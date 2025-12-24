La misurazione della fatturazione per ogni unità API è un'unità addebitata. Ogni unità addebitata equivale a una quantità fissa di utilizzo dell'API.
Per gli abbonati al livello gratuito, non è previsto alcun costo per le unità addebitate. Il saldo di capacità dell'API si aggiorna ogni volta che viene utilizzata un'unità intera. Ad esempio, se 1 unità equivale a 20 minuti di elaborazione, il saldo si aggiorna dopo 20 minuti di utilizzo.
Agli abbonati con livello a pagamento non verranno fatturati o addebitati i token per le unità parziali. Ad esempio, se utilizzi solo 10 minuti di elaborazione in un ciclo di fatturazione e un'unità di addebito è di 20 minuti, non vi sarà alcun addebito. I 10 minuti utilizzati vengono riportati nel ciclo di fatturazione successivo.
Se nello stesso team è presente una combinazione di tipi di abbonamento, il sistema calcola l'utilizzo dell'API nel seguente ordine:
- Livello gratuito
- Token Flex (EBA)
- Flex
- Pagamento a consumo