Uno degli elementi fondamentali per il successo del team è la capacità di mantenersi aggiornati sulle conoscenze riguardanti prodotti e tecnologie collegati agli obiettivi strategici. Gli amministratori con un piano Autodesk Business Success possono creare piani formativi direttamente nel Success Center del proprio account Autodesk. È possibile comporre il piano scegliendo esercitazioni, elenchi curati, moduli, raccolte e altri elementi dal catalogo di contenuti di formazione su richiesta di Autodesk. Successivamente sarà possibile assegnare i membri del team al piano. I membri assegnati riceveranno un'email che li informa del piano formativo e li invita a fruire dei contenuti sul sito di formazione di Autodesk. Sarà possibile monitorare i loro progressi nel Success Center.