In Autodesk Account, gli amministratori possono utilizzare il registro attività per monitorare la cronologia delle attività del team. In questo strumento sono disponibili informazioni sugli eventi del team, quali assegnazioni dei prodotti, assegnazioni dei ruoli, modifiche degli abbonamenti, aggiunta e rimozione di utenti dai gruppi e molte altre attività.

Nota: attualmente le attività correlate agli hub e i progetti correlati agli eventi non sono visualizzati.