In Autodesk Account gli amministratori aggiungono e rimuovono gli utenti nei team. Un team è l'elemento centrale in cui gli amministratori gestiscono utenti, assegnazioni e impostazioni. Il team include utenti aggiunti tramite Autodesk Account, utenti guest e utenti che utilizzano i prodotti per la collaborazione nel cloud di Autodesk. Ulteriori informazioni sui team sono disponibili in Gestione dei team.

Per consentire agli utenti di accedere ai prodotti e ai servizi Autodesk, un amministratore può:

Invitare gli utenti singolarmente o importarli in blocco tramite Autodesk Account. Se gli utenti non dispongono di un Autodesk Account, riceveranno un'e-mail di conferma con un collegamento per creare un account con il loro indirizzo e-mail e la password.

Aggiungerli automaticamente tramite il provisioning JIT (Just-In-Time) con la funzionalità Single Sign-On (SSO). Il provisioning JIT (Just-In-time) crea automaticamente account per i nuovi utenti e li aggiunge al team quando accedono ad Autodesk per la prima volta con SSO. Per ulteriori informazioni, vedere Come funziona il provisioning JIT?

Aggiungerli tramite la sincronizzazione della directory. Con la sincronizzazione della directory, è possibile creare gruppi di utenti nella directory dell'organizzazione che può essere automaticamente sincronizzata con il tuo team in Autodesk Account. In questo modo, i nuovi utenti possono essere aggiunti al team senza dover eseguire l'accesso per la creazione dell'account. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla sincronizzazione di Active Directory.

Aggiungerli tramite hub. Utilizzando un hub è possibile gestire i membri e le loro autorizzazioni per consentire al team di archiviare e condividere i dati in modo sicuro, nonché collaborare ai progetti con i prodotti per la collaborazione di Autodesk (al momento BIM/ACC, Flow Production Tracking, Forma e Fusion).

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta e la rimozione di utenti, guardare il video alla fine di questo articolo.

Nota: non utilizzare le procedure seguenti per creare nuovi abbonamenti o annullare gli abbonamenti esistenti. Pertali operazioni, passare a Aggiunta o riduzione di postazioni. Per restituire un abbonamento acquistato di recente, contattare il supporto.