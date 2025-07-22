Domande frequenti su Flex

GESTIONE DEGLI ACCOUNT PER GLI AMMINISTRATORI

Qual è la differenza tra un abbonamento per utente singolo e Flex?

In entrambi i casi si tratta di forme di accesso per utente nominativo. Gli abbonamenti per utente singolo sono abbonamenti dedicati, assegnati per l'utilizzo ad un solo utente nominativo alla volta. Sono più adatti agli utenti che accedono frequentemente ai prodotti. Flex non è invece un abbonamento dedicato. È pensato per essere condiviso da un numero illimitato di utenti, che accedono ai prodotti "pagando" una tariffa giornaliera mediante token. Flex è particolarmente adatto per l'utilizzo occasionale dei prodotti.

Come è possibile sapere quali token Flex verranno utilizzati dopo che il team avrà effettuato un nuovo acquisto?

Anche se ogni acquisto Flex include uno o più nuovi pacchetti di token Flex, i token associati ad ogni acquisto vengono aggiunti al singolo saldo dei token del team. Quando il team accede ai prodotti, i token del pacchetto di token Flex con la data di scadenza più vicina vengono utilizzati per primi, in modo da garantire il periodo di utilizzo più lungo possibile per ogni pacchetto di token Flex prima che scada. Inoltre, se il team dispone di più pacchetti di token Flex con la stessa data di fine, Flex utilizza per primi i token dei pacchetti più piccoli. Ad esempio, Flex utilizzerà i token di un pacchetto da 500 prima di utilizzare quelli di un pacchetto da 5000. In questo modo, i token per i quali è stato pagato un prezzo più alto vengono consumati prima dei token di pacchetti scontati.

È necessario chiudere un prodotto quando non lo si utilizza? Cosa succede se ad esempio si dimentica di chiudere un prodotto prima del fine settimana?

Sì. Anche se è sempre consigliabile chiudere i prodotti quando si finisce di utilizzarli, le versioni recenti della maggior parte dei prodotti Flex includono una funzionalità di riconoscimento dell'inattività che rileva l'assenza di utilizzo significativo e ritarda l'addebito di token successivo nel caso l'utente dimentichi di disconnettersi.

 

Per verificare se il prodotto supporta la funzionalità di riconoscimento dell'inattività, vedere Prodotti flessibili che supportano la consapevolezza del mancato funzionamento (.it).

Come funziona la funzionalità di riconoscimento dell'inattività?

Dopo 15 minuti di inattività, i prodotti Autodesk che supportano questa funzionalità passano allo stato di inattività in cui ulteriori addebiti di token sono sospesi. L'inattività viene rilevata quando un utente non esegue operazioni significative (ogni prodotto determina quali operazioni sono significative). Durante la sospensione, l'addebito di token giornaliero successivo viene ritardato. Quando vengono di nuovo rilevate operazioni significative, l'utilizzo viene di nuovo considerato attivo, la sessione della licenza viene ripresa e viene addebitata una tariffa di utilizzo giornaliero dopo i primi cinque minuti.

In che modo un utente può sapere se sta esaurendo i token?

Quando si accede ad un prodotto, Flex verifica se un team dispone di token sufficienti per la tariffa giornaliera della nuova sessione del prodotto. Se il saldo dei token non è sufficiente, Flex invia all'utente un messaggio di notifica. Non sarà possibile eseguire il prodotto finché il team non disporrà di un numero sufficiente di token. Nota: il messaggio viene visualizzato se il saldo del team è inferiore alla tariffa giornaliera per i token del prodotto che si sta tentando di eseguire, se il saldo del team è pari a zero o se l'abbonamento Flex ha raggiunto la scadenza della durata di 12 mesi.

Cosa succede se si fa parte di due team che dispongono entrambi di Flex?

Quando si apre un prodotto e si effettua l'accesso, non è possibile specificare il team a cui addebitare il consumo dei token. In questo caso, sarà Autodesk a scegliere il team.

Se il team dispone già di un piano Business Success prima di acquistare Flex, i vantaggi del piano resteranno invariati con Flex?

