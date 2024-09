Per default, in Autodesk Account è presente un team che include tutti gli utenti e gli abbonamenti Autodesk. Facoltativamente, è possibile creare altri team. La creazione di team aggiuntivi può risultare utile quando l'azienda include più aziende oppure organizzazioni non correlate e si desidera acquistare abbonamenti a livello centrale per l'intera organizzazione. Se si crea un team per ogni reparto, gli amministratori di tali team gestiranno solo gli abbonamenti che vengono pagati dal loro reparto, anziché tutti gli abbonamenti di cui l'organizzazione è proprietaria. Anche se gli abbonamenti vengono spostati da un team all'altro, continueranno ad essere gestiti dallo stesso amministratore principale.

Ecco alcune delle caratteristiche dei team:

Il nome del team è indicato nella sezione dei dettagli del contratto dell'account. Quando arriva il momento di rinnovare l'abbonamento o acquistare nuovi prodotti, è possibile individuare rapidamente gli abbonamenti associati ad un team specifico. In questo modo è più semplice tenere traccia dei rinnovi.

È possibile delegare gli amministratori alla gestione di uno o più team. Gli amministratori possono rinominare il team, nonché invitare e assegnare utenti ai prodotti.

È possibile filtrare i rapporti di utilizzo in base a un team per visualizzare il numero di postazioni utilizzate dagli utenti di tale team. Grazie ai rapporti di utilizzo, è possibile verificare l'efficacia delle assegnazioni degli utenti e delle decisioni aziendali relative ad un determinato team.

È importante comprendere che i team sono diversi dai gruppi disponibili in Autodesk Account. I gruppi consentono di organizzare e assegnare i prodotti agli utenti. Anziché assegnare gli utenti ai prodotti singolarmente, è possibile organizzarli in gruppi e gestirli in base al ruolo, in modo che ai membri di ciascun gruppo venga assegnato l'accesso agli stessi prodotti. Ad esempio, è possibile creare un gruppo per gli architetti che utilizzano AutoCAD. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione dei gruppi.

Nota: i team non sono supportati in Gestione utenti classica.

Per ciascuna delle procedure seguenti, è innanzitutto necessario accedere ad Autodesk Account all'indirizzo manage.autodesk.com.