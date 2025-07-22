Domande frequenti su Flex

Quando si accede ad un prodotto, Flex verifica se un team dispone di token sufficienti per la tariffa giornaliera della nuova sessione del prodotto. Se il saldo dei token non è sufficiente, Flex invia all'utente un messaggio di notifica. Non sarà possibile eseguire il prodotto finché il team non disporrà di un numero sufficiente di token. Nota: il messaggio viene visualizzato se il saldo del team è inferiore alla tariffa giornaliera per i token del prodotto che si sta tentando di eseguire, se il saldo del team è pari a zero o se l'abbonamento Flex ha raggiunto la scadenza della durata di 12 mesi.