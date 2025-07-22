Sicurezza dei dati

Quando si effettua l'accesso e si autorizzano i prodotti e i servizi Autodesk per la prima volta, Autodesk raccoglie dati di identificazione, come identificatori univoci dei dispositivi, indirizzi IP, ID dei prodotti, licenze dei prodotti e nomi utente degli account. Vengono inoltre raccolte informazioni elettroniche, come i dati relativi ai sistemi operativi, nonché informazioni sull'utilizzo dei prodotti e sulla posizione geografica, che vengono inviate ai server Autodesk. Per ulteriori informazioni sui dati personali elaborati da Autodesk, vedere l'Informativa sulla privacy di Autodesk (.it).

Oltre a raccogliere i dati a scopo di gestione delle licenze per utenti nominativi, Autodesk acquisisce i dati personali in vari modi per fornire i propri servizi. Alcuni dati personali vengono forniti direttamente dall'utente, ad esempio quando effettua la registrazione per un account, utilizza un prodotto, registra un prodotto o un servizio, si iscrive alla newsletter o ad uno degli eventi di Autodesk oppure contatta Autodesk. Altri dati, ad esempio le informazioni relative a come, quando e perché un utente utilizza i prodotti Autodesk, vengono raccolti o generati automaticamente. Autodesk può ottenere alcuni dati personali degli utenti anche da terze parti, come società collegate e partner aziendali. I dati personali degli utenti vengono utilizzati in modo responsabile e per finalità specifiche, come descritto nell'Informativa sulla privacy di Autodesk (.it).