per le unità addebitate. Il saldo di capacità dell'API si aggiorna ogni volta che viene utilizzata un'unità intera. Ad esempio, se 1 unità equivale a 20 minuti di elaborazione, il saldo si aggiorna dopo 20 minuti di utilizzo.

 

Agli abbonati con livello a pagamento non verranno fatturati o addebitati i token per le unità parziali. Ad esempio, se utilizzi solo 10 minuti di elaborazione in un ciclo di fatturazione e un'unità di addebito è di 20 minuti, non vi sarà alcun addebito. I 10 minuti utilizzati vengono riportati nel ciclo di fatturazione successivo.

 

Se nello stesso team è presente una combinazione di tipi di abbonamento, il sistema calcola l'utilizzo dell'API nel seguente ordine:

  1. Livello gratuito
  2. Token Flex (EBA)
  3. Flex
  4. Pagamento a consumo

Utilizzo dell'API e suddivisione dell'utilizzo

 

Queste sezioni mostrano l'utilizzo effettivo, non le unità addebitate. Nota che:

  • I dati di utilizzo si basano sull'ora UTC.
  • I dati di utilizzo vengono aggiornati con un certo ritardo, in genere di alcuni minuti, ma l'operazione può richiedere fino a 30 minuti. Se non vedi le chiamate API più recenti, attendi qualche istante e aggiorna la pagina.
  • Nei rapporti sono disponibili fino a 24 mesi di dati cronologici.

Pagamento a consumo

 

Quando ti abboni con pagamento a consumo:

  • È tua responsabilità mantenere aggiornate le informazioni sul metodo di pagamento. Alla fine di ogni ciclo di fatturazione, in qualità di acquirente, riceverai una fattura per gli addebiti automatici utilizzando il metodo di pagamento salvato.
  • Il ciclo di fatturazione si basa sull'area geografica/sul fuso orario specificato al momento dell'acquisto. Ad esempio, se effettui l'acquisto il 15 luglio, il primo ciclo di fatturazione è compreso tra il 15 luglio e il 14 agosto. Le date del ciclo di fatturazione possono essere diverse dal fuso orario (UTC) utilizzato per tenere traccia dell'utilizzo dell'API.
  • Gli addebiti sulla fattura riflettono il numero di unità addebitate utilizzate. Qualsiasi utilizzo che non esaurisca un'unità addebitata per intero verrà incluso nel ciclo di fatturazione successivo.

Hai bisogno di aiuto? Chiedi all'Assistente Autodesk!

Per trovare le risposte alle tue domande, chiedi all'Assistente oppure contatta un agente.

Chiedi all'Assistente

Di quale livello di supporto disponi?

I vari piani di abbonamento forniscono diverse categorie di supporto. Scopri il livello di supporto per il tuo piano.

Visualizza i livelli di supporto