Tutti gli abbonamenti ai prodotti includono automaticamente il piano Standard e non sono previsti costi aggiuntivi.



Per passare ad un piano Premium, sarà necessario acquistare un numero di abbonamenti con piano Premium equivalente al numero di abbonamenti a prodotti di cui si dispone. Autodesk verificherà il numero corrente di abbonamenti a prodotti idonei di base e fornirà un preventivo.



Solo per i piani Premium triennali: per tutti gli eventuali abbonamenti a prodotti aggiuntivi acquistati durante il periodo di validità triennale, sarà necessario acquistare il numero equivalente di abbonamenti ai prodotti aggiuntivi con piano Premium per continuare ad usufruire dei vantaggi del piano Premium per tali abbonamenti. È possibile acquistare abbonamenti a prodotti aggiuntivi in qualsiasi momento. Autodesk procederà a recuperare l'importo degli abbonamenti Premium aggiuntivi alla fine di ogni anno. Questo processo è chiamato true-up dell'anniversario. Si verificherà un evento di true-up alla fine del primo anno e del secondo anno (ovvero, in corrispondenza del 1° anniversario e del 2° anniversario della data di inizio del piano Premium). Durante tale periodo, si riceverà una notifica contenente il numero di abbonamenti associati al piano Premium che è necessario aggiungere per coprire il numero di abbonamenti ai prodotti aggiunti in precedenza nel corso dell'anno. Nota: è possibile aggiungere abbonamenti con piano Premium solo durante l'evento di true-up. Se si desidera ridurre il numero di abbonamenti associati al piano Premium, è possibile farlo al successivo rinnovo. In tale occasione, sarà possibile modificare il numero di abbonamenti con piano Premium e acquistare un numero superiore o inferiore di abbonamenti con piano Premium, a seconda delle esigenze specifiche. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Autodesk Knowledge Network (.it).



Per informazioni sugli accordi commerciali aziendali, contattare il proprio addetto commerciale Autodesk.