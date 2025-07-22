GESTIONE DEGLI ACCOUNT PER GLI AMMINISTRATORI

Piani formativi

Uno degli elementi fondamentali per il successo del team è la capacità di mantenersi aggiornati sulle conoscenze riguardanti prodotti e tecnologie collegati agli obiettivi strategici. Gli amministratori con un piano Autodesk Business Success possono creare piani formativi direttamente nel Success Center del proprio account Autodesk. È possibile comporre il piano scegliendo esercitazioni, elenchi curati, moduli, raccolte e altri elementi dal catalogo di contenuti di formazione su richiesta di Autodesk. Successivamente sarà possibile assegnare i membri del team al piano. I membri assegnati riceveranno un'email che li informa del piano formativo e li invita a fruire dei contenuti sul sito di formazione di Autodesk. Sarà possibile monitorare i loro progressi nel Success Center.

Per creare un piano formativo

  1. Se non è stato già fatto, accedere al proprio profilo Autodesk Account.
  2. Passare al Success Center.
  3. Nel riquadro Apprendimento, fare clic su Sfoglia il catalogo.
  4. Sfogliare il catalogo su richiesta Autodesk e selezionare i contenuti di apprendimento desiderati.
  5. Immettere un titolo e una descrizione per il nuovo piano formativo.
  6. Assegnare i membri selezionandoli dall'elenco del proprio team.

Per monitorare l'avanzamento del piano formativo

  1. Se non è stato già fatto, accedere al proprio profilo Autodesk Account.
  2. Passare al Success Center.
  3. Nel riquadro Apprendimento, fare clic su Gestisci piani formativi.
  4. Selezionare il piano da monitorare.
  5. Nella pagina del piano formativo è possibile visualizzare lo stato di avanzamento degli utenti assegnati al piano.
  6. Per visualizzare i dettagli sullo stato di ogni elemento del piano, fare clic su Dettagli avanzamento per il contenuto specifico. 

