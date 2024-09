La pandemia di COVID-19 ha accelerato il passaggio ai luoghi di lavoro distribuiti e ha contribuito alla nascita di altre tendenze nell'ambito della macroeconomia, dell'industria, della progettazione e della tecnologia. Scoprite come questa possa essere un'opportunità per ripensare il luogo di lavoro come catalizzatore della creazione di valore e perché sia importante che le figure chiave delle aziende trovino nuovi modi per promuovere la coesione e la fiducia mentre è in atto il cambiamento.