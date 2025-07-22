Domande frequenti su Flex

Anche se ogni acquisto Flex include uno o più nuovi pacchetti di token Flex, i token associati ad ogni acquisto vengono aggiunti al singolo saldo dei token del team. Quando il team accede ai prodotti, i token del pacchetto di token Flex con la data di scadenza più vicina vengono utilizzati per primi, in modo da garantire il periodo di utilizzo più lungo possibile per ogni pacchetto di token Flex prima che scada. Inoltre, se il team dispone di più pacchetti di token Flex con la stessa data di fine, Flex utilizza per primi i token dei pacchetti più piccoli. Ad esempio, Flex utilizzerà i token di un pacchetto da 500 prima di utilizzare quelli di un pacchetto da 5000. In questo modo, i token per i quali è stato pagato un prezzo più alto vengono consumati prima dei token di pacchetti scontati.