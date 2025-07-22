GESTIONE DEGLI ACCOUNT PER GLI AMMINISTRATORI

Sicurezza dei dati

Quando si effettua l'accesso e si autorizzano i prodotti e i servizi Autodesk per la prima volta, Autodesk raccoglie dati di identificazione, come identificatori univoci dei dispositivi, indirizzi IP, ID dei prodotti, licenze dei prodotti e nomi utente degli account. Vengono inoltre raccolte informazioni elettroniche, come i dati relativi ai sistemi operativi, nonché informazioni sull'utilizzo dei prodotti e sulla posizione geografica, che vengono inviate ai server Autodesk. Per ulteriori informazioni sui dati personali elaborati da Autodesk, vedere l'Informativa sulla privacy di Autodesk (.it).

 

Oltre a raccogliere i dati a scopo di gestione delle licenze per utenti nominativi, Autodesk acquisisce i dati personali in vari modi per fornire i propri servizi. Alcuni dati personali vengono forniti direttamente dall'utente, ad esempio quando effettua la registrazione per un account, utilizza un prodotto, registra un prodotto o un servizio, si iscrive alla newsletter o ad uno degli eventi di Autodesk oppure contatta Autodesk. Altri dati, ad esempio le informazioni relative a come, quando e perché un utente utilizza i prodotti Autodesk, vengono raccolti o generati automaticamente. Autodesk può ottenere alcuni dati personali degli utenti anche da terze parti, come società collegate e partner aziendali. I dati personali degli utenti vengono utilizzati in modo responsabile e per finalità specifiche, come descritto nell'Informativa sulla privacy di Autodesk (.it).

Domande frequenti sulla sicurezza dei dati

Come vengono raccolti e archiviati i dati?

I dati vengono archiviati per finalità di conformità e generazione di rapporti in sistemi gestiti conformemente alle linee guida in materia di protezione dei dati e privacy di Autodesk (.it). Se si verifica un incidente che coinvolge i dati personali di un utente, il tipo di notifica e la relativa tempistica dipendono dalle leggi in vigore in materia di comunicazione delle violazioni. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina relativa alle misure di risposta agli incidenti (.it) di Autodesk.

Quali misure di sicurezza vengono adottate per il trasferimento e l'archiviazione delle credenziali degli utenti?

Gli utenti effettuano l'autenticazione presso il servizio di gestione delle identità mediante il proprio ID Autodesk, che utilizza la crittografia dei dati in transito tramite HTTPS con crittografia TLS versione 1.2 e presuppone che ciascun cliente disponga di un indirizzo e-mail e di una password univoci per l'autenticazione. 
È inoltre possibile abilitare l'autenticazione a più fattori per l'organizzazione oppure integrare la funzionalità Single Sign-On (SSO) di Autodesk, qualora si disponga di un provider di identità basato su SAML, ad esempio ADFS o PingFederate. Tutte le password degli utenti vengono archiviate come hash con salt unidirezionale.

Quali sono gli indirizzi IP e le posizioni fisiche specifiche dei server Autodesk che gestiscono le licenze per utenti nominativi?

Per motivi di sicurezza, le posizioni fisiche dei server Autodesk non vengono pubblicate. Il servizio di gestione delle licenze archivia i dati che raccoglie per finalità di gestione delle licenze solo per il periodo di tempo necessario per la risoluzione dei problemi, conformemente a quanto previsto dalle linee guida per la conservazione dei dati di Autodesk. Per soddisfare i requisiti di conformità e generazione di rapporti a lungo termine, i dati vengono archiviati in altri sistemi gestiti conformemente alle linee guida in materia di protezione dei dati e privacy di Autodesk (.it).

In che modo Autodesk protegge l'infrastruttura di gestione delle licenze per utente nominativo?

Il framework Autodesk Security è stato progettato in base agli standard di settore per garantire procedure di sicurezza coerenti, che consentono di operare in sicurezza in ogni fase dello sviluppo e dell'esecuzione di prodotti e servizi. Questo framework viene applicato a tutto il programma di sicurezza di Autodesk, inclusa l'infrastruttura in cui vengono eseguite le licenze per utenti nominativi. Per ulteriori informazioni sul programma di sicurezza di Autodesk, visitare Trust Center (.it).

Quali sono le configurazioni proxy supportate per le licenze per utente nominativo?

Esistono applicazioni o soluzioni firewall di terze parti non compatibili con le licenze per utente nominativo di Autodesk?

Se un'organizzazione utilizza un firewall e/o un proxy, quali sono i domini o i protocolli che consentono il funzionamento delle licenze per utente nominativo?

Hai bisogno di aiuto? Chiedi all'Assistente Autodesk!

Per trovare le risposte alle tue domande, chiedi all'Assistente oppure contatta un agente.

Chiedi all'Assistente

Di quale livello di supporto disponi?

I vari piani di abbonamento forniscono diverse categorie di supporto. Scopri il livello di supporto per il tuo piano.

Visualizza i livelli di supporto