Sì, quando il team ottiene Flex, gli utenti Flex ereditano il piano e i vantaggi degli abbonamenti per utente singolo già inclusi in tale team.

Se si accede accidentalmente ad un prodotto e ci si disconnette subito, vengono addebitati token?

I token non verranno addebitati se si esegue l'accesso e la disconnessione entro cinque minuti.

I token scadono? È possibile trasferirli?

Ogni pacchetto di token Flex è valido per un anno dalla data di acquisto. Se un pacchetto di token Flex raggiunge la data di fine con un saldo positivo dei token, i token rimanenti scadono. I token degli abbonamenti scaduti non vengono trasferiti e non viene effettuato alcun rimborso per i token scaduti non utilizzati.

Viene addebitata una sola tariffa di utilizzo per ciascun prodotto ogni 24 ore (indipendentemente da quante volte viene aperto e chiuso), ma cosa succede se si viaggia in un fuso orario diverso durante le 24 ore? Il numero di ore prima che si verifichi un secondo addebito aumenterà o diminuirà?

Il passaggio da un fuso orario all'altro non ha alcun impatto sul periodo di 24 ore. Quando si accede al prodotto, non si dovrà sostenere un ulteriore addebito per 24 ore a partire dall'ora di inizio, indipendentemente dal fuso orario indicato sull'orologio.

Cosa succede se si utilizza un plug-in di un prodotto? Come vengono addebitati i token Flex per i plug-in?

Solo alcuni plug-in di prodotto generano un costo giornaliero di token quando si effettua l'accesso. Nei casi in cui viene calcolato un costo giornaliero, se il plug-in è stato configurato per l'avvio insieme al prodotto host, la tariffa giornaliera dei token verrà addebitata per entrambi. Per evitare addebiti involontari per i plug-in, non configurare il plug-in in modo che venga caricato all'avvio del prodotto host. Vedere la scheda delle tariffe Flex.

Flex richiede la connessione ad Internet?

Sì. È necessario connettersi ad Internet una volta ogni 24 ore. Quando si accede per la prima volta ad un prodotto, è necessaria una connessione Internet. In seguito, sarà possibile passare alla modalità offline per un massimo di 24 ore. Quando ci si avvicina al limite di 24 ore, un messaggio specifico del prodotto segnala che è nuovamente necessario effettuare l'accesso online.

È possibile assegnare un numero illimitato di utenti a Flex. Questo significa che è possibile installare i prodotti inclusi in Flex su un numero illimitato di dispositivi e/o eseguire un numero illimitato di sessioni simultanee?

No. Flex rispetta le stesse Condizioni d'uso degli abbonamenti per utente singolo. Ogni utente assegnato ad un prodotto incluso in Flex può installare il prodotto su un massimo di tre dispositivi e può eseguire il prodotto da un dispositivo alla volta.

Se un utente Flex accede ad un programma su un dispositivo, quindi effettua l'accesso allo stesso programma lo stesso giorno da un altro dispositivo, gli viene addebitato un importo doppio?

No. Flex addebita la tariffa giornaliera di token una sola volta per utente nominativo, per prodotto, per 24 ore, indipendentemente dal dispositivo utilizzato dall'utente per accedere al prodotto.

Se un utente Flex accede a due versioni dello stesso prodotto nello stesso giorno, gli viene addebitato un importo doppio?

No. Flex addebita la tariffa giornaliera di token una sola volta per utente nominativo, per prodotto, per 24 ore, indipendentemente dalla versione del prodotto.

In qualità di amministratore, è possibile impostare i limiti di token in base all'utente?

No. È possibile limitare i prodotti a cui ogni utente ha accesso. Tuttavia, non è possibile impostare un limite di token per un utente o un gruppo di utenti specifico.

È possibile utilizzare Flex per accedere ai prodotti in Linux?

Per i prodotti con un modello di licenza Flex che vengono eseguiti in Linux, ad esempio Flame, Maya, MotionBuilder e Mudbox, Flex supporta solo le versioni 2020 e successive.

