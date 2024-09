Non è possibile riattivare o riavviare gli abbonamenti scaduti. Per utilizzare il software, basta acquistare un nuovo abbonamento. In molti casi, è possibile visualizzare le opzioni di acquisto per un nuovo abbonamento avviando il software scaduto. In alternativa, è possibile acquistare un nuovo abbonamento direttamente da Autodesk o presso un rivenditore Autodesk.

